Tactiq или Otter AI: кой инструмент за транскрипция на срещи е най-подходящ за вас?

Последователни Zoom разговори, при които наполовина слушате, наполовина си водите бележки и сте напълно стресирани. По-късно имате фрагментирани мисли и никаква яснота за това кой отговаря за какво.

Ето защо инструментите за транскрипция на срещи са важни. С ръст на пазара на бизнес транскрипции от 12,2% годишно, AI инструменти като Tactiq и Otter AI стават толкова важни, колкото и календара ви.

Но коя от двете ви подхожда? Тази, която прави правилно имената, записва ключовите решения и ви спестява хаоса при последващите действия?

Нека разгледаме подробно двете програми, за да можете да изберете най-подходящата за виртуални срещи и да спестите време. Време е за сблъсък между Tactiq и Otter AI.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратко сравнение между Tactiq и Otter AI. Ето една удобна таблица, която обобщава основните характеристики на Tactiq и Otter AI: Характеристика Tactiq Otter AI Транскрипции в реално време Транскрибира на живо по време на срещи, подчертава ключовите моменти Транскрипции на живо, задвижвани от AI, с идентификация на говорещия Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект Генерира обобщения на срещи и задачи за изпълнение Автоматично обобщава срещите с ключови изводи и акценти Автоматизирано участие Ръчно стартиране, работи като разширение за Chrome Присъединява се автоматично към срещите като AI асистент Интеграции Свързва се с Notion, Slack, Google Docs и други Интегрира се с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Dropbox Сътрудничество Споделяйте важните моменти незабавно с екипите Позволява сътрудничество в екип с общи работни пространства Но ако търсите инструмент, който съчетава предимствата и на двата и запълва празнините, не търсете по-далеч от ClickUp!

Какво е Tactiq?

чрез Tactiq

Tactiq е инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който подобрява продуктивността на срещите, като предоставя транскрипции в реално време и полезна информация. С мощни функции за проследяване на разговори, Tactiq се интегрира безпроблемно с платформи като Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Той улавя точно всяка дума, което ви позволява да се концентрирате върху дискусията, без да се разсейвате с ръчно водене на бележки.

Характеристики на Tactiq

Tactiq поема тежките задачи по време на срещите, за да не се налага вие да го правите. Неговите функции организират дискусиите, подчертават важните моменти и дори синхронизират полезна информация между вашите инструменти. Ето какво го отличава:

🌟 Характеристика № 1: Транскрипции в реално време

чрез Tactiq

Tactiq транскрибира срещите на живо, като ви гарантира, че никога няма да пропуснете важна подробност – без ботове, без прекъсвания. С поддръжка на над 30 езика, той записва разговорите точно, дори и в многоезични дискусии.

Освен това, той подчертава ключовите моменти и действия, докато говорите, така че бележките ви практически се пишат сами.

💡Съвет от професионалист: Използвайте функцията за подчертаване на Tactiq, за да маркирате ключови моменти за вземане на решения или действия, когато те се случват.

🌟 Характеристика № 2: Информация, генерирана от изкуствен интелект

чрез Tactiq

Освен транскрипция, Tactiq използва усъвършенствана изкуствена интелигентност, за да генерира подробни резюмета, задачи за действие и имейли за последващи действия. С едно кликване можете да превърнете дискусиите от срещите си в структурирани идеи, което намалява необходимостта от ръчни задачи след срещата.

🌟 Характеристика № 3: Безпроблемна интеграция

Tactiq се вписва в работния ви процес, синхронизирайки се безпроблемно с Google Drive, Notion, Slack и други. Запазвайте и споделяйте транскрипции незабавно там, където вашият екип вече си сътрудничи – без да са необходими допълнителни стъпки.

С автоматичен анализ на транскрипциите на разговорите и обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект, информацията от вашите срещи остава организирана и полезна, без да се налага да правите нищо.

