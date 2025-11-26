Notion Mail и Superhuman: кое е по-умният избор?

Часът е 23:47. Преди два часа си обещахте, че ще излезете от системата, но ето че все още сте тук и отговаряте на имейли, които сте маркирали преди дни и за които сте забравили. Чудите се дали проблемът е във времето или в инструмента.

Новото хитово приложение, което е на път да излезе на пазара, се нарича Notion Mail и вие сте любопитни да го пробвате.

Superhuman също е в полезрението ви с цялата си шумотевица около клавишните комбинации.

Истинският въпрос е коя програма ви помага да се справите по-бързо с пощенската си кутия. Ето тук идва на помощ това сравнение между Notion Mail и Superhuman.

Да започнем! 🧰

Notion Mail и Superhuman на един поглед

Ето кратко резюме:

Критерии Notion Mail Superhuman ClickUp (бонус) Подход Wrapper за Gmail с интеграция с Notion; най-подходящ за активни потребители на Notion Самостоятелен, фокусиран върху продуктивността имейл клиент за професионалисти Всеобхватна платформа за продуктивност с вградени функции за управление на имейли, задачи, документи и проекти. Поддържани акаунти Само Gmail, свързан с Notion акаунти Няколко акаунта в Gmail и Outlook Gmail, Outlook и други интеграции на електронна поща (варира според настройките на работната среда) Наличност на платформата Уеб-базирано и без наличен офлайн режим Налични са приложения за Mac, Windows, уеб, iOS, Android и пълен офлайн режим. Уеб, Windows, Mac, iOS, Android; офлайн режим за задачи и документи AI функции Notion AI за препратки към страници в Notion и основна помощ при писане Усъвършенствана изкуствена интелигентност, чернови на отговори в ваш стил, автоматични последващи действия и обобщения ClickUp AI за създаване на имейли, автоматизация на задачи, обобщения и интелигентни предложения в управлението на работата Организация на пощенската кутия Изгледи (автоматична и ръчна категоризация с AI и филтри) Разделени пощенски кутии, интелигентни етикети и разширена автоматична категоризация Обединена пощенска кутия за имейли и задачи, персонализирани изгледи, автоматизация и филтриране Сътрудничество Позовавайте се на страници от Notion в имейли Споделяйте е-мейли в реално време, коментирайте/споменавайте колеги, автоматизирайте препращането на е-мейли, споделяйте чернови Присвоявайте имейли като задачи, коментирайте, споменавайте колеги, свързвайте имейли с проекти и сътрудничете в реално време. Интеграции Дълбока интеграция с работната среда на Notion Интегрира се с Gmail и Outlook, както и с други инструменти. Дълбока интеграция с задачи, документи, чат, календар и над 1000 инструмента чрез интеграции с ClickUp.

Какво е Notion Mail?

чрез Notion Mail

Notion Mail е имейл клиент, базиран на изкуствен интелект, който позволява на потребителите да организират пощенската си кутия, да създават чернови на отговори и да планират срещи в Notion. Той е проектиран като самостоятелно приложение, достъпно чрез уеб, и работи с акаунти в Gmail и Google Workspace.

Това приложение има минималистичен, персонализируем интерфейс, който е в съответствие с дизайнерската философия на Notion.

🧠 Интересен факт: Рей Томлинсън изпрати първия имейл през 1971 г. Той го изпрати на себе си като тест... и веднага забрави какво пишеше в него.

Функции на Notion Mail

Нека разгледаме някои функции, които правят Notion Mail специален.

Функция № 1: Автоматични етикети и организация на пощенската кутия, задвижвани от изкуствен интелект на Notion

Позволете на Notion Mail да управлява вашата пощенска кутия

Сортирате ли препълнена пощенска кутия? Notion Mail разполага с изкуствен интелект, който поема тежките задачи. Той разглежда съдържанието, изпращача и контекста на всяко съобщение, след което предлага и прилага етикети автоматично. Това означава, че вече не е необходимо да премествате имейлите в папки поотделно.

Можете също да създавате свои собствени етикети и с течение на времето изкуственият интелект ще научи как предпочитате да сортирате нещата. Това е като да научите пощенската си кутия как да работи по вашия начин.

