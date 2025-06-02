13 най-добри алтернативи на Chatbase за AI-задвижвани чатботове през 2025 г.

Ако търсите алтернативи на Chatbase, вероятно търсите AI чатбот без код, който се интегрира безпроблемно с вашия бизнес, разширява незабавната поддръжка от човешки агенти и подобрява AI поддръжката на клиентите.

Макар Chatbase да е бил предпочитан избор за някои, той вече не е единственият вариант на пазара. Много съвременни платформи предлагат персонализирани AI чатботове с още по-добри функции и предимства.

И така, коя да изберете?

Нека разгледаме 13-те алтернативи на Chatbase, които можете да имате предвид.

Най-добрите алтернативи на Chatbase на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Автоматизация на задачите, поддръжка на клиенти, работни процеси и интеграции с CRM инструменти, базирани на изкуствен интелект Частни лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Intercom AI чатбот (Fin AI Agent), AI Copilot, AI отчети, интеграция с помощния център Средни компании, предприятия Безплатен пробен период; Платените планове започват от 39 долара. Ada Многоезичен AI чатбот, обучение на AI агенти, конструктор за автоматизация без кодиране, проактивно взаимодействие Средни компании, предприятия Персонализирани цени Tidio AI чатбот (Lyro AI Agent), чат на живо, предварително създадени автоматизирани потоци, Shopify и CRM интеграции Малки предприятия, средни компании Платените планове започват от 29 долара. Drift AI-задвижван търговски асистент, автоматизирана квалификация на потенциални клиенти, CRM интеграция, разговори в реално време Средни компании, предприятия Персонализирани цени Botpress Персонализиран AI чатбот конструктор, OpenAI & LLM интеграция, векторизирана синхронизация на знания, SDK/API достъп Разработчици, малки предприятия, средни компании Платените планове започват от 39 долара. Chatfuel AI бот за WhatsApp и Messenger, автоматизирани продажби и поддръжка, интеграции със Stripe и Shopify, verificated WhatsApp API Малки предприятия, средни компании Безплатен пробен период; Налични платени планове Landbot Създаване на чатбот без кодиране, A/B тестване, сегментиране на клиенти, CRM и eCommerce интеграции Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 45 долара. IngestAI Бизнес анализи, базирани на изкуствен интелект, предсказуеми анализи, стратегически прозрения за изкуствен интелект, фокусирани върху предприятията Предприятия Персонализирани цени Tars Автоматизация на клиентското пътуване, самообслужване с изкуствен интелект, оптимизация на работния процес Средни компании, предприятия Персонализирани цени Fini AI Многоканален AI чатбот, интеграция с база от знания, безпроблемно пренасочване към оператор Малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Manychat Автоматизация на чата в социалните медии, задвижвана от AI, Instagram DMs, WhatsApp и Messenger поддръжка Частни лица, малки предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 долара. Yuma AI AI чатбот за електронна търговия, автоматизирано управление на поръчки, възстановяване на суми, AI-базирани запитвания от клиенти Малки предприятия, средни компании Персонализирани цени

Въведение в Chatbase

Chatbase е AI чатбот платформа, която позволява на бизнеса да обучава ChatGPT на базата на своите данни и да създава персонализирани AI чатботове за уебсайтове, приложения и социални медии. Тя позволява безпроблемно взаимодействие с клиентите, като предоставя незабавни отговори на запитвания на потребителите, намалявайки нуждата от човешка поддръжка.

С възможностите си за обработка на естествен език (NLP), Chatbase гарантира, че чатботовете разбират контекста и отговарят интуитивно. Платформата е предназначена за бизнеса, стартиращи компании, маркетинг специалисти и екипи за обслужване на клиенти и опростява AI обслужването на клиенти, без да изисква умения за програмиране.

Въпреки това, има и обратна страна на неговите предимства.

Защо да изберете алтернативи на Chatbase?

Ако търсите по-разширени функции, по-добри интеграции или динамично потребителско изживяване, ето някои реални проблеми, които може да ви накарат да обмислите преминаване от Chatbase:

Липса на многоканална поддръжка: Ако вашите бизнес решения принадлежат към индустрии, които изискват многоканална AI поддръжка и усъвършенствана автоматизация, Chatbase може да не ви предостави необходимата гъвкавост.

Слаби опции за обучение на чатбот: Въпреки че ви позволява да обучавате ChatGPT на базата на вашите данни, той не разполага с възможности за фина настройка, което затруднява контрола върху отговорите на чатбота и подобряването на точността с течение на времето.

Липса на функция за прехвърляне към оператор: Няма вградена функция за безпроблемно прехвърляне на разговорите към оператори, което може да разочарова потребителите, когато AI чатботът не успее да отговори на техните запитвания.

