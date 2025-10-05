Топ 10 софтуера за проследяване на обучението за екипи през 2025 г.

Започнахте обучението. Изпратихте напомняния. Дори раздадохте ваучери за кафе. И все пак половината от екипа е „в процес на обучение“, а вие се мъчите да разгадаете таблиците. 😵‍💫

Това е скритата цена на операциите по обучение: безкрайно проследяване вместо действително учене. Ако ръководите хора, насърчавате спазването на правилата или управлявате програми за обучение и развитие, имате нужда от система, която ви показва точно кой напредва, кой е в закъснение и какво да направите по-нататък.

В този блог ще разгледаме 10 софтуерни инструмента за проследяване на обучението, които оптимизират надзора и ви дават време да се съсредоточите върху резултатите, а не върху административните задачи.

Най-добрите софтуери за проследяване на обучението на един поглед

Ето 10-те най-добри софтуера за проследяване на обучението:

Инструмент Най-добра функция Основен случай на употреба Цени ClickUp Централизирани документи + проследяване с изкуствен интелект + табла Цялостно проследяване на обучението с изпълнение на задачи, напомняния и информация за съответствието Безплатен завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Arlo График на курсовете + синхронизация на уебсайта + инструменти за инструктори Провеждане на обучение на живо, лично или комбинирано обучение в голям мащаб Персонализирани цени Connecteam Обучение, ориентирано към мобилни устройства + значки + анкети Обучение и проследяване в движение за екипи без бюро и екипи на първа линия Безплатно; Платени планове от 35 $/месец PurelyHR Проследяване на отпуските + известия за сертификати за обучение Малки HR екипи, които следят готовността, отпуските и спазването на правилата От 34,50 $/месец Trainual Създаване на SOP + проследяване на тестове + геймификация Систематизиране на въвеждането, стандартните оперативни процедури и знанията на екипа в различните отдели Персонализирани цени Whatfix Вградено обучение + инструкции + умни съвети Обучение на потребители в приложението за SaaS платформи и цифрово внедряване Персонализирани цени Training Tracker Повтарящи се обучения + CEU + SCORM поддръжка Сектори с високи изисквания за съответствие, които се нуждаят от одитни следи и записи за печат От 34 $/потребител/месец Quickbase Персонализиран инструмент за създаване на работни процеси + мобилни приложения за обучение Вътрешни инструменти без кодиране с видимост на обучението в реално време От 35 $/потребител/месец WorkRamp Вътрешни + клиентски L&D портали + AI курс за създаване на курсове Обучение на екипите по продажби, поддръжка и вътрешни екипи с мащабируеми пътища за обучение Персонализирани цени Ethena Съвременно съдържание за съответствие + модулно проследяване Обучение по разнообразие, тормоз и спазване на правилата за съвременните екипи От 20 $/потребител/година

Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на обучението?

Изборът на подходящ софтуер за проследяване на обучението ви дава възможност да виждате в реално време напредъка в обучението, състоянието на съответствието и развитието на уменията в цялата организация.

Ето някои функции, които софтуерът трябва да притежава. ⛏️

Автоматизирани задачи за обучение: Присвоява курсове въз основа на длъжност, отдел или местоположение без ръчно усилие.

Поддръжка на персонализирано съдържание: Качва записи и материали за обучение на служители, политики или модули на трети страни, за да адаптира обучението към вашата организация.

Табла за напредък за мениджъри: Предоставя на ръководителите на екипи ясна представа за завършените задачи, закъсненията и транскриптите на учащите.

Отчети и анализи в реално време: Износ на подробни отчети и аудиторски регистри за проследяване на състоянието на съответствие и ангажираност

Сегментирано предоставяне на обучение: Адаптира съдържанието за различни екипи, нива на старшинство или региони за по-добра релевантност и резултати.

Лесна мащабируемост: Поддържа растежа, без да се налага да преконфигурирате цялата система при всяко разширяване на екипа.

Ниска поддръжка: Изберете софтуер, който е лесен за стартиране, управление и актуализиране, без да се налага постоянен надзор.

🔍 Знаете ли, че... Работниците често се чувстват блокирани, когато нямат достъп до развитие на умения, вътрешна мобилност, ясни кариерни пътища и менторство. Въпреки че работодателите твърдят, че предлагат всичко това, само 36% от служителите виждат възможност за напредък.

