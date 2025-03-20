Топ 10 инструмента в областта на изкуствения интелект за хотели, които преобразуват преживяването на гостите

Хотелиерският бранш винаги се е адаптирал към променящите се нужди на клиентите, но с бързото развитие на технологиите, особено изкуствения интелект (AI) за хотели, начинът, по който отговаряме на тези нужди, се промени драстично.

Изкуственият интелект в хотелиерството премина от модна дума към основна част от дейността. Според скорошен доклад над половината (58%) от гостите на хотели смятат, че изкуственият интелект може действително да подобри престоя им.

След като научите как да използвате инструментите за изкуствен интелект разумно, ще можете да създадете изключителни преживявания за гостите си, без да губите личния подход.

Въз основа на проучвания и тестове, проведени от екипа на ClickUp, в тази статия съм съставил списък с 10-те най-добри AI инструмента за гостоприемството.

Инструментът за изкуствен интелект трябва да е достатъчно усъвършенстван, за да обработва сложни данни и да автоматизира задачи, и достатъчно лесен за употреба, за да може екипът ви да го използва безпроблемно.

Ето какво трябва да търсите в изкуствения интелект за хотели:

Персонализация за гостите: AI инструменти, които анализират предпочитанията и поведението на гостите, за да предоставят персонализирани препоръки – като предложения за стаи, опции за хранене и дейности – подобряват цялостното преживяване на гостите.

Автоматизация на рутинни задачи: Подходящият AI инструмент трябва да автоматизира повтарящите се задачи, включително настаняване, разпределяне на стаи и запитвания на гости, което позволява на персонала да се съсредоточи върху по-сложни, ориентирани към клиента отговорности.

Интеграция със съществуващи системи: AI инструментът трябва да се интегрира безпроблемно със системи за управление на имоти (PMS), платформи за резервации и друг софтуер за хотели.

Анализ на данни и прозрения: Инструментът за анализ на данни и отчитане в реално време трябва да улеснява информираното вземане на решения, като предлага функции като прогнозиране на търсенето, управление на приходите и проследяване на заетостта.

Мащабируемост: AI инструментът трябва да се мащабира с разрастването на хотела ви, като се адаптира към бизнеса на всички размери – от бутикови хотели до големи курорти – и същевременно да отговаря на нарасналото търсене.

Икономическа ефективност: AI трябва да подобри операциите, като същевременно осигурява добра възвръщаемост на инвестициите. Помислете за дългосрочните ползи, като подобрена ефективност и удовлетвореност на гостите, а не само за първоначалните разходи.

🧠 Интересен факт: В скорошно проучване близо 60% от северноамериканските туристи под 45 години са отговорили, че използват изкуствен интелект за вдъхновение и планиране на пътувания.

Нека преминем към интересната част – да разберем какво отличава тези инструменти и как те могат да подобрят работата на хотела.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на хотели с AI-задачи)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява управлението на хотела и обслужването на клиентите . Неговите възможности за автоматизация на задачите, базирани на изкуствен интелект, го правят идеално решение за управление на сложните задачи, свързани с графика на хотела, координацията на персонала и ежедневните операции.

Добавяйки AI функциите на ClickUp Brain към работния си процес, можете да автоматизирате повтарящи се задачи като графици за почистване на стаи, заявки за поддръжка и проследяване на обслужването на гостите, спестявайки време и намалявайки грешките.

Създайте персонализирано съдържание за вашите гости с помощта на ClickUp Brain.

Освен това, с ClickUp Brain можете да създадете централизирана база от знания и да оптимизирате създаването на съдържание, като гарантирате, че членовете на екипа имат лесен достъп до важната информация. Независимо дали става дума за приветствено имейл, меню за румсервиз или често задавани въпроси – ClickUp Brain може да създава, персонализира и организира, като превръща обслужването на клиенти в детска игра!

От списъци за структурирана организация на задачите до табла за визуален работен поток, ClickUp предлага гъвкави изгледи, подходящи за различни стилове на работа. Екипите могат да възлагат задачи, да определят приоритети, да проследяват напредъка и да си сътрудничат без усилие – всичко това на една платформа.

