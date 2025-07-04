Zulip и Slack: коя чат приложение за екипи е най-подходяща за вас?

Знаете ли, че по-малко от 28% от инструментите на работното място са интегрирани? Това принуждава вашите служители да превключват между няколко инструмента, когато биха могли да използват това време за разработване на по-добри бизнес стратегии.

Причината? Зле проектирани комуникационни инструменти, които не работят заедно.

Често служителите губят контекста по време на многобройни разговори. Намирането на правилното съобщение или дискусия сред безброй съобщения е като търсене на игла в купа сено, което отнема време и усилия.

Как да го поправите? С подходящата платформа за съобщения. Slack и Zulip са две популярни опции, но те имат много различни подходи към комуникацията в екипа. Коя от двете е подходяща за вас?

В тази статия ще сравним Zulip и Slack, като разгледаме техните функции, предимства и недостатъци. А ако нито едното, нито другото ви се струва подходящ вариант, имаме ClickUp – алтернатива, която ги превъзхожда и двете!

Zulip и Slack на един поглед

Ето една кратка сравнителна таблица за вас:

Функция Slack Zulip Бонус+ ClickUp Потребителско преживяване Модерен, изтънчен чат в реално време Чисти, тематични теми Унифицирано работно пространство, интегриран чат + задачи Многоезична поддръжка 9 езика, без RTL 20+ UI, 30+ съобщения Поддръжка на множество езици, RTL Лицензиране Собственост, само в облака Отворен код, самостоятелно хостинг Собственост, само в облака Интеграции 2600+ нативни ботове 120+ native, Zapier, API 1000+ нативни, API, автоматизации Сигурност и поверителност Криптиране от край до край, без самохостинг Самостоятелно хостинг, пълен контрол над данните SOC 2, GDPR, HIPAA, без самохостинг Мобилни приложения iOS, Android iOS, Android iOS, Android Търсене Мощен, филтри, търсене на файлове Пълен текст, базиран на теми Глобално, филтри, AI търсене Уведомления Персонализирано, не ме безпокойте Детайлен, по теми Персонализирано, по задачи, по чат Споделяне на файлове Плъзгане и пускане, преглед Прикачени файлове, вградени Прикачени файлове, документи, коментари Сътрудничество Канали, теми, групи Потоци, теми Задачи, документи, бели дъски, чат Управление на задачите Основни напомняния, интеграции Няма вградена функция Разширени функции: задачи, спринтове, документи Персонализиране Теми, емотикони, работни процеси Персонализирани ботове, плъгини Персонализирани полета, изгледи, автоматизации Цени Безплатни и платени нива Безплатен, платен хостинг Безплатни и платени нива

Какво е Zulip?

Zulip е платформа за чат и сътрудничество с отворен код, която комбинира незабавен чат с низове от съобщения в стила на имейлите. Проектирана за бизнеса, нестопанските организации и образователните институции, тя помага на екипите да управляват дискусиите ефективно, без да се губят в препълнени групови чатове.

Уникалното при Zulip е, че това е чат решение с отворен код. За да избегнете прекомерна зависимост от сървъри на трети страни, можете просто да го хоствате сами и да създадете вътрешен чат интерфейс за вашия екип.

Характеристики на Zulip

Zulip дава приоритет на комуникацията на базата на теми, за да поддържа дискусиите релевантни. Предлага динамично форматиране, съвместни съобщения като анкети и задачи, планиране на съобщения и др.

Ето подробно описание на функциите му:

Характеристика № 1: Разговори в низове

Zulip, подобно на Slack, също предлага канали. Но неговата отличителна черта е, че организира съобщенията в низове в потоци и поддържа дискусиите ясни и лесни за проследяване. Низовете на Zulip, базирани на теми, подобно на низовете в имейлите, гарантират, че всеки разговор остава в контекста, дори и в бързо движещ се чат.

Можете да:

Отговаряйте на конкретни съобщения с контекст по време на множество текущи разговори

Проследявайте няколко дискусии, които се провеждат в един и същ поток

Търсете в историята на съобщенията и преглеждайте теми, без да се налага да претърсвате безкрайни съобщения.

