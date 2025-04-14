Топ 10 алтернативи на Feathery за форми без кодиране и автоматизация на работния процес

Тествахме Feathery за създаване на формуляри и събиране на данни и той се справя добре с персонализирането и логиката. Това е добър инструмент за създаване на формуляри, ако сте готови да отделите време, за да овладеете неговите инструменти.

Но има един улов: процесът на настройка може да бъде досаден.

Въпреки че Feathery предлага мощни функции, понякога изглежда, че е необходимо много работа, за да се извлече максималното от него. И ако търсите проста и лесна за използване платформа, това може да не е най-добрият вариант.

Ако сте разочаровани от кривата на обучение на Feathery или искате по-опростен инструмент за създаване на формуляри, ние имаме решение за вас! Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Feathery, които правят създаването на формуляри и автоматизацията на работния процес по-бързи, по-лесни и по-ефективни.

Какво е Feathery?

Feathery е платформа за създаване на формуляри без кодиране, предназначена за създаване на сложни, динамични формуляри с усъвършенствани работни процеси. Тя позволява на потребителите да създават многоетапни формуляри и условна логика, които се адаптират към въведените от потребителя данни в реално време.

Макар Feathery да е мощен инструмент за създаване на персонализирани потребителски преживявания и интегриране с различни инструменти, неговият интерфейс може да бъде предизвикателство за тези, които търсят по-опростена настройка. Той е подходящ за потребители, които се нуждаят от широки възможности за персонализиране и контрол над процесите си за събиране на данни.

Защо да изберете алтернативи на Feathery?

Предизвикателства при интеграцията ❌

Свързването на Feathery с вашите съществуващи маркетингови инструменти като HubSpot, Mailchimp и Salesforce може да бъде сложен и отнемащ време процес. Потребителите съобщават за ограничени интеграции от типа „plug-and-play“, объркващи стъпки за настройка и липса на готови за употреба шаблони, които да ускорят процеса. Ако се нуждаете от гладко преживяване, процесът на интеграция на Feathery може да ви забави.

Крива на обучение ❌

Да, Feathery е мощен и предлага много опции за персонализиране. Но това ниво на гъвкавост може да се окаже прекалено голямо, особено ако все още не сте запознати с усъвършенстваните инструменти за създаване на формуляри.

Може да се наложи да прекарате часове в разгадаване на нещата. Въпреки че екипът за поддръжка е полезен, собствениците на малки фирми и потребителите без технически познания може да сметнат Feathery за по-сложен, отколкото е необходимо.

Ограничени функции ❌

Това е интересно. Въпреки че Feathery предлага много интересни функции, някои потребители смятат, че все още не е напълно готов. Някои потребители са съобщили, че му липсват усъвършенствани инструменти за отчитане, по-добра автоматизация на работния процес и персонализирани шаблони.

Разбира се, той е чудесен за създаване на прости формуляри. Но ако целите нещо по-динамично (като формуляр за софтуерни екипи) и интерактивно, може да се почувствате като че ли сте се ударили в стена. Има място за подобрения, особено ако искате по-комплексно решение.