Цени на Tactiq

Безплатно завинаги: До 10 транскрипции на месец

Предимства: 8 долара на месец на потребител

Екип: 16,67 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

🧠 Знаете ли, че... Според проучване на Atlassian, 54% от работниците често напускат срещите без ясна представа за следващите стъпки или за това кой отговаря за коя задача.

Какво е Otter AI?

чрез Otter AI

Otter AI е мощен инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който прави срещите, интервютата и лекциите по-продуктивни. Той автоматично транскрибира разговорите в реално време, подчертава ключовите моменти и генерира резюмета.

Той също така превръща гласовите разговори във вашата най-ценна база данни с възможност за търсене чрез автоматично разпознаване на реч.

Характеристики на Otter AI

Otter отива отвъд обикновения транскрипт, като предоставя инструменти за анализ, организиране и извличане на ключови идеи от вашите аудио файлове. Ето кратък поглед върху неговите функции:

🌟 Характеристика № 1: Асистент за срещи, задвижван от изкуствен интелект

чрез Otter AI

Представете си, че имате неуморен асистент на всяка среща, който записва всяка дума и нюанс. Това е OtterPilot. Той предоставя транскрипции в реално време, подчертава ключовите моменти и генерира автоматични резюмета по време на срещата, така че да можете да останете напълно ангажирани, без да пропуснете нищо.

💡Съвет от професионалист: Обучете функцията за персонализиран речник на Otter.ai с термини, специфични за вашата индустрия, или често използвани имена, за да увеличите значително точността на транскрипцията.

🌟 Характеристика № 2: Незабавни чатове от срещи

Otter Chat е вашият спътник по време на срещи, който ви позволява да задавате въпроси и да получавате незабавни отговори от минали дискусии. Имате нужда от кратко резюме или ключово решение? Просто помолете Otter Chat да извлече незабавно съответните подробности.

Това ще ви помогне да:

Потърсете информация за минали срещи, като например: „Какъв беше крайният срок за проект X?“

Получавайте незабавни отговори, извлечени директно от историята на вашите разговори.

Сътрудничейте с колегите си, като добавяте коментари към всяка част от транскрипцията.

🌟 Характеристика № 3: Автоматизирани резюмета

Времето е ценно и не всяка среща изисква задълбочено проучване. Автоматизираните обобщения на Otter AI съкращават дългите дискусии до кратки и лесни за възприемане прегледи. Получете същността на срещата за минути, като подчертаете ключовите решения, действия и важни точки. Това е идеално за бърз преглед на дискусиите от срещата или за споделяне на идеи със заинтересованите страни.

🌟 Характеристика № 4: Действия на един поглед

Функцията „Takeaways“ на Otter AI автоматично извлича ключовите решения и стъпки за действие и ги представя в ясен и практичен формат. Това е като да имате личен мениджър на задачите за вашите видеоконференции, който гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато. Превърнете разговорите в осезаеми резултати без усилие с помощта на AI инсайти.

Цени на Otter AI

Основно: Безплатно

Предимство: 8,33 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

🌟 Интересен факт: Средностатистическият служител присъства на 62 срещи месечно!

Tactiq и Otter AI: сравнение на функциите

И Tactiq, и Otter AI са мощни AI инструменти за срещи, но се отличават в различни области. Tactiq е лек за безпроблемно водене на бележки и сътрудничество в реално време, докато Otter AI предлага автоматизация, обобщения и точни анализи, базирани на AI.

Нека сравним техните отличителни характеристики, за да видим коя от двете е най-подходяща за вас.

Характеристика № 1: Транскрипции в реално време

Точните транскрипции са от съществено значение за записването на ключови дискусии и решения. И Tactiq, и Otter AI предлагат функции за транскрипция в реално време, които улесняват воденето на бележки и повишават производителността.

Tactiq

Транскрипцията в реално време на Tactiq е живо, съвместно платно в рамките на вашата среща. Представете си, че виждате думите да се появяват мигновено, подчертани от изказванията на говорителите и готови за бележки на живо.