Добавете интерактивни елементи като анкети и списъци със задачи към теми и низове

Вместо да се опитвате да намерите конкретна дискусия в канала, можете да прескочите директно към специална тема, да включите критерии и да намерите подходящата дискусия без усилие.

Характеристика № 2: Самостоятелно хостван чат с отворен код

Zulip е 100% с отворен код, което дава на екипите и организациите пълен контрол над тяхната комуникационна платформа. За разлика от собственическите инструменти, можете да хоствате, персонализирате и разширявате Zulip според вашите нужди, което го прави идеалният инструмент за мащабиране на бизнеса и предприятията.

Той ви позволява да:

Хоствайте Zulip на вашите собствени сървъри за по-добра сигурност и съответствие с изискванията.

Персонализирайте функциите и интеграциите, за да съответстват на вашия работен процес.

Допринесете за общността на Zulip и помогнете за подобряването на платформата.

Функция № 3: Асинхронен чат с мощна търсачка

Създаден за отдалечени екипи, Zulip предлага асинхронни комуникационни инструменти за служители в различни часови зони. Тъй като съобщенията са подредени по теми, членовете могат да отговарят на съответната дискусия, когато им е удобно, без да губят контекста.

Получавате обзор на всички разговори с непрочетени съобщения във вашата пощенска кутия. Освен това има бутон за търсене с мощни филтри, които ви помагат да намерите подходящата тема.

📮 ClickUp Insight: Служителите, работещи с информация , изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате:

Характеристика № 4: Многоезична локализация

83% от служителите отбелязват, че работата от дома е по-ефективна и продуктивна за тях. Моделът на дистанционна работа позволява на бизнеса да наема таланти отвъд границите.

Но макар това да ви дава достъп до някои от най-брилянтните умове, то е съпроводено с езикова бариера. Zulip може да ви помогне да предотвратите това с над 20 локализирани езика. Можете да преведете интерфейса, за да отговорите на нуждите на отделни служители, които не са носители на английски език.

Цени на Zulip

Zulip Cloud:

Безплатно завинаги

Стандартен план: 8 $/месец на потребител

Плюс: 12 долара на месец на потребител

Самостоятелно хоствано:

Безплатно завинаги

Основен пакет: 3,50 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

👀 Знаете ли, че... Неангажираните служители, често в резултат на лоша комуникация, струват на световната икономика приблизително 8,9 трилиона долара в загубена производителност.

Какво е Slack?

Slack е инструмент за управление на задачи, базиран на изкуствен интелект, с функция за незабавни съобщения, базирана на канали. Можете да създадете канал за незабавна комуникация с клиенти и партньори. Той също така поддържа организирани дискусии в екипа между съответните канали, където можете да споделяте документи, таблици, презентации и др.

Slack е популярно сред приложенията за екипна комуникация, защото е изключително лесно за използване. Членовете на екипа могат да чатят помежду си или да водят дискусии в канали, да споделят файлове, да търсят в историята на чата и да поддържат всички подробности организирани. Освен това, подобно на Zulip, то също предлага мобилно приложение.

🧠 Интересен факт: Slack започва като инструмент за вътрешна комуникация в компанията за разработка на игри Tiny Speck, докато работи по Glitch. Играта се проваля, но Slack постига огромен успех!

Функции на Slack

Най-голямото предимство на Slack е лесният и лесно персонализируем интерфейс. Вашият екип може да персонализира темите и да настрои предпочитанията в менюто.

Освен естетиката, Slack предлага впечатляващи функции за чат и управление на задачи, като:

Функция № 1: Чатове на базата на канали

За разлика от Zulip, който се фокусира върху теми, Slack предлага канали, за да съхранява разговорите на едно място, вместо да се рови из стотици директни съобщения. Можете да ги настроите за екипи, проекти или междуотделни дискусии.

Можете също да използвате трикове в Slack, като например да задавате напомняния, като въведете наклонена черта, последвана от „remind” (/remind). След това посочете конкретното лице или канал, както и часа и датата за напомнянето.