Алтернативи на Feathery на един поглед

Алтернатива на Feathery Най-подходящ за Основни функции Цени ClickUp Автоматизация на работния процес и интеграция на задачите Създател с функция „плъзгане и пускане“, богати шаблони, интеграции с Google Sheets и PayPal, условна логика и формуляри, адаптирани за мобилни устройства. Безплатно Jotform Създаване на формуляри без кодиране Прост и интуитивен интерфейс за формуляри, тестове и анкети, безпроблемна интеграция с Excel, възможност за споделяне чрез линкове или QR кодове, проследяване на отговорите в реално време и формуляри, подходящи за мобилни устройства. Цени от 39 $/месец Microsoft Forms Потребители на Microsoft 365, които се нуждаят от анкети и тестове Създаване чрез плъзгане и пускане, персонализиране на теми, интеграция на платежни портали, автоматизация на работния процес чрез Zapier, персонализирани отчети и експортиране на данни. Цена от 7,14 $ на месец. Wufoo Потребители, търсещи отчети за формуляри Бизнеси, които използват екосистемата Zoho Цена от 16,25 $/месец Zoho Forms Формуляри за разговор, интеграция с Salesforce и Zapier, различни типове формуляри, персонализирани теми и анализи за проследяване на ефективността. Създаване чрез плъзгане и пускане, условни известия, анализ на данни, интеграции с приложения на Zoho, споделяне чрез връзки или QR кодове Цена от 10 $/потребител/месец Typeform Създаване на привлекателни, интерактивни формуляри Опростен интерфейс за създаване на анкети, тестове и формуляри за обратна връзка, сътрудничество в реално време, анализи чрез Google Sheets и безплатни шаблони. Цена от 29 $/месец Google Forms Лица, които използват Google Workspace Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ за публикуване на формуляри в уебсайтове, поддръжка на електронни подписи, функция за запазване и възобновяване, както и съответствие с изискванията за поверителност на данните. Цената започва от 7,20 $ на потребител на месец. Formstack Корпоративни потребители, които се нуждаят от управление на формуляри и документи Автоматизирани работни процеси, интеграция с Salesforce, електронни подписи, генериране на документи с изкуствен интелект, управление на чисти данни Цена от 99 $/месец FormAssembly Предприятия, фокусирани върху сигурността и съответствието Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за публикуване на формуляри в уебсайтове, поддръжка на електронни подписи, функция за запазване и възобновяване, съответствие с изискванията за поверителност на данните. Цена от 83 $/месец Приложение за формуляри Бързо и лесно създаване на формуляри Създател с функция „плъзгане и пускане“, събиране на отговори в реално време, оптимизация за мобилни устройства, интеграции с Google Sheets и Slack, персонализирани теми Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец.

Най-добрите алтернативи на Feathery, които можете да използвате

Ние сме направили проучването за вас и сме избрали най-добрите безплатни алтернативи на Feathery, които се предлагат на пазара. Разгледайте ги по-долу:

1. ClickUp (най-добър за автоматизация на работния процес и интеграция на задачи)

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект. То включва ClickUp Forms, мощен онлайн инструмент за създаване на формуляри, който предлага много повече от просто събиране на данни.

Създавайте интерактивни формуляри и събирайте подробна информация с ClickUp Forms

Можете да използвате ClickUp Forms, за да създадете интерактивни формуляри за събиране на информация. След това можете да превърнете отговорите от формулярите в действия.

Например: Вътрешен формуляр за заявка може да задейства одобрения и ескалации

Формулярът за заявка от клиент може автоматично да създаде задача за вашия екип.

Формулярът за обратна връзка може да задава последващи действия въз основа на анализ на настроенията.

Feathery изисква ръчно усилие за извличане на информация от данните във формулярите. ClickUp Forms автоматизира този процес чрез интеграция с ClickUp Brain, обобщавайки настроенията на клиентите, идентифицирайки често задаваните въпроси и предлагайки действия.

Този интелигентен анализ ви позволява да вземате по-добри решения по-бързо, въз основа на ясни прозрения.

Попитайте ClickUp Brain за обобщения, предложения или въпроси

Но това не е всичко.

ClickUp Forms се интегрира безпроблемно с вашите работни процеси. Можете да автоматизирате процеси, при които отговорите във формулярите незабавно задействат създаването на задачи, актуализиране на статуса и възлагане на задачи. С ClickUp Automations можете да зададете правила за създаване на задачи, да ги възложите на подходящия човек и да маркирате тяхната спешност, като по този начин се уверите, че нищо няма да бъде пропуснато.

С проста логика „ако/тогава“ настройте автоматизации за вашите формуляри с ClickUp Automations

Имате и възможност да преглеждате данните си в различни формати. Разнообразните изгледи на ClickUp ви позволяват да разглеждате данните си по по-организиран начин и да вземате информирани решения с помощта на Kanban табла, кръгови диаграми и други визуализации.