Най-добрият софтуер за проследяване на обучението

С десетките налични инструменти е лесно да се затрудните в сравняването на функции, които звучат еднакво. Затова ние свършихме трудната част за вас.

По-долу е представен подбрани списък с най-добрите софтуери за проследяване на обучението. Всеки от тях е избран заради уникалните си предимства в управлението, предоставянето и мониторинга на обучението на работното място в различните екипи. 🎯

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление и проследяване на обучението)

Дълго време процесите на обучение, особено за назначаване на нови служители и повишаване на техническите умения, бяха разпръснати в папки, таблици, LMS платформи и ръчни проверки. Един инструмент съдържа списъка за проверка, а друг съхранява SOP и напредъка.

ClickUp обединява всичко това.

Това е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Създавайте ръководства за обучение в ClickUp Docs Създавайте живи документи за обучение с богато форматиране с ClickUp Docs.

Превърнете статичните SOP в живи, интерактивни ръководства

Да предположим, че стартирате 30-дневен план за въвеждане на нови софтуерни инженери. Не е необходимо да изпращате PDF файлове по имейл или да споделяте линкове към споделени дискове, които остаряват за няколко седмици.

Вместо това, ClickUp Docs ви позволява да създавате богати, живи ръководства за обучение, които са структурирани като уикита, но са гъвкави като Google Docs. Можете да вграждате връзки към задачи, списъци за проверка, кодови блокове, видеоклипове и формуляри директно в Docs, което ги прави интерактивни за новите ви служители и води до по-добро приемане на продукта.

Например, можете да създадете модулна структура със страници като „График за обучение за седмица 1“, „Стандартни оперативни процедури за помощния център“ и „Насоки за ескалиране“, всичките вградени в един лесен за навигация документ.

Още по-добре, можете да вградите ClickUp Tasks директно в документа, така че след като прочетат указанията, те могат веднага да отбележат „Завърши теста“, без да напускат документа.

Създавайте съдържание за обучение за минути

След като вашите материали са в Docs, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, свързва точките между задачите, коментарите и чатовете, за да подсили вашата креативност и прозрения.

Но как да използвате изкуствения интелект за документиране?

Създавайте модули за обучение мигновено с ClickUp Brain в Docs

Да предположим, че добавяте нов модул за продуктовия екип относно използването на AI инструменти. Вместо да пишете всичко от нулата, можете да използвате Brain, за да генерирате обучителни планове, да напишете интересни инструкции и да обобщите техническата документация в лесни за усвояване стъпки.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да отговорите на въпроси като: „Кои разработчици все още не са завършили обучението си по GitHub workflow?“ Той извлича информация от вашето работно пространство, документи, задачи и коментари, за да ви даде ясни и незабавни отговори.

Имате повтарящи се задачи като писане на съобщения за проследяване или обобщаване на обратна връзка от анкети за обучение? ClickUp Brain ги автоматизира. Това е вашият асистент за актуализиране, локализиране и мащабиране на съдържанието на обучението, докато вашата компания расте.

Знайте точно кой е на прав път и кой е затънал

Сега създаването на обучение е само първата стъпка. Проследяването е мястото, където повечето екипи губят видимост.

Оценявайте напредъка в обучението на служителите с таблата за управление на ClickUp

ClickUp Dashboards ви предоставя визуален контролен център. Да предположим, че сте стартирали AWS сертификационна програма за вашия екип от инженери по облачни технологии. Можете да създадете табло, което показва напредъка по отделните задачи, завършените тестове и крайните срокове:

Използвайте индикатор за напредък , за да видите докъде е стигнал всеки инженер в модулите си 📊

Добавете карта за изчисления , която автоматично подчертава кои служители са в график, изостават или рискуват да пропуснат крайния срок 🔢

Вмъкнете уиджет с времева линия, за да визуализирате предстоящи оценки или дати за пресертифициране ⏰

🎥 В това видео ще научите как да създадете табло за управление на проекти в ClickUp – едно място, където да следите напредъка, крайните срокове и представянето на екипа. За обучителните програми това означава, че можете да наблюдавате сесиите, присъствието и резултатите с един поглед, без да преминавате от един инструмент в друг.

Искате да ускорите настройката?

Получете безплатен шаблон Управлявайте обучителните програми през целия им цикъл с шаблона за обучителна рамка на ClickUp.

