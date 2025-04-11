11 най-добри CRM системи за данъчни специалисти и счетоводители

През последните няколко десетилетия САЩ обработва над 120 милиона данъчни декларации годишно, а само през 2023 г. този брой скочи до 160 милиона.

Това е много документи. Но за данъчните специалисти, които се занимават с всичко това? Натоварването е още по-голямо. И ето истинското предизвикателство: време и ефективност.

Според нашето скорошно проучване, средностатистическият специалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове.

Сега добавете към това и пропуснатото проследяване. За данъчните специалисти наказанията за това са загуба на доверие и хаос.

Тук софтуерът за CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) може да направи разликата. CRM системите за счетоводни фирми и данъчни специалисти оптимизират счетоводството, управлението на документи, автоматизацията на работните процеси и управлението на взаимоотношенията с клиенти.

Искате да въведете горните предимства във вашия бизнес? Ето списък с 11-те най-добри CRM системи за данъчни специалисти, който ще ви помогне да направите правилния избор.

Какво трябва да търсите в CRM за данъчни специалисти?

Управлението на клиентските данни вече отнема много време, а данъчният сезон само влошава нещата. Когато се справят с безброй крайни срокове, имейли и документи, данъчните специалисти трябва да преминат към цифровизация.

Последните доклади на IRS сочат, че са подадени 23,1 милиона електронни данъчни декларации, което доказва, че дигиталните решения са правилният подход.

Ето защо CRM за данъчни специалисти е от съществено значение – той организира информацията за клиентите, автоматизира задачите и гарантира, че нищо не се пропуска.

📌 Но не всички CRM системи са еднакви за данъчните специалисти. Ето списък с „задължителните“ функции, които трябва да търсите, когато избирате подходящия CRM софтуер: Организирайте управлението на клиенти: Съхранявайте данъчната история, статуса на подаване, отчисленията и ключовите финансови данни.

Проследявайте задачи и крайни срокове: Изпращайте автоматични напомняния за подаване на документи, одити и последващи действия.

Съхранявайте и защитете документи: Съхранявайте данъчни декларации и подкрепящи файлове на централизирано място.

Записвайте историята на комуникацията: Записвайте имейли, разговори и срещи за пълна информация за взаимодействията с клиентите.

Автоматизирайте работните процеси: Обработвайте заявки за документи, последващи действия и регистрация на клиенти с минимални усилия.

Интегрирайте с данъчен софтуер: Синхронизирайте с счетоводен софтуер като QuickBooks Online за актуализиране на данните в реално време.

Персонализирайте полетата и отчетите: Получавайте информация за тенденциите при клиентите, процесите на продажбите и бизнес резултатите

Създайте подходящ клиентски портал: Предложете сигурен самообслужващ достъп до данъчни документи, фактури, плащания и комуникация.

11-те най-добри CRM системи за данъчни специалисти

С подходящия CRM софтуер данъчните фирми могат да управляват взаимодействията с клиентите, да автоматизират повтарящите се задачи и да се фокусират върху това, което е важно – да помагат на клиентите да преминат през данъчния сезон без стрес. Ето нашите предложения за 11-те най-добри CRM софтуера, които ще ви помогнат да управлявате данъчния сезон.

1. ClickUp (най-добър за персонализирано управление на клиенти и автоматизация на работните процеси)

🔎 Знаете ли? Обслужването на клиенти е най-ценената черта при данъчните специалисти, оценена над четири пъти по-високо от другите качества.

Ако искате да останете в списъка „10/10, бих препоръчал“ на вашите клиенти, трябва да опитате CRM на ClickUp за данъчни специалисти. Като универсално приложение за работа, ClickUp съчетава управление на проекти, съхранение на документи и комуникация в екип в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Нека видим как това ще ви помогне в работния процес!

Първо най-важното: Преследването на клиенти е изтощително – и това е частта, която никой не ви учи в данъчната школа.

И така, какво можете да направите по различен начин? ClickUp Forms опростява събирането на данни за клиенти и автоматизира приемането им в CRM системата ви.

