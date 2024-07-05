Как да повишите производителността си с bullet journaling

Събуждате се всяка сутрин, енергични и фокусирани, готови да се справите с деня си с лазерна ефективност. Вече не се чувствате претоварени от безкрайни списъци със задачи и разпръснати приоритети. Не можете да се идентифицирате с това? Е, пригответе се!

Това е реалността за милиони хора, които са открили силата на bullet journaling.

Системата за водене на дневник с точки, наричана още BuJo, е практика за повишаване на продуктивността, която съчетава традиционното водене на дневник с списъци със задачи. Някои хора в социалните медии наричат BuJo духовния братовчед на KonMari. Докато последният ви помага да организирате физическото си пространство, първият ви помага да разчистите ума си.

Съчетавайки нещо толкова монотонно като управлението на задачите с творческо изразяване, bullet journaling се превърна в тенденция за продуктивност, която се нарежда сред някои от основните практики за самогрижа от 2000-те години, включително mindfulness, йога и друга практика за водене на дневник – сутрешните страници.

Едно просто търсене в YouTube или Instagram разкрива хиляди видеоклипове и публикации от общността на bullet journal, които обясняват как да създавате bullet journal раздели, като подробно описват какво можете да включите в записите си в bullet journal. Ето колко популярно е станало!

С толкова много фенове, това определено е метод за продуктивност, който си заслужава да опитате.

Какво е bullet journaling?

Bullet journaling е аналогов метод за организиране, при който се използва обикновен бележник, за да проследявате задачите , плановете и мислите си, така че да прекарвате деня и живота си с целенасоченост и фокус.

Това е иновативен подход към управлението на проекти и воденето на дневник, който въвежда концепции като:

Бързо записване: метод за бързо записване на бележки с помощта на символи и съкращения.

Колекции: Тематични списъци за неща като филми, които да гледате, или книги, които да четете.

Бъдещ дневник: Специални раздели за поставяне на цели и планиране на бъдещи събития

Тази персонализирана система ви помага да преодолеете информационното претоварване, като обединява задачи, идеи и размисли на едно място, като месечен календар, което намалява стреса и повишава продуктивността.

Според Райдър Карол, който е измислил метода, bullet journal е „отчасти организация, отчасти душевно търсене, отчасти съзидаване на мечти“.

История на bullet journaling

Според уебсайта му, Райдър Карол пусна кратко видео, в което обяснява метода на bullet journal през 2013 г. Много скоро сайтове като LifeHack.org и FastCo започнаха да говорят за видеото, което стана вирусно.

През 2014 г. Карол стартира кампания в Kickstarter за финансиране на своя уебсайт (bulletjournal.com) и даде на всеки поддръжник тетрадка Leuchtturm, предназначена за метода bullet journal.

До 2017 г. концепцията стана толкова популярна, че Карол дори изнесе лекция по темата в TEDx. През 2018 г. той издаде книгата „Методът Bullet Journal: проследявай миналото, подреждай настоящето, проектирай бъдещето“, която скоро се превърна в международен бестселър.

Това доведе до пускането на пазара на съпътстващ бележник от Caroll през 2021 г.

Днес общността за bullet journaling в Reddit, r/bujo, има над 375 000 абонати. Феновете често споделят YouTube видеоклипове и публикации в социалните мрежи за своите bullet journals.

Препоръчителна литература: The Bullet Journal от Райдър Карол

За да научите повече за метода на bullet journaling и как той може да подобри живота ви, прочетете The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future от Райдър Карол.

Книгата е достъпна на над 28 езика и е получила висока оценка от всички в общността за продуктивност. Но никой не може да обясни тезата по-добре от самия автор:

Всеки Bullet Journal става поредният том в историята на вашия живот. Представлява ли той живота, който искате да живеете? Ако не, тогава използвайте наученото, за да промените историята в следващия том.

Книгата се впуска в концепцията за „съзнателен живот“, при която се фокусирате върху най-важното и създавате живот, който е в синхрон с вашите ценности. Книгата е разделена на три части:

Проследявайте миналото : Създайте архив на вашите мисли, задачи и постижения.

Поръчайте подаръка: Разработване на система за управление на ежедневните задачи и постигане на яснота

Проектирайте бъдещето: Поставете си значими цели и ги разделите на изпълними стъпки.

Книгата включва и много полезни съвети, като например бързо записване (за бързо водене на бележки) и персонализиране на дневника, за да създадете своя собствена система.

Като цяло, това е чудесна книга за всеки, който иска да научи повече за оригиналната концепция на bullet journaling, преди социалните медии и гурутата по продуктивност да я адаптират към по-популярната версия, която е на мода в наши дни.

Основните компоненти на bullet journaling

Bullet journaling се основава на няколко основни елемента – някои се използват ежедневно за организация и преглед, докато други предоставят годишна пътна карта.

Колекции: Това е тематичен списък със задачи или набор от страници, посветени на конкретни теми – като цел, хоби или проект. Индекс: Той действа като съдържание, в което са изброени всички важни страници и съответните им номера за лесно справяне. Бъдещ дневник: Той предлага годишен преглед, за да следите предстоящи събития, рождени дни и крайни срокове през месеците. Месечен дневник: Той служи за разбивка на текущия месец, обикновено с календарна таблица за събития и списък с по-подробни задачи и цели. Дневен дневник : Това е вашият дневен планиращ дневник, в който записвате ежедневните задачи и приоритети. Това е вашият дневен планиращ дневник, в който записвате ежедневните задачи и приоритети.

Кериъл също така предлага да използвате следните символи, за да обозначите статуса или приоритета на дадена задача:

Точка (•) за отбелязване на задача

Кръстче (x), за да отбележите, че задачата е изпълнена

Звезда (*) за подчертаване на важна задача

Кръгче (o) за разграничаване на задача от събитие

Знакът „по-голямо от“ (>) означава, че премествате задачата за следващия ден или седмица.

Знакът „по-малко от“ (<) означава, че премествате задачата на предходния ден или седмица.

Макар че това са основните елементи на bullet journal, можете да го персонализирате допълнително с някои тракери или мини дневници. Ето някои примери за това: Проследяване на благодарността

Планиране на хранене

Проследяване на бюджета и разходите

Рутина за грижа за кожата

Проследяване на навици Възможностите са безкрайни.

Предимства на bullet journaling

Най-хубавото на bullet journaling е, че е цялостен тракер и ритуал за самогрижа. Не отнема толкова време, колкото да пишете по пет страници всеки ден, и се занимава едновременно с вашите практически цели и емоционалното ви здраве.

Британският лайф коуч и основател на Life Clubs Нина Грюнфелд казва:

Изчистването на ума с нещо като bullet journal ви помага да се концентрирате и да останете по-спокойни.

Изчистването на ума с нещо като bullet journal ви помага да се концентрирате и да останете по-спокойни.

Ето няколко начина, по които методът BuJo може да подобри живота ви:

Персонализирана система : BuJo ви дава свободата да добавите своя собствена индивидуалност към списъка с задачи, така че да можете да създадете система, която работи за вас.

По-голяма яснота : Тъй като bullet journaling ви помага да разделите големите цели на по-малки части, той ви помага да се фокусирате върху това, което наистина има значение.

Управление на времето : Между работата, задачите и безцелното превъртане на социалните мрежи, управлението на времето може да бъде истинско предизвикателство. Bullet journaling може да ви помогне да визуализирате задачите и крайните срокове, за да планирате деня си и да избегнете суматохата в последния момент.

Проследяване на навици : Независимо дали започвате нов фитнес курс или изучавате език, можете да създадете система в bullet journal, за да проследявате напредъка си и да останете мотивирани. Освен това, bullet journal няма да ви кара да се чувствате виновни.

Библиотека с ресурси : BuJo може да бъде и чудесно място, където да следите списъците си с четиво, като книги, статии и други ресурси, които искате да запазите за по-късно. Например, ако сте маркетинг специалист, може да искате да запазите : BuJo може да бъде и чудесно място, където да следите списъците си с четиво, като книги, статии и други ресурси, които искате да запазите за по-късно. Например, ако сте маркетинг специалист, може да искате да запазите шаблон за писане на съдържание или рамка за позициониране, към които да се връщате по-късно.

