Топ 8 AI инструмента за мрежови инженери през 2025 г.

От отстраняване на проблеми в 2 часа сутринта до отстраняване на грешки в конфигурацията, вашата роля като мрежов инженер изисква постоянно балансиране на милион неща.

Ами ако инструментите AIOps (изкуствен интелект за ИТ операции) могат да облекчат работата ви?

AI може да автоматизира досадните задачи, да предвижда повреди, преди те да се случат, и да помага в управлението на киберзаплахи. А най-хубавото е, че не е нужно да преработвате системата си. AI инструментите могат да бъдат интегрирани в съществуващия софтуер на компанията.

В този наръчник сме събрали най-добрите AI инструменти за мрежови инженери за оптимизиране на мрежовите услуги и производителност, заедно с техните предимства, недостатъци, цени и реални потребителски отзиви. Нека да ги разгледаме!

Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за ИТ мрежови специалисти:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp – Доклади за инциденти, приоритизиране на задачи и автоматизация, базирани на изкуствен интелект – Персонализирани статуси на задачите за мрежови работни потоци – Документи, бели дъски, табла за съвместна работа – Поддръжка на Multi-LLM (ChatGPT, Claude, Gemini) Малки и големи ИТ и мрежови екипи, които управляват проекти, работни процеси и документация на едно място Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Juniper Mist AI – AI ко-пилот „Marvis“ за анализ на основните причини – Оптимизация на Wi-Fi и SD-WAN – Самостоятелни мрежови операции – Разговорна интерфейс за диагностика Мрежови екипи, които използват хардуер на Juniper и се нуждаят от безжична мрежа и автоматизация, управлявани от AI Безплатна пробна версия (ограничена за САЩ); Персонализирани цени SolarWinds Network Performance Monitor – Хибриден анализ на мрежовия път – Визуални карти и персонализирани табла – Аларми за аномалии, базирани на AIOps – Откриване на пречки в работата в реално време Средни по размер ИТ екипи, управляващи хибридни или локални мрежи, които се нуждаят от видимост и ранни предупреждения Персонализирани цени Cisco DNA Center – Контрол на достъпа въз основа на политики с ISE – Откриване на заплахи с изкуствен интелект и безжичен 3D анализатор – Отстраняване на проблеми и наблюдение на състоянието на мрежата в реално време Големи предприятия, които използват хардуер на Cisco и се нуждаят от мрежови решения, базирани на намерения, и проактивно ограничаване на заплахите Персонализирани цени NetBrain – Динамично картографиране на мрежата в реално време/исторически данни – Наблюдаемост с помощта на AI + автоматично отстраняване на проблеми – Проверки за съответствие + анализ на въздействието – Работни процеси за отстраняване на проблеми без скриптове Средни и големи мрежови екипи, управляващи хибридни облаци/SDN, които се нуждаят от видимост в реално време Персонализирани цени Arista CloudVision – Унифицирано управление в центъра за данни, WAN и облака – AVA двигател за предсказуема аналитика и готовност за одит – Откриване на аномалии на базата на телеметрия – Координация на политиките в различните домейни Екипи в предприятия, работещи в хибридни и мулти-клауд среди, които се нуждаят от задълбочена наблюдаемост и автоматизация на съответствието Персонализирани цени Auvik – Топологични карти в реално време и предварително конфигурирани предупреждения – Дистанционен достъп (терминал, тунел, браузър) – Автоматизирани резервни копия и интеграция с ITSM инструменти – Предвидима поддръжка с бързо възстановяване от грешки в конфигурацията Малки и средни ИТ екипи, които се нуждаят от дистанционно управление и възстановяване на базата на резервни копия Персонализирани цени ManageEngine OpManager – Картографиране на слой 2, мониторинг на честотната лента, WAN анализи – AI-базирано откриване на аномалии и самовъзстановяване – Визуални карти на центровете за данни и IPSLA поддръжка ИТ екипи, управляващи различни мрежови устройства и сървъри, които се нуждаят от откриване на неизправности + мониторинг на производителността Персонализирани цени

Инструментът за мониторинг на мрежата, базиран на изкуствен интелект, може да открие необичайни модели на трафик от неправилно конфигурирано устройство. Той автоматично оптимизира маршрутизацията, като решава проблема за секунди.

