Топ 10 AI агенти за недвижими имоти: автоматизирайте управлението на потенциални клиенти и продажбите

AI в сектора на недвижимите имоти не е просто модна тенденция – тя променя правилата на играта както за агентите, така и за купувачите и продавачите.

Според проучването Delta Real Estate Leadership AI Survey, лидерите в бранша оценяват настоящата важност на AI на 5,9 от 10, което е повишение от 5,0 през 2024 г.. Очакванията за бъдещата важност на AI? Резко повишение до 7,2 от 10 – 22% скок спрямо днешните нива.

Докладът подчертава, че изкуственият интелект променя брокерите на недвижими имоти, от обявите и маркетинга до обслужването на клиенти, продажбите и операциите в бек офиса.

С AI, който опростява работните процеси и подобрява ефективността, професионалистите в областта на недвижимите имоти възприемат най-модерните решения по-бързо от всякога. И вие също трябва да го направите!

Ако искате да автоматизирате управлението на потенциалните клиенти и процеса на продажби, този наръчник може да ви помогне. Представяме ви най-добрите AI агенти, които помагат на професионалистите в областта на недвижимите имоти да бъдат винаги една крачка напред.

Най-добрите AI агенти за недвижими имоти на един поглед

Име на инструмента Основни характеристики Най-подходящ за Цени* ClickUp Управление на проекти и задачи, проследяване на потенциални клиенти, автоматизация с изкуствен интелект, последващи действия, CRM интеграция, планиране, табла за управление, шаблони за недвижими имоти Стартиращи компании, малки екипи, малки и средни предприятия и големи компании, които искат управление на проекти и задачи в областта на недвижимите имоти. Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия ChatGPT Генерирани от AI описания на имоти, създаване на имейли и съдържание, комуникация с клиенти, проучване на пазара, изготвяне на правни документи, съдържание за социални медии, анализ на пазара/цените Автоматизирано създаване на съдържание, проучване на пазара, автоматизация на комуникацията с клиенти, създаване на списъци с имоти и генериране на правни документи. Безплатен план, платени планове започват от 20 $/месец Zillow Оценки на имоти, базирани на изкуствен интелект (Zestimates), виртуални 3D турове, разширени филтри за търсене, връзка с Zillow Premier Agent. Малки и средни предприятия, големи компании: Преглед на обяви и оценки на стойността на имоти Персонализирани цени Reonomy Проучване на имоти, записи за собственост и транзакции, идентифициране на сделки извън пазара Предприятия: Проучване на имоти и пазарен анализ Персонализирани цени Homebot Проучване на имоти, записи за собственост и транзакции, идентифициране на сделки извън пазара, анализ на пазарните тенденции и генериране на потенциални клиенти. Стартиращи компании, малки и средни предприятия; собственици на жилища, агенти, кредитори; проследяване на стойността и собствения капитал на жилища Платените планове започват от 50 $/месец + 50 $ еднократна такса за настройка. Realtor.com Проверени от MLS обяви, AI-задвижвани филтри за търсене, информация за квартала, изчисляване на разходите по ипотеката Малки и средни предприятия, големи компании; Обяви в реално време и пазарни проучвания Персонализирани цени HouseCanary AI-базирани анализи на пазара на недвижими имоти, идентифициране на инвестиционни възможности, прогнозиране на пазарните тенденции Предприятия; Оценки на имоти и инвестиционни прозрения Платените планове започват от 19 $/месец. RealScout Персонализирани филтри за търсене на жилища, брандирани известия за имоти, актуална информация за пазара, прогнозни анализи за идентифициране на продавачи. Агенти, които искат да предлагат персонализирано търсене на жилища и сътрудничество с клиенти Платените планове започват от 99 $/лиценз. Roof AI Автоматизирано привличане и квалифициране на потенциални клиенти, 24/7 ангажираност на клиентите, Предприятия, екипи за недвижими имоти: Привличане на потенциални клиенти и ангажиране на клиенти Персонализирани цени Reimagine Home Виртуално оформление с дизайни, генерирани от AI, препроектиране на интериора, визуализация на ремонта Компании, които искат да предлагат визуализация на сценично оформление, реновиране и декорация Платените планове започват от 14 долара на месец.

