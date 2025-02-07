Топ 11 инструмента за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект за 2025 г.

AI ще промени начина, по който работим и управляваме бизнеса си, по същия начин, по който го направи въвеждането на интернет.

Повтарящата се работа е убиец на производителността – никой не се записва за безкрайни ръчни задачи, но те сякаш се натрупват по-бързо, отколкото можете да ги изпълните.

За щастие, както и в повечето други сектори, изкуственият интелект има голям потенциал да революционизира и автоматизацията на работните процеси.

Решенията за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект улесняват живота на проектните мениджъри, бизнес лидерите и ентусиастите в областта на производителността, като оптимизират бизнес процесите, автоматизират одобренията и намаляват човешките грешки.

От обработка на естествен език до предсказуема аналитика, най-новите инструменти за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект мислят напред, за да ви улеснят работата.

В тази статия се разглеждат най-добрите инструменти за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект, които могат да ви помогнат да се съсредоточите върху резултатите, а не върху процесите, за да повишите производителността.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с водещи инструменти за автоматизация с изкуствен интелект, които могат да повишат производителността на вашата организация: ClickUp : Най-доброто решение за управление на проекти с изкуствен интелект и автоматизация на работния процес Най-доброто решение за управление на проекти с изкуствен интелект и автоматизация на работния процес

Bardeen. ai: Най-добър за въвеждане и управление на данни

Copy. ai: Най-доброто решение за автоматизиране на маркетингови и търговски задачи

N8N: Най-добър за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект за технически подготвени хора

Aisera: Най-доброто решение за управление на ИТ услуги

Taskade: Най-добър за създаване на обучени AI агенти

Kissflow: Най-добър за създаване на персонализирани приложения без кодиране

Zapier: Най-добър за автоматизиране на интеграцията на приложения

HubSpot: Най-добър за CRM автоматизации

Gamma: Най-подходящ за създаване на презентации и уебсайтове

Pipefy: Най-доброто решение за автоматизация на бизнес процесите

Изборът на подходящи AI инструменти за работни процеси е от решаващо значение за подобряване на процесите, намаляване на ръчния труд и повишаване на производителността. Ето основните функции, които трябва да вземете под внимание, за да сте сигурни, че инструментът отговаря на вашите нужди:

Леснота на използване: Изберете инструменти с интуитивен интерфейс, като автоматизирани конструктори с функция „плъзгане и пускане“, за да опростите създаването на работни процеси и да гарантирате бързото им възприемане от екипа.

Персонализация и гъвкавост: Изберете инструменти, които ви позволяват да адаптирате работните процеси към вашите специфични нужди и да се приспособявате към променящите се процеси без обширна преконфигурация.

Интеграция на изкуствен интелект: Уверете се, че инструментът използва изкуствен интелект за автоматизиране на задачи като генериране на работни процеси, създаване на съдържание и обобщаване на данни, което спестява време.

Интеграция с други приложения: Намерете инструмент, който се свързва безпроблемно с вашия съществуващ софтуер, като бази данни и комуникационни приложения, за да осигурите гладки работни процеси.

Функции за сътрудничество: Изберете Изберете сътрудничество в реално време между различни функции , достъп за много потребители и вградени инструменти за комуникация, които са от съществено значение за подобряване на екипната работа и координацията.

Мащабируемост и производителност: Изберете инструмент, който расте заедно с вашия бизнес и ефективно се справя с нарастващия обем работа, като същевременно предлага информация за показателите за производителност.

Сигурност и съответствие: Дайте приоритет на инструменти със силни функции за сигурност и съответствие с нормативните изисквания, за да защитите чувствителните данни и да намалите рисковете.

Разширени анализи: Потърсете функции за наблюдение в реално време и изчерпателни отчети, за да проследявате ефективността на работния процес и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

💡 Съвет от професионалист: Когато внедрявате автоматизация на работния процес с изкуствен интелект, започнете с процеси с нисък риск и голямо въздействие, за да демонстрирате бързо ползата от тях и да изградите вътрешна подкрепа за по-нататъшно внедряване.

