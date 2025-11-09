10 най-добри алтернативи на Superwhisper с AI-базирани функции за срещи

Последователните срещи са достатъчно трудни и без допълнителния стрес от водене на бележки, последващи действия и опити да си спомните кой какво е поел да направи.

AI асистентите за срещи са станали незаменими за екипите, които искат да останат фокусирани по време на дискусиите и да разчитат на точни обобщения след това.

Superwhisper е полезен инструмент, но не е единственият.

В тази публикация в блога ще ви запознаем с 10 алтернативи на Superwhisper, които надхвърлят преобразуването на реч в текст и ви помагат да действате въз основа на казаното, а не само да го записвате. 🧑‍💻

Алтернативи на Superwhisper на един поглед

Търсите бърз преглед на най-добрите инструменти? Ето кратко описание на най-добрите алтернативи на Superwhisper и какво предлага всяка от тях. 📊

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени* ClickUp AI Notetaker с маркиране на говорители, създаване на задачи в реално време, документи с възможност за търсене и ClickUp Brain за информация от срещите. Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Наличен е безплатен план; възможност за персонализиране за предприятия. Otter. ai Персонализиран речник, автоматични резюмета, споделени работни пространства, глобално търсене Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $/месец на потребител. Sembly AI Извличане на задачи, маркери за теми, AI обобщения, история на срещите с възможност за търсене Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 USD/месец на потребител. Fireflies. ai Акценти в каналите на екипа, персонализирани тракери, семантично търсене, видео фрагменти Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 $/месец на потребител. Grain AI Видеоклипове, колекции по теми, библиотеки за съвместна работа, маркирани акценти Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. Avoma Проследяване на настроенията, обучение по продажби, синхронизация с CRM, наръчници за разговори Средни компании, предприятия Платените планове започват от 29 $/месец на потребител. Fathom Резюмета по имейл, обобщения с изкуствен интелект, търсене на естествен език, сигурни записи Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. MeetGeek Интелигентно разпределение на бележки, AI разделяне на глави, показатели за времето на говорене, етикети за срещи Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец на потребител. tl;dv Записване чрез браузър, споделяне на сегменти, видео библиотеки на екипа, маркиране Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец на потребител. Tactiq Транскрипция на срещи в реално време, експортиране в Google Docs, споделени бележки, подчертавания Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара на месец на потребител.

Защо да изберете алтернативи на Superwhisper?

Функцията за преобразуване на глас в текст на Superwhisper е удобна за потребителите на Mac, но нейните ограничения могат да ви накарат да потърсите алтернативи. Проблеми като цена, персонализиране или поддръжка на платформата често правят преминаването към друга платформа целесъобразно.

Ето защо може да искате да проучите други инструменти за управление на срещи. ⚒️

Липса на поддръжка за Windows: Ограничава потребителите до macOS и iOS, като оставя Windows потребителите без поддръжка.

Ограничения на безплатните модели: По-добрите локални AI модели са достъпни само в платените планове, което намалява достъпността.

Усложнява персонализираните подсказки: Изисква технически познания за персонализирани диктовъчни резултати.

Липсва сътрудничество в реално време: Не поддържа транскрипция на базата на екипна работа или споделени работни процеси.

Проблеми с акцентите: Неправилно интерпретира нестандартния английски език, което намалява точността за разнообразни потребители.

Без транскрипция на видео: Не поддържа транскрипция на видео файлове, за разлика от някои конкуренти.

Забавяне на по-стари устройства: Намалява производителността на Mac компютри с по-ниска процесорна мощност.

🧠 Интересен факт: Древните гърци се събирали в Агората, за да обсъждат граждански въпроси, а римляните провеждали всичко – от политически до религиозни срещи – във Форума. Така че, технически погледнато, синхронизацията на вашия екип е част от 2000-годишна традиция.

Най-добрите алтернативи на Superwhisper, които можете да използвате

Ако Superwhisper не отговаря на вашите нужди (или просто сте любопитни), ето някои забележителни алтернативи, които си заслужава да разгледате. Независимо дали работите с живи разговори или запазени аудио и видео файлове, тези инструменти ви помагат да извличате бързо полезна информация.

Всяка от тях предлага уникален подход към изкуствения интелект за бележки от срещи и поддръжка, така че да можете да намерите най-подходящата за вашия работен процес. 📋

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на задачи и срещи в едно работно пространство)

Записвайте задачи за изпълнение с ClickUp AI Notetaker Записвайте, транскрибирайте и идентифицирайте говорителите с помощта на ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper записва казаното по време на срещата, но често спира дотук. Вие все още трябва да разберете как да зададете следващите стъпки, да организирате последващи действия и да свържете тези разговори с текущата работа. За бързоразвиващите се екипи тази празнина може да забави нещата.

