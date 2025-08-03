13 безплатни шаблона за търговски оферти, с които да сключвате сделки по-бързо

Все още съставяте оферти в последния момент, докато клиентите чакат? Това е начинаещ ход.

Набързо изготвено, неясно или пълно с пропуски предложение излъчва неподготвеност, и никой клиент не би заложил пари на него.

Имате нужда от нещо, което работи толкова усърдно, колкото и вие – ясно и успешно търговско предложение, което ви помага да спечелите клиента без безкрайни преговори.

И, разбира се, не е нужно да ги създавате от нулата. В тази публикация в блога ще намерите безплатни шаблони за търговски предложения, които ще ви помогнат да представяте по-бързо, да задавате ясни очаквания и да сключвате сделки без паника в последния момент. ✅

Какво представляват шаблоните за търговски оферти?

Шаблоните за търговски оферти са предварително структурирани документи за представяне на продукт или услуга на клиенти. Те включват раздели за нуждите на клиента, предложени решения, резултати, график и разходи.

Компаниите (особено B2B фирми) и доставчиците на услуги (като фрийлансъри, агенции или консултанти) използват тези шаблони, за да гарантират, че предложенията за продукти са последователни, изчерпателни и професионални.

Използването на шаблон позволява на екипите и свободно практикуващите професионалисти бързо да попълват данните на клиентите, без да се налага да създават всяка оферта от нулата, което спестява време и намалява грешките.

💡 Професионален съвет: Добавете мини страница с често задавани въпроси за мълчаливи възражения. Помислете за всички въпроси, които провалят сделките зад затворени врати: „Това мащабируемо ли е?“ „Ами ако вече използваме X?“ Отговорете на тях в офертата си за продажба, преди да бъдат зададени.

Какво прави един шаблон за търговско предложение добър?

Добре структурираният шаблон за търговско предложение е от съществено значение за ефективното комуникиране на вашата стойностна предложения и сключването на сделки. Той трябва да отговаря на нуждите на клиента, да предоставя ясна информация и да улеснява вземането на решения.

Ето няколко аспекта, на които да обърнете внимание:

Ясно резюме: Започва с кратък преглед, който очертава предизвикателствата пред клиента и как вашето решение ги решава.

Структурирани раздели: Предоставя готови шаблони за обхвата на проекта, резултатите, цените и графиците, за да ускори изготвянето на проектите.

Прозрачна ценова структура: Включва разбивка на разходите, условия за плащане и всички допълнителни услуги или добавки.

Лесни за персонализиране полета: Позволяват ви бързо да персонализирате офертите с имената на клиентите, конкретните Позволяват ви бързо да персонализирате офертите с имената на клиентите, конкретните цели на проекта и уникалните подробности за услугата.

Чисто, професионално форматиране: Подчертава важни детайли като възвръщаемост на инвестицията (ROI), предложение за стойност и следващи стъпки, без да претоварва читателя.

Функции за сътрудничество: Позволява на вътрешните екипи да коментират, предлагат редакции и прикачват референтни файлове директно в шаблона.

Етикети за проследяване на статуса: Маркира офертите като „Чернова“, „Изпратена“, „Прегледана“ или „Одобрена“, за да информира всички за напредъка.

Интегрирано управление на задачите: възлага задачи за действие, като задачи за преразглеждане, заявки за обратна връзка от клиенти или напомняния за последващи действия в рамките на офертата.

Опции за визуална организация: Поддържа таблици, списъци за проверка, графики и диаграми, за да улесни разбирането на сложни детайли.

Опции за електронен подпис и експортиране: Позволява бързо одобрение с вградена поддръжка на електронен подпис или лесно експортиране в PDF и doc формати.

Проследяване на ангажираността на клиентите: Проследява кога клиентът отваря, разглежда или взаимодейства с предложението, за по-интелигентни последващи действия.

За да спечелите потенциални клиенти, създайте персонализиран документ, който ясно отговаря на нуждите на клиентите, подчертава съответните показатели за ефективност и отличава вашата оферта от конкуренцията.