Какво трябва да търсите в един AI агент за недвижими имоти?

Не всички AI софтуери за недвижими имоти ще отговорят на вашите специфични нужди. Някои може да са по-добри в генерирането на потенциални клиенти, докато други се справят по-добре с комуникацията с клиенти.

Но кои са най-добрите? Те се занимават с всичко – от първия контакт до сключването на сделката – без да създават усещането, че вашият бизнес се управлява от бот.

Ето какво да търсите, когато избирате AI инструмент за агенти по недвижими имоти:

Генериране на потенциални клиенти : Вашият AI инструмент за недвижими имоти трябва да знае разликата между случаен посетител и сериозен купувач, за да не губите време с потенциални клиенти, които няма да доведат до нищо ✅

Автоматизирани последващи действия : Когато последващите действия се забавят, потенциалните клиенти губят интерес. AI трябва да се намеси с навременни, персонализирани съобщения, за да поддържа интереса на потенциалните клиенти и да продължи разговора ✅

Лесна CRM интеграция : Независимо дали използвате Salesforce, HubSpot или CRM, специфична за недвижими имоти, вашият AI агент трябва да се синхронизира безпроблемно ✅

Планиране на срещи : Край на безкрайните имейли! AI трябва да резервира огледи, да изпраща напомняния и да актуализира календарите автоматично ✅

Пазарни проучвания и помощ при ценообразуването : AI, който проследява пазарните тенденции и предлага конкурентни цени? Това е мечтата на всеки професионалист в областта на недвижимите имоти ✅

Сигурност и съответствие: Работите с чувствителни клиентски данни? Уверете се, че вашият AI спазва строги стандарти за защита на данните и съответствие в областта на недвижимите имоти ✅

Ако направите това правилно, вашият AI агент не само ще ви спести време, но и ще превърне потенциалните клиенти в лоялни клиенти, като същевременно ще поддържа вашия бизнес в челните редици.

Сега нека разгледаме най-добрите AI инструменти, с които да постигнем това!

👀 Знаете ли, че... Според McKinsey Global Institute, генеративният AI може да създаде от 110 до 180 милиарда долара (или повече) стойност за сектора на недвижимите имоти. Това са много сделки, данни и пари – автоматизирани!

Най-добрите AI агенти за недвижими имоти

Подходящият AI агент може да ви помогне да се възползвате от този потенциал, като се занимава с потенциалните клиенти, последващите действия и комуникацията с клиентите, докато вие се концентрирате върху сключването на сделки.

Запознайте се с най-добрите AI мощности, които могат да трансформират вашия бизнес с недвижими имоти.

1. ClickUp (Най-добър за проекти в областта на недвижимите имоти и управление на задачи)

Жонглирате с потенциални клиенти, обяви и безкрайна документация?

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Той е и вашият всеобхватен съюзник в областта на недвижимите имоти, който съхранява всяка сделка, клиент и договор точно там, където ви е необходимо.

Независимо дали проследявате потенциални клиенти, управлявате подробности и обяви за имоти, планирате огледи или се занимавате с договори, ClickUp обединява всички движещи се елементи в една мощна платформа.

Персонализирани агенти с автопилот на ClickUp

С персонализираните автопилотни агенти на ClickUp можете да оптимизирате управлението на потенциалните клиенти и продажбите, като автоматизирате повтарящите се задачи и гарантирате навременни последващи действия.

Автоматизирайте управлението на потенциални клиенти в продажбите на недвижими имоти с персонализиран агент ClickUp Custom Autopilot.

Той може да:

Автоматично създавайте и възлагайте задачи, когато се добавят нови потенциални клиенти.

Изпращайте напомняния за последващи действия и важни продажбени дейности.

Актуализирайте статуса на потенциалните клиенти и ги премествайте през продажбените канали въз основа на тригери.

Публикувайте известия или коментари, когато даден потенциален клиент достигне определена фаза.

Генерирайте обобщаващи отчети за напредъка на потенциалните клиенти и резултатите от продажбите.

Настройте Autopilot Agents в ClickUp, за да отговаряте на въпроси в чата.