Чатът на Slack, базиран на канали, ви позволява:

Създайте частни канали за вътрешни екипи

Създайте външни канали за комуникация с клиенти, доставчици и партньори.

Закачете важни съобщения и споделяйте файлове безпроблемно.

💡 Съвет от професионалист: Определете работното време с екипа си и настройте профила си в Slack на „Не ме безпокойте“. Ако някой ви изпрати съобщение по време на този период, няма да получите известие за съобщението. В случай че изпращачът сметне, че съобщението е достатъчно спешно, той може да избере да ви уведоми.

Функция № 2: Родни аудио и видео разговори

Можете да се включите в бърз гласов чат или да започнете видеоконференция директно от Slack. Приложението за чат предлага функцията „huddles“, която ви позволява да се свързвате с незабавни 1:1 разговори от директни съобщения или да започвате дискусии в канали за комуникация в екип в реално време. Можете също да споделяте екрана си, за да обсъждате презентации и Google Docs в реално време.

Характеристика № 3: Автоматизирани работни процеси

Можете да настроите автоматизирани работни процеси в Slack, като въведете прости команди или използвате функцията „плъзгане и пускане”. Този софтуер за комуникация ви позволява също да автоматизирате работните процеси с AI. Просто помолете вградения Slack AI да създаде конкретна автоматизация, която ще я настрои за вас в правилния канал за секунди.

Функция № 4: Шаблони

Шаблоните на Slack опростяват управлението на задачите с предварително създадени структури за организация на проекти, назначаване на служители, маркетингови кампании и др. Платформата разполага и с шаблони за комуникационни планове, които ви помагат да създавате дневен ред за срещи, заявки за помощ и ресурси.

Функция № 5: Обобщения и търсене, базирани на изкуствен интелект

Slack AI улеснява комуникацията в екипа и управлението на задачите с обобщения на каналите. Може дори да прави транскрипции на срещи и бележки по време на събрания, за да можете да се концентрирате изцяло върху дискусията.

Трябва да намерите конкретна информация? Кажете на Slack AI какво търсите и той ще ви покаже точните данни от цялото приложение за чат.

Цени на Slack

Безплатно

Предимство: 8,75 $/потребител на месец

Business+: 15 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Можете да добавите Slack AI към всички платени планове за допълнителни 10 $/потребител/месец.

🧠 Интересен факт: Microsoft Teams претърпя сериозен срив в световен мащаб просто защото някой забрави да поднови сертификата за удостоверяване.

Zulip срещу Slack: сравнение на функциите

Ако все още ви е трудно да изберете между Slack и Zulip, ето сравнение на техните функции и предимства:

Сега, когато имате основна представа за разликите между Slack и Zulip, ето едно по-подробно сравнение с ясни победители за всяко от тях:

1. Потребителско изживяване и интерфейс

Zulip се фокусира върху функционалността и структурираната комуникация. Чистият му интерфейс е с практичен дизайн, като дава приоритет на организацията пред естетиката. Уникалната система за потоци и теми подобрява яснотата на съобщенията. Въпреки това, на новите потребители може да им отнеме известно време, за да свикнат с нея. Възможностите за персонализиране са минимални, с по-малко опции за дизайн.

В сравнение с Zulip, Slack е по-изпипана и модерна платформа за чат с по-интуитивен потребителски интерфейс. Плавните анимации създават визуално привлекателно преживяване. Навигацията е по-опростена, а моделът на Slack за чат в реално време го прави по-бърз и по-отзивчив.

🏆 Победител: SlackАко за вас естетиката е също толкова важна, колкото и функционалността, Slack е вашият победител.

2. Многоезична поддръжка

Когато сравнявате Slack и Zulip, последният е локализиран на над 20 езика. Това означава, че можете да преведете целия интерфейс на платформата на един от тези езици. Освен това Zulip поддържа над 30 езика, което ви позволява да изпращате и получавате съобщения, дори ако предпочитаният от вас език не е сред локализираните. Общо в Zulip можете да използвате 64 езика.

