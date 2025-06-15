Топ 11 алтернативи и конкуренти на Guidde през 2025 г.

Вашата задача е да създадете стъпка по стъпка ръководство за вашия екип. Имате нужда от софтуер за видеодокументация, който лесно записва процесите на екрана, добавя бележки и експортира в различни формати – и всичко това без да се налага да се учите дълго.

Разбира се, има Guidde. Това е ценен инструмент, с който можете да направите всичко това. Но ако търсите алтернативни инструменти с разширени функции за редактиране, персонализирано брандиране или интерактивни елементи, сте на правилното място.

Независимо дали става въпрос за въвеждане на потребители, продуктова документация или материали за обучение, подходящият инструмент може да направи огромна разлика.

Нека разгледаме 11 от най-добрите алтернативи на Guidde, които ще ви помогнат да създавате професионални видеоклипове, да публикувате софтуерна документация и да поддържате високо ниво на ангажираност на потребителите – и всичко това с няколко кликвания.

👀 Знаете ли, че... Терминът „cut” (рязане) идва от физическото действие на рязане на филм. Дори при цифровото редактиране, редакторите все още „рязват” видеото като част от работния си процес.

Какво да търсите в алтернативите на Guidde?

С развитието на продуктовото обучение, инструментите за видеодокументация трябва да предлагат професионални, мащабируеми решения. Ето какво да търсите в алтернативите на Guidde:

Професионално създаване на видеоклипове : Изберете инструмент с разширени функции за редактиране, ясно озвучаване, плавни анимации и прецизно структуриране на видеоклипа, за да подобрите яснотата. Автоматизираните : Изберете инструмент с разширени функции за редактиране, ясно озвучаване, плавни анимации и прецизно структуриране на видеоклипа, за да подобрите яснотата. Автоматизираните обучителни видеоклипове гарантират последователност и ефективност.

AI подобрения : Потърсете AI-генериран текст, автоматично добавяне на надписи и интелигентно обобщаване, за да оптимизирате работните процеси. Най-добрите инструменти използват : Потърсете AI-генериран текст, автоматично добавяне на надписи и интелигентно обобщаване, за да оптимизирате работните процеси. Най-добрите инструменти използват AI за документация , за да усъвършенстват скриптовете, да автоматизират редакциите и да оптимизират яснотата – системите за заобикаляне на системите за откриване са плюс.

Експорт в различни формати : Гарантирайте съвместимост с различни типове файлове, разделителна способност и опции за вграждане, за да максимизирате обхвата, без да жертвате качеството.

Сътрудничество в екип : Създаденото от изкуствен интелект съдържание трябва да се интегрира в споделените работни пространства, като позволява безпроблемна работа в екип, без да замества човешкия надзор.

Сигурност за предприятия : Дайте приоритет на криптирането, : Дайте приоритет на криптирането, AI откриването и одиторските следи, за да защитите съдържанието и да предотвратите неоторизиран достъп.

Съдържание, готово за маркетинг: Изберете инструмент с интерактивни елементи, за да създавате привлекателни видеоклипове, които могат да се споделят, като по този начин увеличите приемането на продукта и : Изберете инструмент с интерактивни елементи, за да създавате привлекателни видеоклипове, които могат да се споделят, като по този начин увеличите приемането на продукта и производството на видеоклипове за управление на проекти

🧠 Интересен факт: Служителите обикновено се нуждаят от 40% до 60% по-малко време, за да усвоят материала чрез платформи за електронно обучение, които често използват видео уроци, в сравнение с традиционните класни стаи.

