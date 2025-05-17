Генеративен ИИ в електронната търговия: примери за употреба и примери

Вече сте го чували: „Предложете персонализирано пазаруване и клиентите ще дойдат. “

Но когато общите препоръки, роботизираните чатботове и безликите описания на продуктите са норма, как всъщност можете да се отличите?

Генеративната изкуствена интелигентност в електронната търговия променя правилата на играта. Помислете за продуктови описания, създадени с помощта на изкуствена интелигентност, които наистина продават, чатботове, които не звучат като програмирани през 2010 г., и препоръки, които са удивително точни.

Нека разгледаме най-добрите примери за употреба с реални примери, за да покажем как това прави разликата. Освен това ще видим как функциите на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, правят създаването на съдържание и автоматизацията безпроблемни. 🛒

⏰ 60-секундно резюме Електронната търговия навлиза в ерата на изкуствения интелект – и това променя правилата на играта. От удивително точни препоръки за продукти до виртуално пробване на грим и чатботове с изкуствен интелект, които наистина имат смисъл, генеративният изкуствен интелект променя начина, по който пазаруваме онлайн. Този блог разкрива как марки като Amazon, Nike, Sephora, Walmart и Wayfair използват изкуствения интелект, за да: Обобщавайте отзиви и ускорявайте вземането на решения

Прогнозирайте търсенето и оптимизирайте запасите

Персонализирайте пазаруването

Автоматизирайте съдържанието на продуктите и поддръжката Но само технологията не е достатъчна. Все още се нуждаете от структура. Тук на помощ идва ClickUp . Като универсално приложение за работа, ClickUp свързва AI инструменти с вашите работни процеси, като ви помага да: ✅ Създавайте описания на продукти с ClickUp Brain✅ Прогнозирайте тенденции и продажби✅ Оптимизирайте пускането на продукти и промоции✅ Автоматизирайте задачи с естествен език С AI + ClickUp екипите за електронна търговия спестяват време, работят по-бързо и се развиват по-умно. 🛍️ Електронната търговия навлезе в нова ера, водена от генеративната изкуствена интелигентност.

Какво е генеративната изкуствена интелигентност в електронната търговия?

Генеративната изкуствена интелигентност в електронната търговия се отнася до технологията, която създава съдържание, дизайни и персонализирани преживявания въз основа на модели и данни. Тя се учи от огромни количества информация, за да генерира описания на продукти, маркетингови текстове, отговори в чата и изображения, които съответстват на предпочитанията на клиентите.

В основата си генеративната изкуствена интелигентност използва обработка на естествен език (NLP), дълбоко обучение и шаблони за потребителски профили, за да анализира данни и да създава текст, изображения и дори видеоклипове, които имитират човешката креативност.

🧠 Интересен факт: През 1994 г. Фил Бранденбергер влезе в историята, като закупи албума на Стинг „Ten Summoner’s Tales“ в NetMarket. Това беше първата документирана онлайн транзакция, при която беше използвано криптиране за осигуряване на сигурността на плащането.

Ключови приложения на генеративната изкуствена интелигентност в електронната търговия

Ето как генеративната изкуствена интелигентност се използва в сектора на електронната търговия:

Персонализирани препоръки: AI анализира какво разглеждат, купуват и харесват клиентите, като прави предложения за продукти, които са точно на място, което води до повече продажби и по-доволни купувачи.

Създаване на съдържание: Генеративната изкуствена интелигентност или Генеративната изкуствена интелигентност или генераторите на описания на продукти могат да генерират съдържание бързо, спестявайки време и поддържайки последователност и релевантност.

По-добра поддръжка на клиентите: Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, водят смислени разговори, предлагат поддръжка в реално време и карат клиентите да се чувстват чути и ценени.

Динамично ценообразуване: ИИ следи цените на конкурентите, промените в търсенето и пазарните тенденции, като коригира цените в реално време, за да може бизнесът да остане печеливш.

Визуално генериране: Изкуственият интелект може да създава висококачествени изображения на продукти, банери и реклами, които съответстват на стила на марката, като правят пазаруването по-привлекателно от визуална гледна точка.

Автоматизация на имейли и социални медии: AI инструментите за електронна търговия помагат за създаването на персонализирани имейли и публикации в социалните медии въз основа на интересите на клиентите, което увеличава шансовете за конверсия.

