13 най-добри AI инструмента за търсене в интранет за 2025 г.

Ако някога сте въвели въпрос в интранет на вашата компания и сте получили като отговор объркваща смесица от остарели PDF файлове и случайни Slack низове, не сте сами.

Установихме, че 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди!

Традиционните интранет търсачки се борят да се справят с нарастващата сложност на вътрешното знание, като информацията е разпръсната в инструменти като Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack и вашата платформа за управление на проекти.

Изходът?

Инструменти за търсене в интранет с изкуствен интелект.

Тези платформи от ново поколение използват обработка на естествен език (NLP), генериране с подпомагано извличане (RAG) и алгоритми, съобразени с контекста, за да разберат вашите търсения и да ви предоставят точните документи, отговори или обобщения, точно когато имате нужда от тях.

В тази публикация ще разгледаме най-добрите AI инструменти за търсене в интранет, които да имате предвид тази година. Ще обсъдим реални примери за употреба, отличителни функции, ограничения, цени и потребителски отзиви. Независимо дали разширявате бързоразвиващ се стартъп или управлявате знания в глобална компания, тук ще намерите инструмент, с който да получите ценна информация! 🕵️‍♀️

Какво трябва да търсите в инструмент за търсене в интранет с изкуствен интелект?

Изборът на подходящо решение за търсене в интранет може значително да повиши производителността на екипа, да намали превключването между контексти и да подобри повторното използване на знания. Ето какво да приоритизирате:

Федеративни възможности за търсене: Потърсете инструменти, които търсят в множество платформи – вашия интранет, облачни дискове, мениджъри на задачи и уикита – без да се налага да правите отделни заявки за всяка от тях.

Разбиране на естествен език (NLU): Начинът, по който търсим, се промени, преминавайки от ключови думи към разговори. Солидното AI търсене трябва да разбира въпроси като „Къде е най-новата пътна карта за третото тримесечие?“ и да не изисква въвеждане на ключови думи.

Резултати, съобразени с контекста: Усъвършенстваните инструменти връщат резултати въз основа на ролите на потребителите, нивата на достъп, скорошната активност или организационната йерархия, така че служителите виждат само това, което е от значение за тях. Това спестява време и повишава индивидуалната продуктивност.

Резюмета и отговори, базирани на изкуствен интелект: Най-добрите платформи не само изброяват документи, но и генерират резюмета, извличат ключова информация или предоставят директни отговори, използвайки техники като RAG или фино настроени LLM.

Силна защита на данните и контрол на достъпа: Уверете се, че решението поддържа SSO, аудит логове и индексиране на базата на разрешения, за да избегнете вътрешни изтичания на данни.

Анализ на търсенията и обратна връзка: Потърсете платформи, които ви помагат да идентифицирате пропуски в съдържанието, да измервате успеваемостта на търсенията и да се учите от поведението на потребителите, за да подобрявате резултатите с течение на времето.