Чрез използването на агент с автопилот, екипите по продажбите могат да намалят ръчната работа, да реагират по-бързо на възможностите и да поддържат последователен и организиран работен процес, което в крайна сметка води до подобряване на конверсионните проценти и удовлетвореността на клиентите.

ClickUp Brain

Чудите се къде е AI? ClickUp Brain, AI асистентът, е вашият вграден помощник в областта на недвижимите имоти.

Той може да генерира описания на имоти за маркетинг, да обобщава взаимодействията с клиенти, да автоматизира работния процес и дори да изготвя писма за последващи действия. Той върши тежка работа, докато вие се концентрирате върху сключването на сделки.

Управлявайте недвижимите имоти по-умно с ClickUp Brain – AI за планиране, проследяване и сключване на сделки.

✨ Бонус: 10 пъти по-голяма ефективност в бизнеса ви с недвижими имоти благодарение на изкуствения интелект с ClickUp Brain MAX. Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + уеб за вашите споразумения, договори и др.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение за информация за вашите конкуренти, промени в законодателството в областта на недвижимите имоти и др. ClickUp Brain MAX е супермощен AI спътник за настолни компютри, който наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните AI инструменти, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създадете документация, да възложите задачи на членовете на екипа и др.

ClickUp AI Notetaker

Имате нужда да управлявате комуникацията с клиенти? Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да транскрибирате разговори, да подчертавате ключови детайли и да създавате задачи за действие.

Нека ClickUp AI Notetaker бъде мозъкът зад вашите разговори.

С ClickUp можете също да автоматизирате последващите действия, възлагането на задачи и одобренията, като поддържате сделките в ред без ръчна работа.

ClickUp за управление на проекти в областта на недвижимите имоти

Изготвяйте договори, планирайте стратегии за продажби и сътрудничество по обяви, всичко на едно място с ClickUp Docs.

ClickUp за екипи в областта на недвижимите имоти

Но ClickUp е повече от просто AI функционалност. ClickUp за управление на проекти в областта на недвижимите имоти е вашият команден център за недвижими имоти, който обединява проекти, графици и взаимодействия с клиенти в едно унифицирано работно пространство.

Управлявайте своя бизнес с недвижими имоти с ClickUp чрез управление на задачи, планиране и интерактивни карти на имоти.

ClickUp Real Estate Suite включва:

Планиране на бюджета : Начертайте заинтересованите страни, важните етапи и зависимостите, като същевременно позволявате бързи корекции на графика.

Цялостно планиране : синхронизирайте календарите на Google и Outlook, за да управлявате срещи, презентации и подписване на договори с цветно кодирани изгледи.

Инструменти за локализация : Преглеждайте задачите на интерактивна карта, за да покажете на клиентите близки обяви, ценови диапазони и основни удобства, което е идеално за ефективно планиране на обиколки на имоти.

Управление на проекти и екипи : Използвайте документи за съвместна работа за избор на място, зониране и договори, както и бели дъски за мозъчна атака и планиране за : Използвайте документи за съвместна работа за избор на място, зониране и договори, както и бели дъски за мозъчна атака и планиране за управление на проекти в областта на недвижимите имоти.

Безпроблемна комуникация: Поддържайте организирани графиците, актуализациите и дискусиите в екипа с помощта на специални чат канали.

💡 Професионален съвет: Поддържайте сделките си в движение, без да преминавате от едно приложение в друго. Синхронизирайте ClickUp с календарите на Google и Outlook за лесни срещи и представяния на имоти. Използвайте Zapier, за да извлечете данни от MLS, така че всичко, от което се нуждаете, да е точно там, където работите.

Имате затруднения с организирането на данните за недвижимите имоти, маркетинга и актуализациите за клиентите? Тези готови за употреба шаблони ще ви помогнат: Шаблонът за маркетинг на недвижими имоти на ClickUp опростява планирането и изпълнението на кампании с структурирани работни процеси. Организирайте обяви за имоти, планирайте промоции и проследявайте ефективността на кампаниите, за да осигурите максимална видимост за всеки имот.

Шаблонът за електронна таблица на ClickUp Real Estate помага да проследявате обяви, данни за клиенти и транзакции на едно място. С помощта на персонализирани полета и структурирани изгледи можете лесно да категоризирате имотите и да следите напредъка на сделките.