Персонализирани пазарувания: Генеративната изкуствена интелигентност персонализира цялостното пазаруване, предлагайки персонализирани препоръки, оферти и съдържание, докато клиентите разглеждат сайта, като прави всяко посещение уникално.

Автоматизация на дропшипинга: AI за дропшипинг оптимизира изпълнението на поръчките, комуникацията с доставчиците и актуализациите на списъците с продукти, за да поддържа гладкото протичане на операциите.

🔍 Знаете ли, че... Pizza Hut започна да предлага онлайн поръчки още през 1994 г.! Клиентите в определени локации можеха да правят поръчки чрез услугата PizzaNet.

Реални примери за генеративен изкуствен интелект в електронната търговия

Онлайн пазаруването става все по-бързо и по-умно, но това не се случва случайно. 50% от главните изпълнителни директори вече са внедрили изкуствен интелект в своите цифрови продукти, като го използват за фино настройване на всичко – от ценообразуването до взаимодействията с клиентите.

Нека да разгледаме как изглежда това в електронната търговия. 🤖

1. Обобщения на рецензиите на Amazon

чрез Amazon

Amazon използва генеративната изкуствена интелигентност, за да обобщи отзивите на клиентите в едно лесно за четене резюме, което събира както положителните, така и отрицателните отзиви на едно място.

Когато купувачите разглеждат даден продукт, вече не е необходимо да преглеждат стотици индивидуални рецензии, за да разберат общото мнение. Може би качеството е отлично, но размерът е малък – изкуственият интелект забелязва тези модели и ги представя на клиента.

С по-малко пречки в процеса на покупка, клиентите се чувстват по-уверени в избора си, което води до по-малко връщания и по-доволни купувачи. А тъй като ясната и полезна информация води до по-бързи покупки, Amazon подобрява пазаруването, като същевременно стимулира продажбите.

📌 Какво работи: Приоритизиране на общи теми, филтриране на нерелевантни рецензии и структуриране на прозренията, за да съответстват на начина, по който купувачите оценяват продуктите. ⚠️ Внимавайте за: Резюметата могат да пропуснат уникална, но значима обратна връзка или да подчертаят мнението на мнозинството, което може да доведе до погрешно представяне на продукта.

🔍 Знаете ли, че... Джеф Безос стартира Amazon през 1995 г. като онлайн книжарница. Първата продадена книга беше „Fluid Concepts and Creative Analogies“ на Дъглас Хофстадтер.

2. Управление на запасите на Target

чрез Target

AI на Target анализира тенденциите в пазаруването, коментарите в социалните медии и моделите на покупки, за да изпревари търсенето. Когато интересът към даден продукт се повиши, системата реагира незабавно, като коригира запасите, за да отговори на търсенето. Това означава по-малко празни рафтове, по-малко изгубени запаси и по-добро пазаруване.

AI също помага за откриването и коригирането на грешки в запасите, като открива модели в данните. Това означава по-малко изненадващи изчерпвания на запасите и по-точно проследяване на наличностите.

📌 Какво работи: Прогнозиране на търсенето въз основа на данни в реално време, коригиране на запасите преди да възникне недостиг и балансиране на нивата на запасите, за да се избегне прекомерно или недостатъчно предлагане. ⚠️ Внимавайте за: Прогнозите могат да се провалят, ако тенденциите се променят рязко, което създава риск от несъответствие в запасите.

3. Прогнозиране на търсенето от Walmart

чрез Walmart

Walmart използва изкуствен интелект за анализ на данни за продажбите, който включва сезонни тенденции и външни фактори като времето или празниците, за да предвиди търсенето на клиентите. Системата генерира точни прогнози, помагайки на търговеца да коригира запасите си проактивно.

Ако се задава зимна буря, системата предвижда скок в търсенето на нагреватели и одеяла и се грижи рафтовете да останат заредени.

Освен това Walmart използва изкуствен интелект за създаване на „цифрови близнаци“ – виртуални версии на своите магазини и дистрибуторски центрове. Тези модели позволяват на компанията да тества различни разположения, стратегии за складиране и оперативни промени, преди да направи промени в реалния свят.

