Топ 10 алтернативи на Flowise AI за създаване на персонализирани LLM приложения

Създаването на решения, задвижвани от AI, трябва да бъде просто, ефективно и мащабируемо. Независимо дали създавате персонализирани работни процеси, чатботове или приложения, задвижвани от AI, ви е необходим инструмент, който поддържа автоматизация, персонализация и интелигентно вземане на решения.

Flowise AI ви помага да персонализирате AI агенти, да автоматизирате задачи и да разработвате AI-управлявани асистенти, използвайки големи езикови модели (LLM).

Flowise AI обаче има и своите недостатъци – ограничената гъвкавост, сложните настройки и високата цена могат да накарат някои потребители да се замислят.

Добрата новина е, че има по-добри алтернативи с платформи без код, редактори с функция „плъзгане и пускане“, AI-задвижвани търговски асистенти и агенти, специфични за дадена област.

В този наръчник ще разгледаме Flowise AI, защо трябва да обмислите алтернативи и 10-те най-добри алтернативи на Flowise AI, които ви помагат да създавате, обучавате и мащабирате AI инструменти без усилие.

LLMStack: Най-добрият мащабируем инструмент за създаване на приложения, базирани на AI

MagicFlow: Най-добрият AI инструмент за генериране на изображения

Dify: Най-добрият инструмент за разработване на генеративни AI приложения

LangChain: Най-добрият инструмент за разработка на AI асистенти и агенти

IBM Watson Assistant: Най-добрият инструмент за разработчици на интелигентни виртуални агенти

Rasa: Най-добрият разработчик на персонализирани решения за разговорна AI

Streamlit: Най-добрият инструмент за създаване на интерактивни табла за визуализация на данни

Lyzr: Най-добрият инструмент за създаване на генеративни AI приложения

Gradio: Най-добрият лесен за употреба създател на AI демо версии

Какво е Flowise AI?

чрез Flowise AI

Flowise AI е платформа с отворен код, която позволява на потребителите да създават AI агенти, да проектират AI работни процеси и да създават AI-базирани решения с минимално кодиране.

Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане“ и възможностите без кодиране позволяват лесното създаване на чатботове, виртуални асистенти и интелигентни инструменти за автоматизация. Освен това поддържа изпълнението на модели за машинно обучение, позволява съхранението на неограничени векторни данни и се интегрира с каналите в социалните медии.

Защо да изберете алтернативи на Flowise AI?

Flowise AI е мощен, но не винаги е най-добрият избор. Ето защо може да искате алтернатива:

Стръмна крива на обучение: Въпреки функциите си без код, Flowise AI изисква технически познания за персонализиране на AI инструменти и пълна оптимизация на работните процеси.

Негъвкава рамка за AI агенти: Липсва поддръжка за агенти, подготвени за бъдещето и с приоритет на кода, както и безпроблемна API интеграция.

Ограничена персонализация: Липсва гъвкавост при адаптирането на AI асистенти, динамични входни променливи и разнообразни контролни потоци.

Ограничения на хостинга: Flowise AI предлага ограничени решения за специален хостинг на отдалечени доставчици, което ограничава опциите за внедряване в облака.

Слаби възможности за мониторинг: Не предоставя надежден тракер или подробни анализи за мониторинг на ефективността на агентите.

Ограничени AI взаимодействия: Flowise AI няма разпознаване на естествен език, канали за контакт с хора и AI гласови асистентски възможности.

➡️ Прочетете още: Разликата между машинно обучение и изкуствен интелект

10 алтернативи на Flowise AI на един поглед

Ето кратък преглед на алтернативите на Flowise AI:

🔍 Знаете ли, че... Ранните изследвания в областта на NLP са вдъхновени от „Играта на имитация“ на Алън Тюринг. 🤔 Концепцията зад теста на Тюринг, който изследва дали машините могат да проявяват интелигентно поведение, което не може да се различи от това на хората. 🤖

Ето 10 алтернативи на Flowise AI с интуитивен интерфейс, по-добри AI-управлявани агенти и безпроблемни инструменти за оптимизация на производителността:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти и сътрудничество, базиран на AI)

ClickUp е приложението, което предлага всичко необходимо за работата. С неговото AI-базирано работно пространство то се справя със сложни задачи, опростява работните процеси и помага на вашия екип да остане продуктивен – всичко на едно място.

Независимо дали управлявате екипи, обучавате AI агенти или оптимизирате работни процеси, ClickUp предлага всичко необходимо на едно място.

Какво прави ClickUp една от най-добрите алтернативи на Flowise AI? Неговата автоматизация, задвижвана от AI, безпроблемната интеграция и интуитивният интерфейс повишават продуктивността на екипа на всяко ниво.

