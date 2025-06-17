8-те най-добри AI инструмента за проследяване на навици през 2025 г.

🗓️ Ден 1: Започвате с най-добри намерения. Да пиете повече вода, да ходите на фитнес и да медитирате преди лягане.

Но по някакъв начин новите ви навици мистериозно изчезват до третия ден. Това се случва дори и на най-добрите от нас.

Не се притеснявайте, има начин да излезете от този цикъл на прокрастиниране и изоставени списъци със задачи.

Въведете приложенията за проследяване на навици: вашето тайно оръжие срещу забравянето, липсата на мотивация и класическото извинение „Ще започна в понеделник“. Те превръщат самоусъвършенстването в игра, като ви държат отговорни по начини, които вашата воля сама не може.

Готови ли сте най-накрая да се придържате към целите си? Ето най-добрите инструменти за проследяване на навици, които ще ви помогнат да останете на правилния път и да го направите забавно!

Ето кратък преглед на 8-те най-добри AI инструмента за проследяване на навици:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp Управление на цели/задачи с изкуствен интелект, повтарящи се задачи, персонализирани приложения за проследяване на навици с AI асистента на ClickUp. Всички видове фрийлансъри, малки екипи и предприятия, които искат управление на цели и задачи, базирано на изкуствен интелект. Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия HabitNow Гъвкаво планиране, персонализирани напомняния и аларми, ежедневни бележки Лица, които искат прост и гъвкав начин за проследяване на навиците Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 9,99 $ (за цял живот). Начин на живот Проследяване на серии, седмична/месечна обратна връзка, персонализирани етикети, графики и диаграми на тенденциите, записване на бележки за вписванията, режим за цветово слепи. Фрийлансъри, които харесват прост интерфейс и информация за поведението Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 4,99 $. Habitica Проследяване на навиците чрез игри (аватари, награди, наказания), предизвикателства в общността Индивидуални лица и групи, които искат да превърнат проследяването на навиците в игра Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 9 долара. Habitify Проследяване на настроението, натрупване на навици, синхронизация с Apple Health/Google Fit, таймер за концентрация, Самостоятелни предприемачи, които искат коучинг и проследяване на навици, базирано на общността Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 2,49 долара. Серии Проследяване на базата на серии (до 24 навика, персонализирани теми и икони, синхронизация с Apple Health) Натрупване на инерция чрез поредици Няма безплатен план. Платените планове започват от 5,99 $ (за цял живот). Coach. me Лични услуги за коучинг, въпроси и отговори от общността и подкрепа, празнуване на постигнати успехи Силно мотивирани хора, които искат коучинг и проследяване на навици, подкрепено от общността Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 87 долара. Reclaim. ai Планиране на навици с помощта на AI, интеграция и синхронизация с календар, анализи на разпределението на времето Самостоятелни предприемачи, които искат AI-базирано планиране и продуктивност Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 8 долара.

Макар да е лесно да започнете с даден навик, да го поддържате в дългосрочен план е трудно. Приложението за проследяване на навици ви помага да останете отговорни, като ви предоставя лесен начин да записвате и наблюдавате ежедневните си дейности.

От личностно развитие до рутинни грижи за себе си и всичко между тях, тези инструменти ви помагат да бъдете последователни в пътуването си към изграждането на навици с напомняния, прозрения и мотивация.

Ето какво да търсите:

Информация, базирана на изкуствен интелект : Потърсете инструменти, които анализират вашия напредък, идентифицират модели и предлагат информация, базирана на данни, за да ви помогнат да разберете какво работи и какво се нуждае от подобрение ✅

Проследяване на цели : Изберете приложение, което ви помага да разделите големите цели на по-лесно постижими задачи, като по този начин дългосрочният успех с непрекъснато усъвършенстване става по-достъпен ✅

Функции за поредици и мотивация : Изберете приложение за проследяване на навици с проследяване на поредици, елементи на геймификация и мотивационни подтици, за да поддържате ангажираността и мотивацията си за определен навик ✅

