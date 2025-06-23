8 най-добри алтернативи на Devin AI за кодиране с изкуствен интелект през 2025 г.

🤖 Devin AI си постави амбициозната цел да стане първият напълно автономен софтуерен инженер в света.

Това е смела визия и макар да изглежда обещаваща, много разработчици са установили, че тя все още не е напълно готова за сложни, реални работни процеси.

От ограничена обработка на контекста до пропуски в интеграцията и мащабируемостта, Devin понякога добавя повече стъпки, отколкото премахва. А когато се опитате да намерите алтернативи, повечето списъци изглеждат остарели, нерелевантни и фокусирани върху рекламния шум, а не върху практическата полезност.

Ето защо сме подготвили този наръчник – за да подчертаем реалните алтернативи на Devin AI, които действително поддържат разработката на софтуер, задвижван от изкуствен интелект, и съвременните екипи от разработчици, независимо дали се нуждаете от по-бързо генериране на код, по-добро изпълнение на задачите или по-тясна интеграция с вашия стек.

Защо да изберете алтернативи на Devin AI?

Devin е автономен софтуерен разработчик с изкуствен интелект, създаден от Cognition AI, стартираща компания със седалище в Сан Франциско, основана през 2023 г. от шампионите по конкурентно програмиране Скот Уу, Стивън Хао и Уолден Ян. За разлика от традиционните асистенти за кодиране с изкуствен интелект, Devin е проектиран да планира, пише, отстранява грешки и внедрява код самостоятелно, като ефективно функционира като пълноценен софтуерен инженер.

Ако сте работили с Devin AI, някои от тях може да ви се сторят твърде познати 👇

Не е подходящ за сложни или визуални задачи: справя се с основното кодиране, но има затруднения с конвертирането на Figma дизайни, управлението на мултимодулни приложения и работата с многослойна логика, което често изисква ръчни корекции.

Слабо разбиране на контекста: Пропуска цялостната картина на нюансите в нуждите на клиента или замисъла на проекта, което води до непълни или нерелевантни резултати.

Липса на креативност при решаването на сложни проблеми: Изпълнява добре повтарящи се задачи по кодиране, но не предлага иновативни идеи за потребителски опит или креативни решения.

Не е създаден за екипна работа: Игнорира PR ревюта, обратна връзка и коментари на екипа, което го прави неефективен за съвместни кодиращи среди.

Не успява при пълно разработване на приложения: Генерира API, но се разпада по време на интеграцията на фронтенда или внедряването на Heroku, като често се налага сериозно почистване.

Проблеми, свързани с поверителността и сигурността: Изисква достъп до пълни хранилища и набори от данни, което буди подозрения у екипите, управляващи чувствителни потребителски данни, поради ограничените контроли за поверителност и поведението на AI като „черна кутия“.

Спад в производителността при интензивно използване: Значително забавяне след преминаване на 10–150 изчислителни единици (ACU), което се отразява на общата отзивчивост.

Слабости в работните процеси на машинно обучение: Има затруднения с ML рамки като TensorFlow и често не успява да внедри моделите правилно.

👀 Знаете ли, че... Инструментите за отстраняване на грешки от корпоративно ниво използват статистическа локализация на грешки, за да откриват бъгове по-бързо, като анализират кои редове код са най-силно свързани с грешките. Devin все още не е внедрил тази функция, така че отстраняването на грешки често отнема повече време.

Най-добрите алтернативи на Devin AI на един поглед

Искате бърз преглед? Сравнете тези атрактивни алтернативи на Devin AI и открийте коя е подходяща за вас.