Лесно внедряване и интеграции: Plug-and-play интеграции за съществуващия ви стек – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira и други – улесняват настройката и ви осигуряват по-бързи резултати.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp – Свързано търсене в задачи, документи, Slack, Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents за проактивни действия – Автоматично обобщаване на документи, генериране на подзадачи и извличане на данни от свързани приложения – Стартиране на вътрешни уикита с шаблони и проверено съдържание Малки и корпоративни екипи, които се нуждаят от централизирано търсене с изкуствен интелект + автоматизация на работния процес Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. Glean – Персонализирани отговори според ролята в различни приложения (Drive, Slack, Jira) – Унифицирана графика на знанията с разпознаване на акроними/контекст – Изпълнение на многоетапни задачи чрез слой AI Assistant Средни и големи екипи с комплексни екосистеми от приложения Персонализирани цени Coveo – Контекстно-ориентирано, ролево търсене с RAG – Адаптивно AI класиране, двигател за правила, автоматични предложения – Agent Assist за вътрешни служби за поддръжка Екипи за поддръжка на предприятия и регулирани индустрии Персонализирани цени Guru – Карти с информация, базирани на изкуствен интелект, с интеграция в Slack/Teams – Агенти за информация, които следят и актуализират остарялата информация – Анализ на използването и съдържание, прегледано от колеги Екипи, фокусирани върху знанията, които създават вътрешни уикита с надеждна информация Безплатен пробен период (30 дни); Платено от 18 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Qatalog – Федеративно търсене с нулев индекс в G Suite, Slack, Salesforce – Отговори, подкрепени от RAG, в споделени низове от запитвания – Анотации на запитвания и съответствие с корпоративните изисквания Бързоразвиващи се малки и средни екипи, които се нуждаят от бърза настройка и стабилна съвместна работа Безплатен пробен период (14 дни); Платено от 15 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Elastic Search – Пълнотекстово + векторно търсене с DevOps контрол – Отворен код, мащабируемо, персонализирано – Анализи чрез Kibana + LLM поддръжка Екипи, които работят интензивно с DevOps, и технически организации, които създават персонализирани системи за търсене Безплатен пробен период (14 дни); Персонализирани цени на базата на реално потребление Algolia – Дизайн, ориентиран към API, с невронно търсене и толерантност към правописни грешки – Индексиране в реално време с отговор <50 ms – Филтри, базирани на роли, и динамично фасетиране Продуктови и инженерни екипи, търсещи бързо и интелигентно търсене в приложенията Безплатен план (10 000 търсения/месец); Платен от 0,50 $/1000 заявки; Персонализирани цени за предприятия Sinequa – Семантично търсене в над 200 източника на съдържание – Асистенти за конкретни роли + предварително създадени приложения за индустрията – NLP потоци без код + силна сигурност Предприятия в регулирани индустрии, които се нуждаят от задълбочено, многоезично търсене Цени, базирани на обема IBM Watson Discovery – Отговори на базата на пасажи, OCR, анализ на обекти/настроения – Интелигентно разбиране на документи + моделиране на релевантност – Интеграция чрез API и аналитични табла Правни, регулаторни и корпоративни екипи, анализиращи големи набори от документи Безплатен пробен период; Платени планове от 500 $/месец; Нива Enterprise и Premium: Персонализирани цени Google Cloud Vertex AI Search – Семантично + векторно търсене с RAG grounding – Лесно вграждане и настройка, интегрира се с BigQuery, GCS – Безкодов потребителски интерфейс за настройка и управление Предприятия, които вече използват Google Cloud и се нуждаят от интелигентно търсене с ниска степен на сложност Персонализирани цени Korra. ai – Чат-базиран асистент с богати цитати – Търсене в документи, билети, видеоклипове – Учи вътрешен речник и ескалира сложни запитвания Малки и средни екипи, които използват вътрешна поддръжка чрез чат Персонализирани цени Slab – Красива база от знания с богато форматиране – Интелигентни контекстуални предложения и търсени прозрения – Лесна йерархия на документи и сътрудничество в реално време Малки и средни екипи, създаващи прости, структурирани вътрешни уикита Безплатен план (до 10 потребители); Платен от 8 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Microsoft Viva – Вградени карти с информация в Teams, Outlook, SharePoint – Модули за обучение, връзки, пулс и прозрения – Автоматично маркиране + анализи на производителността с приоритет на поверителността Предприятия, базирани на Microsoft 365, които създават унифицирано преживяване за служителите Платени планове от 4 до 12 долара на потребител на месец в зависимост от модула; индивидуални цени за предприятия.

Може ли AI инструментът за интранет наистина да отговори на всички изисквания, които изброихме по-горе? Е, някои от тях могат. Ето ги:

1. ClickUp (Най-подходящ за малки и големи екипи, които се нуждаят от централизирано търсене с изкуствен интелект + автоматизация на работния процес)

Започнете да използвате ClickUp – то е безплатно. Направете колективната мъдрост на вашия екип достъпна за търсене, структурирана и мащабируема с функциите за управление на знания с изкуствен интелект на ClickUp.

Като универсално приложение за работа, ClickUp се бори с основната причина за нефункциониращото търсене в интранет – разпръснатите инструменти и разпръснатите знания. Вместо да се налага да събирате отговори от десетки несвързани приложения, ClickUp централизира вашите задачи, документи, уикита и разговори в едно работно пространство, което може да се търси и се захранва от изкуствен интелект.

Мощната функция Connected Search на ClickUp не само индексира и показва тези данни, но и интегрира вашите знания от външни, свързани приложения като Google Drive, Slack, GitHub и Figma.

Търсете в платформи, файлове и приложения с ClickUp Connected Search.

Комбинирайте го с вградения AI на ClickUp, ClickUp Brain, и ще получите унифицирано, интелигентно интранет преживяване, което извлича, разбира и действа въз основа на най-ценната за вас информация.

Резултатът? Можете да задавате ежедневни въпроси като „Какво обсъдихме на последната среща с клиента?“ или „Покажи ми пътната карта за второто тримесечие“ и да получавате незабавни, точни и съобразени с контекста отговори.

Направете колективното знание на вашата компания – задачи, документи, транскрипти, чатове и др. – достъпно за търсене с ClickUp Brain.

Заедно тези системи използват контекста на цялата компания, за да не само да показват съвпадащи елементи, но и да обобщават информация от тях – или дори да предприемат действия.

Например, можете да помолите AI да:

Обобщете нишката на задачите и публикувайте актуализации в персонализирано поле на изкуствения интелект.