Персонализиране : Изберете приложение за проследяване на навици, което позволява персонализирани категории навици, гъвкаво планиране и персонализирани табла, за да отговарят на вашите нужди ✅

Удобен интерфейс : Инвестирайте в интуитивно приложение, което използва табла, диаграми, списъци, таймери и др., за да направи проследяването на навиците забавно и без усилие ✅

Сигурност на данните: Изберете инструмент за изграждане на навици, който съхранява данните ви по сигурен начин с опции за архивиране и криптиране ✅

📚 Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект за продуктивност (примери за употреба и инструменти)

1. ClickUp (Най-доброто за управление на цели и задачи с изкуствен интелект)

„Ако изберете правилното малко поведение и го подредите правилно, няма да се налага да се мотивирате, за да го развиете. То просто ще се случи естествено, като добро семе, засадено на добро място. ” – BJ Fogg, американски социален учен

Създайте персонализиран инструмент за проследяване на навици с напомняния, използвайки ClickUp Brain.

ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на задачи и цели, чат, документи и много други. Ето как ClickUp ви помага да установите малки навици в правилния ред. Нека да разгледаме.

💜 ClickUp Goals

Когато спазването на навиците ви се струва трудна битка, ClickUp Goals ви позволява да започнете, като ги разделите на прости, постижими задачи, наречени „Цели“.

Тези цели могат да бъдат адаптирани към различни видове навици:

Количествени цели : Идеални за измерими навици, като например „Прочети четири книги за един месец.”

Финансови цели : Идеални за финансови цели като „Намаляване на месечните разходи до 100 долара. ”

Цели „Вярно/Невярно“: Полезни за задачи от типа „да/не“ за деня, като например „Прекарвайте 5-10 минути всяка сутрин в преглед на задачите и определяне на приоритетите. “

Останете на правилния път с ясни графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка с ClickUp Goals.

💜 ClickUp Brain

Не сте сигурни какви навици да изградите? ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате идеи въз основа на вашите цели.

Използвайте AI-базирано мозъчно буряне, за да създадете списък с потенциални навици с ClickUp Brain.

ClickUp Brain се превръща във ваш треньор по продуктивност и личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, като ви помага да събирате и организирате информация за неограничени навици и да създавате задачи и напомняния за по-голяма последователност.

Мощните невронни мрежи на мозъка също генерират AI-базирани обобщения на вашия напредък и отчети за поредицата от навици, което прави ClickUp едно от най-добрите приложения за проследяване на навици.

И това не е всичко! С помощта на агента ClickUp Custom Autopilot можете да персонализирате, автоматизирате и оптимизирате процеса на проследяване на навиците си. Той може:

Използвайте персонализираните автопилотни агенти на ClickUp, за да персонализирате AI проследяването на навиците си.

Той може да:

Създавайте автоматично повтарящи се задачи за ежедневни, седмични или персонализирани навици.

Изпращайте напомняния и известия, за да се държите отговорни.

Проследявайте напредъка си, като актуализирате статуса или персонализираните полета въз основа на вашата дейност.

Създавайте отчети или обобщения на вашите навици и степента на тяхното изпълнение.

Предлагайте подобрения или мотивационни съвети, използвайки AI прозрения.

Използвайки автопилот, можете да се съсредоточите повече върху изграждането на навици и по-малко върху ръчното проследяване, което прави пътуването ви към изграждането на навици по-гладко и по-ефективно.

💜 Задачи в ClickUp

За ежедневни навици като упражнения, четене или практикуване на съзнателност, повтарящите се задачи на ClickUp елиминират необходимостта да създавате ръчно една и съща задача многократно, като по този начин гарантират, че никога няма да пропуснете нещо.

Планирайте задача да се повтаря с всякаква честота, например ежедневно или на две седмици, или когато нейният статус се промени с помощта на функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp.

Тази функция ви помага да:

Решете колко често трябва да се повтаря задачата – ежедневно, седмично или в определени дни.

Посочете кога трябва да започне повторението и, ако е приложимо, кога да приключи.

Изберете дали следващото събитие да се създаде след приключване на текущото или по фиксиран график.