Функция № 2: Персонализирани изгледи на пощенската кутия, филтри и писане на базата на блокове

Филтрирайте пощенската си кутия с Notion Mail

Вместо да се затрупвате с обичайното безкрайно превъртане на имейли, Notion Mail ви позволява да създавате персонализирани изгледи на споделената пощенска кутия. Искате да виждате само съобщения от вашия екип? Или само непрочетени имейли от клиенти? Можете да филтрирате по подател, етикет, статус и др.

Освен това, ако сте свикнали да пишете в Notion, редакторът на имейли ще ви се стори доста удобен.

Можете да използвате блокове, за да добавяте заглавия, списъци за проверка, бележки, точки и дори блокове с код. Запознатата команда с наклонена черта (/) също е вградена, така че форматирането е бързо и гъвкаво. Това е освежаваща промяна от обичайния текст на имейлите.

Почти 42% от специалистите в областта на знанието предпочитат имейла за комуникация в екипа. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани колеги, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения.

Функция № 3: Шаблони и вградено планиране

Планирайте задачи с вашите имейли

Notion Mail прави повтарящите се имейли по-малко скучни. Можете да запазите често използвани текстове като фрагменти и да ги вмъкнете в съобщенията с едно кликване. Независимо дали обработвате заявки за поддръжка или проследявате потенциални клиенти, тази функция спестява значително време и поддържа последователност в отговорите ви.

Освен това, интеграцията с Notion Calendar ви позволява да поставяте линкове за резервации директно в имейлите си. Тя проверява вашата наличност и помага на получателите да изберат час, без да е необходим планировчик от трета страна.

Цени на Notion Mail

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

🔍 Знаете ли, че... Символът „@“ първоначално не е бил измислен за имейли. Той се е използвал в счетоводството и търговските фактури, като е означавал „по ставка от“. Томлинсън го е избрал, защото не се е използвал в имена, което го е правело идеален разделител.

Какво е Superhuman?

чрез Superhuman

Superhuman е премиум клиент за електронна поща, който подобрява продуктивността и оптимизира работата с електронната поща благодарение на бърз, интуитивен интерфейс и мощни функции. Той предлага разширени клавишни комбинации, потвърждения за прочитане, напомняния за последващи действия и анализи, базирани на изкуствен интелект.

Това приложение е особено популярно сред професионалисти и мениджъри, които ежедневно обработват големи обеми имейли, тъй като предлага инструменти, които дават приоритет на скоростта, фокуса и продуктивността.

🧠 Интересен факт: Романтичната комедия от 1998 г. „Имаш поща“ с Том Ханкс и Мег Райън в главните роли е вдъхновена от възхода на културата на електронната поща и емблематичното съобщение „Имаш поща“ на AOL.

Функции на Superhuman

Ето какво получавате, когато влезете в зоната на висока производителност на този софтуер за управление на имейли. 📈

Функция № 1: Организация на пощенската кутия и писане с помощта на изкуствен интелект

Помолете изкуствения интелект на Superhuman да напише вашите имейли

Изкуственият интелект на Superhuman автоматично сортира имейлите в интелигентни категории като маркетинг, презентации и социални актуализации. Можете също да го обучите да създава персонализирани автоматични етикети, използвайки прости команди като „кандидатури за работа“ или „искания за преглед на работа“.

Имате няколко точки? AI писателят на имейли на Superhuman може да ги превърне в изпипани имейли, които отговарят на вашия тон. Той се учи от вашите предишни съобщения, за да състави отговори, които звучат като вас.

Освен това Superhuman дори подготвя предварителни отговори за всичко в пощенската ви кутия: просто прегледайте, коригирайте, ако е необходимо, и натиснете „Изпрати“. Можете също да му кажете да съкрати, удължи, опрости или пренапише всичко, което ви дава пълен контрол без тежка работа.

Функция № 2: Автоматични напомняния и интелигентно търсене

Получавайте автоматични напомняния за последващи действия

Забравили сте да маркирате имейли или да зададете напомняния? Superhuman ви помага. Приложението автоматично ви подканва да проследите, ако някой не е отговорил, и дори може да напише съобщение за проследяване вместо вас.

Не е необходимо да запомняте точните теми на писмата или изпращачите. Просто напишете нещо като „Къде е информацията за второто тримесечие?“ или „Намери отговори, които хвалят нашата презентация“, и AI Search на Superhuman ще ги намери за секунди.

🔍 Знаете ли, че... Първият спам имейл е изпратен през 1978 г. от Гари Тюрк, маркетинг мениджър в Digital Equipment Corporation. Той е изпратен до около 400 души и е донесъл 13 милиона долара продажби, но също така е белязал началото на едно много мразено явление в електронната поща.

