Матрицата на Айзенхауер за приоритизиране и продуктивност: Ръководство

Представете си, че започвате деня си с огромна купчина задачи, които чакат да бъдат изпълнени. Може да се почувствате претоварени, нали?

Е, какъв е най-добрият начин да свършите нещата? Започнете, разбира се, с изготвянето на списък със задачи.

Създаването на прост списък със задачи ви помага да разгледате нещата в перспектива и да планирате съответно.

Сега обаче сте изправени пред втори проблем – кои задачи да приоритизирате и кои да отложите за по-късно? Има ли нещо в този списък, което можете да пропуснете засега?

Приоритизирането на задачите може да бъде трудно. Проучване на Journal of Consumer Research от 2018 г. показа, че повечето хора се привличат от спешни задачи, а не от важни такива, които често им носят по-големи награди.

Това означава, че сме по-склонни да приоритизираме задачите с краен срок и да отлагаме тези без такъв, независимо колко важни са те.

С други думи, когато сме изправени пред срокове, имаме склонност да пренебрегваме по-важното в полза на по-спешното, въпреки че крайният резултат от важната задача ще бъде по-голям.

Матрицата на Айзенхауер ви помага да се справите с тези проблеми. Тя е отлично средство за разбиране на стойността на определени задачи, като същевременно идентифицира тези, които могат да бъдат премахнати от списъка ви със задачи. Това е ценно средство за ефективно управление на времето (някои хора го наричат и матрица за управление на времето).

И така, какво е матрицата на Айзенхауер? Създадохме този практичен наръчник, за да ви помогнем да научите всичко за нея.

Да започнем! ⏳

Какво е матрицата на Айзенхауер?

Матрицата на Айзенхауер е инструмент за продуктивност и управление на задачите, който категоризира задачите въз основа на спешност и важност. Тя изисква да разделите задачите на четири квадранта:

Спешно + Важно Не е спешно + Важно Спешно + Не е важно Не е спешно + Не е важно

Матрицата на Айзенхауер ви помага да сортирате задачите си, да поддържате ред и да определите от какво да започнете, като по този начин спестявате време и ресурси.

Понякога започването с една задача може да затрудни напредъка на други задачи. Матрицата ви помага да внесете яснота, като разделя задачите по доказани параметри.

Защо се нарича матрицата на Айзенхауер?

Концепцията „Матрицата на Айзенхауер“ е кръстена на Двайт Д. Айзенхауер, 34-тият президент на Съединените щати.

Нека се върнем няколко стъпки назад във времето. ⏪

Преди да стане президент, Айзенхауер имаше забележителна военна кариера, като служи като генерал в армията на САЩ и като върховен главнокомандващ на съюзниците по време на Втората световна война. Дори като президент, той участва в някои високо оценени действия, включително създаването на НАСА и края на войната в Корея.

Без съмнение, той знаеше как ефективно да приоритизира задачите и да постига трайни и положителни резултати.

Като високопоставен военен лидер, а по-късно и като президент, Айзенхауер постоянно се сблъскваше с противоречиви задачи и приоритети.

Той имаше рамка за приоритизиране на задачите въз основа на тяхната спешност и важност. Тази идея беше развита и наречена „Матрицата на Айзенхауер“ или „Матрицата за вземане на решения на Айзенхауер“ три десетилетия по-късно. Стивън Кови включи мъдростта на Айзенхауер в този широко популяризиран инструмент за продуктивност в своята бестселърова книга „7 навика на високоефективните хора“.

Матрицата на Айзенхауер е известна и под други имена – матрица за управление на времето, матрица за приоритети, кутия на Айзенхауер, метод на Айзенхауер и матрица за спешни и важни задачи.

Методиката на четирите квадранта на матрицата на Айзенхауер: спешност срещу важност

Четирите квадранта или разделения на матрицата на Айзенхауер помагат за разделянето на задачите. Те са разделени въз основа на два параметъра – спешност и важност. Пресечната точка на тези два параметъра ни дава четири квадранта, които включват задачи:

Да се направи незабавно

Да бъде планирано за по-късно

Да бъде делегирано на някого

Да бъде изтрита или отложена

Матрицата ни помага да разберем какво прави важните задачи спешни, тъй като често не успяваме да погледнем нещата обективно поради постоянния стрес в работата.