💜 Шаблон за проследяване на лични навици

Готови ли сте да започнете с вашите навици? Опитайте шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Бъдете организирани и създайте продуктивни рутинни дейности с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

С този шаблон е лесно да:

Направете списък с навиците си и го актуализирайте ежедневно с отчети, за да проследявате напредъка, размислите или корекциите с ClickUp Docs , и го споделете с приятел, треньор или екип за подкрепа.

Отбележете ключовите моменти на напредък и постиженията си в ClickUp Milestones , за да поддържате темпото на личното си развитие.

Автоматично актуализирайте дневника си с навици с правила „ако-тогава“ и тригери, използвайки ClickUp Automations.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани етикети : Добавете : Добавете персонализирани полета , за да записвате допълнителни подробности за пътя си към новите навици, като продължителност или бележки за всяка сесия.

Преглед на напредъка : Създайте : Създайте табло в ClickUp , за да визуализирате и проследявате напредъка си във времето, което ще ви мотивира и ще ви даде представа за вашата последователност.

Напомняния и известия: Активирайте : Активирайте напомнянията на ClickUp за повтарящите се задачи, за да получавате известия и да не пропускате навиците си сред натоварения график в приложението си за планиране.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери.

📚 Прочетете още: Безплатни шаблони за продуктивност в Excel и ClickUp

2. HabitNow (Най-доброто приложение за организиране на навици и задачи на едно място)

чрез HabitNow

HabitNow комбинира проследяване и планиране на цели, за да ви помогне да организирате ефективно ежедневните си навици и рутина. Можете да дефинирате и персонализирате навици с ежедневни, седмични или месечни цели и да ги организирате в различни категории и списъци.

Гъвкава система за планиране, персонализирани напомняния и аларми, както и функция за таймер помагат да се подобри концентрацията по време на задачите, а подробните диаграми и статистики правят проследяването на напредъка бързо и без усилие.

Най-добрите функции на HabitNow

Показатели за последователност : Създайте поредици от успехи за мотивация и документирайте пътуването си с ежедневни бележки за непрекъснато усъвършенстване.

Персонализиране : Персонализирайте своя опит с предварително зададени интервали на таймера, теми и икони.

Управление на задачите: Добавете повтарящи се задачи, напомняния и списъци за по-обширни задачи, като пазаруване, домакинска работа, работа и др.

Ограничения на HabitNow

Не позволява превръщането на целите, базирани на числа, в цели от типа „да/не“ за един и същ навик.

Не позволява на потребителите да сортират навиците според часа на деня.

Цени на HabitNow

Безплатно

Доживотен: 9,99 $

Оценки и рецензии за HabitNow

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📌 Опитайте това: „Правилото за две минути“ е чудесен трик за продуктивност, който улеснява създаването и спазването на рутина. Направете всеки нов навик толкова лесен, че да отнема по-малко от 2 минути, за да започнете. Вместо да се ангажирате с 20 минути медитация дневно, започнете с 2 минути съзнателно размишление.

3. Way of Life (Най-доброто приложение за проследяване и изграждане на навици с интуитивен интерфейс)

чрез Way of Life

Way of Life ви помага да изградите положителни сутрешни навици, да се откажете от лошите навици и да разберете поведенческите си модели във времето. С простия, но ефективен интерфейс можете да се предизвикате да поддържате непрекъснати серии и да получавате седмична и месечна обратна връзка за навиците си чрез вградения табло с резултати.

Приложението за проследяване на цели помага и за проследяване на мисли, разсъждения или наблюдения, като ви позволява да прикачвате кратки бележки към всеки запис за навик. Режимът за цветово слепи гарантира по-достъпно и удобно за всички потребители изживяване.

Най-добрите функции на Way of Life

Персонализирани етикети : Групирайте и управлявайте ефективно всичките си навици с помощта на персонализирани етикети, които улесняват проследяването на различни области от живота ви.

Информация за напредъка : Анализирайте навиците си във времето с помощта на кръгови диаграми, стълбови диаграми и линии на тенденциите, за да визуализирате напредъка си и да идентифицирате модели.