Независимо дали търсите AI поддръжка за въвеждане на данни или имате нужда от автоматизиране на бизнес процесите, тези AI инструменти за автоматизация на работния процес имат решение за вас:

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти с изкуствен интелект и автоматизация на работния процес)

Визуализирайте и управлявайте всичките си работни процеси и свързаните с тях задачи на едно място с ClickUp.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. С мощните си функции като ClickUp Brain и усъвършенствани автоматизации, можете да управлявате процесите по-умно и по-ефективно.

Независимо дали става дума за подобряване на работните процеси, визуализиране на идеи или безпроблемно сътрудничество, ClickUp предлага гъвкавост и възможност да централизирате всичко в една стабилна платформа.

ClickUp Automations опростява работната ви натовареност чрез автоматизиране на повтарящи се задачи. Можете лесно да настроите предварително дефинирани действия и тригери, базирани на правила, за изпълнение на задачи в ClickUp.

Настройте тригери за известия, автоматизирайте актуализациите на процесите и комуникацията без усилие с ClickUp Automations.

Например:

Актуализирайте задачи, разпределяйте ресурси и изпращайте известия автоматично.

Създайте персонализирани автоматизации, съобразени с конкретните нужди на вашия екип.

Елиминирайте ръчните, рутинни процеси, за да може екипът ви да се фокусира върху целите с висок приоритет.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването между контексти става нещо от миналото.

ClickUp Brain подобрява управлението на проекти, като използва AI, за да свърже задачите, документите, хората и знанията във вашата компания. Тази усъвършенствана невронна мрежа позволява следното:

Автоматизирани работни процеси: Създавайте персонализирани работни процеси въз основа на инструкции на обикновен английски език с NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, което спестява време и намалява усилията.

Създавайте персонализирани автоматизации с подсказки на естествен език, използвайки ClickUp Brain.

Комуникация, задвижвана от AI : Чатете с AI, за да обобщавате теми, да отговаряте на въпроси и дори да генерирате задачи за действие от историята на чата ви в ClickUp.

Интелигентни прозрения: Получавайте незабавни отговори на въпроси относно задачи, документи и членове на екипа във вашата работна среда ClickUp. ClickUp Brain също така генерира обобщения и отчети за екипа и помага при писането на задачи, което позволява по-интелигентна комуникация.

С ClickUp Brain получавате AI Project Manager, който управлява и актуализира задачите автоматично, AI Knowledge Manager, който предоставя отговори чрез анализ на вашите документи, задачи и данни за екипа, и AI Writer, с който лесно можете да създавате персонализирано и информативно съдържание.

Всичко в едно.

Използвайте ClickUp Brain, за да получите съвети как да автоматизирате и оптимизирате всеки елемент от работния процес.

AI асистентът на ClickUp е интуитивен и лесен за използване. Създаден на базата на NLP, той разбира прости текстови команди, така че не е необходимо кодиране или сложни входни данни.

Може да се използва за различни приложения, като създаване на съдържание, провеждане на проучвания, обобщаване на данни или лесно генериране на работни процеси.

В допълнение към AI функциите си, ClickUp предлага функции за диаграми – за всичко, от създаване на диаграми на работния процес до мозъчна атака и планиране:

Съвместно обсъждане на идеи : Използвайте интерактивните : Използвайте интерактивните бели дъски на ClickUp , за да генерирате и споделяте идеи визуално с екипа си.

Организирано планиране : Начертайте връзки и визуализирайте траекторията на проекта си с : Начертайте връзки и визуализирайте траекторията на проекта си с ClickUp Mind Maps.

По-голяма яснота: Получете ясен преглед на проекта си с тези инструменти, които помагат на екипа ви да синхронизира усилията си и да остане на правилния път.

Най-добрите функции на ClickUp

Започнете лесно, независимо от техническите си познания, благодарение на лесния за използване интерфейс на ClickUp.