Използвайте списъци, табла и много други функции, за да управлявате множество задачи с помощта на ClickUp.

Централизирането на комуникацията и разпределянето на задачи на членовете на екипа с ясни приоритети и срокове гарантира безпроблемно сътрудничество между отделите.

Проследявайте важни задачи и срокове с помощта на ClickUp Gantt Chart View

Gantt Chart View и Kanban Board на ClickUp визуално представят задачите и графиците в различните отдели, което позволява на екипите да останат съгласувани и информирани за статуса на проектите.

В допълнение към солидните възможности за управление на задачите, ClickUp Dashboards предлагат подробни отчети, които дават възможност на мениджмънта на хотела да взема решения, основани на данни.

Освен това, ClickUp се интегрира безпроблемно с други инструменти за управление на хотели, като осигурява плавен поток от данни, който подобрява цялостното преживяване на гостите. Това позволява на хотелите да свързват различни приложения, като минимизират ръчното въвеждане на данни и максимизират оперативната съгласуваност.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като незабавно предоставя контекста на ваше разположение.

Като цяло, всеобхватните функции на ClickUp подобряват оперативната ефективност в управлението на хотела и повишават качеството на престоя на гостите, като гарантират, че персоналът може да реагира бързо и ефективно на нуждите им.

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрирайте ClickUp с други инструменти за хотели, за да консолидирате комуникацията между гостите и екипа.

Създайте база от знания с помощта на ClickUp Brain, където персоналът може да има незабавен достъп до стандартни оперативни процедури, указания и подробна информация за обекта.

Прилагайте персонализирани формули в полетата за задачи, за да изчислявате бюджети, разходи или други специфични показатели директно във вашия работен процес за прецизно финансово проследяване.

Използвайте ClickUp Docs , за да разработите маркетингови материали, така че често търсената информация, като често задавани въпроси, възможности за хранене или местни пътеводители, да е лесно достъпна за персонала или дори за самообслужване от страна на гостите.

Повишете сигурността и съответствието, като активирате разрешения и достъп въз основа на роли в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се почувстват претоварени от набора от функции, но могат да използват ръководствата за по-бързо усвояване.

Мобилната версия не разполага с някои от функциите и плавността на настолната версия на приложението.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Знанието, че идеите и задачите са документирани и планирани, носи голямо спокойствие. Това ви позволява да се съсредоточите върху задачите, които имате пред себе си. Това е разликата, която ClickUp направи. То позволи по-голяма прозрачност между отделите и създаде единен начин на работа.

2. Zingle (Най-доброто за комуникация, базирана на изкуствен интелект)

чрез Medallia

Функциите на Zingle, базирани на изкуствен интелект, правят съобщенията с гостите изключително ефективни, като предлагат персонализирани взаимодействия през различни канали. Бях впечатлен от анализа на настроенията, който идентифицира кога гостите може да се нуждаят от допълнително внимание. Това позволява на хотелите да се справят бързо с потенциални проблеми, като осигуряват по-проактивно преживяване за гостите.

Най-добрите функции на Zingle

Опростете операциите, като активирате автоматичната категоризация на съобщенията, което помага на персонала да се фокусира върху задачите с висок приоритет.

Следете нивото на удовлетвореност на гостите с данни от разговори в реално време

Настройте предварително дефинирани автоматизирани отговори за конкретни ключови думи или заявки.

Ограничения на Zingle

Забелязах, че Zingle не може да изпраща ефективно масови съобщения, което може да бъде ограничаващо за хотели, които се нуждаят да достигнат до много гости едновременно.

Някои потребители считат, че функциите за автоматизирани съобщения са ограничаващи, с ограничени възможности за персонализиране на графика или редактиране на автоматизирани работни процеси.

Цени на Zingle

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Zingle

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

3. Revinate (Най-доброто за управление на данни за гости)

чрез Revin в e

Revinate се отличава в използването на технологии за изкуствен интелект, за да подобри ангажираността на гостите и персонализацията на маркетинга. Той използва алгоритми за изкуствен интелект, за да анализира данните за гостите и да създава динамични, персонализирани имейл кампании.