Започнете Създавайте задачи, автоматизирайте отговорите и оптимизирайте процесите по събиране на данни с ClickUp Forms.

Те ви позволяват също така да създавате незабавно задачи за изпълнение въз основа на подадените документи – независимо дали събирате данни за регистрацията на клиенти, отчети за разходи или данни за съответствие.

Използвайки персонализирани полета в ClickUp CRM, счетоводители, финансисти и данъчни специалисти като вас могат да проследяват ключови данни за клиентите, като статус на подаване, данъчна година, статус на фактури и крайни срокове за документи – всичко на едно място. Можете да филтрирате задачите по тип клиент (например бизнес или физическо лице), да маркирате спешни случаи и да създавате персонализирани работни процеси. Това е гъвкав начин да организирате и приоритизирате работата си, без да се затрупвате с таблици.

Създайте перфектната клиентска база данни за вашата счетоводна фирма, като използвате персонализирани полета в ClickUp CRM.

ClickUp for Accounting позволява на професионалистите да съхраняват данъчни декларации, финансови отчети и документи за съответствие в централизирана система с възможност за търсене, която може да се споделя с клиенти, използвайки хъба ClickUp Docs.

Няма повече превключване между папки; лесно намирайте и съхранявайте данъчните си файлове в ClickUp Docs Hub

Още по-добре, всички ваши документи не са статични, а са подходящи за действие. Можете да сътрудничите на живо с екипа си и да превърнете коментарите, обратната връзка и актуализациите в документа в нови задачи.

Независимо дали става въпрос за актуализиране на данъчна прогноза или проследяване на липсващи данни, всяка съхранена информация може да се превърне в крачка напред с ClickUp Tasks.

💡 Професионален съвет: С помощта на ClickUp Automations можете незабавно да задействате последващи задачи без ръчно усилие. Например, ако фактурата на клиент е просрочена или бюджетът надвишава лимитите, задачата може да бъде създадена автоматично и възложена с помощта на прости тригери „когато-тогава“.

Ето кратко ръководство за това как да използвате AI за автоматизиране на задачи 👇🏻

А сега, една от най-важните функции.

Ръчното пресяване на клиентската информация е пряк път към изчерпване по време на данъчния сезон.

ClickUp за финансови екипи позволява на професионалистите да създават отчети на високо ниво, да извършват ключови изчисления незабавно с помощта на формулни полета и винаги да са в крак с плащанията с инструменти за мониторинг в реално време като ClickUp Dashboards.

Визуализирайте счетоводните и финансовите данни в реално време с ClickUp Dashboards

Освен това, интеграциите на ClickUp с над 1000 инструмента като QuickBooks и Xero го правят всеобхватната платформа, от която се нуждаете, за да отметнете всичките си задачи, свързани с данъците.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте данъчните табла: Визуализирайте данните за клиентите, напредъка в подаването на данъчни декларации, информация за приходите и състоянието на съответствието с над 50 джаджи за табла.

Синхронизирайте крайните срокове с изгледа на календара: Проследявайте датите за подаване на данъчни декларации, срещите с клиенти и задачите за спазване на нормативните изисквания, като интегрирате ClickUp с Google Calendar и Outlook.

Централизирайте имейлите за безпроблемна комуникация с клиентите: Управлявайте имейлите на клиентите, данъчните запитвания и актуализациите по проектите директно в ClickUp.

Въведете самообслужване с клиентски портал: Предоставете на клиентите си достъп в реално време до данъчни документи, фактури и статуса на подадените документи.

Ускорете процесите с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект: Използвайте над 100 шаблона за автоматизация и тригери, задвижвани от изкуствен интелект, за да възлагате задачи, изпращате известия за крайни срокове и актуализирате статуса на подадените данъчни декларации незабавно.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят с всички функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp промени изцяло работата на моята счетоводна фирма по отношение на управлението на задачите, отчитането на отработените часове и воденето на документация. Горещо го препоръчвам.