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp – Документация и спецификации, базирани на AI – Автопилотни агенти за автоматизация на задачите – DevOps интеграции с Git инструменти Продуктови екипи и мениджъри на разработчици, които се нуждаят от централизирано проследяване на проекти и документация с помощта на AI. Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия Replit Code Repair – Отстраняване на грешки в реално време – Предложения за оптимизация на кода – Безпроблемна интеграция с IDE и GitHub Самостоятелни разработчици и учащи, които търсят бързо отстраняване на грешки в облачна IDE за съвместна работа Наличен е безплатен план; платените планове започват от 25 $/месец. Devika AI – Автономно генериране на код – Уеб-базирано проучване за решаване на проблеми – Поддръжка на разработка на няколко езика Отворени разработчици и инженери, които искат пълен контрол над софтуерното инженерство на агентно AI Платените планове започват от 19 $/месец. SWE Agent – Преобразува проблеми в GitHub в поправки на код – Обратна връзка между агент и компютър – Създава проверени заявки за изтегляне Backend разработчици, които се занимават с проблеми в GitHub и автоматизирано генериране на PR Безплатно за самостоятелно хостинг; без фиксирани цени (прилагат се разходи за API и инфраструктура) Cody – Въпроси и отговори на естествен език в цялата кодова база – Автоматично попълване и рефакторинг, задвижвани от AI – Поддръжка на множество LLM Големи инженерни екипи, които се нуждаят от задълбочено разбиране на кода и AI код асистент от корпоративно ниво. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец. MetaGPT – Сътрудничество с задачи, базирани на роли – Структурирано генериране на софтуерни артефакти – Отворена мултиагентна рамка Продуктови мениджъри и технически архитекти, търсещи софтуерни спецификации и системни проекти, генерирани от AI Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Amazon CodeWhisperer – Предложения за код, съобразени с контекста – Интелигентна работа с AWS API – Вградено сканиране за сигурност и съответствие Разработчици на AWS и корпоративни екипи, които търсят сигурно кодиране с помощта на AI в IDE Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец. Курсор – Автоматично попълване на няколко реда – AI чат в редактора, съобразен с контекста – Агентски режим и бележници за структурирано генериране на код Разработчици, които искат интерактивен AI партньор за програмиране в редактор от типа VS Code. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец.

Най-добрите алтернативи на Devin AI, които можете да използвате

Нека сравним тези инструменти по отношение на възможности, функции, цени и др.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти и код с AI на едно място)

Създайте списък за внедряване на вашето Node.js приложение с помощта на ClickUp Brain.

Планирайте целия си цикъл на разработка с ClickUp Brain.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е предназначено за софтуерни екипи, за да управляват всичко на едно място. ClickUp Brain, AI асистент, предназначен да поддържа целия цикъл на разработване на софтуер, е в сърцевината на неговия набор от инструменти, фокусиран върху разработчиците.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате незабавно подробен документ с изисквания към продукта.

От документиране на API и обобщаване на дълги технически документи до генериране на фрагменти от код и писане на ясни съобщения за потвърждение, ClickUp Brain оптимизира ключови части от управлението на софтуерни проекти, за да можете да работите по-бързо. Той също така превръща спецификациите на функциите в списъци с изпълними задачи, усъвършенства хаотичната документация и помага за генериране на идеи с подходящи подсказки, съобразени с контекста.

Автоматизирайте рутинните инженерни работни процеси с персонализирани AI агенти.

Създайте свои AI агенти, за да автоматизирате сортирането на бъгове, разпределянето на задачи и работните потоци за препращане на проблеми. Например, агентът може да бъде настроен да разпределя автоматично прегледите на код въз основа на натоварването или да ескалира препятствията до ръководителите, точно като автономния работен поток на Devin AI.

Използвайте агента ClickUp AI за вашите софтуерни проекти.

Това, което наистина отличава ClickUp, е способността му да замести множество инструменти за разработка с една платформа. Вместо да превключвате между Jira, Trello, Notion, Confluence и GitHub, ClickUp за софтуерни екипи обединява всичко на едно място: документи, задачи, спринтове, проследяване на грешки, пътни карти и планиране на пускания.

Проследявайте напредъка на спринтовете, разпределяйте задачи и приоритизирайте работата безпроблемно с ClickUp за софтуерни екипи.

В същия изглед можете да създавате подробна документация, да управлявате забавените задачи по продукта, да разпределяте задачи и да проследявате напредъка.

📮ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на използване на AI, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки AI инструмент. В такива случаи колкото повече контекст има AI за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, AI на ClickUp се отличава в това. То знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

Управлявайте спринтове и графици с Agile Views

Инженерните ръководители могат да следят графиците с помощта на диаграмите на Гант в ClickUp, да управляват работните процеси с Agile Boards в ClickUp и дори да проследяват капацитета на екипа с помощта на Workload View в ClickUp.

Бъдете в крак със спринта си с таблото ClickUp Agile, използвайки информация за задачите в реално време.

Визуализирайте препятствията и напредъка с персонализирани табла

Следете напредъка на спринтовете, състоянието на внедряването и натоварването на екипа в реално време. Създавайте персонализирани табла за визуализиране на пречки, скорост и канали за доставка, като предоставяте на вашите AI-базирани работни процеси данните, необходими за оптимизиране на доставката.