📮ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че специалистите с интелектуален труд могат да прекарват близо 308 часа седмично в срещи в организация с 100 души! Но какво ще стане, ако можете да съкратите това време за срещи? Унифицираното работно пространство на ClickUp драстично намалява ненужните срещи! 💫 Реални резултати: Клиенти като Trinetix постигнаха 50% намаление на срещите чрез централизиране на проектната документация, автоматизиране на работните процеси и подобряване на видимостта между екипите, използвайки нашето приложение за работа. Представете си, че си връщате стотици продуктивни часове всяка седмица!

13 готови за употреба шаблона за търговски предложения, с които да сключите повече сделки

Офертите за продажби трябва да бъдат ясни, убедителни и бързи за доставка.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което помага на екипите да управляват задачи, документи и работни процеси на клиенти на едно място. То включва и готови шаблони, които гарантират последователността и професионализма на вашите оферти.

По-долу ще разгледаме 13 шаблона за търговски оферти, предлагани от този софтуер за управление на оферти.

1. Шаблон за оферта за услуги на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте, изпращайте и проследявайте оферти без усилие с шаблона за оферти на ClickUp Services.

Шаблонът за оферти на ClickUp Services ви помага да създадете изпипани, подробни оферти, които поставят ясни очаквания, показват вашата стойност и ускоряват одобренията от страна на клиентите. Той е създаден, за да елиминира проблемите с форматирането и липсващите детайли, така че да можете да се съсредоточите върху представянето и сключването на сделки.

Получавате повече от шаблон – получавате структурирано, персонализирано работно пространство, което опростява всеки етап от процеса на изготвяне на оферти, от очертаване на услугите до проследяване на одобренията.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Разделете пакетите от услуги, ценовите модели и графиците в ясен и удобен за клиента формат.

Ниво на обслужване , Срок на договора и Цикъл на фактуриране , за да персонализирате всяка оферта. Използвайте персонализирани полета като, за да персонализирате всяка оферта.

Проследявайте офертите по етапи с изгледи като Нови оферти, Преговори и Готови за подписване.

📌 Идеално за: Екипи, които се нуждаят от персонализирани търговски решения с подробни резултати, цени и графици, за да спечелят бързо нови клиенти.

💡 Професионален съвет: Искате да подобрите своите търговски предложения? Гледайте това видео за това как да използвате изкуствен интелект за продажби! Открийте практични начини, по които изкуственият интелект може да ви помогне да персонализирате предложенията, да автоматизирате последващите действия и да анализирате нуждите на клиентите, за да можете да представяте по-умно, да отговаряте по-бързо и да сключвате повече сделки с по-малко усилия.

2. Шаблон за проектно предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте напредъка на офертата с шаблона за бяла дъска за проектни оферти на ClickUp.

Шаблонът за бяла дъска за проектни предложения на ClickUp ви помага да избегнете объркващите размени на кореспонденция и да създадете ясни, визуални предложения, които се одобряват по-бързо. Той е идеален за превръщане на груби идеи в структурирани планове – всичко в едно работно пространство с функция „плъзгане и пускане”.

Този шаблон ви позволява да обменяте идеи свободно с лепящи се бележки, фигури, текст и задачи, а след това да преминете безпроблемно от планиране към изпълнение, без да губите инерция.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Начертайте визуално идеите си за проекти, като използвате инструменти за бяла дъска, като лепящи се бележки и фигури.

Създайте съвместен преглед на проекта , който да съгласува екипа ви от самото начало.

Превърнете идеите от мозъчната буря в изпълними задачи с едно кликване – без да се налага ръчно прехвърляне.

📌 Идеално за: Професионалисти, които очертават ясно обхвата на проектите, етапите и нуждите от ресурси, за да съгласуват заинтересованите страни преди началото на работата.

🧠 Интересен факт: През 1960 г. Росър Рийвс от Ted Bates & Co. въвежда уникалното търговско предложение (USP) – проста идея, която променя рекламата завинаги. Търговските предложения все още използват същия основен принцип: покажете какво ви отличава.

3. Шаблон за бизнес предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Използвайте шаблона за бизнес оферти на ClickUp, за да създадете убедителни и успешни оферти за потенциални клиенти.

Шаблонът за бизнес предложения на ClickUp предоставя визуална система за картографиране на идеи, структуриране на резултати и представяне на изпипани, ориентирани към клиента предложения, без да се налага да започвате от нулата всеки път.