Най-добрите алтернативи на Guidde на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Генератор на видео скриптове и създаване на съдържание, задвижвани от изкуствен интелектЗапис на екрана и незабавна транскрипцияИнтегрирани документи, шаблони и управление на проектиБезпроблемно сътрудничество и автоматизация Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Безплатен план; Безплатен пробен период от 30 дни; Възможност за персонализиране за предприятия Scribe Създаване на стъпка по стъпка ръководства с помощта на изкуствен интелектАнотирани екранни снимки и инструкцииПерсонализирани шаблониЕкспорт в различни формати (PDF, HTML, видео) Физически лица, малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; Платени планове за разширени функции; Персонализиране за екипи Loom Бързо записване и споделяне на видеоклиповеАвтоматични обобщения и премахване на излишни думиИнтеграция с инструменти за работаКонвертиране на видеоклипове в SOP Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Наличен е безплатен план; Безплатен пробен период за платени планове; Персонализирани цени за предприятия Confluence Структурирана база от знания за компанията 75+ персонализирани шаблона Сътрудничество в реално време Интеграция с Jira Малки предприятия, средни компании и големи предприятия Наличен безплатен план; Безплатен пробен период за платени планове; Персонализиране за предприятия Notion Гъвкави документи, уикита и табла за проектиСъздаване на съдържание с помощта на изкуствен интелектПоддръжка на много езициПерсонализиране чрез плъзгане и пускане Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Наличен безплатен план; Безплатен пробен период за платени планове; Персонализиране за предприятия Trainual Създаване на SOP и документи за обучение с помощта на изкуствен интелектСтруктурирани папки и персонализирани пътеки за обучениеПроследяване на напредъка и сертифициране Малки предприятия, средни компании Налична е безплатна пробна версия; Персонализиране за предприятия Snagit Заснемане на цяла страница с превъртанеАнотации на видео и екранни снимкиПредварителни настройки и бързи клавиши за работния процесСинхронизация в облака Физически лица, малки предприятия Налична е безплатна пробна версия; Цени за образование и бизнес; Персонализиране за предприятия Tango Записване на работния процес в реално времеКликаеми инструкции в приложениетоАнализи на използването на ръководствотоЗакачени съвети и бележки Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; безплатен пробен период за платени планове; персонализирани цени за предприятия. Camtasia Разширен пакет за редактиране на видео Интерактивни тестове и бележки Зелен екран и преходи Инструменти за аудио и озвучаване Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Налична е безплатна пробна версия; Персонализиране за предприятия FlowShare Автоматична документация на работния процесМасово редактиране и шаблони за брандиранеЕкспорт в различни формати (PDF, PPTX, HTML)Замъгляване на чувствителни данни Малки предприятия, средни компании Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани цени за предприятия Zight Незабавно записване и споделяне на екранаСъздаване на анотации и GIF файловеСподеляне в облакаИнтеграция със Slack, Jira и Trello Физически лица, малки предприятия, средни компании Наличен безплатен план; Безплатен пробен период за платени планове; Персонализирани цени за предприятия

11-те най-добри алтернативи на Guidde

Нека се впуснем по-дълбоко в ключовите функции, предимства, ограничения, цени и оценки, за да открием коя алтернатива на Guidde е най-подходяща за вас:

1. ClickUp (най-добър за генериране на AI съдържание и оптимизиране на работния процес)

Записвайте, споделяйте и организирайте екранни записи, без да напускате работното си място, с ClickUp Clips.

Ако търсите алтернатива на Guidde, която съчетава AI-базирано, цялостно създаване на видео документация с безпроблемно сътрудничество, ClickUp е един от най-добрите кандидати. Приложението за всичко в работата е нещо повече от традиционен софтуер за видео документация; то помага на екипите, от стартиращи компании до глобални предприятия, да останат продуктивни.

ClickUp Clips е безпроблемна, сътрудническа и икономична алтернатива на самостоятелните инструменти за записване на видео. Тя съхранява цялата ви видео комуникация и обратна връзка на едно място.

Той ви позволява да записвате и споделяте екранни записи, без да се налага да пишете дълги обяснения или да се занимавате с множество инструменти за видеодокументиране.

Независимо дали изпълнявате задачи, давате обратна връзка на потребители или създавате обяснителни видеоклипове, Clips прави всичко това лесно и ефективно, което го прави идеален за обучителни материали, стъпка по стъпка ръководства и въвеждане на потребители. Можете също да записвате и изпращате клипове само с аудио за бърза обратна връзка или инструкции.

ClickUp Clips се интегрира и с ClickUp Brain, което прави вашите записи още по-полезни. След като приключите със записването, ClickUp Brain автоматично транскрибира видеото, което ви позволява да търсите ключови детайли, без да преглеждате целия клип – идеално за преглеждане на събраната обратна връзка от потребители, бележки по проекти или материали за обучение.

