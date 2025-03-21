Pumble срещу Slack: кой инструмент за сътрудничество е по-добър?

Знаете как е – безкрайни известия, разпръснати съобщения и онзи един колега, който все още не може да намери последната актуализация.

След като дистанционната и хибридната работа вече са норма, изборът на подходящия инструмент за сътрудничество не е просто нещо, което е хубаво да имате; той е от съществено значение за поддържането на продуктивността и ангажираността на дистанционните екипи.

Slack отдавна е най-популярната платформа за комуникация в екип, но по-новите играчи като Pumble разтърсват пазара.

Как да решите коя платформа поддържа безпроблемни разговори, без да добавя хаос? В тази публикация ще разгледаме Pumble и Slack – като сравним функциите, цените и използваемостта – за да ви помогнем да намерите най-подходящата за вашия екип.

🌟 Спойлер: Останете с нас и ще ви представим алтернатива, която е по-добра и от Pumble, и от Slack.

⏰ 60-секундно резюме Pumble срещу Slack – вижте какво ги отличава! Автоматизация: Pumble предлага основна автоматизация на съобщенията, докато Slack предоставя Workflow Builder за по-разширена автоматизация на задачи, напомняния и одобрения.

Съхранение на съобщения: Pumble съхранява безплатно неограничен архив от съобщения, докато Slack ограничава безплатните потребители до 90 дни архив от съобщения.

Споделяне на файлове: И двете платформи позволяват споделяне на файлове в чатовете; обаче Pumble предлага неограничена история, докато историята на файловете в Slack е обвързана с ограниченията на историята на съобщенията.

Интеграции: Pumble предлага основни интеграции с инструменти за съхранение в облак и управление на задачи, но Slack може да се похвали с над 2400 интеграции, включително популярни услуги като Google Drive, Asana и Jira.

Цени: Pumble се позиционира като достъпна опция с основни функции, докато Slack предлага премиум функции на по-висока цена.

Ако искате да се възползвате от предимствата и на двата инструмента на цената на един, опитайте ClickUp – универсалното приложение за работа с интегриран чат.

Какво е Pumble?

Pumble е платформа за комуникация и сътрудничество в реално време, която опростява работата в екип и повишава производителността. Мислете за нея като за централен хъб за всички комуникационни нужди на вашия екип. Независимо дали управлявате дистанционни служители или координирате проекти, Pumble поддържа комуникацията организирана и достъпна.

Функции на Pumble

Pumble предлага незабавни съобщения, споделяне на файлове и групови видео/аудио разговори, всичко това в лесен за използване интерфейс. Ето по-подробен поглед върху някои от основните му функции:

Функция № 1: Споделяне на файлове и сътрудничество

С Pumble можете да споделяте файлове от всякакъв размер и тип – документи, изображения или видеоклипове – директно в разговорите си. Това улеснява сътрудничеството по проектите и гарантира, че всички са на една и съща страница.

Имате нужда да включите подизпълнители или външни доставчици? Pumble ви позволява да предоставите гостуващ достъп с пълен контрол върху каналите или информацията, до които те имат достъп.

Освен това можете да персонализирате уведомленията си, като изберете от кои канали или лица искате да получавате информация, което ще ви помогне да намалите разсейването и да се концентрирате върху най-важното.

Характеристика № 2: Многоканална комуникация

Свържете се лице в лице с екипа си чрез висококачествени аудио и видео разговори, допълнени с функции като виртуални фонове, споделяне на екран и шумопотискане за безпроблемно преживяване.

Независимо дали се нуждаете от бърз чат един на един или от специално място за дискусии в екип, Pumble ви позволява да поддържате връзка чрез директни текстови или гласови съобщения и организирани канали за конкретни проекти, екипи или теми.

Характеристика № 3: Лесен достъп

Работете безпроблемно на настолни компютри, уеб и мобилни приложения, като поддържате връзка с екипа си, независимо къде се намира. Бъдете в крак с разговорите в реално време от всяко устройство – независимо дали сте в офиса, работите дистанционно или сте в движение.

