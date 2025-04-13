10-те най-добри алтернативни решения на DeskTime за отчитане на работното време през 2025 г.

DeskTime е солиден софтуер за отчитане на работното време с прост потребителски интерфейс. Но той не прави много повече от отчитане на работното време и управление на задачите, нали?

Разбира се, можете да следите работното време, да управлявате прости проекти и дори да следите времето в браузърите си. Но това не е достатъчно, за да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността на екипа си.

Ако се чудите дали DeskTime наистина отговаря на вашите нужди, може би е време да разгледате по-усъвършенствана алтернатива на DeskTime – такава, която предлага нещо повече от просто отчитане на работното време.

Събрахме 10-те най-добри алтернативи на DeskTime, които предлагат много повече от автоматично проследяване на времето. Тези инструменти помагат за проследяване на времето за проекти, наблюдение на служителите, анализ на производителността и подробни отчети – всичко това с цел да се предотврати протакането, да се подобри отчетността и да се максимизира ефективността.

Независимо дали управлявате отдалечени екипи, служители в офиса или свободни професионалисти, в този списък има инструмент, който отговаря на вашия работен процес!

⏰ 60-секундно резюме ClickUp : Най-добрият софтуер за управление на работата и отчитане на работното време „всичко в едно“ Най-добрият софтуер за управление на работата и отчитане на работното време „всичко в едно“ Hubstaff: Най-доброто решение за наблюдение на отдалечени екипи Time Doctor: Най-доброто решение за анализ на дейностите на служителите на екрана TimeCamp: Най-доброто за изпълнители на място Clockify: Най-доброто решение за малки предприятия Toggl Track: Най-подходящ за големи екипи и предприятия Monitask: Най-подходящо за малки фирми и свободни професионалисти Jibble: Най-доброто решение за биометрично влизане в системата за отчитане на присъствието Calamari: Най-доброто решение за дистанционно и физическо наблюдение на присъствието Float: Най-доброто решение за автоматизирано подаване на отчети за отработено време

👀 Знаете ли, че... Проучване показва, че само 20 минути прекъсване на работата водят до значително по-високи нива на стрес и фрустрация у хората. Това допълнително показва колко важни са времевите блокове и проследяването на времето за поддържане на постоянна продуктивност.

Какво трябва да търсите в алтернативите на DeskTime?

Всеки, който управлява бизнес с отдалечен екип, знае, че общите функции за отчитане на работното време вече не са достатъчни. Ето какво трябва да търсите, когато избирате алтернатива на DeskTime:

Персонализирани шаблони за отчитане на работното време: Кой има време да създава от нулата времеви разписания за всеки проект? Изберете инструмент, който предлага готови за употреба Кой има време да създава от нулата времеви разписания за всеки проект? Изберете инструмент, който предлага готови за употреба шаблони за отчитане на работното време и офлайн отчитане на работното време за допълнително удобство.

Автоматизирани времеви разписания: Ръчното записване на работното време може да бъде податливо на грешки. Потърсете инструмент с Ръчното записване на работното време може да бъде податливо на грешки. Потърсете инструмент с автоматизирани времеви разписания , за да гарантирате точно отчитане на отработените часове без допълнителни усилия.

Сътрудничество в екип: Вашата алтернатива на DeskTime трябва да позволява на заинтересованите страни да възлагат задачи, да добавят спецификации и контролни списъци и да следят изпълнението от централизирано табло.

Персонализирано представяне на натоварването: Един добър инструмент за отчитане на работното време или Един добър инструмент за отчитане на работното време или приложение за отчитане на работното време трябва да предлага гъвкави изгледи на задачите, позволяващи на потребителите да превключват между списъци, табла и календари, за да съответстват на техните предпочитания за работния процес.

Интеграции и разширения: Подходящият инструмент трябва да се интегрира с вашите съществуващи технологии и да предлага разширения за браузъра Chrome и други платформи, за да синхронизира безпроблемно отчитаните часове.