Трябва внимателно да изберете AI система, която се интегрира в DevOps, генерира прогнозни анализи и ефективно управлява мрежови проекти.

Търсете:

Автоматизирано отстраняване на проблеми: Откривайте, диагностицирайте и разрешавайте мрежови проблеми без човешка намеса.

Предсказуема аналитика: Анализирайте исторически данни, за да предвидите проблеми или предизвикателства, преди те да се появят, и Анализирайте исторически данни, за да предвидите проблеми или предизвикателства, преди те да се появят, и да вземете по-добри решения.

Откриване на аномалии: Непрекъснато наблюдавайте мрежовия трафик, за да идентифицирате необичайни дейности, като неправилно конфигурирани устройства или неочаквани пикове в използването.

Сигурност и съответствие: Разпознавайте подозрително поведение, като опити за неразрешен достъп, с вградена функция за откриване на заплахи.

Оптимизация на мрежата: управлявайте честотната лента, давайте приоритет на критичните приложения, намалявайте претоварването и предлагайте оптимални маршрути за маршрутизиране.

Удобни за ползване табла: Получавайте сигнали в реално време, показатели за производителност и практически препоръки в ясен и интуитивен интерфейс.

Автоматизирани работни процеси: Оптимизирайте рутинните задачи по управление на мрежата, като актуализиране на конфигурацията, прилагане на политики и реагиране при инциденти, като спестявате време и намалявате човешките грешки.

👀 Знаете ли, че: 51% от професионалистите са претърпели финансови загуби в размер на 1 милион долара в резултат на нарушения на сигурността на данните. Използването на AI инструменти за мрежова сигурност може да ви помогне да подобрите сигурността на данните!

Когато настройвате рутери, суичове, защитни стени и безжични мрежи, трябва да се уверите, че всичко работи безпроблемно и е сигурно.

Подходящият AI инструмент за работния процес може да повиши производителността, да засили сигурността и да поддържа гладкото протичане на данните. Разгледайте този списък, за да намерите най-подходящия за вашите нужди!

1. ClickUp (най-доброто за управление на ИТ и мрежови проекти)

Опитайте ClickUp Brain сега Създайте ръководства за мрежова сигурност и обсъдете идеи за внедряване на сигурни мрежови процеси с помощта на AI на ClickUp Brain.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на знания, управление на проекти и сътрудничество в екип в своя AI-базиран интерфейс за максимална ефективност на работния процес. То може да се адаптира и към вашите нужди за управление на мрежата.

Мрежовите инженери се сблъскват с повтарящи се проблеми при отстраняването на неизправности, разрешаването на инциденти и документирането. Но вместо да документирате ръчно мрежовите проблеми, ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате структурирани отчети за задачите по поддръжката от сурови данни с предишни логове, модели и обобщение.

Създавайте структурирани доклади за инциденти, обобщавайте ги и превръщайте изводите в действия с ClickUp Brain.

ClickUp AI също така приоритизира вашите задачи. Ако на един инженер са възложени няколко задачи, като например промяна в конфигурацията на VLAN и критичен одит на мрежовата сигурност, ClickUp AI препоръчва коя задача трябва да бъде изпълнена първа въз основа на нейната важност и въздействие.

За да облекчите работата си, изкуственият интелект на ClickUp автоматизира повтарящи се задачи, като присвояване и актуализиране на статуси за задачи по поддръжка на мрежата и планиране на крайни срокове за наблюдение на актуализации на системата.

С ClickUp Automations можете да присвоявате автоматично билети въз основа на типа на проблема (например „Конфигурация на защитна стена“ отива към екипа по сигурност, „Нестабилност на BGP“ – към основната мрежа). Можете дори да настроите цялостни работни процеси, които функционират без ръчна намеса.

✅ Пример: Когато нова задача в ClickUp е маркирана като „Спешна“ в приоритета + „Център за данни“ в полето „Местоположение“, тя изпраща сигнал на дежурния инженер в Slack, добавя задачата към таблото „Операции на центъра за данни“ и създава свързана подзадача за документация.

Автоматизирайте повтарящите се задачи по поддръжката и разпределянето на билети с ClickUp Automations.