Шаблонът за бюлетин на ClickUp Real Estate улеснява създаването и споделянето на актуална информация за пазара, интересни имоти и новини от бранша. Използвайте AI, за да създавате атрактивно съдържание, да персонализирате съобщенията си и да поддържате интереса на аудиторията си, без да губите часове в писане.

Най-добрите функции на ClickUp

Чатвайте с екипа си в реално време и съхранявайте всички актуализации за клиенти, дискусии за обяви и преговори по сделки на едно място с ClickUp Chat.

Създавайте и сътрудничете по договори, маркетингови планове и бележки за клиенти с ClickUp Docs, допълнени с обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Проследявайте всяка сделка с ClickUp Tasks , като задавате крайни срокове, разпределяте членове на екипа и автоматизирате последващите действия.

Визуализирайте планове за имоти, работни процеси и стратегии с ClickUp Whiteboards и превърнете идеите в изпълними задачи незабавно.

Бъдете в крак с бизнеса си с таблата на ClickUp , които проследяват обявите, продажбите и ключовите показатели за ефективност.

⭐️ Бонус: Съставихме списък с шаблони за управление на клиенти, за да ви помогнем да започнете!

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се запознаят с обширните функции за спестяване на време.

Мобилното приложение покрива основните функции, но му липсват някои функционалности на настолната версия.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Кристиан Гонзалес, административен координатор в Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, казва:

Той е идеален за управление и мониторинг на различни проекти с табла за управление и работа с клиенти, като ги каните като гости.

Той е идеален за управление и мониторинг на различни проекти с табла за управление и работа с клиенти, като ги каните като гости.

🧠 Интересен факт: Очаква се секторът на недвижимите имоти да нарасне с 2,69% годишно, достигайки 727,80 трилиона долара до края на десетилетието! Сега е моментът да автоматизирате и да изпреварите конкуренцията.

2. ChatGPT (Най-добър за генерирани от AI описания на имоти и разработване на маркетингово съдържание)

чрез ChatGPT

Агентите по недвижими имоти вече се занимават с милион неща едновременно, така че защо да не оставим AI да се погрижи за част от тях? ChatGPT може да изготвя изпипани имейли, да създава привлекателни описания на имоти и дори да изготвя шаблони за правни документи за секунди. Това означава по-малко време, прекарано зад екрана, и повече време, прекарано в продажбата на имоти.

Но не става въпрос само за спестяване на време. ChatGPT може да отговаря на въпросите на клиентите за секунди, да извлича информация за квартала и дори да помага с проучвания на пазара и анализ на цените. Това е като да имате виртуален асистент, който е и инструмент за маркетинг на недвижими имоти.

Освен това, благодарение на способността му да генерира страхотно съдържание за социалните медии, вашите обяви няма просто да стоят там, а наистина ще бъдат забелязани.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създавайте обяви за имоти, които подчертават ключовите характеристики и привличат купувачи.

Автоматизирайте комуникацията с клиентите чрез имейли, последващи действия и персонализирани съобщения.

Анализирайте пазарните тенденции и обобщете данните за цените, за да вземете информирани решения.

Създавайте правни документи като договори, наеми и декларации.

Създавайте маркетингово съдържание, включително публикации в блогове, бюлетини и реклами в социалните медии.

Ограничения на ChatGPT

Може да генерира пристрастна или неточна информация, което прави човешката проверка необходима, за да се избегнат грешки.

Текстът, генериран от AI, може да бъде безличен и да не отразява идентичността на вашата марка, което го прави ненадежден за пълни публикации в блогове.

Цени на ChatGPT

Безплатно завинаги

Плюс : 20 $/месец

Pro : 200 $/месец

Екип : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (720+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 120 отзива)

📖 Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за писане на съдържание

3. Zillow (Най-добър за разглеждане на обяви за недвижими имоти и оценяване на стойността на жилища)

чрез Zillow

Успехът в областта на недвижимите имоти започва с подходящите инструменти, а Zillow е един от тях, който не бива да пропускате. Независимо дали купувате, продавате или наемате, Zillow ви предоставя достъп до света на недвижимите имоти. Той се е превърнал в жизненоважен център за информация в областта на недвижимите имоти, от намирането на мечтания дом до получаването на безплатни оценки на стойността на имотите с Zestimates.