Получете обща представа за състоянието на задачите си с помощта на ClickUp Brain

С ClickUp Brain получавате AI платформа, която променя начина, по който работите.

Помислете за времето, прекарано в ръчно актуализиране на статуса на задачите или обобщаване на дълги имейл вериги. С ClickUp Brain можете да качвате данни, да генерирате AI-базирани отчети и да получавате автоматизирани анализи незабавно.

📮 ClickUp Insights: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Създайте кратко описание на проекта с няколко кликвания, използвайки ClickUp Brain

Имате нужда да изготвите бързо предложение за проект или да създадете структуриран работен процес? Тази функция за генериране на AI съдържание ви помага да пишете, усъвършенствате и организирате съдържанието ефективно, използвайки интерфейс на естествен език, който се адаптира към вашите нужди.

Ако вашият екип се бори с управлението на множество проекти, ClickUp Brain опростява всичко – разпределяне на задачи, проследяване на напредъка и дори предвиждане на затруднения, преди те да се появят.

ClickUp поддържа и Google Cloud, което го прави мощно средство за сътрудничество в реално време. Независимо дали отговаряте на AI-зададени въпроси за задачи или автоматизирате ежедневните stand-up срещи, AI-взаимодействията му гарантират, че нищо важно няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на ClickUp

Разделете сложните задачи по проекта на по-малки, по-лесно управляеми задачи и ги подредете по приоритет въз основа на спешността им с помощта на ClickUp Tasks.

Сътрудничество с членовете на екипа по задачи и споделяне на съответни файлове и документи с помощта на ClickUp Chat.

AI Notetaker на ClickUp опростява процеса на записване на дискусиите и задачите от срещите. Този AI инструмент автоматично транскрибира срещите в реално време, като гарантира, че няма да пропуснете важни детайли.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, освобождавайки време за по-важна работа с помощта на ClickUp Automations

Получете ценна информация за ефективността на проектите с помощта на таблата за управление на ClickUp

Централизирайте цялата информация за проекта, включително документи, дискусии и задачи, на едно място.

Анализирайте данни, генерирайте съдържание и подобрете ефективността с ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции и възможности, които са достъпни само в десктоп версията.

ClickUp разполага с богат набор от функции, които изискват известно време за усвояване от потребители, които не са запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Ето какво казва Майкъл Холт, главен изпълнителен директор на EdgeTech, за ClickUp:

Автоматизацията в ClickUp е много полезен компонент. Наистина оценявам възможността да се задават автоматично задачи, да се променят статуси, да се инициират действия и т.н. чрез инструмента за автоматизация.

Автоматизацията в ClickUp е много полезен компонент. Наистина оценявам възможността да се задават автоматично задачи, да се променят статуси, да се инициират действия и т.н. чрез инструмента за автоматизация.

💡 Бонус съвет: Имали ли сте някога затруднения да накарате AI да мисли стъпка по стъпка? 🧠 Научете как да използвате веригата от подсказки за мислене (с примери) и разберете техники като Zero-Shot и Auto-CoT, за да подобрите логическото мислене!

2. LLMStack (Най-добрият мащабируем инструмент за създаване на приложения, базирани на AI)

чрез LLMStack

LLMStack позволява на разработчиците да създават AI агенти, като същевременно гарантира лесно и сигурно функциониране в съответствие с изискванията. Неговите надеждни възможности за мониторинг помагат на екипите да проследяват AI разговорите и да изпълняват ефективно големи езикови модели (LLM).

Независимо дали управлявате финансови новини, разработвате виртуални асистенти или интегрирате AI за социални медии, LLMStack гарантира агенти, подготвени за бъдещето, с хостинг и отдалечена поддръжка.

Най-добрите функции на LLMStack

Създавайте софтуерни решения, задвижвани от AI, чрез верижно свързване на множество AI модели.

Персонализирайте автономни AI агенти за конкретни задачи

Следете производителността на AI агентите с инструменти за мониторинг

Ограничения на LLMStack

Създава синтаксично правилен код, който може да е функционално неправилен, което потенциално може да доведе до грешки.