📌 Какво работи: Прогнозиране на търсенето въз основа на външни фактори, поддържане на балансирани запаси и изграждане на доверие у клиентите чрез гарантиране на наличността на продуктите. ⚠️ Внимавайте за: Неточните прогнози от неочаквани събития могат да нарушат планирането на веригата за доставки.

4. Виртуалното обслужване на клиенти на Alibaba

чрез Alibaba

Виртуалните асистенти на Alibaba, задвижвани от изкуствен интелект, обработват милиони запитвания от клиенти ежедневно, отговаряйки на въпроси за доставка, връщане и подробности за продуктите за секунди. Покупателят, който проверява поръчката си, получава незабавна актуализация, което елиминира дългото чакане и прави преживяването безпроблемно.

Тези чатботове осигуряват последователна поддръжка с високо качество, дори по време на пиковите периоди за пазаруване, като гарантират, че обслужването на клиентите остава отзивчиво във всеки мащаб. С изкуствения интелект, който управлява рутинните запитвания, човешките агенти се фокусират върху по-сложни проблеми, които изискват лично внимание.

📌 Какво работи: Предоставяне на бърза и надеждна поддръжка в голям мащаб, намаляване на времето за отговор и позволяване на човешките агенти да се справят с по-нюансираните нужди на клиентите. ⚠️ Внимавайте за: Неправилно интерпретирани запитвания с изкуствен интелект в обслужването на клиенти могат да доведат до неправилни отговори, което да разочарова клиентите, ако не се реагира своевременно.

🧠 Интересен факт: Първият артикул, продаден на eBay през 1995 г., беше счупен лазерен показалец. Продавачът, Пиер Омидиар (основател на eBay), беше шокиран, когато един колекционер плати 14,83 долара за него.

5. Помощ при персонализирания дизайн на Nike

чрез Nike

Nike By You на Nike улеснява персонализирането на маратонките, като съчетава предложения, базирани на изкуствен интелект, с личната креативност.

Когато изберете предпочитания като „дебел“ и „син“, платформата представя различни дизайни на маратонки с различни нюанси, текстури и стилове на подметки. Оттам можете да усъвършенствате детайлите, да сменяте материалите или да добавяте лични елементи като инициали, щастливи числа или кратки съобщения за индивидуален акцент.

Nike подобрява преживяването с експертни съвети и видеоклипове с инструкции, които насочват потребителите през процеса на персонализиране. ИИ гарантира, че процесът е безпроблемен, но крайният дизайн остава изцяло в ръцете на клиента, което прави всяка двойка отражение на индивидуалния стил.

📌 Какво работи: Оптимизиране на персонализацията чрез интуитивен интерфейс и увеличаване на вероятността за покупка чрез предлагане на персонализирани опции за дизайн. ⚠️ Внимавайте за: Ограниченото разнообразие в предложенията може да разочарова потребителите, които търсят много специфични или неконвенционални дизайни.

6. Моден асистент на Zalando

чрез Zalando

Zalando, европейски търговец на модни стоки, подобрява пазаруването чрез иновативен инструмент за виртуално стилизиране, базиран на голям езиков модел (LLM). Тази интелигентна система създава персонализирани препоръки за облекло, като анализира и комбинира артикули от обширния каталог на Zalando.

Процесът е изключително прост за клиентите. Например, когато посочите предпочитание към „неформално“ облекло в „неутрални тонове“, инструментът може да ви предложи перфектно съчетан бежов пуловер с подходящи дънки.

Този подход преобразува традиционното онлайн пазаруване в нещо, което по-скоро прилича на работа с личен стилист. ИИ взема предвид фактори като сезонни тенденции, допълващи се цветове и пропорции, за да създаде съгласувани тоалети, вместо просто да предлага отделни артикули.

Освен че подобрява удовлетвореността на клиентите, това AI-базирано решение за стилизиране насърчава привличането на клиенти и помага на клиентите да откриват артикули, които може би не биха намерили сами.

📌 Какво работи: Използването на генеративен AI в стилистиката стимулира покупките на цялостни тоалети, подобрява персонализацията и увеличава ангажираността на купувачите. ⚠️ Внимавайте за: Несъответстващите стилови предпочитания могат да доведат до нерелевантни предложения, което може да разочарова потребителите.

🧠 Интересен факт: PayPal стана популярен в началото на 2000-те години, защото продавачите в eBay се нуждаеха от по-лесен начин да приемат онлайн плащания. По-късно той се превърна в доминиращата услуга за онлайн плащания.

