10 най-добри инструмента за сортиране на карти за UX изследвания

Красотата на сортирането на карти е, че то дава контрол на реалните потребители – те организират съдържанието ви в категории, които имат смисъл за тях, а не само за вашия вътрешен екип. Това ви дава невероятна представа за организацията на уебсайта.

Вместо безкрайни срещи, на които се обсъжда къде да се помести съдържанието, или многократни ревизии на навигацията, инструментите за сортиране на картички предоставят конкретни данни, които да ви помогнат да вземете решения за изграждане на по-интуитивна навигация.

Искате да оптимизирате процеса на проектиране с сортиране на карти? Ето 10 инструмента за сортиране на карти, които си заслужава да опитате. 👥

Един тромав инструмент за дизайн мислене може да превърне едно просто проучване в главоболие, а никой не иска това. Най-добрите инструменти улесняват проучването, а не го затрудняват.

Как да изберете подходящия? Ето какво да търсите. 👀

Лесна настройка: Създавайте и персонализирайте упражнения за сортиране без сложна крива на обучение.

Плавно преживяване за участниците: Позволете на потребителите да сортират карти без усилие в отворени или затворени формати.

Готови шаблони: Започнете по-бързо с готови за употреба Започнете по-бързо с готови за употреба шаблони за различни нужди на потребителските проучвания.

Автоматизиран анализ на данни: Идентифицирайте модели и тенденции без ръчно обработване на данни.

Ясни визуални отчети: Превърнете суровите данни в полезни информации с диаграми и топлинни карти.

Функции, подходящи за съвместна работа: Споделяйте лесно с екипите и заинтересованите страни резултатите от различни Споделяйте лесно с екипите и заинтересованите страни резултатите от различни методи за проучване на потребителите.

Гъвкави опции за експортиране: Изтеглете резултатите в различни формати, като PDF, за по-задълбочен анализ.

🧠 Интересен факт: Стив Круг популяризира сортирането на карти за UX. В книгата си „Don’t Make Me Think“ Круг подчертава как сортирането на карти помага на дизайнерите да разберат как потребителите очакват информацията да бъде структурирана.

Твърде много опции, твърде малко време? За да ви спестим усилията, ето най-добрите инструменти, които улесняват проучванията, правят анализите по-ясни и значително улесняват работата ви. 📝

1. ClickUp (Най-добър за структуриране и управление на работни процеси за проучване на потребителското преживяване)

Оптимизирайте проучванията на потребителското преживяване чрез функциите на ClickUp, които са идеални за организиране и визуализиране на информация.

При провеждането на проучване за сортиране на карти, проследяването на плановете за изследване, данните за участниците и анализа може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме. С автоматизация на задачите, сътрудничество в реално време и персонализирани работни процеси, ClickUp оптимизира проучването на потребителското преживяване и планирането на информационната архитектура.

ClickUp обединява всичко на едно място, помагайки на UX екипите да провеждат проучвания на потребителите, да визуализират прозренията си и да документират ефективно своите заключения. Това е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Whiteboards

Планирайте и структурирайте работните процеси за проучване на потребителското преживяване с помощта на ClickUp Whiteboards.

Изследователите често обмислят потенциални категории и планират потока на изследването, преди да започнат проучване за сортиране на карти. ClickUp Whiteboards улеснява този процес, като предоставя интерактивно пространство за начертаване на идеи. Да предположим, че изследовател в областта на потребителското преживяване подготвя проучване за усъвършенстване на навигацията в сайт за електронна търговия. Той може да използва цифровата бяла дъска с лепящи се бележки, за да представи различните категории продукти и да добави свързващи елементи, за да визуализира връзките между тях.

Докато екипът обсъжда и усъвършенства групирането, той може да прави актуализации в реално време, като по този начин гарантира, че проучването е структурирано ефективно преди стартирането му.

ClickUp Mind Maps

Визуализирайте резултатите от сортирането на карти и усъвършенствайте информационната архитектура с помощта на ClickUp Mind Maps.

След като проучването приключи, следващото предизвикателство е организирането и анализирането на резултатите. ClickUp Mind Maps помага на екипите да разберат категориите, създадени от потребителите, като превръщат суровите данни в ясна визуална структура.

Екипът за потребителско преживяване, който провежда затворена сесия за сортиране на карти за уебсайт за финансови услуги, може да установи, че участниците са групирали инвестиционните опции, кредитните продукти и банковите услуги в неочаквани категории. Ръчното сортиране на разпръснати отзиви може да отнеме много време, но Mind Map им позволява да подреждат етикетите, създадени от потребителите, да свързват свързани групи и да проучват алтернативни структури.