ClickUp промени изцяло работата на моята счетоводна фирма по отношение на управлението на задачите, отчитането на отработените часове и воденето на документация. Горещо го препоръчвам.

💡 Съвет от професионалист: Ако настройването на CRM от нулата ви се струва прекалено трудно, започнете с безплатни, персонализирани CRM шаблони. Те ще ви помогнат да усвоите основите и да придобиете увереност за работа с по-сложни CRM инструменти.

2. HubSpot (Най-подходящ за малки данъчни фирми, които се нуждаят от цялостно решение за продажби, маркетинг и CRM)

чрез HubSpot

Никой не говори достатъчно за това, но повечето данъчни специалисти прекарват по-голямата част от времето си в търсене на информация за клиентите. Разбира се, това не е най-добрата практика в сектор, където сроковете са от съществено значение.

HubSpot CRM обаче разбира това. Той организира добре всеки данъчен запис, взаимодействие с потенциални клиенти и последващи действия, така че да не се налага да търсите подробности в последния момент.

Сега, вместо да се занимавате с документи, можете да се съсредоточите върху подпомагането на клиентите с вградените функции за управление на комуникацията с клиенти.

Най-добрите функции на HubSpot

Проследявайте регистрацията на клиенти, предложенията и сделките за данъчни услуги в единен контролен панел.

Превърнете потенциалните клиенти в реални чрез персонализирани формуляри, шаблони за имейли и автоматизирани работни процеси.

Планирайте срещи с клиенти и крайни срокове с вградени календари и напомняния.

Ограничения на HubSpot

Разширените инструменти изискват планове от по-високо ниво

Персонализираните отчети са ограничени в плановете от по-ниско ниво.

Цени на HubSpot

Marketing Hub Starter: 15 USD/месец на потребител

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на потребител

Marketing Hub Professional: 800 USD/месец на потребител

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

*HubSpot е много пълен софтуер, който ни помага да поддържаме контрол и мониторинг на нашия бизнес и е подходящ за всеки B2B или B2C бизнес в различни сегменти, включително счетоводство, търговия и др.

*HubSpot е много пълен софтуер, който ни помага да поддържаме контрол и мониторинг на нашия бизнес и е подходящ за всеки B2B или B2C бизнес в различни сегменти, включително счетоводство, търговия и др.

3. TaxDome (Най-подходящ за данъчни специалисти, които търсят цялостно решение за управление на практиката с клиентски портал)

чрез TaxDome

Целият смисъл от достъпа до усъвършенствана CRM технология е да можете да се откажете от някои от тези повтарящи се ръчни задачи.

Ръчната работа, като например проследяване или заявки за споделяне на документи, бързо се натрупва в данъчната фирма. TaxDome ви освобождава от това с вградена автоматизация, проектирана специално за CRM работни процеси.

От приемането на клиенти до електронните подписи, той ускорява задачите без постоянна намеса, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху задачите, които наистина изискват човешко участие.

Най-добрите функции на TaxDome

Автоматизирайте данъчните задачи като събиране на документи, проследяване и работни процеси с електронни подписи.

Осигурете сигурна комуникация с клиентите и споделяне на документи чрез портал + мобилно приложение

Организирайте клиентските канали, за да визуализирате напредъка в данъчните услуги

Ограничения на TaxDome

Ограничена персонализация на работния процес в сравнение с по-широките CRM системи

Не е подходящ за фирми с големи и сложни клиентски бази данни.

Цени на TaxDome

Solo: 800 $/година на потребител

Pro: 1000 $/година на потребител

Бизнес: 1200 USD/година на потребител

Оценки и рецензии за TaxDome

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за TaxDome?

TaxDome предлага толкова много полезни инструменти! Използването на пипалини ни позволява да автоматизираме няколко административни задачи, за да спестим време, клиентите обожават колко е лесен за ползване, а етикетите улесняват подреждането на нещата.