Функция № 3: Фрагменти

Организирайте откъси, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нито един детайл

Ако често изпращате подобни съобщения, Snippets ще ви улесни живота. Просто запазете отговор (или дори цял имейл с прикачени файлове и копия), след което го добавете с едно кликване.

Екипите могат също да споделят фрагменти за по-голяма последователност.

Бонус? Можете да автоматизирате цели работни процеси, като препращане на заявления, отговаряне и архивиране, без да мръднете и пръст.

Цени на Superhuman

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Стартово ниво: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Реалната работа често е отделена от имейла и това е тъжната реалност за много от нас. Контекстуалната изкуствена интелигентност може да промени начина, по който имейлът се свързва с реалната работа, като интелигентно преодолява различията между комуникацията и действието. Вместо да позволявате важната информация да се загуби в пощенските кутии, контекстуалната изкуствена интелигентност може да анализира съдържанието на имейлите, да разбере тяхното предназначение и автоматично да покаже съответните задачи, документи или актуализации на проекти в работната ви платформа. Например, ако имейл съдържа заявка или краен срок, AI може да предложи създаване на задача, свързването ѝ с подходящия проект или дори възлагането ѝ на подходящия член на екипа – всичко това без да се налага ръчно копиране или превключване между инструменти. Тази безпроблемна интеграция гарантира, че нищо не се пропуска, което прави работния ви процес по-ефективен и поддържа екипа ви съгласуван. Вижте го в действие:

Notion Mail и Superhuman: сравнение на функциите

Когато става въпрос за имейл клиенти, създадени за скорост и фокус, Notion Mail и Superhuman използват много различни подходи, за да ви помогнат да достигнете нулево ниво на входящите писма. Единият залага на персонализиране и сортиране с изкуствен интелект, а другият – на чиста скорост и прецизност.

Нека разгледаме тези инструменти за продуктивност на електронната поща отвъд повърхностния шум, за да определим кой от тях се вписва по-добре във вашия работен процес. ⚒️

Функция № 1: AI възможности

Нека сравним как Notion и Superhuman използват изкуствен интелект за обработка на вашите имейли.

Notion Mail

Notion Mail се интегрира с Notion AI, предлагайки основна помощ като редактиране и усъвършенстване на текста на вашите имейли. Можете да се позовавате на страници в Notion, докато пишете, което е удобно, ако вече сте се потопили в екосистемата на Notion.

Notion Mail обаче не разполага с усъвършенствани AI функции като автоматични обобщения, мощно AI-базирано търсене и създаване на имейли с вашия собствен стил.

Superhuman

Superhuman, от друга страна, ви позволява да използвате изкуствен интелект в имейлите си. То може да изготвя отговори в ваш стил, като се научава как обикновено пишете. То е достатъчно интелигентно, за да открие кога е необходимо последващо действие и може да го генерира за вас.

Освен това, приложението разполага с AI-базирана търсачка, която ви позволява да въвеждате въпроси на обикновен английски език и да получавате същността на информацията, без да се налага да ровите в текста. Имате нужда от бърз преглед на имейл? Superhuman поставя едноредово AI резюме над всяко съобщение.

🏆 Победител: Superhuman за вградения в пощенската ви кутия контекстуален AI.

Функция № 2: Обединено работно пространство

Нека видим как Notion и Superhuman обединяват вашите имейли и задачи (или не).

Notion Mail

Ако вече сте потребител на Notion, нещата стават лесни.

Тъй като е вградено в работната среда на Notion, можете да препращате или да свързвате страници директно в имейлите си или дори да създавате чернови на отговори от документ. Това прави работния ви процес по-малко фрагментиран.

Superhuman

Макар Superhuman да поддържа интеграция с популярни инструменти, неговата електронна поща остава отделена от другите работни центрове.

Можете да се свържете с инструменти като Asana или Slack, но тези връзки са по-скоро транзакционни, отколкото трансформационни. Все още трябва да преминавате от едно приложение в друго, което създава неудобства и прекъсва работния ви процес.

🏆 Победител: Равенство! Notion Mail печели за строги работни процеси в Notion; Superhuman печели за съвместни работни процеси с имейли. Изберете своя приоритет.

Функция № 3: Сортиране и филтриране на имейли

Нека видим как Notion и Superhuman ви помагат да сортирате и приоритизирате имейлите.

