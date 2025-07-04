11 най-добри алтернативи на Height App за управление на проекти през 2025 г.

Ако сте потребител на приложението Height, вероятно това ви е добре познато: току-що сте достигнали върхова продуктивност – задачите се изпълняват, сроковете (почти) се спазват и за пръв път екипът ви не се е загубил в безкраен цикъл от „Чакай, кой се занимава с това?“

И тогава, изненадващо, Height хвърля бомбата – приложението се закрива.

Това е като когато любимият ви магазин за хранителни стоки изведнъж премести всичко. Сега стоите в средата на коридора и се чудите къде е скрито фъстъченото масло.

Но не се притеснявайте, ние сме направили всичко за вас! Независимо дали сте стартиращ бизнес, който се занимава с милион неща, или отдалечен екип, който работи в различни часови зони, ние сме събрали 11 алтернативи на приложението Height, с които можете да проследявате безпроблемно напредъка на проектите си.

Какво е Height App?

Height App е динамичен инструмент за управление на проекти, предназначен за екипи, които се нуждаят от сътрудничество в реално време, автоматизация и персонализирани работни процеси. Той безпроблемно съчетава управление на задачи, проследяване на проблеми и комуникация в една платформа.

С персонализирани работни процеси, Kanban табла и списъчни изгледи, то предпазва вашите проекти от превръщането им в неконтролируема джунгла от лепящи се бележки. Имате нужда от автоматизация на управлението на проекти? Height App я предлага. Интеграции? То се свързва със Slack, GitHub, Figma и други. Дори ви позволява да добавяте персонализирани атрибути, така че вашите задачи да са толкова подробни (или толкова прости), колкото ви е необходимо.

🧠 Интересен факт: Повече от 85% от бизнеса разчита на софтуер за управление на проекти, като се очаква пазарът да достигне 7 милиарда долара.

Защо да изберете алтернативи на Height App?

Height има елегантен интерфейс и солидно управление на задачите, но като всеки друг инструмент, той не е безупречен. С прекратяването на услугите за управление на проекти на Height, сега е идеалният момент да преоцените нуждите си и да намерите инструмент, който наистина отговаря на вашия работен процес.

Ето какво трябва да имате предвид, когато избирате следващата си платформа.

Отчети и анализи: Height не разполага с персонализирани табла и задълбочени анализи за сериозно вземане на решения въз основа на данни, въпреки че има основни функции за проследяване.

Разпределение на ресурсите: Големите проектни екипи може да имат затруднения с балансирането на натоварването и планирането на капацитета в сравнение с други Големите проектни екипи може да имат затруднения с балансирането на натоварването и планирането на капацитета в сравнение с други софтуери за управление на задачи.

Финансово управление: Други инструменти на пазара предлагат по-добри опции за проследяване на бюджета и фактуриране.

Готови шаблони: Въпреки че Height предлага библиотека с готови за употреба шаблони за планиране на проекти, тя може да не е толкова обширна, колкото други инструменти.

Проследяване на времето: Height няма вградена система за проследяване на времето, така че трябва да разчитате на интеграции на трети страни, за да регистрирате работните часове.

Ако някоя от тях е пречка за вашия екип, не се притеснявайте – имаме списък с мощни инструменти, готови да поемат задачата!

👀 Знаете ли, че... 46% от служителите са донякъде или силно недоволни от настоящото ниво на зрялост на управлението на проекти в тяхната организация.

11 алтернативи на Height App на един поглед

Ето кратък преглед на всички инструменти и това, в което са най-добри:

Инструмент Идеален за Основни функции Цени ClickUp Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия и големи компании Задачи, автоматизация и сътрудничество в реално време, задвижвани от изкуствен интелект Безплатен план; Платени планове от 7 $/потребител/месец Asana Малки и средни предприятия и компании Списъци със задачи, комуникация в екипа и Kanban табла Безплатен план; Платени планове от 10,99 $/потребител/месец Trello Креативни екипи, малки екипи и свободни професионалисти Kanban табла, автоматизация и статуси на задачите Безплатен план; Платени планове от 5 $/потребител/месец Notion Индивидуални лица, малки екипи и отдалечени екипи Бележки, бази данни, списъци със задачи и споделяне на файлове Безплатен план; Платени планове от 8 $/потребител/месец Wrike Големи предприятия и маркетингови екипи Персонализирани работни процеси, табла за проекти и актуализации в реално време Безплатен план; Платени планове от 9,80 $/потребител/месец Basecamp Малки и средни предприятия и творчески екипи Форуми, споделяне на файлове и приложения за комуникация в екип 15 $/потребител/месец или 299 $/месец за неограничен брой потребители Jira Екипи за разработка на софтуер и инженеринг Проследяване на проблеми, спринтове и управление на забавени задачи Безплатен план; Платени планове от 7,75 $/потребител/месец Monday.com Индивидуални лица, малки и средни предприятия и корпорации Автоматизирайте работните процеси, персонализираните полета и диаграмите на Гант. Безплатен план; Платени планове от 9 $/потребител/месец Zoho Projects Малки и средни предприятия, които се съобразяват с бюджета си Проследяване на времето, планиране на проекти и разпределение на ресурсите Безплатен план; Платени планове от 5 $/потребител/месец MeisterTask Индивидуални лица, малки и големи екипи и свободни професионалисти Kanban табла, автоматизация и продуктивност на екипа Безплатен план; Платени планове от 6,50 $/потребител/месец Scoro Професионални фирми за услуги и финансови екипи Стратегическо управление на проекти, статус на проекти и отчитане Платени планове от 26 $/потребител/месец

11-те най-добри алтернативи на приложението Height, които можете да използвате

Независимо дали сте фрийлансър, развиващ се стартъп или част от голямо предприятие, ето най-добрите инструменти за управление на проекти, които предлагат функциите, гъвкавостта и ефективността, от които се нуждаете, за да поддържате проектите си в правилната посока. Да започнем.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти)

Обединете целия си работен процес в една всеобхватна екосистема с ClickUp.

Когато става въпрос за управление на задачи, ClickUp не само пече тортата – той я приготвя, украсява и сервира на сребърна табла. Ето защо това е приложението за всичко, свързано с работата!

С функциите си, базирани на изкуствен интелект, персонализирани задачи и инструменти за сътрудничество, ClickUp превръща управлението на проекти в нещо, което не е толкова задължително, колкото естествено за вашия екип.

В основата на ClickUp са задачите на ClickUp, които са градивните елементи на всеки проект. Но това не са просто обикновени задачи от списъка с неща за вършене – всяка задача е силно персонализирана, с персонализирани полета и персонализирани статуси, които ви позволяват да адаптирате работните процеси към нуждите на вашия екип.

Персонализирайте, възлагайте, проследявайте и изпълнявайте задачите си с гъвкава система за управление на задачите с ClickUp Tasks.

Вместо да сте ограничени до един единствен формат, ClickUp ви позволява да работите по свой начин. Предпочитате структура? Изгледът „Списък“ поддържа нещата подредени. Имате нужда от времева линия? Изгледът „Диаграма на Гант“ на ClickUp е вашият най-добър приятел. Има и изглед „Табло“ на ClickUp за визуално планиране в стил Kanban.

Ускорете работния си процес – помолете ClickUp AI да изготви чернова, обобщение или да проведе мозъчна атака на момента!

Но това, което наистина отличава ClickUp, е управлението на задачите, задвижвано от изкуствен интелект. Представете си, че никога повече няма да се налага да ровите в безкрайни имейл вериги или Slack съобщения – ClickUp Brain, асистентът с изкуствен интелект, автоматично генерира обобщения на задачите, актуализации на напредъка и дори действия от вашите разговори.

Освен това, това е и вашият вграден AI генератор на съдържание и идеи. Просто попитайте за това, от което се нуждаете, и ще получите персонализирани резултати за секунди. Имате нужда да работите с конкретни LLM? Не се притеснявайте. ClickUp Brain ви позволява да превключите към GPT или Claude в рамките на приложението – без повече превключване на раздели!

А какво става, когато трябва да комуникирате с екипа си? ClickUp Chat съхранява всички ваши дискусии на едно място, така че можете да обсъждате идеи, да разработвате стратегии и да взимате решения, без да преминавате от едно приложение в друго. Бонус? Можете да превърнете тези чатове в изпълними задачи за секунди с едно кликване.

Могат ли вашите бележки по проекти, протоколи от срещи и сесии за мозъчна атака да направят нещо, вместо просто да стоят там и да събират виртуален прах? Да, могат.

ClickUp Docs не е само за записване на идеи – това е интерактивно работно пространство, където можете да пишете отчети за проекти, да свързвате документи със задачи, да възлагате действия, да превръщате бележки в проследими задачи и да улеснявате сътрудничеството в екипа.

Но има и още. ClickUp Automations може да ви помогне да автоматизирате актуализациите на задачите, промените в статуса, известията и задачите, така че вашите проекти да напредват, без да се налага да мръднете и пръст. С предварително създадени шаблони и персонализирани правила можете да го настроите и да го забравите.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и оставете проектите си да се изпълняват на автопилот с ClickUp Automations.

Накратко, ClickUp за екипи за управление на проекти прави всичко – организира задачи, води бележки от срещи, проследява времето, автоматизира задачите ви и все още има енергия за още.

Така че, ако сте готови да подобрите работния си процес, ClickUp е на Ваше разположение.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте управлението на задачите, приоритизирайте работата и генерирайте действия от разговорите.

Използвайте обширната библиотека, за да стартирате проектите си незабавно с шаблони за управление на проекти или комуникационни планове.

Провеждайте визуални мозъчни бури с ClickUp Whiteboards , начертайте идеи, свържете ги със задачи и превърнете плановете в действие.

Интегрирайте с над 1000 инструмента, включително Slack, Google Drive и Zoom, за да поддържате цялото си работно пространство свързано, без да се налага постоянно да превключвате между разделите.

Ограничения на ClickUp

В началото има период на обучение

Някои функции може да работят по-добре в приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Алесандро I, съосновател и арт директор, казва:

Обичам как ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано. То е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към всеки работен процес, а персонализираните изгледи (като Списък, Табло и Гант) ви позволяват да виждате проектите във формат по ваш избор. Освен това функции като Автоматизации и Шаблони помагат да спестите много време. То е като център за продуктивност, който се адаптира към вашите нужди!

2. Asana (Най-доброто за мащабируемо управление на проекти)

чрез Asana

Ако цените организацията или просто се нуждаете от управление на натоварена работна седмица, Asana предлага солидно решение за управление на проекти. От прости до сложни работни процеси, то помага да поддържате екипа си съгласуван и задачите структурирани на едно място.

С Asana можете да визуализирате работата си по различни начини, да използвате изкуствен интелект за повишаване на производителността и да се уверите, че нито една задача няма да се изгуби в бездната на „Мислех, че ти се занимаваш с това. ”

Най-добрите функции на Asana

Персонализирайте изгледите на проектите с диаграми от тип списък, Kanban, календар, времева линия или Gantt.

Организирайте задачите с ясни отговорници, крайни срокове и приоритети.

Автоматизирайте работните процеси и повтарящите се задачи с Asana AI.

Интегрирайте с над 270 приложения, включително Slack и Google Drive.

Ограничения на Asana

Задачите могат да имат един изпълнител, което може да доведе до объркване, когато са замесени няколко души.

Ограничените възможности за отчитане затрудняват проследяването на персонализирани данни за проектите.

Безплатната версия има ограничени функции, което я прави по-малко подходяща за сложни нужди.

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Едно ревю в G2 казва:

Asana е невероятно полезно за организирането на работата ми с всички мои клиенти. Обичам факта, че мога да настройвам повтарящи се задачи на интервали, които ми трябват, за да съм сигурна, че нищо няма да бъде пропуснато. С разрастването на бизнеса ми разбрах, че не мога да помня всичко в главата си. Имаше лека крива на обучение, както при всеки софтуер, с който не си запознат, но след като го научиш, той е много лесен за ползване.

3. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите)

чрез Trello

Trello предлага по-опростена алтернатива, ако електронните таблици и сложните инструменти забавят работата на вашия екип. Благодарение на интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, дори и най-малко технически подготвените членове на екипа могат бързо да се включат в работата.

Това е чудесен избор за визуални мислители, малки екипи и всеки, който предпочита директен подход към управлението на проекти.

Най-добрите функции на Trello

Плъзгайте и пускайте задачи между списъци, от „Завършени“ към „Завършени“.

Автоматизирайте повтарящите се действия с Butler

Интегрирайте с инструменти като Slack и Jira, за да поддържате всичко свързано на едно място.

Използвайте Trello AI за мозъчна атака, усъвършенстване на съдържанието и автоматизиране на досадните задачи.

Ограничения на Trello

Няма разширени функции за отчитане

Може да не е подходящо за сложни проекти

Цени на Trello

Безплатно завинаги

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един рецензент на G2 пише:

Trello е изключително адаптивно и разполага с много функции, които помагат за организацията. Аз го използвам за управление на проекти, за да проследявам процесите на всеки проект, докато той преминава през всеки производствен отдел.

4. Notion (Най-доброто за гъвкави и персонализирани работни процеси)

чрез Notion

Notion е като празно платно за вашия работен процес. Независимо дали организирате проекти, създавате екипна уики страница или проследявате задачи, то се адаптира към вашите нужди.

Той е идеален за екипи, които искат работно пространство, което да им дава усещането, че е тяхно, с гъвкавостта да създават персонализирани табла, бази данни и документи за съвместна работа на едно място.

Най-добрите функции на Notion

Структурирайте работата с над 100 типа съдържание, включително текст, таблици, изображения и вградени бази данни.

Персонализирайте изгледите на проектите с календари и времеви линии

Повишете производителността с Notion AI, за да създавате съдържание, да пишете проектна документация , да обобщавате бележки и да генерирате идеи.

Организирайте проекти с специални пространства за екипи за различни отдели.

Ограничения на Notion

Липсват разширени функции за отчитане

Ограничени възможности за персонализиране при сложни проекти

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

В рецензия на Capterra се чете:

Notion е най-популярният инструмент до момента. Той е удобен, зарежда се бързо и може да клонира идеите на другите за миг. Въпреки че е толкова мощен инструмент, той се нуждае от повече функции за оптимизация и персонализация.

💡 Професионален съвет: Не се ограничавайте с крайните срокове. Използвайте системи за маркиране като „Високо усилие, ниско въздействие“ или логиката на матрицата на Айзенхауер, за да помогнете на екипа си да определи приоритетите стратегически, а не само хронологично.

5. Wrike (Най-доброто за управление на сложни проекти)

чрез Wrike

Когато вашите проекти имат толкова много движещи се части, те приличат на верижна реакция на домино. Wrike ви помага в това.

Wrike въвежда ред в хаоса с диаграми на Гант, табла Kanban, табла в реално време и работни потоци. Неговата уникална продажна точка са възможностите за персонализиране. Независимо дали проследявате маркетингови кампании, ИТ проекти или пускане на продукти на пазара, Wrike поддържа всичко (и всички) в график, по вашия начин.

Най-добрите функции на Wrike

Управлявайте множество проекти с динамични диаграми на Гант и табла Kanban.

Бъдете винаги една крачка напред с интелигентното търсене, готовите шаблони за управление на проекти и персонализираните формуляри за заявки.

Вземайте решения въз основа на данни с подробни анализи и отчети за напредъка в реално време.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да намалите натовареността и да подобрите продуктивността на екипа.

Ограничения на Wrike

Няма вградена функция за чат

Може да се окаже скъпо за по-малки екипи

Цени на Wrike

Безплатно завинаги

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3800+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Един рецензент на Capterra казва:

Обичах да използвам този софтуер, когато бях единственият, който го използваше. Визуалното оформление и различните цветове ми позволяваха да виждам точно къде съм в всяка задача. С разрастването на екипа обаче стана прекалено скъпо да добавям нови потребители.

6. Basecamp (Най-доброто за опростено управление на проекти и сътрудничество)

чрез Basecamp

Ако смятате, че инструментите за управление на проекти са по-скоро сложни, отколкото полезни, Basecamp предлага по-просто решение. То организира задачите, дискусиите, файловете и графиците на едно място, което улеснява екипите да се придържат към плана.

Той е подходящ за малки и средни екипи, агенции и консултанти, които търсят лесно сътрудничество.

Най-добрите функции на Basecamp

Организирайте проектите си с табла с списъци със задачи, форуми, графици и файлове.

Бъдете в течение с менюто Hey! за известия и използвайте Pings за директни съобщения.

Проследявайте напредъка визуално с Hill Charts и Mission Control за ясна представа за проекта.

Сътрудничейте с клиенти, като споделяте актуализации без вътрешни дискусии.

Ограничения на Basecamp

Без вградена функция за проследяване на времето

Липсват зависимости между задачите и подзадачи

Цени на Basecamp

Безплатно завинаги

Плюс: 15 $/месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

В рецензия на Capterra се казва:

…Удобният му интерфейс и добре обмисленият дизайн улесняват навигацията и използването на неговия солиден набор от инструменти за управление на проекти. Макар софтуерът да се отличава в много аспекти, една област, в която може да се подобри, е предоставянето на по-подробни показатели за проследяване на графиците на проектите…

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Запознайте се с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди, така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

7. Jira (Най-доброто за управление на софтуерни екипни проекти)

чрез Jira

Jira е инструмент за управление на проекти, подходящ за екипи, които използват Agile методологии. Ако вашият екип процъфтява благодарение на спринтове, забавяния и прецизни работни процеси, той ви предоставя структурата и гъвкавостта, необходими за гладкото протичане на всички процеси.

Създаден за екипи за разработка, но достатъчно гъвкав за маркетинг специалисти и продуктови мениджъри, Jira ви помага да планирате, проследявате и оптимизирате проекти с прецизност.

Най-добрите функции на Jira

Управлявайте и приоритизирайте задачите с управление на забавените задачи

Проследявайте зависимостите и крайните срокове с изгледа на времевата линия.

Следете напредъка с персонализирани табла за проекти

Интегрирайте с над 3000 инструмента като Microsoft Teams и Figma.

Ограничения на Jira

Стръмна крива на обучение

Ограничени функции за управление на ресурсите

Цени на Jira

Безплатно завинаги

Стандартен: 8,60 $/месец на потребител

Премиум: 17 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira?

В рецензия на Capterra се чете:

В началото е малко плашещо поради огромното количество инструменти, които предлага, но след като се ориентирате в тях, то се превръща в много полезен инструмент с множество опции и възможност за персонализиране, за да се приспособи най-добре към вашия екип и да автоматизира процеса на управление.

8. Monday.com (Най-доброто за визуализирано управление на сложни проекти)

Monday.com е визуално интуитивна платформа, която превръща проследяването на задачите в организирано, кодирано с цветове преживяване. Тя опростява управлението на проекти, улеснявайки екипите да останат съгласувани, без да се затрудняват с подробности.

Като едно от най-добрите приложения за комуникация в екип, то предоставя бързи актуализации за състоянието на проектите, помагайки на екипите да управляват задачите и отговорностите по-ефективно.

Monday.com – най-добрите функции

Използвайте диаграми на Гант, за да планирате графици, етапи и зависимости.

Персонализирайте таблата за информация за проектите в реално време.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време

Управлявайте разпределението на ресурсите, за да балансирате натоварването

Ограничения на Monday.com

Безплатният план не разполага с някои разширени функции.

Може да се окаже скъпо за малки екипи

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

В един коментар в Reddit се казва:

…За по-малки екипи, простотата и мащабируемостта на Monday.com улесняват започването, без да се налага да се претоварвате. От друга страна, той е достатъчно стабилен, за да се справи с комплексни проекти и сътрудничество между отделните отдели. Цената е конкурентна за предлаганата стойност, въпреки че разходите могат да се увеличат за по-големи екипи. Определено си заслужава да пробвате безплатната пробна версия, за да видите дали отговаря на вашите нужди.

9. Zoho Projects (Най-доброто за управление на бюджетни проекти)

чрез Zoho Projects

Zoho Projects предлага цялостно решение за управление на проекти, което съчетава функционалност и достъпна цена. То обхваща всичко – от планиране и проследяване на задачи до автоматизация и отчитане, като осигурява оптимизирано преживяване за екипите.

Особено полезно за фирми, които вече са част от екосистемата на Zoho, то помага за организирането на проектите и ефективността на работните процеси.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Използвайте диаграми на Гант, за да визуализирате графиците на проектите и да управлявате зависимостите между задачите.

Регистрирайте фактурируемите и нефактурируемите часове с модула за отчитане на работното време за безпроблемно фактуриране.

Автоматизирайте работните процеси с прост интерфейс за плъзгане и пускане, за да намалите ръчния труд.

Подобрете сътрудничеството в екипа с вграден чат, дискусионни форуми и фийд с дейности.

Ограничения на Zoho Projects

Ограничени интеграции в сравнение с други инструменти

Мобилното приложение също не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри.

Цени на Zoho Projects

Безплатно завинаги

Премиум: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 $/месец на потребител

Проекти плюс: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Projects?

Един рецензент на Capterra пише:

Zoho Projects е надежден инструмент за управление на проекти с отлична автоматизация на задачите, сътрудничество и интеграции. Въпреки че изисква известно време за усвояване, той значително подобрява ефективността на работния процес.

10. MeisterTask (Най-доброто за просто управление на задачи и сътрудничество)

чрез MeisterTask

MeisterTask прави управлението на проекти лесно и безпроблемно с лесните за използване Kanban табла. То се отличава с интеграцията си с инструменти като Slack и Google Drive, като помага на екипите да си сътрудничат безпроблемно.

MeisterTask е опция за тези, които ценят простотата. Той организира задачите, автоматизира повтарящите се дейности и помага на екипите да останат на път и да бъдат продуктивни по време на целия проект.

Най-добрите функции на MeisterTask

Използвайте Kanban табла за ясен, визуален преглед на напредъка по задачите.

Автоматизирайте повтарящите се процеси, за да спестите време и да намалите ръчната работа.

Стартирайте проектите по-бързо с готови шаблони, базирани на най-добрите практики.

Сътрудничество в реално време с коментари, споделяне на файлове и външни покани

Ограничения на MeisterTask

Безплатният план е ограничен до три проекта.

Без офлайн достъп

Цени на MeisterTask

Безплатно завинаги

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Какво казват реалните потребители за MeisterTask?

В рецензия на Capterra се казва:

MeisterTask предлага инструменти за управление на задачи, проекти и работа, които помагат да спестите време и да елиминирате грешките чрез автоматизация. За съжаление, MeisterTask е уеб базирана платформа и зависи в голяма степен от интернет, тъй като няма възможност за офлайн достъп.

11. Scoro (Най-доброто за интегрирано управление на проекти и финанси)

чрез Scoro

За екипи в консултантски фирми, агенции и професионални услуги Scoro предлага повече от просто проследяване на задачи. То съчетава планиране на проекти, управление на ресурси и финансов надзор в една платформа, помагайки на екипите да останат организирани и печеливши.

Този цялостен подход позволява безпроблемно сътрудничество, като същевременно поддържа проектите в правилната посока и контролира бюджетите.

Най-добрите функции на Scoro

Планирайте визуално с диаграми на Гант, които очертават графиците на проектите и зависимостите между задачите.

Проследявайте времето точно с отчитане на фактурирани и нефактурирани часове.

Оптимизирайте работната натовареност с помощта на инструменти за планиране на ресурсите, за да предотвратите преумората и недостатъчното използване.

Управлявайте финансите с фактуриране, проследяване на разходите и информация за рентабилността.

Ограничения на Scoro

Някои интеграции могат да бъдат сложни за настройка.

Може да се окаже скъпо за по-малки екипи.

Цени на Scoro

Основна цена: 23,90 $/месец на потребител

Растеж: 38,90 $/месец на потребител

Цена: 59,90 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Scoro?

В рецензия на Capterra се казва:

Scoro постоянно ми помагаше и подобряваше продуктивността на екипа. От друга страна, някои функции липсваха и понякога имаше затруднения при търсенето, което не му позволяваше да бъде перфектен. Въпреки това, той има голяма мощност и огромни възможности и аз с нетърпение очаквам да видя как ще се адаптира.

💡 Професионален съвет: Определете методологиите за управление на проекти, нуждите от интеграция и бюджета на вашия екип, преди да се ангажирате с даден инструмент. Повечето инструменти предлагат безплатни пробни версии, така че тествайте няколко, преди да вземете окончателно решение!

Всички задачи, без проблеми с ClickUp

Изпълнението на проекти без подходящия инструмент често води до хаос, объркване и пропуснати срокове. Нуждаете се от структура, прозрачност и автоматизация, за да поддържате нещата в ред.

Вместо да се задоволявате с основните функции, се стремете към нещо изключително. ClickUp е повече от просто инструмент за управление на проекти – това е мощно средство за стратегическо управление на проекти.

С управление на задачите, автоматизация, безпроблемно сътрудничество и подробни отчети, базирани на изкуствен интелект, ClickUp извежда управлението на проекти на ново ниво. Готови ли сте да усетите разликата? Опитайте ClickUp безплатно още днес!