Генерирайте подзадачи от общовалидни задачи в ClickUp и техните описания.

Създайте дневен ред за среща въз основа на контекста или

Извличане на информация от Google Sheet

Всичко това става, без да преминавате от един инструмент към друг и да губите 23 минути, за да се фокусирате отново всеки път, когато го правите!

Тези AI функции за управление на знания в ClickUp ви позволяват да проучвате дългогодишната история на работното пространство. Те предоставят по-дълги и по-подробни резултати, скрити в стари документи и задачи – идеални за повтарящи се проекти или одити за съответствие.

И тъй като поведението при търсене в ClickUp е персонализирано и оптимизирано с сигнали за класиране и филтри, получавате по-бързи и по-релевантни резултати от заявките. Просто попитайте първите служители в ClickUp: „Търсенето е най-бързото и най-релевантното, което някога е било.“

Но това дори не е най-добрата част.

След като AI покаже обобщение или линк, той продължава работния процес. От този прозорец можете да преобразувате резултатите в задачи или документи, да копирате находките или да следвате предложенията на AI, за да се задълбочите. В комбинация с автоматизациите и автопилотните агенти на ClickUp, това превръща търсенето в работен процес, а не само в инструмент, като намалява ръчното превключване на контекста и оптимизира ежедневните операции.

В работните процеси за управление на знанията Autopilot Agents оптимизират поддръжката и извличането чрез:

Автоматично генериране на обобщения на знания при публикуването на нова документация

Маркиране и категоризиране на актуализирани документи с политики автоматично

Отговаряйте на въпроси незабавно, като извличате и препращате към свързани ресурси в работната среда, когато служителите търсят информация.

Настройте Autopilot Agents в ClickUp, за да отговаряте на често задаваните въпроси от служителите в чата.

Търсенето в интранет на ClickUp не се състои само в пасивното намиране на документи – то включва и тяхното разбиране, действие въз основа на тях и поддържане на всичко свързано в едно централизирано работно пространство.

А ако искате да създадете своя база от знания от нулата, ClickUp предлага и много безплатни шаблони, от които да избирате.

Шаблонът за база от знания на ClickUp предоставя готова рамка за изграждане на вътрешен център за знания. С раздели за статии, често задавани въпроси и библиотеки с ресурси, той отразява добре организиран център за помощ. Получавате вградени организационни инструменти, като вложени страници и йерархия на страниците, за да се гарантира последователна структура.

Получете безплатен шаблон Централизирайте най-важните ресурси на знания на вашия екип с шаблона за база от знания на ClickUp.

Защо да го пробвате:

Позволява на екипите да стартират база от знания почти мигновено , без да се замислят прекалено много за оформлението.

Осигурява последователна категоризация и форматиране , насочвайки сътрудниците със структура

Подобрява откриваемостта чрез интегрирано търсене, етикети и йерархия.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp Brain и Autopilot Agents са мощни, тяхната ефективност зависи от това колко добре е структурирано вашето работно пространство (например, конвенции за именуване, разрешения, хигиена на съдържанието).

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 ClickUp е определено като мощно приложение:

Обичам комбинацията от управление на лични задачи, управление на бизнес знания, бързи бележки и AI ClickUP brain е ФАНТАСТИЧЕН. Той е невероятно контекстно осведомен и буквално е страхотен асистент. Вложени документи, йерархия на задачите, персонализирани полета, разширено филтриране... това приложение има всичко и не е твърде сложно да се настрои и пусне в действие. То също така има полезни интеграции в стандартни бизнес платформи, което е страхотно.

🧠 Интересен факт: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво да кажем за AI на работното място? С централизирана AI, която захранва всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация, точно като 60,2% от потребителите на ClickUp!

2. Glean (Най-подходящ за средни и големи екипи с комплексни екосистеми от приложения)

чрез Glean

Търсенето за предприятия на Glean се свързва с всяко работно пространство, което вече използвате – Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira – и изгражда унифицирана графика на знанията, която разбира акроними, вътрешен език и контекст на проекта.

Когато някой зададе въпрос, Glean не просто извлича документи, а предоставя обобщен, персонализиран според ролята отговор, който спестява време и енергия на екипите.

Асистентският слой поддържа и многоетапни подсказки и изпълнение на задачи, така че може да предлага изготвяне на имейли, насрочване на срещи или приоритизиране на списъка с задачи въз основа на инструкции на естествен език.

Изберете най-добрите функции

Свържете всички приложения на работното място незабавно – без да се налага пренастройка

Персонализирайте резултатите от търсенето въз основа на роли и скорошна активност.

Обобщете сложни теми или документи в кратки отговори.