Най-хубавото нещо в изкуствения интелект на ClickUp е, че можете да работите с няколко LLM като ChatGPT, Claude и Gemini директно от работното си пространство. С тази възможност можете да се възползвате напълно от изкуствения интелект и да се сбогувате с човешките грешки и ограничения. Превключвайте между няколко LLM с помощта на ClickUp Brain и оптимизирайте модела за задачата, която изпълнявате.

ClickUp може да се интегрира и с инструменти за мониторинг на трети страни, за да консолидира мрежовите данни в таблата на ClickUp за анализ и вземане на решения в реално време.

А когато става въпрос за сътрудничество между инженери, ИТ специалисти, специалисти по сигурност и доставчици, разполагате с множество инструменти, които улесняват управлението на мрежови проекти:

ClickUp Whiteboards : Начертайте мрежови топологии или диаграми на архитектурата на високо ниво, след което превърнете възлите директно в изпълними задачи. Начертайте мрежови топологии или диаграми на архитектурата на високо ниво, след което превърнете възлите директно в изпълними задачи.

Организирайте визуално задачите си с ClickUp

Задачи в ClickUp : Разделете по-големите проекти на управляеми задачи и подзадачи. Обсъждайте промените в конфигурацията или стъпките за отстраняване на проблеми директно в задачата, с @споменавания, присвоени коментари и прикачени файлове за контекст. Можете да зададете Разделете по-големите проекти на управляеми задачи и подзадачи. Обсъждайте промените в конфигурацията или стъпките за отстраняване на проблеми директно в задачата, с @споменавания, присвоени коментари и прикачени файлове за контекст. Можете да зададете персонализирани статуси на задачите , за да дефинирате етапите на задачите, като „Мониторинг на мрежата“, „Идентифициран проблем“, „В процес на отстраняване“ и „Решен“. Това гарантира, че работните процеси са съобразени с уникалните изисквания на проектите за управление на мрежата.

ClickUp Docs с разрешения: Поддържайте стандартни оперативни процедури (SOP), документация за IP адреси, протоколи за сигурност, списъци за проверка на съответствието, матрици за ескалация на доставчици и др. в документи с контролирана версия, свързани със задачи. Поддържайте стандартни оперативни процедури (SOP), документация за IP адреси, протоколи за сигурност, списъци за проверка на съответствието, матрици за ескалация на доставчици и др. в документи с контролирана версия, свързани със задачи.

Чрез консолидиране на работните процеси в една платформа, ClickUp елиминира фрагментираните системи, позволявайки на ИТ екипите да се фокусират върху оптимизиране на мрежовата производителност.

Най-добрите функции на ClickUp

Генерирайте автоматично подробен запис в дневника за промени с помощта на ClickUp AI при всяка актуализация на мрежовата конфигурация или промяна в инфраструктурата и го съхранявайте директно в централизирания ClickUp Doc за постоянна справка и готовност за одит.

Създайте повтарящи се задачи в ClickUp за планирана поддръжка, като актуализации на защитната стена, проверки на резервните копия и одити на сигурността.

Покажете предупрежденията за мрежова сигурност и анализите на прекъсванията в един централизиран изглед с таблата на ClickUp.

Използвайте Slack, Microsoft Teams или имейл известия, за да информирате инженерите за проблеми в мрежата в реално време с над 1000 интеграции на ClickUp

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради обширния набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Едно ревю в TrustRadius споделя:

С ClickUp можем да добавяме задачи, които са зависими една от друга, и да ги разпределяме на различни екипи. Това улеснява значително обясняването на задачите от самото начало, тъй като всички данни вече са предоставени в рамките на конкретната задача.

С ClickUp можем да добавяме задачи, които са взаимно зависими, и да ги разпределяме на различни екипи. Това значително улеснява обясняването на задачите от самото начало, тъй като всички данни вече са предоставени в рамките на конкретната задача.

🧠 Интересен факт: Първият компютърен вирус в историята е бил известен като „The Creeper“.

2. Juniper Mist AI (Най-доброто за безжични мрежи и автоматизация, задвижвани от AI)

чрез Juniper Mist AI

Marvis Virtual Network Assistant на Juniper Mist AI действа като AI-задвижван помощник за мрежовите инженери. Той диагностицира мрежови проблеми, оптимизира мрежовата инфраструктура и намалява човешката намеса при отстраняването на проблеми.