Шаблонът за обучение на ClickUp предлага цялостна система за определяне на целите на обучението, организиране на материалите за курса и наблюдение на напредъка на служителите на едно централизирано място. Той помага на мениджърите да провеждат последователно обучение, да наблюдават напредъка на всеки служител и бързо да идентифицират пропуските в знанията или уменията.

Получете безплатен шаблон Идентифицирайте пропуските в уменията с шаблона за матрица за обучение на ClickUp.

Следващият, шаблонът ClickUp Training Matrix Template, ви помага да проследявате обучението на служителите, включително уменията на всеки член на екипа, да наблюдавате напредъка и да откривате пропуски в обучението. Цветово кодираните роли, класифицираните нива на умения и персонализираните изгледи позволяват ефективна оценка на представянето и планиране на усилията за развитие.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е колко лесно обединява екипа ни и клиентите ни. Платформата ни предоставя всичко – от Kanban табла и Gantt диаграми до документи и бели дъски – на едно място, така че можем да обсъждаме, планираме и изпълняваме без да преминаваме от един инструмент на друг. Коментарите в реално време, лесните @споменавания и детайлните разрешения означават, че клиентите могат да виждат точно това, от което се нуждаят (и нищо друго), докато продължават да сътрудничат директно в задачата или документа...

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е колко лесно обединява екипа ни и клиентите ни. Платформата ни предоставя всичко – от Kanban табла и Gantt диаграми до документи и бели дъски – на едно място, така че можем да обсъждаме, планираме и изпълняваме без да преминаваме от един инструмент на друг. Коментарите в реално време, лесните @споменавания и детайлните разрешения означават, че клиентите могат да виждат точно това, от което се нуждаят (и нищо друго), докато продължават да сътрудничат директно в задачата или документа...

📮 ClickUp Insight: Около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-целенасочени или обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване между платформи и смяна на контекста, ви е необходима универсална приложение за работа, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-ефективно.

2. Arlo (Най-добър за управление на обучение, водено от инструктор в голям мащаб)

чрез Arlo

Arlo е надежден софтуер за проследяване на обучението на служителите, който опростява планирането, предоставянето и мониторинга на програми за обучение в различни формати. Можете лесно да създавате нови курсове за обучение, да управлявате повтарящи се събития и да автоматизирате комуникацията както с презентаторите, така и с участниците.

Той поддържа и лични, онлайн на живо и други формати на обучение.

Освен това платформата оптимизира процесите на регистрация и плащане. Тя автоматизира работния процес по регистрация, включително персонализирани формуляри, списъци с чакащи, отстъпки и гъвкави опции за плащане. За проследяване и отчитане предлага персонализирани инструменти за наблюдение на записванията, посещаемостта, процента на завършени курсове и финансовите резултати.

Най-добрите функции на Arlo

Създавайте богато, интерактивно съдържание, използвайки AI работни потоци, които превръщат документи или подсказки в структурирани модули за обучение.

Отбелязвайте присъствието, проверявайте информацията за регистрираните участници, актуализирайте оценките и управлявайте обученията на служителите директно от мобилни устройства.

Предоставете на учащите си сигурен портал за самообслужване, където да разглеждат материалите от курса, да следят напредъка си, да имат достъп до сертификатите си и да управляват профилите си.

Синхронизирайте списъците, регистрациите и актуализациите с предварително създадения уебсайт за обучение на Arlo или го свържете с вашата платформа.

Ограничения на Arlo

За ключови функции като имейл маркетинг и онлайн обучение са необходими множество инструменти на трети страни.

Някои полета и промени в шаблоните се прилагат глобално, което затруднява персонализирането на ниво клас.

Цени на Arlo

14-дневен безплатен пробен период

Simple: 125 долара на месец на потребител

Професионална версия: 215 USD/месец на потребител

Предприятие: 285 $/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Arlo

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

🧠 Интересен факт: Кариерното развитие е основната причина, поради която компаниите инвестират в програми за обучение – 62% казват, че това е основният им мотиватор. На второ място е стремежът към придобиване на нови умения, който е приоритет за 49% от организациите.

3. Connecteam (Най-подходящ за обучение на екипи на първа линия и мобилни екипи)

чрез Connecteam

Connecteam е мобилна платформа за управление на персонала, създадена, за да ви помогне да провеждате обучения, да проследявате напредъка в развитието и да гарантирате спазването на изискванията за обучение. Тя позволява на мениджърите да създават интерактивни курсове, да ги възлагат на подходящите лица и да проследяват завършването им, без да разчитат на лични сесии или тромави таблици.