Защитете данните с корпоративна сигурност и съответствие

Разберете ограниченията

Цените за Glean са премиум и не са публично обявени.

Настройката може да бъде сложна, особено управлението на разрешенията за източници на данни.

Липсват гъвкави опции за пробна версия

Проверете цените

Персонализирани цени

Прочетете оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Glean?

В рецензия в G2 се чете:

Възможността за лесен достъп до всякаква информация в нашите системи е изключително полезна! Харесва ми да мога да виждам всички възможни опции, когато търся информация за вътрешни нужди ИЛИ когато трябва да споделя нещо с клиент. Наистина ми помага да спестя време, когато търся или питам някой друг.

3. Coveo (Най-подходящ за екипи за поддръжка на предприятия и регулирани индустрии)

чрез Coveo

Coveo превръща търсенето в интранет в контекстно-ориентиран механизъм за релевантност, задвижван от генеративен AI. Той индексира множество източници на данни – Salesforce, ServiceNow, SharePoint и интранет портали – и след това използва машинно обучение, за да адаптира резултатите към ролята, поведението и моделите на търсене на всеки потребител.

Докато пишете, Coveo предлага допълнения, показва подходящи документи и дори може да предложи персонализирани препоръки за статии или работни процеси. Гъвкавият му механизъм за правила позволява на администраторите да настройват точността, а разширенията Agent Assist и Self‑Service го правят мощен инструмент за вътрешни центрове за помощ. Coveo работи най-добре, когато вашето предприятие се нуждае от прецизност, персонализация и проактивно откриване в голям мащаб.

Най-добрите функции на Coveo

Оптимизирайте релевантността на заявките с адаптивно AI класиране.

Предлагайте допълнения и съдържание, докато потребителите пишат

Интегрирайте безпроблемно с ключови интранет платформи за предприятия (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Препоръчайте елементи от знанията и работния процес в контекста

Усъвършенствайте релевантността чрез двигателя за правила и анализите на употребата.

Ограничения на Coveo

Цените може да ви се сторят високи за средно големи екипи.

Изисква конфигуриране (настройка на индекса, правила за релевантност), за да постигне максимална производителност.

Цени на Coveo

Предимство: Персонализирани цени

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coveo

G2: 4. 3/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Coveo?

Един потребител в G2 споделя:

Coveo ни позволява да създадем единен индекс на цялото ни продуктово знание. Използвайки вградените модели за разрешения и персонализации на Coveo, можем да предоставяме това съдържание по различни начини. Лесно е да филтрирате динамично резултатите от търсенето и да подобрите съдържанието въз основа на контекста на потребителя... Понякога се случва нови функции да бъдат пуснати, а след това да не бъдат актуализирани или поддържани след определен период от време.

4. Guru (Най-подходящ за екипи, фокусирани върху знанията, които създават вътрешни уикита с надеждна информация)

чрез Guru

Guru комбинира корпоративно търсене, уики и база от знания, задвижвана от AI, в една безпроблемно интегрирана интранет система.

Когато потребителите търсят, Guru показва подходящи „карти“ (малки единици знания), обогатява ги с контекст от Slack, Teams или разширения за браузъри и дори може да предлага отговори проактивно въз основа на ролята и поведението на потребителя.

Неговите Knowledge Agents следят източника на съдържанието и могат автоматично да актуализират или маркират остарялата информация. За екипи, които са уморени от остарели страници или „линк рот“, Guru внася структура и доверие в организационното знание, като същевременно позволява търсене на естествен език и дискусии в стила на Slack.

Най-добрите функции на Guru

Достъп до проверени и потвърдени карти с информация за точни и актуални данни.

Проверявайте проактивно съдържанието и изпращайте напомняния за актуализации с Knowledge Agents.

Идентифицирайте пропуските в знанията и тенденциите в използването на съдържанието с помощта на богати аналитични данни.

Ограничения на Guru

Изисква дисциплина за поддържане на прегледите на картите – може да застине, ако се пренебрегне

Фокусиран върху потребителския интерфейс; тежките информационни архитектури могат да изглеждат претрупани.

Разширените анализи и агенти са достъпни само в по-високите нива.

Цени на Guru

Безплатен пробен период: 30 дни

Всичко в едно: 18 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Guru

G2: 4,7/5 (над 2150 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 620 отзива)

Какво казват реалните потребители за Guru?

Ето какво каза един рецензент на Capterra:

Интуитивен, лесен за използване и лесен за създаване на полезни документи за обучение! Оценявам използването на шаблони за създаване на еднородно преживяване. Функцията „Assist“ е малко неинтуитивна. Бих искал функцията за правопис и граматика да подчертава предложените промени, за да мога да видя какви промени ще бъдат направени, вместо да се налага да чета и сравнявам.

