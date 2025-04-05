Stable Diffusion и DALL.E: кой AI генератор на изкуство е по-добър?

Вашият клиент се нуждае от впечатляваща визия и я иска веднага. Може би това е елегантна корица на книга, привличаща вниманието публикация в социалните медии или чисто ново лого. Но създаването на подходящата визия не винаги е лесно.

Някои проекти изискват пикселна прецизност, докато други се нуждаят от творчески усет. А понякога се нуждаете и от двете – в кратки срокове.

Тук се включва дебатът Stable Diffusion срещу DALLE. И двата са авангардни AI генератори на изображения, които могат да ви помогнат да създадете смели, въображаеми визуализации за секунди. Но коя от двете да изберете?

В този блог ще сравним техните силни и слаби страни, както и най-добрите примери за употреба, за да можете да изберете идеалния инструмент за следващото си шедьовър. 🚀

⏰ 60-секундно резюме Stable Diffusion и DALL·E са отлични генератори на изкуство за дигитални артисти, дизайнери и създатели на съдържание.

Stable Diffusion е чудесен за тези, които искат дълбока персонализация и контрол, като ви позволява да настроите всеки детайл от вашата творческа визия. DALL·E е идеален за всеки, който търси интуитивно, plug-and-play преживяване, което превръща сложни текстови команди във визуални изображения.

Какво е Stable Diffusion?

чрез Stable Diffusion

Stable Diffusion е AI-базиран генератор на изображения, който преобразува текстови команди в зашеметяващи визуализации, анимации и дори видеоклипове.

Пуснат от Stability AI през 2022 г., той използва дифузия, техника, която постепенно усъвършенства изображението от шум, докато то се превърне в ясна и детайлна картина. В основата си Stable Diffusion използва латентен дифузионен модел (LDM), разработен от изследователската група CompVis. Звучи сложно?

Нека разгледаме AI инструмента за дизайнери в две стъпки. ⚒️

Пряко разпространение: AI постепенно добавя шум към изображението, докато то стане напълно неразпознаваемо.

Обратно отстраняване на шума: AI отстранява шума стъпка по стъпка, възстановявайки висококачествено изображение въз основа на модели, научени от данните за обучение.

През февруари 2024 г. Stability AI обяви Stable Diffusion 3, който значително подобрява производителността, особено при обработката на команди с много теми, качеството на изображенията и правописа. Той включва нова архитектура Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT). *

🧠 Интересен факт: Stable Diffusion произлиза от „процеса на дифузия“ – техника, при която изображенията постепенно се пречистват от шум. Думата „stable“ (стабилен) идва от Stability AI – компанията, която го е разработила!

Характеристики на Stable Diffusion

Stable Diffusion предлага солидни функции, които ви дават по-голям контрол над вашите творения. Независимо дали искате да подобрите качеството на изображението, да промените стиловете или да усъвършенствате детайлите, този модел има някои отличителни характеристики, които го отличават.

Нека разгледаме някои от най-добрите му функции. 💁

Характеристика № 1: Отворен код

Stable Diffusion е с отворен код, така че можете да го използвате, да го настройвате и дори да надграждате, без да плащате за скъпи облачни услуги. Имате компютър с GPU и поне 4 GB VRAM? Чудесно! Можете да го стартирате директно от дома си.

За разлика от DALL-E, тъй като кодът е публично достъпен, общността на AI изкуството постоянно го подобрява – споделя актуализации, нови инструменти и интересни трикове, за да го направи още по-добър. Независимо дали сте художник, който експериментира със стилове, разработчик, който разширява границите, или просто човек, който обича да си играе с AI, Stable Diffusion ви дава свободата да творите по ваши правила.

⚙️ Бонус: Разгледайте най-добрите AI инструменти за маркетинг в социалните медии, за да подобрите стратегията си и да оптимизирате процеса на създаване на съдържание!

Характеристика № 2: Преобразуване на изображения

С Stable Diffusion не е нужно да започвате от нулата, за да промените или трансформирате изображение. Просто го заредете с картинка, добавете текстово подсказване и наблюдавайте как AI генераторът на изображения смесва двете – независимо дали правите малки промени или пълна промяна.

Един от най-готините му трикове?

Depth-to-image (depth2img). Той действително разбира дълбочината и структурата на вашата картина, така че можете да променяте стила (например да превърнете снимка в картина) или да променяте текстури и материали, без да нарушавате перспективата. Много полезно, ако се интересувате от архитектура, дизайн на игри или виртуални светове, където точността е от ключово значение.

🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на AI генератори на изображения е оценен на 257,16 милиона долара през 2022 г. и се очаква да достигне 917,45 милиона долара до 2030 г., като расте с CAGR от 17,4%.

Характеристика № 3: Повишаване на резолюцията и премахване на шума

Stable Diffusion разполага с вградени инструменти за увеличаване на разделителната способност и премахване на шума, така че изображенията, генерирани от AI, изглеждат по-ясни и по-подробни. Ето как помага това. 👇

Увеличаване на разделителната способност: Имате нужда от изображение с по-висока разделителна способност? Моделът Upscaler Diffusion на Stable Diffusion може да увеличи разделителната способност 4 пъти, като ви предоставя кристално чисти изображения с размери до 2048×2048 или повече. Идеален за придаване на професионален вид на вашите AI изкуства и подготовка за печат.

Премахване на шума: Всяка изображение започва като случаен шум, но Stable Diffusion постепенно го почиства стъпка по стъпка, за да постигне ясен резултат с високо качество. AI внимателно следва вашите указания, така че крайното изображение да изглежда точно така, както сте го предвидили.

Цени на Stable Diffusion

Персонализирани цени, на базата на кредити

Какво е DALL-E?

чрез OpenAI

DALL-E, създаден от OpenAI, е AI-базиран инструмент, който превръща текстови описания в изображения. Той комбинира естествен език и визуална обработка, за да генерира широка гама от визуални елементи – от реалистични сцени до напълно сюрреалистични концепции.

Платформата е изградена върху трансформаторна невронна мрежа (вид архитектура на модел за дълбоко обучение), използвайки напредъка на GPT-4o и обучена на огромно количество двойки текст-изображение. Тя научава моделите между думите и визуалните елементи, което ѝ позволява да генерира изцяло нови визуални елементи, включително неща, които не съществуват в реалността.

DALL-E се е развил значително с течение на времето, а най-новата му версия, DALL-E 3, е значително подобрение спрямо DALL-E 2, с по-добро разбиране на сложни команди, по-точно генериране на изображения и директна интеграция с ChatGPT за лесно усъвършенстване.

🧠 Интересен факт: Името „DALL-E“ е умна комбинация от името на сюрреалистичния художник Салвадор Дали и анимационния робот Wall-E на Pixar. Това отразява способността му да създава както реалистични, така и въображаеми визуални ефекти.

Характеристики на DALL-E

DALL-E е специализиран в превръщането на AI арт подсказки в зашеметяващи визуализации. Но това е само началото! От създаването на високодетайлни изображения в реалистичен стил до редактирането и разширяването на съществуващи такива, DALL-E предлага мощни инструменти, които правят създаването на AI арт лесно и вълнуващо.

Нека разгледаме някои от неговите функции. 🤖

Характеристика № 1: Концептуална фузия

Комбинирайте различни идеи, за да реализирате творческата си визия – тук например, репичка пие чашата си с ароматно лате!

Представете си свой собствен творчески AI помощник, който генерира смели, въображаеми концепции и ги превръща в реалност за миг.

Това е DALL-E за вас! Можете да бъдете толкова креативни, колкото искате, с вашите изображения и подсказки, а DALL-E със сигурност ще превърне вашите най-смели идеи в реалност.

Искате да видите котка, облечена в смокинг, докато чете вестник? Няма проблем!

Но DALL-E не просто събира елементи на случаен принцип. Всъщност той ги подрежда по логичен и визуално привлекателен начин, като гарантира, че ръцете, краката и обектите изглеждат естествено и хармонично. Тази способност да обединява концепции и да пренарежда обекти без изрични инструкции му дава явно предимство при създаването на композиции.

Характеристика № 2: Редактиране и ретуширане

DALL-E 3 улеснява редактирането на изображения благодарение на функциите си за вмъкване и изтриване на елементи.

Inpainting: Искате да замените обект, да промените детайл или да почистите част от изображението? Просто опишете какво искате и DALL-E ще се погрижи за останалото.

Outpainting: Имате нужда от по-голяма сцена? Разширете изображението си отвъд границите му, като добавите безпроблемно нови елементи, които съответстват на съществуващия стил.

Вместо да редактирате ръчно изображенията, както в Photoshop, просто кажете на DALL-E какво искате и той ще попълни празнините – идеално за бързи редакции или творчески подобрения. Дори и със същия подтик, DALL-E може да генерира множество варианти, давайки на потребителите повече възможности да усъвършенстват визията си без усилие.

🧠 Интересен факт: Художникът Рефик Анадол създава зашеметяващи инсталации, които използват данни в реално време, за да направят сградите да изглеждат като живи! Използвайки огромни масиви от данни – като 3D сканирания на тропическите гори на Амазонка и милиони изображения на флора и фауна – изкуството на Anadol, задвижвано от изкуствен интелект, превръща статичните структури в динамични, „живи“ цифрови скулптури, предлагайки на зрителите потапящо преживяване, в което изкуството и технологията се сливат.

Характеристика № 3: Вградена интеграция с ChatGPT

Работете върху създаването на страхотно AI изкуство в интерфейса на ChatGPT.

DALL-E работи директно в ChatGPT, така че не е необходимо да измисляте идеалния подтик от нулата. Просто опишете идеята си по естествен начин и ChatGPT ще ви помогне да я превърнете в нещо, което AI инструментът разбира.

Да предположим, че искате да промените изображение. Просто помолете ChatGPT да „направи осветлението по-меко“ или „да добави футуристичен град на заден план“ – и готово, промените са направени.

Това взаимодействие в реално време прави генерирането на AI изкуство по-интуитивно и забавно, вместо да се борите с куп технически настройки.

⚙️ Бонус: Разгледайте AI шаблоните, за да спестите време и да подобрите производителността си, за да повишите ефективността си и да разгърнете творческия си потенциал!

Цени на DALL-E

Персонализирани цени

Сравнение на функциите на Stable Diffusion и DALL-E

И Stable Diffusion, и DALL-E се отличават в създаването на зашеметяващо AI изкуство, всеки по свой уникален начин. Ето един бърз поглед върху основните им разлики, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашия работен процес. 👀

Критерии Stable Diffusion DALL-E Обща производителност Балансира скоростта на генериране и качеството на изображението. Отличава се със стабилност, прецизност, адаптивност и контролирано генериране. Отличава се с разбиране на езика и разнообразие на изображенията. Най-подходящ за генериране на висококачествени, детайлни изображения, които отговарят точно на зададените параметри. Качество и реализъм на изображенията Генерира реалистични снимки и изображения с детайлни фонове Силен в детайлите на изображенията и качеството на фоновете, макар че понякога е по-карикатурен. Рендериране на текст Работи добре с къси фрази; показва текста правилно и бързо. Като цяло е силен в точното изобразяване на текст, въпреки че може да се наложи да се повтори няколко пъти. Персонализиране и контрол Предлага повече опции и контрол на потребителя По-лесен за използване благодарение на технологията за естествен език Универсалност Приспособим за различни индустрии, подпомагащ създаването на съдържание и медицински изображения. Приложенията обхващат творчески области като визуално разказване на истории и практични области като електронна търговия. Данни за обучение Обучен на разнообразен набор от данни, но може да бъде ограничен от качеството на входните данни; разчита на подобрения, инициирани от общността. Обучен на базата на обширен набор от данни с фокус върху разбирането на сложни команди, което води до по-точни интерпретации.

Характеристика № 1: Сигурност

Що се отнася до безопасността, и Stable Diffusion, и DALL-E имат вградени мерки за предотвратяване на злоупотребата с изображения, генерирани от AI. Но те подхождат по различен начин към сигурността.

Stable Diffusion

Платформата използва модул за проверка на безопасността, за да филтрира експлицитното съдържание, и невидими воден знак, за да помогне за идентифицирането на изображения, генерирани от AI. Това й дава уникално предимство при проследяването на цифрови творения.

DALL-E

OpenAI има строги предпазни мерки, които блокират генерирането на насилствено, нецензурно или омразно съдържание. То също така защитава художниците, като отказва да създава изображения, които имитират стила на живи художници, и дори позволява на творците да се откажат от бъдещи обучителни набори от данни.

🏆 Победител: DALL-E! Макар и двата модела да дават приоритет на безопасността, DALL-E 3 разполага с допълнителни нива на защита, особено за артисти, които не желаят техните творби да бъдат използвани за обучение на AI.