Освен своя основен уебсайт и приложение, Zillow притежава и Zillow Rentals, Zillow Premier Agent и Zillow Home Loans. Искате още опции? Zillow управлява и HotPads и Out East за търсене на имоти под наем, както и StreetEasy и Trulia за обяви за недвижими имоти.

Най-добрите функции на Zillow

Оценете стойността на имота с помощта на AI-базираната платформа Zestimates за бърз поглед върху пазара.

Разгледайте имотите от разстояние с 3D Home Tours за подробно виртуално преживяване.

Намерете жилища по-бързо, като използвате разширени филтри за търсене по цена, характеристики и местоположение.

Свържете се с най-добре оценените професионалисти чрез Zillow Premier Agent за експертни съвети.

Управлявайте наемите с приложението и системата за плащания на Zillow.

Изчислете разходите по кредита с ипотечния калкулатор, за да оцените месечните плащания.

Ограничения на Zillow

Оценките на стойността на имотите (Zestimates) понякога могат да бъдат неточни, така че професионалните оценки все още са необходими.

Обявите за продажба от собственика (FSBO) не получават толкова голяма видимост в сравнение с имотите, обявени от агенти.

Цени на Zillow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Zillow

G2 : 4. 1/5 (290+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Zillow?

В рецензия на G2 се казва:

Уебсайтът или приложението са много лесни за използване и интуитивни. Качването на обяви също е лесно, като ви дава възможност да търсите и по местоположение.

Уебсайтът или приложението са много лесни за използване и интуитивни. Качването на обяви също е лесно, като ви дава възможност да търсите и по местоположение.

4. Reonomy (Най-добър за проучване на имоти и анализ на пазарните тенденции)

чрез Reonomy

С информация от множество източници, Reonomy предоставя данни за собственост, история на транзакциите и пазарни тенденции за над 50 милиона имота в САЩ – всичко на едно място. Няма повече ровене в разпръснати информации; Reonomy ви предоставя всичко на един клик разстояние.

Освен данните, Reonomy помага на потребителите да намират извънпазарни сделки, да анализират дълговите структури и да се свързват с ключови лица, вземащи решения. Интелигентните инструменти за филтриране улесняват проучването, така че инвеститорите, брокерите и разработчиците могат бързо да откриват най-добрите възможности.

Най-добрите функции на Reonomy

Разкрийте подробности за собствеността с пълни записи за имотите и прозрачност на LLC.

Проучете историята на имота с данни за транзакции, ипотеки и тенденции в продажбите.

Намерете извънборсови сделки, като използвате AI за идентифициране на потенциални продавачи.

Анализирайте пазарните тенденции с информация за стойността на имотите, дълговете и лизинговата дейност.

Генерирайте потенциални клиенти с филтри за местоположение, тип активи и финансови данни.

Оценявайте дълговете по имоти, като преглеждате историята на ипотеките и неизплатените кредити.

Ограничения на Reonomy

Данните не винаги са 100% точни, затова е задължително да се правят кръстосани проверки с оригиналните записи.

Ограничена информация за жилищни имоти, тъй като фокусът е изцяло върху търговски имоти.

Цени на Reonomy

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Reonomy

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Reonomy?

В рецензия на Capterra се казва

Най-впечатляващата функция е възможността да се намери правилната информация за собствениците. Продуктът е лесен за използване. Интеграцията с моите съществуващи бизнес процеси е безупречна.

Най-влиятелната функция е възможността да се намери правилната информация за собствениците. Продуктът е лесен за използване. Интеграцията с моите съществуващи бизнес процеси е безупречна.

5. Homebot (Най-добър за проследяване на стойността на имотите, мониторинг на собствения капитал и интелигентни решения в областта на недвижимите имоти, базирани на изкуствен интелект)

чрез Homebot

Притежаването на дом е нещо повече от просто закупуване на къща; то е и вземане на разумни финансови решения по пътя. Тук на помощ идва Homebot.

Тази платформа, базирана на изкуствен интелект, помага на собствениците и купувачите на имоти да проследяват стойността на имотите, да наблюдават собствения капитал и да откриват възможности за рефинансиране или инвестиции. Тя е като личен финансов табло, но за недвижими имоти.