Използвайте готови материали за обучение, базирани на индустриални стандарти, или качвайте съдържание, съвместимо с SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Автоматичните напомняния и известия подобряват процента на завършени курсове, като поддържат екипите синхронизирани и информирани.

Най-добрите функции на Connecteam

Създавайте интерактивни курсове с обучителни видеоклипове , PDF файлове и изображения, които служителите да завършват асинхронно.

Оценявайте запаметяването на знания и съгласуваността с данни за представянето в реално време при всеки опит за тест.

Прегледайте етапите на обучение, постиженията и историята на курсовете на всеки служител в хронологичен ред.

Мотивирайте служителите с дигитални значки и подаръчни карти, свързани с постиженията в обучението.

Ограничения на Connecteam

Административният интерфейс на работния плот изглежда неинтуитивен и неорганизиран.

Мобилното приложение не разполага с пълна административна функционалност, като редактиране на графици или достъп до функции за локализация.

Цени на Connecteam

Безплатно

Базов: 35 $/месец

Разширено: 59 $/месец

Експерт: 119 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Ето мнението на един рецензент от G2 за този софтуер за проследяване на обучението:

Системата за отпуски може да бъде трудна за управление, ако не сте внимателни. Ако потребител поиска определен брой дни отпуск, софтуерът по подразбиране ще включи уикендите като платени почивни дни, което след това трябва да се коригира ръчно.

Системата за отпуски може да бъде трудна за управление, ако не сте внимателни. Ако потребител поиска определен брой дни отпуск, софтуерът по подразбиране ще включи уикендите като платени почивни дни, което след това трябва да се коригира ръчно.

🧠 Интересен факт: НАСА използва огромен басейн, наречен Neutral Buoyancy Lab (Лаборатория за неутрална плавучест), за да симулира безтегловност за обучението на астронавти. По същество това е космическа мисия под вода.

4. PurelyHR (най-добър за наблюдение на обучението, свързано с отпуски, и готовността на персонала)

чрез PurelyHR

PurelyHR се адаптира към вашия бизнес, докато той расте, като помага на HR екипите и бизнес лидерите да се откажат от ръчното проследяване и да управляват по-добре операциите, свързани с персонала. Това е особено полезно, когато трябва да обучите служителите си ефективно на нов софтуер. Можете да добавите дати на валидност за сертификатите или обученията, а системата автоматично ще изпраща имейл уведомления за подновяване и преквалификация.

Имате нужда да проследявате кой какво е завършил? Искате да сте сигурни, че всички постигат целите си или спазват изискванията? PurelyHR се грижи за това. Сигурността също е основен приоритет, с сертификати SOC2 Type 2 и ISO27001, които гарантират, че чувствителните данни на служителите са защитени съгласно най-високите стандарти.

Най-добрите функции на PurelyHR

Присвоявайте сертификати, проследявайте завършени обучения и следете подновяването на лицензи с крайни срокове, напомняния и качване на документи в „Модули за таланти“.

Добавете образователна подготовка, езикови умения или специфични за отрасъла квалификации към профилите на служителите, за да получите по-пълна представа за възможностите на екипа.

Настройте процесите по въвеждане на нови служители, включително необходимото обучение, материали за четене и подаване на документация от първия ден.

Задавайте инициативи за обучение в цялата компания или актуализации на сертификати, без да добавяте ръчно всеки служител.

Ограничения на PurelyHR

Ограничена библиотека с обучителни видеоклипове за самообучение

Проследяването на натрупаните часове може да не функционира правилно за всички случаи на употреба.

Цени на PurelyHR

21-дневен безплатен пробен период

Месечно: 34,50 $/месец

Оценки и рецензии на PurelyHR

G2: 4,5/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Според кривата на забравянето, повечето хора забравят наученото в рамките на кратък период от време, като до 70% от него се забравя в рамките на 24 часа. Това не се дължи на липса на усилия, а на начина, по който работи паметта. Ето защо еднократните обучения рядко носят трайна полза, освен ако информацията не се повтори или приложи скоро след това.