Освен това Pumble се интегрира безпроблемно с популярни инструменти, което ви помага да оптимизирате работния си процес и да повишите производителността.

Цени на Pumble

• Безплатно

• Предимство: 2,99 $/месец на потребител

• Бизнес: 4,99 $/месец на потребител

• Enterprise: 7,99 $/месец на потребител

🧠 Интересен факт: Джеф Безос въведе „правилото за две пици“ в Amazon, което гласи, че ако две пици не са достатъчни, за да нахранят екипа, то екипът е прекалено голям. Този принцип насърчава по-малките, по-фокусирани екипи за сътрудничество, което повишава ефективността, подобрява концентрацията и позволява по-бързо вземане на решения.

📮ClickUp Insight: Специалистите, работещи с информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате:

Какво е Slack?

Slack е инструмент за комуникация и сътрудничество в реално време, който замества традиционните имейли с съобщения в реално време. Неговият интуитивен, лесен за използване интерфейс и мощни интеграции помагат на екипите да поддържат връзка чрез канали, директни съобщения и споделяне на файлове.

Функции на Slack

От разширени възможности за търсене до безпроблемна интеграция с приложения, Slack предоставя централизирана платформа за комуникация на работното място. Ето някои от най-забележителните му характеристики:

Функция № 1: Slack Huddles

Започнете бързи, неформални аудио разговори в канал, използвайки Huddles. Идеални за спонтанни дискусии и бързи проверки, Huddles ви позволяват да заобикаляте формалните срещи. Те предлагат лесен и удобен начин да се свържете с членовете на екипа в реално време.

Характеристика № 2: Разширена екосистема от приложения

Използвайте интеграциите на Slack, за да се свържете безпроблемно с инструменти за продуктивност като Asana, Google Workspace и Microsoft 365. Сътрудничеството с външни партньори, доставчици и клиенти е сигурно с Slack Connect, който позволява споделяне на публични канали за по-гладка комуникация между компаниите.

Адаптирайте Slack към вашите нужди с ботове и разширения, които автоматизират отчетите, подпомагат управлението на проекти и предоставят анализи в реално време директно в разговорите.

Функция № 3: Разширена автоматизация на работния процес

Използвайте вградения в Slack Workflow Builder, за да автоматизирате рутинни задачи като съобщения за назначаване, заявки за одобрение и актуализации на статуса – без да е необходимо кодиране.

Създайте персонализирани работни процеси, които се интегрират с външни приложения като Salesforce, Jira и Zapier, за да опростите процесите и да намалите ръчната работа. Автоматизирайте напомнянията, известията и споделянето на данни между инструментите, като поддържате екипите в правилната посока, без да е необходимо постоянно да проверявате.

Цени на Slack

• Безплатно

• Предимство: 8,75 $/месец на потребител

• Business+: 15 USD/месец на потребител

• Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

👀 Знаете ли, че... Според проучване на Уортън за организационното сътрудничество, времето, което мениджърите и служителите отделят за съвместни дейности, се е увеличило с поне 50% през последните две десетилетия.

Pumble срещу Slack: сравнение на функциите

След като разгледахме предимствата на Pumble и Slack, нека видим как се съпоставят техните функции.

Таблицата по-долу подчертава основните разлики, което улеснява сравняването и избора на най-подходящия за вашия екип.