Най-добрите функции на Revinate

Получете ясна представа за състоянието на вашата база данни от таблото за гости на Revinate.

Интегрирайте информацията, използвайки набора от продукти на Revinate (Маркетинг, Резервации, Ivy и Отзиви на гости) в единна, цялостна картина.

Създайте филтри за променлив период, за да проследявате тенденциите при пристигането и заминаването на гостите.

Извършвайте анализ на поведението на клиентите въз основа на статистически данни за ангажираността в кампаниите, оценки на настроенията, история на допълнителните продажби, NPS и други параметри.

Ограничения на Revinate

Интерфейсът на платформата е малко сложен и изисква време за опознаване, особено за екипи, които не са запознати с CRM инструментите.

Някои потребители са повдигнали въпроси относно непостоянната доставка на имейли, което може да повлияе на степента на ангажираност на гостите.

Цени на Revinate

Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви на Revinate

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. ALICE (Най-доброто за управление на операциите с изкуствен интелект)

чрез Ac tlab

ALICE by Actabl е като личен асистент за управлението на хотела ви. Тя централизира заявките на гостите, задачите и почистването. Това, което ми се стори особено полезно, е как тя се интегрира безпроблемно с съществуващите системи, улеснявайки проследяването и управлението на работните процеси, без да се налага да се изобретява колелото наново.

Най-добрите функции на ALICE

Бъдете в течение с нощните обороти, като проследявате напредъка чрез изгледа на PM таблото, което предоставя ясен преглед на готовността на стаите.

Създавайте специални билети във всеки разговор с гост, за да управлявате без усилие заявките.

Организирайте подбрана база данни с надеждни местни доставчици, ресторанти и атракции, поддържана от Google Places.

Интегрирайте OpenTable безпроблемно в Actabl, за да правите, потвърждавате и променяте резервациите за хранене на гостите без усилие.

Ограничения на ALICE

ALICE има склонност да генерира много известия, което е прекалено и може да бъде смущаващо.

Цени на ALICE

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ALICE

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за ALICE

Нашата комуникация се подобри значително по отношение на навременността и възможността за създаване, управление и разрешаване на заявки чрез различни канали за комуникация.

👀 Знаете ли, че... Последните данни от проучвания показват, че ентусиазмът на потребителите към изкуствения интелект (AI) изпреварва неговото внедряване в бизнеса.

5. Guestline (Най-доброто за управление на имоти)

чрез София Паганеси

В хотелиерството, за да останете конкурентоспособни, трябва постоянно да коригирате цените, за да отговарят на търсенето. Guestline опростява този процес. Това е система за управление на имоти, базирана на изкуствен интелект, която автоматизира ценовите стратегии и оптимизира наличността на стаи в различни платформи за резервации. Функциите й за коригиране на цените в реално време позволяват динамично ценообразуване в зависимост от търсенето.

Най-добрите функции на Guestline

Следете цените на конкурентите и динамично коригирайте цените на хотела си, за да останете конкурентоспособни.

Оценявайте търсенето на стаи в реално време, за да препоръчате промени в цените

Автоматизирайте съгласуването на плащанията с ежедневни отчети и консолидирани извлечения с помощта на GuestPay.

Използвайте Rezlynx PMS, за да управлявате разпределението на стаите, да регистрирате проблеми с поддръжката и да проследявате наличностите в стаите – всичко на едно място.

Ограничения на Guestline

Guestline има ограничени възможности за персонализиране, което го прави предизвикателство за хотели с конкретни нужди по отношение на брандинга или оперативната дейност.

Редовните актуализации са необходими за поддържане на производителността.

Цени на Guestline

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Guestline

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Kipsu (Най-доброто за унифицирана комуникация)

чрез Kipsu

Системата за съобщения в реално време на Kipsu помага за подобряване на комуникацията с гостите, като дава възможност на екипите да създават по-лични и отзивчиви моменти на обслужване. Независимо дали чрез незабавни съобщения с гостите или чрез задълбочени анализи, които насочват подобренията в обслужването, Kipsu предлага решение за подобряване на етикета на обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Kipsu

Обединете комуникацията, като съберете съобщенията от SMS, имейл и социални медии

Предоставяйте персонализирани услуги на гостите с пълна гама от функции, предназначени за луксозни имоти.