Ограничени автоматизирани работни процеси: Chatbase не позволява на бизнеса да създава сложни автоматизирани потоци, като условна логика, многоетапни последователности или тригери, базирани на събития, за по-интелигентни взаимодействия с чатботове.

Ограничена интеграция на базата от знания: Чатботът има затруднения с синхронизацията в реално време от динамични бази от знания, което означава, че актуализациите на често задаваните въпроси или документацията може да не се отразят незабавно в отговорите на чатбота.

🔎 Знаете ли, че... ChatGPT достигна 1 милион потребители за 5 дни. Той се превърна в едно от най-бързо растящите приложения в историята, второ по популярност след Threads. Това подчертава експлозивния ръст на търсенето на AI-базирани чат решения.

13 алтернативи на Chatbase на един поглед

Много популярни марки чатботи за разговори вече предлагат автоматизация, базирана на изкуствен интелект, което ги прави силни алтернативи на Chatbase. Независимо дали се нуждаете от по-добра автоматизация, по-дълбока интеграция или по-умни отговори на изкуствен интелект, ето 13 мощни алтернативи на Chatbase:

1. ClickUp (Най-доброто за производителност и поддръжка, задвижвани от изкуствен интелект)

Създавайте задачи, автоматизирайте отговорите и синхронизирайте работните си процеси с помощта на ClickUp Chat

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, известна още като „приложението за всичко“ за работа, създадена с цел да осигури отлично обслужване на клиентите.

За разлика от повечето основни чатботове, които обработват повърхностни запитвания, ClickUp Chat превръща разговорите в реална работа. Екипите за поддръжка могат незабавно да превърнат съобщенията в задачи, да свържат дискусиите с билети или проекти на клиенти и да синхронизират чатовете с работните процеси на целия екип.

AI агентите в ClickUp Chat (Autopilot Agents) автоматично отговарят на често задавани въпроси от клиенти, предоставят незабавни актуализации и извеждат на преден план релевантна информация от вашето работно пространство, като по този начин намаляват времето за отговор и ръчния труд на екипите за поддръжка. Чрез автоматизиране на рутинните взаимодействия и използване на знанията в работното пространство, те помагат на екипите за обслужване на клиенти да предоставят по-бърза, по-последователна и по-точна поддръжка.

Възможността на ClickUp да свързва множество работни приложения ви позволява да консолидирате взаимодействията с клиенти, базите от знания и задачите за поддръжка на едно място, като елиминирате нуждата от множество несвързани инструменти.

С ClickUp Brain екипите за поддръжка могат да отговарят незабавно на въпросите на клиентите, като извличат отговори в реално време от задачи, документи и история на комуникацията.

Докато много известни марки чатботове за разговори се фокусират само върху обработката на основни запитвания, ClickUp свързва разговорите директно с работните процеси, управлението на билетите и базите от знания за пълноценна поддръжка на клиентите.

AI Task Creation автоматично генерира и присвоява задачи въз основа на чатовете с клиенти, така че нищо не се пропуска. Освен това, ClickUp Brain бързо обобщава текущите разговори и билети, предоставяйки на агентите по поддръжката цялостния контекст, от който се нуждаят, без да се налага да претърсват низовете.

Можете също да създадете персонализирани работни процеси за различни видове заявки за поддръжка, да зададете приоритети на билетите и да автоматизирате маршрутизирането на билетите с дълбока интеграция в множество платформи.

Автоматизация: Можете да настроите автоматизация, за да задействате действия въз основа на чат или задачи, което прави вашите работни процеси по-интелигентни.

AI агенти: AI агентите на ClickUp могат да автоматизират процеси, да отговарят на въпроси и да предоставят поддръжка в рамките на вашето работно пространство.

Ако търсите алтернатива на Chatbase, която надхвърля обикновените чатботове и предлага интегрирано управление на проекти, автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и дълбока персонализация, ClickUp е най-добрият избор. Той централизира комуникацията, знанията и работата, което прави вашия екип по-ефективен и сътрудничещ.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи, обобщения и автоматизирани актуализации на напредъка с помощта на AI

Отговаряйте на запитвания на потребители, генерирайте действия и синхронизирайте задачите автоматично.

Автоматизирайте отговорите, организирайте билетите и предлагайте решения за поддръжка на клиенти.

Интегрирайте безпроблемно с Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma и други инструменти.

Съхранявайте, достъпвайте и управлявайте цялото знание на екипа в една платформа с възможност за търсене.

Създавайте отговори, резюмета и съдържание без усилие с помощта на AI-базирана помощ за писане.

Транскрибирайте и обобщавайте гласови и видео разговори автоматично с AI

Генерирайте автоматизирани отчети за напредъка, за да поддържате екипите си в синхрон.