Но какво е спешно и какво е важно?

Спешно

Тези спешни въпроси ви поставят в строг срок и изискват незабавно внимание. Те включват дейности, които трябва да завършите в кратък срок, или ще се сблъскате с неизбежни последствия. Не можете да ги избегнете, но ако се фокусирате прекалено много върху тях, може да пренебрегнете важни задачи с по-голяма възвръщаемост.

Примери:

Отговаряне на имейли или телефонни обаждания от клиенти

Изготвяне на презентация за клиент

Работа по обратна връзка от клиенти

Важно

Важността е субективна и може да се определи от личните ценности и цели. Тези задачи допринасят за дългосрочните ви цели. Изпълнението им изисква внимателно планиране и целенасочени усилия.

Примери:

Изработване на стратегия за продуктовата ви пътна карта

Записване на нов обучителен курс

Решаване на конфликт с клиент

Матрицата на Айзенхауер комбинира спешните и важните фактори на дадена задача и я категоризира в четири квадранта:

Просто го направете: Спешни и важни задачи

Планирайте го: Неспешни, но важни задачи

Делегирайте: Спешни, но не важни задачи

Изтрийте го: Задачи, които не са спешни и не са важни

Ето как изглежда матрицата. 👇

Сега нека разгледаме отделно всеки от квадрантите.

Квадрант 1: Просто го направете – спешно и важно

Спешните и важни задачи изискват незабавно действие от ваша страна. Те имат краен срок и значителни последствия, ако не бъдат изпълнени навреме. И в двата случая е необходимо да се реагира в кризисен режим.

Примери:

Финализиране на материалите за стартирането, което ще се състои утре

Поемане на работата на колега в отпуск

Отстраняване на спешен технически проблем, който пречи на клиентите да използват вашия продукт

Решаване на конфликт с клиент в последния момент, който може да се разрасне в социалните медии, ако не бъде разрешен

Задачите от квадрант 1 са неизбежни. Независимо колко добре планирате деня си, някои неща ще бъдат извън вашия контрол.

Проблемът обаче е, че когато се фокусирате прекалено много върху тези задачи, пренебрегвате дългосрочните цели, които са важни за вас.

Кови предупреждава, че прекарването на целия ден в кризисен режим, гасяне на пожари, в крайна сметка ще изчерпи енергията ви и ще ви привлече в квадрант 4.

Квадрант 2: Планирайте го – не е спешно, но е важно

Важните, но не спешни задачи нямат краен срок, но са от съществено значение за дългосрочните резултати.

Тъй като тези задачи нямат непосредствени крайни срокове, лесно е да ги отложите в полза на по-спешни задачи.

Примери:

Разработване на дългосрочен стратегически план за вашия бизнес или екип

Инвестиране в професионално развитие и усвояване на нови умения

Провеждане на пазарно проучване за идентифициране на нови възможности за вашата организация

Написване на бизнес план или предложение за нова инициатива

Преглед и актуализиране на личните или професионалните ви цели

Организирайте и разчистете работното си място за по-висока продуктивност

За разлика от Q1, където се налага да гасите пожари, Q2 е мястото, където търпеливо планирате и приоритизирате значими цели.

Но тези задачи са забавени завинаги, тъй като нямат определен краен срок.

Определяйки квадрант 2 за лично управление на времето, Кови предлага да разглеждате тези задачи не като проблеми, които трябва да решите, а като възможности за професионално и личностно развитие.

Квадрант 3: Делегирайте го – спешно, но не важно

Този квадрант включва всички натоварени задачи, които не допринасят за дългосрочните ви цели. Тези задачи не са най-доброто използване на времето ви и трябва да бъдат възложени на външни изпълнители или делегирани.

Примери:

Отговаряне на имейли от клиенти

Превъртане в социалните медии в търсене на най-новите тенденции

Работа по обратна връзка от клиенти

Въвеждане на данни за клиенти или аналитични данни в таблици

Няколко случайни срещи между важни задачи

Задачите в този квадрант не изискват непременно вашата експертиза; те са просто спешни, но не за вас. Когато прекарвате прекалено много време в работа по този квадрант, може да загубите контрол над графика си. Ето защо трябва да делегирате тази дейност на други хора.