Опциите за брандиране са друга силна страна на ClickUp Forms. Можете да персонализирате формулярите си с теми, фонове, цветове и лога, за да съответстват напълно на идентичността на вашата марка. Междувременно можете лесно да проследявате показателите и да използвате условна логика, за да адаптирате динамично въпросите въз основа на отговорите на потребителите, подобрявайки цялостното преживяване на потребителите.

Полезен съвет: Споделянето на вашите ClickUp формуляри е изключително лесно. Всичко, което трябва да направите, е да копирате директния линк към формуляра и да го споделите с когото пожелаете (това е всичко!). Освен това можете да добавите HTML формуляр към началната си страница чрез секцията „Вграден код“.

Готови ли сте да започнете с ClickUp Forms? Разгледайте шаблона за обратна връзка на ClickUp за бърза и ефективна настройка. Този шаблон ви позволява да събирате обратна връзка от клиенти, да оптимизирате заявките и да превръщате подадените заявки в изпълними задачи, всичко на едно място.

Получете безплатен шаблон Събирайте лесно обратна връзка от клиентите с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете информацията от формулярите в задачи: Превърнете събраните данни в изпълними задачи в Превърнете събраните данни в изпълними задачи в ClickUp Tasks , за да подобрите производителността и проследяването.

Комуникирайте с ClickUp Chat: Обсъждайте идеи, споделяйте новини и сътрудничете в реално време с помощта на Обсъждайте идеи, споделяйте новини и сътрудничете в реално време с помощта на ClickUp Chat.

Задавайте и проследявайте цели: Следете напредъка с Следете напредъка с ClickUp Goals , като превърнете подадените формуляри в измерими цели и проследявате тяхното изпълнение.

Използвайте проследяване на времето: Следете колко време се отделя за работа по задачи, генерирани от информацията във формулярите, с Следете колко време се отделя за работа по задачи, генерирани от информацията във формулярите, с ClickUp Time Tracking.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да срещнат по-стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Според рецензия в G2

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери. Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения. Той предлага несравнимо количество функции в сравнение с други софтуери. Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

📮ClickUp Insight: Около 43% от работниците изпращат 0-10 съобщения дневно. Макар това да предполага по-целенасочени и обмислени разговори, то може да е и признак за липса на безпроблемно сътрудничество, като важните дискусии се водят другаде (например по имейл). За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, ви е необходимо приложение, което да обхваща всички аспекти на работата, като ClickUp, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-ефективно.

2. Jotform (най-добър за създаване на формуляри без код)

чрез Jotform

Jotform е онлайн инструмент за създаване на формуляри, който опростява процеса на създаване, споделяне и управление на формуляри. Неговият лесен за използване интерфейс предлага инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, което прави създаването на формуляри достъпно за потребители без умения за кодиране.

Jotform е популярен сред компаниите, които искат да събират данни чрез анкети, формуляри за обратна връзка, регистрации и др. Той поддържа различни интеграции с други инструменти за повишаване на ефективността на работния процес.

Най-добрите функции на Jotform

Използвайте интуитивен инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане” за лесно персонализиране.

Опитайте богати шаблони за формуляри, подходящи за различни индустрии и цели.

Интегрирайте безпроблемно с приложения като Google Sheets, PayPal и Mailchimp.

Използвайте усъвършенствана условна логика за персонализирано изживяване с формулярите.

Ограничения на Jotform

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-усъвършенстваните инструменти за създаване на формуляри.

Цените могат да бъдат високи за малките предприятия.

Бутонът за отмяна не е лесно достъпен.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $ на месец

Silver: 49 $ на месец

Gold: 129 долара на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Според рецензия в G2 ,

Jotform прави създаването на формуляри изключително лесно с интерфейса си за плъзгане и пускане, което ми позволява да създавам бързо професионални и изпипани формуляри, използвайки различни шаблони за формуляри за контакт, анкети и др. Въпреки това, отзивчивият дизайн може да бъде подобрен, тъй като формулярите понякога не се показват добре на мобилни устройства, което е проблем за мобилните потребители.