Усъвършенствайте писането си с ClickUp Brain, AI-базиран асистент, персонализиран според вашия стил на работа.

Докато Guidde се фокусира върху записването на екрана, ClickUp Brain прави още една крачка напред с Video Script Generator, който ви помага да създадете сценарии, които съответстват на целта, аудиторията и тона на вашето видео. Вместо да започвате от нулата, получавате предложения, базирани на изкуствен интелект, които са изпипани, но и естествени.

Освен писането, ClickUp Brain усъвършенства граматиката, яснотата и ангажираността, като се уверява, че вашите сценарии резонират с аудиторията ви – нещо, което Guidde не предлага. А ако сте заседнали с идеи, неговите AI подсказки за писане за видео маркетинг могат да предизвикат свежи концепции и уникални наративи, които помагат на вашето съдържание да се открои.

Създавайте съдържание и изграждайте базата от знания на вашата компания заедно с ClickUp Docs.

Други функции на ClickUp, които го правят силна алтернатива на Guidde, включват ClickUp Docs, което оптимизира сътрудничеството, изготвянето на чернови с помощта на изкуствен интелект и организирането на съдържанието. Можете лесно да подобрите документите с връзки, таблици, маркери и персонализирано форматиране за структуриран и лесен за използване интерфейс.

Вграденият инструмент за проверка на плагиатство гарантира, че вашето съдържание остава уникално.

Освен видео документация, ClickUp предлага набор от шаблони за писане на съдържание за маркетингови стратегии, управление на кампании и планиране на събития.

Например, шаблона за видео продукция на ClickUp опростява често сложния и отнемащ време процес на видео продукция. Този шаблон поддържа всичко организирано и в ред, от планирането и предпродукцията до редактирането и крайната доставка.

С него можете да:

Определете творчески цели и следете напредъка

Организирайте и оптимизирайте задачите по предпроизводството

Разпределяйте и планирайте производствените ресурси и оборудване

Управлявайте ефективно работните процеси след производството

Независимо дали проучвате как да използвате изкуствен интелект в маркетинга на съдържание или се нуждаете от шаблон за следващия си творчески проект, инструментите и функциите на ClickUp са създадени, за да подпомагат продуктивността и креативността на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте незабавни отговори, създавайте съдържание и автоматизирайте актуализациите с помощта на изкуствен интелект.

Създавайте и транскрибирайте екранни записи, за да обучавате членовете на екипа или да демонстрирате функциите на продукта с ClickUp Clips.

Автоматизирайте одобряването на съдържанието, за да може задачите да продължат веднага след като бъдат прегледани.

Достъп до над 100 инструмента, подкрепени с научни изследвания, с подсказки, съобразени с конкретни роли и задачи.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители могат да намерят обширните функции за прекалено много в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва

Той буквално има ВСИЧКИ функции в едно приложение. Записвайте клипове, проследявайте времето, проследявайте сервизни проекти или разработката на продукти. Намерих го случайно и съм много щастлив, че го направих... Използвал съм Trello, monday.com, Bitrix и всички други приложения за тази цел на планетата в 10 различни организации. НИЩО не се доближава до това.

Той буквално има ВСИЧКИ функции в едно приложение. Записвайте клипове, проследявайте времето, проследявайте сервизни проекти или разработката на продукти. Намерих го случайно и съм много щастлив, че го направих... Използвал съм Trello, monday.com, Bitrix и всички други приложения за тази цел на планетата в 10 различни организации. НИЩО не се доближава до това.

2. Scribe (най-доброто решение за автоматично генериране на стъпка по стъпка ръководства)

чрез Scribe

С Scribe можете да автоматизирате стъпка по стъпка ръководствата и документацията за потребителите с едно кликване. Просто натиснете „Стартирай заснемане“, преминете през процеса на екрана и оставете Scribe да се погрижи за останалото – включително анотирани екранни снимки, описания и подчертавания. Редактирайте, пренареждайте или добавяйте подробности, преди да споделите.