Функция Pumble Slack Бонус: ClickUp Автоматизация на работния процес Основна автоматизация на съобщенията Workflow Builder за автоматизиране на задачи, напомняния и одобрения Лесен инструмент за автоматизация „Когато-Тогава“, задвижван от изкуствен интелект История на съобщенията Неограничен архив на съобщенията безплатно Ограничено до 90 дни при безплатния план Интегриран чат с неограничен брой съобщения в безплатния план Споделяне на файлове и сътрудничество Споделяйте файлове в чатове, неограничена история Споделяйте файлове, но историята на съобщенията е ограничена, освен ако не направите ъпгрейд. Споделяйте файлове, видеоклипове, гласови бележки, свързвайте чата със задачи и др. Многоканална комуникация Канали, директни съобщения, гласови повиквания Канали, директни съобщения, Huddles, гласови и видео разговори Канали, обаждания, видеоразговори, запис на екрана, гласови бележки, директни съобщения Достъпност и платформи Работи на настолни компютри, в уеб и на мобилни устройства. Работи на настолни компютри, в уеб и на мобилни устройства. Работи на настолни и мобилни устройства Интеграции Основни интеграции с инструменти за съхранение в облак и управление на задачи Над 2400 интеграции, включително Google Drive, Asana и Jira Над 1000 интеграции, включително Zapier, Slack (импортиране на съобщения) и други Съотношение цена-качество Достъпни цени с основни функции Премиум функции, но на по-висока цена Чатът е достъпен в безплатния план. Сътрудничество с гости и външни лица Достъп за гости за доставчици и подизпълнители Slack Connect за сигурно сътрудничество с външни партньори Детайлен контрол на достъпа на гости

Характеристика № 1: Неограничена история на съобщенията

Pumble предлага неограничен архив на съобщенията дори в безплатния си план. Това е значително предимство за екипи, които разчитат на минали разговори за контекст, въвеждане в работата или управление на знанията.

Slack ограничава историята на съобщенията в безплатния си план, което затруднява достъпа до по-стара информация, без да се премине към платен абонамент. За екипи, които се съобразяват с бюджета си и дават приоритет на достъпа до комуникацията си пред цялата история на съобщенията, Pumble е по-практичният избор.

🏆 Победител: Pumble е ясен победител в тази категория с дългосрочен достъп до историята на съобщенията.

Характеристика № 2: Достъпност и платформи

По отношение на достъпността и наличността на платформата, както Pumble, така и Slack предлагат безпроблемно преживяване на настолни, уеб и мобилни приложения.

Това гарантира, че екипите могат да останат свързани и продуктивни, независимо от местоположението или устройството, което прави резултата равен в тази категория. Независимо дали предпочитате да работите от компютъра, браузъра или смартфона си, и двете платформи ви предлагат необходимите възможности.

🏆 Победител: Равенство! И двата инструмента предлагат безпроблемна достъпност на различни устройства.

Характеристика № 3: Интеграции и автоматизация на работния процес

Slack предлага широка екосистема от интеграции с различни инструменти за продуктивност, което помага на екипите да го свържат със съществуващите работни процеси, за да автоматизират задачите и да оптимизират процесите.

Макар Pumble да предлага основни интеграции, той не може да се сравни с широкия набор от функции на Slack и неговите усъвършенствани възможности за автоматизация на работния процес, като Workflow Builder. Ако вашият екип разчита в голяма степен на интеграции и автоматизация за повишаване на производителността, Slack е по-добрият избор.

🏆 Победител: Slack, с по-голяма екосистема от приложения, улеснява свързването с съществуващите работни процеси.

Накратко, Pumble печели по отношение на достъпна цена, неограничен архив на съобщенията и основни функции за сътрудничество, което го прави идеален за екипи с ограничен бюджет, които се нуждаят от прост, но ефективен инструмент.

От друга страна, Slack печели с своите усъвършенствани функции, като автоматизация, интеграции и сигурност, което го прави по-подходящ за големи предприятия с комплексни работни процеси.

Pumble срещу Slack в Reddit

Прегледахме Reddit, за да видим какво казват потребителите за Pumble и Slack.

Когато разглеждат алтернативи на Slack в Reddit, някои потребители посочват Pumble като благоприятна опция за тези, които не могат или не искат да плащат за Slack.

Никога не бях чувал за Pumble. Той е невероятен и ще го използваме за клиенти, които не могат или не искат да си позволят Slack.

Други обаче посочват по-широкия спектър от интеграции и утвърденото присъствие на Slack:

Ние използваме Slack за сътрудничество в групи и между нас и клиентите, за работа по проблеми и за изпълнение на задачи. Нашият Slack е интегриран в Jira, продуктите на Atlassian и Salesforce. Споделянето на код и логове и свързването на нишка в Jira е доста удобно. Има куки, които известяват екипа ми, когато клиент създаде нов билет в Salesforce. Работи чудесно.