Напомняния и планиране: Останете на път с гъвкави напомняния, които ви позволяват да планирате сигнали с персонализирани съобщения.

Ограничения на начина на живот

Придобиването на премиум план е единственият начин да проследявате неограничен брой навици и да архивирате тези, от които вече нямате нужда, но искате да запазите.

Липсват разширени функции за управление на задачите и времето

Цени на Way of Life

Безплатно

Премиум: Започва от 4,99 $.

Оценки и рецензии за Way of Life

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Way of Life?

Едно ревю в Apple Store гласи:

Използвам го много последователно от няколко години насам и това има огромно положително влияние върху живота ми. Наличието на наистина бърз и лесен начин да записвам ежедневните си модели и поведение ми позволява да бъда по-съзнателен и отговорен към себе си.

Използвам го много последователно от няколко години насам и това има огромно положително влияние върху живота ми. Наличието на наистина бърз и лесен начин да записвам ежедневните си модели и поведение ми позволява да бъда по-съзнателен и отговорен към себе си.

4. Habitica (Най-доброто за проследяване на навици чрез игри)

чрез Habitica

Habitica съчетава традиционните методи за проследяване на навици с интерактивни игрови елементи, за да направи проследяването на навици забавно, увлекателно и силно мотивиращо.

Това ви позволява да зададете както положителни навици (например „Яжте здравословно“), така и отрицателни навици (например „Пропускайте тренировките“). Ангажирането с положителни навици ви носи ползи в играта, докато отдаването на отрицателни навици води до наказания.

„Ежедневните задачи“ са повтарящи се задачи, които искате да изпълнявате ежедневно, няколко пъти седмично или месечно, а „задачите за изпълнение“ са еднократни задачи с краен срок, които ви помагат да спечелите награди при завършването им.

Най-добрите функции на Habitica

Геймификация : Участвайте в ролеви игри, аватари, персонализирани награди, серии, скали за трудност и др., за да превърнете самоусъвършенстването в приключение.

Общностни предизвикателства : Състезавайте се с приятели и непознати за общи цели и спечелете специални награди.

Споделена табло за задачи: Повишете отговорността, като работите по задачите с членовете на групата си на споделено табло.

Ограничения на Habitica

Разделът „Задачи“ не ви позволява да създадете списък и след това да добавите задачи към него.

Някои потребители смятат, че многото изскачащи прозорци и реклами в играта нарушават потребителското преживяване.

Цени на Habitica

Безплатно

Групов план: 9 $/месец + 3 $ за всеки допълнителен член/месец

Оценки и рецензии за Habitica

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Habitica?

В рецензия в Apple Store се казва :

Тъй като Habitica е игра с висока степен на персонализация, вие наистина можете да превърнете вашите навици и задачи в игра, която отговаря на вашето ниво на креативност, утилитаризъм, минимализъм и ангажираност към общността.

Тъй като Habitica е игра с висока степен на персонализация, вие наистина можете да превърнете навиците и задачите си в игра, която отговаря на вашето ниво на креативност, утилитаризъм, минимализъм и ангажираност към общността.

5. Habitify (Най-доброто приложение за проследяване на навици с минималистичен интерфейс)

чрез Habitify

Habitify е дигитален планиращ инстру мент, който ви позволява да зададете навици, съответстващи на вашите цели, като ежедневна медитация, пиене на повече вода или четене всяка вечер, и да ги организирате в сутрешни, следобедни и вечерни рутинни дейности за ясен и структуриран подход към проследяването на навиците.

Персонализираните напомняния ви помагат да останете отговорни, а известията се адаптират към графика и предпочитанията ви, като ви подканват в подходящия момент. Приложението се интегрира и с Apple Health и Google Fit, за да ви помогне да проследявате целите си за фитнес и благосъстояние на различни устройства.

Най-добрите функции на Habitify

Таймер за концентрация : Отделете цялото си внимание на задачите с висок приоритет с вградените таймери, които правят управлението на задачите по-ефективно.