Нуждаете се от цялостна платформа за управление на знания? Комбинирайте ръководства, добавете екранни снимки или вградете видеоклипове от YouTube, Loom и Vimeo. Генерирането на документация с изкуствен интелект на Scribe форматира всичко в висококачествена документация с персонализирано брандиране.

За разлика от Guidde, който ограничава заснемането до 100 стъпки, Scribe поддържа 200 – нещо, което е от съществено значение за сложната документация. Освен това, докато настолното приложение на Guidde изглежда корпоративно, лесният за използване интерфейс на Scribe прави документирането на процесите по-бързо и по-лесно.

Най-добрите функции на Scribe

Създавайте стъпка по стъпка ръководства, базирани на изкуствен интелект, със скрийншоти и инструкции.

Записвайте неограничен брой стъпки с бележки, предупреждения и съвети

Редактирайте ръководства с маркировки, изрязани изображения и редактирани подробности.

Форматирайте съдържанието бързо с персонализирани шаблони

Споделяйте ръководствата директно, вграждайте ги в платформи или ги експортирайте като HTML, PDF или видео.

Ограничения на Scribe

Scribe може да бъде скъп, особено за екипи, които се нуждаят от разширени функции.

Функции и персонализиране, базирани на усъвършенствани алгоритми, достъпни само с платен абонамент.

Цени на Scribe

Basic: Безплатно

Pro Team: 15 $/месец на работно място

Pro Personal: 29 $/месец на работно място

Оценки и рецензии на Scribe

G2: 4. 8/5 (330+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Loom (Най-добър за създаване на демонстрационни видеоклипове с инструкции)

чрез Loom

Комуникацията чрез видео е по-бърза и по-лична от писането на дълги съобщения. Ето защо екипи, преподаватели и компании използват Loom за документация за потребители, материали за обучение и въвеждане на нови служители чрез видео формат. Можете лесно да споделяте Loom видеоклипове с вътрешни екипи, клиенти или глобална аудитория.

Loom включва основни функции за редактиране на видео, които ви позволяват да подрязвате видеоклипове, да комбинирате клипове и да премахвате излишни елементи или неудобни паузи с помощта на едновременния изглед на видео и транскрипт, функция, която често липсва в алтернативите на Guidde. Освен това, с персонализирано брандиране и интерактивни елементи, можете да направите съдържанието си по-привлекателно и професионално.

Най-добрите функции на Loom

Работете по-бързо с автоматични заглавия, автоматични резюмета и премахване на излишни думи.

Интегрирайте с Google Workspace, Slack и други инструменти за работа.

Защитете данните с SSO, SCIM и персонализирани политики за съхранение

Конвертирайте видеоклипове в структурирани, текстови SOP

Ограничения на Loom

Случайни проблеми с видео хостинга

Инструментът за подрязване в редактора не е достатъчно прецизен.

Цени на Loom

Starter: Безплатно

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Бизнес + AI: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4,7/5 (над 2050 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

Какво казват реалните потребители за Loom?

В рецензия на TrustRadius се казва:

Това е чудесен и лесен за употреба инструмент за записване на видеоклипове. Помага за споделяне на идеи за продукти в екипа, за да се ускори работата по възможни нови разработки. Създавайте видеоклипове за вътрешно обучение за различни области на компанията преди и след пускането на продукти. И споделяйте бъгове с различните екипи, за да им помогнете да намерят решения по-бързо.

Това е чудесен и лесен за употреба инструмент за записване на видеоклипове. Помага за споделяне на идеи за продукти в екипа, за да се ускори работата по възможни нови разработки. Създавайте видеоклипове за вътрешно обучение за различни области на компанията преди и след пускането на продукти. И споделяйте бъгове с различните екипи, за да им помогнете да намерят решения по-бързо.

4. Confluence (Най-доброто решение за създаване на база от знания за цялата компания)

чрез Confluence

Търсенето на подробности за проекта не трябва да отнема повече време от самата работа. Вместо да ровят в имейли или да изпращат съобщения на колеги за липсващи файлове, екипите се нуждаят от централизиран център за знания, където всичко е лесно достъпно.