Сигурност на корпоративно ниво: Уверете се, че софтуерът за отчитане на работното време осигурява криптиране на данните и съответствие с GDPR, за да защити чувствителната информация.

Отчети в реално време: Освен подробни отчети за времето, инструментът за отчитане на работното време трябва да предоставя незабавни данни за производителността и актуализации за завършените задачи, за да се елиминират пречките в Освен подробни отчети за времето, инструментът за отчитане на работното време трябва да предоставя незабавни данни за производителността и актуализации за завършените задачи, за да се елиминират пречките в управлението на работното време.

Мащабируемост: С разрастването на вашия бизнес, софтуерът за отчитане на работното време трябва да се мащабира заедно с него – да побира повече потребители, проекти и задачи, без да се компрометира производителността.

10-те най-добри алтернативи на DeskTime

Сега, когато вече знаете какво да търсите в един инструмент за продуктивност, ето няколко безплатни алтернативи на DeskTime, които отговарят на вашите изисквания. Нека разгледаме основните функции, ограничения, цени и оценки, за да видим коя от тях ви подхожда най-добре.

1. ClickUp (Най-добрият софтуер за управление на работата и отчитане на работното време)

Организирайте задачите си и следете времето в персонализирани списъци с ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко в работата, осигурява безпроблемно управление на натоварването и отчитане на работното време в една централизирана платформа.

За разлика от DeskTime, това е цялостна платформа за управление на задачите с точни възможности за отчитане на времето, а не просто софтуер за отчитане на работното време.

Получавате всичко необходимо, за да приоритизирате задачите си – от йерархични списъци със задачи и повтарящи се напомняния до автоматично проследяване на времето и отчитане.

Започнете да следите времето без усилие, като включвате и изключвате таймера на всяка задача. Имате нужда да регистрирате минала работа? Просто въведете ръчно часовете, прекарани в миналото.

ClickUp предлага и времеви таблици с автоматично проследяване, които предоставят подробна разбивка на времето, прекарано по всеки проект, което позволява по-добра представа за производителността и точно фактуриране.

Добавяйте бележки, етикети, маркировки и други с ClickUp Project Time Tracker.

Искате автоматично проследяване на времето за задачи в няколко раздела на Chrome? Разширението на ClickUp за Chrome ви предлага точно това! То проследява безпроблемно времето, прекарано в задачи на настолни компютри, мобилни устройства и уеб браузъри, като гарантира точни данни, независимо къде работите.

Проследявайте приблизителното време за всяка задача с ClickUp Time Estimates

Можете също да зададете идеални времеви прогнози за задачите и да проследявате действително изразходваното време с ClickUp Time Estimates.

За да видите пълната оценка на времето за даден проект, включете Time Estimates Rollup. Задачите ще покажат общата оценка на времето от основната задача и нейните подзадачи.

Пакетът ClickUp Project Time Tracking има всичко необходимо, за да следите времето. Можете да добавяте бележки към всеки запис, което улеснява точното проследяване на времето, необходимо за изпълнение на задачите. Освен това можете да маркирате, етикетирате и задавате приоритети на задачите си, така че когато се наложи да намерите нещо бързо, то ще е на една ръка разстояние.

Добавили сте грешна дата и час на изпълнение? Няма проблем! Винаги можете да редактирате датата и часа на задачите.

Използвайте Workload View в ClickUp, за да следите капацитета на натоварването на вашия екип.

С Workload View в ClickUp можете да задавате и проследявате капацитета на екипа си и да добавяте приблизителни времена и приоритети, за да поддържате организация. Откривайте задачи, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, преди да се превърнат в пречка, като лесно ги премествате и пускате, за да ги планирате в календара.