Ежедневни размисли: Bullet journaling може да бъде място, където да размишлявате и да се вслушвате в себе си. Седмичните прегледи могат да ви помогнат да идентифицирате области за подобрение и да коригирате целите си – усилвател на съзнателността за по-малко от 15 минути на ден.

Сега ще ви дадем няколко съвета как да започнете вашето пътуване с bullet journaling.

Съвети за ефективно водене на bullet journal

Както при всички методи за самопомощ, с bullet journaling ставате по-добри с практиката. Но ето няколко трика, които ще ви помогнат да започнете с новия си bullet journal.

Отделете време за преглед сутрин и вечер

Интегрирайте bullet journal в ежедневната си рутина, за да постигнете последователност. Прегледите могат да бъдат много полезни в този случай.

Сутрешен преглед (5–10 минути)

Прегледайте дневния си дневник (и седмичния дневник) за предстоящия ден.

Приоритизирайте задачите и подчертавайте всичко важно

Отделете време за важни задачи

Вечерна ревизия (5–10 минути)

Помислете за деня си. Изпълнихте ли всичките си задачи?

Прехвърлете незавършените задачи в дневника за следващия ден или седмица.

Записвайте всички бележки, идеи или размисли от деня.

Попълнете вашите тракери и дневника на благодарността (ако имате такъв).

Шаблони за оформление

Спестете време и усилия, като създадете оформление, което лесно може да се възпроизведе в празен дневник. Това може да подобри процеса на водене на дневник и няма да се налага да измисляте нови дизайни, теми или идеи за всеки месец или оформление. Едно от нещата, които можете да направите, е да използвате принтируеми материали от онлайн източници.

Искате ли да го направите сами? Създайте по един шаблон за всеки от месечните, седмичните и дневните си записи, както и за различните тракери. Сканирайте го и го използвайте отново за всички месеци. В края на годината можете да го подвържете в тетрадка.

Друга идея е да си купите предварително форматирани bullet journal-и. Те обаче може да не са толкова гъвкави.

Инвестирайте в качествени канцеларски материали

Тъй като bullet journaling е аналогов процес, подходящите инструменти могат да направят голяма разлика в опита ви с bullet journaling. Ето какво трябва да имате предвид:

Бележник: Изберете бележник с висококачествена, устойчива на просмукване хартия, подходяща за писане с химикалки, маркери и скициране. Бележник с карета може да ви помогне да създадете чисти и подредени оформления без линийка.

Химикалки и маркери: Изберете химикалки, които пишат гладко и не прозират през хартията. Маркерите могат да ви помогнат да категоризирате задачите или да отличите визуално важната информация.

Други артистични елементи : Запасете се с washi лента, : Запасете се с washi лента, лепящи се бележки , стикери и пастели, за да можете да украсите дневника си, ако желаете.

Джобче: Добавете джобче на гърба на дневника си, за да съхранявате билети, бележки или други сувенири, които искате да запазите като спомен.

Започнете с малки стъпки

Булет дневникът се състои в създаването на система, която работи за вас. Не се опитвайте да копирате сложните разпределения, които виждате онлайн. За повечето от тези хора булет дневникът е по-скоро работа, отколкото практика за самогрижа.

Ето как да започнете:

Започнете с основен дневник за бъдещето и месечен дневник

Проследявайте няколко важни задачи всеки ден

Постепенно добавяйте тракери или други елементи, като се запознаете с системата

Не забравяйте, че bullet journal е лично средство, така че можете да се забавлявате, като го персонализирате според собствените си предпочитания!

Популярни приложения и примери за bullet journaling

Ето как истинските практикуващи bullet journal практикуват и усъвършенстват техниката. Това ще ви даде идеи за персонализиране на вашия собствен bullet journal.

Месечно разпределение

Прост, забавен и лесен за изработване дизайн, който изглежда добре. Освен това не се нуждаете от никакви допълнителни материали за рисуване.

Искате нещо по-минималистично? Ето едно супер просто и без излишни украшения разпределение, което можете да създадете за по-малко от пет минути.