Notion Mail

Notion Mail е отличен избор за организиране и сортиране на имейли. Функцията „Views“ ви позволява да категоризирате пощенската си кутия в персонализирани сегменти – като приоритетни теми, съобщения, свързани с проекти, бюлетини или всичко друго, което ви интересува.

В зависимост от това колко активно искате да участвате, тези изгледи могат да се задвижват от предложения на изкуствен интелект или да се настройват ръчно.

Superhuman

Superhuman използва подобен подход с функцията „Split Inbox“, която категоризира имейлите ви в раздели като VIP, съобщения от екипа или инструменти, автоматично или въз основа на правила, които вие определяте.

Платформата поддържа и автоматично препращане на съобщения, автоматично отговаряне или маркиране на задачи като изпълнени, без дори да ги отваряте.

🏆 Победител: Равенство! И двата инструмента предлагат надеждни начини да се справите с хаоса в пощенската си кутия.

Notion Mail срещу Superhuman в Reddit

Използвахме Reddit, за да сравним Notion Mail и Superhuman, и ето какво открихме.

Един потребител на Reddit сравнява двете:

Аз съм потребител на Superhuman от октомври 2020 г. Ето някои от моите наблюдения Интуитивно, същите клавишни комбинации. Notion Mail обаче не предлага изцяло клавиатурно управление. Все още трябва да кликвате, за да преминете към някои места, като например различна разделена пощенска кутия или друг акаунтНяма „преглед“ само на архивирани писма, т.е. не можете да използвате G+A и няма папки само с архивирани писма, а трябва да отидете в „всички писма“Няма потвърждения за прочитане (!!)Няма понеделнишко удоволствие, при което получавам нулев резултат в пощенската си кутия Честно казано, опитът е подобен и за първа версия е доста добър. Не съм сигурен дали разликата между Notion Mail (дори и тази първа версия) и любимия ми Superhuman е >= $30. Би било ужасно да загубя поредицата си от нулеви пощенски кутии.

Аз съм потребител на Superhuman от октомври 2020 г. Ето някои от моите наблюдения

Интуитивно, същите клавишни комбинации. Notion Mail обаче не предлага изцяло клавиатурно управление. Все още трябва да кликвате, за да преминете към някои места, като например различна разделена пощенска кутия или друг акаунтНяма „преглед“ само на архивирани писма, т.е. не можете да използвате G+A и няма папки само с архивирани писма, а трябва да отидете в „всички писма“Няма потвърждения за прочитане (!!)Няма понеделнишко удоволствие, при което получавам нулев резултат в пощенската си кутия

Честно казано, опитът е подобен и за първа версия е доста добър. Не съм сигурен дали разликата между Notion Mail (дори и тази първа версия) и любимия ми Superhuman е >= $30. Би било ужасно да загубя поредицата си от нулеви пощенски кутии.

Някои потребители ценят интерфейса на Superhuman:

За мен важен беше и визуалният дизайн. Бързите команди са страхотни, но могат да бъдат възпроизведени и в други клиенти. Интерфейсът на Superhuman обаче е 👌

За мен важен беше и визуалният дизайн. Бързите команди са страхотни, но могат да бъдат възпроизведени и в други клиенти. Интерфейсът на Superhuman обаче е 👌

Докато други потребители ценят Notion Mail:

Очаквах го с нетърпение и го получих преди два дни. Имам хиляди имейли, организирани в няколко дузини етикети за клиенти и проекти, и очаквах с нетърпение добавените инструменти за организация. Прехвърли етикетите ми от Gmail, но няма имейли, присвоени към етикетите. Затова за мен е напълно безполезно, освен ако няма лесно решение, което пропускам.

Очаквах го с нетърпение и го получих преди два дни. Имам хиляди имейли, организирани в няколко дузини етикети за клиенти и проекти, и очаквах с нетърпение добавените инструменти за организация.

Прехвърли етикетите ми от Gmail, но няма имейли, присвоени към етикетите. Затова за мен е напълно безполезно, освен ако няма лесно решение, което пропускам.

🔍 Знаете ли, че... 88% от потребителите на имейл проверяват пощенската си кутия няколко пъти дневно. По-конкретно, 39% я проверяват 3-5 пъти, 27% я проверяват 10-20 пъти, а 22% я проверяват над 20 пъти. Междувременно 8,5% проверяват имейла си веднъж дневно, а 3,5% не го проверяват всеки ден.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Notion Mail и Superhuman

Когато не можете да се решите между опция А и Б (в случая Notion и Superhuman!), защо не изберете опция В?