Това е точно това, което предлага Confluence – взаимосвързано работно пространство за сътрудничество в реално време, документиране на проекти и споделяне на знания без хаос.

За разлика от Guidde, Confluence служи като уики и инструмент за управление на проекти за цялата компания. Екипите в инженерството, маркетинга и операциите могат да съхраняват бележки от срещи, планове за спринтове, ръководства за въвеждане и пътни карти за продукти в едно единно пространство с възможност за търсене.

Няма повече загуба на време в търсене на документи, повтаряне на работа или справяне с разпръснати информации.

Най-добрите функции на Confluence

Организирайте документацията на компанията в структурирана база от знания

Използвайте над 75 персонализирани шаблона за стратегия, планиране и отчитане.

Свържете документацията с Jira проблеми в реално време за по-добро проследяване

Ограничения на Confluence

Стръмна крива на обучение за екипи, които за първи път използват инструменти за сътрудничество

Резултатите от търсенето не винаги са най-релевантни.

Ограничена гъвкавост при редактиране на таблици

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен : 6,40 $/месец на потребител

Премиум : 12,30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

5. Notion (Най-доброто за гъвкава документация и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез Notion

Когато се нуждаете от гъвкаво работно пространство, за да управлявате всичко – от документи до проекти, Notion предлага свързан център, който подобрява производителността на екипа и автоматизацията на работния процес. Първоначално проектирано като приложение за водене на бележки, то се е превърнало в мощно средство за създаване на текст, генериран от изкуствен интелект, изграждане на съвместни уикита и оптимизиране на управлението на задачите – всичко на едно място.

Notion се отличава с персонализираното си работно пространство, предлагащо блокове за изграждане с функция „плъзгане и пускане“, с които можете да създадете идеалната за вас конфигурация. Макар да работи добре като обикновен текстов редактор, пълният му потенциал се проявява, когато се използва за организиране на графици на проекти, централизиране на знанията в компанията и подобряване на сътрудничеството между екипите.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте и организирайте документи, уикита и табла за управление на проекти в една единствена платформа.

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате идеи, да създавате съдържание, подобно на човешкото, и да опростявате сложната информация.

Превеждайте, адаптирайте и усъвършенствайте съдържанието за различни езици и аудитории

Ограничения на Notion

При работа с големи масиви от данни може да се наблюдава забавяне или срив на производителността.

Достъпът до аудитния журнал е ограничен до потребителите на корпоративния план.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Notion AI е достъпна за всички платени планове за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

В едно ревю в G2 се казва:

За мен Notion е супер готино приложение, което може да ви помогне да бъдете организирани и продуктивни! Notion е като всеобхватно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, за да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесно за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.

За мен Notion е супер готино приложение, което може да ви помогне да бъдете организирани и продуктивни! Notion е като все-в-едно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, така че да можете да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесно за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.

6. Trainual (Най-доброто за документация за въвеждане и обучение)

чрез Trainual

Trainual е текстова платформа, предназначена за създаване на SOP, материали за обучение на служители и ръководства за въвеждане в работата. Независимо дали започвате с персонализирани шаблони, качвате съществуващи документи или генерирате текст, базиран на изкуствен интелект, Trainual оптимизира управлението на знанията.

Той също така позволява на бизнеса да структурира работните процеси, да възлага специфично за ролята обучение и да проследява напредъка на служителите с вградени тестове и сертификати.

Най-добрите функции на Trainual

Създавайте съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, и стъпка по стъпка диаграми на процесите за лесно споделяне.

Съхранявайте документи за обучение в структурирани папки за бърз достъп

Създавайте персонализирани програми за обучение и проследявайте напредъка с подробни отчети.

Ограничения на Trainual

Новите потребители може да се сблъскат с трудности в началото

Платформата е с висока цена в сравнение с алтернативите.