Освен за собствениците на жилища, Homebot е и съюзник на агентите по недвижими имоти и кредиторите. С автоматизирани, базирани на данни анализи, професионалистите могат да поддържат връзка с клиентите си и да им предлагат персонализирани препоръки кога да продават, рефинансират или инвестират.

Най-добрите функции на Homebot

Проследявайте стойността на имота с AI-базирани актуализации на приблизителната стойност и ръста на собствения капитал.

Разгледайте възможностите за рефинансиране с ипотечни лихви в реално време и потенциални спестявания.

Следете пазарните тенденции, за да проследявате промените в стойността на имотите в различните квартали.

Идентифицирайте инвестиционни възможности чрез анализ на доходите от наеми и жизнеспособността на втори дом.

Привлечете клиентите с персонализирани отчети за финансиране на жилища, за да ги държите информирани.

Ограничения на Homebot

Ограничена персонализация за агенти, които искат по-голям контрол върху брандинга и взаимодействията с клиентите.

Не е идеален за търговски недвижими имоти, тъй като платформата се фокусира върху пазара на жилищни недвижими имоти.

Цени на Homebot

Стартово ниво за агенти : 50 $/месец + 50 $ еднократна такса за настройка

Партньорски агент : 25 $/месец + 50 $ еднократна такса за настройка

Растеж: 100 $/месец за екипи от агенти

Оценки и рецензии за Homebot

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: В миналото собствениците на жилища, които изплащаха ипотеките си, празнуваха този важен момент, като окачваха плакети с орел на домовете си – нещо като трофей за победа, че са се освободили от дългове! Тези декорации, известни като „freedom flyers” (полет на свободата), все още могат да бъдат забелязани на някои къщи и днес.

6. Realtor.com (Най-добър за обяви в реално време, проверени от MLS, и пазарни проучвания)

Търсите идеалното място? Продавате и искате да сте в крак с най-новите тенденции на пазара? Просто сте любопитни да знаете цените на имотите? Realtor.com извлича данни в реално време директно от MLS списъците, така че винаги работите с най-актуалната и точна информация – без изненади от остаряла информация, само реалните данни.

Но това е нещо повече от просто обяви. Филтрите за търсене, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на купувачите да намерят идеалния вариант, подробната информация за квартала разкрива всичко – от нивото на престъпност до рейтинга на училищата, а инструментите за достъпност разбиват разходите по ипотеката на един поглед.

Освен това, услугата за намиране на подходящ агент на Realtor.com позволява на купувачите и продавачите да се свържат с най-добре оценените професионалисти в областта на недвижимите имоти за управление на имоти.

Realtor.com – най-добрите функции

Прегледайте проверените от MLS обяви за точни и актуални данни за имотите.

Използвайте AI-филтри, за да търсите жилища по цена, удобства и нужди, свързани с начина на живот.

Разгледайте информация за квартала с статистика за престъпността, рейтинги на училища и пазарни тенденции.

Изчислете разходите по ипотеката с инструменти за достъпност и проследяване на лихвите в реално време.

Получете незабавни оценки на стойността на имотите с аналитичните данни на RealEstimate.

Свържете се с най-добрите агенти чрез услугата за намиране на подходящ агент, за да получите експертни съвети.

Ограничения на Realtor.com

Актуализациите на обявите може да имат леки закъснения, тъй като зависят от времето за синхронизация на MLS.

Не всички обяви за FSBO са включени, което потенциално намалява опциите извън пазара.

Цени на Realtor.com

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви на Realtor.com

G2 : 3,5/5 (над 90 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Realtor.com?

В рецензия на G2 се казва:

Сравняването на цените е лесно. Можете да зададете ценови диапазон, както и конкретна област. Купувайте или продавайте. Наемайте или отдавайте под наем. Всичко е наред на realtor.com. Всичко тук е на върха на пръстите ви.

Сравняването на цените е лесно. Можете да зададете ценови диапазон, както и конкретна област. Купувайте или продавайте. Наемайте или отдавайте под наем. Всичко е наред на realtor.com. Всичко тук е на върха на пръстите ви.