👀 Знаете ли, че... 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си.

5. Qatalog (най-подходящ за динамични малки и средни екипи, които се нуждаят от бърза настройка и стабилна съвместна работа)

чрез Capterra

Qatalog превръща разпръснатите документи, бази данни и пощенски кутии в свързан „интелигентен хъб ”. Той предлага федеративно търсене в реално време с RAG възможности, така че получавате отговори, подкрепени от контекста, а не само линкове. Тъй като не индексира или дублира данни, всичко остава на мястото си, като е достъпно незабавно чрез конектори към Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake и други.

UX на Qatalog е създаден и за сътрудничество в реално време: история на заявките, споделени табла и отговори в низове улесняват намирането и разпространяването на резултатите.

Най-добрите функции на Qatalog

Внедрете го за часове, а не за месеци, с архитектура без индекс. Извличането на данни на живо от източниците гарантира винаги актуални данни без дублиране.

Получете достъп до готови за употреба интеграции с G Suite, Slack, Salesforce

Анотирайте, споделяйте и обсъждайте релевантни резултати от търсенето в сътрудничество с другите в пространствата за съвместно търсене.

Осигурете съответствие с корпоративните стандарти благодарение на дизайн, приоритетът на който е сигурността, и вградено наследяване на разрешения.

Ограничения на Qatalog

По-малко разширени AI възможности, като генеративни отговори в стил уеб

Може да имате затруднения с комплексни вложени данни в собственически бази данни.

В голям мащаб, търсенето на живо може да бъде по-бавно от индексираните системи за големи компании.

Цени на Qatalog

Безплатен пробен период: 14 дни

Pro: 15 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Qatalog

G2: 4. 2/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Qatalog?

Потребител на G2 оценява функциите за търсене и сътрудничество в Qatalog:

Едно от нещата, които най-много харесвам в Qatalog, е способността му да обедини всички наши инструменти за комуникация и сътрудничество на едно място. Независимо дали става дума за чат с колеги, споделяне на файлове или възлагане на задачи, Qatalog предлага всичко това. Функцията за търсене също е впечатляваща – с няколко кликвания мога лесно да намеря всякаква информация, от която се нуждая, което ми спестява много време.

6. Elastic Search (най-подходящ за екипи, които работят интензивно с DevOps, и технически организации, които създават персонализирани системи за търсене)

чрез Elastic Search

Elastic Search е надеждна основа за пълнотекстово, векторно и AI-базирано търсене в интранет. Изграден върху Apache Lucene, той поддържа мащабируемо, разпределено търсене с индексиране в реално време, векторна прилика и богати анализи чрез Kibana.

Elastic Cloud предлага безсервърни или хоствани опции: плащате само за това, което въвеждате или търсите, с вградени функции, задвижвани от LLM, и векторно търсене.

Идеален за екипи с вътрешни разработки или сложни изисквания за съответствие, Elastic ви позволява да създадете всичко – от просто търсене в интранет до усъвършенствани AI каталози – въпреки че изисква повече настройки и DevOps, отколкото инструментите от типа „plug-and-play“.

Най-добрите функции на Elastic Search

Разгърнете свои собствени тръбопроводи за търсене с пълен контрол върху схемата, индекса и възлите.

Мащабирайте безпроблемно с включени хоризонтални фрагменти, реплики и векторни индекси.

Задавайте въпроси към вашата база от знания чрез структурирано, пълнотекстово и семантично векторно търсене.

Анализирайте използването и показателите с помощта на вградените табла Kibana.

Разширете възможностите с LLM, сигнали и персонализирани плъгини/API.

Ограничения на Elastic Search

Изисква вътрешни DevOps; не е готово за употреба за нетехнически екипи.

Ценообразуването на базата на ресурсите може да бъде скъпо

Цени на Elastic Search

Безплатен пробен период: 14 дни

Персонализирани цени на базата на реално потребление в зависимост от доставчика на облачни услуги, региона и това дали сте избрали хостинг или безсервърно разгръщане.

Оценки и рецензии за Elastic Search

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Elastic Search?

Ето мнението на един рецензент от G2:

Резултатите от търсенето са много бързи и ми харесва функцията за филтриране. Използвах я за над един милион записи в базата данни, съдържаща информация за служителите, и търсенето отне само милисекунди... Настройването й може да бъде доста сложно. Разходите за настройката й могат да бъдат доста високи.

7. Algolia (Най-подходящ за продуктови и инженерни екипи, които търсят бързо и интелигентно търсене в приложенията)

чрез Algolia

Algolia въвежда AI-разширено търсене във вашия интранет, превръщайки скритото съдържание в незабавно достъпна информация. Неговият API-първи дизайн осигурява отговори под 50 ms и поддържа динамично фасетиране, толерантност към правописни грешки, синоними и филтри за геолокация – така че когато някой търси „Q4 sales deck“, Algolia предоставя точното презентационно портфолио, като първо показва контекста.