След като организирате резултатите, следващата стъпка е да документирате ключовите изводи и да споделите наблюденията си със заинтересованите страни.

ClickUp Docs

Документирайте резултатите от проучванията за сортиране на карти в ClickUp Docs.

ClickUp Docs предоставя пространство за съвместна работа, където можете да събирате обобщения на проучвания, насоки за проучвания и аналитични доклади. Например, екипът за потребителско преживяване, който работи по приложение за здравеопазване, може да създаде документ, в който да записва обратната връзка от участниците, да очертава проблеми, свързани с използваемостта, и да изготвя препоръки за подобрения в навигацията.

Членовете на екипа могат да коментират конкретни идеи, да предлагат редакции и да проследяват промените, без да превключват между различни инструменти.

Шаблон за сортиране на карти ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за сортиране на карти на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и приоритизирате задачите по даден проект.

За да улесните нещата още повече, опитайте шаблона за сортиране на карти ClickUp, създаден специално за UX екипи.

Той помага на екипите да определят целите на проучването, да създадат карти, представящи ключови теми, и да насочват участниците през упражненията по сортиране. Поддържат се отворени, затворени и хибридни методи на сортиране, което го прави адаптивен към различни проучвателни нужди.

Освен качествените данни, шаблонът улеснява и количествения анализ. Изследователите могат да откриват тенденции, да измерват нивата на съгласие и да идентифицират статистически значими взаимоотношения.

Най-добрите функции на ClickUp

Превърнете дискусиите в действия: Превърнете сесиите за мозъчна атака на Whiteboards в напълно структурирани UX изследователски проекти само с едно кликване с Превърнете сесиите за мозъчна атака на Whiteboards в напълно структурирани UX изследователски проекти само с едно кликване с ClickUp Brain , интегрирания AI асистент.

Поддържайте изследванията организирани: Пренаредете диаграмите за сходство в Mind Maps, като използвате Re-Layout, за да усъвършенствате категориите, създадени от потребителите.

Преминаване от идеи към изпълнение: Добавете резултатите от проучванията директно в Mind Maps и ги превърнете в задачи, за да не се изгуби нищо в процеса.

Поддържайте организация с метода PARA : Създайте папки, за да структурирате проучванията за потребителското преживяване – проследявайте активните проучвания като проекти, съхранявайте указанията в области, запазвайте резултатите в ресурси и архивирайте миналите работи за бъдеща справка. Създайте папки, за да структурирате проучванията за потребителското преживяване – проследявайте активните проучвания като проекти, съхранявайте указанията в области, запазвайте резултатите в ресурси и архивирайте миналите работи за бъдеща справка.

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Настройте Настройте ClickUp Automation , за да задавате последващи действия, премествате задачи въз основа на напредъка в проучванията или изпращате напомняния за предстоящи анализи.

Поддържайте комуникацията: обсъждайте заключенията, задавайте последващи въпроси и сътрудничете с екипа в реално време, използвайки обсъждайте заключенията, задавайте последващи въпроси и сътрудничете с екипа в реално време, използвайки ClickUp Chat

Ограничения на ClickUp

Гъвкавостта на работните процеси и шаблоните може да изисква първоначална настройка, за да се съобразят с вашите специфични нужди за проучване на потребителското преживяване.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямата му сила – възможността за персонализиране на изгледите, статусите и работните процеси означава, че той може да се адаптира към процесите на почти всеки екип. Огромният брой функции ни позволява да управляваме всичко – от ежедневните задачи до дългосрочните планове – на едно място. Страхотно е, че цялата ни работа е централизирана, а персонализираните табла правят отчетите ясни и съобразени с нашите нужди.

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямата му сила – възможността за персонализиране на изгледите, статусите и работните процеси означава, че той може да се адаптира към процесите на почти всеки екип. Огромният брой функции ни позволява да управляваме всичко – от ежедневните задачи до дългосрочните планове – на едно място. Страхотно е, че цялата ни работа е централизирана, а персонализираните табла правят отчетите ясни и съобразени с нашите нужди.

🔍 Знаете ли? Лоша IA = загубени потребители. Лошата информационна архитектура (IA) води до разочаровани потребители, които не могат да намерят това, от което се нуждаят. Сортирането на карти помага да се предотврати това, като привежда навигацията в съответствие с очакванията на потребителите.