7. Визуализатор за дизайн на стаи на Wayfair

чрез Wayfair

Визуализаторът Decorify на Wayfair използва генеративна изкуствена интелигентност, за да промени начина, по който клиентите проектират домовете си. Просто качите снимка на стаята, споделете предпочитанията си за стил и наблюдавайте как изкуственият интелект създава реалистични дизайни с продукти на Wayfair – като например да видите този модерен диван в действителната си всекидневна.

Този умен инструмент помага на купувачите да визуализират покупките си в собственото си пространство, което изгражда доверие в покупката и намалява връщанията. Decorify генерира фотореалистични изображения в различни дизайнерски стилове, от минималистичен до бохемски, с директни линкове за закупуване на предложените артикули.

Платформата дава приоритет на достъпността и функционира безпроблемно както на настолни, така и на мобилни устройства, без да изисква допълнителни изтегляния или приложения.

📌 Какво работи: Генериране на реалистични визуализации на помещения, повишаване на доверието на купувачите и намаляване на връщанията чрез препоръки за дизайн, базирани на изкуствен интелект. ⚠️ Внимавайте за: Неточното представяне на стаите или мащабирането на продуктите може да обърка клиентите и да подкопае доверието им.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че продажбите в електронната търговия на дребно ще надхвърлят 4,3 трилиона долара в световен мащаб, като се очаква непрекъснат растеж през следващите години с разширяването на онлайн пазаруването и еволюцията на потребителските предпочитания.

8. Виртуалният артист на Sephora

чрез Sephora

Инструментът Virtual Artist на Sephora използва генеративен AI, за да направи пазаруването на козметика лично и без усилие. Качете селфи и AI сканира цвета на кожата и чертите на лицето ви, за да намери най-подходящите продукти от огромния избор на Sephora.

Имате затруднения да намерите подходящия фон дьо тен? ИИ избира нюанс, който пасва на вашия подтон. Търсите червило, което подхожда на вашия тен? Той ви предлага цветове, които пасват идеално. С функцията „Виртуално пробване“ можете да тествате сенки за очи, червила и дори изкуствени мигли върху вашата снимка, преди да вземете решение.

Този инструмент също така предоставя постъпкови наръчници, съобразени с вашите характеристики. Искате да овладеете контурирането или да получите по-изразена линия на устните? ИИ ви води през всяка стъпка с съвети, съобразени с вашето лице.

📌 Какво работи: Анализиране на тоновете на кожата за точни препоръки за нюанси, персонализиране на пазаруването и повишаване на доверието в онлайн покупките на козметични продукти. ⚠️ Внимавайте за: Проблеми с осветлението или качеството на снимките могат да изкривят резултатите, което да доведе до неподходящи препоръки.

🧠 Интересен факт: Функцията „1-Click Buy“ на Amazon позволява на потребителите да закупят даден артикул за по-малко от секунда, ако платежните им данни и адрес са предварително запаметени.

Успешното управление на бизнес в електронната търговия означава да се справяте с всичко – от списъци с продукти до ангажираност на клиентите. Генеративната изкуствена интелигентност може да ви освободи от част от това бреме.

Ето няколко инструмента, които ще направят работния ви процес по-гладък и по-ефективен:

Shopify Magic: Автоматично генерира описания на продукти и отговори по имейл, съобразени с запитванията на клиентите.

Grammarly: Осигурява изпипано, съответстващо на бранда съдържание с помощта на AI-базирани предложения за граматика, тон и яснота.

Midjourney: Създава висококачествени изображения, генерирани от изкуствен интелект, за продуктови списъци, реклами и кампании в социалните медии.

Докато тези AI инструменти се справят с конкретни задачи като създаване на съдържание и анализи, е-търговията се нуждае от работно пространство, което обединява всичко: AI, проекти, автоматизация и сътрудничество в реално време. Това е ClickUp.

Това е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

В основата на AI възможностите му е ClickUp Brain, интелигентен асистент, който променя начина, по който работите. Той автоматизира повтарящите се задачи, предоставя прогнозни анализи и генерира съдържание, съобразено с вашите нужди, в единно работно пространство.