Ангажирайте гостите на всеки етап, от преди пристигането до след напускането

Реагирайте проактивно, като получавате известия при възникване на проблеми, което дава на екипа ви предимство в превръщането на потенциален проблем в положително преживяване.

Ограничения на Kipsu

Потребителите са срещали спорадични грешки във връзката, като предупреждения за „несигурност“, което може да бъде разочароващо и да прекъсне комуникацията.

Съществуват предизвикателства, свързани с комплексни интеграционни настройки, особено при синхронизиране с системи на трети страни или по-стари версии на софтуер.

Цени на Kipsu

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Kipsu

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Kipsu

Това е фантастично решение за хотелиерите, което им позволява да комуникират директно с клиентите си, много лесно за използване и на добра цена. Комуникацията може да бъде за различни опции.

7. AskSuite (Най-доброто за поддръжка на гости, базирана на изкуствен интелект)

чрез AskSuite

AskSuite не е просто чатбот с изкуствен интелект. Това е интуитивна платформа, която опростява работата на хотела, подобрява взаимодействието с гостите и повишава ефективността на резервациите, като същевременно се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии.

Най-добрите функции на AskSuite

Записвайте и проследявайте потенциалните клиенти автоматично, добавяйте запитвания на гости към CRM системата си и отговаряйте навременно, за да максимизирате възможностите за резервации.

Генерирайте оферти в реално време за гостите, използвайки технология, базирана на изкуствен интелект, която се адаптира към наличността на стаи и цените.

Ускорете времето за отговор чрез автоматизиране на взаимодействията с гостите на различни платформи (уеб чат, WhatsApp, Instagram и др.).

Ограничения на AskSuite

Макар Asksuite да предлага силна интеграция и автоматизация, той може да не разполага с необходимата гъвкавост за специфичните изисквания на хотелиерския бизнес.

Настройването на Asksuite може да изисква значителни начални усилия.

Цени на AskSuite

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за AkSuite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

👀 Знаете ли, че... Хотелът Cosmopolitan в Лас Вегас използва AI чатбот, наречен Rose, който позволява на гостите да изпращат текстови съобщения за помощ при задачи като резервации в ресторанти или получаване на бързи съвети за града.

8. StayNTouch (Най-доброто за управление на хотели, ориентирано към мобилни устройства)

чрез StayNTouch

StayNTouch позволява на гостите да се регистрират на своите телефони или на киоск, така че да могат да пропуснат опашката и да стигнат до стаите си супер бързо, което прави престоя им много по-приятен. Интуитивната им система за управление на имоти, базирана на облак, прави управлението на хотел много по-лесно.

Най-добрите функции на StayNTouch

Интегрирайте с над 1200 решения на трети страни за персонализирано управление на хотела.

Свържете се безпроблемно с големите платформи за резервации и онлайн туристически агенции, като Agoda, Booking.com, Hotwire и др., което ви позволява да намалите надрезервациите и да увеличите заетостта.

Намалете времето за чакане във фоайето, като предложите мобилно самообслужване при настаняване, което позволява на гостите да отидат директно в стаите си.

Ограничения на StayNTouch

Финансовите отчети на StayNTouch могат да бъдат малко строги и да не предлагат възможностите за персонализиране, от които се нуждаят някои хотели.

Мобилното приложение е полезно за основни задачи, но не предоставя пълна картина. Например, не можете да получите достъп до подробни запитвания на гости или да изготвяте конкретни отчети от мобилния интерфейс.