ClickUp Dashboards за спринтове

Свържете вашите GitHub или GitLab акаунти с ClickUp за видимост на комитите в реално време, проследяване на pull заявки и автоматизирани актуализации на задачите. С интеграцията на GitHub с ClickUp можете да свържете промените в кода директно със задачите, да актуализирате статусите, когато PR-ите се обединят, и да задействате автоматизации въз основа на комит активността, като поддържате вашия работен поток на разработката съгласуван и ефективен.

Свържете GitHub с работния си процес чрез ClickUp и създавайте проблеми, разклонения или заявки за изтегляне директно от изгледа на задачите си.

ClickUp поддържа и над 1000 интеграции, което позволява на вашите работни процеси да останат свързани. От Slack и Zoom до Figma и Bitbucket, екосистемата за интеграция гарантира, че разработчиците не трябва да променят начина си на работа; те просто могат да пренесат всичко в ClickUp.

Ако искате да започнете веднага, шаблонът за разработка на софтуер на ClickUp включва предварително създадени папки за планиране на пътна карта, управление на спринтове, проследяване на бъгове и списъци за проверка на качеството. Това предоставя на екипите работно пространство от типа „plug-and-play“, за да доставят софтуера по-бързо.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции на ClickUp може да претовари по-малките екипи по време на първоначалната настройка.

Разширената персонализация често изисква експертни познания на администраторско ниво.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Както каза един рецензент на G2:

ClickUp промени изцяло работата на нашия екип, трансформирайки остарелите работни процеси както в проследяването на бъгове, така и в разработването на нови продукти. Нашата система за проследяване на бъгове нямаше видимост, но след като създадохме новата си система в ClickUp, стартирахме безпроблемно и продължихме да имаме отличен работен процес от сортирането до разрешаването. Лесно внедрихме автоматизации, за да спестим на екипа ни времеемката ръчна работа, което наистина ни помогна.

📚 Прочетете също: Отключване на силата на ClickUp AI за софтуерни екипи

2. Replit Code Repair (Най-доброто решение за отстраняване на грешки в кода в реално време и поправки в облачната IDE)

чрез Replit Code Repair

Вграден в онлайн IDE редакторите на код на Replit, Code Repair е AI-базиран асистент за кодиране, който следи кода ви за грешки и предлага корекции в реално време. Той е специализиран в поддържането на съществуващия ви код чист и без грешки, като използва модели, фино настроени въз основа на огромно количество данни за отстраняване на грешки, за да генерира решения.

Разработчиците могат да го използват заедно с Ghostwriter (AI асистентът за кодиране на Replit) за автодопълване в реално време, превод на код, отстраняване на грешки в споделени проекти с много участници и превод на код на над 50 езика. Това е удобен асистент за ежедневни поправки в динамични или съвместни сесии за кодиране.

Най-добрите функции на Replit Code Repair

Освен че помага за отстраняването на грешки, той предлага логически подобрения и по-ясни начини за писане на документация за кода.

Разширява Language Server Protocol чрез автоматично коригиране на 60% от често срещаните грешки в кода, като липсващи импорти или несъответствия в типовете.

Предлага обяснения в реално време на приложените поправки, за да помогне на младите разработчици да разберат какво се променя и защо.

Ограничения на Replit Code Repair

Потребителите са съобщили за внезапни сривове с различни кодове за грешки, което затруднява диагностицирането на проблемите.

Цени на Replit Code Repair

Безплатно

Replit Core: 25 $/месец

Екипи: 40 $/потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Replit Code Repair?

Както каза един рецензент на G2:

Replit AI Agent напълно промени играта за мен. Нямам опит в програмирането, но винаги съм се интересувал от създаването на собствен бизнес в областта на SAAS. С Replit Agent сега разработвам бизнес идеи почти всеки ден и мога да ги тествам с реални потребители, когато Replit ми помага да ги внедря в производството.

🧠 Интересен факт: В експеримента на Станфорд от 2023 г. 25 AI агенти симулираха цял град с хора. Те планираха рождени дни, създаваха взаимоотношения и създаваха рутинни дейности без надзор. Този експеримент демонстрира колко усъвършенствани са станали някои видове AI агенти, особено тези, които са способни да поставят цели, да възприемат околната среда и да имат дългосрочна памет.