Проследяване на настроението : Проследявайте чувствата и емоциите си, за да откриете факторите и моделите, които влияят на напредъка ви, като по този начин повишите самосъзнанието си и вземете по-добри решения.

Натрупване на навици : Интегрирайте нови навици в ежедневната си рутина, като ги свържете с вече съществуващи навици и създадете персонализирани напомняния.

Ограничения на Habitify

Приложението за проследяване на навици не позволява проследяване на базата на проценти, което е полезно за навици, при които напредъкът не е двоичен или базиран на броене.

Някои потребители съобщават, че приложението понякога може да работи бавно.

Цени на Habitify

Безплатно

Премиум : 2,49 $/месец

Доживотен: 59,99 $

Оценки и рецензии за Habitify

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Habitify?

Едно от ревютата в Google Play гласи:

Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което улеснява добавянето и проследяването на навици. Това, което отличава Habitify от другите приложения за проследяване на навици, е неговата задълбочена аналитика, която предоставя ценни данни за моя напредък и навици във времето.

Интерфейсът е изчистен и интуитивен, което улеснява добавянето и проследяването на навици. Това, което отличава Habitify от другите приложения за проследяване на навици, е неговата задълбочена аналитика, която предоставя ценни данни за моя напредък и навици във времето.

Прочетете още: Безплатни шаблони за план за самопомощ

6. Streaks (Най-доброто приложение за създаване на инерция с проследяване на навици на базата на поредици)

чрез Streaks

С Streaks можете да проследявате до 24 навика и да поддържате мотивацията си с подробна информация, като статистика за навиците, продължителност на сериите и процент на изпълнение. За да персонализирате пространството си, можете да избирате измежду 78 различни цветови теми и над 600 икони за задачи.

Приложението се синхронизира с всичките ви Apple устройства и се интегрира с Apple Health, за да проследява автоматично стъпките, съня и тренировките ви.

Най-добрите функции на Streaks

Ежедневни бележки : Водете записки за напредъка си или размишлявайте върху предизвикателствата, успехите, личностното развитие и подобренията.

Задачи с определено времетраене : Използвайте вградените времена за проследяване на навици, които изискват определена продължителност, като медитация, стречинг или четене.

Споделени задачи: Споделяйте навици с други потребители на Streaks, за да насърчите екипната работа и мотивацията, което е идеално за взаимна отчетност.

Ограничения на Streaks

Достъпно само на устройства на Apple, за разлика от други приложения за проследяване на навици, които са достъпни на различни устройства.

Необходимо е да се поработи доста с приложението, за да се разбере как функционира, дори и с помощта на раздела за помощ.

Цени на Streaks

Доживотен: 5,99 $

Оценки и рецензии за Streaks

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Търсите вдъхновение? Ето няколко примера за добри навици, които могат да ви помогнат да изградите здравословни рутинни дейности и да проправите пътя към дългосрочни постижения.

📮 ClickUp Insight: Здравето и фитнесът са основните лични цели на участниците в нашето проучване, но 38% признават, че не проследяват последователно напредъка си. 🤦Това е голяма разлика между намерението и действието! ClickUp може да ви помогне да подобрите фитнес резултатите си с помощта на специалните си шаблони за проследяване на навици и повтарящи се задачи. Представете си, че без усилие изграждате тези рутинни дейности, записвате всяка тренировка и поддържате силна медитационна серия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно повишение на продуктивността, защото да останеш на правилния път започва с това да видиш пътя.

7. Coach. me (Най-доброто приложение за проследяване на навици с вграден коучинг и подкрепа от общността)

Чрез комбинирането на надежден инструмент за проследяване на навици с достъп до подкрепяща общност и професионално наставничество, Coach.me предлага различни опции за персонализирана помощ в областта на продуктивността, фитнеса, лидерството и др.

Можете да следвате приятели, за да ги подкрепяте и да виждате напредъка им, или да подкрепяте други хора, които работят върху същите навици като вас, чрез глобален фийд с дейности. Всеки навик има раздел с въпроси и отговори, където можете да задавате или отговаряте на въпроси и да споделяте опит.