Това също така позволява на мрежовите инженери да получат цялостна представа за потребителското преживяване чрез събиране и анализ на данни от достъпните точки, превключватели, рутери и защитни стени на Juniper.

Най-добрите функции на Juniper Mist AI

Осигурете превъзходна производителност на Wi-Fi, кабелни и SD-WAN мрежи с AI-базирано управление на радиоресурсите.

Намалете посещенията на място и ръчното отстраняване на проблеми с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

Активирайте автоматизирана корелация на събития, прецизно идентифициране на основните причини и внедряване на самоуправляващи се мрежови операции.

Съберете задълбочени познания и практически съвети, като използвате интерфейс за разговор на естествен език.

Ограничения на изкуствения интелект на Juniper Mist

Безплатният достъп до Juniper Mist и 90-дневният пробен период за Wi-Fi гаранция са ограничени до Съединените щати.

Цени на Juniper Mist AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Juniper Mist AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Juniper Mist AI

Резюме на Reddit подчертава:

Работя в MSP и използваме Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus и Mist за различни клиенти и решения. Mist е моят фаворит, защото е лесен за настройка и поддръжка. Имат още какво да подобряват в областта на превключването и маршрутизирането, но правят огромни напредъци.

Работя в MSP и използваме Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus и Mist за различни клиенти и решения. Mist е моят фаворит, защото е лесен за настройка и поддръжка. Имат още какво да подобряват в областта на превключването и маршрутизирането, но правят огромни напредъци.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (най-добър за осигуряване на дълбока видимост на състоянието на мрежата и трафика)

чрез SolarWinds Network Performance Monitor

Поддържането на мрежа – независимо дали е локална, хибридна или с няколко доставчици – не е лесна задача. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) опростява процеса, като предоставя на инженерите видимост в реално време на показателите за производителност без сложна автоматизация. Вместо да се удавите в данни, получавате ясни и практични информации, с които да разрешите проблемите, преди да се влошат.

Най-добрите функции на SolarWinds Network Performance Monitor

Създавайте интелигентни визуални карти на хибридни и локални мрежи, за да опростите мониторинга и отстраняването на проблеми.

Проследявайте и анализирайте критични мрежови пътища в реално време, за да идентифицирате пречките и основните причини за влошаване на производителността.

Използвайте сигнали за аномалии и известия, задвижвани от AIOps, за да реагирате на проблеми, преди те да нарушат работата.

Създайте персонализирани табла, които подчертават ключовите показатели за производителността на мрежата, които са най-релевантни за нуждите на вашата организация.

Ограничения на SolarWinds Network Performance Monitor

Потребителският интерфейс и визуализациите са основни.

Продуктът и производителността могат да изглеждат остарели

Не можете да го използвате за наблюдение на вашата VPN или на това кой влиза и излиза от вашата мрежа.

Цени на SolarWinds Network Performance Monitor

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SolarWinds Network Performance Monitor

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за SolarWinds Network Performance Monitor

Един потребител на Capterra казва:

Той предоставя ясна картина на нашата мрежа в реално време, което улеснява откриването и отстраняването на проблеми, преди те да причинят сериозни прекъсвания в работата.

Той предоставя ясна картина на нашата мрежа в реално време, което улеснява откриването и отстраняването на проблеми, преди те да причинят сериозни прекъсвания в работата.

4. Cisco DNA Center (най-доброто решение за мрежи, базирани на намерения, и проактивно ограничаване на заплахите)

чрез Cisco DNA Center

Защо да губите време с ръчно управление на мрежата? Cisco Catalyst Center автоматизира конфигурациите на устройствата, проследява състоянието на мрежата и укрепва сигурността.

С помощта на AI-базирано откриване на аномалии и задълбочени анализи на сигурността, той открива заплахите, преди да се превърнат в бедствия, което ви дава спокойствие и повече време да се съсредоточите върху важните неща.

Най-добрите функции на Cisco DNA Center

Внедрете контрол на достъпа и сегментация на базата на политики с Cisco Identity Services Engine (ISE), за да ограничите неоторизирания достъп до мрежата.