Дискусиите в Reddit показват, че най-добрият избор между Pumble и Slack зависи до голяма степен от индивидуалните нужди и приоритети на екипа. Цената, наборът от функции и съществуващите интеграции са ключови фактори в процеса на вземане на решение.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Pumble и Slack

Ако търсите повече опции в областта на сътрудничеството в екип и планирането на комуникацията, обмислете ClickUp.

Приложението everything app for work е атрактивна алтернатива на Pumble и Slack; в следващия раздел ще ви обясним защо.

Предимство № 1 на ClickUp: Сътрудничество в реално време с ClickUp Chat

ClickUp Chat разполага с всички основни функции, които бихте очаквали от чат, и още много други.

Чатът не работи. Чат приложенията, изолирани и отделени от другите ни инструменти, вече не са ефективни. Запознайте се с ClickUp Chat, който е повече от инструмент за съобщения. Той е напълно интегриран в работно пространство, което комбинира чат, задачи и документация в една платформа.

Нещо повече от обикновено съобщение : за разлика от Slack и Pumble, където чатът често съществува в изолирана среда, : за разлика от Slack и Pumble, където чатът често съществува в изолирана среда, ClickUp Chat позволява на екипите да комуникират директно в рамките на работните си процеси, като дискусиите остават свързани с задачите и проектите.

Без ограничения на съобщенията – никога : За разлика от ограничителната 90-дневна история на Slack, ClickUp предлага неограничена безплатна история на чата и гарантира, че всеки разговор остава достъпен.

Маркирайте задачи и свързвайте документи: За разлика от Slack и Pumble, които изискват външни интеграции, ClickUp позволява на потребителите да преобразуват съобщенията в изпълними задачи директно от чата. Това означава по-малко превключване на контекста и по-ефективно сътрудничество.

Защо ClickUp печели: ClickUp – с неговите всеобхватни функции за съобщения – премахва разликата между комуникацията и изпълнението. Интегрирането на чата с управлението на проекти оптимизира комуникацията и поддържа всичко организирано, което го прави по-мощен от самостоятелните приложения за съобщения.

Имаме добра новина, ако вашият екип обича Slack, но се нуждае от проектната мощ на ClickUp, за да получи най-доброто от двата свята. ClickUp предлага интеграция със Slack за свързване на работните процеси, като предоставя още една опция за екипи, които търсят комбинирана функционалност.

Използвайте функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) на ClickUp, за да създавате незабавно задачи за действие и да ги присвоявате на други хора или дори на себе си.

Функцията „Assigned Comments“ на ClickUp превръща случайните дискусии в ясни, проследими задачи – нещо, което нито Pumble, нито Slack могат да направят толкова безпроблемно.

Поддържайте обратната връзка организирана : докато Pumble и Slack позволяват коментари, ClickUp ви дава възможност да присвоявате коментари на конкретни лица, превръщайки обратната връзка в изпълними задачи.

Никога не пропускайте задачи : ClickUp гарантира, че нито един коментар няма да остане незабелязан, като автоматично уведомява отговорните лица. Няма повече превъртане на безкрайни коментари, за да разберете кой какво трябва да направи.

По-бързи последващи действия: Потребителите могат да маркират възложените коментари като решени, след като са завършени, което оптимизира работните процеси без допълнителни инструменти.

Защо ClickUp печели: С вградената функция за възлагане на задачи в разговорите, ClickUp гарантира отчетност и съвместно изпълнение на задачите, за разлика от Slack и Pumble, където съобщенията и задачите са трудни за проследяване.

ClickUp One Up #3: Незабавно записване на екрана с Clips

Всеки клип, който записвате в коментар, задача или документ в ClickUp, се добавя автоматично към вашия Clips Hub за лесно организиране.

ClickUp Clips добавя ново измерение към асинхронната комуникация с вградена функция за запис на екрана и видео съобщения.