Най-добрите функции на Coach.me

Личен коучинг : Получете персонализирани съвети и подкрепа от професионални коучове, които ще ви помогнат да преодолеете предизвикателствата и да останете верни на целите си.

Положително подкрепление: Получавайте насърчение чрез функции като празнуване на постигнати успехи и поздравления от общността, които служат за мотивиране и подсилване на положителното поведение, основано на навици.

Подкрепа от общността: Включете се в общност от хора със сходни интереси, които да ви подкрепят, да споделят опит и да ви помагат да се държите отговорни.

Ограничения на Coach.me

Някои потребители съобщават, че интерфейсът понякога може да бъде бавен и труден за навигация.

Цени на Coach.me

Безплатно

Индивидуално обучение за навици: Започва от 25 $ на седмица

Оценки и рецензии за Coach.me

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Coach.me?

Едно ревю в Apple Store гласи:

Харесвам това приложение – то е просто и ми помага да изграждам и проследявам навици. Страхотно е да имам ежедневно напомняне за задачите, които мога да отметна, независимо колко малки са те.

Харесвам това приложение – то е просто и ми помага да изграждам и проследявам навици. Страхотно е да имам ежедневно напомняне за задачите, които мога да отметна, независимо колко малки са те.

8. Reclaim. ai (Най-доброто за планиране на навици с помощта на изкуствен интелект)

Reclaim.ai е календарно приложение, задвижвано от изкуствен интелект, което ви помага да си поставяте цели и да проследявате навиците си, като интегрира вашите рутинни дейности в съществуващия ви календар. След като определите навиците, които искате да установите, AI асистентът автоматично намира най-подходящото време в календара ви, за да планирате навиците си за професионално и лично развитие, като се уверява, че те се вписват безпроблемно в съществуващите ви ангажименти.

Можете също да настроите параметри като честота, продължителност и предпочитани времеви прозорци за конкретен навик и да автоматизирате планирането на свързани задачи и напомняния.

Reclaim. ai най-добри функции

Персонализирано планиране : Използвайте „Гъвкави времеви резерви“ и „Интелигентни времеви прозорци“, за да препланирате навиците си според нуждите и да се адаптирате към промените в календара си.

Анализи : Получете информация за разпределението на времето си и спазването на планираните навици, степента на изпълнение на навиците и общия напредък към личните ви цели.

Приоритети на навиците: Присвойте нива на приоритет, вариращи от Критичен (P1) до Нисък (P4), за да се уверите, че навиците с по-висок приоритет са планирани преди тези с по-нисък приоритет.

Ограничения на Reclaim.ai

Някои потребители съобщиха, че интерфейсът на телефона е труден за използване.

Понякога задачите са прекалено много и календарът изглежда препълнен.

Цени на Reclaim.ai

Lite : Безплатно

Стартово ниво : 8 долара на месец за едно място

Бизнес : 12 долара на месец за работно място

Предприятие: 18 долара на месец за работно място

Reclaim. ai оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Reclaim. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Reclaim ви дава достатъчно контрол, за да инструктирате неговия механизъм да планира задачите ви по начина, по който трябва. Той е добре интегриран с ClickUp и Google и ви позволява да контролирате задачите си отвсякъде.

Reclaim ви дава достатъчно контрол, за да инструктирате неговия двигател да планира задачите ви по начина, по който трябва. Той е добре интегриран с ClickUp и Google и ви позволява да контролирате задачите си отвсякъде.

Изградете трайни навици с ClickUp

Изграждането на по-добри навици и придържането към тях не трябва да бъде трудно, особено когато разполагате с подходящите инструменти за изграждане и проследяване на навици, които ви помагат да бъдете отговорни.

С AI-базираните функции на ClickUp проследяването на навиците става лесно, автоматизирано и напълно персонализирано, за да се адаптира към вашия начин на живот.

Независимо дали се опитвате да медитирате ежедневно, да бъдете по-продуктивни на работа или да разработите последователна тренировъчна програма, ClickUp ви помага да изградите и да се придържате към навиците си.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да изграждате рутинни навици, които водят до дългосрочен успех.