Помислете за това:

Трябва ли да присъствате на тази среща или някой друг може да ви изпрати протокола? Трябва ли да въвеждате данните ръчно или можете да използвате автономна система за управление на проекти като ClickUp? (Най-гладкото включване 😉).

Съществена част от този квадрант е да се научите да казвате „не“. Спрете да поемате отговорности, които не са ваша работа. Правете това, което трябва, а не това, което можете!

Делегирането на задачи е лесно в ClickUp; възложете ги директно на екипа или @споменете ги в коментар

Разбира се, ще има моменти, в които не можете да делегирате някои задачи в този квадрант. В такъв случай все пак можете да се постараете да не ви отнемат целия ден или седмица. Например, можете да:

Определете ясни очаквания за максималното време или усилия, които можете да вложите в него

Планирайте приоритетните си задачи за най-продуктивното време от деня, а след това планирайте по-малко важните задачи около тях

Обсъдете работната си натовареност с мениджъра си

Упражнявайте се да отказвате задачи, които не съответстват на вашите цели и задачи

Прочетете също: Как да избегнете загубата на време на работа

Квадрант 4: Изтрийте го – не е спешно и не е важно

Задачите в този квадрант принадлежат в кошчето. Тези ненужни задачи са загуба на време и не допринасят с нищо за личното ви развитие или това на екипа. Но ако се отдадете на тях, ще загубите часове, за да съжалявате после.

Примери:

Участие в срещи, които могат да се проведат чрез текстови съобщения

Превъртане на социалните медии с цел откриване на тенденции

Ненужни разсейвания от колеги

Ей, това не означава, че трябва да се лишите от всяко удоволствие. Дори Айзенхауер балансираше натоварената си и стресираща работна рутина с голф, за да се отпусне и да се освободи от стреса.

Кови казва, че тайната тук е в баланса. Трябва да подходите целенасочено към свободното си време, за да извлечете максималното от него.

Изследване на списанието „Journal of Applied Psychology” сочи, че характерът на свободното време, с което се занимавате, косвено влияе на производителността ви по време на работа. С други думи, това, с което избирате да прекарвате свободното си време, може да оформи работната ви седмица.

Например, упражненията могат да ви мотивират, а йогата и медитацията могат да ви помогнат да се отпуснете по време на работния ден. По същия начин, заниманията с хоби, доброволчеството или прекарването на време с семейството и приятелите могат да повишат производителността.

Ето няколко съвета за ефективно използване на матрицата.

Съвети за приоритизиране на задачите ви с матрицата на Айзенхауер

1. Не пренасищайте квадранта

Като проектен мениджър, вероятно имате много задачи в списъка си с неща за вършене. Но се уверете, че не препълвате квадрантите. Това ще предотврати матрицата ви да стане прекалено претрупана и неуправляема.

В идеалния случай бихме предложили да поставяте не повече от десет задачи или дейности във всеки квадрант. Дългият списък със задачи води само до неефективно управление на работата.

Сигурни сме, че ще има някои задачи, които можете да изключите, преди да запишете задачите си в квадрантите. Можете също да опитате да създадете няколко матрици или да ги комбинирате в една основна матрица, за да се справите с приоритетните, но хаотични проекти и задачи по чист начин.

2. Използвайте визуални разграничители на задачите

Визуализацията е доказан метод за повишаване на ефективността на работния процес. Тя ви дава възможност да видите целия работен процес с един поглед.

Най-добрият начин да визуализирате задачите в съответствие с матрицата на Айзенхауер е чрез цветово кодиране – просто, но ефективно.

ClickUp Tasks използва подобен метод, за да ви помогне да визуализирате задачите си. Можете да кодирате задачите с цветове, да задавате приоритети, да използвате етикети с имена и дори да филтрирате задачите по етикети.

Категоризирайте задачите според спешност, висока, нормална и ниска приоритетност с ClickUp Task Priorities

Ето как можете да кодирате задачите си с цветове:

Червено – За задачи с най-висок приоритет. Нашите мозъци са програмирани да реагират и да се грижат за нещата, които мигат в червено.

Жълто – Задачи с втори по важност приоритет

Синьо – Задачи с трета по важност приоритет

Зелено – Задачи с най-нисък приоритет

Междувременно можете лесно да ги преведете в матрицата на Айзенхауер, както сметнете за добре. Червените отиват в квадрант 1, жълтите в квадрант 2 и т.н.