ClickUp предлага по-свързан, всеобхватен подход. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, то обединява всички ваши работни приложения, данни, срещи и работни потоци, като по този начин слага край на разпръскването на работата и осигурява 100% контекст и едно място, където хората и агентите могат да работят заедно.

Оставете AI да води бележките вместо вас.

Вземете например ClickUp AI Notetaker. Той записва срещи, транскрибира разговори в реално време и маркира всеки говорител за по-голяма яснота.

Ето кратко ръководство, с което да започнете:

Да предположим, че вашият продуктов екип провежда сесия за планиране на функции в Google Meet. След приключване на разговора инструментът генерира транскрипт и кратко резюме, в което се подчертават ключовите моменти, като например кои функции да бъдат приоритетни и кой ще ръководи всяка инициатива.

Тези решения се превръщат автоматично в задачи в ClickUp, разпределят се и са готови за проследяване в същото работно пространство.

Работете 4 пъти по-бързо с гласово въвеждане на текст

Функцията Talk to Text, вградена в Brain MAX, е истинска революция за всеки, който иска да работи по-умно и по-бързо. Този инструмент за диктовка, задвижван от изкуствен интелект, ви позволява да диктувате без да използвате ръцете си във всякакви приложения – без да се налага да превключвате прозорци или да прекъсвате работата си.

Използвайте Talk to Text, за да усъвършенствате писането си, да го съобразите със стила си и дори да го редактирате автоматично, докато говорите.

Ето всичко, което можете да направите с него:

Автоматично редактиране с изкуствен интелект: Вие говорите, изкуственият интелект пише и редактира. Изберете предпочитаното ниво на подобрение – от минимални редакции до професионално полиране.

Контекстно-зависими @споменавания и връзки: Споменете колеги, задачи или документи, а AI автоматично свързва правилните хора с правилните връзки.

Личен речник: Инструментът запомня най-често използваните от вас думи, специфичния за работата ви жаргон и прякорите, за да ви предложи наистина персонализирано преживяване.

Глобален глас: Говорете на собствения си език и пишете свободно на над 50 други езика, което го прави идеален за глобални екипи.

Brain MAX може също така да търси вашите бележки и документи от срещи в платформи като Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения. Освен търсене, той обединява възможностите на множество AI инструменти, като ChatGPT, Claude и Gemini, в една единствена, интелигентна и готова за корпоративно използване платформа.

Превключвайте между най-добрите AI модели от ClickUp с помощта на Brain MAX.

Ако сте готови да се откажете от изкуствения интелект, да използвате гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др., опитайте Brain MAX.

Документи, които поддържат работата ви супер организирана

Сътрудничество по съдържанието на срещите в ClickUp Docs

Цялото съдържание на срещите, резюметата и стенограмите се съхраняват в частен ClickUp Docs. Тези документи поддържат богато форматиране, съвместно редактиране и маркиране, което улеснява организирането и достъпа до записите от срещите между екипите.

Например, екипът за успех на клиентите може да прегледа отново обажданията за въвеждане, да добави контекстуални бележки и да запази всичко свързано с папката на този клиент за безпроблемна видимост.

Освободете силата на ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да търсите в транскрипти и бележки от срещи

Ако търсите конкретна информация от предишна среща, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, може да ви помогне.

Задайте въпрос като „Какво беше обсъдено относно стартирането на второто тримесечие?“ и той незабавно ще изведе на преден план съответните точки от минали транскрипти. Това е особено полезно за екипи, които управляват множество проекти или имат голям брой срещи.

Шаблон за протоколи от срещи на ClickUp

За да улесните още повече воденето на бележки, ClickUp Meetings предлага различни шаблони за бележки от срещи.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp помага да стандартизирате начина, по който екипът ви записва и организира дискусиите. Шаблонът включва специални раздели за точки от дневния ред, решения и последващи действия, което помага на екипите да документират срещите по ясен и последователен начин.

Получете безплатен шаблон Структурирайте и организирайте срещите си с помощта на шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Транскрибирайте срещи на няколко езика: Позволете на ClickUp да разпознае автоматично езика на домакина и да генерира точни бележки на над 15 езика.

Персонализирайте деня си: Използвайте Използвайте календара на ClickUp , за да приоритизирате задачите и да блокирате време за концентрация въз основа на натоварването си.