Персонализирайте работното си пространство с различни изгледи, включително списъци, табла, Kanban и календари.

Използвайте персонализирани полета, персонализирани статуси и интеграции с любимите си инструменти, за да адаптирате платформата към вашите уникални нужди.

Използвайте вградените шаблони за картографиране на процеси шаблони за работни процеси , за да визуализирате, проектирате и оптимизирате процесите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители считат функцията за импортиране на ClickUp за ненадеждна и съобщават за грешки и несъответствия.

Богатият набор от функции на платформата може да бъде прекалено голям, което да доведе до объркване и стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Опитахме други платформи, но никоя от тях не предлагаше нивото на персонализация и автоматизация, от което се нуждаехме. ClickUp ни позволява да работим прозрачно.

👀 Знаете ли, че... Според Deloitte двете най-големи пречки пред внедряването на автоматизацията на работното място са фрагментирането на процесите и готовността на ИТ системите.

2. Bardeen (Най-добър за въвеждане и управление на данни)

чрез Bardeen

Bardeen е софтуерен инструмент за автоматизация на работния процес, базиран в облака, който може да се използва от фирми от всякакъв мащаб за роботизирана автоматизация на процесите.

Bardeen може да автоматизира различни задачи, включително въвеждане на данни, имейл маркетинг и публикуване в социални медии. Той предлага и AI-базиран инструмент за уеб-скрейпинг, който може да извлича данни от текущата уеб страница, да обогатява данните от списък с линкове или да задейства автоматизация, когато уебсайтът се промени.

Най-добрите функции на Bardeen

Създайте персонализирани класификатори, съобразени с вашите нужди. Определете вашите критерии и Bardeen ще се погрижи за категоризацията на вашите данни, включително имейл адреси, потенциални клиенти и др.

Автоматизирайте досадните задачи с възможностите за машинно обучение на Bardeen. Филтрирайте потенциални клиенти, препращайте имейли и организирайте запитвания за поддръжка без усилие.

Дайте приоритет на сигурността на данните благодарение на сертификацията SOC 2 Type II на Bardeen, която гарантира, че вашата чувствителна информация остава защитена.

Възползвайте се от мощната автоматизация, без да натоварвате бюджета си, благодарение на гъвкавите цени на Bardeen.

Ограничения на Bardeen

По-стръмна крива на обучение в сравнение с други инструменти за социално слушане

Изисква технически познания за настройка на разширени автоматизации.

Цени на Bardeen

Безплатно

Pro: 60 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Bardeen

G2: 4,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

🧠Интересен факт: Bardeen се учи, докато наблюдава как работите. Той е в състояние да предложи автоматизация въз основа на вашите навици – дори преди да разберете, че имате нужда от нея.

3. Copy. ai (Най-доброто решение за автоматизиране на маркетингови и търговски задачи)

Използвайки усъвършенствани AI алгоритми, Copy.ai дава възможност на потребителите да създават висококачествено съдържание без усилие.

Независимо дали сте опитен маркетолог, начинаещ писател или зает предприемач, Copy. ai може да ви помогне да преодолеете творческата блокада, да оптимизирате работния си процес и да създадете привлекателно съдържание, което да резонира с вашата целева аудитория.

Copy. ai най-добри функции

Достъп до обширна библиотека с шаблони, базирани на изкуствен интелект, за да започнете процеса на писане и да спестите време.

Получавайте предложения и подобрения в реално време, за да подобрите стила, тона и яснотата на писането си.

Адаптирайте генерираното съдържание към специфичния тон на вашата марка, стил и предпочитания на аудиторията.

Превеждайте съдържанието си на различни езици, за да достигнете до глобална аудитория.

Тествайте различни варианти на съдържанието си, за да определите най-ефективния подход.

Ограничения на Copy.ai

Съдържанието може да изглежда много общо в някои случаи.