Този гъвкав шаблон за консултантско предложение ви помага да свържете нуждите на клиента, ценностното предложение и решението в ясен и логичен поток. Ще прекарвате по-малко време във форматиране и повече време в сключване на сделки.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Създавайте гъвкави, професионални предложения, без да ги преписвате от нулата.

Визуално подредете ключови елементи като етапи, цени и срокове за по-бързо одобрение.

Лесно адаптирайте структурата в зависимост от размера, сложността или отрасъла на проекта.

📌 Идеално за: Фирми, които представят услуги, стратегически планове и инвестиционни възможности, за да си осигурят партньорства и финансиране.

💡 Професионален съвет: Добавете петминутна проверка или анализ в следващото си търговско предложение. Включете кратък преглед на настоящата им организация (сайт, стратегия, работни процеси и т.н.), за да докажете, че сте инвестирали време. Това показва инициативност и ви дава авторитет. 🎯

4. Шаблон за търговско предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Персонализирайте офертите за всеки клиент, като използвате шаблона за търговски предложения на ClickUp.

Подготовката на подробно търговско предложение, когато клиентът поиска да му бъдат представени цени, обхват и условия на доставка в рамките на един ден, е истинско изпитание. Шаблонът за търговско предложение на ClickUp е създаден, за да организирате офертата си, да ускорите изготвянето й и да елиминирате грешки, които могат да ви струват сделката.

Този шаблон ви предоставя ясна структура, с която да разделите сложни услуги или продукти на подредени секции – условия, резултати, ценови нива, изключения и срокове – без да се налага да се занимавате с форматиране.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Бързо групирайте допълнителните услуги или пакети за допълнителни продажби в отделни блокове за по-голяма яснота и по-добра конверсия.

Вмъкнете ключови дати, крайни срокове и стъпки за одобрение директно в офертата с визуални джаджи.

план на проекта още от първия ден, за да могат клиентите да видят точно какво предстои и кога. Представете пъленоще от първия ден, за да могат клиентите да видят точно какво предстои и кога.

📌 Идеално за: Компании, които представят структурирани търговски сделки, включващи подробности за продуктите, разбивка на разходите и условия за по-бързо сключване на сделки.

🔍 Знаете ли? Търговските предложения могат да варират от една страница до огромни, многотомни документи – в зависимост от това, което е заложено на карта. Например, когато Boeing се състезаваше за договор с американските военновъздушни сили на стойност няколко милиарда долара през 2010 г., предложението им за програмата за танкери KC-X беше с дължина над 8000 страници! То включваше изчерпателни технически спецификации, документация за съответствие и подробни разбивки на разходите. Макар че повечето бизнес предложения не трябва да бъдат толкова дълги, това подчертава колко важно е да адаптирате дълбочината и детайлността на предложението си към нуждите на клиента и размера на възможността, за да спечелите големи сделки. 🏆

5. Шаблон за бюджетно предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Направете бързи корекции и проследявайте одобренията на бюджета с шаблона за бюджетно предложение на ClickUp.

Когато клиентите се нуждаят от ясна, добре структурирана разбивка на бюджета, всяка неяснота в предложението ви може да навреди на шансовете ви. Шаблонът за бюджетно предложение на ClickUp предоставя на професионалистите в продажбите всичко необходимо, за да представят разходите, сроковете и резултатите с увереност и точност – веднага след като го извадите от кутията.

Този готов за употреба документ бързо очертава всички разходи по проекта с вградени полета за разбивка на разходите, условия на плащане и планове за изпълнение. Лесно се персонализира, така че всяка оферта отговаря на нуждите на клиента и винаги е в професионален и последователен формат.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Представете бюджетите ясно с редактируеми полета за разходи, срокове и условия на плащане.

Използвайте предварително проектирани визуални елементи като диаграми и таблици, за да опростите сложните цифри.

Предлагайте професионални, лесни за одобрение предложения, без да започвате от нулата.

📌 Идеално за: Екипи, които планират бюджети за проекти или оперативни бюджети и се нуждаят от ясен, подробен формат за представяне на разходите и обосноваване на финансовите изисквания.