ClickUp опростява отчитането на работното време с персонализирани шаблони за работни листове. Например, шаблонът за работни листове на ClickUp Services помага да следите работното време на служителите, да откривате неравномерности в натоварването и да идентифицирате пропуски в обучението за по-добра продуктивност на екипа.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за отчитане на работното време на ClickUp Services, за да следите времето, разходите и ресурсите за всяка услуга, която предоставяте.

Най-добрите функции на ClickUp

💡Професионален съвет: Глобалният таймер на ClickUp ви позволява да спирате времето от всяко устройство и да превключвате между различни проекти.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че обширните функции за отчитане на времето по проекти са прекалено сложни в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво сподели един рецензент на Trustradius:

Проследяването на времето позволява на екипите да управляват по-добре ресурсите и да променят фокуса си според нуждите както вътрешно, така и в компанията като цяло.

Проследяването на времето позволява на екипите да управляват по-добре ресурсите и да променят фокуса си според нуждите както вътрешно, така и в компанията като цяло.

2. Hubstaff (Най-доброто за дистанционно наблюдение на служителите)

чрез Hubstaff

Hubstaff е софтуер за отчитане на работното време на служителите на различни устройства, който може да преобразува данните за времето от вашия десктоп, мобилен телефон или GPS в табели за отчитане на работното време. Просто прегледайте времето, редактирайте отчетните часове и оставете коментари за точност и прозрачност.

За разлика от DeskTime, Hubstaff се интегрира и с платформи за плащания като Deel и Wise. Мениджърите могат да одобряват времевите разчети с едно кликване, а всеки служител и доставчик ще получи точното възнаграждение. Няма нужда да се изчисляват и обработват плащанията поотделно.

Най-добрите функции на Hubstaff

Проследявайте присъствието и наличността на място за точно управление на смени, отпуски и отсъствия.

Персонализирайте отчетите за отчитане на работното време и заплатите

Обработвайте автоматично заплатите и фактурите, след като работните часове бъдат одобрени.

Анализирайте тенденциите в производителността, следете разходите и генерирайте подробни анализи.

Ограничения на Hubstaff

По-скъпо от другите алтернативи на DeskTime

Чести бъгове в интеграцията с Trello

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 $/месец на работно място (минимум 2 работни места)

Развитие: 9 $/месец на работно място (минимум 2 работни места)

Екип: 12 $/месец на работно място (минимум 2 работни места)

Enterprise: 25 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

Ето едно ревю от G2:

Hubstaff следи както времето, така и дейността на дистанционните служители, което е наистина предизвикателна задача за организациите, които предлагат работа от дома. Hubstaff се справя отлично с тази задача и то на разумна цена.

Hubstaff следи както времето, така и дейността на дистанционните служители, което е наистина предизвикателна задача за организациите, които предлагат работа от дома. Hubstaff се справя отлично с тази задача и то на разумна цена.

3. Time Doctor (най-доброто решение за анализ на дейностите на служителите на екрана)

чрез TimeDoctor

Time Doctor ви позволява да проверявате конкретната работа, която извършва вашият екип, да правите екранни снимки и да следите използването на уебсайтове и приложения от целия ви екип.

Time Doctor предлага и проследяване на неактивното време. Можете да идентифицирате неактивност, необичайни дейности и непродуктивни приложения – друга функция, която липсва в DeskTime.

Най-добрите функции на Time Doctor

Планирайте работата и проследявайте присъствието

Получавайте известия за неактивност, за да идентифицирате пречките и затрудненията в производителността.

Създайте показатели за баланс между работата и личния живот, за да откривате и предотвратявате изчерпването на ранен етап.

Проследявайте активността, правете снимки на екрана и записвайте екрана, за да проверявате производителността и да оценявате нуждите от обучение.

Ограничения на Time Doctor

Това е доста инвазивно, тъй като извършвате пряк надзор върху дейността на екрана на служителите.

Лентата с дейности често спира, докато системата изпълнява проследяване на времето за проекти на заден план.