Липсват възможности за AI откриване

Цени на Trainual

Малък : 299 $/месец

Medium : 349 $/месец

Растеж : 499 $/месец

Персонализирано: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trainual

G2: 4,7/5 (790+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (470+ отзива)

7. Snagit (най-добър за заснемане и анотиране на екранни снимки и видеоклипове)

чрез Snagit

Имате затруднения да заснемете цяла уеб страница, без да съединявате няколко екранни снимки? Функцията за заснемане при превъртане на Snagit ви позволява да правите екранни снимки на цялата страница с едно кликване, което улеснява документирането и създаването на уроци.

Имате нужда да записвате екрана или уеб камерата си? Snagit предлага неограничен запис на екрана с вградена функция за подрязване на видео, така че можете да усъвършенствате съдържанието, преди да го споделите. Синхронизирайте файловете си директно с Google Drive, OneDrive или Dropbox за безпроблемен достъп.

С персонализирани настройки и клавишни комбинации, Snagit оптимизира работните процеси за по-бързо създаване на съдържание, което му дава предимство пред Guidde за заснемане и редактиране на екрана.

Най-добрите функции на Snagit

Получете достъп до безвъзмездни ресурси, за да подобрите документи, уроци и презентации.

Маркирайте и добавяйте изображения или видеоклипове към любимите си, за да ги организирате лесно.

Филтрирайте заснетите изображения по дата, тип файл или приложение

Ограничения на Snagit

Липсват разширени функции за сътрудничество

Цени на Snagit

Индивидуални и бизнес : 39 $/година, фактурира се ежегодно

Образование: 48 $/година, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Snagit

G2: 4,7/5 (над 5300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (470+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Snagit?

Според рецензия в Reddit:

Въпреки че има по-бързи/по-прости методи, като например използването на Print Screen, Snagit разполага с достатъчно леки инструменти, които го правят подходящ за мен.

Въпреки че има по-бързи/по-прости методи, като например използването на Print Screen, Snagit разполага с достатъчно леки инструменти, които го правят полезен за мен.

8. Tango (най-доброто за създаване на софтуерни ръководства за обучение)

чрез Tango

Tango и Guidde се отличават в създаването на постъпкови софтуерни ръководства за обучение, но обслужват различни нужди. Докато Guidde е специализирано в видео документация, Tango се фокусира върху вградени в приложението указания за вътрешно софтуерно обучение.

С разширението за браузър на Tango екипите могат автоматично да записват работни процеси, да генерират стъпка по стъпка ръководства и да ги закрепват директно в приложенията, които използват ежедневно. Това го прави идеален инструмент за въвеждане на нови служители, документиране на процеси и оптимизиране на вътрешните операции.

Най-добрите функции на Tango

Проследявайте ефективността на демото с анализи на прегледите, процента на завършени действия и отпаданията.

Създавайте интерактивни ръководства в реално време с разширението за браузър

Закачете ръководства, съвети или бележки към конкретни елементи на приложението за лесно справяне.

Ограничения на Tango

Tango не генерира автоматично текст, докато пишете, а изисква ръчно въвеждане.

Липсват възможности за AI откриване

Цени на Tango

Безплатно

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tango

G2: 4,8/5 (над 260 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Приблизително 74% от треньорите включват видео обучение в своите програми, като използването му достига 88% сред големите компании.

9. Camtasia (Най-доброто за напреднали в редактирането на видео)

чрез Camtasia

Искате да създадете интерактивни демонстрации на продукти или уебинари? Camtasia ви гарантира, че не се нуждаете от умения за редактиране на видео, и предлага пълен набор от инструменти за изпипано, професионално съдържание.

Докато Guidde не предлага разширени възможности за редактиране, Camtasia включва ефекти със зелен екран, персонализирани преходи и прецизно редактиране на аудио – идеално за обучителни видеоклипове, курсове за електронно обучение и маркетингово съдържание.

Най-добрите функции на Camtasia

Регулирайте силата на звука, добавете фонова музика и записвайте гласови коментари за ясни обяснения.

Добавете бележки, надписи и екранни снимки, за да подчертаете важни детайли.

Създавайте интерактивни тестове, за да подобрите електронното обучение и обучителните видеоклипове.