Ограничения на ClickUp

С многото си функции, ClickUp може да се стори сложен за някои нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Нашият екип е разпръснат в четири часови зони в три различни държави. Трябва да имаме ясна комуникация между членовете на екипа, иначе се получава забавяне от минимум един ден. Разпределянето на задачи помежду ни, вместо да си изпращаме имейли или съобщения в Teams, е много по-ефективно. Ние общуваме и се информираме чрез самата задача, така че е много по-лесно да намерим свързаните разговори, вместо да се чудим „това съобщение беше ли в имейл или тя ми го изпрати?“ и „Кога беше необходимо?“ или „Колко е спешно?“ Всички тези въпроси намират отговор в добре формулирана задача.

Нашият екип е разпръснат в четири часови зони в три различни държави. Трябва да имаме ясна комуникация между членовете на екипа, иначе се получава забавяне от минимум един ден. Разпределянето на задачи помежду ни, вместо да си изпращаме имейли или съобщения в Teams, е много по-ефективно. Ние общуваме и се информираме чрез самата задача, така че е много по-лесно да намерим свързаните разговори, вместо да се чудим „това съобщение беше ли в имейл или тя ми го изпрати?“ и „Кога беше необходимо?“ или „Колко спешно е?“ Всички тези въпроси намират отговор в добре изготвената задача.

🔎 Знаете ли? Pigment, бързоразвиваща се софтуерна компания, оптимизира операциите си с ClickUp като централен хъб, което доведе до 88% увеличение на ефективността на въвеждането и 83% по-бързо отстраняване на бъгове. Като замени разпръснатите инструменти с една платформа за сътрудничество, автоматизация на задачите и шаблони за въвеждане, Pigment даде възможност на екипите си да работят по-умно, да комуникират по-добре и да се разрастват по-бързо.

2. Intercom (Най-доброто за автоматизация на обслужването на клиенти с изкуствен интелект)

чрез Intercom

Intercom предефинира обслужването на клиенти, базирано на изкуствен интелект, с Fin AI Agent – усъвършенстван AI асистент, който подобрява взаимодействието с клиентите чрез функция за естествено разбиране на диалога, гарантираща, че потребителите получават контекстуално съобразени и точни отговори.

Той включва и Copilot, AI асистент, който подпомага агентите, като предоставя предложения в реално време, автоматично генерирани отговори и автоматизация на работния процес, за да подобри времето за разрешаване на проблемите.

Въпреки че решенията на Intercom включват инструменти за управление на служителите, като автоматизация на въвеждането в работата и делегиране на задачи, истинската им сила за екипите за обслужване на клиенти се крие в автоматизирането на действията по поддръжката и оптимизирането на работните процеси за отговор.

Най-добрите функции на Intercom

Подобрете фокуса върху клиентите с Fin AI Agent, който предоставя човекоподобни отговори 24/7.

Подпомагайте агентите по поддръжката с AI-базирания Copilot, който предоставя предложения за отговори в реално време и автоматизация.

Анализирайте и оптимизирайте операциите по поддръжка с AI Insights & Reporting за по-голяма ефективност.

Оптимизирайте работните процеси за поддръжка с автоматизация без кодиране, като намалите ръчната намеса.

Ограничения на Intercom

Някои работни процеси не разполагат с интуитивни стъпки, което налага сложни решения.

AI функциите могат да генерират отговори, които в определени случаи все още се нуждаят от човешка проверка.

Цени на Intercom

Essential: 39 $/месец на потребител

Разширено: 99 $/месец на потребител

Експерт: 139 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Intercom

G2: 4,5/5,0 (над 3330 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 1100 отзива)

🔎 Знаете ли, че... ChatGPT обработва над 10 милиона запитвания дневно . Този огромен обем от AI-управлявани взаимодействия оформя обслужването на клиентите, създаването на съдържание и автоматизацията на бизнеса в целия свят.

3. Ada (Най-доброто решение за многоезична поддръжка на клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез Ada

Ada се отличава в автоматизирането на разговори за поддръжка на различни платформи с помощта на своята усъвършенствана AI-базирана многоезична поддръжка, която позволява безпроблемно глобално взаимодействие.

В сравнение с други традиционни AI чатботове, Ada непрекъснато се учи от взаимодействията, което позволява на бизнеса да подобри генерираните от AI отговори, да автоматизира решенията и да намали обема на заявките с течение на времето.

С помощта на своя автоматизиран конструктор без код, фирмите могат да създават самоусъвършенстващи се работни процеси, които се интегрират с Salesforce, Zendesk, Twilio и други корпоративни инструменти. Ada също така осигурява проактивно взаимодействие с клиентите, което позволява на марките да общуват с клиентите, преди проблемите да се влошат.

Най-добрите функции на Ada

Автоматизирайте разговорите за поддръжка на над 50 езика, като обработвате запитвания чрез съобщения, глас и имейл.