Вградените AI подобрения, като невронно търсене и предложения за заявки, помагат за намирането на подходящо съдържание, дори когато потребителите използват неясни термини.

Най-добрите функции на Algolia

Внедрете незабавни търсения с минимални усилия за разработка чрез REST API и предварително създадени библиотеки с потребителски интерфейс.

Визуализирайте анализи (чрез Insights API), за да оптимизирате откриването на съдържание.

Мащабирайте еластично милиони записи с A/B тестове.

Защитете чувствителните данни с SSO/SAML, криптиране и филтриране на разрешенията.

Ограничения на Algolia

Цените при плащане по фактура могат да се повишат в зависимост от големия обем на заявките.

Изисква настройка от разработчик. Нетехническите екипи се нуждаят от поддръжка.

Препоръките на AI са ограничени от добавки, което повишава разходите за пълноценно използване на функциите.

Цени на Algolia

Build (безплатно): до 10 000 търсения на месец

Разширете (плащате колкото използвате): Безплатен пакет + 0,50 $ за 1000 допълнителни търсения, 0,40 $ за 1000 допълнителни записи

Премиум: Персонализирани цени, фактурирани ежегодно

Elevate: Персонализирани цени, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Algolia

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Algolia?

Това е опитът на един потребител на Capterra с Algolia:

Чудесно решение за активиране на интелигентно търсене в нашия център за помощ и основния уебсайт, което много помогна за удобството на крайния потребител и не беше твърде трудно за внедряване... все пак се наложи техническият ни екип да го внедри (така че не беше нещо, което бих могъл да направя сам)...

8. Sinequa (Най-подходящ за предприятия в регулирани индустрии, които се нуждаят от задълбочено, многоезично търсене)

чрез Sinequa

Sinequa предлага мощен, базиран на GenAI асистент за търсене, пригоден за откриване на знания на корпоративно ниво. Той свързва над 200 хранилища на съдържание (ERP, CRM, файлови системи) и използва NLP и машинно обучение, за да предоставя точни отговори без AI халюцинации.

Асистентът без код лесно конфигурира работни потоци, базирани на роли – правни екипи, адвокати и инженери – превръщайки търсенето в проактивен асистент за знания. Той е идеален за регулирани предприятия с огромни обеми данни.

Най-добрите функции на Sinequa

Разбирайте семантично заявките, използвайки концептуално базиран NLP на над 21 езика.

Създавайте персонализирани асистенти за търсене с дизайнери на потоци без код.

Внедрете предварително създадени приложения за вертикални индустрии (изследвания и развитие, съответствие).

Защитете чувствителното съдържание с прецизен контрол на достъпа

Получете пълен достъп без скрити разходи за допълнителни модули или добавки.

Ограничения на Sinequa

Ценообразуването на базата на обема може да стане скъпо с нарастването на обема на данните.

Изисква планиране и конфигуриране – по-малко готово за употреба от SaaS

Фокусът върху предприятията може да надхвърли нуждите на малките екипи.

Цени на Sinequa

Цени, базирани на обема

Оценки и рецензии за Sinequa

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Sinequa?

Директно от рецензия в G2:

Sinequa е интелигентна платформа за търсене в предприятието с гъвкаво представяне, сигурност и скорост, която предлага чудесни възможности за сътрудничество, като тагове, коментари, известия по имейл, колекции, браузър за документи с различни изгледи и множество изгледи на резултатите...

9. IBM Watson Discovery (Най-подходящ за правни, регулаторни и корпоративни екипи, които анализират големи набори от документи)

чрез IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery комбинира търсене, задвижвано от изкуствен интелект, с дълбоки прозрения и извличане на информация от документи. Използвайки Smart Document Understanding, той приема PDF файлове, таблици и документи, след което предоставя отговори на ниво пасаж, анализ на настроенията и извличане на субекти.

Той включва вграден OCR, персонализиране на NLP и мощен модел за релевантност – идеален за правни разкрития, портали за поддръжка и вътрешни ботове за въпроси и отговори. С аналитични табла и достъп до API получавате пълна видимост на използването и можете да адаптирате модела с течение на времето.

Най-добрите функции на IBM Watson Discovery

Извличайте обекти, настроения и пасажи от неструктурирани документи

Обработвайте изображения и търсете PDF файлове с помощта на интегриран OCR

Интегрирайте чрез API в ботове, приложения и бекенд системи.