Използвайте алгоритми за машинно обучение в реално време, за да откривате, диагностицирате и отстранявате мрежови проблеми, преди те да засегнат потребителите.

Поддържайте Wireless 3D Analyzer, за да картографирате Wi-Fi покритието, да откривате смущения и да оптимизирате проблемите с безжичната производителност.

Ограничения на Cisco DNA Center

Съвместим е само с мрежови устройства на Cisco.

Архитектурата и потребителският интерфейс могат да бъдат сложни за някои потребители.

Може да се сблъскате с проблем с латентността при корелацията на данни

Цени на Cisco DNA Center

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco DNA Center

G2: 4. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cisco DNA Center

Директно от рецензия в G2:

Cisco DNA Center е мощна платформа, но може да бъде сложна за научаване и използване. Цената също е фактор, който трябва да се има предвид.

Cisco DNA Center е мощна платформа, но може да бъде сложна за научаване и използване. Цената също е фактор, който трябва да се има предвид.

📖 Прочетете също: Как да внедрите управление на ИТ инфраструктурата

5. NetBrain (Най-добър за визуализация в реално време на сложна мрежова инфраструктура)

чрез NetBrain

Мрежовите проблеми не трябва да ви хващат неподготвени. С NetBrain можете да предотвратявате проблемите, вместо да реагирате на тях. Той създава динамични мрежови карти в реално време, които елиминират догадките.

Независимо дали работите с хибридни облачни или SDN среди, това ви осигурява цялостна видимост, така че можете бързо да отстранявате проблеми и да изпреварвате възникването им.

Най-добрите функции на NetBrain

Генерирайте мрежови карти в реално време, исторически и златни пътеки за пълна видимост на хибридния облак и SDN.

Откривайте временни проблеми, диагностицирайте автоматично проблеми и затваряйте автоматично повтарящи се билети с помощта на AI-подпомагана наблюдаемост.

Извършвайте непрекъснати оценки на цялата мрежа, за да откривате рисковете, преди те да нарушат работата.

Планирайте, тествайте и изпълнявайте промени с вграден анализ на въздействието, за да предотвратите грешки в конфигурацията и рискове за сигурността.

Задействайте автоматизирани работни процеси за отстраняване на проблеми, поправки и съответствие, без да се налага ръчно писане на скриптове.

Ограничения на NetBrain

Инструментът може да забави работата си по време на определени процеси.

Внедряването може да бъде предизвикателство

Това може да бъде скъпо за малки екипи и тези с ограничен бюджет.

Цени на NetBrain

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetBrain

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за NetBrain

В рецензия на G2 инструментът получава положителна оценка:

Той предоставя динамично картографиране, анализ на пътя в реално време и отстраняване на проблеми на ниво протокол. Картите/пътищата могат да бъдат изтеглени във Vision за по-нататъшна документация и одит. Всички промени в мрежата могат да бъдат валидирани чрез NetBrain преди действителното им внедряване.

Той предоставя динамично картографиране, анализ на пътя в реално време и отстраняване на проблеми на ниво протокол. Картите/пътищата могат да бъдат изтеглени във Vision за по-нататъшна документация и одит. Всички промени в мрежата могат да бъдат валидирани чрез NetBrain преди действителното им внедряване.

6. Arista CloudVision (най-подходящ за операции в хибридни и мулти-клауд среди)

чрез Arista CloudVision

Network Data Lake (NetDL™) на Arista CloudVision е като машина на времето за вашата мрежа. Той събира, анализира и съпоставя данни от цялата мрежа, като предлага както исторически, така и актуални данни в реално време. От диагностициране на основните причини до укрепване на сигурността, това е мощен инструмент за инженери, които се нуждаят от дълбока видимост.

Най-добрите функции на Arista CloudVision

Интегрирайте центъра за данни, кампуса, WAN и облачните мрежи в една единствена платформа за управление.

Използвайте AI техники, за да идентифицирате аномалии, да оптимизирате конфигурациите на устройствата и да намалите рисковете за сигурността в хибридни и облачни мрежи.

Координирайте и наблюдавайте политиките за микросегментация в множество мрежови домейни

Използвайте двигателя Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) за анализ на телеметрични данни, предоставящ прогнозни анализи и полезни информации.