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Нека сравним ClickUp с Notion Mail и Superhuman. ⚓

Предимство на ClickUp № 1: Управление на проекти чрез имейл

Измъчвате ли се от постоянното превключване между раздели, загуба на низове и ръчно копиране на задачи от пощенската си кутия към списъка с задачи?

Въведете ClickUp Email Project Management.

Вместо да третира имейла като отделно приложение, инструментът го поставя в центъра на работния ви процес. Можете да изпращате и получавате имейли директно в задачите, да свързвате имейл низове с съответната работа и дори да задавате последващи действия, без да напускате работното си пространство.

Докато Superhuman се фокусира върху скоростта, а Notion Mail се опитва да организира вашите имейли и пощенска кутия в база данни, ClickUp отива още по-далеч. То превръща имейлите от вашата обединена пощенска кутия в изпълними задачи в ClickUp.

Например, ако управлявате пускането на продукт на пазара и получите подробен имейл с обратна връзка от клиент относно бета функция. Можете просто да препратите имейла към работното си пространство, където той автоматично ще се превърне в задача.

Централизирайте работата си с ClickUp Email Project Management Изпращайте имейли, без да напускате работното си място, с ClickUp Email Project Management.

Темата на писмото става името на задачата, тялото е описанието, а всички прикачени файлове се включват за управление на задачите по имейл. След това можете да я възложите на разработчик, да зададете краен срок и дори да задействате автоматизация, за да уведомите продуктовия екип. Платформата „всичко в едно“ позволява на всички участници в проекта да виждат едни и същи имейл низове, да добавят коментари, да се маркират един друг и да проследяват решенията.

Ето какво мисли Филип Стори, старши системният администратор в SYZYGY:

ClickUp замени хаотичната комбинация от билети за помощна служба и вериги от имейли с една задача и подзадачи за всеки елемент/събитие в процеса, като по този начин гарантира, че нищо не се пропуска и че всичко се случва в точното време. Досега никое друго решение не е успявало да координира четири отдела толкова лесно, колкото ClickUp.

ClickUp замени хаотичната комбинация от билети за помощна служба и вериги от имейли с една задача и подзадачи за всеки елемент/събитие в процеса, като по този начин гарантира, че нищо не се пропуска и че всичко се случва в точното време. Досега никое друго решение не е успявало да координира четири отдела толкова лесно, колкото ClickUp.

Можете да го настроите така, че при всяко подаване на формуляр за поддръжка автоматично да се изпраща имейл до клиента и да се създава задача за вашия екип за поддръжка, заедно с приоритет, отговорно лице и краен срок.

Това става още по-мощно, когато добавите интеграцията между ClickUp и Outlook. Получихте имейл, който изисква последващи действия? Просто го превърнете в задача директно от Outlook.

А ако сте потребител на Gmail, опитът е също толкова безпроблемен. Интеграцията между ClickUp и Gmail превръща всеки имейл в задача с няколко кликвания, чрез добавката за Gmail или разширението за Chrome.

🧠 Интересен факт: Впечатляващо е, че 71% от B2B маркетолозите включват имейл бюлетини в своята стратегия за съдържание, което доказва тяхната стойност за изграждането на бизнес връзки.

Предимство № 2 на ClickUp: възможности, базирани на изкуствен интелект

Проблемът е следният: екипите прекарват часове всяка седмица в търсене на информация, обобщаване на документи и изготвяне на актуализации. Всъщност средностатистическият професионалист губи над 30 минути на ден само в търсене на информация, свързана с работата. Това са над 120 часа годишно, прекарани в ровене из имейли, Slack низове и разпръснати файлове. (Източник: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, е дълбоко вграден в платформата за управление на проекти чрез имейл и разбира контекста на вашата работа.

Създавайте чернови на входящи имейли за продажби, които отговарят на често срещани възражения и предлагат социално доказателство, като използвате ClickUp Brain.

Да предположим, че управлявате сложен продукт и се нуждаете от бърз обзор на текущото състояние. Не е необходимо да преглеждате шест списъка със задачи, четири бележки от срещи и документ от миналия месец.

Просто попитайте ClickUp Brain на естествен език. Той незабавно ще извлече съответните задачи, крайни срокове и пречки.