Ограничения на IBM Watson Discovery

За големи масиви от данни или голям обем на заявки са необходими по-високи ценови нива.

Настройката е сложна и може да изисква поддръжка или консултация от IBM.

Цени на IBM Watson Discovery

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Индивидуални цени

Плюс: Започва от 500 $/месец (30-дневен безплатен пробен период)

Предприятие: Започва от 5000 долара на месец

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IBM Watson Discovery?

В рецензия на G2 се подчертава, че инструментът е:

Лесен за използване и свързване с документи, мощни възможности за обработка на естествен език (NLP). Watson Discovery използва NLP, за да извлича информация от неструктурирани данни, като текстови документи, имейли и публикации в социални медии. Това може да се използва за идентифициране на тенденции, модели и взаимоотношения в данните, които биха били трудни или невъзможни за откриване с традиционни методи... Може да бъде скъпо.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

10. Google Cloud Enterprise Search, известен още като Vertex AI Search (най-подходящ за предприятия, които вече използват Google Cloud и се нуждаят от интелигентно търсене с ниска степен на сложност)

чрез Google

Vertex AI Search е услугата за търсене за предприятия на Google Cloud, която индексира вашите данни – уебсайтове, Cloud Storage, BigQuery – и предлага семантично и векторно търсене с незабавно автодопълване и настройка на релевантността. Резултатите са обосновани, надеждни и контекстуално точни.

С минимална настройка екипите могат да вградят лента за търсене или да активират чатботове с фактически отговори, използвайки RAG. Мащабируема, сигурна и управлявана, Vertex AI Search е идеална за организации, инвестирали в Google Cloud stack, които имат за цел да разширят LLMs с реални данни.

Най-добрите функции на Google Cloud Enterprise Search

Ground AI с RAG за точни отговори, подкрепени с цитати

Внедрете автодопълване и прекласифициране с интуитивни инструменти за настройка.

Вградете джаджи за търсене или активирайте генеративни агенти чрез API.

Ограничения на Google Cloud Enterprise Search

Необходима е Google Cloud акаунт и някои настройки чрез Vertex Console.

Цени на Google Cloud Enterprise Search

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Cloud Enterprise Search

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Enterprise Search?

В рецензия на G2 се посочва:

Съществуващата търсеща функция на Google е налице, но и с генеративна AI. Решение без код, лесно за стартиране. Вграден скрейпър, така че не е необходимо да пишете никакъв код и вече имате на разположение UI OOTB... Съвпадението на URL моделите, както и начинът, по който се генерират фрагменти, е черна кутия.

11. Korra. ai (Най-подходящ за малки и средни екипи, които използват вътрешна поддръжка чрез чат)

чрез Korra

Korra. ai използва чат, задвижван от AI, за да превърне вашия интранет в проактивен асистент за знания. Той обхожда платформи като Confluence, Jira, Google Drive и дори видео съдържание, след което обобщава отговорите в интерфейс за разговор с богати цитати.

Освен че предоставя бърза информация, Korra проследява заявките във времето, като научава уникалния речник и примери за употреба на вашия екип. За вътрешна поддръжка или въвеждане в работата, Korra може да отговаря на често задавани въпроси, да предлага връзки към документи и да ескалира проблеми към човешки експерти, когато е необходимо.

Korra. ai най-добри функции

Свържете съществуващите си хранилища на съдържание (документи, видеоклипове, системи за билети)

Отговорете чрез чат с източници, подчертани с цитати.

Научете автоматично термини, специфични за дадена област, от предишни търсения.

Препратете нерешените въпроси към колегите си

Ограничения на Korra. ai

Най-подходящи за работни процеси, при които се използва предимно чат, по-малко подходящи за търсене на големи количества документи.

Качеството на резултатите зависи от добре структурираното маркиране на източниците.

Цени на Korra. ai

Персонализирани цени

Korra. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Korra. ai?

Един потребител на Capterra казва:

Обичам начина, по който можете да стигнете директно до конкретна, релевантна информация, включително точното място във видеоклип, както и точното място в голям документ!

12. Slab (Най-подходящ за малки и средни екипи, които създават прости, структурирани вътрешни уикита)

чрез Slab

Нуждаете се от проста, но мощна база от знания, фокусирана върху продуктивността на екипа? Тогава Slab е точно за вас!

С богато форматиране, интуитивна йерархия на документите и стабилни интеграции (Slack, Google, GitHub и др.), той улеснява добавянето и откриването на съдържание. Подобреното с AI търсене подчертава съвпаденията на заявките в контекста и показва предложеното свързано съдържание, което значително намалява времето за търсене.

Най-добрите функции на Slab

Създавайте красиво организирани документи, използвайки колекции, теми и богати вградени елементи.