Създавайте и персонализирайте AI работни процеси с автоматизиран конструктор без код за персонализирани и значими взаимодействия.

Подобрявайте точността на чатбота с течение на времето с AI обучение на агенти и проследяване на ефективността

Интегрирайте без усилие с Salesforce, Zendesk, Twilio и други корпоративни инструменти.

Ограничения на Ada

Изисква технически познания за генериране на сложни намерения и управление на заместващи символи или API

Интеграцията с Zendesk може да бъде подобрена за по-гладък процес на внедряване.

Цени на Ada

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ada

G2: 4,6/5,0 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Ada?

Един потребител на G2 казва:

Работихме усилено с Ada, за да постигнем висока степен на задържане, и сме изключително доволни от резултатите.

Работихме усилено с Ada, за да постигнем висока степен на задържане, и сме изключително доволни от резултатите.

🧠 Интересен факт: GPT-2 първоначално беше определено като „твърде опасно за пускане на пазара“ поради опасения от дезинформация и злоупотреба с генерирането на съдържание. С нарастващите възможности на AI, отговорното му внедряване е от ключово значение – бизнеса трябва да даде приоритет на сигурността, съответствието и етичното използване на AI.

4. Tidio (Най-доброто за AI-базиран чат на живо и автоматизация)

чрез Tidio

Tidio е платформа за обслужване на клиенти, базирана на изкуствен интелект, която комбинира Lyro AI Agent, чат на живо и автоматизация, за да обработва запитвания за поддръжка, да увеличава конверсиите и да подобрява потребителското преживяване.

Lyro AI Agent може самостоятелно да отговори на до 70% от въпросите на клиентите в реално време на различни канали и езици, без да се налага намесата на оператор.

Уникалната способност на Tidio да интегрира безпроблемно AI с функции за чат на живо и помощна служба гарантира незабавни отговори на клиентите.

Най-добрите функции на Tidio

Автоматизирайте 70% от запитванията на клиентите с Lyro AI Agent, като намалите натоварването на агентите.

Ангажирайте посетителите в реално време, използвайки чат на живо с препоръки, базирани на изкуствен интелект.

Персонализирайте взаимодействията с клиентите с предварително създаден поток за автоматизация на продажбите и поддръжката.

Свържете се с Shopify, WordPress, HubSpot и над 100 интеграции за унифициран работен процес.

Ограничения на Tidio

Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас, което ограничава достъпността за по-малките предприятия.

Цени на Tidio

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Растеж: Започва от 59 $/месец на потребител

Плюс: Цена от 749 $/месец на потребител

Премиум: Започва от 2999 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tidio

G2: 4,7/5,0 (над 1620 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (460+ отзива)

➡️ Прочетете още: Как да интегрирате AI във вашия уебсайт

5. Drift (Най-доброто за AI-базиран разговорен маркетинг и генериране на лийдове)

чрез Drift

Drift е платформа за разговорна изкуствена интелигентност, предназначена да ангажира посетителите на уебсайта, да квалифицира потенциалните клиенти и да ускори продажбите.

За разлика от традиционните чатботове, изкуственият интелект на Drift персонализира разговорите в реално време, което позволява на бизнеса да се свърже с купувачи с висока степен на интерес и безпроблемно да ги насочи през процеса на продажба.

С помощта на AI-управлявани чат агенти, Drift автоматично отговаря на запитвания на посетители, планира срещи и насочва потенциални клиенти към подходящия търговски представител, като по този начин намалява триенето в процеса на покупка.

Освен това, функцията за деанонимизация на посетителите на сайта помага на бизнеса да идентифицира и проследява потенциални клиенти, като позволява таргетиране на базата на данни.

Най-добрите функции на Drift

Привлечете посетителите на уебсайта с висока степен на интерес с разговори в реално време, задвижвани от AI.

Автоматично идентифицирайте и проследявайте анонимните посетители за по-добро насочване на потенциалните клиенти

Привлечете повече потенциални клиенти с AI чатботове, които резервират срещи незабавно.

Интегрирайте безпроблемно с CRM и платформи за продажби за гладко предаване на потенциални клиенти.

Ограничения на Drift

Стръмна крива на обучение поради широкия набор от функции и сложни опции за персонализиране

Някои интеграции изискват допълнително отстраняване на проблеми, което се отразява на ефективността на работния процес.

Цени на Drift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4. 4/5. 0 (1250+ отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Drift?

Един потребител на G2 казва:

Използвал съм Drift на 2 различни работни места и и на двете места достъпът беше лесен. Той позволява на потенциалните клиенти да се свързват с нас с всякакви въпроси и да запазват срещи, когато ние не сме на разположение. Drift има и функция, която ни позволява да видим кои компании са използвали нашите уебсайтове и какво са разглеждали, което ни дава възможност да се насочим към тези компании с конкретни формулировки.