Цени на Time Doctor

Базов пакет: 8 $/месец на работно място

Стандартен: 14 $/месец на работно място

Премиум: 20 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 530 отзива)

3. TimeCamp (най-подходящо за изпълнители на терен)

чрез TimeCamp

Друга опция за отчитане на работното време и наблюдение на дейността на служителите е TimeCamp. Тя ви позволява да следите присъствието, да измервате времето за изпълнение на задачите и да анализирате ежедневната рутина на екипа си, за да поддържате производителността.

Уморени сте от ръчното фактуриране? Използвайте TimeCamp, за да генерирате точни фактури въз основа на отработените часове – без да са необходими допълнителни изчисления.

Най-добрите функции на TimeCamp

Автоматично проследявайте влизанията, работните часове, почивките и излизанията на работните места на работния плот.

Следете използването на уебсайта, работното време и тенденциите в производителността за индивидуална отчетност.

Управлявайте извънредния труд, присъствието, отпуските и почивките

Проследявайте производителността на работниците на терен с географско ограждане

Ограничения на TimeCamp

Експортираните отчети не са толкова подробни, колкото информацията на платформата.

Таймерът понякога продължава да работи, дори когато не сте активни.

Цени на TimeCamp

Безплатно

Стартово ниво: 3,99 $/месец на работно място

Премиум: 6,99 $/месец на работно място

Ultimate: 10,99 $/месец на работно място

Enterprise: 14,99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4. 7/. 5 (340+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (590+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TimeCamp?

Ето какво открихме в G2:

Харесвам потребителския интерфейс на Timecamp, той е прост, ясен и лесен за използване.

Харесвам потребителския интерфейс на Timecamp, той е прост, ясен и лесен за използване.

5. Clockify (най-подходящо за малки предприятия)

чрез Clockify

Опитвате се да следите производителността както на отделните служители, така и на екипа без излишни усложнения? Clockify предлага инструмент за отчитане на работното време, табели за отчитане на работното време и киоск за проследяване, с които можете да следите напредъка и да оценявате времето за по-добро разпределение на ресурсите и планиране на работната сила.

Като безплатен софтуер за отчитане на работното време, той е добра алтернатива на DeskTime за малки фирми с ограничен бюджет.

Най-добрите функции на Clockify

Проследявайте работните часове чрез табели за отчитане на работното време

Следете ежедневно присъствието и извънредния труд на служителите

Проследявайте отработените часове за изчисляване на заплатите и разходите

Регистрирайте работните часове с Kiosk, споделено устройство, в което служителите се регистрират с ПИН код.

Ограничения на Clockify

Липса на разширени функции за отчитане на работното време в безплатната версия

Клиентите се оплакват от забавяния при генерирането на отчети или преминаването между задачи.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги

Стандартен: 6,99 $/месец на работно място

Pro: 9,99 $/месец на работно място

Enterprise: 14,99 $/месец на работно място

Пакет: 15,99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (9100+ отзива)

🧠Интересен факт: За първия „уред за отчитане на работното време“ се счита хронометърът, използван от Фредерик Уинслоу Тейлър през 1876 г. за отчитане на времето, прекарано от работниците за изпълнение на конкретни задачи. Той дори разработи метод за индустриално управление, наречен „тейлоризъм“, за повишаване на ефективността и производителността.

6. Toggl Track (най-подходящо за големи екипи и предприятия)

чрез Toggl Track

С календарни изгледи, поддръжка на множество устройства и над 100 интеграции, Toggl Track е друга алтернатива на DeskTime за големи екипи. Има прост потребителски интерфейс и предлага точни данни за индивидуалните резултати на служителите.

Можете също да персонализирате подробните отчети за времето, за да измервате KPI показателите за ефективност, специфични за вашата организация. Удобният за ползване дизайн го прави достъпен както за начинаещи, така и за опитни потребители.

Най-добрите функции на Toggl Track

Записвайте отработените минути за целия си екип и ги споделяйте с клиентите си.

Сравнете прогнозните и действителните работни часове, за да идентифицирате пречките.