💡 Професионален съвет: Създайте визуализация „Първите 30 дни“ с ClickUp Един от най-добрите начини да подготвите клиентите си за успех – и да намалите тревожността им при започването на работа – е да им покажете точно какво да очакват след подписването. Създайте ясна визуализация „Първите 30 дни“, която очертава ключовите етапи, резултати и следващи стъпки. Това може да бъде проста времева линия, списък за проверка или дори стъпка по стъпка пътна карта. Как да го направите в ClickUp: Използвайте времевата линия или изгледа на Гант в ClickUp , за да планирате всяка фаза от въвеждането, от стартирането до първите резултати.

Създайте списък с задачи за всяка дейност, така че клиентите да знаят какво предстои и кой е отговорен за това. за всяка дейност, така че клиентите да знаят какво предстои и кой е отговорен за това.

Споделете плана за въвеждане директно с вашия клиент – той може да коментира, да задава въпроси и да проследява напредъка в реално време.

Задайте автоматични напомняния и крайни срокове, за да поддържате графика и да гарантирате отговорността на всички. , за да поддържате графика и да гарантирате отговорността на всички. Чрез визуализиране на процеса на въвеждане в ClickUp не само поставяте ясни очаквания, но и изграждате доверие и прозрачност от първия ден. Клиентите ще се чувстват уверени, информирани и готови да продължат напред, което ще направи вашите предложения още по-привлекателни. 🚀

6. Шаблон за управление на договори ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте всеки аспект от договора си на едно място с шаблона за управление на договори на ClickUp.

Търговските представители и агенциите често се занимават с много клиентски договори едновременно – проследяват кой трябва да подпише, кои срокове наближават и кои подновявания са дължими. Шаблонът за управление на договори на ClickUp решава този проблем.

Той предлага изпипана, професионална система за договори с предварително зададени статуси и полета, така че можете да започнете веднага. Вместо да създавате своя тракер от нулата, можете да видите на един поглед етапа на всеки договор и заинтересованите страни.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте вградените напомняния и крайни срокове, за да сте в крак с подновяванията и одобренията.

Проследявайте етапа, заинтересованите страни и статуса на всеки договор в една организирана визуализация.

Следете бюджетите, таксите и лимитите на отговорността, както и правните етапи от първия ден.

📌 Идеално за: Фирми, които се нуждаят от организиране на жизнения цикъл на договорите, проследяване на задълженията и управление на подновяванията или измененията на едно централизирано място.

💡 Професионален съвет: Добавете раздел „Бъдеща снимка“. Нарисувайте кратка, ярка картина на това как би изглеждал светът на вашия клиент след като работи с вас. Формулирайте примера за търговско предложение като история „преди и след“, за да им помогнете да визуализират трансформацията и стойността, която им предоставяте. Искате ли да направите вашата „Снимка на бъдещето“ още по-убедителна? ✨ Използвайте функцията ClickUp Docs, за да добавите богати визуални елементи, таблици и списъци за проверка директно в офертата си. Можете дори да си сътрудничите с екипа си в реално време, за да създадете убедителна история за преди и след, която да резонира с клиента ви.

7. Шаблон за план за продажби и маркетинг на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте работните процеси по продажбите и маркетинга с шаблона за план за продажби и маркетинг на ClickUp.

Когато екипите по продажби и маркетинг работят на отделни платформи, съгласуваността бързо се разпада. Шаблонът за план за продажби и маркетинг на ClickUp решава този проблем с едно единствено структурирано работно пространство, в което са свързани целите за продажби, маркетинговите стратегии, графиците на кампаниите и ключовите показатели за ефективност.

Можете да планирате кампании, да разпределяте ресурси и да вземате решения въз основа на вашите стратегии за продажби и маркетинг, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Определете целите за приходи, маркетинговите цели и задачите на кампанията в готови за употреба раздели.

Разпределяйте отговорности, проследявайте напредъка и поддържайте съгласуваност между отделите.

Използвайте актуализации на статуса и предупреждения, за да забележите закъсненията навреме и да спазите всеки краен срок с увереност.

📌 Идеално за: Екипи, които разработват подробни, приложими стратегии за продажби и маркетинг, които съгласуват целите, кампаниите и ключовите показатели за ефективност между отделните отдели.

🧠 Интересен факт: Археолозите са открили папируси от 2000 г. пр.н.е., в които търговците са предлагали търговски сделки в писмена форма – всъщност, древната форма на търговските предложения.

8. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Автоматизирайте лесно вашите продажбени инициативи с помощта на шаблона за продажбен план на ClickUp.

Шаблонът за план за продажби на ClickUp ви предоставя готова за употреба структура, с която да организирате цялата си стратегия за продажби на едно място – от поставянето на цели до изпълнението – без да се налага да я съставяте ръчно.

За разлика от предишния шаблон, който съчетава маркетингови кампании и продажбени дейности в един работен процес, този е създаден изцяло за изпълнение на продажби. Той се фокусира изцяло върху определянето на SMART цели, очертаването на целеви стратегии и управлението на всеки етап от продажбения процес чрез подробно проследяване на задачите.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Структурирайте целия си процес на продажби от планирането до изпълнението в специално предназначено за целта работно пространство.

Използвайте динамични изгледи като Времева линия и Гант , за да визуализирате зависимости и приоритети.

Задайте SMART цели, разпределете задачи и следете напредъка във всяка продажбена дейност.

📌 Идеално за: Търговски представители и мениджъри, които планират целите за приходи, тактики за проучване на пазара и графици за контакти, за да стимулират предвидим растеж на продажбите.

📖 Прочетете също: Шаблони за отчети за продажби

9. Шаблон за заявка за оферта на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте всички оферти, които събирате, на едно централно място с шаблона за заявка за оферта на ClickUp.

Шаблонът за заявка за оферта на ClickUp организира всички изисквания, крайни срокове и точки за оценка на едно място, така че нищо да не бъде пропуснато.

За разлика от основните формуляри, този шаблон е създаден с оглед на гъвкавост. Можете да персонализирате всяка секция, от подробностите за проекта до очакванията на доставчиците, и да проследявате всяка заявка за оферта, като използвате персонализирани статуси като Подадена, Прегледана, Одобрена или Отхвърлена за пълна прозрачност.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Персонализирайте секциите за запитвания за оферти, за да отговарят на вашите конкретни критерии за проекти и доставчици.

запитвания за оферти за конкретни проекти до множество доставчици – без да се налага да повтаряте една и съща работа. Автоматизирайте разпространението на запитвания за оферти, за да можете да изпращатедо множество доставчици – без да се налага да повтаряте една и съща работа.

Сътрудничество в реално време с коментари и редактиране в рамките на задачите за по-бързи решения

📌 Идеално за: Търговски екипи, независими изпълнители и агенции, работещи с клиенти, които се нуждаят от гъвкав и професионален начин за изпращане на документи за запитвания за оферти и сравняване на отговорите на доставчиците.

10. Шаблон за привличане на клиенти на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте приятно преживяване за новите клиенти с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp.

Предоставянето на безупречно преживяване при привличането на клиенти е от решаващо значение за изграждането на доверие и поставянето на основите за дългосрочен успех. Шаблонът за привличане на клиенти на ClickUp ви съпътства от първоначалното посрещане до настройката на услугата, така че да можете да предоставите последователно и изпипано преживяване, без да пропускате подробности.

Този шаблон е напълно персонализируем. Можете да проследявате и управлявате задачи като изпращане на подаръци за добре дошли, планиране на разговори за въвеждане, разпределяне на членове на вътрешния екип и събиране на въпросници за въвеждане – всичко на едно място.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Персонализирайте въвеждането с помощта на потребителски полета като Тип клиент , Пакет услуги и Дата на обаждане за въвеждане .

Използвайте изгледи като Формуляри за приемане на клиенти и Разбивка на пакети услуги , за да организирате ключовите стъпки.

Адаптирайте шаблона към вашия процес на въвеждане с гъвкавост при плъзгане и пускане и актуализации в реално време.

📌 Идеално за: Агенции, които оптимизират процесите по привличане на клиенти, проследяват важни етапи и осигуряват безпроблемно прехвърляне от продажбите към обслужването.

🔍 Знаете ли? Няколко агенции от висок клас са известни с това, че леко ароматизират своите печатни предложения – например с деликатен аромат на сандалово дърво или цитрусови плодове – за да направят физическия документ по-забележим и да създадат сензорна памет.

11. Шаблон за споразумение за услуги на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Очертайте услугите и определете условията за плащане с шаблона за споразумение за услуги на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за услуги на ClickUp ви помага да създадете ясни, персонализирани договори, които очертават точно какво се очаква. Това гарантира, че проектите започват на солидна основа и всички остават съгласувани.