Jotform прави създаването на формуляри изключително лесно с интерфейса си за плъзгане и пускане, което ми позволява да създавам бързо професионални и изпипани формуляри, използвайки различни шаблони за контактни формуляри, анкети и др. Въпреки това, отзивчивият дизайн може да бъде подобрен, тъй като формулярите понякога не се показват добре на мобилни устройства, което е проблем за мобилните потребители.

3. Microsoft Forms (най-подходящ за потребители на Microsoft 365, които се нуждаят от основни анкети и тестове)

чрез Microsoft Forms

Microsoft Forms е прост инструмент за създаване на онлайн анкети, проучвания и тестове. Той е безпроблемно интегриран с Microsoft 365 и позволява на потребителите да събират отговори в реално време, да анализират данни с вградени диаграми и да експортират резултатите в Excel за по-задълбочени анализи.

С интуитивен дизайн, предложения, базирани на изкуствен интелект, и опции за персонализиране, Microsoft Forms е идеален за фирми, преподаватели и екипи, които искат да оптимизират събирането на обратна връзка и вземането на решения.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Активирайте анонимни отговори в някои настройки

Споделяйте формуляри лесно чрез линкове, QR кодове или имейли.

Събирайте отговори в реално време с автоматична визуализация на данните

Осигурете достъпност с формуляри, подходящи за мобилни устройства

Ограничения на Microsoft Forms

По-малко опции за дизайн и брандиране в сравнение с конкурентите

Липсват функции като условна логика и разширени анализи.

Поддържа само до 7 мерки вместо пълна скала от 1 до 10.

Цени на Microsoft Forms

Business Basic: 7,14 $ на потребител на месец

Бизнес стандарт: 14,88 долара на потребител на месец

Business Premium: 26,20 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Forms?

Според рецензия в G2 ,

Microsoft Forms е изключително лесен за използване, което улеснява събирането на данни от няколко души едновременно с проследяване и анализ на отговорите в реално време. Поддръжката на клиенти е бърза и надеждна, а внедряването е лесно за редовна употреба. Въпреки това, липсват му разширени функции и не поддържа анонимни отговори в режим Enterprise, което може да бъде недостатък.

Microsoft Forms е изключително лесен за използване, което улеснява събирането на данни от няколко души едновременно с проследяване на отговорите в реално време и анализи. Поддръжката на клиенти е бърза и надеждна, а внедряването е лесно за редовна употреба. Въпреки това, липсват му разширени функции и не поддържа анонимни отговори в режим Enterprise, което може да бъде недостатък.

4. Wufoo (най-добър за създаване на брандирани формуляри)

чрез Wufoo

Wufoo е удобен онлайн инструмент за създаване на формуляри, който улеснява работата с лесен интерфейс за плъзгане и пускане и предварително проектирани теми. Wufoo прави създаването на елегантни формуляри с брандиране лесно като детска игра.

Освен това, той е пълен с функции, които помагат на бизнеса да събира данни, да получава плащания и да оптимизира работните си процеси чрез интеграции. А когато става въпрос за осмисляне на всички тези данни, вградените аналитични инструменти на Wufoo ви помагат.

Най-добрите функции на Wufoo

Бързо създавайте и внедрявайте персонализирани формуляри с помощта на интуитивен конструктор с функция „плъзгане и пускане”.

Лесно интегрирайте формуляри с инструменти като Zapier, Mailchimp и Salesforce, за да оптимизирате работните процеси.

Осигурете сигурно събиране на плащания чрез интеграции с големи портали като PayPal и Stripe.

Получавайте достъп до анализи в реално време с персонализирани инструменти за отчитане и данни, които могат да се експортират, за по-задълбочени прозрения.