Въпреки това, Slack поддържа само девет езика в момента. Платформата все още не включва езици, които се пишат отдясно наляво. Въпреки това, все пак можете да изпращате и получавате съобщения на езици, които Slack не поддържа, като настроите опциите за проверка на правописа.

🏆 Победител: ZulipАко имате членове на екипа, които не са местни и работят от различни страни и региони, Zulip е ясен победител.

3. Модел на лицензиране на софтуера

Най-голямото предимство на Zulip е, че е платформа с отворен код. Можете да използвате нейния изходен код, за да модифицирате и персонализирате своя собствен чат интерфейс. Такива възможности за самохостинг дават голяма гъвкавост, особено за организации, които работят с чувствителни и строго регулирани данни.

В противовес на това, Slack е собственически софтуер. Не можете да получите достъп до основния му код, за да създадете вътрешна платформа за чат.

🏆 Победител: ZulipАко сте разработчик, бизнес, загрижен за поверителността, или екип, който предпочита самостоятелно хостинг и персонализиране пред обвързване с доставчик, Zulip е победителят.

4. Разширени интеграции

Zulip предлага над 120 вградени интеграции. Въпреки това, можете да синхронизирате повече платформи чрез интеграцията му с Zapier и IFTTT. Zulip ви позволява също да пишете свои интеграции, използвайки отворения му код. Но това ще бъде трудно, ако нямате екип от разработчици.

От друга страна, Slack се интегрира с над 2600 приложения. Някои от най-добрите интеграции на Slack включват Microsoft Teams, Asana и ClickUp. Те създават централизирана екосистема за управление на проекти и комуникация, дори ако нямате опит с кодиране.

🏆 Победител: SlackSlack е най-добрият избор за безпроблемна система за директни съобщения, която лесно се интегрира с вашите съществуващи технологии. Zulip е по-подходящ за тези, които искат да изградят вътрешна комуникационна система и разполагат с подходящ екип от разработчици, които да проектират интеграциите.

5. Сигурност и поверителност

Slack предлага сигурност на корпоративно ниво с сертификати за съответствие като SOC 2 и ISO 27001. Той гарантира, че вашите чатове са защитени с криптиране на данните от край до край. Тъй като обаче това е собственическа платформа, няма да имате голям контрол над политиките за поверителност на Slack.

Zulip, от друга страна, ви позволява да изградите своя собствена сигурна система, използвайки отворения си код. Функцията за самохостинг ви дава по-голям контрол над вашата поверителност, което го прави силен избор за големи предприятия.

🏆 Победител: ZulipВ състезанието между Slack и Zulip, последният печели по отношение на поверителност и сигурност, тъй като можете да изградите своя система за комуникация с отворения код на Zulip.

Zulip и Slack в Reddit

Мненията на потребителите на Reddit по дебата Slack срещу Zulip са доста разделителни. Някои предпочитат изтънчения интерфейс и интеграциите на Slack, докато други предпочитат Zulip заради структурираните низове и гъвкавостта на отворения код.

Ето например какво казва един потребител на Reddit за Zulip като алтернатива на Slack в r/programming:

Слушайте, добре е, че е с отворен код и се хоства самостоятелно, но проблемът с всички „продукти“ за съобщения не идва само от факта, че са собственост, а от фокусирането върху създаването на решения за един клиент. IRC и XMPP имат много проблеми, но те са протоколи, така че всеки може да напише клиенти, които иска (графични, командни редове, ботове, ...) и да ги използва с всяка услуга, която използва тези протоколи. Създавайки нови протоколи клиент-сървър, специфични за домейна, вие просто давате на хората по-малко избор.

Слушайте, добре е, че е с отворен код и се хоства самостоятелно, но проблемът с всички „продукти“ за съобщения не идва само от факта, че са собственически, а от фокусирането върху създаването на решения за един клиент. IRC и XMPP имат много проблеми, но те са протоколи, така че всеки може да напише клиенти, които иска (графични, командни редове, ботове, ...) и да ги използва с всяка услуга, която използва тези протоколи. Създавайки нови протоколи клиент-сървър, специфични за домейна, вие просто давате на хората по-малко избор.