Използвал съм Drift на 2 различни работни места и и на двете места достъпът беше лесен. Той позволява на потенциалните клиенти да се свързват с нас с всякакви въпроси и да запазват срещи, когато ние не сме на разположение. Drift има и функция, която ни позволява да видим кои компании са използвали нашите уебсайтове и какво са разглеждали, което ни дава възможност да се насочим към тези компании с конкретни формулировки.

💡 Професионален съвет: За разлика от статичните често задавани въпроси, базите от знания, задвижвани от изкуствен интелект, непрекъснато се учат и актуализират. Бизнесите, които интегрират самообслужващи решения, задвижвани от изкуствен интелект, могат значително да подобрят удовлетвореността на потребителите и да намалят времето за изчакване.

6. Botpress (Най-подходящ за разработчици, които създават чатботове с изкуствен интелект и дълбока персонализация)

чрез Botpress

Botpress е мощна платформа за AI агенти, предназначена за разработчици, които искат да създават високо персонализирани чатботове, задвижвани от най-новите LLM, като OpenAI, Anthropic и Fireworks AI.

Освен това, той предоставя безпроблемен достъп до API на потребителския интерфейс, инструменти за автоматизация и интеграции в реално време, за да създадете готови за производство AI агенти, съобразени с конкретните бизнес нужди.

С визуалното си студио за разработка, разработчиците могат да импортират персонализирани бази от знания, да синхронизират с системи на трети страни и да разгърнат AI агенти в множество канали, като WhatsApp и Telegram.

Най-добрите функции на Botpress

Създавайте AI чатботове с опции без код и с малко код за персонализирана автоматизация и работни потоци.

Интегрирайте AI агенти с WhatsApp, Telegram, Slack и CRM платформи безпроблемно

Импортирайте персонализирани бази от знания от PDF файлове, уебсайтове и бази данни за контекстуални отговори.

Разширете възможностите на чатбота с Botpress SDK и API за дълбока персонализация

Ограничения на Botpress

Има стръмна крива на обучение за нетехнически потребители, което прави сложните имплементации комплексни.

Ценовият модел може да бъде скъп за фирми, които обработват голям обем съобщения или се нуждаят от премиум функции.

Цени на Botpress

Плащане по потребление: 0 $/месец + разходи за използване на AI

Плюс: 79 $/месец на потребител

Екип: 446 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Botpress

G2: 4,6/5,0 (над 330 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 40 отзива)

🔎 Знаете ли? Чатботове ≠ Разговорна изкуствена интелигентност. Въпреки че всички разговорни изкуствени интелигентности могат да функционират като чатботове, не всички чатботове използват разговорна изкуствена интелигентност. Чатботовете следват предварително зададени правила, докато разговорната изкуствена интелигентност се учи, адаптира и разбира контекста, за да осигурява динамични, подобни на човешките взаимодействия.

7. ​​Chatfuel (Най-доброто за WhatsApp с изкуствен интелект и автоматизация на социалните медии)

чрез Chatfuel

Chatfuel е платформа за чатботове, ориентирана към успеха, която автоматизира продажбите, обслужването на клиенти и ангажираността на потребителите. С Fuely AI фирмите могат да отговарят на често задавани въпроси, да записват срещи, да обработват квалификацията на потенциални клиенти и да обработват поръчки безпроблемно – всичко това без човешка намеса.

Една от отличителните характеристики на Chatfuel е официалната му интеграция с WhatsApp API, която позволява на бизнеса да използва проверен зелен знак за достоверност.

Платформата поддържа и възстановяване на изоставени колички, упсел и съобщения за повторно ангажиране, което я прави силна алтернатива на Chatbase за фирми, които искат да автоматизират разговорите си в WhatsApp, Facebook и Instagram.

Най-добрите функции на Chatfuel

Автоматизирайте продажбите, поддръжката и повторното ангажиране с чатботове за WhatsApp и Facebook Messenger.

Повишете доверието на клиентите с официален зелен знак WhatsApp API за проверени фирми.

Интегрирайте с Stripe, Shopify, Zapier и Google Sheets за безпроблемна автоматизация.

Използвайте AI-базирано възстановяване на изоставени колички, за да увеличите продажбите и конверсиите.

Ограничения на Chatfuel

Моделът на автоматично мащабиране на цените може да доведе до неочаквано увеличение на разходите с нарастването на историята на разговорите.

Цени на Chatfuel

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: 300 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chatfuel

G2: 4. 4/5. 0 (50+ отзива)

Capterra: 4. 3/5. 0 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Chatfuel?