Ограничения на Wufoo

Остарял дизайн, който прави Wufoo неудобен за ползване

Липсва CAPTCHA или силна защита от спам, което прави формулярите уязвими.

Ограничени възможности за персонализиране на CSS за напреднали промени в дизайна

Цени на Wufoo

Стартово ниво: 16,25 долара на месец

Професионална версия: 29,08 долара на месец

Разширено: 74,08 долара на месец

Ultimate: 183,25 долара на месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wufoo?

Според рецензия в G2

Wufoo е лесен за използване инструмент, който не изисква напреднали умения за кодиране, дори и за сложни формуляри. Услугите му са атрактивни, а цените са разумни. Дизайнът обаче изглежда остарял и не е много удобен за тези, които предпочитат модерен интерфейс, а опциите за персонализиране на CSS са донякъде ограничени.

Wufoo е лесен за използване инструмент, който не изисква напреднали умения за кодиране, дори и за сложни формуляри. Услугите му са атрактивни, а цените са разумни. Дизайнът обаче изглежда остарял и не е много удобен за тези, които предпочитат модерен интерфейс, а опциите за персонализиране на CSS са донякъде ограничени.

5. Zoho Forms (най-подходящ за фирми, които използват екосистемата Zoho за събиране на данни)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms предлага цялостен подход за създаване на персонализирани онлайн формуляри. Той е проектиран да отговаря на различни случаи на употреба, като събиране на обратна връзка, проучвания и генериране на потенциални клиенти.

Гъвкавият му интерфейс позволява на бизнеса да вгражда формуляри за поръчки, да автоматизира работните процеси и да получава известия в реално време. С мобилен достъп и опции за интеграция, Zoho Forms осигурява ефективно събиране и управление на данни.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Създавайте формуляри с лекота, използвайки мобилен инструмент за създаване с плъзгане и пускане.

Автоматизирайте одобренията и задачите, за да оптимизирате вътрешните работни процеси.

Достъп до формуляри офлайн с поддръжка на мобилни приложения за iOS и Android

Създавайте визуални отчети и проследявайте ефективността с вградени инструменти за анализ.

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Zoho, Google Workspace и инструменти на трети страни като Mailchimp.

Ограничения на Zoho Forms

Някои потребители съобщават за периодични проблеми или забавяне в синхронизацията на мобилното приложение.

Разширеното персонализиране може да изисква някои технически познания, особено за условна логика.

Ограничена гъвкавост на дизайна в сравнение с конкурентите с по-модерни или динамични опции за стилизиране

Цени на Zoho Forms

Безплатно

Basic : 10 долара на потребител на месец

Стандартен : 25 долара на потребител на месец

Професионална : 50 долара на потребител на месец

Премиум: 90 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Според рецензия в G2

Zoho Forms е лесен за използване и се интегрира добре, което го прави надежден избор за основни формуляри. Той е чудесен за ефективна работа с имейли и от години е нашето предпочитано решение. Цената му обаче може да бъде по-добра, а някои функции липсват. Освен това, ако не сте внимателни, може да се окажете с допълнителен абонамент, а помощният център може да отговаря бавно.

Zoho Forms е лесен за използване и се интегрира добре, което го прави надежден избор за основни формуляри. Той е чудесен за ефективна обработка на имейли и е нашето предпочитано решение от години. Цената му обаче може да бъде по-добра, а някои функции липсват. Освен това, ако не сте внимателни, може да се окажете с допълнителен абонамент, а помощният център може да отговаря бавно.

6. Typeform (най-добър за създаване на атрактивни, интерактивни формуляри)

чрез Typeform

Typeform е предназначен за създаване на диалогови и интерактивни формуляри, анкети и тестове. За разлика от Feathery, който се фокусира върху динамичното събиране на данни, силата на Typeform е в предоставянето на ангажиращи и визуално привлекателни формуляри, които стимулират участието на потребителите и подобряват формулярите за регистрация.