Въпреки това, някои потребители на Reddit също са възхитени от Zulip, както например един потребител на Reddit в r/self-hosted:

…Абсолютно обожавам оформлението на каналите и подтемите в Zulip. В момента е първото в списъка ми, което ще представя на екипа си следващата седмица. Много е интуитивно и ми харесва…

…Абсолютно обожавам оформлението на каналите и подтемите в Zulip. В момента е първото в списъка, което ще представя на екипа си следващата седмица. Много е интуитивно и ми харесва…

От друга страна, потребителите на Reddit хвалят Slack за простотата му като софтуер за комуникация. Те смятат, че структурираната комуникация и напомнянията в реално време са идеални за малки екипи.

Потребител на Reddit посочи това в r/Slack:

На пръв поглед, той върши проста работа просто... Продуктът има дълбочина, която не пречи, ако искате просто средство за комуникация. Това е ФАНТАСТИЧНО средство за импровизирани срещи за обмен на информация, където някои други продукти (римува се с beams) налагат прекалено сложни нива на структура върху множество места за съобщения... Любимата ми функция, с която се хвалех пред хората, беше инструментът /remind, с който можеше да използваш естествен език и Slack ти изпращаше напомняне...

На пръв поглед, той върши проста работа просто... Продуктът има дълбочина, която не пречи, ако искате просто средство за комуникация. Това е ФАНТАСТИЧНО средство за импровизирани срещи за обмен на информация, където някои други продукти (римува се с beams) налагат прекалено сложни нива на структура върху множество места за съобщения...

Любимата ми функция, с която се хвалех пред хората, беше инструментът /remind, с който можеше да използваш естествен език и Slack ти изпращаше напомняне...

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Slack и Zulip

И Slack, и Zulip имат своите недостатъци. Ако искате да се възползвате от най-доброто от двата свята, като се насладите на гъвкавостта и възможностите за сътрудничество на Zulip и AI-базираните функции на Slack, изберете ClickUp – приложението, което предлага всичко необходимо за работата.

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове, WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове, WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.

👀 Знаете ли, че... 75% от служителите използват AI инструменти, и то без никакъв надзор от страна на работодателя.

Предимство на ClickUp № 1: ClickUp Chat

Slack е невероятно средство за комуникация за малки екипи. Въпреки това, му липсват функции за управление на задачи за разрастващи се организации с динамични работни процеси. ClickUp Chat запълва тази празнина, като комбинира екипни разговори, задачи и проекти на едно място, което може да се персонализира.

С ClickUp Chat можете да:

Създавайте канали за разговори по конкретни теми и проекти.

Публикувайте съобщения и „проследявайте“ предишни съобщения

Изпращайте съобщения на отделни членове на екипа или на целия екип

Свържете индивидуалните разговори с подходящи задачи и ги организирайте в специални папки и списъци.

Използвайте изкуствен интелект в чата, за да отговаряте на въпроси, да обобщавате теми и дори да създавате агенти, които могат да сортират конкретни въпроси.

Превърнете съобщенията в задачи с едно кликване

За разлика от чатовете на Zulip, базирани на теми, ClickUp предлага по-добра структура за комуникация. Всички ваши дискусии ще бъдат подредени в съответните проекти и могат да бъдат координирани от AI агенти.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Най-голямото предимство на ClickUp? Това е AI асистент! ClickUp Brain преодолява разликата между чата и задачите, като прави сътрудничеството в екипа безпроблемно. Помага ви да превърнете разговорите в действия, да поддържате всички в синхрон и да се уверите, че нищо не се пропуска.

Създавайте задачи незабавно от чат съобщения

Споменавайте и обсъждайте задачи директно в чата

Обобщавайте чат низове или дискусии по задачи с AI

Получавайте умни предложения за създаване или актуализиране на задачи въз основа на контекста на чата.

Актуализирайте подробностите за задачите (статус, изпълнител, краен срок) директно от чата.