Борба със сложни алгоритми или високоспециализирани познания в дадена област

Цени на LLMStack

Безплатно

Оценки и рецензии за LLMStack

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Срещате ли предизвикателства при внедряването на AI? Ето как да преодолеете ефективно предизвикателствата, свързани с AI: Уверете се, че вашите данни за обучение са разнообразни и представителни, за да сведете до минимум пристрастията. Редовно наблюдавайте и коригирайте алгоритмите, за да поддържате справедливостта 🛠️

Разработвайте ясна документация и използвайте обясними AI модели, за да насърчите доверието и разбирането сред потребителите 📜

Започнете с пилотни проекти и постепенно ги разширявайте, като използвате облачни AI услуги за ефективно управление на разходите ☁️

Инвестирайте в висококачествени, релевантни данни и внедрете надеждни практики за управление на данни, за да подобрите производителността на AI 📊

Установете етични насоки и гарантирайте спазването им, за да се справите с проблеми като поверителност и отчетност при вземането на решения ⚖️

3. MagicFlow (най-добрият AI инструмент за генериране на изображения)

чрез MagicFlow

Искате да експериментирате с Gen-AI изображения? Опитайте MagicFlow. Това е идеалният инструмент за оптимизиране на генерирането и оценката на изображения, който ви позволява лесно да мащабирате и тествате модели и пипалини.

MagicFlow помага и при създаването на графики за социални медии и генерирането на изображения в големи количества с помощта на лесен за използване графичен интерфейс. Той дори анализира хиляди изображения с усъвършенствани визуализации и ви позволява да си сътрудничите, като ги оценявате и обсъждате с екипа си.

Най-добрите функции на MagicFlow

Създавайте AI работни процеси с помощта на лесен за използване визуален интерфейс.

Сътрудничество с членовете на екипа за оценка и подобряване на работните процеси

Генерирайте и анализирайте ефективно големи обеми данни или изображения.

Ограничения на MagicFlow

Фокусира се предимно върху работни процеси за генериране на изображения, което ограничава приложимостта към други AI задачи.

Някои от тях понякога срещат бъгове или проблеми, които прекъсват работните процеси и водят до загуба на данни или грешки.

Цени на MagicFlow

Безплатно

Хоби: 20 $/месец

Pro: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MagicFlow

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Бонус съвет: Търсите най-добрите инструменти за създаване и обучение на невронни мрежи? Разгледайте тези най-добри софтуери за невронни мрежи, за да откриете най-добрите платформи за разработване на AI модели!

4. Dify (Най-добър инструмент за разработване на генеративни AI приложения)

чрез Dify

Dify е платформа с отворен код, която улеснява създаването и използването на генеративни AI приложения. Можете да настроите ключови части от приложението си, като подсказки и контекст, с помощта на прости YAML файлове.

Той ви позволява също така да организирате визуално подсказки и да управлявате набори от данни, за да можете бързо да създавате и интегрирате AI приложения. Освен това можете да добавяте персонализирани или предварително създадени инструменти, за да подобрите възможностите на вашите AI агенти.

Най-добрите функции на Dify

Разработвайте приложения с визуални инструменти за оркестриране за различни типове

Използвайте изчерпателни анализи, за да проследявате и оптимизирате производителността на агентите.

Персонализирайте AI агенти за изпълнение на сложни задачи

Ограничения на Dify

Сложните YAML конфигурации затрудняват разбирането на взаимодействието между различните части на AI приложенията.

Визуалният интерфейс често претоварва потребителите с информация, което ги кара да губят концентрация.

Цени на Dify

Sandbox: 200 пъти безплатен пробен период на GPT

Професионална версия: 59 $/месец

Екип: 159 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Dify

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Вижте какво казва този потребител на G2 за Dify:

Dify. ai е мощен инструмент с отворен код за създаване на работни процеси с помощта на AI инструменти. Аз създадох AI-базиран работен процес за генериране на рекламни заглавия за Google Ad кампаниите на нашия клиент.

Dify. ai е мощен инструмент с отворен код за създаване на работни процеси с помощта на AI инструменти. Аз създадох AI-базиран работен процес за генериране на рекламни заглавия за Google Ad кампаниите на нашия клиент.

5. LangChain (Най-добрият инструмент за разработка на AI асистенти и агенти)

чрез LangChain

LangChain ви позволява безпроблемно да интегрирате големи езикови модели в приложенията си и да създавате AI, съобразени с контекста, като чатботове и виртуални асистенти, които реагират естествено на въведените от потребителя данни.

Неговата рамка поддържа генериране, подсилено с извличане на информация. Това означава, че можете да разработвате AI-задвижвани агенти за обслужване на клиенти, които улесняват извличането на информация в реално време, за да помагат ефективно на потребителите.