3. Избягвайте прекомерното управление

Прекаленото управление на матрицата на Айзенхауер е форма на прокрастиниране. Не се забивайте в подробно пресяване на всяка задача. Вместо това, използвайте ClickUp Brain, за да разберете бързо върху какво трябва да работите след това, кои задачи наближават крайния си срок, кои са просрочени и т.н.

ClickUp Brain ви помага да приоритизирате и опростите ежедневните си задачи

Освен това, не отделяйте прекалено много време за разпределяне на задачите в квадрантите. Отделете си 30-50 минути на месец/седмица (в зависимост от натовареността ви) и изгответе матрицата си в рамките на този период.

4. Елиминирайте първо

Отървете се от задачите в списъка си, които не са нито спешни, нито важни. Прехвърлете ги в подходящия квадрант – квадрант 4.

Елиминирането на тези задачи освобождава време (и умствена енергия), за да управлявате по-добре останалите си задачи. Прегледайте списъка си със задачи и премахнете тези елементи, преди да приоритизирате останалите три квадранта.

5. Разделете личния от професионалния живот

Първият ни урок по бизнес в училище е: „Третирайте бизнеса си като отделна единица“. Този принцип важи и при оптимизирането на рамката на Айзенхауер.

Ето защо.

Смесването на личните и професионалните ви цели може да бъде прекалено обременяващо. Това не дава подходяща тежест на задачите, като някои дават предимство на личните задачи пред професионалните цели, а други правят точно обратното.

Виждате ли, спешните и важни компоненти на личните задачи винаги ще бъдат по-важни от тези на професионалната работа (поради емоционалната връзка).

В същото време вашите работни и лични задачи имат различни срокове, ресурси и подходи, като всяка от тях изисква уникален мисловен процес.

Така че, да ги съчетавате не е добра идея. Това увеличава броя на задачите във всеки квадрант и понякога води до конфликти.

Ако обаче харесвате концепцията на Айзенхауер и искате да я използвате и в двата аспекта, ви предлагаме да създадете различни матрици за личните и професионалните си задачи. Разделете професионалните и личните си цели и се заемете с тях поотделно.

6. Следете времето за задачите след матрицата

Проследявайте и оценявайте седмичното си време с помощта на матрицата. Записвайте дейностите на 30-минутни интервали с помощта на електронна таблица или специално приложение за управление на задачи като ClickUp.

💡Съвет: ClickUp Time Tracker улеснява проследяването на времето. Записвайте времето от вашия десктоп, мобилно устройство или уеб браузър с безплатното разширение за Chrome на ClickUp. Преминавайте между задачите и добавяйте време със задна дата, без ръчно въвеждане и проследяване.

След това сортирайте завършените задачи в квадранти според тяхната важност и спешност и се уверете, че те съответстват на вашите цели.

Проверете как са разпределени нещата във всеки квадрант и вижте дали са необходими някакви промени. За да постигнете най-добър баланс, опитайте да поставите повечето задачи в квадрант 2.

7. Усъвършенствайте матрицата си.

Настройте матрицата въз основа на вашите резултати по време на едноседмичния пробен период.

Усъвършенствайте я в зависимост от времето, което отделяте за задачите и проектите си. Възможно е да сте преценили погрешно някои задачи, когато сте ги поставили в квадрантите. Използвайте този опит, за да разберете по-добре проектите и задачите си, така че да можете да ги балансирате с по-голяма ефективност.

Най-успешните професионалисти използват матрицата на Айзенхауер

Хора от всички сфери на живота използват матрицата на Айзенхауер. Независимо дали са смели пожарникари или опитни изпълнителни директори, доказателствата за ползите от нея продължават да се натрупват.

Васил Иванов, основател и главен изпълнителен директор на KeepSolid, гарантира за предимствата на матрицата. Той е изпробвал много инструменти за продуктивност и заявява: „Като главен изпълнителен директор, първоначално опитах да използвам няколко различни инструмента за управление на задачи... [които] не ми помогнаха да балансирам приоритетите... Открих, че най-голямата опасност при използването на няколко платформи за управление на задачи е, че те ми дават фалшиво усещане за контрол. ”

След това той избра матрицата на Айзенхауер.