Нека разгледаме как тя подпомага професионалистите в електронната търговия. 🛍️

Създавайте съдържание, без да започвате от нулата

Създавайте описания на продукти без усилие с ClickUp Brain

Описанията на продукти, имейл кампаниите и рекламните текстове са от съществено значение за електронната търговия, но изготвянето им от нулата забавя работата на екипите. ClickUp Brain ускорява създаването на съдържание, като същевременно поддържа последователността на марката.

Например, марка за интериорен дизайн, която пуска нова колекция, може да използва AI инструмента за писане, за да създаде SEO-съобразени описания на продуктите, подчертаващи ключовите им характеристики.

📌 Примерна подсказка: Създайте подробно описание на ръчно изработена дървена масичка за кафе. Включете размери, материали и инструкции за поддръжка, като запазите топъл и приветлив тон.

Текстът, генериран от изкуствен интелект, дава на екипа солидна отправна точка, позволявайки им да усъвършенстват съобщенията, вместо да пишат от нулата.

🔍 Знаете ли, че... В света има около 28 милиона сайта за електронна търговия, като всеки ден се появяват хиляди нови магазини. Половината от всички сайтове за електронна търговия се намират в САЩ, което ги прави основен играч в онлайн търговията на дребно. Shopify и Wix са лидери на пазара, като обслужват съответно 29% и 20% от онлайн магазините.

Поддържайте работните процеси да протичат гладко

Поддържайте структурирани и ефективни работни процеси с ClickUp Brain.

Управлението на магазин за електронна търговия изисква постоянна координация – проследяване на пратки, актуализиране на запасите и планиране на маркетингови кампании. ClickUp Brain организира задачите, определя приоритетите и предлага графици, за да не се пропусне нищо.

Да предположим, че дадена марка козметични продукти провежда промоции с ограничен срок.

ClickUp Brain може да генерира стъпка по стъпка списък с задачи за кампанията, като възлага задачи на екипа по дизайна за създаване на банери, на екипа по съдържанието за рекламни текстове и на екипа по логистиката за корекции на запасите. ИИ предлага крайни срокове въз основа на графиците на минали кампании, помагайки на екипа да бъде една крачка напред.

Бъдете винаги една крачка напред с предсказуемия анализ

Използвайте AI-базирани прозрения, за да прогнозирате търсенето с ClickUp Brain.

Разбирането на тенденциите в продажбите и поведението на клиентите помага на бизнеса да планира по-разумно. ClickUp Brain анализира данни от миналото, за да предвиди бъдещото търсене, което прави планирането на запасите по-прецизно.

Например, търговец на екипировка за дейности на открито, който се подготвя за летните разпродажби, може да използва асистента, за да анализира най-продаваните продукти от миналата година. Асистентът с изкуствен интелект подчертава продуктите, които са в тенденция, и предлага съответно коригиране на нивата на запасите.

📌 Примерна подсказка: Анализирайте данните за продажбите на туристическо оборудване от май до август. Идентифицирайте най-продаваните продукти и предскажете очакваното търсене за предстоящия сезон.

Вземайте по-интелигентни решения, основани на данни

Получете ясна информация за по-добро вземане на решения с ClickUp Brain.

Електронната търговия процъфтява благодарение на данни като клиентски отзиви, продажби и трафик на уебсайтове. ClickUp Brain превръща тези сурови данни в полезни информации, помагайки на екипите да оптимизират ценообразуването, промоциите и запасите.

Да предположим, че магазин за домашни любимци забелязва спад в повторните покупки.

ClickUp Brain може да анализира обратната връзка от клиентите и историята на поръчките, разкривайки, че клиентите обичат определен продукт, но не харесват опаковката му. Екипът може да използва отговора, за да коригира подхода си и да подобри задържането на клиентите.

⚙️ Бонус: ClickUp предлага и CRM шаблони, специално създадени за електронната търговия, които ви помагат да проследявате взаимодействията с клиентите, да управлявате запитвания за поръчки и да контролирате програми за лоялност без усилие.

Автоматизирайте повтарящите се задачи без усилие

Автоматизирайте рутинните задачи и подобрете ефективността с ClickUp Automation.

ClickUp Automation улеснява оптимизирането на повтарящите се задачи. Можете да настроите тригери и действия, за да поддържате нещата в движение без постоянен надзор. Например, когато дадена задача премине в „В процес“, ClickUp може автоматично да я възложи на подходящия член на екипа и да зададе краен срок.