Изисква обширна проверка на фактите

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Copy. ai може да спести време при създаването на кратко съдържание като описания на продукти, имейли, бюлетини или други форми на маркетингови материали. Той е лесен за използване и предлага функции за автоматизация на работния процес, които са чудесни за рационализиране на процеса на създаване на съдържание.

4. N8N (Най-доброто решение за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект за технически подготвени хора)

чрез N8N

N8N е инструмент за управление на работния процес с отворен код, специално разработен за технически потребители. Той предоставя мощна и гъвкава платформа за свързване на различни приложения и услуги, автоматизиране на задачи и подобряване на работните процеси.

Можете да инсталирате и изпълнявате N8N на собствения си сървър или в облачна инфраструктура като самостоятелно хоствано решение. Това ви дава пълен контрол над вашите данни и работни процеси.

Най-добрите функции на N8N

Интегрирайте с популярни AI услуги като TensorFlow и OpenAI, за да създадете работни процеси, които включват възможности за машинно обучение и изкуствен интелект.

Работете с разширения на базата на код, използвайки JavaScript и Python. Това ви позволява да разширите функционалността на N8N, за да автоматизирате дори най-сложните задачи.

Управлявайте голям обем от работни процеси, което го прави подходящ за големи предприятия и сложни сценарии за автоматизация.

Не се притеснявайте за сигурността с функции като контрол на достъпа въз основа на роли и съответствие с SOC 2.

Използвайте и модифицирайте N8N свободно, тъй като това е проект с отворен код и лиценз за справедлив код.

Ограничения на N8n

По-малка библиотека с предварително създадени интеграции в сравнение с други платформи, често изискваща персонализирани възли за определени услуги.

Ограничени официални опции за поддръжка, разчитащи предимно на поддръжка от общността и документация

Цени на N8n

Стартово ниво: 24 $/месец

Pro: 60 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за N8N

G2: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

👀 Знаете ли, че... Съвременната история на работните процеси може да бъде проследена до Фредерик Тейлър и Хенри Гант, въпреки че терминът „работен процес“ не е бил използван като такъв по време на техния живот. Всъщност, един от най-ранните примери за употребата на термина „работен процес“ е в списание за железопътно инженерство от 1921 г.

5. Aisera (Най-доброто за управление на ИТ услуги)

чрез Aisera

Сред специализираните решения за управление на ИТ услуги (ITSM) с изкуствен интелект, Aisera се откроява.

Използвайки усъвършенствани технологии за изкуствен интелект и машинно обучение, софтуерът за автоматизация на задачи на Aisera автоматизира рутинните задачи, подобрява времето за разрешаване на инциденти и повишава общата ефективност на ИТ.

Платформата на Aisera дава възможност на ИТ екипите да предоставят изключителни услуги, като автоматизира класифицирането, приоритизирането и разрешаването на заявки.

С помощта на AI-базирани анализи IT екипите могат проактивно да идентифицират потенциални проблеми, да намалят прекъсванията в работата и да подобрят удовлетвореността на потребителите.

Най-добрите функции на Aisera

Автоматично класифицирайте и приоритизирайте билетите, идентифицирайте основната причина за инцидентите и препоръчайте – или автоматизирайте – решения.

Използвайте AI, за да идентифицирате проактивно потенциални инциденти, преди те да засегнат потребителите, което позволява на IT екипите да предприемат превантивни действия.

Използвайте Agent Assist, за да помогнете на агентите да изпълняват задачите си по-бързо, като им предоставяте подходяща информация и предложения за решения.

Интегрирайте се със съществуващите системи за издаване на билети и канали за комуникация, за да предоставите на потребителите интерфейс за разговор, чрез който да подават заявки и да получават помощ.

Ограничения на Aisera

Първоначалната настройка и внедряване могат да бъдат сложни и податливи на проблеми, въпреки помощта на мениджърите за успех на клиентите.

Трудности при предоставянето на точни резултати от търсене за сложни заявки, което затруднява усилията за отстраняване на проблеми

Цени на Aisera

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aisera

G2: 4. 4/5 (110+ отзива)

Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за Aisera?

Aisera използва AI, за да предоставя самообслужващи решения, като чатботове и виртуални агенти, които могат ефективно да управляват широк спектър от запитвания на потребители. Това намалява зависимостта от човешките агенти и спестява оперативни разходи. Платформата предлага постоянна достъпност, което е от решаващо значение за електронните търговски предприятия, които оперират в световен мащаб и имат клиенти в няколко часови зони.

6. Taskade (Най-доброто решение за създаване на обучени AI агенти)

чрез Taskade

Макар че Taskade е предимно инструмент за управление на проекти, той може да подпомогне обучението на AI чрез организиране на данни, улесняване на сътрудничеството и осигуряване на достъп до информация в реално време. Структурирането на набори от данни в таблата и задачите на Taskade спомага за оптимизиране на обучението на AI, а функциите за сътрудничество позволяват споделяне на знания и обратна връзка, създавайки по-интерактивна среда за обучение.

Най-добрите функции на Taskade

Агрегирайте данни от различни източници, като документи, файлове, уеб ресурси и дори YouTube видеоклипове, за да обучите AI агенти.

Предоставете на вашия AI агент достъп до текущи проекти. Това позволява на агента да се учи в реално време, докато работите по вашите проекти.

Ограничения на Taskade

Персонализирането на естетиката и оформлението може да не отговаря на нуждите на всички потребители.

Предлага основни функции за синхронизиране на задачите, но няма изчерпателни функции за проследяване на времето.

Цени на Taskade

Безплатно

Taskade Pro: 10 USD/месец на потребител

Taskade for Teams: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Комбинирайте инструментите за автоматизация на работния процес с чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за цялостна автоматизация на обслужването на клиенти, включително генериране и разрешаване на билети.

7. Kissflow (Най-доброто решение за създаване на персонализирани приложения без кодиране)

чрез Kissflow

Kissflow е революционна платформа за разработка на приложения с малко или без код, която дава възможност на всеки, независимо от техническите му познания, да създава персонализирани бизнес приложения.

Интуитивният интерфейс и функционалността „плъзгане и пускане“ на Kissflow елиминират необходимостта от сложно кодиране, позволявайки на бизнес потребителите и разработчиците да създават мощни приложения, които оптимизират работните процеси, автоматизират задачите и подобряват цялостната ефективност на бизнеса.

Най-добрите функции на Kissflow

Визуално проектирайте оформлението, функционалността и работните процеси на вашето приложение, без да пишете нито една реда код.

Използвайте библиотека с готови шаблони за типични бизнес приложения, като формуляри за заявки за отпуск, отчети за разходи и работни процеси за одобрение.

Съхранявайте и управлявайте безопасно данните на приложенията с надеждни функции за управление на данни, които ви дават контрол над достъпа и разрешенията на потребителите.

Интегрирайте ги със съществуващите бизнес системи като CRM, ERP и платформи за съхранение в облак.

Внедрете ги гъвкаво по ваше удобство, което ви позволява да хоствате приложенията си на място или в облака.

Ограничения на Kissflow

Ограничената поддръжка на API може да затрудни бизнеса, който се нуждае от широки възможности за интеграция.

Таблото за управление понякога изпитва проблеми, което затруднява използването му.

Цени на Kissflow

Базов: 1500 USD/месец (включва 50 потребители)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (580+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Kissflow?

Интеграциите му предоставят предварително създадени интерфейси за автоматизиране на конкретни процеси и обмен на данни между системи, а работните процеси са изключително лесни за използване, дори и за хора без опит в разработката.

8. Zapier (Най-добър за автоматизиране на интеграцията на приложения)

чрез Zapier

Ако искате да автоматизирате работните процеси, като същевременно свържете любимите си приложения, Zapier предлага фантастично решение.