Най-добрите функции на LangChain

Подобрете AI разговорите с генериране, подсилено с извличане на информация

Внедрете AI работни процеси във вашата собствена облачна инфраструктура

Мащабирайте AI агенти ефективно на различни платформи

Ограничения на LangChain

Липсва функционалност за плъзгане и пускане за неразработчици

Настройването на генериране с подпомагано извличане може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени на LangChain

Безплатно

Оценки и рецензии за LangChain

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Разберете защо този потребител на G2 счита LangChain за най-добрата платформа за създаване на RAG:

Langchain е най-добрата платформа за създаване на RAG приложения. Тя поддържа всички видове големи езикови модели, както отворен код като llama, mistral, така и затворен код като OpenAI и Anthropic, използвайки техния Access token.

Langchain е най-добрата платформа за създаване на RAG приложения. Тя поддържа всички видове големи езикови модели, както отворен код като llama, mistral, така и затворен код като OpenAI и Anthropic, използвайки техния Access token.

🔍 Знаете ли, че... Ада Ловлейс, първата компютърна програмистка, е написала първия алгоритъм, предназначен за обработка от машина, през 19 век! 😲 Тя е била истинска визионерка, проправила пътя за невероятната технология, която използваме днес. ✨

6. IBM Watson Assistant (най-добрият инструмент за разработка на интелигентни виртуални агенти)

чрез IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant предлага виртуален агент, задвижван от AI, който предоставя бързи, последователни и точни отговори в различни канали. Можете да го използвате за създаване на интелигентни чатботове и гласови асистенти, предоставяйки автоматизирана самообслужваща поддръжка на вашите клиенти.

Използвайки неговите NLP възможности, можете да внедрите чатбот на вашия уебсайт, за да помагате на потребителите с често задавани въпроси, като по този начин намалите времето за изчакване и подобрите удовлетвореността.

Най-добрите функции на IBM Watson Assistant

Приемете обработката на естествен език, за да разбирате точно запитванията на клиентите.

Интегрирайте ги безпроблемно със съществуващите бизнес инструменти, за да подобрите оперативните работни процеси.

Разгърнете ги в множество канали, включително уеб, мобилни и гласови платформи.

Ограничения на IBM Watson Assistant

Първоначалната конфигурация може да бъде предизвикателство за потребители без технически познания.

Някои потребители съобщават, че отзивчивостта на обслужването на клиенти може да бъде подобрена.

Цени на IBM Watson Assistant

Пробна версия: Безплатна

Lite: Безплатно

Плюс: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Предприятие с изолиране на данни: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за IBM Watson Assistant

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Нека разберем защо този потребител на G2 обича да използва IBM Watson Assistant:

Страхотен AI инструмент за създаване на интелигентни чатботове. Лесен е за използване и може да се справя с комплексни разговори.

Страхотен AI инструмент за създаване на интелигентни чатботове. Лесен е за използване и може да се справя със сложни разговори.

💡 Полезен трик: Искате да сте сигурни, че вашите големи езикови модели работят оптимално? Научете как да проведете ефективна оценка на LLM, като използвате тези най-добри показатели за оценка: Perplexity : Измерва колко уверен е моделът в предсказването на следващата дума – колкото по-ниска е стойността, толкова по-добре 🔢

BLEU Score : Проверява колко добре текстът, генериран от модела, съответства на референтните текстове 🎯

F1 Score : Балансира точността и възпроизводимостта, което е от решаващо значение за задачите по класифициране ⚖️

METEOR : Разпознава синоними и перифрази за оценяване, подобно на човешкото 🌟

BERTScore: Оценява сходството на значенията чрез вграждане на дълбоко обучение 🤖 Овладейте тези показатели и още много други за по-интелигентен LLM! 🧠

7. Rasa (Най-добър разработчик на персонализирани решения за разговорна AI)

чрез Rasa

Rasa е платформа с отворен код за създаване на усъвършенствани AI агенти за разговори, съобразени с вашите нужди. Тя дава възможност на разработчиците и бизнес екипите да създават чат и гласови интерфейси, които разбират и обработват ефективно човешкия език.

Например, можете да разработите бот за обслужване на клиенти, който да обработва запитвания на вашия уебсайт, подобрявайки ангажираността и удовлетвореността на потребителите.

Най-добрите функции на Rasa

Проектирайте без усилие диалогови потоци, използвайки интуитивния интерфейс без код на Rasa Studio.

Интегрирайте ги безпроблемно със съществуващите системи, за да подобрите възможностите на вашия асистент.

Използвайте усъвършенствана обработка на естествен език, за да интерпретирате точно въведените от потребителя данни.

Ограничения на Rasa

Внедряването на Rasa в производството може да бъде сложно и да изисква DevOps умения.

Някои потребители смятат, че в документацията липсват подробни примери за напреднали случаи на употреба.