5. Trainual (Най-подходящ за бързоразвиващи се компании, които систематизират вътрешните си знания)

чрез Trainual

Trainual е система за обучение, документиране и споделяне на знания, създадена за бързоразвиващи се екипи. С тази платформа можете да централизирате всичките си материали за обучение, стандартни оперативни процедури (SOP) и фирмени знания в една достъпна платформа.

Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да създавате структурирани учебни наръчници, обогатени с вградени файлове, видеоклипове и инструменти за чертане. Това гарантира, че вашият екип има 24/7 достъп до актуална информация. Освен това Trainual включва елементи на геймификация като точки, постижения и значки, които служителите получават при завършване на модулите за обучение.

Най-добрите функции на Trainual

Създавайте тестове и проверки на знанията, които отключват модулите само след получаване на минимален резултат, добавяйки контролни точки към обучението.

Споделяйте незабавно над 380 курса, създадени от експерти, по теми като DEI, киберсигурност, предотвратяване на тормоза и други.

Преглеждайте подробни данни за обучението и изтегляйте сертификати, които доказват завършването и съответствието.

Ограничения на Trainual

След като даден модул бъде завършен, е трудно да се направи препратка към него, освен ако не е бил добавен предварително в списъка с любими.

Качването и организирането на всички материали за обучение отнема значително време и планиране.

Цени на Trainual

Демо версия е налична при поискване

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trainual

G2: 4,7/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 470 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trainual?

Едно ревю в Capterra го формулира по следния начин:

Харесва ми как Trainual организира всички наши обучителни материали. Имаме скъпа програма за въвеждане и вътрешно обучение, а Trainual помага на новите служители през първите няколко месеца от тяхното наемане. Изглежда, че назначаваме служители на позиции, които не е задължително да заемат. Затова измислянето на начин за организиране на нашите роли и съдържание беше малко объркващо.

Харесва ми как Trainual организира всички наши обучителни материали. Имаме скъпа програма за въвеждане и вътрешно обучение, а Trainual помага на новите служители през първите няколко месеца от тяхното наемане. Изглежда, че назначаваме служители на позиции, които не е задължително да заемат. Затова измислянето на начин за организиране на нашите роли и съдържание беше малко объркващо.

🔍 Знаете ли, че... Над 90% от служителите считат обучението на работното място за полезно – независимо дали става дума за обучение по умения, менторство или дори основно въвеждане в работата. Малко обучение дава големи резултати, когато е направено правилно.

6. Whatfix (Най-добър за вграждане на интерактивно обучение в цифрови работни процеси)

чрез Whatfix

Whatfix е платформа за цифрово внедряване (DAP), която улеснява изучаването на нови инструменти и процеси, особено при започване на нова работа. Вместо да отвлича вниманието на хората от задачите им, тя интегрира обучението в самия софтуер, предлагайки насоки в реално време в приложението, интерактивни ръководства и персонализирана поддръжка.

Контекстуалните указания, като Flows, Task Lists и Smart Tips, водят потребителите стъпка по стъпка през сложни процеси. Платформата предлага редактор на съдържание без код, който ви позволява да създавате и актуализирате съдържание за обучение без технически познания.

Най-добрите функции на Whatfix

Създавайте интерактивни версии на уеб приложения, за да могат служителите да практикуват задачи безопасно, без да докосват реални данни.

Проследявайте ангажираността на потребителите в различните инструменти без кодиране, за да измервате как се използват обучителните материали.

Активирайте контекстуални напомняния с бекон сигнали, за да завършите сертификатите или да прегледате отново важни работни процеси.

Персонализирайте насоките и инструкциите въз основа на ролята, отдела или историята на използване на приложението, като гарантирате подходящи пътища за обучение.

Ограничения на Whatfix

Създаването на първоначално съдържание отнема много време, особено когато се персонализира за различни роли на потребители или платформи.

Не ви позволява да филтрирате аналитичните отчети по години, което ограничава проследяването на дългосрочните резултати.

Цени на Whatfix

Демо версия е налична при поискване

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Whatfix

G2: 4,6/5 (над 360 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Whatfix?

Вижте какво казва този преглед на G2:

Ще отнеме известно време да съберем цялото необходимо съдържание, но това е нормално за нещо като това. Освен това, някои от различните персонализации и избор на елементи изискват повече от основни познания по Javascript/CSS селектори и други подобни, които могат да бъдат трудни за научаване самостоятелно.