Интегрирайте с инструменти като Google Calendar и други, за да синхронизирате времето на едно място.

Преглеждайте и одобрявайте времевите разписания за безпроблемна обработка на заплатите.

Ограничения на Toggl Track

Плъгинът за Chrome може да има бъгове.

Добавянето на нови задачи е малко трудно, когато таймерът е включен.

Цени на Toggl Track

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано

Toggl Track оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Toggl Track?

Ето обратна връзка от потребител на Trust Radius:

Използвам Toggl Track не само за да следя клиентите си на почасова база, но и колко време прекарвам за всяка задача, за да мога да определя цената на услугите си съответно. Обичам функцията им за отчети и факта, че можете да следите/организирате клиенти, проекти и конкретни задачи.

Използвам Toggl Track не само за да следя клиентите си на почасова база, но и колко време прекарвам за всяка задача, за да мога да определя цената на услугите си съответно. Обичам функцията им за отчитане и факта, че можете да следите/организирате клиенти, проекти и конкретни задачи.

7. Monitask (Най-подходящ за малки фирми и свободни професионалисти)

чрез Monitask

Ако търсите неинтрузивен инструмент за отчитане на работното време, който също така проверява работата на служителите с по-голяма прозрачност, Monitask може да бъде подходящ вариант.

Вместо да следи тайно дейностите на служителите, то уведомява потребителите, когато прави екранна снимка, и предоставя текущия им коефициент на производителност.

Той предлага и шаблони за планиране, в които можете да зададете разпределеното време, крайни срокове и смени за целия си екип.

Най-добрите функции на Monitask

Следете ежедневната продуктивност и ефективност с табла за отчитане на работното време.

Проследявайте дейността на служителите с известия за екранни снимки и оценки за производителността в реално време.

Преглеждайте подробности за присъствието на дистанционните, офисните и полевите работници на едно място.

Изчислете платеното време и заплатите на служителите въз основа на отработените часове директно на платформата.

Ограничения на Monitask

Потребителите понякога се оказват затруднени с минали задачи, когато влизат в системата на следващия ден.

Трябва да добавите времето или да стартирате часовника ръчно

Цени на Monitask

Pro: 5,99 $/месец на работно място

Бизнес: 8,99 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Monitask

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 130 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и отчитане на работното време на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който действително работите!

8. Jibble (най-доброто решение за биометрично отчитане на присъствието)

чрез Jibble

С Jibble вашият екип може да регистрира часовете от настолен компютър, мобилно устройство и уеб браузър. То предлага също така разпознаване на лица и GPS проследяване – функции, които не са налични в DeskTime.

Можете да използвате биометрични часовници за отчитане на работното време, за да оптимизирате проследяването на присъствието за още по-голяма точност.

Приложението се интегрира и с платформи като Xero и QuickBooks Online, за да оптимизира процесите по изчисляване на заплатите.

Най-добрите функции на Jibble

Управлявайте времевите разписания в мобилното приложение

Достъп до ежедневни, седмични или месечни аналитични отчети за работното време

Настройте персонализирани настройки за извънреден труд за автоматично актуализиране на работните часове.

Планирайте фиксирани или гъвкави работни графици с индивидуални цели

Ограничения на Jibble

Настройването на приложението за Android може да е малко досадно.

Няма техническа поддръжка след изтичане на безплатния пробен период

Цени на Jibble

Безплатно завинаги

Премиум: 4,99 $/месец на работно място

Ultimate: 9,99 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 1400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jibble?

Един рецензент на Capterra сподели следното:

Jibble е изключително лесен за настройка, използване и управление на място. Той направи изчисляването на заплатите много по-ефективно, спестявайки ми ценно време

Jibble е изключително лесен за настройка, използване и управление на място. Той направи изчисляването на заплатите много по-ефективно, спестявайки ми ценно време

9. Calamari (Най-доброто решение за дистанционно и физическо наблюдение на присъствието)

чрез Calamari

Calamari е инструмент за отчитане на работното време и присъствието. Докато DeskTime предлага само онлайн часовник за отчитане на работното време, Calamari предлага седем дистанционни и физически начини за отчитане на влизане и излизане.