Присъединете се към разговори с едно кликване: Стартирайте срещи в Zoom, Meet или Teams директно от ClickUp.

Бъдете подготвени за срещите: Получавайте навременни напомняния, за да не бъдете изненадани преди разговора.

Планирайте по-умно: Преглеждайте календарите на екипа един до друг, за да намерите подходящо време за среща, което да е удобно за всички.

Споделяйте резултатите незабавно: Помолете ClickUp Brain да публикува обобщения и задачи за действие директно в каналите Помолете ClickUp Brain да публикува обобщения и задачи за действие директно в каналите на ClickUp Chat за бързо проследяване и видимост.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се запознаят с интерфейса и набора от функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4450 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в Reddit наистина казва всичко:

В началото бях скептичен към ClickUp Brain, изглеждаше ми като поредната измислица с изкуствен интелект. Но той ме спаси от някои досадни задачи по писане, особено когато трябва да обобщавам дълги имейли от клиенти или да започна да пиша чернова. Не е съвършен, но е полезен, когато съм затрупан с работа. Функцията за водене на бележки с изкуствен интелект беше истинска изненада. Преди губехме толкова много задачи след срещите, но сега той записва всичко и разпределя задачите автоматично. Проследяването стана значително по-добро. Както всичко, отне малко време да свикнем с него и все още има моменти, в които нещата изглеждат малко тромави. Но като погледна назад към начина, по който работехме преди, не бих искал да се връщам назад. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните участват в 4 до 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество колективно време, посветено на срещи в цялата организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността си с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизирано създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

🎥 Гледайте как сравняваме Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp и други инструменти за гласово диктовка:

2. Otter. ai (Най-подходящ за бързи бележки по време на разговори на живо)

чрез Otter.ai

Otter. a i е популярен асистент за водене на бележки. Неговата транскрипция в реално време е точна и показва идентификаторите на говорителите и времевите отметки, така че винаги ще знаете кой какво е казал и кога.

А знаете ли какво е още по-хубаво? Otter може автоматично да се присъедини към вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams (да, дори и да не сте там), а мобилното му приложение ви позволява да записвате разговорите на момента, дори и офлайн. Освен това, вграденият AI чат на инструмента може да извлича последващи действия или дори да пише обобщаващи имейли.

Най-добрите функции на Otter. ai

Създайте персонализирани списъци с термини, специфични за вашата индустрия, за да може транскрипциите да отразяват точно техническия жаргон без чести корекции.

Генерирайте автоматични обобщения, които идентифицират ключовите решения и следващите стъпки без ръчна проверка.

Сътрудничество чрез споделени работни пространства, където екипите могат да маркират текст и да добавят контекстуални бележки.

Намерете конкретна информация от месеци наред срещи, използвайки изчерпателни възможности за търсене.

Ограничения на Otter. ai

Точността намалява при срещи, в които няколко участници говорят едновременно.

Липсва вградена интеграция с инструменти за управление на проекти

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво казва един от рецензентите в G2:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт.

💡 Професионален съвет: Преди срещата определете роля за всеки участник: водещ, одобряващ, сътрудник или информиран. Изкуственият интелект може да ви помогне да идентифицирате сътрудниците от минали срещи или документи по проекти. Няма да се налага да си пречите един на друг.

3. Sembly AI (Най-доброто решение за извличане на задачи за изпълнение от срещи)

чрез Sembly AI

Представете си Sembly като AI инструмент за транскрипция, който автоматично идентифицира задачи, решения и последващи действия. Така, докато приключвате разговора, той обобщава следващите стъпки.

Това, което го отличава, е дълбоката му интеграция с инструменти за управление на проекти. Това означава, че информацията от срещите се прехвърля директно във вашите работни процеси. Добавете анализ на настроенията, многоезична поддръжка и мощни инструменти за търсене, и инструментът се превръща в стратегически помощник.

Най-добрите функции на Sembly AI

Превърнете точките за обсъждане в проследими задачи, които се интегрират с системите за управление на проекти.

Навигирайте в записите от срещите чрез маркери по теми, които автоматично идентифицират промените в темата.

Получавайте генерирани от AI резюмета, които подчертават важната информация и необходимите последващи действия.

Създайте база от знания с възможност за търсене, организирана по проекти, екипи или теми за дискусия.

Ограничения на Sembly AI

Изискванията за достъп до календара пораждат потенциални опасения за поверителността

Разпознаването на речта се затруднява при силни акценти и специализирана терминология.