Ограничения на Camtasia

Отнема време да се научите да го използвате ефективно

Не е идеален за бързи екранни снимки

Цени на Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 $ на месец, фактурира се ежегодно

Camtasia Create : 281,04 $ на месец, фактурира се ежегодно

Camtasia Pro: 563,20 $ на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4,6/5 (над 1450 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Camtasia?

В едно ревю в G2 се казва:

Продължавам да се връщам към него. Той е толкова лесен за използване и е изключително бърз за правене на промени във вашите видеоклипове. Изключително лесно е да интегрирате съществуващи видеоматериали в него и той приема широк спектър от видеофайлове и формати.

Продължавам да се връщам към него. Той е толкова лесен за използване и е изключително бърз за създаване и промяна на вашите видеоклипове. Изключително лесно е да интегрирате съществуващи видеоматериали в него и той приема широк спектър от видеофайлове и формати.

10. FlowShare (Най-доброто решение за автоматично документиране на работни процеси)

чрез FlowShare

Ако сте уморени от ръчното документиране на процесите, FlowShare опростява документирането на работния процес, като автоматично записва всяко действие в рамките на всеки бизнес софтуер или SaaS платформа.

FlowShare работи на заден план, докато изпълнявате задачи, записвайки всяка стъпка за документиране на процесите и създаване на материали за обучение. След като сесията ви приключи, прегледайте и усъвършенствайте заснетите стъпки с инструменти за масова редакция, като гарантирате яснота и ефективност при въвеждането, създаването на SOP и автоматизацията на работния процес.

Най-добрите функции на FlowShare

Поддържайте последователен брандинг с шаблони, които автоматично форматират ръководствата.

Замъглете личната информация, за да защитите чувствителните данни

Експортирайте в различни формати, включително PDF, PPTX, Interactive Demo, PNG, DOCX и HTML.

Ограничения на FlowShare

Високата цена го прави неподходящ за създаване на съдържание в голям мащаб.

Цени на FlowShare

Професионална версия: 45 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FlowShare

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

💡 Професионален съвет: Използвайте тестове, кликаеми активни точки и подсказки във видеото, за да затвърдите наученото и да поддържате интереса.

11. Zight (Най-добър за видеозаписи и екранни снимки)

чрез Zight

Zight (по-рано CloudApp) е инструмент за визуална комуникация за запис, хостинг и споделяне на видеоклипове, изображения, екранни снимки и GIF файлове. За да подобрите яснотата и ангажираността, можете да обогатите съдържанието с анотации, подчертани текстове и гласови коментари.

С помощта на функцията за незабавно записване на екрана на Zight екипите могат да създават по-бързо обучителни видеоклипове, демонстрации на продукти и уроци за поддръжка на клиенти. Споделянето в облака и интеграцията с Slack, Jira и Trello го правят силна алтернатива на Guidde за ефективно създаване на съдържание и сътрудничество.

Най-добрите функции на Zight

Плъзгайте и пускайте елементи директно в имейли и чат приложения

Свържете се с Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA и други инструменти.

Заснемайте и запазвайте GIF файлове от екрана си за бърза и ангажираща комуникация.

Ограничения на Zight

Опциите за персонализиране са ограничени в безплатния план.

Скъпо за фирми, които произвеждат видеоклипове с голям обем или се нуждаят от разширени функции

Цени на Zight

Безплатно завинаги

Pro: 9,95 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на екип (от 2 потребители)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zight

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 180 отзива)

Създавайте по-добри интерактивни ръководства с ClickUp

Всяко средство в този списък има своите предимства – някои са специализирани в интерактивни уроци, докато други оптимизират сътрудничеството в екипа и управлението на работния процес. Но има ли такова, което да прави всичко това?

ClickUp се отличава с бързото си внедряване, дълбоката персонализация и безпроблемното създаване на демо версии както за настолни, така и за уеб приложения. Освен създаването на основно съдържание, той предлага усъвършенствана изкуствена интелигентност, интегрирано споделяне на документи, кратки видео актуализации и шаблони за съдържание, подходящи за маркетинг. Независимо дали се нуждаете от база от знания, автоматизация на работния процес или проследяване на проекти, ClickUp обединява всичко това в една платформа.

Вижте разликата сами – регистрирайте се в ClickUp още днес!