TaxDome предлага толкова много полезни инструменти! Използването на пипалини ни позволява да автоматизираме няколко административни задачи, за да спестим време, клиентите обожават колко е лесен за ползване, а етикетите улесняват подреждането на нещата.

4. Liscio (Най-подходящ за данъчни специалисти, които дават приоритет на сигурната комуникация с клиенти и автоматизацията на работните процеси)

чрез Liscio

Liscio CRM за данъчни специалисти елиминира непрекъснатото общуване между вашия екип по продажбите и клиентите, като централизира взаимодействията с клиентите в една сигурна платформа.

Този счетоводен CRM софтуер предлага специален клиентски портал с функции за проследяване и комуникация с клиенти, което прави взаимодействието с клиентите по-ефективно.

Най-добрите функции на Liscio

Сигурна комуникация с клиенти и споделяне на документи в един портал

Автоматизирайте повтарящи се задачи като напомняния, подаване на формуляри и одобрения на данъчни декларации.

Проследявайте цялата комуникация с клиенти чрез имейли, обаждания и съобщения в една времева линия.

Ограничения на Liscio

Двупосочното изпращане на текстови съобщения води до допълнителни разходи.

Цени на Liscio

Pro: 75 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Liscio

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

5. Pipedrive (Най-подходящ за данъчни фирми, ориентирани към продажбите, които се нуждаят от визуален поток и проследяване на потенциални клиенти)

чрез Pipedrive

По време на данъчния сезон вече сте затрупани с привличане на клиенти и управление на потенциални клиенти. Как изобщо можете да обмисляте възможности за допълнителни продажби?

За да реши този проблем, Pipedrive предоставя на данъчните специалисти ясен визуален поток за управление на всеки етап. От първата консултация до сключването на договори за постоянни услуги, този инструмент улеснява проследяването на състоянието на всеки клиент и на това, на което трябва да се обърне внимание в следващия етап.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуализирайте процесите на данъчните услуги и проследявайте напредъка между етапите с лесни функции за плъзгане и пускане.

Автоматизирайте проследяването на клиентите с интелигентно планиране и напомняния

Изпращайте и проследявайте имейли в платформата, за да получите информация за ангажираността

Ограничения на Pipedrive

Инструментите за отчитане са основни в сравнение с конкурентите

Някои интеграции изискват ръчна настройка.

Цени на Pipedrive

Essential : 14 USD/месец на потребител

Разширено: 24 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Мощност: 59 $/месец на потребител

Enterprise: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Харесвам интерфейса и лекотата на употреба. Много е лесно да персонализирате процесите, за да отговарят на вашия работен поток, и да добавяте етикети към контактите, за да сегментирате данните си.

Харесвам интерфейса и лекотата на използване. Много е лесно да персонализирате процесите, за да отговарят на вашия работен поток, и да добавяте етикети към контактите, за да сегментирате данните си.

6. Zoho CRM (Най-подходящ за силно персонализирани работни процеси в областта на данъците с вградени счетоводни интеграции)

чрез Zoho CRM

Предимството на Zoho CRM е, че е създаден специално за данъчни специалисти.

Zoho Books и Zoho Payroll разполагат с вградени функции за изчисляване на данъци, персонализирани правила и директна интеграция, обединявайки управлението на клиенти и данъчните данни под един покрив.

Това означава по-малко временни решения и повече време, прекарано в обслужване на клиенти, вместо в съчетаване на системи.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Настройте автоматизирани данъчни правила и прилагайте конкретни ставки към транзакциите

Интегрирайте директно с Zoho Books и Payroll, за да оптимизирате счетоводните работни процеси.

Създавайте отчети, фокусирани върху данъците, като демографски данни за клиентите и тенденции при подаването на данъчни декларации.

Ограничения на Zoho CRM

Интерфейсът е труден за усвояване от нови потребители.

Плановете за начинаещи ограничават достъпа до разширени автоматизирани функции.

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Zoho е разработила цял набор от приложения, било то счетоводен софтуер или чат плъгин, които работят по интегриран начин, така че от един контролен панел получавате информация за всички ваши бизнес операции.