Представете си свят, в който данните се прехвърлят безпроблемно между вашата CRM система, платформата за имейл маркетинг и инструмента за управление на проекти, което елиминира ръчното въвеждане на данни и ви освобождава да се съсредоточите върху по-стратегически задачи.

Zapier прави това възможно с обширна библиотека от над 7000 поддържани приложения, обхващаща всичко от инструменти за продуктивност до маркетингови платформи.

Най-добрите функции на Zapier

Използвайте силата на „Zaps“ – автоматизирани работни процеси, които създавате с помощта на прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да се освободите от натоварената работа.

Кажете сбогом на сложното кодиране! Zapier дава приоритет на лесната употреба. С интуитивния си интерфейс всеки може да създаде мощна автоматизация.

Автоматизирайте задачи като добавяне на нови потенциални клиенти към CRM системата ви от подадени формуляри или изпращане на последващи имейли въз основа на взаимодействията с клиентите.

Персонализирайте Zaps с условна логика, филтри и закъснения, за да отговарят на вашите специфични нужди.

Ограничения на Zapier

Zapier няма мобилно приложение, което не позволява създаването на интеграции на приложения на телефони или таблети.

Цената се увеличава с броя на автоматизациите и zaps, което може да натовари ограничените бюджети.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Използвайте условна логика (правила „ако-тогава“) в инструментите за AI работни процеси, за да създадете динамични работни процеси, които се адаптират автоматично към промените в данните или процесите.

9. HubSpot (Най-добър за CRM автоматизация)

чрез HubSpot

HubSpot Operations Hub променя правилата на играта за бизнеса, който иска да автоматизира продажбите си и да повиши ефективността на работния процес.

Този пакет надхвърля основното управление на контактите, като предлага мощни функции за автоматизация, за да оптимизирате продажбите си, да поддържате интереса на потенциалните клиенти и да сключвате сделки по-бързо.

Най-добрите функции на Hubspot

Създайте автоматизирани работни процеси, които задействат действия въз основа на конкретни критерии. Например, автоматично разпределяйте потенциални клиенти на търговските представители или изпращайте имейли за проследяване.

Поддържайте актуална вашата тръба за продажби с възможността да премествате потенциалните клиенти в правилните етапи. Проследявайте напредъка на сделките, автоматизирайте актуализациите и получавайте ценна информация за вашите продажби.

Привлечете потенциални клиенти с персонализирани поредици от имейли, задействани от конкретни действия. Поддържайте интереса на потенциалните клиенти с ценно съдържание, за да останете в съзнанието им по време на целия процес на покупка.

Планирайте срещи без усилие с вградени линкове за срещи и планиране по метода „round-robin“.

Получете ценна информация за вашите продажби с подробни отчети и табла. Проследявайте показатели като процент на реализация на сделките и източници на потенциални клиенти.

Ограничения на Hubspot

Плановете от по-ниско ниво не включват функции за A/B тестване, което ограничава възможностите за експериментиране.

HubSpot няма специфични за индустрията колони или тракери, което го прави по-малко пригоден за нишови изисквания.

Цени на Hubspot

Безплатно

Operations Hub Starter: 20 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 20 USD/месец на работно място

Operations Hub Professional: 800 USD/месец (включва едно работно място; допълнителните работни места започват от 50 USD/месец)

Operations Hub Enterprise: 2000 USD/месец (включва едно работно място; допълнителните работни места започват от 75 USD/месец)

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4,5/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 260 отзива)

10. Gamma (Най-добър за създаване на презентации и уебсайтове)

чрез Gamma

Безпроблемното проектиране е по-лесно от всякога с Gamma, AI-базиран инструмент за дизайн, който автоматизира създаването на впечатляващи презентации и уебсайтове.

Използвайки усъвършенствани AI алгоритми, Gamma анализира вашето съдържание, генерира визуално привлекателни оформления, предлага дизайнерски елементи и оптимизира съдържанието за максимален ефект.

Най-добрите функции на Gamma

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да генерирате автоматично красиви и професионални оформления за вашите презентации и уебсайтове.