Получавате вградени полета за персонализиране, с които можете да категоризирате споразуменията по тип услуга, стойност на договора или информация за клиента, което улеснява поддържането на организация по време на сключването на сделките. Този шаблон ви помага да определите очакванията, да дефинирате обхвата и да започнете работа, без да се замисляте прекалено много за настройките.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте персонализирани полета, за да проследявате типа услуга, стойността на договора и ключови данни за клиента.

Определете ясни очаквания от първия ден с персонализиран, професионален формат на договора.

Разделете споразуменията на изпълними задачи и определете отговорни лица, за да гарантирате гладкото им изпълнение.

📌 Идеално за: Доставчици на услуги, които изготвят професионални, персонализирани споразумения, които ясно определят резултатите, условията за плащане и очакванията по проекта.

12. Шаблон за CRM на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Превърнете разпръснатата информация за клиентите в ясна, практична система с шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът ClickUp CRM ви помага да запазите контрол над всеки разговор, сделка и взаимодействие с клиенти, без да губите представа за подробностите.

Той проследява всеки потенциален клиент чрез персонализирани статуси като Квалифициран, Нуждае се от одобрение или Затворен и организира контактите с полета като Тип CRM елемент, Индустрия и Длъжност, за да можете без усилие да определите приоритетите си за контакти и следващите стъпки.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте потенциалните клиенти чрез персонализирани статуси, за да наблюдавате напредъка на сделката с един поглед.

Сортирайте и филтрирайте контактите с помощта на персонализирани полета за по-ефективно проследяване.

Превключвайте между изгледи като Изглед на процеса на продажби и Изглед на моите задачи, за да управлявате процеса и ежедневните задачи.

📌 Идеално за: Търговски екипи, които управляват потенциални клиенти, проследяват точките на контакт с клиентите и организират данните за сметките, за да преминават сделките през процеса с по-малко сътресения.

💡 Професионален съвет: Създайте оформление „изберете свое собствено приключение“ в предложението. Използвайте кликаеми секции или интерактивно съдържание. Позволете на лицата, вземащи решения, да преминат към цените, докато техническите специалисти се запознаят с техническите характеристики. Всички са доволни, без да се налага да превъртат.

13. Шаблон за меморандум за сделка на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Превърнете сложните преговори в сключени сделки с шаблона за меморандум за сделка на ClickUp.

Меморандумът за сделката дава старт на процеса на създаване, преди да влязат в сила договорите. Това е вашата бърза презентация за продажби – да съгласувате двете страни, без да забавяте темпото. Шаблонът за меморандум за сделка на ClickUp улеснява ранното организиране на всички ключови детайли, така че сделките да напредват по-бързо.

Получавате специално място, където да персонализирате документите за всяка преговори. Запазете условията, ключовите дати и срокове, без да се налага да претърсвате разпръснати начални документи или дълги имейл кореспонденции.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Запишете важните условия на сделката на ранен етап, за да ускорите съгласуването и изпълнението.

Маркирайте заинтересованите страни и добавяйте коментари директно в бележката за бързо сътрудничество.

Бъдете в крак с важните дати и действия благодарение на вградените напомняния и известия.

📌 Идеално за: Професионалисти, които записват ключови точки от преговорите, проследяват условията на сделките и координират екипите преди подписването на официални договори.

Спечелете клиенти по-бързо с шаблоните за търговски оферти на ClickUp

Повечето шаблони за търговски оферти приличат на усмирителна риза: една и съща скучна структура, един и същ неудобен език, с който трябва да се борите, за да постигнете нещо прилично.

ClickUp прескача всичко това. Неговите шаблони ви дават пълен контрол – можете да персонализирате документите както искате, да добавите своя брандинг, да промените секциите и да ги направите да звучат като вас.

Можете да управлявате всеки етап от процеса на създаване в ClickUp. Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и поддържайте движението на всяка оферта, без да превключвате между различни инструменти. Всичко остава подредено, просто и готово, когато имате нужда от него.

🚀 Регистрирайте се в ClickUp още днес и създавайте впечатляващи оферти – по-бързо, по-лесно и на едно място. ✅