Въз основа на това, ClickUp Brain въвежда персонализация, задвижвана от изкуствен интелект, която позволява на потребителите да създават сложни автоматизации, използвайки обикновен език. Просто опишете какво искате и то ще бъде настроено незабавно.

Да предположим, че управлявате онлайн магазин и искате да ускорите обработката на поръчките. Можете да напишете: Когато статусът на поръчката се промени на „Готова за изпращане“, уведомете екипа по изпълнението, генерирайте линк за проследяване и изпратете потвърждение за изпращането на клиента.

Автоматизацията на работния процес с изкуствен интелект е създадена за вас, за да поддържа всичко в движение.

📮 ClickUp Insight: Нашите проучвания показват, че изкуственият интелект вече е естествена част от ежедневието. Около 88% от хората използват по някакъв начин инструменти, базирани на изкуствен интелект, а повече от половината разчитат на тях по няколко пъти на ден. AI асистентът на ClickUp помага на електронните търговци да се справят с ускореното описание на продукти, управлението на работните процеси и обработката на повтарящи се задачи. По-малко рутинна работа, повече време за развитие.

Предизвикателства и етични съображения при използването на изкуствен интелект в електронната търговия

AI прави електронната търговия по-бърза и по-умна, но също така поставя предизвикателства, които бизнеса не може да игнорира. Те включват:

Пристрастност в препоръките: AI се учи от минали данни, което означава, че може да засили пристрастността в предложенията за продукти, ценообразуването и рекламите, ограничавайки избора на клиентите.

Проблеми, свързани с поверителността на данните: Персонализацията, базирана на изкуствен интелект, разчита на данните на клиентите, което прави изключително важно да има ясни политики за събиране, съхранение и сигурност на данните.

Липса на човешки контрол: Автоматизирането на всичко, от обслужването на клиенти до актуализирането на запасите, може да доведе до грешки, които остават незабелязани без човешка проверка.

Рискове, свързани с интелектуалната собственост: Генерираните от изкуствен интелект описания на продукти и рекламни текстове повдигат въпроси относно оригиналността, собствеността и защитата на авторските права.

Измами и мошеничества: Фалшивите рецензии, рекламите с дълбоки фалшификации и измамите, базирани на изкуствен интелект, стават все по-трудни за откриване, което прави от съществено значение за бизнеса да даде приоритет на мерките за откриване на измами.

Справянето с тези предизвикателства започва с прозрачност и контрол. Определянето на ясни политики за данни, наблюдението на решенията на изкуствения интелект и поддържането на човешки надзор в ключови области могат да предотвратят пристрастността, да защитят личния живот и да поддържат доверието.

Генеративната изкуствена интелигентност трябва да допълва човешкия принос, като подобрява вземането на решения и гарантира, че автоматизацията е от полза както за бизнеса, така и за клиентите.

🔍 Знаете ли, че... Доклад на Deloitte разкрива, че почти всички организации постигат измерима възвръщаемост на инвестициите от най-напредналите си инициативи за генеративна изкуствена интелигентност, като 20% от тях отчитат възвръщаемост над 30%. Освен това 74% казват, че изкуствената интелигентност отговаря на очакванията или ги надхвърля, а 67% отчитат поне умерена интеграция в по-широки работни процеси, което подчертава разширяващата се роля на изкуствената интелигентност в бизнеса.

По-малко подсказване, повече действие — ClickUp

Електронната търговия се развива по-бързо от всякога, като генеративната изкуствена интелигентност определя темпото. Препоръките за продукти са по-релевантни, поддръжката е по-човечна, а съдържанието тече без пречки.

Но скоростта без структура все още може да остави екипите в хаос.

Това е мястото, където ClickUp прави разликата. Той предоставя на екипите за електронна търговия централно място за организиране на пускането на продукти, автоматизиране на маркетинговите работни процеси и генериране на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект – и всичко това без да се налага да преминавате от един инструмент на друг.

ClickUp Brain помага при написването на описания на продукти, прогнозиране на тенденции и извличане на информация от данни за клиенти. Междувременно Automation поддържа проследяването на поръчки, последващите имейли и стартирането на кампании на заден план.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