⚡ Архив с шаблони: Имате нужда да стандартизирате вашите документи за разработка или да ускорите въвеждането на нови служители? Тези шаблони за документиране на код ви помагат да създадете структурирани README файлове, API референции и вътрешни ръководства, за да може вашият екип да работи в синхрон от самото начало.

3. Devika AI (Най-доброто за отворен код, самохостинг AI кодиране с възможности за уеб проучвания)

чрез Devika AI

Devika AI е самохостинг проект с отворен код, проектиран като AI кодиращ агент, създаден да функционира правилно като автономен софтуерен инженер. Той разбива потребителските команди на изпълними стъпки, търси съответната документация онлайн и в отговор пише структуриран код с множество файлове.

Агентът също така картографира зависимостите между компонентите, поддържа генериране на код на няколко езика и позволява изпълнение на код от няколко файла в целия ви проект.

Той разполага с инструменти за разширено разсъждение, проследяване на напредъка и вграден модул за взаимодействие с браузъра, който поддържа търсене на документация и проучване на код. Разработчиците могат да наблюдават текущите си действия чрез визуален интерфейс и да виждат кои части от проекта са завършени или в процес на изпълнение. Devika се интегрира с често използвани инструменти като GitHub, API крайни точки и IDE и е подходящ за самостоятелни задачи по кодиране или автоматизиране на по-големи функционални структури.

Най-добрите функции на Devika AI

Идентифицира ключови термини от подсказки, за да насочва планирането и търсенето според съответния контекст на кода.

Поддържа структурата на проекта и проследява как всеки файл се вписва в по-широката система на модула за писане на код.

Разработчиците могат да опишат задачите в разговорна форма и в замяна да получат код или разяснения чрез чат интерфейс, базиран на NLP.

Ограничения на Devika AI

Има съобщения, че процесът на итерация е проблематичен.

Цени на Devika AI

Pro: 19 $/месец

Pro+: 49 $/месец

Екипи: 99 $/месец

Enterprise Custom: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Devika AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Devika AI?

Както каза един рецензент в Reddit:

Devika може да изисква няколко опита за настройка, но след като заработи – особено с DeepSeekCoder 33B – тя наистина върши работата, дори за автоматизация на регулярни изрази и фактури.

📚 Прочетете също: Един ден от живота на софтуерен разработчик

4. SWE Agent (Най-добър за отстраняване на бъгове с помощта на AI и разрешаване на проблеми в GitHub (отворен код)

чрез SWE Agent

SWE Agent е напълно автономен AI агент с отворен код. Той приема GitHub issue като входни данни, анализира проекта и изпълнява цикъл от четене, редактиране, тестване и потвърждаване на код, с цел да разреши проблема от начало до край. Използва инструменти като компилатори, linters и test runners и може да анализира абстрактното синтаксисно дърво (AST), за да разбере структурата на кода, преди да приложи промените.

Системата се захранва от големи езикови модели, като GPT-4 или Claude, в комбинация с Agent-Computer Interface (ACI), който ѝ позволява да навигира, модифицира и изпълнява код. SWE Agent поддържа също отстраняване на грешки, генериране на тестове и отваряне на pull заявки в реални репозиториуми — захранвани от големи езикови модели, способни да разбират контекста на проекта в мащаб. Това го прави практичен помощник за дългогодишни опашки от грешки.

Най-добрите функции на SWE Agent

Лесно персонализиране чрез YAML файлове и модулен дизайн за експериментиране или персонализирани работни процеси.

Опитва няколко кръга поправки въз основа на реални резултати от тестове, вместо да се спира на едно решение.

Включва модули като EnIGMA за решаване на предизвикателства в областта на киберсигурността в стил CTF и отстраняване на уязвимости.

Ограничения на SWE Agent

Разработката и настройката отнемат много време и са сложни.

Цени на SWE Agent

Безплатни и с отворен код (разходите за изчислителни ресурси и API модели варират)

Оценки и рецензии на SWE Agent

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SWE Agent?

Както каза един рецензент в Reddit:

Страхотна работа! Току-що актуализирах кода локално на моя MacBook, така че всеки LLM, поддържан от Groq Cloud, също може да се използва. След това проведох тест с Mixtral 8x7B и отговорът не само е супер бърз (както се очаква от Groq), но и съответства на предишния ми експеримент с GPT-4.

⚡ Архив с шаблони: Отстраняване на проблеми с продуктите или обратна връзка за качеството? Тези шаблони за докладване на грешки ви помагат да записвате грешките, да регистрирате стъпките за възпроизвеждане и да оптимизирате комуникацията между разработчиците и тестерите.