Получавайте известия в реално време в чата за промени в задачите

Вижте свързани задачи, документи и коментари заедно с чата.

Задайте автоматични напомняния и последващи действия за задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

Търсете едновременно в чата и задачите с унифицирано AI търсене.

💡Професионален съвет: Знаете ли, че ClickUp Brain използва повече от един AI модел и дори търси в интернет за вас? Това означава, че когато зададете въпрос, той извлича информация от вашето работно пространство, предоставя възможност за проверка с различни AI модели и търси онлайн, за да ви даде най-точните и актуални отговори. Така че, независимо дали търсите нещо конкретно или просто искате най-новата информация, Brain е на ваша страна!

Добавяйте коментари към задачи и дискусии с ClickUp Assign Comments

Делегирането на задачи в чатовете е предизвикателство. Вашите колеги може да пропуснат инструкциите. Те може да не забележат конкретното съобщение, дори и с незабавните чат известия на Slack.

С ClickUp Assign Comments можете да добавяте вашите коментари директно към задачата. Можете да го използвате, за да:

Създайте задача за действие директно в коментара

Посочете съответните членове на екипа, за да възложите задачата.

Решавайте или преразпределяйте коментари директно в коментара.

Организирайте коментарите по проекти на едно място и лесно търсете подходящите

Можете също да помолите ClickUp Brain да обобщи вашите коментари и дискусии.

ClickUp One Up #4: Задачи в ClickUp

Структурирайте задачите си в папки и списъци с ClickUp Tasks

Zulip е предимно чат платформа с минимални функции за управление на задачи. Slack ви позволява да планирате задачи, но няма организация на базата на проекти.

ClickUp Tasks ви позволява да организирате всеки етап от вашите проекти в лесно проследяем списък със задачи. Можете да:

Персонализирайте изгледа на задачите между над 15 персонализирани изгледа, като табла, списъци или календари.

Плъзгайте и пускайте задачи и следете напредъка им в диаграмите на ClickUp Gantt

Проследявайте активността във всяка задача в колоната „Активност“ в дясната страна.

Планирайте автоматизирани работни процеси с над 50 тригера за действие.

Превърнете документите в задачи с ClickUp Brain

Създавайте подзадачи и списъци за проверка в рамките на задачите, за да поддържате всички в течение, дори и за най-малките детайли.

ClickUp One Up #5: Календар на ClickUp

Планирайте задачи в календара на ClickUp

Можете да създадете перфектния график с календара на ClickUp. Той ви позволява да:

Автоматично блокирайте време в календара според списъка с задачи за деня.

Наслагвайте няколко календара за обединена визуализация

Оцветете задачите, събитията и списъците с различни цветове, за да ги организирате по-лесно.

Филтрирайте по изпълнител, статус, приоритет или потребителски полета.

Генерирайте транскрипти от срещи, които могат да се търсят, чрез Notetaker на ClickUp и автоматично присвояване на задачи за действие.

Вижте зависимостите и натоварването директно от календара

Сътрудничество в свързано работно пространство, персонализирано за вашия екип

Огромните 61% от времето на служителите се изразходва за актуализиране, търсене и управление на информация в разпръснати системи. Можете да предотвратите това, като инвестирате в инструмент, който предлага организация и широка интеграция.

Получавате някои от тези предимства, като гъвкавостта на вътрешния Zulip да създадете свой собствен проект с отворен код в интерфейса на Zulip и лесното незабавно съобщаване по време на работа в Slack. Но и двете имат някои компромиси.

Не искате да правите компромиси? Отидете отвъд обикновените приложения за чат и изберете несравнимите функции за сътрудничество и управление на задачи на ClickUp, базирани на изкуствен интелект. Превърнете чат дискусиите, документите и дори коментарите в задачи и действия.

ClickUp Brain ще генерира незабавни обобщения за напредъка и дискусиите. Освен това ще имате точни протоколи от срещите, лесен чат и динамични изгледи на списъците си със задачи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и позволете на екипа си да се фокусира върху важните неща, без да губи часове в търсене на разпръснати данни.