Използвайки матрицата на Айзенхауер, за да разбера по-добре какво означава ефективност , успях да концептуализирам нови инструменти…

Използвайки матрицата на Айзенхауер, за да разбера по-добре какво означава ефективност , успях да концептуализирам нови инструменти…

Безброй приложения в Play Store и App Store популяризират матрицата на Айзенхауер, за да помогнат на хората да приоритизират задачите си разумно. Много технологични компании също се възползваха от възможността да подобрят производителността на своите служители.

Матрицата на Айзенхауер става все по-популярна като инструмент за продуктивност. Опитайте я и се убедете сами!

Примери и шаблони за матрицата на Айзенхауер

Преди да се впуснем в примерите, нека ви представим напълно персонализирания шаблон на ClickUp за бяла дъска за приоритизиране на задачите и управление на времето ви. Този шаблон ще ви помогне да организирате задачите си и да запишете идеите си, преди да ги превърнете в действия.

Изтеглете този шаблон Шаблонът на матрицата на Айзенхауер в ClickUp е създаден, за да ви помогне да вземете по-добри решения, като приоритизирате задачите според важността и спешността им.

Шаблонът на матрицата на Айзенхауер в ClickUp ви помага да класифицирате задачите според тяхната спешност и важност, за да можете да се съсредоточите първо върху най-важните неща. Предимствата му включват:

Концентрирайте се върху най-важните задачи

Разделете големите проекти на управляеми части

Намалете стреса и тревожността, като организирате работата си

Позволява ви да работите по-ефективно, като ви дава възможност да се съсредоточите върху това, което е важно

Сега, когато вече имате шаблон, нека разберем как да го използвате в различни сценарии.

Пример за употреба 1: Ефективно управление на проекти

Матрицата на Айзенхауер опростява приоритизирането на задачите, като разделя спешността от важността. Тя е чудесна за управление на ресурси, спазване на срокове и обработка на множество изисквания.

За ръководителите на екипи, интелигентното разпределение на ресурсите избягва претоварването или недостатъчното използване на служителите.

С ясен поглед върху натоварването, лидерите могат лесно да проверят колко зает е всеки член на екипа за една седмица, две седмици или един месец, като по този начин гарантират, че всички са на една и съща страница и работят за постигането на обща цел.

Използването на матрицата на Айзенхауер в управлението на проекти ви помага да видите цялостната картина. Тя ви държи в течение с всички задачи и подчертава спешните, за да може всичко да върви гладко.

Представете си, че използвате матрицата на Айзенхауер за управление на проект. Ето как можете да разделите задачите по проекта на четири квадранта: Първи квадрант: Отстраняване на критична грешка, спазване на краен срок на клиент или преодоляване на пречка в проекта; основно задачи, които са чувствителни към времето

Втори квадрант: Планиране на проекти, развитие на екипа или оценка на риска

Трети квадрант: Неспешни имейли или некритични срещи

Четвърти квадрант: Прекомерно сърфиране в интернет или социални контакти по време на работното време, срещи за актуализиране или най-малко спешни задачи, които не са свързани с основния проект

Пример за употреба 2: Повишаване на личната продуктивност

Като категоризирате задачите въз основа на матрица за спешни и важни задачи, вие ефективно управлявате времето и енергията си, като се занимавате с това, което наистина има значение.

Този стратегически подход ви помага да поддържате организация и предотвратява изчерпването, като ви помага да останете фокусирани и мотивирани да постигнете целите си.

Вижте задачите, които са ви възложени, изпълнените ежедневни задачи, чатовете и състоянието на натоварването в личния си панел за продуктивност в ClickUp

В личната продуктивност матрицата на Айзенхауер за вземане на решения може да изглежда така: Първи квадрант: Плащане на просрочени сметки, справяне с неотложна семейна ситуация или завършване на важни и спешни задачи, които трябва да бъдат изпълнени днес

Втори квадрант: Редовни упражнения, прекарване на качествено време със семейството или усвояване на нови умения

Трети квадрант: Участие в събитие, което не ви интересува, или вършене на поръчки за други хора

Четвърти квадрант: Несъществени задачи, като наваксване с телевизионно шоу

Пример за употреба 3: Подобряване на сътрудничеството в екипа

Матрицата за екипно сътрудничество подобрява начина, по който работим заедно, като прави нещата по-гладки на работното място.