Ще отнеме известно време да съберем цялото необходимо съдържание, но това е нормално за нещо като това. Освен това, някои от различните персонализации и избор на елементи изискват повече от основни познания по Javascript/CSS селектори и други подобни, които могат да бъдат трудни за научаване самостоятелно.

🔍 Знаете ли, че... Amazon има програма за обучение на служители за работа извън компанията. Инициативата им „Career Choice“ предварително заплаща обучението на служителите за придобиване на високо търсени умения, дори ако това означава, че те ще напуснат Amazon, за да се насочат към друга кариера.

7. Training Tracker (Най-подходящ за традиционни индустрии с комплексни изисквания за съответствие)

Training Tracker е лесен за използване софтуер за обучение на служители, който опростява начина, по който организациите проследяват изискванията за обучение и съответствие. Той ви позволява да създавате персонализирани модули за обучение, да проследявате изтичащи сертификати и да регистрирате както онлайн, така и офлайн учебни дейности.

Платформата поддържа SCORM съдържание, вградени тестове и мултимедийни ресурси като видеоклипове и документи. С функции като автоматизирани известия по имейл, подробни отчети за напредъка и експортиране в Excel, тя е особено полезна за индустрии с строги регулаторни изисквания.

Най-добрите функции на Training Tracker

Автоматизирайте повтарящите се цикли на обучение, като зададете правила за преразпределяне на задачите на регулярни интервали, например ежегодно или ежемесечно.

Използвайте етикети, за да организирате служителите и задачите за обучение извън стандартните полета като отдел или местоположение, което позволява разширено филтриране.

Документирайте единиците за продължаващо обучение директно в системата, за да проследявате растежа на служителите, свързан с сертификатите или лицензите.

Ограничения на Training Tracker

Липсата на мобилен достъп може да затрудни проследяването на обучението в движение.

Ограничени възможности за масово импортиране и автоматизация, което увеличава административните усилия

Цени на Training Tracker

14-дневен безплатен пробен период

Базов: 34 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 74 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Training Tracker

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Quickbase (най-подходящ за създаване на персонализирани вътрешни работни процеси за обучение)

чрез Quickbase

Quickbase е софтуер за проследяване на обучението без кодиране, създаден да помага на екипите да изграждат решения, съобразени с техните процеси, а не обратното. Той действа като цифров контролен център, където можете да проследявате ключови инициативи, да наблюдавате напредъка и да записвате актуализации в реално време в множество работни потоци.

Той дава възможност на екипите да създават персонализирани решения, които отговарят на уникални оперативни предизвикателства, подобрявайки ефективността и сътрудничеството в различни индустрии. Получавате видимост за всички инициативи, като същевременно поддържате контролиран достъп и осигурявате строго спазване на изискванията.

Най-добрите функции на Quickbase

Превърнете традиционните формуляри за попълване в интелигентни, динамични входни данни, използвайки подсказки и автоматизация.

Позволете на екипите на място да актуализират напредъка или да отбелязват завършени задачи незабавно от всяко устройство.

Свържете се с предпочитаните от вас инструменти за единна визия без ръчни решения за обучение.

Ограничения на Quickbase

Потребителите трябва да запазват или отменят при редактиране на работното пространство, дори и да не са направени промени, което нарушава работните процеси.

Данните в скритите раздели може да останат достъпни за потребителите, което поражда потенциални опасения за поверителността.

Цени на Quickbase

30-дневен безплатен пробен период

Екип: 35 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 55 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Quickbase

G2: 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Повечето компании твърдят, че инвестират в повишаване на квалификацията, но реалността е друга. Докладът на LinkedIn за обучението на работното място показва, че почти всички мащабни усилия зациклят в етапа на планиране или ранна активация, а по-малко от 5% достигат до етап, в който могат да се измери ефектът. Основната причина? Трудно е да се проследи какво работи без подходящите инструменти.

9. WorkRamp (Най-добър за предоставяне на обучителни програми на екипите, работещи с клиенти)

чрез WorkRamp

WorkRamp е LMS от ново поколение, който помага на организациите да създават, предоставят и проследяват инициативи за обучение на цялата си работна сила. Интуитивната му платформа поддържа различни форми на обучение, включително сесии, водени от инструктор, електронно обучение, видеоклипове, тестове и предизвикателства, отговарящи на разнообразни предпочитания за обучение.