Zoho е разработила цял набор от приложения, било то счетоводен софтуер или чат плъгин, които работят по интегриран начин, така че от един контролен панел получавате информация за всички ваши бизнес операции.

💡 Професионален съвет: Смятате ли, че балансирането на счетоводните книги е като безкраен одит? Спестете време от ръчното счетоводство с тези безплатни шаблони за счетоводство.

7. Insightly CRM (Най-подходящ за данъчни специалисти, които се нуждаят от силно управление на процесите и автоматизация на задачите)

чрез Insightly

Въпреки че може би обработвате стотици данъчни декларации всяка седмица, това не променя факта, че данъчната декларация на всеки клиент се усеща като отделен мини проект.

Ето защо Insightly CRM ви помага да ги управлявате като едно цяло. За разлика от традиционните CRM системи, които се фокусират само върху процеса на продажбите, Insightly ви предоставя структурирани пипалини, създадени за бизнес процеси с много задачи – като подготовка, преглед и подаване на декларации.

Най-добрите функции на Insightly CRM

Визуализирайте напредъка на данъчната декларация на всеки клиент чрез структурирани процеси.

Персонализирайте специфични за данъците полета, за да проследявате отчисления, статуса на подаване и доходите.

Автоматизирайте проследяването на клиенти и задачите по подготовката на данъчни декларации с тригери за крайни срокове.

Ограничения на Insightly CRM

В базовите планове има ограничения за съхранение на записи.

Настройката може да изглежда сложна за по-малките екипи.

Цени на Insightly CRM

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly CRM

G2: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Insightly CRM?

Разполага с всички функции, от които се нуждае един бизнес, като лекота на употреба, надеждни отчети и персонализиране, без високите разходи, които съпътстват другите добре познати CRM системи

Разполага с всички функции, от които се нуждае един бизнес, като лекота на употреба, надеждни отчети и персонализиране, без високите разходи, които съпътстват другите добре познати CRM системи

8. Accelo (Най-добър за автоматизиране на управлението на клиенти и предоставянето на услуги в данъчни фирми)

чрез Accelo

В повечето CRM системи фактурирането е нещо второстепенно. С Accelo то е вградено във вашия работен процес. Данъчните фирми могат да проследяват времето, да управляват работата с клиенти и да генерират фактури – всичко в една и съща система.

Това означава по-малко пропуснати приходи и по-голяма яснота относно това коя работа е фактурирана, коя е в процес на обработка и коя е просрочена.

Най-добрите функции на Accelo

Автоматизирайте фактурирането, отчитането на работното време и разпределянето на задачите от една система.

Прегледайте пълната история на клиента, включително имейли, фактури и актуализации на услугите.

Използвайте разширено търсене, за да намерите данъчни документи и клиентски файлове незабавно.

Ограничения на Accelo

За да свикнете с комплексния интерфейс, е необходимо обучение.

Персонализираните цени могат да възпрат по-малките фирми

Цени на Accelo

Професионална версия: Персонализирано ценообразуване

Бизнес: Индивидуални цени

Разширено: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Accelo

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Accelo?

Харесва ми интеграцията между софтуера и моята счетоводна програма и софтуера за дистанционно управление. Така всички дейности са на едно място.

Харесва ми интеграцията между софтуера и моята счетоводна програма и софтуера за дистанционно управление. Така всички дейности са на едно място.

9. Nimble (Най-добър за управление на клиенти и взаимодействие, интегрирано в социалните медии)

чрез Nimble

Nimble CRM за данъчни специалисти улеснява управлението на взаимоотношенията с клиенти и автоматизира проследяването, като същевременно извлича данни за клиенти от имейли, социални медии и други платформи.

С обогатяване на контактите и управление на процесите, данъчните специалисти и сертифицираните счетоводители могат да привличат потенциални клиенти, да поддържат връзки с клиенти и да спазват сроковете на данъчния сезон без ръчно въвеждане на данни!