Tactiq превръща пасивното слушане в активно участие директно в Google Meet, Zoom или Microsoft Teams. Това е безпроблемен спътник по време на срещи, който улавя всеки детайл в момента, в който се случва.

Otter AI

Транскрипцията в реално време на Otter AI записва аудиото с по-голяма точност, като целта е да се получи подробен запис за анализ след срещата. Макар да предлага транскрипция на живо, силата му се крие в способността му да обработва и усъвършенства аудиото, като предоставя високопрецизна текстова версия за търсене и анализ по-късно.

Функцията на Otter AI за работа в реално време има за цел да създаде високоточна база за по-мощния анализ след срещата.

🏆 Победител: Tactiq за динамичното сътрудничество по време на срещата и анотирането на живо. Otter AI за фокуса си върху високото ниво на точност, анализа след срещата и подробната обработка на аудио файловете.

Характеристика № 2: Резюмета и изводи, създадени с помощта на изкуствен интелект

Възможността за автоматично генериране на кратки резюмета и задачи за действие е от жизненоважно значение за яснотата след срещата. И Otter AI, и Tactiq предлагат функции, базирани на изкуствен интелект, за тази цел.

Tactiq

Tactiq опростява прегледа след срещата с перфектни акценти и маркиране на задачи за действие. По време на срещата можете ръчно да маркирате ключови решения, да възлагате последващи действия и да създавате структурирани бележки. Макар Tactiq да не предлага напълно автоматизирани обобщения, той гарантира, че ще напуснете всяка среща с ясни изводи, подредени в Google Docs, Notion или Slack.

Otter AI

Otter AI пренася обобщаването на ново ниво с помощта на AI-базираните си Takeaways. Той автоматично извлича ключови точки, действия и решения без ръчно въвеждане. Тези AI-генерирани обобщения помагат на екипите бързо да прегледат дискусиите, като намаляват необходимостта от преглеждане на пълните транскрипции. Otter AI също така предоставя интелигентни ключови думи за бърза справка, което улеснява извличането на информация.

🏆 Победител: Otter AI за напълно автоматизираните си AI-базирани резюмета и задачи за действие. Ако обаче предпочитате по-голям контрол върху това, което се подчертава, Tactiq е по-добрият вариант за ръчно маркиране и структурирано водене на бележки.

Характеристика № 3: Безпроблемна интеграция

Възможността за свързване на услугите за транскрипция с други приложения повишава общата ефективност. И Tactiq, и Otter AI предлагат опции за безпроблемна интеграция.

Tactiq

Tactiq се интегрира безпроблемно с популярни инструменти за продуктивност като Google Docs, Notion и Slack, като гарантира, че транскрипциите и бележките от срещите ви са незабавно достъпни, където и да работите.

Той поддържа и директен експорт към инструменти за управление на проекти, помагайки на екипите да превърнат дискусиите в изпълними задачи без допълнителни стъпки.

Otter AI

Otter AI надхвърля стандартните интеграции с дълбока свързаност с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams – дори автоматично се присъединява към срещи, за да записва и транскрибира.

Той също така се синхронизира с Google Calendar, което улеснява проследяването и транскрибирането на планирани разговори. Освен това Otter AI се интегрира с Dropbox и Salesforce, подобрявайки сътрудничеството между различни бизнес функции.

🏆 Победител: Равенство. Простотата на Tactiq е идеална за бързо сътрудничество, докато дълбочината на Otter AI е подходяща за тези, които се нуждаят от напреднали анализи и организация.

Tactiq и Otter AI в Reddit

Потребителите на Reddit споделят мнения за Tactiq и Otter. ai, като предлагат реална представа за техните силни и слаби страни. Тези дискусии са истинска находка, ако се ориентирате в света на инструментите за транскрипция.

Един потребител на Reddit похвали Tactiq, като каза:

Препоръчвам да опитате Tactiq. Това е разширение за браузър, така че не се налага да се притеснявате за ботове и всичко остава дискретно. Цената му е достъпна за натоварени графици на срещи и се справя отлично с обединяването на бележки в реално време с транскрипции.