📖 Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за екипи по продажбите

7. HouseCanary (Най-доброто за оценки на имоти и инвестиционни прозрения, базирани на изкуствен интелект)

чрез HouseCanary

Независимо дали търсите следващата си инвестиция в SFR, оптимизирате работните процеси по отпускане на кредити или подобрявате взаимодействието с клиентите, HouseCanary предоставя информация, която води до резултати.

HouseCanary има за цел да превърне данните в действия. С AI функционалността си и задълбочените пазарни анализи, той помага на инвеститори, кредитори и професионалисти в областта на недвижимите имоти да вземат по-интелигентни решения в реално време.

Най-добрите функции на HouseCanary

Получете AI-базирани анализи за недвижими имоти с CanaryAI за по-интелигентно вземане на решения.

Открийте най-добрите възможности за инвестиции в SFR с Instant Insights

Автоматизирайте и оптимизирайте инвестиционните и кредитни стратегии с Programmatic Data.

Привлечете клиенти и увеличете лоялността им с платформата за ангажиране на клиенти

Предсказвайте пазарните тенденции и промените в стойността на имотите с Advanced Market Forecasting.

Ограничения на HouseCanary

Някои потребители може да сметнат, че в началото е трудно да се ориентират в разширените анализи и функции.

Премиум цените го правят по-подходящ за институционални инвеститори и кредитори.

Цени на HouseCanary

Базов пакет: 19 $/месец

Pro: 79 $/месец

Екипи : 199 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за HouseCanary

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Безплатни основни шаблони за управление на имоти

8. RealScout (Най-добър за персонализирано търсене на жилища и засилване на сътрудничеството с клиентите)

чрез RealScout

Чрез комбиниране на данни от MLS с AI-базирано съпоставяне, RealScout помага на агентите да предоставят хипер-персонализирани препоръки за имоти въз основа на това, което купувачите действително искат. Този инструмент е нещо повече от поредната платформа за търсене на жилища – той е създаден, за да поддържа агентите по недвижими имоти и техните клиенти на една и съща вълна.

За разлика от общите сайтове за обяви, RealScout дава на агентите пълен контрол над търсенето. Той им позволява да привличат клиенти с паралелни сравнения на имоти, пазарни проучвания и автоматизирани известия.

Най-добрите функции на RealScout

Съчетайте купувачите с AI-базирани филтри за търсене на жилища според предпочитанията на клиентите.

Поддържайте интереса на клиентите с брандирани известия за имоти и актуална информация за пазара в реално време.

Сравнявайте имоти един до друг с информация за ценовите тенденции, характеристиките и местните данни.

Идентифицирайте потенциалните продавачи, преди да публикуват обявите си, с помощта на предсказуеми анализи.

Повишете сътрудничеството между агенти и клиенти с интерактивно търсене, което изгражда доверие.

Ограничения на RealScout

Ограничено до участващите MLS, така че наличността варира в зависимост от региона.

Платформа, фокусирана върху агентите, което означава, че купувачите не могат да я използват самостоятелно.

Цени на RealScout

Агент: 99 $/месец/лиценз

Екип : 249 $/месец за 2 лиценза

Брокерство: 499 $/месец

Оценки и рецензии на RealScout

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за RealScout?

В рецензия на Capterra се казва:

Този инструмент е изключително полезен за агентите по недвижими имоти, които работят с купувачи. Той е лесен за използване и спомага за привличането на потенциални клиенти.

Този инструмент е изключително полезен за агентите по недвижими имоти, които работят с купувачи. Той е лесен за използване и спомага за привличането на потенциални клиенти.

9. Roof AI (Най-добър за автоматизиране на привличането на потенциални клиенти и ангажирането на клиенти с AI)

чрез Roof AI

Създаден за брокерски къщи, управители на имоти, кредитори и екипи за недвижими имоти, Roof AI ангажира посетителите на уебсайта, отговаря незабавно на запитвания и поддържа потенциалните клиенти 24/7. Това не е просто чатбот, а AI агент за недвижими имоти, проектиран да улавя, квалифицира и превръща потенциалните клиенти автоматично.

Roof AI също не разчита на готови отговори. Той разбира намеренията на купувачите и продавачите и предоставя хипер-персонализирани препоръки въз основа на поведението на потребителите и пазарните условия. Освен това се интегрира с вашата CRM система за недвижими имоти, поддържайки вашата тръбопроводна система организирана.

