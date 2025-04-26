10 най-добри алтернативи на Day One Journal за организирано водене на дневник

Day One е предпочитано приложение за водене на дневник от писатели, дневникари и ентусиасти на продуктивността и е известно с елегантния си интерфейс и лекота на използване.

Но ако сте попаднали тук, вероятно това вече не отговаря на вашите нужди. Може би търсите по-голям контрол над данните си или функции, които по-добре поддържат писането на дълги текстове, проследяването на настроението или поставянето на цели. Може би цената на абонамента вече не ви се струва оправдана за това, което получавате.

Независимо какво ви е накарало да преосмислите Day One, добрата новина е, че имате много възможности за избор. От приложения за водене на дневник, фокусирани върху поверителността, до сигурни инструменти, базирани в облака, които служат и като лични бази от знания, алтернативите в този списък предлагат много повече от просто място, където да записвате мислите си.

В този наръчник ще разгледаме 10 от най-добрите алтернативи на Day One, които ви предлагат гъвкавост и функции, създадени да растат заедно с вашата практика на водене на дневник.

Защо да изберете алтернативи на Day One Journal?

Макар Day One да е спечелил мястото си като едно от най-добрите приложения за водене на дневник, то има ограничения, особено за потребители с развиващи се нужди или работни процеси.

Ето защо много хора правят тази промяна:

Ограничена гъвкавост на платформата : Day One е създаден предимно за потребители на Apple. Ако се нуждаете от безпроблемен достъп през Android, Windows или уеб, може да се окажете ограничени.

Ценови съображения : Безплатната версия на : Безплатната версия на приложението за дигитален дневник предлага ограничена функционалност, а премиум абонаментът може да не оправдае разходите за случайни или бюджетно съзнателни потребители.

Bullet journaling: Day One няма вградени структури Day One няма вградени структури за bullet journaling , като бързо записване, миграция на задачи или индексиране на базата на символи.

Липсващи функции : Day One е подходящ за ежедневни записи. Но му липсват разширени функции като проследяване на навици, анализ на настроението или задълбочено търсене в записите, които се предлагат от други инструменти.

Интеграция на производителността: Ако искате да съчетаете воденето на дневник с управление на задачи, синхронизиране на календар или проследяване на цели, някои алтернативи предлагат повече опции за производителност.

Най-добрите алтернативи на Day One Journal на един поглед

Ето кратък преглед на 10-те най-добри алтернативи на Day One Journal:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящ за Цена ClickUp – ClickUp Docs за съвместно водене на дневник с помощта на изкуствен интелект – ClickUp Notepad за бързи бележки – ClickUp AI за обобщаване на бележки, създаване на записи въз основа на свършената работа, чат съобщения и др. – Стотици персонализирани шаблони Най-подходящ за структурирано ежедневно водене на дневник с управление на задачи и поставяне на цели. Безплатна базова версия Notion – Персонализирана система за водене на дневник – Свързани бази данни – Шаблони за ежедневна употреба Най-подходящ за проследяване на навици в персонализирано работно пространство за дневник. Безплатна базова версия Evernote – Ежедневни подсказки – Защита с парола – Вградени видеоклипове, аудио Най-подходящ за събиране на знания, водене на дневник и бързо организиране на бележки Безплатна базова версия Grid Diary – Структурирани подсказки – Джаджи, като „Събитие“, „Спомен“ и „Цитат“ Най-подходящ за минималистично водене на дневник и самоанализ. Безплатна базова версия Diarium – Преобразуване на реч в текст за водене на дневник без ръце – Календарно представяне – Проследяване на навици Най-подходящ за прост, структуриран и богат на медийни елементи дневник. Безплатна базова версия Пътуване – Преобразувайте записите в дневника в фотоалбуми – Защита с парола – Календар, времева линия и атлас Най-подходящ за документиране на пътувания и лични постижения Безплатна базова версия Joplin – Маркиране на форматиране – Йерархична структура – AI асистент, Jarvis Най-доброто приложение с отворен код за структурирано водене на дневник и подробна организация Безплатна базова версия Penzu – Разширено търсене – Функция „Time Capsule“ за изпращане на бележки към бъдещото ви „аз“ Най-подходящ за лично дневничество с автоматично запазване и съобщения за бъдещето. Безплатна базова версия Daylio – Ежедневно записване на настроението и дейностите, за да проследявате и наблюдавате моделите – Изглед под формата на списък или календар Най-добър за проследяване на настроението и активността с визуални прозрения Безплатна базова версия Obsidian – Свободен формат, в който можете да премествате бележки, изображения и др. – Двупосочни връзки и визуални карти на записите в дневника Най-подходящ за свързано водене на дневник с връзки, графичен изглед и персонализиране на приставки. Безплатна базова версия

Сега, когато вече знаете защо Day One може би вече не е подходящ за вас, нека се запознаем с най-добрите алтернативи, които предлагат по-голяма гъвкавост, по-добри функции и опит в воденето на дневник, съобразен с вашите нужди:

1. ClickUp (най-добър за структурирано ежедневно водене на дневник с управление на задачи и поставяне на цели)

Дръжте личните или служебните си размисли близо до управлението на задачите си с ClickUp Docs.

Ако рутинните ви записки започват да ви се струват разпръснати или бележките ви са заровени някъде между множество дневници, ClickUp може да е структурата, която ви липсва.

Това приложение за работа служи и като мощна платформа за водене на дневник. Писатели, професионалисти и ентусиасти на продуктивността използват ClickUp като най-доброто приложение за водене на дневник. То организира вашите размисли и списъци със задачи, прави ги достъпни за търсене и свързва всичко с по-широката картина.

Една от отличителните характеристики на това безплатно приложение е ClickUp Docs, което превръща воденето на дневник в безпроблемно, съвместно и организирано занимание.

Записвайте ежедневните си дейности, добавяйте други записи в дневника и правете обикновените текстове привлекателни с ClickUp Docs.

Можете да създавате нов документ за всеки ден, да подреждате седмичните записи в папки и дори да свързвате записите с конкретни задачи или цели. За да го направите по-атрактивен визуално, добавете заглавия, таблици, списъци за проверка и персонализирани полета, за да форматирате мислите си точно по начина, по който искате.

В ClickUp можете да създавате множество дневници, които са напълно безплатни. Например, създайте папка с име „Онлайн дневник“ и в нея създайте документи за различни цели. Те могат да варират от дневник с идеи до дневник на благодарността или седмични размисли. Въпреки че всеки документ функционира като самостоятелен дневник, използвайте вложени страници, за да ги разделите на дневни записи, месечни прегледи и записи по конкретни теми.

За да направите воденето на дневник още по-плавно, особено за бързи мисли и ежедневни размисли, ClickUp Notepad предлага бърз и безразсейващ начин да записвате нещата, когато ви хрумне вдъхновение.

Записвайте мисли, идеи, груби мозъчни бури и размисли с ClickUp Notepad.

Причината, поради която това е едно от най-популярните приложения за водене на дневник, е, че можете да добавяте списъци за повтарящи се рутинни дейности, да форматирате с заглавия и подчертавания. Отивайки една крачка напред, можете да вграждате видеоклипове или електронни таблици, за да направите дневника си по-визуален.

И ако една мимолетна бележка се превърне в нещо, което може да се изпълни, превърнете я в задача, с крайни срокове, отговорни лица и приоритети. Всяка нова записка може да се превърне в брайсторминг , планиране и по-задълбочено проследяване на целите .

Ако искате да превърнете воденето на дневник в нещо повече от просто писане и да взаимодействате с мислите си, ClickUp Brain добавя слой, задвижван от изкуствен интелект, който ви помага да постигнете точно това.

Да предположим, че използвате ClickUp Docs, за да водите дневник за продуктивност или да записвате бързи идеи в Notepad. ClickUp Brain може незабавно да търси във всичките ви записи, извличайки прозрения, обобщения или конкретни записи, само като зададете въпрос на естествен език, като например: „Над какво размишлявах миналия вторник?“ или „Обобщи мислите ми за възстановяването от изчерпване.“

Разкрийте минали събития, обобщете мисли и получавайте точни отговори всеки път с ClickUp Brain.

За разлика от други приложения за водене на дневник, ClickUp Brain ви позволява да генерирате автоматично подсказки въз основа на темите от дневника си, да превърнете прозренията в списък със задачи или да създадете последващи въпроси, за да проучите повтарящи се мисли.

Като отчита контекста, дигиталният дневник ви помага да свържете точките между дни, седмици или дори месеци на писане на лично съдържание.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и прозрения с едно кликване!

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете записите в дневника в структурирани, изпълними задачи с помощта на ClickUp Tasks , като добавите крайни срокове, приоритети и отговорни лица, ако е необходимо.

Задайте интелигентни напомняния с ClickUp Reminders , за да проследявате мислите си, да размишлявате върху деня си или да се върнете към дадена идея в подходящия момент.

Проследявайте личното си развитие, целите за продуктивност или етапите в изграждането на навици с помощта на ClickUp Goals и визуализирайте напредъка си във времето.

Използвайте AI асистента за писане на ClickUp Brain, за да обобщавате дълги бележки, да генерирате ежедневни подсказки или дори да правите мозъчна атака за нови записи по време на сесиите си за изливане на мисли на различни устройства.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на това популярно приложение за водене на дневник изискват известно време за усвояване от новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат всичко: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, изкуствен интелект, табла и автоматизации. Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, където можете да видите цялата история на задачата. Толкова е гъвкаво и професионално. С ClickUp като ваше единствено приложение, няма извинение да не сте изключително продуктивни.

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат всичко: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, изкуствен интелект, табла и автоматизации. Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, където можете да видите цялата история на задачата. Толкова е гъвкаво и професионално. С ClickUp като ваше единствено приложение, нямате извинение да не бъдете изключително продуктивни.

2. Notion (най-подходящ за проследяване на навици в персонализирано работно пространство за дневник)

чрез Notion

Ако стилът ви на водене на дневник е насочен към визуална структура или проследяване на ежедневни навици, Notion може да ви се стори като у дома си.

Можете да създавате специални страници в дневника за всеки ден, да вграждате медийни файлове, да следите настроението си и да проектирате шаблони за сутрешни размисли или прегледи в края на деня. С Notion можете да създавате неограничен брой дневници, в които да записвате ежедневните, седмичните и периодичните си дейности и навици.

Notion може също да свърже вашия дигитален дневник с по-широката ви система, като го свърже с вашия списък със задачи, календар с съдържание или пътна карта на проекта.

Най-добрите функции на Notion

Създайте напълно персонализирана система за водене на дневник с вложени страници, свързани бази данни и ежедневни шаблони за многократна употреба.

Вградете видеоклипове, аудио, изображения и файлове директно в записите на дневника за по-богата документация.

Свържете страниците на дневника с задачи, проекти или цели, като използвате релационни бази данни за продуктивност, съобразена с контекста.

Ограничения на Notion

Приложението може да стане ресурсоемко, като понякога забавя производителността или увеличава използването на паметта дори за прости задачи като водене на бележки.

Безплатното приложение има ограничение за качване на файлове до 5 MB, така че ако дневникът ви съдържа PDF файлове, много снимки или аудио записи, бързо ще изчерпате мястото за съхранение.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс : 12 долара на месец за работно място

Бизнес : 18 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

3. Evernote (най-доброто за събиране на знания, водене на дневник и бързо организиране на бележки)

чрез Evernote

С мощни функции за търсене и безпроблемна синхронизация между устройствата, Evernote поддържа вашите спомени и мисли добре организирани. За всеки запис в дневника можете да създадете нова бележка и да използвате последователен формат на заглавието, базиран на датата, като например „2025-04-23 Запис в дневника“. Така бележките ви ще бъдат подредени в хронологичен ред и ще ви е по-лесно да преглеждате конкретни дни.

Тази алтернатива на Day One Journal ви позволява да добавяте етикети като #работа, #лично, #пътуване, #идеи или #благодарност, което улеснява филтрирането и намирането на записи по теми или теми. Ако попаднете на статии или цитати, които ви вдъхновяват, добавете ги директно в дневника си и по-късно размислете върху тях.

Най-добрите функции на Evernote

Подобрете вашите записи, като добавите изображения, екранни снимки или дори гласови бележки.

Задавайте ежедневни подсказки – сутрин или вечер – за да насърчите последователността и да включите воденето на дневник в рутината си.

Заключете бележките си в дневника или целия си бележник с парола, за да запазите мислите си в безопасност.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия на Evernote е ограничена до само 60 MB пространство на месец и можете да я използвате само на две устройства едновременно.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично : 14,99 $/месец

Професионална : 17,99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Ето едно ревю от G2:

От дълго време използвам Evernote за водене на бележки и управление на знания. Приложението има прост и ясен потребителски интерфейс и се синхронизира бързо на всички устройства.

От дълго време използвам Evernote за водене на бележки и управление на знания. Приложението има прост и ясен потребителски интерфейс и се синхронизира бързо на всички устройства.

4. Grid Diary (Най-доброто за минималистично водене на дневник и самоанализ)

чрез Grid Diary

Grid Diary е лесно за използване приложение за водене на дневник и алтернатива на Day One Journal, което използва формат на таблица, за да ви помогне да размишлявате смислено, без да се чувствате претоварени. Вместо да пишете дълги, отворени записи в дневника, приложението предлага серия от структурирани подсказки всеки ден за насочено размишление.

Тъй като записите са кратки и структурирани, ви трябват само 5 до 10 минути на ден, което го прави устойчив навик дори и за натоварени графици.

Най-добрите функции на Grid Diary

Създайте или персонализирайте своята мрежа с подсказки, които отговарят на вашите лични или професионални цели.

Оценете по-широките си цели, прегледайте личностното си развитие и разпознайте повтарящи се модели или теми.

Добавяйте, премахвайте и преподреждайте джаджи, като „Събитие“, „Спомен“ и „Цитат“, за по-персонализирано преживяване.

Ограничения на Grid Diary

Инструментът предлага само прости изгледи на времевата линия и дневни записи и не поддържа разширени анализи или табла за производителност.

Цени на Grid Diary

Безплатно

Абонамент за членство: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Grid Diary

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Diarium (Най-доброто за прост, структуриран и богат на медийни елементи дневник)

чрез Diarium

Diarium автоматично създава запис за всеки ден, което улеснява изграждането на навик за ежедневно водене на дневник. Ако предпочитате да говорите, вместо да пишете, алтернативата на Day One Journal ви позволява да записвате мислите си директно или да използвате функцията за преобразуване на реч в текст, за да водите дневник без да използвате ръцете си – идеално за размисли в движение или когато сте прекалено уморени, за да пишете.

Можете да видите кои дни сте записвали в дневника си с „Календарна гледка“ или да превъртите записите си във формат на времева линия, за да прегледате месечните си размисли и да проверите последователността.

Най-добрите функции на Diarium

Превърнете записите в пътепис с данни за местоположение, време и брой крачки.

Показва вашите снимки, срещи в календара, публикации в социалните медии или данни за фитнес чрез интеграция с Instagram, Microsoft To Do, Google Fit и др.

Получавайте статистически данни като честотата на писане в дневника, поредици от записи и броя на написаните думи за ефективно проследяване на навиците.

Ограничения на Diarium

Той не поддържа сътрудничество в реално време или споделени записи в дневника.

Цени на Diarium

Безплатно

Професионална версия: 9,99 $ (еднократна такса)

Оценки и рецензии за Diarium

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Diarium?

Ето едно ревю от Apple App Store:

Обичам това приложение. С него е лесно да правите ежедневни записи, лесно да намирате предишни записи и доста лесно да премествате записи от други приложения в това.

Обичам това приложение. С него е лесно да правите ежедневни записи, лесно да намирате предишни записи и доста лесно да премествате записи от други приложения в това.

6. Journey (Най-подходящ за документиране на пътувания и лични постижения)

чрез Journey

Journey е приложение за водене на дигитален дневник, което автоматично добавя времеви отметки и данни за местоположението, за да предостави значим контекст на вашите записи в дневника. Календарът, времевата линия и атласът на приложението ви позволяват да видите вашата дейност в дневника във времето и да прегледате записите въз основа на дата или местоположение. Можете също да проследявате настроенията и ежедневните си дейности, което може да ви помогне да идентифицирате емоционални модели и да подобрите психическото си благосъстояние.

Най-добрите функции на Journey

Добавяйте снимки, видеоклипове, аудиозаписи, данни за времето и етикети за местоположение към вашите записи.

Експортирайте записите в PDF или DOCX и ги преобразувайте в красиво форматирани фотоалбуми.

Защитете вашите записи с парола, пръстов отпечатък или Face ID.

Ограничения на пътуването

Някои потребители съобщиха, че облачното хранилище има ограничено пространство и брой записи в дневника, така че версията на уеб приложението може да бъде ограничаваща.

Цени за пътуване

Безплатно

Членство : 4,17 $/месец (фактурира се ежегодно)

Доживотна: 199,99 долара

Оценки и рецензии за пътувания

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Joplin (Най-доброто приложение с отворен код за структурирано водене на дневник и подробна организация)

чрез Joplin

Алтернативата на Day One Journal, Joplin, е приложение с отворен код за водене на бележки, което можете лесно да използвате за водене на дневник, особено ако предпочитате по-структурирано и персонализирано преживяване. То поддържа форматиране Markdown, което ви позволява да създавате записи с изображения, видеоклипове, PDF файлове и връзки.

С бележници и подбележници можете да организирате записите си в чиста, йерархична структура, така че свързаните теми да останат групирани и лесно достъпни. А приставката Jarvis (AI Assistant) подобрява воденето на бележки с функции като обобщения на съдържанието, пренаписване на текст и генериране на съдържание, което улеснява усъвършенстването или разширяването на записите в дневника ви.

Най-добрите функции на Joplin

Проследявайте задачите, задавайте напомняния и организирайте списъци с вградените функции за управление на задачите на Joplin, за да управлявате както ежедневните си задачи, така и рефлексивните си записки на едно място.

Запазете цели уеб страници, статии или откъси с помощта на разширението за браузър на Joplin, за да можете лесно да се позовавате на онлайн съдържание в дневниците си.

Синхронизирайте бележките си между устройствата с Joplin Cloud и ги споделяйте чрез публични връзки или ги използвайте за сътрудничество.

Ограничения на Joplin

Joplin е създаден предимно за лична употреба и не предлага сътрудничество в реално време като Google Docs или Notion.

Цени на Joplin

Безплатно

Основен пакет: 3,40 $/месец (2,99 €/месец)

Pro: 6,81 $/месец (5,99 €/месец)

Екипи: 9,09 $/месец на потребител (7,99 €/месец на потребител)

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Joplin?

Ето едно ревю от G2:

Обичам организационната структура на бележките, където можете да имате бележници и различни бележки в тях. Обичам също така, че бележките се съхраняват в Markdown, което позволява лесно четене. Използвам го всеки ден и е много лесен за употреба и интегриране в ежедневието.

Обичам организационната структура на бележките, където можете да имате бележници и различни бележки в тях. Обичам също така, че бележките се съхраняват в Markdown, което позволява лесно четене. Използвам го всеки ден и е много лесен за употреба и интегриране в ежедневието ви.

8. Penzu (Най-доброто за лично дневничество с автоматично запазване и съобщения за бъдещето)

чрез Penzu

Penzu предлага гъвкаво преживяване при водене на дневник, което ви позволява да записвате неограничен брой записи, така че да можете да документирате всеки детайл от живота си без ограничения.

Докато пишете, функцията за автоматично запазване работи тихо на заден план, гарантирайки, че мислите ви никога няма да се загубят. Писателите, които обичат да проследяват напредъка си, ще харесат функцията за броене на думи, която е чудесна за постигане на лични цели.

С Penzu Time Capsule можете дори да изпращате съобщения на бъдещото си аз – уникален начин да размишлявате върху растежа и важните моменти в живота си. Когато сте готови да споделите, можете да изберете между частен имейл или публична връзка за споделяне, в зависимост от това колко лична е записката.

Най-добрите функции на Penzu

Прегледайте лесно миналите си размисли с помощта на функцията за търсене и вижте колко далеч сте стигнали чрез конкретни спомени.

Персонализирайте дневника си с уникални корици, фонове и регулируеми тетрадки за писане за по-персонализирано преживяване.

Защитете вашите записи с криптирани заключвания на дневника, които пазят вашите записи лични и сигурни.

Ограничения на Penzu

Penzu не предлага интеграция с други приложения или услуги, което може да ограничи полезността му за потребители, които търсят по-свързано преживяване при воденето на дневник.

Цени на Penzu

Безплатно

Про: 4,99 $/месец

Pro+: 9,99 $/месец

Penzu Pro+ for Life: 199,99 долара

Оценки и рецензии за Penzu

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Daylio (Най-доброто за проследяване на настроението и активността с визуални прозрения)

чрез Daylio

Daylio, алтернатива на Day One Journal, улеснява проследяването на настроенията и ежедневните ви дейности, като ви помага да разберете емоционалните си модели само с няколко докосвания. Проследяването на настроението в Daylio ви позволява да записвате ежедневно чувствата си, като избирате от опции като „Щастлив“, „Тъжен“ или „Тревожен“, и ви помага да забележите тенденциите във времето.

Например, можете да създадете няколко дневника, за да проследите как социализирането подобрява настроението ви или как стресът, свързан с работата, ви влияе. Приложението ви позволява също да записвате ежедневните си дейности, като бягане или йога, за да видите как конкретни действия влияят на емоциите ви.

Приложението предоставя годишен преглед в пиксели с визуално представяне на настроението ви през цялата година, което ви позволява бързо да забележите емоционални модели и тенденции. С помощта на това приложение за дневник можете да следите колко продуктивни сте след работа.

Най-добрите функции на Daylio

Създавайте диаграми и прозрения, които ви предлагат ясна представа за тенденциите и моделите на вашето настроение.

Превключете към изглед на списък или календар, за да организирате и навигирате лесно вашите записи.

Проследявайте сериите си, получавайте награди за последователни записи и поддържайте мотивацията си с ежедневно записване на настроението и дейностите си.

Ограничения на Daylio

Не е идеален като стандартно приложение за водене на дневник, тъй като платформата е предназначена предимно за хора, които се интересуват от съзнателност и самогрижа.

Цени на Daylio

Безплатно

Премиум: От 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Daylio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Daylio?

Ето едно ревю от Reddit:

През годините съм използвал Daylio от време на време, за да следя психическото си здраве, и намирам, че работи наистина добре.

През годините съм използвал Daylio от време на време, за да следя психическото си здраве, и намирам, че работи наистина добре.

чрез Obsidian

С Obsidian Canvas можете да организирате мислите си визуално, като плъзгате бележки, изображения и друго съдържание в свободна форма. Освен това можете да използвате шаблони, за да внесете последователност в процеса на водене на дневник и да създадете структурирани записи за ежедневни размисли, проследяване на цели и др.

Obsidian също се счита за едно от най-добрите приложения за водене на дневник и алтернатива на Day One Journal за ентусиастите на продуктивността. То ви позволява да свържете вашите записи чрез двупосочна връзка и да изградите мрежа от свързани идеи в бележките си. Графичният изглед показва визуална карта на вашия дневник, така че можете да забележите модели в мислите си и лесно да навигирате из минали записи, докато вашите размисли се разрастват.

Най-добрите функции на Obsidian

Търсете бележки бързо с помощта на етикети, ключови думи или връзки, за да намерите това, от което се нуждаете, без да претърсвате цялото си хранилище.

Маркирайте записите, за да групирате идеи или теми и да улесните прегледа и филтрирането на дневника си.

Възстановете промените по всяко време с историята на версиите, така че вашите минали записи да останат защитени и възстановими.

Ограничения на Obsidian

, за да подчертаете думи, тъй като няма бутон за това. Понякога трябва да разчитате само на команди, за да изпълните конкретни действия. Например, трябва да използвате HTML

Цени на Obsidian

Безплатно

Синхронизация: 5 долара на потребител на месец

Публикуване: 10 долара на сайт, на месец

Catalyst: 25 $ еднократно плащане

Търговска цена: 50 долара на потребител на година

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

Оптимизирайте ежедневното водене на дневник и планиране с ClickUp

Това, което някога започна като тихо място за записване на мисли, сега може да се наложи да поддържа повече: структурирано планиране, проследяване на цели, интегриране на задачи и дори съвместно водене на бележки.

Днес воденето на дневник е тясно свързано с продуктивността, паметта и инерцията. И е нормално да искате повече от дневника си. Може би искате да свържете записите с вашия списък със задачи, да превърнете случайни идеи в цели или да използвате едно работно пространство както за планиране, така и за лични прозрения.

Ако това ви звучи познато, ClickUp, едно от най-добрите приложения за водене на дневник, си заслужава да бъде проучено. Това, което го прави една от най-добрите алтернативи на Day One Journal, е, че разполага с разширени функции като Docs, Notepad, Tasks, Goals и AI-базирания ClickUp Brain. Всички тези функции обединяват размисли, действия и яснота в едно приложение.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да създадете първия си дигитален дневник.