Опитайте тези готови за употреба шаблони за разработка на софтуер за планиране на спринтове, проследяване на пътни карти, списъци за проверка на качеството и пускане на нови функции, които помагат на екипа ви да бъде организиран и да работи по-бързо.

5. Cody (Най-доброто решение за разбиране и генериране на код, базиран на AI, в големи кодови бази)

чрез Cody Sourcegraph

Cody е AI асистент за кодиране, създаден от Sourcegraph, за да помогне на разработчиците да разбират, навигират и генерират код в големи и сложни хранилища. За разлика от общите инструменти за код, Cody използва индексационния двигател на Sourcegraph. Това му позволява да търси в цялата ви кодова база, дори в няколко хранилища, което дава възможност на разработчиците да получават полезни предложения, без да прекъсват работния си процес.

Асистентът работи във вашата IDE (като VS Code или JetBrains) и се интегрира с търсене на код, документация и външни инструменти като Notion или тракери за проблеми. Той се отличава с въпроси и отговори в реално време, предложения за различни репозиториуми и обяснения на големи блокове код.

Най-добрите функции на Cody

Екипите могат да създават многократно използваеми подсказки за последователно генериране на код от всички участници, а софтуерът разполага с надеждна функция за редактиране на множество файлове за високо ниво на човешки инструкции.

Поддържа GPT-4, Claude и малките модели на Sourcegraph за различни случаи на употреба.

Налични с контрол на поверителността и самохостинг за сигурност на корпоративно ниво.

Ограничения на Cody

Инструментът не поддържа мултимодални входни данни като изображения или диаграми, което може да бъде недостатък при работа с комплексни структури от данни или алгоритми.

Цени на Cody

Безплатно

Enterprise Starter: 19 $/потребител/месец за до 50 разработчици

Enterprise: 59 $/потребител/месец за до 25+ разработчици

Оценки и рецензии на Cody

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cody?

Както каза един рецензент на G2:

Много ми хареса да използвам Cody в VSCode през последните няколко месеца. Това промени изцяло работата на нашия екип. Начинът, по който обобщава кодовите блокове и попълва празнините в лог изявленията, съобщенията за грешки и коментарите в кода, е невероятно умен.

6. MetaGPT (Най-доброто за съвместно проектиране и планиране на софтуер с участието на множество агенти)

чрез MGX MetaGPT

MetaGPT е мултиагентна AI рамка, която симулира пълен екип за разработка на софтуер. Тя разпределя AI роли като продуктов мениджър, архитект и QA, за да генерира структурирани софтуерни продукти. Можете да опишете идеята за продукт на обикновен английски език, а MetaGPT генерира код въз основа на предварително дефинирани SOP – създава документи с изисквания, системни проекти, кодови модули и тестови планове.

Целият процес следва предварително определени стандартни оперативни процедури (SOP), което гарантира, че всеки агент допринася по контролиран и предвидим начин. MetaGPT създава пълни скелети на проекти с ясна структура, което го прави подходящ за документация, базирана на AI, за подобряване на производителността на вашите разработчици.

Най-добрите функции на MetaGPT

AI агентите комуникират чрез форматирани артефакти като PRD и системни диаграми.

Агентите споделят актуализации чрез система за споделена памет, за да се избегнат конфликти и да се гарантира съгласуваност.

Добавяйте роли, инструменти или редактирайте поведението на агентите с пълен достъп до логиката за оркестриране на множество агенти за проекти с отворен код, управлявани от общността.

Ограничения на MetaGPT

Резултатите може да се наложи да бъдат подложени на задълбочена проверка от човек преди внедряването, особено за системи от производствен клас.

Цени на MetaGPT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MetaGPT

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MetaGPT?

Както каза един рецензент на Product Hunt:

MetaGPT X (MGX) е много ценен инструмент за разработчиците. Той действа като цял екип от AI агенти, които си сътрудничат за създаването на софтуер, което прави процеса на разработка по-ефективен. Начинът, по който разбива задачи като кодиране, планиране и анализ на данни на отделни агенти, които работят заедно, е доста умен.