Цени на Sembly AI

Безплатно

Професионална версия: 15 $/месец

Екип: 29 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

чрез Fireflies.ai

Fireflies. ai се фокусира върху това да направи вашите срещи търсени и интелигентни. Неговата истинска сила се крие в анализа на теми и настроения; можете да търсите „актуализации на бюджета“, „положителна обратна връзка“ или „крайни срокове“ в десетки транскрипти, а инструментът ще ви покаже точните моменти.

Той също така организира съдържанието на срещите ви с автоматични етикети и теми, което улеснява проследяването на разговорите във времето. Споделените работни пространства, бележките на екипа и създаването на списъци със задачи помагат на Fireflies да превърне вашите срещи в жива база от знания.

Fireflies. ai най-добри функции

Изпращайте най-важните моменти от срещите директно към каналите на екипа, за да може членовете му да получат информация, без да се налага да преминават към друга платформа.

Създайте персонализирани тракери за конкретни термини или теми, които събират свързани дискусии от различни срещи.

Филтрирайте архивите на разговорите, използвайки категоризация, задвижвана от изкуствен интелект, която автоматично групира сходно съдържание.

Получавайте бързи и точни аудио транскрипции от срещи в Zoom, Teams и Meet чрез разширението за Chrome.

Ограничения на Fireflies. ai

Разпознаването на теми се извършва неравномерно при различните видове разговори.

Ограничени възможности за персонализиране на терминологията, за разлика от алтернативите на Fireflies.ai

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (645+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Практиката на водене на бележки датира от древността. Древните египтяни записвали събитията с йероглифи, а римските писари измислили ранна стенография, за да следят публичните речи.

5. Grain AI (Най-доброто решение за създаване на видеоклипове с най-важните моменти, които могат да се споделят)

чрез Grain AI

Работите в динамична работна среда? Вместо да изпращате 60-минутен запис, можете да изрежете 90-секундни клипове с най-важните моменти и да ги споделите с екипа си, използвайки Grain AI. Независимо дали става дума за прозрение на клиент или решение по проект, този инструмент улеснява записването и споделянето само на важните моменти.

Получавате също така транскрипция на живо, архиви с възможност за търсене и интеграции със Slack и Teams. Това е полезно за хората, занимаващи се с продажби и успех на клиентите, които искат да поддържат заинтересованите страни в синхрон, без да ги претоварват с цялостни повторения.

Най-добрите функции на Grain AI

Създавайте моментални видеоклипове по време на активни срещи, които могат да бъдат споделени незабавно с лицата, вземащи решения.

Създайте колекции от видеоклипове по конкретни теми, които обединяват свързани дискусии от отделни срещи.

Създайте библиотеки за съвместна работа, в които членовете на екипа добавят контекст чрез бележки и етикети за категории.

Разпращайте на клиентите си професионално изглеждащи маркирани акценти чрез защитени страници за преглед.

Ограничения на Grain AI

Пълната функционалност изисква интеграция с Zoom.

Обработката на видео изисква значителни ресурси за пропускателна способност и съхранение

Цени на Grain AI

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Grain AI

G2: 4,6/5 (295+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Grain AI?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

Grain може да записва точно бележки и стенограми от срещи. Екипът за поддръжка също е много ефективен, както и системата за въвеждане. Също така е много лесно да се интегрира и свърже с други членове на екипа... може би, ако позволяват минимум 25 записи на срещи с безплатните лицензи, вместо сегашните 20.

Grain може да записва точно бележки и стенограми от срещи. Екипът за поддръжка също е много ефективен, както и системата за въвеждане. Също така е много лесно да се интегрира и свърже с други членове на екипа... може би, ако позволяват минимум 25 записи на срещи с безплатните лицензи, вместо сегашните 20.

💡 Професионален съвет: Среща без цел е просто запълване на календара. Решете дали ще е за мозъчна атака, вземане на решения или актуализации, а след това оставете AI асистентът ви да генерира автоматично дневен ред за срещата въз основа на имейли или чатове.

6. Avoma (най-подходяща за срещи по продажби и успех с клиенти)

чрез Avoma

Avoma преобразува аудио файловете от вашите срещи в писмен текст и задълбочени анализи, което го прави нещо повече от обикновена услуга за транскрипция с изкуствен интелект. Поддържа множество езици (над 40), планиране на клиенти и насочване на потенциални клиенти.

Но това, което отличава инструмента, е неговата функция за коучинг и анализ на производителността.