Импортирайте съдържание от съществуващи презентации или документи, спестявайки време

Привлечете аудиторията си с интерактивни елементи като галерии, видеоклипове и диаграми.

Персонализирайте шрифтове, цветове, оформление и изображения, за да сте сигурни, че съдържанието ви отразява уникалната идентичност на вашата марка.

Сътрудничество с екипа ви в реално време по презентации и уебсайтове. Споделяйте проекти, оставяйте коментари и работете заедно, без да се налага да си разменяте чат съобщения и имейли.

Ограничения на Gamma

Управлението на голям брой потребители и проекти може да бъде сложно, което го прави по-малко подходящо за големи екипи.

Инструментите за автоматизация с изкуствен интелект като Gamma могат да запазят културните предубеждения от своите обучителни данни, което може да повлияе на неутралността на съдържанието.

Ценообразуване на Gamma

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на работно място

Pro: 20 $/месец на работно място

Оценки и рецензии на Gamma

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Интересен факт: AI вече може да автоматизира целия работен процес по редактиране на видео, като открива ключови сцени, прилага преходи и дори генерира автоматично надписи.

11. Pipefy (Най-доброто за автоматизация на бизнес процесите)

чрез Pipefy

Pipefy е водеща платформа за автоматизация на бизнес процесите (BPA), създадена да даде възможност на организации от всякакъв мащаб да подобрят работните си процеси, да премахнат пречките и да постигнат оперативна ефективност.

За разлика от традиционните, твърди BPA решения, инструментът за автоматизация на работния процес с изкуствен интелект на Pipefy предлага лесен за използване подход без кодиране, който позволява на всеки да създава и управлява персонализирани работни процеси за минути.

Най-добрите функции на Pipefy

Визуално проектирайте работни процеси с персонализирани фази, автоматизирани задачи и условна логика с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Получете ценна информация за вашите работни процеси с отчети и табла в реално време. Проследявайте напредъка, идентифицирайте пречките и вземайте решения въз основа на данни.

Развивайте бизнеса си с гъвкави планове и опции за персонализиране, които отговарят на вашите специфични нужди.

Интегрирайте с функции за сигурност на корпоративно ниво и контролирайте достъпа на потребителите за оптимална сигурност на данните.

Ограничения на Pipefy

Не всички полета са достъпни за търсене, което може да затрудни бързото намиране на конкретни карти или данни.

Навигацията може да бъде предизвикателна, а автоматизацията в тръбите може да изглежда прекалено сложна.

Цени на Pipefy

Starter: Безплатно

Бизнес: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Неограничен: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pipefy

G2: 4,6/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 310 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipefy?

Впечатлен съм от интуитивния и лесен за използване интерфейс на Pipefy. Беше лесно да започна да работя с него и да използвам сложни функции, без да се чувствам претоварен! С този ефективен инструмент успях бързо да създам функционални диаграми, които точно отразяваха моята идея или план – безценен ресурс за професионални изложители като мен.

Не се задоволявайте само с персонализиране. Оптимизирайте работните си процеси с ClickUp.

Когато времето е от съществено значение, автоматизацията е повече от просто предимство. Инструментите за автоматизация на процесите, задвижвани от изкуствен интелект, промениха начина, по който работим, като поеха повтарящите се задачи и освободиха време на екипите да се съсредоточат върху стратегическите приоритети, които водят до успех.

Сред тези инструменти, гъвкавото решение за автоматизация на ClickUp съчетава мощни AI функции с лесен за използване интерфейс, за да отговори на различни бизнес нужди.

ClickUp предлага всеобхватна платформа за подобряване на работните процеси, усъвършенстване на сътрудничеството в екипа и повишаване на производителността. С ClickUp Brain можете лесно да създавате персонализирани работни процеси, да автоматизирате повтарящи се задачи и да свързвате задачи, документи и идеи на екипа – всичко на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте как работните процеси, задвижвани от изкуствен интелект, могат да оптимизират вашата продуктивност!