Например, служителите могат да влизат и излизат от системата или да превключват между проекти в Slack. Просто синхронизирайте с Calamari и той ще запише всички отработени часове. Можете също да инсталирате QR кодове на всеки вход на сградата, които служителите да сканират и да стартират часовника си.

Най-добрите функции на Calamari

Проследявайте работното време по седем начина, включително iBeacon за присъствие в офиса и приложения за отдалечено влизане в системата.

Разрешете или ограничете работните места с географско ограждане, за да поддържате съответствие с изискванията.

Подкрепете глобалните екипи с отделни политики за отпуск и достъпност на пет езика.

Откривайте закъснения, непълни работни часове или неразрешени работни дни с помощта на филтри.

Ограничения на Calamari

Комуникацията относно поддръжката и прекъсванията на системата може да бъде подобрена.

Липса на функционалност за управление на задачите

Цени на Calamari

Модул за отпуск: 2,5 $/месец на потребител

Време и присъствие: 3 $/месец на потребител

Core HR: 2,5 $/месец на потребител

Добавка SAML: 1 $/месец на потребител

Персонализиран план: Персонализирани цени

Calamari изисква минимална такса от 25 долара на месец.

Оценки и рецензии за Calamari

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (570+ отзива)

10. Float (Най-доброто за автоматизирано подаване на отчети за отработено време)

чрез Float

Вашите служители са разочаровани от ръчното записване на работните часове? Автоматизираната функция за отчитане на работното време на Float може да ви помогне. Предварителното попълване на времевите разписания въз основа на планираните разпределения на вашия екип улеснява подаването на отчети за работното време за повтарящи се задачи.

Освен това Float предлага интуитивна визуална времева линия, която улеснява разбирането на графиците на екипа и сроковете на проектите. Float също така се синхронизира с инструменти за отчитане на работното време, което повишава точността при планирането на ресурсите.

Най-добрите функции на Float

Задайте месечни крайни срокове за подаване на времевите разчети с автоматични напомняния.

Започнете и спрете отчитането на работното време с приложение за таймер за настолен компютър

Автоматизирайте подаването на времеви разчети за повтарящи се заплати и аванси

Плъзгайте и пускайте, за да коригирате графиците и да преразпределяте работата

Ограничения на Float

Без филтри не можете да видите кой върху какво работи.

Това може да бъде прекалено сложно за по-прости проекти и по-малки екипи.

Плаваща цена

Стартово ниво: 7,50 $/месец на работно място

Про: 12,50 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Float

G2: 4. 3/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Ускорете личното и професионалното си развитие с ClickUp

Всяка алтернатива на DeskTime, която сме разгледали, има своите силни страни и компромиси. Някои се отличават в проследяването на присъствието, но не предлагат подробни отчети. Други предлагат функции, които информират мениджърите, но могат да се възприемат като натрапчиви от служителите. Има и инструменти с много добри функции – ако можете да пренебрегнете спорадичните бъгове.

Искате да пропуснете пробния период и грешките? Препоръчваме ви да изберете ClickUp като вашата алтернатива на DeskTime.

ClickUp прави повече от просто проследяване на времето – той ви дава пълен контрол над вашите проекти. Персонализирайте изгледа на задачите, настройте напомняния, разпределяйте работата без усилие и генерирайте отчети в реално време. Освен това, с безплатните персонализирани шаблони, вашите времеви разписания ще се вписват перфектно във вашия работен процес.

Освен това, ClickUp може да повиши още повече производителността на вашия екип, като интегрира задачите, проследяването на времето, комуникацията и управлението на знанията в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Опитайте ClickUp още днес и вижте разликата!