Един потребител на G2 казва:

Chatfuel е лесна за използване платформа, която може да се използва дори от хора без предварителни познания в разработването на чатботове. Тя е лесна за използване, мощна и мащабируема. Chatfuel разполага с широк набор от функции, които позволяват на потребителите да създават сложни чатботове.

Chatfuel е лесна за използване платформа, която може да се използва дори от хора без предварителни познания в разработването на чатботове. Тя е лесна за използване, мощна и мащабируема. Chatfuel разполага с широк набор от функции, които позволяват на потребителите да създават сложни чатботове.

💡 Съвет от професионалист: Начинът, по който задавате въпрос на AI, влияе на неговата точност! AI модели като ChatGPT отговарят по-добре на конкретни, структурирани и контекстуални въпроси, отколкото на неясни запитвания. Колкото повече подробности дадете, толкова по-добър ще бъде отговорът!

8. Landbot (Най-добър за създаване на AI чатбот без кодиране с усъвършенствана автоматизация)

чрез Landbot

Landbot е AI чатбот конструктор без код, създаден да помага на бизнеса да автоматизира взаимодействието с клиентите, генерирането на лийдове и продажбите в WhatsApp, уебсайтове и Facebook Messenger.

Landbot предлага интерактивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, за разлика от другите чатбот платформи, създавайки човекоподобни разговори без технически познания.

С AI Chatbot Generator, фирмите могат да пуснат асистенти за срещи, чатботове за продажби и ботове за поддръжка на клиенти за минути.

Платформата поддържа и A/B тестове, разширена сегментация и CRM интеграции, което гарантира, че фирмите могат да оптимизират разговорите с клиентите за по-висока конверсия.

Най-добрите функции на Landbot

Създавайте и използвайте AI чатботове с безкодов драг-енд-дроп конструктор за уеб, WhatsApp и Messenger.

Автоматизирайте квалифицирането на потенциални клиенти, запазването на срещи и обслужването на клиенти с AI-базирани ботове.

Интегрирайте безпроблемно със Slack, Google Sheets, Salesforce, Stripe и други бизнес инструменти.

Използвайте A/B тестове и сегментация, за да оптимизирате производителността и да стимулирате конверсиите.

Ограничения на Landbot

Безплатната версия включва надеждни функции, което прави ъпгрейдите ненужни за много потребители.

Цени на Landbot

Sandbox: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 45 $/месец на потребител

Pro: 220 $/месец на потребител

Бизнес: От 450 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Landbot

G2: 4,7/5,0 (над 320 отзива)

Capterra: 4. 4/5. 0 (70+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Отличните AI отговори започват с отлични подсказки! Използвайте AI шаблони за подсказки, за да насочите тона, дълбочината и фокуса на AI, като спестите време и подобрите точността при генерирането на съдържание, поддръжката на клиенти и задачите по автоматизация.

9. IngestAI (Най-доброто за анализ на данни и разработване на бизнес стратегии, базирани на изкуствен интелект)

чрез Ingest AI

IngestAI е стартираща компания за иновации в областта на изкуствения интелект, базирана в Силициевата долина, специализирана в стратегии за данни, дизайн на продукти с изкуствен интелект и разработване на бизнес случаи. Платформата се фокусира върху използването на данните като конкурентно предимство, като помага на бизнеса да анализира тенденции, да оптимизира производителността и да внедрява автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

С подкрепата на Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA и Plug and Play, IngestAI предоставя на бизнеса персонализирани AI решения за подобряване на процеса на вземане на решения и максимизиране на инвестициите в AI.

Най-добрите функции на IngestAI

Разработвайте бизнес стратегии, базирани на изкуствен интелект, в съответствие с пазарните тенденции и технологичната осъществимост.

Автоматизирайте предсказуемия анализ, откриването на аномалии и оптимизирането на производителността

Използвайте най-модерния AI продукт дизайн, за да превърнете идеите си в реални приложения.

Получете достъп до AI екосистема, подкрепена от Силициевата долина, със съдействието на Станфорд, OpenAI и NVIDIA.

Ограничения на IngestAI

Стръмна крива на обучение поради обширните възможности за анализ на данни на платформата

Цени на IngestAI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IngestAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за IngestAI?

Един потребител на G2 казва:

Платформата е изключително лесна за използване и интуитивна. Тя спестява време чрез автоматизиране на прогнозната аналитика, откриването на аномалии и оптимизирането на производителността.

Платформата е изключително лесна за използване и интуитивна. Тя спестява време чрез автоматизиране на прогнозната аналитика, откриването на аномалии и оптимизирането на производителността.

💡 Съвет от професионалист: Персонализираните GPT революционизират управлението на ИТ и услугите. Сега фирмите могат да обучават AI агенти с помощта на своята документация и работни процеси. AI вече не е просто общ инструмент – той може да бъде интелигентен асистент, съобразен с нуждите на вашата организация.