Мениджърите по продажбите и ръководителите на екипи могат да виждат съотношенията на разговорите, да проследяват как представителите се справят с възраженията и да използват получената информация, за да дават конкретна обратна връзка. Мислете за това като за асистент за срещи, който се фокусира върху подпомагането на растежа на вашия екип, а не само върху воденето на бележки.

Най-добрите функции на Avoma

Проследявайте емоционалните сигнали и нивата на ангажираност по време на срещите с анализ на настроенията.

Сравнете представянето на екипа с еталони от успешни взаимодействия, за да идентифицирате нуждите от обучение.

Получавайте предложения за обучение от изкуствен интелект въз основа на модели на разговори и доказани техники за продажби.

Създавайте наръчници от най-успешните срещи, които ви помагат да възпроизведете успешните резултати.

Ограничения на Avoma

Функциите служат предимно за продажби, като приложението им в други отдели е ограничено.

Изисква техническа настройка за CRM интеграция.

Цени на Avoma

Стартиране: 29 $/месец на потребител

Организация: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1335 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Правилата на Робърт, които и днес се използват за провеждането на продуктивни срещи, са написани през 1800 г., за да помогнат за организирането на църковни събрания. Преди това всички просто... говореха едновременно.

7. Fathom (Най-доброто за безплатни AI функции за помощник при срещи)

чрез Fathom

Fathom улеснява срещите и, изненадващо, е безплатен. Той се присъединява към вашите разговори в Zoom, Meet или Teams, записва ги и изготвя незабавно резюме, за да не се налага вие да го правите. Инструментът за срещи с изкуствен интелект дори синхронизира бележки, текстови полета и задачи директно във вашата CRM система, без да са необходими допълнителни кликвания.

Защо да го използвате? Той ви предоставя моментални видеоклипове от конкретни части на срещата. Искате да споделите само частта, в която клиентът ви казва: „Да продължим напред!“? Заснемете я и я изпратете.

Разберете най-добрите функции

Задавайте въпроси на естествен език за минали срещи, за да намерите конкретна информация, без да преглеждате стенограмите.

Отбелязвайте важни моменти по време на дискусии на живо, които се събират автоматично в обобщения с акценти.

Получавайте обобщения по имейл веднага след приключване на срещите, без да се налага да правите допълнителни кликвания.

Разберете ограниченията

По-малко възможности за интеграция в сравнение с алтернативите, насочени към предприятията.

Качеството на обобщението зависи до голяма степен от структурата и яснотата на срещата.

Разберете цените

Безплатно

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Разберете оценките и рецензиите

G2: 5/5 (4945+ отзива)

Capterra: 5/5 (735+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Един потребител на Reddit сподели следния коментар:

Като агенция, ние сме големи фенове на Fathom. Интерфейсът е изключително прост, така че можем бързо да извличаме отчети за трафика, конверсиите или поведението на потребителите, без да се налага да преминаваме през излишни подробности. Освен това е лесно да споделяме линкове с фрийлансъри, така че не се налага да полагаме допълнителни усилия, за да ги запознаем с работата.

8. MeetGeek (Най-доброто решение за автоматизирано документиране на срещи)

чрез MeetGeek

MeetGeek записва и транскрибира срещите, дори и тези, които пропускате, и ви изпраща обобщение по имейл минути след края им.

MeetGeek предлага много повече от просто записване: поддържа лични бележки, проследяване на говорители, показатели за ефективност и анализ на тенденциите в срещите. С интеграция в над 7000 приложения, включително CRM и мениджъри на задачи, то е създадено за екипи, които искат всяка среща да допринася за напредъка на работата, а не да се превръща в дигитален хаос.

Най-добрите функции на MeetGeek

Споделяйте автоматично бележките от срещите въз основа на персонализирани правила и групи участници.

Преминавайте директно към съответните части от по-дълги записи, използвайки маркери за глави, генерирани от AI.

Следете показателите за разговорите, включително разпределението на времето за говорене между членовете на екипа.

Маркирайте важните точки от дискусията, които се събират в лесно прегледаеми подчертани секции.

Ограничения на MeetGeek

Форматите за обобщение на срещите предлагат минимални възможности за персонализиране.

Ограничен избор на интеграции от трети страни

Цени на MeetGeek

Безплатно

Pro: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2: 4,6/5 (445+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek?