Предлагайте подходящи страници по време на писане или сърфиране

Сътрудничество в реално време с коментари, споменавания и история на версиите

Проследявайте ангажираността чрез информация за търсенето и анализи на съдържанието.

Ограничения на Slab

Липсват усъвършенствани AI класификации или RAG възможности от много източници.

Дълбоките йерархии могат да се окажат тромави за големи библиотеки с информация.

Цени на плочи

Безплатно: До 10 потребители

Стартиращи компании: 8 $/потребител/месец

Бизнес: 15 $/потребител/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Slab

G2: 4,6/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slab?

Ето как гласи едно ревю в G2:

Той е бърз, поддържа богато форматиране, без да е прекалено сложен, и се интегрира безпроблемно с инструменти като Slack, Google Drive и GitHub. Функцията за търсене също е впечатляваща – лесно е да намеря бързо това, от което се нуждая, което спестява време на целия екип.

13. Microsoft Viva (Най-подходящ за предприятия, базирани на Microsoft 365, които изграждат унифицирано преживяване за служителите)

чрез Microsoft Viva

Microsoft Viva добавя интелигентност към вашия пакет Microsoft 365, като интегрира AI-базирани инструменти за откриване на знания, анализ на опит и комуникация в ежедневните работни процеси.

Viva Topics използва машинно обучение за автоматично маркиране и подреждане на тематични карти, които се появяват динамично в Teams, SharePoint и Outlook, отваряйки знания с едно кликване.

Viva Insights предоставя както съвети за лична продуктивност, така и организационни анализи.

Viva Suite включва Connections (новини и общности на компанията), Learning, Glint, Pulse и други, като предоставя унифицирано преживяване за служителите.

Най-добрите функции на Microsoft Viva

Покажете карти с теми, които са били автоматично генерирани от вашето съдържание.

Вградете знания в Teams, Outlook и SharePoint по подразбиране

Подобряване на здравето на екипа с информация за производителността, при която на първо място е поверителността

Насърчавайте общностите и ученето чрез модулите „Връзки“ и „Обучение“.

Комбинирайте модулите безпроблемно с един лиценз в Viva Suite.

Ограничения на Microsoft Viva

Изисква Microsoft 365 F1/F3/E3+ и съответното внедряване на Teams.

Повечето модули изискват отделно лицензиране, което увеличава сложността и разрастването на инструментите.

Припокрива се с съществуващите интранет или аналитични решения за някои организации.

Цени на Microsoft Viva

Viva Topics: 5 USD/потребител/месец

Viva Insights: 4 USD/потребител/месец за премиум лични + разширени функции; Manager/Leader insights на цена 6 USD/потребител/месец

Viva Suite: 12 USD/потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Viva?

Потребител на Capterra споделя:

Viva Connections ви позволява да създавате различни карти, сочещи към SharePoint портали, новини, платформи за обучение и много други. Viva Learning ви позволява да прегрупирате голямо количество платформи за обучение на едно място и разполага с огромно количество обучения за различните инструменти, предлагани от Microsoft 365.

Кой AI инструмент за търсене в интранет е подходящ за вас?

Подходящият AI инструмент за търсене в интранет зависи от начина, по който работи вашият екип, и от мястото, където се съхранява вашата информация.

Ако търсите високоспециализирани чат-базирани асистенти, Korra. ai и Glean са отличен избор. Екипите, ръководени от разработчици, може да се насочат към Elastic Search или Algolia за пълна персонализация. А инструменти като Slab и Guru са чудесни за създаване на структурирани вътрешни уикита с интелигентни AI слоеве.

Но ако търсите централизирано, задвижвано от AI работно пространство, където търсенето е само една част от уравнението за продуктивност, ClickUp е лидер в тази област.

ClickUp не само ви помага да намирате неща, но и да действате въз основа на тях. Можете да: Съхранявайте всичко – от управление на задачи до знания и автоматизация – под един покрив.

Търсете в задачи, документи, коментари и свързани инструменти като Slack или Drive.

Обобщавайте разговори и генерирайте автоматично задачи с AI

Използвайте Autopilot Agents, за да управлявате проактивно документацията, да отговаряте на въпроси или да създавате работни процеси.

Стартирайте напълно структурирана база от знания, използвайки предварително създадени шаблони

Докато повечето инструменти добавя AI към съществуващите си рамки, ClickUp вгражда AI във всеки слой от работата. Това означава по-малко превключване между приложения, по-малко изолирани знания и по-бързи решения, подкрепени от контекстуално богати и актуални отговори.

Ако вашият екип е уморен да преминава от едно приложение в друго, само за да намери най-новия план, политика или проектен документ, ClickUp предлага едно място, където работата и знанията най-накрая се събират на едно място. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!