Уникалният му формат с по един въпрос наведнъж и широките възможности за интеграция го правят надеждна алтернатива за компании, които искат да подобрят потребителското преживяване и интерактивността.

Най-добрите функции на Typeform

Създавайте визуално привлекателни формуляри и анкети, които изглеждат като разговор и повишават процента на попълване.

Персонализирайте формулярите с вашия бранд кит, шрифтове и цветови теми за изтънчен, професионален вид.

Използвайте Logic Jump и Hidden Fields, за да персонализирате потребителското преживяване и да задавате по-умни въпроси.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Sheets, HubSpot, Slack и Facebook Pixel.

Проследявайте конверсиите и поведението на аудиторията с вградени аналитични и маркетингови интеграции.

Ограничения на Typeform

По-високите нива на функционалност могат да бъдат достъпни само скъпи абонаментни планове, особено за по-малки екипи.

Ограничена офлайн функционалност – формулярите изискват интернет връзка, за да работят.

Персонализираните оформления и промени в дизайна, които излизат извън рамките на стандартния стил, са донякъде ограничени.

Цени на Typeform

Основен: 29 $ на месец

Плюс: 59 долара на месец

Бизнес: 99 долара на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

Според рецензия в G2

Typeform улеснява създаването на сложни формуляри, като същевременно запазва личния характер на информацията за потребителите. Той значително намали спам съобщенията на моя уебсайт и подобри общите запитвания. Страницата с резултати е чудесна за бързо събиране на статистически данни за клиентите. Не ми харесва обаче, че някои функции са достъпни само с премиум абонамент.

Typeform улеснява създаването на сложни формуляри, като същевременно запазва личния характер на информацията за потребителите. Той значително намали спам съобщенията на моя уебсайт и подобри общите запитвания. Страницата с резултати е чудесна за бързо събиране на статистически данни за клиентите. Не ми харесва обаче, че някои функции са достъпни само с премиум абонамент.

7. Google Forms (най-подходящ за лица, които използват Google Workspace)

чрез Google Forms

Google Forms е безплатен, лесен за използване инструмент, идеален за създаване на анкети, тестове и формуляри за обратна връзка. Той е популярен заради своята простота и безпроблемна интеграция с Google Workspace, което прави събирането на данни изключително лесно.

Макар да не предлага много опции за напреднали персонализации, той предоставя всички основни функции, от които се нуждаете, като например създаване на анкета за бързо събиране и анализиране на отговори.

Най-добрите функции на Google Forms

Създавайте неограничен брой формуляри безплатно с прост и лесен за използване интерфейс.

Персонализирайте формулярите с теми, изображения, цветове и шрифтове, за да им придадете брандиран вид.

Събирайте и анализирайте отговорите в реално време с безпроблемна интеграция с Google Sheets.

Споделяйте формуляри незабавно чрез линк или имейл и сътрудничете с колегите си в реално време.

Използвайте готови шаблони, за да стартирате бързо анкети, тестове и формуляри за обратна връзка.

Ограничения на Google Forms

Липсват шаблони, разклонения и персонализирани фонове (GIF/видеоклипове)

Формулярите могат да изглеждат визуално прости, с по-малко опции за дизайн в сравнение с премиум инструментите.

Няма вградена функция за заснемане на подписи или персонализирана автентификация на потребители освен влизане чрез Google.

Цени на Google Forms

Безплатно

Business Starter: 7,20 $ на потребител на месец

Бизнес стандарт: 14,40 долара на потребител на месец

Business Plus: 21,60 $ на потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Forms

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

В рецензия на Capterra се казва:

Google Forms е чудесен инструмент за събиране на данни от колеги или членове на общността. Въпреки това, той не разполага с шаблони за въпросници и анкети, както и няма възможност за разклоняване или логическо прескачане. Освен това, той не поддържа персонализирани фонове с GIF файлове или кратки видеоклипове, което ограничава възможностите за персонализиране.