Седмична структура

Този основен седмичен макет с задачи, проекти и дори календар може да бъде чудесно (и несложно) допълнение към вашите BuJo шаблони.

Ако обаче се чувствате креативни, можете да опитате и следното:

Сега, след като разгледахме основите, ето няколко тракера, които можете да включите, за да направите bullet journal-а си по-личен.

1. Проследяване на навици

Проследяването на навиците ви помага да визуализирате тенденциите в навиците си, например кога сте продуктивни и кога не сте. Можете да го комбинирате и с проследяване на настроението, за да установите как настроението ви влияе на навиците ви.

Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp също може да ви бъде полезен, ако търсите алтернатива за дигитално проследяване на навици.

2. Планиране на хранене

Друго популярно допълнение към BuJo е планирането на храненето. То улеснява отговора на въпроса „Какво да ям днес?“ и може да ви помогне да планирате пазаруването на хранителни продукти.

Шаблонът за планиране на хранене на ClickUp може да бъде чудесен инструмент за предварително планиране на храненето и по-здравословно хранене.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте пазаруването на хранителни стоки, организирането на рецепти и приготвянето на храна с шаблона за планиране на хранене на ClickUp.

Шаблонът включва място, където можете да планирате храненията си за седмицата, да създадете списък за пазаруване и да следите съставките. Можете да го използвате и за сътрудничество с други хора при планирането на храненията.

3. Проследяване на разходите

Нека завършим тази секция с много полезния инструмент за проследяване на разходите. Шаблонът по-долу, например, ви помага да категоризирате разходите си като фиксирани и променливи и ви предоставя страница, на която да проследявате спестяванията си.

Шаблонът за личен бюджет на ClickUp може да ви помогне да проследявате по-подробно приходите и разходите си, да идентифицирате области, в които можете да намалите разходите си, и да ви насърчи да спестявате за постигане на целите си.

Изтеглете този шаблон Следете финансите си и напредъка си по пътя към постигане на по-голяма финансова независимост с шаблона за личен бюджет на ClickUp.

Използвайте го, за да започнете да създавате и да се придържате към бюджет.

Предизвикателства при използването на bullet journaling

Макар методът Bullet Journaling да ви дава възможност да проследявате целите си и да изразявате творческите си способности, той не е лишен от някои предизвикателства:

Намерете своя система : Bullet journaling предлага голяма гъвкавост, което в началото може да ви се стори прекалено. Може да отнеме време да експериментирате с различни оформления и тракери – навици, настроение, работа, благодарност – за да откриете кои от тях трябва да включите в дневника си.

Бъдете последователни : Воденето на bullet journal е ежедневен навик, който носи дългосрочни ползи, затова трябва да се придържате към него ден след ден.

Сравняване на вашите страници с тези на другите : Социалните медии са пълни с невероятно креативни страници от bullet journal. Това може да ви накара да мислите, че вашият дневник не е достатъчно добър.

Стремеж към съвършенство : Фокусът върху естетиката в общността на bullet journaling може да доведе до много преработвания. Не забравяйте, че това трябва да бъде функционален инструмент, а не произведение на изкуството.

Отчитане на времето : Създаването и поддържането на bullet journal може да отнеме време, особено в началото. Бъдете реалистични относно времето, което можете да му посветите всеки ден. Започнете с малки стъпки, като се ограничите само с основните елементи. По-късно можете да добавите по-сложни оформления и тракери.

Преместване на задачи: Bullet journaling се състои в писане и преписване на неща. Вероятно ще прехвърляте събития от годишния изглед към месечния изглед, към седмичния изглед и ще премествате задачи от един ден в друг и т.н. Това може да се окаже досадно.

За да преодолеем тези предизвикателства, имаме решение, което може да направи bullet journaling забавно.

Как да прилагате bullet journaling в ClickUp

Идеалните страници, които се показват онлайн – с washi ленти, тематични оформление и стикери – могат да създадат чувство на напрежение у всеки, който е нов в bullet journaling (или у тези, които не са артистично настроени).