Директно от рецензия в Reddit за тази алтернатива на Superwhisper:

Ако искате инструмент, който обобщава и създава протоколи от срещи, които улавят най-важните детайли от вашите срещи, трябва да опитате MeetGeek. Той дори ви позволява да персонализирате шаблони, за да генерирате протоколи от срещи, които улавят конкретна информация за вас. След това можете просто да търсите ключови думи, за да ги намерите, или да ги синхронизирате автоматично с друг инструмент, който използвате (напр. Notion, Slack и др.)

🧠 Интересен факт: Терминът „протокол от среща“ идва от латинското minuta scriptura, което означава „малки бележки“, което е логично, като се има предвид колко бързо могат да бъдат забравени, ако не ги запишете.

9. tl;dv (Най-доброто решение за демократизиране на записите от срещи)

чрез tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn’t View) е идеален за екипи по продажби и успех на клиентите, които се нуждаят от информация. Този AI асистент автоматично транскрибира, превежда и обобщава разговори, но истинската му сила е в коучинга. Той отбелязва колко добре представителите са следвали стратегията, са се справили с възраженията и са се представили по време на срещите.

Той също така подбира и споделя клипове с „най-добрите моменти“, за да помогне на екипите да се учат от реални разговори. С тясно интегриран CRM и поддръжка на над 30 езика, tl;dv превръща срещите в цикъл от обратна връзка, който генерира приходи.

tl;dv най-добри функции

Стартирайте записите незабавно чрез разширения за браузъра, съвместими с множество платформи за срещи.

Споделяйте конкретни части от разговора, без да изтегляте или редактирате видео файлове.

Организирайте автоматично свързаните записи в екипни пространства въз основа на проекти или отдели.

Уведомявайте членовете на екипа за важни точки от дискусията чрез функции за директно споменаване.

Ограничения на tl;dv

По-дълго време за обработка на продължителни записи от срещи

Функцията за търсене работи по-добре с актуално съдържание, отколкото с исторически архиви.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 98 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

tl;dv рейтинги и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Tactiq (Най-доброто решение за потребители на Google Meet, които се съобразяват с бюджета си)

чрез Tactiq

Tactiq записва задачите, докато ги обсъждате. Работи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, като ви позволява да правите бележки с времеви отметки, които се свързват директно с моменти от транскрипцията.

Можете да подчертавате ключови моменти, да задавате задачи и да сътрудничите по бележките по време на срещата, а не след нея. Всичко се синхронизира с Google Docs или Slack, което улеснява предаването на задачите. Тази алтернатива на Superwhisper е идеална за екипи, които искат да излязат от срещата вече организирани и може би дори с малко преднина.

Най-добрите функции на Tactiq

Гледайте транскрипцията на живо директно в интерфейса на Google Meet, като същевременно запазвате фокуса си върху участниците.

Прехвърлете незабавно пълния протокол от срещата в Google Docs за незабавно редактиране и разпространение.

Сътрудничество при транскрипции чрез споделени коментари и маркери за реакции от членовете на екипа

Създавайте автоматично обобщения на срещите от подчертаните части.

Ограничения на Tactiq

Фокусът на Google Meet ограничава полезността за екипи, които използват няколко платформи

Ограничени аналитични възможности в сравнение със специализираните инструменти за анализ на срещи

Цени на Tactiq

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Един потребител на Reddit го обобщи така:

Използвам Tactiq за тази цел в работата си и то ми е изключително полезно. Интегрира се с платформи като Google Meet и записва важните детайли и задачи, което наистина спестява време, особено при поредица от срещи. Определено си заслужава да го пробвате!

💡 Професионален съвет: Поддържайте срещата си ефективна с 4D: Решаване, Обсъждане, Демонстрация, Делегиране. Започнете с решенията, които трябва да бъдат взети, обсъдете предизвикателствата, демонстрирайте напредъка (ако има такъв) и делегирайте следващите стъпки. AI може да регистрира и проследява всяко „D“ по време на срещата.

Преодолейте транскриптите с ClickUp

Записването на казаното по време на среща е полезно, но записването на това, което трябва да се случи след това, е това, което наистина води до напредък. Макар Superwhisper да предлага солидна поддръжка за преобразуване на глас в текст и генериране на субтитри, той не разполага с по-широката функционалност, от която растящите екипи се нуждаят, за да останат съгласувани и да действат бързо.

За екипи, които искат да обединят срещите, задачите и сътрудничеството в една организирана система, ClickUp е цялостно решение.

С помощта на усъвършенствани технологии като AI Notetaker, Docs и създаване и превод на задачи в реално време, ClickUp превръща човешките разговори и идеи по време на лекции, подкасти и срещи в действия, без да пропуска нищо.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