Като категоризирате задачите въз основа на спешност и важност, вие и вашият екип развивате общо разбиране за приоритетите, което води до по-добра съгласуваност и вземане на решения.

Това води до по-ефективен и сплотен екип, който работи като едно цяло, където членовете се подкрепят взаимно и работят за завършването на проектите.

Например, в условията на екипна работа вашата матрица на Айзенхауер може да изглежда така: Първи квадрант: разрешаване на конфликт между членове на екипа, подаване на проектно предложение в срок или участие в важно събрание

Втори квадрант: Участие в дейности за изграждане на екип, определяне на дългосрочни цели за екипа или наставничество на по-младите членове на екипа

Трети квадрант: Отговаряне на несъществени имейли, участие в незадължителни срещи или организиране на извънредни срещи на екипа

Четвърти квадрант: Обсъждане на нерелевантни теми по време на срещи или работа по задачи, които не са включени в списъка ви със задачи

Предизвикателства при използването на матрицата на Айзенхауер

Макар матрицата на Айзенхауер да е един от най-добрите начини за приоритизиране на задачите ви, тя оставя много място за подобрения по отношение на определени аспекти на приоритизирането в управлението на проекти. Нека разгледаме тези предизвикателства:

Нюансите остават неразгледани

Въпреки че е полезна, матрицата прекалено опростява сложността на многопластовите проекти. Това води до погрешно тълкуване на някои задачи от матрицата. Някои задачи могат да имат елементи както на спешност, така и на важност – матрицата не може да ви помогне да разграничите тези нюанси.

Например, отговарянето на имейл от клиент може да бъде спешно и важно, в зависимост от ситуацията. Матрицата обаче може да го счита за важно, но не и за спешно.

Субективна категоризация

Определянето на това, което е „спешно“ или „важно“, е субективно и може да варира между отделните лица или екипи. Тази субективност може да доведе до различни интерпретации и категоризации.

Да предположим, че имате среща на екипа, която е важна от ваша гледна точка. Възможно е обаче тя да не е важна за някои членове на екипа. Матрицата на Айзенхауер не отчита тази субективност и затова е по-подходяща за лична употреба.

ClickUp ви помага да преодолеете това предизвикателство и предлага инструменти, работни процеси и кохерентен подход за разработване на ориентирана към екипа матрица на Айзенхауер.

Не е много динамична

Матрицата може да не отчита промените в приоритета на задачите с течение на времето. Задача, която днес се счита за неспешна и неважна, може по-късно да стане спешна и важна, а матрицата може да не се адаптира динамично към такива промени.

Но как да се справите с тези предизвикателства? Знаем няколко трика, с които да компенсирате тези недостатъци:

Метод MoSCoW: Тази рамка категоризира задачите като „Задължителни“, „Желателни“, „Възможни“ и „Невъзможни“. Тя помага да се приоритизират задачите въз основа на тяхната важност за успеха на проекта и затова е чудесна за проектни мениджъри и ръководители на екипи.

Kanban табла: Тези табла са чудесни за визуално организиране на задачите. Задачите преминават през различни етапи, отразяващи техния статус, и могат лесно да бъдат преоценени по приоритет. Те могат да бъдат споделяни между всички членове на екипа ви и често са интегрирани в определени приложения за управление на проекти. Изгледът на Kanban таблото на ClickUp и над 15 други изгледа ви помагат лесно да приоритизирате и управлявате задачите с визуални помощни средства.

Визуализирайте работните си процеси с Board View на ClickUp

Принципът на Парето (правилото 80/20): Принципът предполага, че 80% от резултатите ви се дължат на 20% от усилията ви. Този подход ви помага да приоритизирате задачите с най-голямо въздействие. Той ви насърчава да идентифицирате задачите, които допринасят най-много за постигането на целите ви, и да се фокусирате върху тях.

Епични, функционални, потребителски истории: Този метод е особено полезен в управлението на проекти. Задачите се категоризират като епични (големи обеми работа), функционални (групировки в рамките на епични) и потребителски истории (индивидуални задачи в рамките на функционални).

Както можете да видите, много от тези предизвикателства могат да бъдат преодолени просто чрез използването на компетентен софтуер за управление на проекти като ClickUp. Нека разгледаме как можете да съчетаете матрицата на Айзенхауер с ClickUp.