📌 Примерна подсказка: Какъв е текущият статус на пускането на продукта през третото тримесечие? Включете основните задачи, всички пречки пред задачите и кой е отговорен за всяка от тях.

Трябва да напишете кратко съобщение за заинтересованите страни? AI Agent за създаване на имейли изготвя доклад за състоянието, използвайки данни от проекта в реално време. Изграждате календар с съдържание? Той може да генерира конспекти, а след това ClickUp Brain може да се включи, за да ви помогне да доусъвършенствате черновите.

Сега нека поговорим за срещите.

Ако вашият екип се дави в обаждания, ClickUp AI Notetaker решава този проблем с автоматизация. Той транскрибира срещите в реално време, обобщава ключовите точки и, най-важното, автоматично създава задачи от действията, които трябва да бъдат изпълнени.

Доверете се на ClickUp AI Notetaker, който ще ви подкрепя по време на срещите

Няма повече да се мъчите да си спомните какво е било решено и кой какво прави. Работата се документира и разпределя в работното ви пространство, когато разговорът приключи.

Например, екипът за успех на клиентите може да проведе сесия за обратна връзка с голям клиент. AI Notetaker транскрибира целия разговор, маркира исканията за подобрения като задачи и публикува кратко резюме в вътрешния чат канал. Дори колегите, които не са могли да присъстват, веднага се информират и са готови да действат.

След като задачите ви са записвани и приоритетите ви са ясни, следващото предизвикателство е да се уверите, че всички, които работят заедно, са на една вълна.

ClickUp Chat е мястото, където вашата стратегия се превръща в действие заедно с вашия екип, а не около него.

Да предположим, че сте в чат, където обсъждате спешно искане на клиент. Някой споменава решение, друг предлага промяна в копието и вие осъзнавате, че това се превръща в план за действие. Можете да превърнете тези съобщения директно в задачи, точно там, в чата.

Задайте ги, определете крайни срокове и готово! Разговорът се превръща в действие, без да се нарушава работният процес. Освен това ClickUp Brain обобщава цялата нишка и подчертава следващите стъпки, като гарантира, че всички са на една вълна.

Можете дори да стартирате бърз видео или аудио разговор с ClickUp SyncUps, което разполага с вградени функции за водене на бележки. В комбинация с ClickUp Docs получавате цялостен инструмент за сътрудничество.

Трябва да изготвите план за пускане на пазара? Отворете ClickUp Doc, вмъкнете списъка си със задачи, добавете график на проекта, маркирайте колегите си за преглед и дори възлагайте задачи директно от документа. Вашият ръководител на разработката може да актуализира графика, дизайнерът ви може да коментира в текста, а маркетинг специалистът ви може да добави връзки към отчети за ефективността, и всичко това в реално време.

Документите са достъпни отвсякъде в ClickUp и се намират точно до вашите задачи и графици. Можете също да използвате готови шаблони за предложения, бележки от срещи или спецификации на продукти и да ги адаптирате според нуждите си.

📣 Предимството на ClickUp: Brain MAX е вашият AI-задвижван десктоп спътник, който прави управлението на имейлите лесно и ефективно. С дълбока интеграция в пощенската ви кутия, задачите и календара, Brain MAX обединява цялата ви имейл комуникация в едно унифицирано работно пространство. Можете да използвате функцията „говори, за да пишеш“, за да създавате, отговаряте или организирате имейли бързо и без да използвате ръцете си, докато няколко водещи AI модели ви помагат да генерирате изпипани отговори, да обобщавате дълги вериги от съобщения и да предлагате последващи действия. Brain MAX може също да автоматизира рутинни задачи, свързани с имейли, да задава напомняния за важни съобщения и да свързва имейли с подходящи проекти или контакти, като поддържа пощенската ви кутия организирана и работния ви процес безпроблемен.

Mail намира своя съперник в ClickUp

Ако мислите само за имейла, пропускате половината от историята.

Разбира се, Notion Mail е чудесно за феновете на Notion, а Superhuman е създадено за бързина и обмислени отговори. Но истинската продуктивност се постига, когато вашата електронна поща, задачи, документи и проекти работят добре заедно.

Тук на помощ идва ClickUp. Като приложение за всичко, свързано с работата, то съхранява имейли, задачи и екипна работа на едно място. По този начин работата ви протича гладко и остава организирана.