10. Tars (Най-доброто за автоматизация на клиентското преживяване с изкуствен интелект)

чрез Tars

Tars е платформа за разговорна изкуствена интелигентност от корпоративно ниво, предназначена да автоматизира взаимодействията с клиентите, да оптимизира производителността на служителите и да намали оперативните разходи.

Той е специализиран в превръщането на сложни работни процеси в прости, интуитивни разговори, което го прави идеален за компании, които искат да заменят IVR системите и да оптимизират генерирането на потенциални клиенти.

С поддръжка за автоматизация в различни индустрии, Tars се използва от над 700 глобални марки в секторите на финансите, здравеопазването, недвижимите имоти и държавната администрация. AI чатботовете на платформата могат да намалят натоварването на клиентската поддръжка, да увеличат процента на конверсия на потенциални клиенти и да обработват сложни запитвания.

Най-добрите функции на Tars

Автоматизирайте обслужването на клиенти, продажбите и HR работните процеси с помощта на AI-задвижвани чатботове.

Заменете традиционните IVR системи с разговори, подобни на човешките, за по-бързо разрешаване на проблемите.

Безпроблемна интеграция с Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp и други

Разширени анализи и проследяване на ефективността на чатботовете за вземане на решения въз основа на данни

Ограничения на Tars

Функциите за анализи и отчети се нуждаят от подобрение, за да се приведат в съответствие с персонализираните бизнес процеси.

Ограничена поддръжка през уикенда, което може да доведе до забавяне при разрешаването на спешни проблеми с чатботовете.

Цени на Tars

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tars

G2: 4,6/5,0 (над 170 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 40 отзива)

11. Fini AI (Най-доброто решение за автоматизация на многоканална поддръжка на клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез Fini AI

Fini AI е AI агент за поддръжка на корпоративно ниво, проектиран да разрешава до 70% от запитванията на клиентите, да предприема интелигентни действия и да осигурява безпроблемно прехвърляне към човешки агенти, когато е необходимо.

Той се интегрира безпроблемно с Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack и Discord, което го прави мощно решение за бизнеса, който иска да автоматизира взаимодействията с клиентите, без да нарушава съществуващите работни процеси.

С персонализиран тон, многоканално разгръщане и AI-базирано обучение от обратна връзка, Fini AI гарантира, че фирмите предоставят точна и съобразена с контекста клиентска поддръжка.

Най-добрите функции на Fini AI

Отговаряйте на запитвания на клиенти с помощта на AI-базирана автоматизация

Многоканално внедряване с интеграции за Zendesk, Slack, Discord и Intercom

Интелигентно AI обучение, което непрекъснато се учи и подобрява въз основа на обратна връзка

Безпроблемно прехвърляне на човешки ресурси, когато AI се сблъска с комплексни или предварително конфигурирани теми

Ограничения на Fini AI

Ограничен брой потребителски отзиви, което затруднява сравняването на реалните резултати

Разширените AI функции може да изискват персонализиране на корпоративно ниво.

Цени на Fini AI

Стартово ниво: Безплатно

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Fini AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Шаблони за обслужване на клиенти за организиране на операциите по поддръжка

12. Manychat (най-доброто решение за автоматизация на чата в социалните медии в Instagram, WhatsApp и Messenger)

чрез ManyChat

Manychat е платформа за автоматизация на чат маркетинга, създадена да помага на бизнеса да увеличи ангажираността на потребителите, да привлича потенциални клиенти и да стимулира продажбите в Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger и TikTok.

С помощта на AI-базираната автоматизация, фирмите могат да отговарят автоматично на съобщения, коментари и отговори на истории, като по този начин гарантират, че никога няма да пропуснат потенциален клиент или запитване от клиент.

Manychat се използва широко от електронни магазини, агенции и влиятелни лица, за да оптимизира съобщенията в социалните медии без постоянна ръчна намеса.

Най-добрите функции на Manychat

Автоматизирайте отговорите в Instagram, WhatsApp и Messenger за 24/7 ангажираност

Управлявайте автоматизацията на чата с изкуствен интелект чрез разпознаване на намеренията и оптимизиране на отговорите

Използвайте инструменти за генериране на лийдове като автоматични отговори, коментари към DM и автоматизирани последователности.

Интегрирайте с Stripe, Zapier, Google Sheets и HubSpot за синхронизиране на данни.

Ограничения на Manychat

Проблеми с автоматизацията могат да доведат до неуспешни съобщения, което да разочарова потребителите.

Липса на клиентска поддръжка, като много потребители съобщават за бавни или липсващи отговори

Цени на Manychat

Безплатен план

Професионален план: 15 $/месец на потребител

Елитен план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Manychat

G2 : 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Manychat?