Как да приложите матрицата на Айзенхауер в ClickUp

ClickUp е едно място, което отговаря на всички ваши нужди в областта на управлението на проекти, така че не е изненада, че може да ви помогне да интегрирате матрицата на Айзенхауер в него.

ClickUp Whiteboards предлага визуално платно за рисуване, създаване и свързване на идеи. Използвайте го, за да нарисувате матрицата на Айзенхауер и да запишете задачите, докато сътрудничите с екипа си при добавянето на задачи.

След това превърнете списъка със задачи в интерактивни карти с едно кликване. Разпределете картите на подходящите членове на екипа. Използвайте флагове и етикети за приоритет, за да делегирате ефективно, като гарантирате пълна синхронизация през целия процес.

Вграждайте документи, рисувайте илюстрации, добавяйте връзки със свързани точки с ClickUp Whiteboards

Можете да постигнете подобни резултати и с ClickUp Docs, където няколко членове на екипа могат да си сътрудничат, като коментират предложения и идеи. Това гарантира, че задачите се приоритизират като екип и всички са съгласни с това, което се прави и защо.

Сътрудничество с екипа си за изготвяне на списък и приоритизиране на дейностите с ClickUp Docs

В ClickUp Tasks можете да използвате персонализирани етикети, за да маркирате определени задачи като важни или спешни. Функцията „Приоритет на задачите“ ви позволява също да маркирате задачите с цветови кодове според приоритета им. ClickUp Kanban View е удобен за визуализация.

И можете да споделите всичко това чрез ClickUp Chat или други средства.

Като цяло, матрицата на Айзенхауер е чудесен начин да се справяте със задачи, които могат да влязат в конфликт по отношение на спешност и важност. Въпреки че матрицата може да има някои недостатъци, тя все пак е един от най-добрите начини за екипите да приоритизират ежедневните си отговорности. Платформи за продуктивност като ClickUp могат да помогнат за ефективното изпълнение на матрицата.

Опитайте матрицата на Айзенхауер и вижте ефекта й върху ефективността на вашите проекти. Започнете да приоритизирате още днес. Регистрирайте се безплатно в ClickUp!

Кратък тест за матрицата на Айзенхауер

Надявам се, че сте били внимателни, защото сега е време за тест. 🥁

Нека използваме това като освежител за матрицата на Айзенхауер, за да можете лесно да я приложите в бизнес операциите си.

Ако отговорите правилно на всички въпроси, ще ви почерпим със сладолед! 🍦

Въпрос 1:

Илон Мъск се събужда сутринта. Ето какво има в дневния си ред:

а) Работа по ново лого за X

б) Подготовка за изстрелване на SpaceX

в) Да ям пица с аншоа с Джо Роган

г) Отговаряне на инвеститори за SpaceX

Опитайте да подредите тези задачи по приоритет от висок към нисък.

Въпрос 2:

Като проектен мениджър, който балансира между незабавни нужди и дългосрочни цели, кои квадранти от матрицата на Айзенхауер са от решаващо значение за устойчивия успех във времето?

а) Квадрант 1 и квадрант 2

б) Квадрант 2 и квадрант 3

в) Квадрант 3 и квадрант 4

г) Квадрант 1 и квадрант 4

Въпрос 3:

Когато се сблъсквате с искания в последния момент и кратки срокове, кой квадрант от матрицата на Айзенхауер подчертава ефективното управление, за да не се чувствате претоварени?

а) Квадрант 1

б) Квадрант 2

в) Квадрант 3

г) Квадрант 4

Въпрос 4:

Вие сте домакин на „Партито на прокрастинирането“, където задачите са поканени, но модно закъсняват за изпълнение. Вие, като домакин, осъзнавате, че продължавате да отлагате една конкретна задача – създаването на списък с гости за партито.

В кой квадрант на матрицата на Айзенхауер попада вашето протакане при създаването на списъка с гости?

а) Квадрант 1 (Спешни и важни задачи – VIP задачите)

б) Квадрант 2 (Важни, но не спешни задачи – Модерното закъснение)

в) Квадрант 3 (Спешно, но не важно – Имитаторите)

г) Квадрант 4 (Не е спешно и не е важно – Не се появява)

Ето отговорите ви, но не се осмелявайте да мамните. Лиам Нийсън ще ви намери и... знаете останалото.

Отговори: