10-те най-добри CRM софтуера за туристически агенции през 2025 г.

Помните ли кога за първи път започнахте да работите с туристическа агенция?

Всичко изглеждаше вълнуващо – да помагате на клиентите да планират мечтаните си почивки, да откривате нови дестинации и да превръщате пътуванията в магия. Но тогава дойде реалността: клиентските данни, разпръснати по имейли, безкрайните последващи действия и нарастващият списък с административни задачи ви оставиха с по-малко време, за да се фокусирате върху клиентите си.

Тук на помощ идва софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за туристически агенции.

Подходящият CRM софтуер за туристически агенции организира взаимоотношенията с клиентите, помага ви да създадете персонализирани преживявания и улеснява управлението на резервациите. Независимо дали сте самостоятелен туристически агент или ръководите цял екип, солидната CRM система поддържа вашия продажбен поток и ниски нива на стрес.

За да ви улесним живота, събрахме 10-те най-добри CRM софтуера за туристически агенции – защото успешният туристически бизнес трябва да се основава на страхотни пътувания, а не на объркващи таблици.

ClickUp : Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиентите и управление на проекти
Pipedrive: Най-добър за управление на продажбите и сделките
HubSpot CRM: Най-добър за управление на сделки
Zoho CRM: Най-добър за отчети и анализи на продажбите
Agile CRM: Най-доброто цялостно решение за управление на бизнеса
Salesforce: Най-добър за персонализиране и интегриране на CRM
NetHunt CRM: Най-добрият цялостен CRM за екипи по продажбите
EngageBay: Най-добрият и достъпен софтуер за CRM с многоканален маркетинг
WeTravel: Най-добрият специализиран CRM софтуер за туристически агенции
Freshworks CRM: Най-подходящ за средни предприятия

Трябва да следите резервациите, запитванията на клиентите, да обработвате плащанията и да помните данните на клиентите – и по някакъв начин всичко това трябва да протича гладко. Лесно е да изгубите следите от заявката на клиент или да забравите важно последващо действие, когато се занимавате с толкова много детайли. Да бъдете в крак с взаимодействията с клиентите може да се усеща като безкрайно предизвикателство без подходящите инструменти.

С подходящия CRM за дейността на туристическа агенция можете да автоматизирате рутинните задачи и да управлявате резервациите по-ефективно. Функцията CRM workflow ви позволява да организирате по-добре деня си, така че да не се налага постоянно да се мъчите да си спомните подробности. Тя ви дава повече време да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – да предоставите персонализирано преживяване на всеки клиент.

Едно от най-големите предимства е, че CRM решението за туристически агенции предоставя ценна информация за удовлетвореността на клиентите и ключовите показатели за ефективност, което ви помага да проследявате колко добре обслужвате клиентите си. По-лесно е да видите какво работи и къде трябва да се подобрите.

Освен това, с интеграции като AI туристически планирачи, можете да предлагате по-персонализирани препоръки, като издигнете ангажираността на клиентите с вашите услуги на ново ниво.

👀Знаете ли, че... Много CRM системи за туристическата индустрия се интегрират с глобални дистрибуторски системи (GDS) като Amadeus, Sabre и Galileo. Тази връзка позволява на агенциите да извличат директно данни за полети и хотели в реално време в CRM софтуера за пътувания, което опростява резервациите.

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за туристически агенции?

CRM инструментите ви позволяват да събирате и съхранявате важна информация за клиентите, техните предпочитания и история на комуникацията, като създавате изчерпателен профил, който ви помага да предоставяте персонализирани услуги и индивидуално внимание.

Предвид множеството налични опции, изборът на подходящия CRM за туристически бизнес може да бъде труден.

Ето какво трябва да търсите, когато избирате платформа за управление на пътувания, за да предоставите персонализирани преживявания:

Лесно резервиране: CRM системата за пътувания трябва да осигурява безпроблемен достъп до най-добрите места за настаняване, полети и други.

Автоматизирана комуникация: Потърсете CRM инструменти, които автоматизират комуникацията с клиентите, като изпращане на имейли, напомняния или актуализации. Автоматизацията спестява време и осигурява последователно проследяване.

Разширени инструменти за отчитане: Вашият CRM трябва да предлага подробни възможности за отчитане. Проследявайте продажбите, взаимодействията с клиентите, управлението на акаунтите и показателите за ефективност, за да получите цялостна представа за вашия бизнес.

Интеграция с други инструменти: CRM трябва да се интегрира с други платформи, като системи за резервации или платежни системи. Това поддържа синхронизацията на всички ваши инструменти и оптимизира операциите.

Опции за персонализиране: CRM трябва да предлага персонализирани функции, като например CRM трябва да предлага персонализирани функции, като например CRM шаблони , за да адаптирате системата към нуждите на вашия бизнес и да увеличите удовлетвореността на клиентите. Това ви позволява да я адаптирате към вашите специфични работни процеси.

Мобилна достъпност: Пътуването не спира, когато сте далеч от бюрото си. CRM, подходящ за мобилни устройства, ви позволява да управлявате всичко в движение от мобилните си устройства.

Препоръки, базирани на изкуствен интелект: С помощта на AI планиращи пътувания, вашият CRM трябва да може да предоставя персонализирани услуги въз основа на предпочитанията на клиентите и историята и поведението им при пътувания в миналото.

Функции за сигурност на данните: Вашият CRM трябва да осигурява надеждна сигурност, като криптиране и съответствие с глобалните регламенти за защита на данните, за да гарантира безопасността на данните на клиентите.

Удобен за ползване интерфейс: Интуитивният дизайн гарантира, че вашият екип може лесно да навигира в инструмента, спестявайки ценно време.

🧠 Интересен факт: Henn-na Hotel в Нагасаки е първият хотел в света, в който персоналът се състои изцяло от многоезични роботи, които се занимават предимно с процесите по настаняване и напускане.

10-те най-добри CRM софтуера за туристически агенции

Ето най-добрите 10 CRM системи за туристически агенции:

1. ClickUp (Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиенти и проекти)

Изградете и управлявайте взаимоотношенията си с клиенти, проследявайте лични задачи, стимулирайте растежа на бизнеса си и още много други с ClickUp CRM.

На първо място в списъка ни е ClickUp, универсалното приложение за работа, което служи и като мощен CRM софтуер за туристически агенции.

ClickUp CRM съчетава управлението на проекти с CRM, което ви позволява да управлявате взаимоотношенията с клиентите и туристическите проекти от един единствен, лесен за използване интерфейс. ClickUp може да бъде вашият предпочитан инструмент за управление на клиентски данни, сделки и контакти.

📮ClickUp Insight: Почти 42% от специалистите предпочитат да комуникират с екипа си по имейл. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани колеги, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща вашите имейли в изпълними задачи за секунди!

Една от най-забележителните характеристики е начинът, по който ClickUp централизира общуването с клиентите. Интеграцията с електронната поща е безпроблемна и насърчава сътрудничеството между екипите. Можете да споделяте актуализации по проекти с клиенти, да привличате нови клиенти и да съхранявате всичко в един център за електронна поща.

Потопете се по-дълбоко в задачите си и лесно управлявайте продажбите си и потенциалните клиенти на едно място с ClickUp Dashboards.

Освен това има и ClickUp Dashboard, който може да ви даде подробна информация за вашите продажби, за да ви помогне да създадете успешна туристическа агенция. Използвайте над 50 джаджи, за да визуализирате данните за клиентите на едно централно място. Това е чудесен начин да следите потенциалните си клиенти и напредъка си.

Друго предимство е широката гама от CRM шаблони на ClickUp, включително шаблони за маршрути, които ви спестяват време и могат да ви помогнат да създадете персонализирани маршрути. Не е нужно да започвате от нулата!

Получете безплатен шаблон Проследявайте всичките си решения, свързани с пътувания, от дестинации до запитвания, с шаблона за туристически агенции на ClickUp.

Например, шаблонът за туристически агенции на ClickUp може да помогне на туристическите агенти да организират и управляват резервации, маршрути и данни за клиентите. Той може също да планира услуги с хотели, авиокомпании и други партньори, да проследява напредъка на клиентите през всеки етап от пътуването им и да предоставя персонализирано обслужване на клиентите.

Този шаблон ви помага да бъдете организирани и фокусирани върху предоставянето на първокласно обслужване, независимо дали планирате приключение в няколко града или просто уикенд излет.

💈 Бонус: Шаблонът за планиране на пътувания на ClickUp е чудесен начин да поддържате организация при личните си пътувания. Той ви позволява да изброите икономични варианти за пътуване, да проследявате файлове, свързани с пътуването, и да създавате списъци със задачи за всеки етап от пътуването. Или, ако искате да управлявате продажбите си и да подобрите управлението на клиентите, CRM шаблоните на ClickUp ви помагат да проследявате потенциалните клиенти и взаимоотношенията с клиентите, което улеснява контрола на всеки етап от процеса.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте подробностите за пътуването и сътрудничеството без усилие с ClickUp Docs, като запазите цялата информация достъпна и сигурна.

Създавайте мигновени планове и скици за пътувания и привличайте потенциални клиенти с ClickUp Brain , спестявайки време и увеличавайки ефективността.

Използвайте автоматизациите на ClickUp за контакти и последващи действия

Планирайте ежедневните си дейности, задавайте напомняния и създавайте задачи в ClickUp, превръщайки ClickUp във вашия личен асистент за пътувания.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube и Google Sheets, за безпроблемна свързаност между платформите.

Ограничения на ClickUp

Потребителите може да се сблъскат с трудна крива на обучение поради широкия спектър от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

2. Pipedrive (най-добър за управление на продажбите и сделките)

чрез Pipedrive

Управлението на туристическа агенция е свързано с уникални предизвикателства, особено когато се управляват едновременно множество резервации на клиенти, доставчици и сделки. Използването на Pipedrive може напълно да промени начина, по който проследявате потенциални клиенти, управлявате резервации и се уверявате, че винаги сте една крачка напред.

Pipedrive обединява взаимодействията с клиенти, плановете за пътувания и последващите действия на едно място. Интуитивните му табла ви дават възможност да видите в реално време на какъв етап от процеса се намира всеки клиент – дали е в етап на вземане на решение или финализира маршрута си.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирайте продажбените си процеси, за да освободите време за персонализиране на пътуванията на клиентите си.

Измервайте успеха на резервациите с отчети и анализи в реално време и коригирайте стратегиите си за по-добри резултати.

Използвайте Kanban табла, за да управлявате потенциални клиенти, резервации и напредъка в продажбения процес.

Ограничения на Pipedrive

Липсва автоматично откриване на дублирани записи, така че от време на време е необходимо ръчно почистване.

Цени на Pipedrive

Essential: 19 $/месец на работно място

Разширено: 34 $/месец на работно място

Професионална версия: 64 $/месец на работно място

Цена: 74 $/месец на работно място

Enterprise: 99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,3/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

👀 Знаете ли, че... 77% от организациите планират да увеличат инвестициите си в инструменти за продажбена информация, включително CRM, за да намалят административните и несвързани с продажбите задачи, които понастоящем отнемат 30% от времето им.

3. HubSpot CRM (най-добър за управление на сделки)

чрез HubSpot CRM

HubSpot CRM ви позволява да създавате и наблюдавате многоканални маркетингови кампании в рамките на една платформа, което прави общуването с клиентите безпроблемно.

Той е лесен за използване и въпреки че предлага много функции, интерфейсът му е изключително интуитивен.

HubSpot ще адаптира CRM системата според вашите специфични нужди. От настройване на начина, по който проследявате резервациите, до персонализиране на полетата в CRM системата, можете да създадете система, която се вписва естествено във вашия работен процес.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване и напомняния, за да спестите време и да увеличите ефективността.

Следете взаимодействията по имейл, като отваряния и кликвания, за да прецените ангажираността на потенциалните клиенти.

Получавайте информация за продажбите с помощта на надеждни инструменти за отчитане, които ви помагат да вземате решения въз основа на данни.

Ограничения на HubSpot CRM

Персонализирането на таблото може да се окаже малко тромаво, което може да забави потребителското преживяване.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Стартово ниво : 20 $/месец на работно място

Професионален : 1300 $/месец (за 5 места)

Enterprise: 4300 $/месец (за 7 места)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot CRM

HubSpot CRM предоставя безупречни услуги, които ни помагат да оптимизираме процеса на прием. Улеснява комуникацията с потенциалните ни студенти. HubSpot CRM също така предоставя много важни информации, които ни позволяват да подобрим отношенията си с потенциалните ни студенти.

HubSpot CRM предоставя безупречни услуги, които ни помагат да оптимизираме процеса на прием. Улеснява комуникацията с потенциалните ни студенти. HubSpot CRM също така ни предоставя много важни информации, които ни позволяват да подобрим отношенията си с потенциалните ни студенти.

4. Zoho CRM (Най-добър за отчети и анализи на продажбите)

чрез Zoho CRM

Въпреки леко по-стръмната крива на обучение, Zoho CRM бързо се превърна в популярно средство за управление на туристически клиенти. Гъвкавостта му е забележителна. Можете да адаптирате модулите, работните процеси и процедурите според нуждите си, което е фантастично за управлението на всичко – от потенциални клиенти до резервации.

Можете да създавате персонализирани отчети, които предоставят подробна информация за вашите продажби. Разнообразните опции за диаграми включват стълбови, линейни, кръгови, топлинни карти и дори фуниеви и пръстенови диаграми.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизирайте продажбените процеси за по-голяма ефективност с мощни инструменти за автоматизация на работния процес.

Получете информация за взаимодействията с клиентите и връзките в екипа, за да подобрите сътрудничеството.

Използвайте AI инструменти като Zia и ChatGPT за задачи като изготвяне на имейли и откриване на аномалии.

Ограничения на Zoho CRM

Платформата понякога може да изпитва забавяния по време на критични задачи.

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 20 $/потребител на месец

Професионална : 35 $/потребител на месец

Enterprise : 50 $/потребител на месец

Ultimate: 65 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM

Има най-добрата функция за персонализиране. Потребителите могат да персонализират полетата според нуждите на бизнеса. В ежедневните си задължения работя с персонализиране на модули. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

Има най-добрата функция за персонализиране. Потребителите могат да персонализират полетата според нуждите на бизнеса. В ежедневните си задължения работя с персонализиране на модули. Отзив, събран и хостван от G2. com.

5. Agile CRM (Най-доброто цялостно решение за управление на бизнеса)

чрез Agile CRM

Уникалната характеристика на Agile CRM е възможността за проследяване на продажбите. Функциите за автоматизация са полезни, особено при управлението на имейл кампании и публикации в социалните медии.

Друга функция е вградената телефонна система, която ви позволява да провеждате разговори с клиенти директно от платформата.

Най-добрите функции на Agile CRM

Управлявайте потенциалните клиенти и продажбите с инструменти като оценяване на потенциалните клиенти и класиране със звезди.

Опростете управлението на CRM с интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Получете надеждна поддръжка от отзивчив екип, който ви помага да максимизирате софтуера.

Ограничения на Agile CRM

Някои функции, като изскачащи прозорци при излизане и известия, са непълни или недоразвити.

Цени на Agile CRM

Безплатно: За 10 потребители

Стартово ниво : 14,99 $/потребител на месец

Редовен : 49,99 $/потребител на месец

Enterprise: 79,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Agile CRM

G2 : 4/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Agile CRM

Комбинира автоматизацията на продажбите, маркетинга и обслужването в една платформа, което намалява необходимостта от използване на множество инструменти. Удобен за ползване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, което улеснява настройката и навигацията. Мощни възможности за автоматизация на задачи като имейл маркетинг и автоматизация на работния процес.

Комбинира автоматизацията на продажбите, маркетинга и обслужването в една платформа, което намалява необходимостта от използване на множество инструменти. Удобен за ползване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, което улеснява настройката и навигацията. Мощни възможности за автоматизация на задачи като имейл маркетинг и автоматизация на работния процес.

💡Съвет от професионалист: Солидна система за управление на комуникацията с клиенти (CCM) съхранява имейли, съобщения и последващи действия на едно място. Подходящият CRM за туристически агенции гарантира, че нито едно клиентско запитване няма да бъде пропуснато, което повишава ангажираността и повторните резервации!

6. Salesforce (най-добър за персонализиране и интегриране на CRM)

чрез Salesforce

Salesforce е мощен избор за CRM в облака и предлага много функции, които могат да ви помогнат да управлявате всичко – от данни за клиенти до процеси на продажби.

Той интегрира управление на продажбите, управление на контакти, автоматизация на маркетинга, управление на потенциални клиенти и поддръжка на клиенти, което го прави едно универсално решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce

Записвайте автоматично имейли, събития и данни за ангажираността без допълнителни усилия.

Генерирайте точни прогнози в реално време, за да вземете информирани решения

Записвайте автоматично важните взаимодействия с клиенти, подобрявайки комуникацията в екипа.

Ограничения на Salesforce

Някои потребители считат, че функциите за прогнозиране и оценяване на възможностите са неточни, което може да повлияе на решенията.

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/потребител на месец (плащане месечно или годишно)

Pro: 100 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise : 165 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен : 330 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 500 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,5/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 18 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce

Много лесен за използване, с много информация и възможности за отчети. Възможността да се видят всички случаи, по които работи всеки, е страхотна.

Много лесен за използване, с много информация и възможности за отчети. Възможността да се видят всички случаи, по които работи всеки, е страхотна.

7. NetHunt CRM (Най-добрият цялостен CRM за екипи по продажбите)

чрез NetHunt CRM

Осигурявайки безпроблемна интеграция с Gmail, NetHunt CRM внася CRM функционалността директно във вашата електронна поща, без да се налага да сменяте платформата.

Обслужването на клиенти става много по-лесно с автоматичното създаване и разпределяне на запитвания за поддръжка, което помага на екипа да бъде в крак с исканията на клиентите, без да се налага да използва различни инструменти.

Най-добрите функции на NetHunt CRM

Създавайте потенциални клиенти от имейли, чат съобщения и социални профили с едно кликване.

Стартирайте целеви имейл кампании и актуализирайте автоматично CRM данните въз основа на резултатите от кампанията.

Управлявайте и проследявайте задачи и дейности, задавайте крайни срокове и интегрирайте с календари.

Ограничения на NetHunt CRM

Визуалните отчети са основни и не предлагат същата дълбочина като други CRM решения за туристически агенти.

Цени на NetHunt CRM

Базов : 30 $/потребител на месец

Basic Plus : 42 $/потребител на месец

Бизнес : 60 $/потребител на месец

Business Plus : 84 $/потребител на месец

Разширено: 120 $/потребител на месец

NetHunt CRM оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

8. EngageBay (Достъпен софтуер за CRM „всичко в едно“ с омниканален маркетинг)

чрез EngageBay

EngageBay е достъпен и разполага с функции, които опростяват управлението на клиенти, маркетинга и продажбите.

Огромно предимство са многоканалните опции за комуникация с клиентите. Клиентите могат да се свързват чрез чат на живо, SMS, социални медии, телефонни обаждания и уеб формуляри.