Препоръчвам да опитате Tactiq. Това е разширение за браузър, така че не се налага да се притеснявате за ботове и всичко остава дискретно. Цената му е достъпна за натоварени графици на срещи и се справя отлично с обединяването на бележки в реално време с транскрипции.

От друга страна, друг потребител гласува за Otter AI заради способността му да обобщава ключовите моменти:

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещите си. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми прави обобщения, да създава чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини.

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми прави обобщения, да създава чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини.

Независимо от дебатите в Reddit, и Tactiq, и Otter AI предлагат мощни функции за транскрипция. Но ако търсите нещо повече от просто записване на бележки – нещо, което ви помага да записвате, организирате и действате въз основа на информацията от срещите безпроблемно, има по-добра алтернатива на Tactiq и Otter AI.

Ако сте уморени да се занимавате с транскрипции, задачи и последващи действия в различни инструменти, продължете да четете.

🌟Интересен факт: Терминът „протокол“ в протоколите от срещи идва от латинския термин „minuta scriptura“, което означава „малко писане“. Първоначално се е отнасял за груби бележки или чернови.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Tactiq и Otter AI

Ами ако вашият инструмент за срещи не само транскрибираше разговорите, но и ги изпълняваше?

Докато Tactiq и Otter AI записват думите, ClickUp превръща дискусиите от срещите в задачи, документи и автоматизирани работни процеси – всичко на едно място.

Използван от над 2 милиона екипа, ClickUp елиминира хаоса при превключването между приложения.

Ето как ClickUp променя начина, по който провеждате срещите си:

ClickUp’s One Up #1: Опростете срещите си с ClickUp AI notetaker

Жонглирането между бележки от срещи, последващи действия и задачи може да се усеща като безкрайна задача, особено когато се преминава между няколко инструмента. AI Notetaker на ClickUp елиминира хаоса, като обработва всичко на едно място.

Оставете ClickUp AI Notetaker да се погрижи за бележките, докато вие се концентрирате върху разговора!

С ClickUp AI Notetaker можете да превърнете разговорите в полезни идеи. Ето как:

Автоматизирайте бележките от срещите : ClickUp AI транскрибира и обобщава разговорите и ги запазва в частен документ, така че никога няма да се налага да търсите подробности.

Интелигентни обобщения и задачи за действие: Автоматично извлича ключовите решения и ги превръща в задачи за действие – без повече объркване след срещата.

Лесно търсене: Опитвате се да си спомните какво е казал вашият изпълнителен директор за стратегията за следващото тримесечие? ClickUp ви позволява да търсите транскрипции по говорител, ключова дума или тема, което ви спестява безкрайното преиграване.

Безпроблемна интеграция с работните процеси: За разлика от самостоятелните инструменти за транскрипция, ClickUp AI Notetaker се свързва с Docs, Tasks и инструменти за чат на живо, като гарантира, че информацията от срещите веднага се влива в работата ви – без допълнителни ръчни усилия.

📌 Пример: Маркетинг екип използва ClickUp AI Notetaker по време на сесии за мозъчна атака. Той транскрибира и категоризира записите по теми на кампании, сегменти на целевата аудитория и потенциални действия, спестявайки часове на анализ след срещата.

ClickUp One Up #2: Нека ClickUp Brain се погрижи за магията на обобщаването

ClickUp Brain отива още по-далеч, превръщайки транскрипциите от вашите срещи в търсеща, взаимосвързана база от знания. Представете си, че питате ClickUp Brain: „Какво решихме за бюджета за третото тримесечие?“ и веднага получавате обобщен отговор, извлечен от множество срещи и свързани задачи.

Търсете и анализирайте описания на срещи без усилие с ClickUp Brain

Ето как ClickUp Brain прави дискусиите по време на срещи по-продуктивни:

Генерира интелигентни обобщения на срещи и превежда бележки от срещи

Присвоява задачи за действие като ClickUp Tasks веднага след края на срещата, като по този начин гарантира отчетността.