🔍 Знаете ли, че... През януари 2021 г. OpenAI пусна Dall-E, първият голям инструмент за генериране на изображения от текст, базиран на GAN. Създаването на изкуство на базата на GAN използва Generative Adversarial Networks (GANs) – AI модел, при който две невронни мрежи – генератор и дискриминатор – се състезават, за да създадат реалистични изображения.

Характеристика № 2: Достъпност

Колко лесно е да се използват тези модели? Е, това зависи от това дали искате plug-and-play опит или пълен творчески контрол.

Stable Diffusion

Платформата е по-гъвкава, но може да не е много подходяща за начинаещи. Въпреки че работи на различни устройства, няма официален потребителски интерфейс – ще ви са необходими инструменти или платформи на трети страни, за да я използвате ефективно.

Широката съвместимост с различни устройства и мащабируемостта му обаче означават, че всеки може да го използва, независимо от изчислителната си мощ.

DALL-E

Това е лесен за използване инструмент с изпипан потребителски интерфейс, който е безпроблемно интегриран в ChatGPT.

DALL-E е проектиран да бъде лесен за начинаещи, като предлага безпроблемно преживяване с ясни инструкции и интерактивни инструменти.

🏆 Победител: Това е Stable Diffusion! Може би няма изпипан потребителски интерфейс, но отворената му достъпност и способността му да работи на почти всеки хардуер го правят по-гъвкав избор, особено за напреднали потребители, които искат пълен контрол.

Характеристика № 3: Практически приложения

И Stable Diffusion, и DALL-E се отличават в различни области, в зависимост от това, което търсите. Нека разгледаме по-подробно:

Stable Diffusion

Stable Diffusion е мощно средство, когато става въпрос за гъвкавост. Използва се в различни индустрии като маркетинг на съдържание, научни симулации и дори медицинско изображение. Прецизността и контролът на платформата я правят предпочитан избор, когато точността е от значение.

DALL-E

От друга страна, DALL-E е невероятно средство, ако се интересувате от визуално разказване на истории, дизайн или дори електронна търговия. Способността му да разбира сложни команди го прави идеален за генериране на уникални, стилизирани визуализации.

🏆 Победител: Равенство! Всичко зависи от това, от какво се нуждаете. Stable Diffusion предлага прецизност и гъвкавост, докато DALL-E се отличава с лекотата си на използване в дизайна и разказването на истории.

🔍 Знаете ли, че... Една от първите AI системи за изкуство е AARON, разработена от Харолд Коен през 1973 г. Тя използва символен AI подход за създаване на черно-бели художествени рисунки.

Stable Diffusion и DALL-E в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят реалните потребители за DALL-E и Stable Diffusion, и, човече, дебатът беше наистина оживен! 🪢

От една страна, имате доверени поддръжници на Stable Diffusion.

Струва ми се, че Dall-E 3 стилизира малко прекалено, почти като Midjourney, докато Stable Diffusion 3 е достатъчно реалистичен, за да може да заблуди някого. – Потребител на Reddit

Друг потребител на Reddit казва:

Stable Diffusion буквално смаза Midjourney и DALL-E... Веднага щом вашите идеи са много конкретни... резултатите от DALL-E 3 също не бяха добри, но поне е безплатен!

От друга страна, привържениците на DALL-E са възхитени от невероятната му способност за бърза интерпретация.

DALL-E 3 е на съвсем друго ниво по отношение на бързото разбиране. Технически погледнато, с SD можете да правите всичко, но става въпрос по-скоро за рисуване на неща или използване на референтни изображения, създадени в controlnet, и, разбира се, фина настройка на моделите. Така че губи много от естественото възникване на изображението, което се получава с DALL-E.

Един потребител на Reddit казва:

С Stable Diffusion технически можете да създадете буквално всичко, което пожелаете. Единственото ограничение е вашата въображение и търпение. Проблемът е, че това изисква много повече работа, отколкото просто да въведете команда и да натиснете Generate. Ще трябва да научите как да въвеждате команди правилно, да научите как работят Checkpoints, Loras, embeddings и т.н., и дори след всичко това, най-вероятно ще трябва да довършите много области, за да изглежда така, както искате. Това са само нещата за начинаещи; има много повече. Ако решите да се впуснете в това, бъдете готови да търсите много в Google.

ClickUp е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Аз съм арт директор в Kredo Inc, компанията майка на 3 дъщерни дружества. Ръководя екип от дизайнери, така че ClickUp ми помага в управлението на проекти, управлението на времето, делегирането на работа и много други неща!