Това е удобно както за бизнеса, така и за клиентите. Service Bay е също толкова впечатляващ, като предлага система за издаване на билети, помощна служба, чат на живо и автоматични отговори – всичко на едно място.

Най-добрите функции на EngageBay

Привличайте и поддържайте потенциални клиенти директно от уеб формуляри или други точки за взаимодействие.

Проследявайте възможностите за продажби и планирайте срещи с инструменти за автоматизация на продажбите.

Създавайте адаптивни страници, без да е необходимо да имате опит в уеб разработката

Ограничения на EngageBay

Потребителите са съобщили за спорадични проблеми, които прекъсват работните процеси.

Цени на EngageBay

Безплатно

Базов пакет: 14,99 $/потребител на месец

Растеж: 64,99 $/потребител на месец

Pro: 119,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за EngageBay

G2 : 4,7/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 850 рецензии)

9. WeTravel (Най-добрият специализиран CRM софтуер за туристически агенции)

чрез WeTravel

Ако търсите специализиран CRM, създаден с мисъл за туристическите агенции, WeTravel е вариант, който си заслужава да разгледате. Той може да създава страници за резервации, които помагат да превърнете посетителите в платежоспособни клиенти и правят процеса на резервация безпроблемен и интуитивен.

Друго огромно предимство са ниските такси за транзакции на интелигентната система за обработка на плащания, което я прави идеална за малките предприятия.

Най-добрите функции на WeTravel

Управлявайте резервации, документи и отчети от една платформа

Използвайте WeTravel Card, за да плащате на доставчици по целия свят.

Предложете безпроблемно потребителско изживяване както за вас, така и за вашите клиенти.

Ограничения на WeTravel

Някои потребители съобщават, че липсват разширени опции за персонализиране според конкретни нужди.

Цени на WeTravel

Основен : Безплатен

Pro : 79 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WeTravel

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 450 отзива)

10. Freshworks CRM (най-подходящ за средни предприятия)

чрез Freshworks CRM

Преди известен като Freshsales, Freshworks CRM е CRM, създаден специално за туроператори. Той е лесен за използване, но е снабден с мощни функции, които безпроблемно съчетават автоматизацията на продажбите и маркетинга.

Страхотното е, че Freshworks CRM се интегрира много добре с другите продукти на Freshworks. Ако вече използвате техния пакет, този CRM ще се впише идеално.

Най-добрите функции на Freshworks CRM

Управлявайте без усилие продажбите с визуални инструменти и функции за автоматизация.

Използвайте анализи в реално време, за да разберете по-добре поведението на клиентите и да оптимизирате стратегиите си.

Провеждайте целеви имейл маркетингови кампании, за да управлявате потенциалните клиенти и да увеличите конверсиите.

Ограничения на Freshworks CRM

Някои интеграции на трети страни могат да бъдат объркващи и да не са толкова безпроблемни, колкото се очаква.

Цени на Freshworks CRM

Безплатно

Растеж : 18 $/потребител на месец

Pro : 47 $/потребител на месец

Enterprise: 83 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshworks CRM

G2 : 4,5/5 (над 7500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Подобрете управлението на взаимоотношенията с клиентите с ClickUp

Управлението на туристически бизнес често означава работа с ограничен бюджет, така че може да изглежда невъзможно да си позволите скъп CRM софтуер. Въпреки това, има чудесни варианти, които не струват цяло състояние.

CRM системите в този списък предлагат разнообразни функции, специално пригодени към нуждите на бранша, като в същото време са достъпни от финансова гледна точка.

Но ако търсите нещо повече от CRM функционалност, ClickUp може да е решението. С CRM възможностите, уменията за управление на проекти, интеграциите и поддръжката си, ClickUp може да се справи с всичко – от прости административни задачи до сложни проекти.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес – организирайте данните за клиентите си и управлявайте списъците си със задачи на едно място!