Изведнъж започвате да се фокусирате повече върху естетиката на разгънатата страница и създаването на сложни bullet journals, отколкото върху основната им цел – организиране на живота ви. Освен това, създаването на тези разгънати страници месец след месец може да отнеме много време.

Решението на този дилема? Преминаване към дигитално водене на дневник.

Една от възможностите е да използвате ClickUp, платформа за продуктивност и управление на задачи. Тя предлага мобилно приложение, шаблони и дори AI помощ, за да ви помогне да организирате по-добре живота си.

Освен това, с инструмент като ClickUp, не е нужно да записвате задачите наново всеки път, когато ги препланирате.

Ето как Мат Рагланд показва на хората как води bullet journaling с помощта на ClickUp.

Ще ви покажем как можете да го направите и вие – в четири лесни стъпки.

1. Създайте основен списък със задачи (наричан още Brain Dump)

Можете да отидете в ClickUp Tasks и да създадете списък с всичко, което искате да направите. Добавете всичките си задачи – големи, малки, хоби, работа. Няма значение какъв аспект от живота ви обхващат или кога планирате да ги изпълните.

Добавете всичките си задачи с крайни срокове в ClickUp Tasks.

Можете също да създадете отделна секция за събития – рождени дни, годишнини и пътувания. Можете да категоризирате тези задачи въз основа на приоритета им или тяхното значение в живота ви, като използвате етикети.

2. Преместете задачите в календарния изглед

Сега, след като сте добавили краен срок за всяка задача, можете да превключите към месечния формат на ClickUp Calendar View. Лесно, нали?

Прегледайте задачите си като месечен график в ClickUp с изглед на календара.

3. Създайте дневен дневник

След като подредите месечния си списък със задачи, следващата стъпка е да създадете дневен дневник. Можете да използвате шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp, за да проследявате ежедневните си навици заедно с конкретните задачи, които сте добавили за деня.

Изтеглете този шаблон Планирайте деня си и останете в график с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

С този шаблон можете да:

Настройте повтарящи се задачи за навици като упражнения или приемане на витамини.

Категоризирайте задачите с персонализирани етикети , за да можете бързо да определите дали дадена задача е свързана с работата или е лична.

Прегледайте всички задачи в календара , за да получите цялостна представа за това как ще протече денят ви.

Следете напредъка на навиците си с инструмент за проследяване на напредъка или дори с важни цели.

Използването на този шаблон предлага и няколко предимства:

Намалени нива на стрес

Подобрено управление на времето

По-лесно приоритизиране на задачите

Подобрена комуникация и сътрудничество

По-голяма продуктивност

В шаблона можете да добавите и персонализирани статуси (Отворен и Завършен), персонализирани изгледи (Всички задачи, Календар и Започнете оттук) и персонализирани полета, за да следите ежедневните си задачи и да поддържате организация. Бъдете сигурни, че този шаблон ще ви направи по-продуктивни в ежедневните ви задачи.

4. Практикувайте съзнателност с ClickUp Docs

След като сте приключили с организационните аспекти, следващата стъпка е да добавите дневниците си, като страници за съзнателност или дневници за благодарност, към ClickUp Docs. Можете да създадете уики в Docs с нова страница за всеки запис или просто да използвате таблица с датата и вашия запис за благодарност.

Добавете вложени страници, за да записвате мислите си, или добавете записи за благодарност с ClickUp Docs.

Можете също да използвате ClickUp Brain — вградения AI асистент на ClickUp — за да търсите задачи или дори да ви помогне с шаблони и подсказки за мозъчна атака или да анализира вашите записи в дневника.

Направете bullet journaling по-разговорно с ClickUp Brain

Освен това, можете да използвате ClickUp Docs за бързо записване, създаване на списък с теми или колекции и други.

Преминайте към цифровото bullet journaling с ClickUp

Ако сте човек, който предпочита цифровите инструменти пред аналоговите, но все пак иска да се възползва от предимствата на bullet journaling, ClickUp определено може да ви помогне.

Освен това, с инструменти като ClickUp Brain, можете да анализирате още по-добре ежедневния си напредък, да получите отговори на въпроси като колко последователни дни сте изпълнявали даден навик и др.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и създайте своя bullet journal за по-малко от 20 минути.