Google Forms е чудесен инструмент за събиране на данни от колеги или членове на общността. Въпреки това, той не разполага с шаблони за въпросници и анкети, както и няма възможност за разклоняване или логическо прескачане. Освен това, той не поддържа персонализирани фонове с GIF файлове или кратки видеоклипове, което ограничава възможностите за персонализиране.

8. Formstack (Най-подходящ за корпоративни потребители, които търсят инструменти за създаване на формуляри и управление на документи)

чрез Formstack

Formstack е платформа от корпоративно ниво, която не изисква кодиране и е създадена за нещо повече от просто създаване на основни формуляри. Тя е вашият избор за създаване на мощни формуляри, управление на документи и дори събиране на електронни подписи.

За разлика от Feathery, Formstack предлага по-цялостно решение за ускоряване на работните процеси. Интегрира се лесно с няколко бизнес инструмента, като ви помага да оптимизирате събирането на данни, да автоматизирате процесите и да съхранявате ценните си данни на едно място.

Най-добрите функции на Formstack

Създавайте усъвършенствани формуляри с интуитивен конструктор с функция „плъзгане и пускане“ – не са необходими познания по програмиране.

Автоматизирайте одобренията, уведомленията и работните процеси, за да подобрите ефективността на екипа.

Анализирайте подадените данни с подробни отчети и инструменти за оптимизация.

Осигурете сигурно съхранение на документи с криптиране, съответствие с HIPAA и условна логика.

Интегрирайте с над 100 инструмента, включително Salesforce, PayPal, Microsoft и Zapier.

Ограничения на Formstack

Може да се окаже скъпо за по-малките фирми или екипи с ограничен бюджет.

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение при настройването на сложни работни процеси или интеграции.

Мобилната отзивчивост и производителността понякога могат да бъдат непостоянни.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $ на месец

Пакет: 299 $ на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack?

Според рецензия в Capterra

Formstack предлага лесен за използване интерфейс с ясни функции за създаване на формуляри. Въпреки че елементите за плъзгане и пускане са прости, свързването им с софтуер за плащания или събирането на плащания не е толкова интуитивно.

Formstack предлага лесен за използване интерфейс с прости функции за създаване на формуляри. Въпреки че елементите за плъзгане и пускане са прости, свързването им с софтуер за плащания или събирането на плащания не е толкова интуитивно.

9. FormAssembly (Най-подходящ за предприятия, фокусирани върху сигурно събиране на данни и спазване на нормативните изисквания)

чрез FormAssembly

FormAssembly е платформа за събиране на данни, предназначена за организации, които дават приоритет на сигурността, съответствието и гъвкавостта. Тя се отличава с това, че предлага както простота чрез плъзгане и пускане за бързо създаване на формуляри, така и разширени опции за кодиране за персонализирано адаптиране.

Силната интеграция на FormAssembly с Salesforce и функциите за съответствие го правят ценен избор за компании, които управляват чувствителни данни и сложни работни процеси.

Най-добрите функции на FormAssembly

Създавайте сложни и сигурни формуляри с помощта на мощен конструктор с функция „плъзгане и пускане” и поддръжка за персонализиране на HTML.

Свържете се директно с Salesforce и други големи платформи за безпроблемна синхронизация на данни.

Автоматизирайте работните процеси с условна логика, многоетапни одобрения и стабилна логика на формулярите.

Гарантирайте съответствие със строги стандарти за сигурност като HIPAA, GDPR и SOC 2.

Събирайте плащания по сигурен начин чрез интегрирани портали като Stripe и Authorize.net.

Ограничения на FormAssembly

По-високите ценови нива може да не са идеални за малките предприятия или индивидуалните потребители.

Случайни забавяния в отговорите на клиентската поддръжка, особено при технически проблеми

Цени на FormAssembly

Основен: 83 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Основни характеристики: Персонализирани цени

Екип: Персонализирани цени

Предприятия: Персонализирани цени

Gov Cloud: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FormAssembly

G2: 4,5/5 (над 380 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за FormAssembly?