Най-добрите функции на Roof AI

Автоматизирайте привличането и квалифицирането на потенциални клиенти с AI-управлявани разговори, които идентифицират сериозните купувачи и продавачи.

Ангажирайте посетителите 24/7 с незабавни отговори на запитвания за имоти, въпроси за финансиране и заявки за услуги.

Предоставяйте хипер-персонализирани препоръки за имоти въз основа на поведението на потребителите и пазарните данни.

Интегрирайте ги безпроблемно с вашата CRM система, за да организирате потенциалните клиенти и да подобрите ефективността на последващите действия.

Анализирайте поведението и тенденциите на потенциалните клиенти с информация в реално време, за да усъвършенствате маркетинговите си стратегии.

Ограничения на Roof AI

Ограничени възможности за персонализиране, тъй като отговорите следват предварително обучени AI модели.

Изисква настройка на интеграцията, което може да отнеме време в зависимост от съществуващите системи.

Цени на Roof AI

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Roof AI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Бъдете винаги една крачка напред с шаблоните за CRM за недвижими имоти – предварително проектирани работни процеси, които опростяват проследяването на потенциални клиенти, управлението на сделки и комуникацията с клиенти, за да не пропуснете нищо.

10. Reimagine Home (Най-доброто решение за създаване на фотореалистични, генерирани от AI дизайни на домове за сценично оформление, ремонти и промени в декора)

чрез Reimagine Home

Имате нужда да подготвите празна къща за продажба? Да предекорирате пространство? Да експериментирате с различни стилове? Reimagine Home може да е точно инструментът, от който се нуждаете. Просто качите снимка и за секунди Reimagine Home ще ви предостави реалистични, фотореалистични визуализации, които ще направят всяка имот да блести.

Какво го отличава? Стилни резултати, които отразяват най-новите тенденции в дизайна и максимална възможност за персонализиране за прецизна перфекционизъм. Освен това, светкавични резултати, които няма да ви карат да чакате.

Независимо дали става въпрос за виртуално представяне, ремонти или промени в разположението, Reimagine Home поддържа обявите визуално последователни и готови за пазара на недвижими имоти. Освен това, благодарение на мащабируемия API, той се интегрира безпроблемно във всяка платформа за недвижими имоти.

Reimagine Home – най-добрите функции

Виртуално обзаведете празните стаи с мебели и декорации, генерирани от AI, за да подобрите обявите си.

Преобразувайте интериора мигновено, като експериментирате със стилове, цветове и разположения.

Визуализирайте ремонтите преди началото на работата, за да покажете възможностите за преустройство.

Генерирайте дизайнерски варианти, съобразени с предпочитанията на купувачите, за персонализирани препоръки.

Създавайте фотореалистични изображения, които повишават ангажираността и привличат повече купувачи.

Преосмислете ограниченията на дома

Изображенията, генерирани от AI, може да не са достатъчно персонализирани, което ограничава контрола върху по-фините детайли в дизайна.

Най-подходящ за визуализации, тъй като не предоставя архитектурно или структурно планиране.

Преосмислете ценообразуването на жилищата

Essential: 14 $/месец

Оптимален : 29 $/месец

Разширено : 49 $/месец

Премиум: 99 $/месец

Преосмислете оценките и рецензиите за Home

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Намерете идеалния AI агент за недвижими имоти за вашия бизнес

AI агентите определено са правилният избор, ако работите в компания за недвижими имоти. Но ако настоящият ви инструмент ви се струва ограничаващ – било то поради остарели функции, липса на персонализация или тромави интеграции – може би е време за ъпгрейд.

Подходящият агент за изкуствен интелект трябва да оптимизира работния ви процес, да подобри взаимодействието с клиентите и да се адаптира към нуждите на вашия бизнес.

За разлика от универсалните решения, ClickUp комбинира автоматизация, сътрудничество в реално време и персонализирани работни процеси, за да поддържа гладкото функциониране на вашите операции с недвижими имоти. От управлението на потенциални клиенти до проследяването на сделки, всичко остава синхронизирано без усилие.

Готови ли сте да работите по-умно? Опитайте ClickUp безплатно .