Цени на Rasa

Безплатна версия за разработчици

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Rasa

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето защо този потребител на G2 намира Rasa за фантастичен:

Rasa е инструмент, предназначен за експерти по машинно обучение, които се стремят към висока производителност.

Rasa е инструмент, предназначен за експерти в областта на машинно обучение, които се стремят към висока производителност.

➡️ Прочетете още: Как да конфигурирате LLM температурата

8. Streamlit (Най-добрият инструмент за създаване на интерактивни табла за визуализация на данни)

чрез Streamlit

Streamlit е библиотека с отворен код на Python, която ви позволява да преобразувате скриптове с данни в интерактивни уеб приложения без усилие. За инженерите по машинно обучение Streamlit позволява да се създават и споделят персонализирани приложения за данни, без да е необходим опит в уеб разработката.

Например, можете да създадете табло в реално време, за да следите представянето на вашия ML модел, което ще ви помогне да интерпретирате резултатите и да вземете информирани решения.

Най-добрите функции на Streamlit

Създавайте интерактивни уеб приложения, използвайки само Python; не е необходим HTML или JavaScript.

Внедрете актуализации в реално време, за да визуализирате промените в данните незабавно по време на анализа.

Използвайте безпроблемна интеграция с популярни библиотеки за наука за данни като Pandas и Matplotlib.

Ограничения на Streamlit

Работи в еднопоточен режим, което може да повлияе на производителността на определени приложения.

Не поддържа вграждането на изгледи, което може да ограничи дизайна на оформлението на приложението.

Цени на Streamlit

Безплатно

Оценки и рецензии за Streamlit

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Усъвършенствайте уменията си в областта на инженеринга на подсказки и разкрийте пълния потенциал на големите езикови модели. Разгледайте най-добрите курсове по инженеринг на подсказки, за да подобрите уменията си в областта на AI и да създавате по-добри подсказки! 🚀

9. Lyzr (Най-добрият инструмент за създаване на генеративни AI приложения)

чрез Lyzr

Стабилната агентна рамка на Lyzr е проектирана да опрости създаването на генеративни AI приложения. Тя предлага напълно интегрирани агенти с предварително изградени RAG (Retrieval-Augmented Generation) пипалини, което ви позволява да създавате и стартирате приложения за минути.

С Lyzr можете да разработвате чатботове, инструменти за търсене на знания, системи за анализ на данни и автоматизация на работни процеси с множество агенти с минимални усилия.

Най-добрите функции на Lyzr

Създавайте и стартирайте AI агенти бързо, използвайки предварително създадени RAG пипалини.

Разработвайте сложни AI приложения с минимално кодиране, подобрявайки достъпността.

Интегрирайте AI агенти в съществуващите системи без обширна преконфигурация.

Ограничения на Lyzr

Подробната документация и потребителските рецензии са оскъдни, което може да попречи на информираното вземане на решения.

Насочен е главно към големи предприятия, което може да ограничи приложимостта му за по-малки фирми или индивидуални разработчици.

Цени на Lyzr

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец

Pro: 99 $/месец

Организация: 999 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lyzr

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Бонус Pro: Имате затруднения да намерите най-добрия начин за ефективно организиране и споделяне на знания? Ето най-добрите примери за системи за управление на знания, които ще ви насочат към мощни инструменти, които оптимизират достъпа до информация и повишават производителността на екипа!

10. Gradio (Най-добрият и лесен за използване създател на AI демо версии)

чрез Gradio

Gradio е вашият пряк път към създаването на елегантни, лесни за използване уеб интерфейси за вашите модели за машинно обучение – без да се налага да пишете код. Независимо дали сте разработчик или учен в областта на данните, Gradio ви позволява да покажете вашите AI-задвижвани агенти по интерактивен начин.

Например, можете да създадете уеб-базирана демо версия за модел за класифициране на изображения, която позволява на потребителите да качват изображения и да получават прогнози в реално време. Този интуитивен интерфейс подобрява достъпността и възможността за споделяне на вашите AI проекти.

Най-добрите функции на Gradio

Бързо разработвайте интерактивни демонстрации за AI модели с минимално кодиране.

Вградете интерактивни демонстрации в уебсайтове или блогове, за да достигнете до по-широка аудитория.

Споделяйте моделите си с колеги без усилие за съвместно разработване.

Ограничения на Gradio

Проектирани предимно за Python, което ограничава използването им с други програмни езици.

Не е идеален за разгръщане на AI агенти в голям мащаб без допълнителна инфраструктура.

Цени на Gradio

Безплатно

Оценки и рецензии за Gradio

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