Според рецензия в Capterra

FormAssembly е лесен за използване, с проста интеграция с Salesforce и AI-генерирани функции, които опростяват създаването на формуляри. Лесно е да навигирате в полетата, да клонирате формуляри без да губите форматирането, а обслужването на клиенти е отзивчиво. Въпреки това, липсват опции за персонализиране на CSS и не се позволяват PDF прикачени файлове в имейлите с уведомления.

FormAssembly е лесен за използване, с проста интеграция с Salesforce и AI-генерирани функции, които опростяват създаването на формуляри. Лесно е да навигирате в полетата, да клонирате формуляри без да губите форматирането, а обслужването на клиенти е отзивчиво. Въпреки това, липсват опции за персонализиране на CSS и не се позволяват PDF прикачени файлове в имейлите с уведомления.

10. Приложение Forms (най-подходящо за бързо и лесно създаване на формуляри)

Forms. app е прост и лесен за използване онлайн инструмент за създаване на формуляри, с който можете лесно и бързо да създавате и споделяте персонализирани формуляри, анкети и тестове. Дизайнът му, адаптиран за мобилни устройства, и интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” са идеални за всичко – от събиране на обратна връзка от клиенти до обработка на регистрации за събития.

Освен това, с опциите за интеграция и лесните функции за споделяне, това е практичен инструмент за ежедневно събиране на данни.

Най-добрите функции на Forms App

Създавайте гъвкави формуляри, анкети и тестове с бърз и лесен за използване интерфейс.

Организирайте работата си ефективно, като използвате папки и табла за различни типове формуляри.

Интегрирайте с други инструменти като Google Sheets и Zapier, за да оптимизирате работните процеси.

Достъп до всички функции дори и в безплатния план, включително шаблони, подходящи за мобилни устройства.

Персонализирайте дизайна на формулярите, за да съответстват на вашата марка, като използвате вградените визуални инструменти.

Ограничения на приложението Forms

Някои потребители съобщават за спорадични бъгове или забавяния в работата на мобилното приложение.

Разширените функции (като условна логика) могат да бъдат по-трудни за намиране или настройка.

Ограничена документация и уроци за начинаещи потребители, които се нуждаят от стъпка по стъпка ръководство

Цени на приложението Forms

Безплатно: Безплатно

Основен: 5 долара на месец

Pro: 10 долара на месец

Премиум: 25 долара на месец

Оценки и рецензии за приложението Forms

G2: 4,5/5 (над 480 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

Какво казват реалните потребители за Forms App?

Според рецензия в Capterra,

Forms. app прави събирането на данни изключително лесно, с ефективни функции за табулиране за анализ. Въпреки това, той не позволява редактиране на вече подадени въпросници, без да нарушава събраните данни.

Forms. app прави събирането на данни изключително лесно, с ефективни функции за табулиране за анализ. Въпреки това, той не позволява редактиране на вече подадени въпросници, без да нарушава събраните данни.

Използвайте ClickUp за създаване и изработване на интерактивни формуляри

ClickUp Forms пренася създаването на формуляри на ново ниво, като комбинира интелигентни работни процеси, персонализирани изгледи и AI-базирани анализи.

Независимо дали създавате формуляри за обратна връзка, формуляри за приемане на проекти, формуляри за плащане, формуляри за регистрация или проучвания на клиенти, ClickUp е идеалното решение за превръщане на отговорите в изпълними задачи и ценна информация.

А най-хубавото? Интегрира се безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси, автоматизира задачите и организира данните по начин, който ви е удобен. Освен това, с разнообразните изгледи на ClickUp можете да визуализирате данните по начин, какъвто никога досега не сте виждали – чрез Kanban табла, кръгови диаграми или персонализирани табла.

Готови ли сте да направите процеса на създаване на формуляри по-лесен и по-ефективен? Регистрирайте се в ClickUp още днес!