7. Amazon CodeWhisperer (Най-доброто за AI предложения за код с AWS интеграция и проверки за сигурност)

чрез AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer е AI асистент за кодиране, създаден да помага на разработчиците да пишат, преглеждат и защитят кода по-бързо. Той предоставя предложения за код в реално време, докато пишете, въз основа на контекста от текущия файл и предходния код. Създаден да се интегрира безпроблемно в IDE като VS Code, JetBrains и AWS Cloud9, той работи с над 15 езика, включително Python, Java, JavaScript и TypeScript.

CodeWhisperer открива опасни модели, маркира твърдо кодирани идентификационни данни и предлага по-сигурни имплементации. Той е особено полезен при работа с AWS SDK, като автоматично попълва фрагменти от код, специфични за ресурсите, въз основа на най-добрите практики за услуги като S3, Lambda и DynamoDB.

Най-добрите функции на Amazon CodeWhisperer

Учи вашата кодова база, за да предоставя стилистично последователни предложения за разработване на софтуер.

Сканирането на код с AI корекция открива и предлага корекции за уязвимости в сигурността, като изложени ключове или небезопасни заявки.

Работи в различни IDE с вградена поддръжка за CLI удостоверения и AWS контекст.

Ограничения на Amazon CodeWhisperer

По-малко полезно извън сложни проекти, фокусирани върху AWS, или когато се изисква дълбока персонализация на поведението на модела.

Цени на Amazon CodeWhisperer

Безплатно

Pro: 19 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Amazon CodeWhisperer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amazon CodeWhisperer?

Както каза един рецензент на G2:

Най-добрата част на Amazon CodeWhisperer е способността му да дава предложения в реално време по време на кодиране. Освен това е лесен за използване и внедряване, а редовното му използване значително подобрява уменията за кодиране. Също така помощта му при кодирането изигра важна роля за подобряване на ефективността на кода ми и изграждането на логика.

8. Cursor (Най-доброто решение за AI двойно програмиране във вашата IDE с всеобхватен асистент за код)

Чрез Cursor AI

Cursor AI е AI-базиран асистент за кодиране, вграден директно във форк версия на VS Code. Той е проектиран да работи като партньор програмист, който разбира вашата кодова база, помага ви при отстраняването на грешки и ви позволява да редактирате файлове с помощта на команди на естествен език. Можете да маркирате редове, да задавате въпроси в чата и да получавате контекстуални допълнения или редакции на кода, без да превключвате между множество раздели или различни софтуерни инструменти за разработка.

Дълбоката обработка на контекста индексира цялото ви хранилище, разбира зависимостите и помага при мащабни редакции в множество файлове. Разработчиците могат да помолят Cursor да обясни какво прави дадена функция, да преструктурира код или дори да проучи историята на Git с помощта на диалогов потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на Cursor AI

Позволява ви да маркирате всеки код и да поискате промени или обяснения, използвайки естествен език, директно в редактора.

Можете да използвате Cursor заедно с GitHub Copilot, за да се възползвате от най-доброто от двата AI инструмента.

Можете да споделяте AI подсказки, настройки за кодиране и настройки с екипа си, за да гарантирате последователност и по-бързо въвеждане в работата.

Ограничения на Cursor AI

Производителността на AI може да варира; понякога тя дава точни резултати, но други пъти се отклонява от пътя без ясна причина.

Цени на Cursor AI

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Бизнес: 40 $/потребител/месец

Оценки и рецензии на Cursor

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cursor AI?

Както каза един рецензент в G2:

Той може да създаде основен фронтенд само с едно натискане, с опции „Съгласен“ и „Продължи“, които изглеждат изчистени и професионални. Също така се свързва безпроблемно с Supabase за пълнофункционални приложения, което опростява процеса и спестява много време.

📈 Бърза статистика: 62% от разработчиците активно използват инструменти за изкуствен интелект в своите работни процеси, в сравнение с 44% през предходната година.

Търсите нещо по-добро от Devin AI? ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете.

Devin AI може да е дал началото на тази вълна, но тези инструменти я следват с много по-голям баланс. Независимо дали отстранявате грешки, създавате пълнофункционални приложения или просто искате AI, който да разбира кода ви, има по-умна и по-добра алтернатива.

Ако се нуждаете от цялостно работно пространство, което обединява документация, спринтове и автоматизация, задвижвана от AI, ClickUp е създаден за производителност на разработчиците в голям мащаб. С функции като AI, разпознаващ код, персонализирани агенти и интеграции с GitHub/GitLab, той е повече от асистент; това е цялостно работно пространство, създадено да повиши производителността на разработчиците.