Преглед на важни теми и решения, взети по време на срещата

Най-хубавото е, че ClickUp Brain работи с множество LLM, включително Gemini, ChatGPT и Claude, зад кулисите, директно от тяхното ClickUp Workspace.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да обобщите дългите транскрипции на срещи, а след това помолете ClickUp Brain да извлече всички действия от обобщението, създавайки бърз списък със задачи.

ClickUp’s OneUp #3: Превърнете срещите в действие с ClickUp Meetings

ClickUp Meetings превръща вашите срещи в структурирани, ориентирани към действие сесии, където всяка дискусия води до ясен резултат.

Платформата предлага функции за сътрудничество, които извеждат комуникацията на ново ниво чрез интегриране на най-добрите инструменти за видеоконферентна връзка, като гарантира, че вашите разговори, бележки и задачи остават свързани.

Свържете дневния ред, бележките и последващите действия с задачите с ClickUp Meetings

Ето с какво се отличава ClickUp Meetings:

Сътрудничество на живо: Независимо дали екипът ви работи дистанционно или в офиса, центърът за срещи на ClickUp позволява на всички да сътрудничат в реално време. Членовете на екипа могат да добавят коментари, да възлагат задачи и да актуализират напредъка по време на дискусията.

Практични протоколи от срещи: Вместо да оставите неясна представа за обсъденото, ClickUp превръща информацията от срещите в проследими задачи, с крайни срокове, отговорни лица и приоритети.

Безпроблемна интеграция с работните процеси: Всичко, от Всичко, от дневния ред на срещите до последващите действия, остава свързано с ClickUp Docs, Tasks и Calendar.

📌 Пример: Дизайнерски екип използва ClickUp Meetings за планиране на спринтове. Те могат да свързват истории на потребители и дизайнерски макети директно със събитието на срещата, което позволява сътрудничество и обратна връзка в реално време по време на сесията.

ClickUp’s OneUp #4: Протоколи от срещи, които наистина дават резултати

Колко пъти сте напускали среща с мисълта: „Какво точно решихме?“ Без структурирани протоколи от срещите ключовите изводи се изгубват, задачите за изпълнение се забравят, а последващите действия се превръщат в игра на познаване.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp елиминира хаоса, като предоставя ясен, структуриран и практичен формат за записване на всичко важно, така че екипът ви да може да премине от обсъждане към изпълнение, без да пропусне нищо.

Получете безплатен шаблон Записвайте, организирайте и действайте без усилие въз основа на информацията от срещите си с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Отличителните характеристики на този шаблон включват:

Предварително структуриран формат за яснота: Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp предлага изчистен и организиран дизайн, който автоматично структурира бележките ви, гарантирайки, че ключовите детайли се записват последователно.

Сътрудничество в реално време: Независимо дали екипът ви работи в офиса, дистанционно или в хибриден режим, всеки може да допринесе за бележките от срещата в реално време, като по този начин се гарантира съгласуваност.

Вградена функция за задаване на задачи: Вместо просто да изброявате решения, този шаблон ви позволява да задавате задачи директно от протокола от срещата, така че да няма объркване относно следващите стъпки.

Безпроблемна интеграция с документи и задачи в ClickUp: Протоколите от вашите срещи не са просто статични документи; те са пряко свързани с вашите задачи, проекти и работни процеси, което гарантира, че информацията в тях може да бъде незабавно приложена на практика.