Поддържайте изгледи в реално време за съответствието на устройствата, получавайте предупреждения за уязвимости и автоматизирайте процесите на одит, за да гарантирате спазването на стандартите и политиките за сигурност.

Ограничения на Arista CloudVision

Инструментът има специфични хардуерни и софтуерни изисквания за максимална производителност, което води до допълнителни разходи за ъпгрейд на системата.

Цени на Arista CloudVision

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Arista CloudVision

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Arista CloudVision

Един рецензент в Reddit споделя:

Можехме да видим точно в секундата, в която лош интерфейс щеше да се разклати или да спре да работи, и точно в секундата, в която щеше да се възстанови, нещо, което може да бъде пропуснато от обикновен SNMP колектор.

Можехме да видим точно в секундата, в която лош интерфейс щеше да се разклати или да спре да работи, и точно в секундата, в която щеше да се възстанови, нещо, което може да бъде пропуснато от обикновен SNMP колектор.

7. Auvik (Най-добър за отдалечено управление и бързо възстановяване от грешки в конфигурацията)

чрез Auvik

Автоматизираното архивиране на конфигурацията и проследяването на устройствата от Auvik гарантират, че ИТ екипите могат да се възстановят от грешки в конфигурацията и заплахи за сигурността с минимално прекъсване на работата.

Той извежда на преден план управлението на мрежата, базирано на облачни технологии, като предлага автоматизирано отстраняване на проблеми, оптимизация на мрежата и предсказуема поддръжка.

Най-добрите функции на Auvik

Визуализирайте цялата си мрежова автоматизация с топологични карти в реално време, които поддържат синхронизация в реално време.

Използвайте над 64 предварително конфигурирани, персонализирани предупреждения, за да откривате и разрешавате проблеми, преди те да засегнат потребителите.

Свържете Auvik с предпочитаните от вас системи за управление на ИТ за по-добри работни процеси и операции.

Получете достъп до функции за отдалечено управление, като терминал в приложението, отдалечен браузър и отдалечен тунел, за да отстранявате и решавате проблеми.

Ограничения на Auvik

Модифицирането на съществуващи отчети и получаването на данни понякога е досадно

Настройката и конфигурацията са предизвикателни дори на началните нива.

Цени на Auvik

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Auvik

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Auvik

В G2 един потребител споделя:

Auvik осигурява лесно внедряване, управление и последователен мониторинг. Те постоянно подобряват платформата, за да увеличат сигурността, използваемостта и функционалността.

Auvik осигурява лесно внедряване, управление и последователен мониторинг. Те постоянно подобряват платформата, за да увеличат сигурността, използваемостта и функционалността.

📖 Прочетете също: Как да овладеете управлението на ИТ инциденти

8. ManageEngine OpManager (Най-добър за интегриране на производителност, сигурност и откриване на неизправности)

чрез ManageEngine OpManager

Борите се с облачни услуги, мрежови устройства и производителността на сървърите? ManageEngine OpManager държи всичко под контрол. Използвайки изкуствен интелект, откриването на грешки и автоматизацията намаляват досадните проблеми, така че инженерите могат да се фокусират върху по-важни проекти, вместо да гасят пожари.

Най-добрите функции на ManageEngine OpManager

Получете информация за състоянието, наличността и производителността на всички IP-базирани устройства за безпроблемна работа.

Намалете прекъсванията с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение за откриване на аномалии, интелигентни предупреждения и автоматизирани работни процеси за отстраняване на проблеми.

Използвайте карти на слой 2, виртуални изгледи на топологията и 3D планове на етажите на центъра за данни, за да разберете зависимостите в мрежата.

Анализирайте използването на честотната лента, отстранявайте потенциални уязвимости и подобрявайте надеждността на WAN връзките с технологията Cisco IPSLA.

Ограничения на ManageEngine OpManager

Интеграциите на трети страни изискват допълнителна конфигурация на мрежата и техническа поддръжка.

Актуализациите могат да причинят спорадични проблеми със стабилността на софтуера.

Ограничена дълбока персонализация без скриптове и липса на опции за шаблони

Цени на ManageEngine OpManager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ManageEngine OpManager

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

👀 Знаете ли, че... 70% от потребителите виждат ясна разлика между компаниите, които използват AI ефективно, и тези, които не го правят.