Цени на StayNTouch

StaynTouch PMS: 12 долара на месец за стая

StaynTouch 2. 0: 17 $/месец на стая

Оценки и отзиви за StayNTouch

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за StayNTouch

Започнахме да използваме StaynTouch, когато отворихме бутиковия си хотел, и оттогава го внедрихме и в другите ни два обекта. Първоначалната настройка беше улеснена от експертен екип за обучение, който остана на разположение. Наличието на определен контакт улеснява удовлетворяването на всички наши нужди. Харесва ни и възможността да персонализираме началната страница според нуждите на потребителя, както и широките възможности за отчитане и интеграция.

9. IDeaS Revenue Solutions (Най-доброто за управление на приходите)

чрез IdeaS

От определянето на оптимални цени на стаите до предоставянето на точни прогнози за търсенето, IDeaS Revenue Solutions опростява управлението на приходите. Информацията, базирана на изкуствен интелект, и точните препоръки за данни дават възможност на хотелите да привличат идеалните гости на най-добрите цени.

Можете да провеждате симулации на сценарии, като тествате промени в цените и потенциални стратегии с „what-if” анализ, за да разберете потенциалните въздействия преди внедряването.

Най-добрите функции на IDeaS Revenue

Използвайте усъвършенствано моделиране на цените, за да отговорите на тенденциите в търсенето и прозорците за резервации.

Повишете точността на прогнозите, като използвате алгоритми за машинно обучение, които улавят сезонните тенденции, вариациите в зависимост от деня от седмицата и влиянието на местните събития.

Управлявайте безпроблемно множество имоти с централизирани табла, които предоставят информация в реално време за цялото ви портфолио.

Ограничения на IDeaS Revenue Solutions

Настройката може да отнеме много време и да бъде сложна, особено в началото, и изисква много фини настройки, за да работи оптимално.

Опциите за персонализирани отчети са донякъде ограничени, което може да бъде разочароващо, ако търсите конкретни, подробни анализи или уникални изгледи на данни.

Цени на IdeaS Revenue Solutions

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за IdeaS Revenue Solutions

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. RoomRaccoon (Най-доброто за управление на рецепцията)

чрез RoomRaccoon

RoomRaccoon може да бъде комплексната платформа, от която се нуждаете, за да опростите работата на хотела си. С всичко на едно място, тя без усилие оптимизира комуникацията с гостите, задачите на персонала и ценовите стратегии, като прави управлението по-гладко от всякога.

Най-добрите функции на Room Raccoon

Получете достъп до анализи в реално време и вземайте по-интелигентни решения за управление на бизнес процесите по отношение на заетостта, управлението на приходите на хотела и тенденциите при резервациите.

Насърчавайте директните резервации с персонализирана система за резервации, която намалява зависимостта от външни онлайн туристически агенции.

Използвайте система за управление на имоти, за да автоматизирате процесите на рецепцията и да наблюдавате офисните операции.

Интегрирайте счетоводен софтуер, като QuickBooks и Xero, за да генерирате автоматизирани финансови отчети.

Ограничения на Room Raccoon

Инструментът понякога изпитва забавяния при запазването и актуализирането на данни, особено по време на пиковите часове.

Интеграциите с услуги на трети страни са ограничени.

Цени на Room Raccoon

Вход: 226 $/месец на стая

Стартово ниво: 287 $/месец на стая

Премиум: 424 $/месец на стая

Предприятие: 593 $/месец на стая

Оценки и отзиви за Room Raccoon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 1/5 (55+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Room Raccoon

Продуктът е лесен и прост за използване, много надежден, не сме имали технически проблеми, системата за резервации и връзките с OTA работят перфектно.

Предефиниране на гостоприемството в ерата на изкуствения интелект с ClickUp

Внедряването на технологии за изкуствен интелект вече не е опция за никого в хотелиерската индустрия, а е от съществено значение за поддържането на конкурентоспособност. Инструментите за изкуствен интелект за хотели не само подобряват ефективността, но и създават персонализирани преживявания, които гостите наистина ценят.

Инструменти като ClickUp се отличават с това, че предлагат цялостни решения за управление. Те съчетават AI-базирани функции с лесни за употреба интерфейси, за да можете лесно да управлявате всичко на едно място, от ежедневните задачи до заявките на гостите.

Готови ли сте да подобрите представянето си в хотелиерския бранш?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!