📮 ClickUp Insight: Вие ли сте един от 16% от анкетираните, които оценяват срещите си като „много неефективни“, или може би сте сред щастливите 12%, които ги считат за „супер ефективни“? Ако сте като повечето екипи, вероятно сте някъде по средата – 35% от анкетираните дават на срещите неутрална оценка 3/5, което показва, че те не са напълно неуспешни, но и не носят максимална полза. ClickUp променя ефективността на срещите на всеки етап! Планирайте с общи дневен ред, записвайте решенията с AI Notetaker и превръщайте дискусиите в изпълними задачи – всичко това в една платформа. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

ClickUp’s One Up #5: Документи за подредено организиране на бележки от срещи

Да водиш добри бележки от срещи е само половината от работата – съхранението, организирането и достъпът до тях, когато е необходимо, са също толкова важни. Разпръснатите документи в различни инструменти създават конфликти, което кара екипите да губят време в търсене на ключови решения и задачи за действие.

С ClickUp Docs вашите бележки от срещи, задачи за изпълнение и последващи действия се съхраняват на едно място, безпроблемно свързано с вашите задачи и работни процеси.

Превърнете разговорите в полезни идеи с ClickUp Docs – мястото, където вашите транскрипции, бележки от срещи и последващи действия се съхраняват в едно динамично работно пространство

Ето защо ClickUp Docs е вашият най-добър съюзник:

Един източник на истина: Вместо да пресявате безкрайни имейли или множество приложения, съхранявайте всичките си бележки от срещи и решения на едно място, което можете да търсите в ClickUp.

Сътрудничество в реално време: Независимо дали сте в отдалечен, хибриден или офисен екип, ClickUp Docs позволява редактиране, коментиране и обратна връзка на живо, като гарантира, че всички са на една вълна.

Автоматично свързване с работни процеси: За разлика от статичните приложения за водене на бележки, ClickUp Docs се интегрира директно с ClickUp Tasks и Meetings, което ви позволява да преобразувате незабавно заключенията от срещите в проследими задачи, като елиминирате риска от забравени действия.

Лесно търсене и организация: Не можете да си спомните какво беше решено на стратегическата среща миналия месец? Няма проблем. Мощната функция за търсене на ClickUp ви помага да намерите конкретни бележки, решения или задачи за действие за секунди.

🧠 Знаете ли, че организациите с над 100 служители губят средно 420 000 долара годишно за непродуктивни срещи.

За да направите срещите още по-ефективни, ClickUp предлага предварително създадени шаблони за срещи, които гарантират, че всяка дискусия е структурирана, практична и продуктивна.

📖 Прочетете още: Как да използвате AI за бележки от срещи

Шаблон за срещи в ClickUp

Накрая, шаблонът за срещи на ClickUp ви помага да създавате дневен ред, да проследявате ключови изводи и да възлагате задачи – всичко в един документ. Този динамичен шаблон се адаптира към вашите специфични нужди.

Получете безплатен шаблон Бъдете организирани и поддържайте всяка среща в правилната посока с шаблона за срещи на ClickUp.

С помощта на шаблона за срещи на ClickUp няма да се налага да създавате протоколи от срещи от нулата, което ще ви спести ценно време и ще гарантира, че цялата важна информация е записвана.

🌟 Интересен факт: Проучвания показват, че служителите прекарват средно 31 часа месечно в непродуктивни срещи. С автоматизирани обобщения и проследяване на задачите, можете да намалите това загубено време наполовина!

ClickUp: перфектното решение в дебата Tactiq срещу Otter AI

Tactiq и Otter AI са мощни инструменти, но все още имат пропуски в превръщането на разговорите в действия. Независимо дали вашият екип трябва да се справя с няколко инструмента за бележки от срещи, да се бори с фрагментирани работни процеси или ръчно да проследява задачите, тези ограничения могат да го забавят.

Тук на помощ идва ClickUp за транскрипция и водене на бележки. Това е цялостна система за поддръжка, която предлага много повече от просто транскрипция.

С ClickUp получавате обобщения на срещите в реално време, автоматизирани задачи, планиране, проследяване, интелигентна автоматизация на задачите и много други. Няма повече разпръснати бележки. Няма повече изгубени задачи. Само безпроблемно сътрудничество, продуктивност и изпълнение – всичко на едно място.

Готови ли сте да подобрите работата си по време на срещи? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се насладете на бъдещето на продуктивните срещи.