Един потребител на G2 казва:

Използвам ManyChat от четири години и той е фантастичен за моя бизнес. Той ми позволява да разширя онлайн присъствието си, да комуникирам с потенциални клиенти и лесно да създавам нашия списък с имейли. Платформата е лесна за използване и предлага впечатляващи опции за персонализиране на чатботовете.

Използвам ManyChat от четири години и той е фантастичен за моя бизнес. Той ми позволява да разширя онлайн присъствието си, да комуникирам с потенциални клиенти и лесно да създавам нашия списък с имейли. Платформата е лесна за използване и предлага впечатляващи опции за персонализиране на чатботовете.

💡 Съвет от професионалист: AI не е тук, за да замести работните места – то е тук, за да елиминира излишната работа! Бизнесите, които интегрират AI на работното място, за да автоматизират повтарящи се задачи, да оптимизират комуникацията и да подобрят вземането на решения, отбелязват значително повишение на производителността и ефективността.

13. Yuma AI (Най-доброто решение за автоматизация на обслужването на клиенти в електронната търговия, базирано на изкуствен интелект)

чрез Yuma AI

Yuma AI е специализирана в автоматизирането на обслужването на клиенти за марки в електронната търговия. Тя осигурява високи нива на автоматизация, като същевременно поддържа точност, последователност и ефективност.

С предварително обучени познания в областта на електронната търговия, Yuma AI бързо разбира запитванията на клиентите, свързани с поръчки, абонаменти, възстановявания и отзиви, което позволява бързи и точни отговори.

За разлика от традиционните AI чатботове, функцията Auto-Pilot отразява действията на човешкия агент, което означава, че отговаря и самостоятелно обработва заявките на клиентите, като например редактиране на поръчки и управление на абонаменти.

Функцията за изпълнение на бизнес логиката гарантира, че отговорите са в съответствие с политиките и тона на марката, което ги прави естествени и специфични за марката.

Най-добрите функции на Yuma AI

Автоматизирайте до 49% от запитванията на клиентите само за два месеца с помощта на AI-базирана система за обработка на билети.

Изпълнявайте бизнес логиката чрез AI, като гарантирате, че отговорите на клиентите съответстват на тона и политиките на марката.

Автономно обработвайте промени в поръчки, възстановявания и управление на абонаменти без човешка намеса.

Интегрирайте безпроблемно с Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo и други AI инструменти за обслужване на клиенти.

Ограничения на Yuma AI

AI може понякога да халюцинира или да генерира неправилни отговори, което изисква човешка проверка.

Налични са ограничен брой клиентски отзиви, което затруднява оценката на дългосрочната ефективност.

Цени на Yuma AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Yuma AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Ако все още търсите идеалната платформа за AI чатбот, ето няколко допълнителни инструмента, които може да отговарят на вашите нужди:

Kore.ai : Платформа за AI чатбот от корпоративно ниво, идеална за фирми, които търсят Платформа за AI чатбот от корпоративно ниво, идеална за фирми, които търсят усъвършенствани виртуални асистенти

IBM Watson Assistant: Мощен чатбот, задвижван от изкуствен интелект, с NLP и безпроблемна интеграция Мощен чатбот, задвижван от изкуствен интелект, с NLP и безпроблемна интеграция

Rasa: Отворена платформа за чатбот, която позволява на разработчиците да създават високо персонализирани AI-асистенти. Отворена платформа за чатбот, която позволява на разработчиците да създават високо персонализирани AI-асистенти.

Haptik: Платформа за разговорна изкуствена интелигентност с много приложения в електронната търговия, телекомуникациите и банковото дело. Платформа за разговорна изкуствена интелигентност с много приложения в електронната търговия, телекомуникациите и банковото дело.

Започнете да автоматизирате с ClickUp

Ако разчитате на основни ботове като Chatbase, пропускате реална възможност да превърнете разговорите в действие. ClickUp Chat свързва всяко взаимодействие с клиенти директно със задачи, проекти и работни процеси, което прави вашата поддръжка по-интелигентна и по-бърза.

Вместо изолирани чатове, ClickUp свързва дискусиите с реални резултати: автоматично създаване на билети за поддръжка, възлагане на задачи и актуализиране на работните процеси в реално време. Агентите получават незабавни обобщения, базирани на изкуствен интелект, предложения за следващи стъпки и лесно проследяване на билетите – без да превключват между инструменти.

С дълбока интеграция в платформи като Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot и Salesforce, ClickUp Chat съхранява всички разговори и операции с клиенти в една система. Няма повече разпръснати чатове. Няма повече изгубени билети.

Ако сте готови за обслужване на клиенти, което наистина ускорява работата, ClickUp Chat е ясният избор за ъпгрейд.

👉 Започнете с ClickUp още днес и преобразувайте вашия AI чатбот!