Той ви позволява да записвате и споделяте кратки видеоклипове директно в ClickUp. Подобрете вашите комуникационни стратегии, като улесните предоставянето на визуална обратна връзка, обясняването на сложни идеи или просто общуването с вашия екип лице в лице, без да планирате официална среща.

Обяснете визуално : Представете си, че записвате обяснително видео за вашия продукт. Статичен : Представете си, че записвате обяснително видео за вашия продукт. Статичен екранен снимок или споделяне на екрана на вашата дълга страница в приложение на трета страна няма да има същия ефект. Вместо това, клип с анотации може да обясни сложни процеси и да сподели дълго уеб съдържание без проблеми.

Преодолейте комуникационните бариери: ClickUp Clips позволява по-богата комуникация, като предава тон и визуални сигнали, които могат да се загубят в текстовите чатове или обикновените видеоконференции, което води до по-ефективни и емпатични взаимодействия.

Подобрете споделянето на знания: Clips позволява на членовете на екипа да създават и споделят видео уроци, ръководства или обяснения, като изграждат библиотека с лесно достъпни знания, която надхвърля ограниченията на статичните уикита или споделените документи.

Защо ClickUp печели: Неговата функция за асинхронна видео комуникация елиминира необходимостта от допълнителни инструменти за запис на екрана и срещите, което прави дистанционното сътрудничество и споделянето на обратна връзка по-ефективни.

ClickUp One Up #4: Производителност, задвижвана от изкуствен интелект с ClickUp Brain

Обобщете бележките от срещите и записвайте ключовите изводи за секунди с ClickUp Brain!

Вече не е нужно да питате някого за актуална информация – ClickUp Brain дава незабавни, точни и контекстуални отговори за задачи, документи и хора от всяка работа в ClickUp.

Незабавни обобщения, генерирани от изкуствен интелект : докато Slack и Pumble изискват от потребителите да превъртат ръчно историята на съобщенията, ClickUp Brain може да обобщи цели разговори, бележки от срещи и актуализации на проекти за няколко секунди.

Интелигентна автоматизация за производителност : За разлика от Workflow Builder на Slack (който се фокусира върху задачите за изпращане на съобщения), ClickUp Brain автоматизира повтарящите се действия, предлага следващи стъпки и дори изготвя чернови на съдържание.

Търсене и препоръки, базирани на изкуствен интелект: ClickUp Brain незабавно намира подходящи задачи, файлове и разговори, елиминирайки необходимостта от ръчно претърсване на стари съобщения.

Защо ClickUp печели: ClickUp Brain отива отвъд комуникацията, като прави целия ви работен процес по-интелигентен и помага на екипите да останат организирани, информирани и продуктивни – всичко това в рамките на една платформа.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp AI, за да обобщите дългите низове в Slack/Pumble в изпълними задачи. Копирайте и поставете дългите чат дискусии в Slack/Pumble в ClickUp Brain. Помолете Brain да обобщи ключовите изводи, да ги превърне в задачи, да зададе крайни срокове и да добави отговорни лица!

ClickUp е сърцето на нашия бизнес – нашата платформа за управление на бизнеса. Успяхме да консолидираме сътрудничеството и отчитането в една система, което дава на нашия екип прозрачност в работата ни, а на нашите клиенти – прозрачност в това, което правим за техния бизнес.

Отиваме отвъд Pumble и Slack

Макар и Pumble, и Slack да предлагат ценни функции, нито една от платформите не отговаря напълно на нуждата от истински унифицирана комуникация и сътрудничество, директно интегрирани с управлението на проекти.

Чрез комбинирането на надеждни комуникационни функции като ClickUp Chat, механизми за обратна връзка като Assigned Comments и иновативни инструменти като ClickUp Clips, ClickUp повишава производителността, като гарантира, че комуникацията става неразделна част от работния процес.

В крайна сметка най-добрият избор зависи от конкретните нужди на вашия екип. Ако обаче търсите платформа, която предлага мощна комбинация от комуникация, управление на проекти и достъпна цена, ClickUp е привлекателна алтернатива.

Готови ли сте да усетите разликата? Регистрирайте се в ClickUp още днес!