Най-добрите функции на Nimble

Автоматично обогатявайте профилите на клиентите чрез интеграции с LinkedIn, Twitter и Gmail.

Проследявайте имейлите и автоматизирайте последващите действия по време на данъчния сезон от един контролен панел.

Привличайте потенциални клиенти чрез социални мрежи или имейл и ги разпределяйте към работни процеси, свързани с данъците.

Ограничения на Nimble

Капацитетът за съхранение на файлове е ограничен.

Няколко усъвършенствани инструмента за отчитане за специфични счетоводни анализи

Гъвкави цени

Бизнес план: 29,90 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Nimble?

Софтуерът Nimble има страхотен интерфейс и невероятни табла, които спомагат за автоматизацията на счетоводството и заплащането. Освен това тази платформа значително подобри персонализирането на всички наши организационни планове, за да отговори на всички желания на нашите клиенти.

Софтуерът Nimble има страхотен интерфейс и невероятни табла, които спомагат за автоматизацията на счетоводството и заплащането. Освен това тази платформа значително подобри персонализирането на всички наши организационни планове, за да отговори на всички желания на нашите клиенти.

10. Salesforce (Най-подходящ за данъчни фирми на корпоративно ниво, които се нуждаят от усъвършенствана автоматизация и анализи)

чрез Salesforce

Ако вашата фирма обслужва голям брой клиенти, поддържането на организация може да бъде предизвикателство. Salesforce помага, като комбинира клиентските записи, данъчните срокове и отчетите в една система.

Освен това, персонализираните табла и интеграциите със софтуер за управление на счетоводни проекти го правят подходящ за фирми, които се нуждаят от по-добра структура и по-голяма прозрачност в процеса на растеж.

Най-добрите функции на Salesforce

Задайте автоматични напомняния за крайни срокове, заявки за документи и срещи

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за прогнозиране на данъчните приходи и информация за клиентите.

Интегрирайте с основните счетоводни инструменти и системи за документи

Ограничения на Salesforce

Скъп за по-малките фирми

Персонализирането и настройката могат да бъдат сложни

Цени на Salesforce

Enterprise: 165 USD/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

11. Method CRM (най-подходящ за управление на клиенти и фактуриране, интегрирано с QuickBooks и Xero)

чрез Method CRM

Когато вашият CRM комуникира директно с вашия счетоводен софтуер, всичко работи по-гладко. Method CRM се интегрира безпроблемно с QuickBooks и Xero, така че данните за клиентите, фактурите и плащанията остават синхронизирани – без двойно въвеждане, без пропуснати фактури.

Най-добрите функции на Method CRM

Синхронизирайте фактурирането и финансовите данни с QuickBooks и Xero в реално време

Възможност за самообслужване на клиентите чрез брандиран портал за фактури и плащания

Автоматизирайте проследяването на клиенти, работните процеси по предложенията и подновяването на услугите.

Ограничения на Method CRM

Необходимо е обучение за ефективно внедряване на автоматизацията

Възможно е да има проблеми с интеграцията с по-стари системи.

Цени на Method CRM

Управление на контакти: 25 $/месец на потребител

CRM Pro: 44 $/месец на потребител

CRM Enterprise: 74 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Method CRM

G2: 4. 4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Освен нашите 11 най-добри предложения, ето още няколко CRM софтуера за данъчни специалисти, които може да са подходящи за вас: Calendly: Calendly позволява на клиентите да запазват данъчни консултации директно в календара ви, така че да можете да отделяте повече време за попълване на данъчни декларации, като планирането на срещи с клиенти става по-лесно от всякога.

Dext: Dext може да извлича ключови данни от снимки на разписки, да ги категоризира и да ги синхронизира с вашия счетоводен софтуер, като помага за автоматизирано проследяване на разписки и разходи.

Canopy: Canopy предлага функции като сигурни клиентски портали, автоматизация на работните процеси и управление на документи, които помагат на счетоводителите и счетоводните фирми да управляват ефективно данъците.