Той води служителите през предизвикателствата при назначаването, пътя на развитие, курсовете за съответствие и текущите програми за подпомагане. С вграден изкуствен интелект и централизиран табло за администратори и учащи, можете да разгърнете съдържание за обучение, да автоматизирате задачи и напомняния и да управлявате опита на служителите си в обучението.

Най-добрите функции на WorkRamp

Създавайте незабавно планове за обучение, въпроси за тестове и обобщения на модули с AI, вградена директно в инструмента за създаване на курсове.

Издавайте verificable сертификати при завършване, проследявайте изтичането на валидността им и изпреварвайте крайните срокове за пресертифициране.

Поддържайте контрол върху фирменото учебно съдържание с инструменти за плъзгане и пускане и структурирани работни процеси за публикуване.

Разширете вътрешното обучение в външно обучение с централизирани портали за партньори и клиенти.

Ограничения на WorkRamp

Някои потребители се оплакват, че основни функции като отмяна на присвояване на съдържание и разширени правила за автоматизация все още са базови.

Управлението на вътрешни и външни платформи (ELC и CLC) може да бъде объркващо.

Цени на WorkRamp

Демо версия по заявка

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за WorkRamp

G2: 4. 4/5 (550+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за WorkRamp?

Една гледна точка от рецензия в G2:

Най-забележителното в WorkRamp е неговият лесен за използване интерфейс и безпроблемната интеграция... Въпреки че WorkRamp като цяло е фантастичен инструмент, една област, която може да бъде подобрена, е опциите за персонализиране на отчетите. Би било полезно да има повече гъвкавост при създаването на персонализирани отчети, които отговарят на конкретни нужди.

Най-забележителното в WorkRamp е неговият лесен за използване интерфейс и безпроблемната интеграция... Въпреки че WorkRamp като цяло е фантастичен инструмент, една област, която може да бъде подобрена, е опциите за персонализиране на отчетите. Би било полезно да има повече гъвкавост при създаването на персонализирани отчети, които отговарят на конкретни нужди.

🧠 Интересен факт: Когато служителите имат право на глас в това, което учат, вероятността да се издигнат в компанията е почти 8 пъти по-голяма, а вероятността да станат високопроизводителни е над 5 пъти по-голяма. Изборът наистина стимулира напредъка.

10. Ethena (Най-добър за мащабиране на обучение, базирано на ценности, в съвременните работни места)

чрез Ethena

Ethena не е обикновен инструмент за обучение по съответствие; той е създаден, за да направи обучението на работното място по-подходящо, гъвкаво и по-малко скучно.

Можете да качите задължителните си материали за обучение, политики или дори видеоклипове и да ги комбинирате с съдържанието на Ethena, за да създадете нещо лично за вашия екип. С над 150 модулни теми за обучение, той се адаптира към вашата уникална култура, политики и динамика на екипа. Платформата автоматизира задачите, адаптира съдържанието въз основа на роли и местоположения и следи участието.

Най-добрите функции на Ethena

Изпълнявайте вградени фишинг кампании, за да тествате осведомеността по отношение на сигурността и да засилите обучението, базирано на риска.

Генерирайте подробни транскрипти на учащите, за да оцените бързо напредъка на индивидуално или екипно ниво, статуса на завършване и съответствието с изискванията.

Използвайте вградените шаблони за планове за обучение , за да създадете обучение от нулата или да подобрите съществуващото съдържание с тестове, скриптове и слайдове.

Ограничения на Ethena

Редактирането на персонализирано съдържание по време на задачата изисква ръчно преразпределяне на потребителите, което е неефективно.

Добавянето на индивидуални потребители към повтарящи се обучения често изисква качване на CSV файлове, което прави процеса по-малко интуитивен.

Цени на Ethena

Демо версия по заявка

Стандартен: 20 $/ученик (годишно)

Премиум: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Ethena

G2: 4,7/5 (над 80 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Привикнете към успеха с ClickUp

Всеки софтуер за проследяване на обучението на служителите предлага нещо уникално. Ключът е да изберете този, който съответства на вашите работни процеси и улеснява работата ви.

Добрата новина? Не липсват инструменти. Предизвикателството? Да намерите такъв, който да прави всичко.

ClickUp покрива всички нужди. Използвайте ClickUp Docs, за да централизирате обучителните материали, Dashboards за информация в реално време за обучението и Brain, за да автоматизирате напомнянията и разширеното търсене.

Не чакайте. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!