2. Miro (Най-добър за съвместно визуално картографиране)

чрез Miro

Miro превръща сортирането на карти в динамична екипна дейност с безкрайното си платно. Този инструмент за дигитална бяла дъска надхвърля простото сортиране на карти, за да поддържа целия UX работен процес – от проучването до създаването на прототипи. Екипите добавят бележки, коментари и реакции директно върху дигиталните карти, за да записват идеите си в реално време.

Ще се наложи да преминавате от синхронни към асинхронни методи за тестване, адаптирайки се към промените в нуждите на екипа ви. Miro ви позволява също да визуализирате връзки, които иначе биха се изгубили в електронните таблици.

📮ClickUp Insight: Типичният работник в областта на знанието трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредва с проектите. Трудностите са реални – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като прави контекста незабавно достъпен на един клик разстояние.

Най-добрите функции на Miro

Създайте персонализирани шаблони с карти с цветни кодове, които представят различни типове съдържание, помагайки на участниците да разграничават категориите.

Поканете членовете на екипа и участниците да се присъединят към сесиите за сортиране с уникални права за преглед или редактиране.

Експортирайте резултатите си като таблици или изображения за по-нататъшен анализ в други инструменти, като се уверите, че данните ви остават достъпни във всичките ви технологии.

Проследявайте поведението на участниците чрез топлинни карти, показващи моделите на ангажираност, разкриващи кои карти са предизвикали най-много дискусии или объркване.

Преобразувайте резултатите от сортирането директно в карти на сайта или потребителски потоци , преодолявайки разликата между резултатите от проучванията и реализацията на дизайна.

Ограничения на Miro

Функциите за сортиране на карти трябва да се създават ръчно, а не да се използва специално предназначено за това решение.

Вградените инструменти за анализ не са толкова усъвършенствани, колкото специализираните инструменти за сортиране на карти.

Безплатният план ограничава броя на таблата и опциите за сътрудничество.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (7685+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1620 отзива)

Какво казват реалните потребители за Miro?

Един потребител на G2 казва:

Miro е фантастичен за сътрудничество в реално време. Аз го използвам за мозъчна атака, провеждане на ретроспективи и изготвяне на пътни карти за продукти. Неговата способност за асинхронно сътрудничество е наистина полезна.

Miro е фантастичен за сътрудничество в реално време. Аз го използвам за мозъчна атака, провеждане на ретроспективи и изготвяне на пътни карти за продукти. Неговата способност за асинхронно сътрудничество е наистина полезна.

🧠 Интересен факт: Дон Норман, когнитивен учен и съосновател на Nielsen Norman Group, създава термина „потребителско преживяване“ през 90-те години, докато работи в Apple. Той подчертава важността на проектирането на продукти с оглед на потребителя, като се фокусира върху използваемостта и усещанията на потребителите при взаимодействието им с даден продукт.

3. UXtweak (Най-добър за цялостен набор от тестове за потребителско преживяване)

чрез UXtweak

UXtweak интегрира сортирането на карти в по-широка екосистема за тестване на потребителското преживяване. Платформата обработва както отворени, така и затворени проучвания за сортиране на карти и предлага автоматични предложения за категоризация въз основа на поведението на участниците. Можете да персонализирате начина, по който се показват картите, да добавяте описания или изображения и дори да задавате времеви ограничения за тестовите сесии.

Чудили ли сте се някога какво се случва, преди участникът да вземе окончателното си решение? UXtweak проследява колебанията, промените и окончателните разположения, като ви предоставя количествени данни, които да подкрепят вашите решения за информационната архитектура.

Най-добрите функции на UXtweak

Извършвайте неограничен брой проучвания за сортиране на карти с отворени и затворени формати, което ви позволява да валидирате първоначалните резултати чрез множество кръгове тестове за използваемост.

Анализирайте резултатите от съгласието на участниците, за да подчертаете кои категоризации са постигнали консенсус и кои изискват по-нататъшно проучване.

Генерирайте дендрограми, които визуално представят взаимоотношенията между картите, като правят сложните модели на групиране незабавно видими.

Набирайте участници директно чрез платформата с въпроси за подбор, за да сте сигурни, че получавате обратна връзка от целевата си аудитория.

Ограничения на UXtweak

Интерфейсът изглежда по-клиничен в сравнение с по-визуално ориентираните алтернативи.

Ограничени възможности за персонализиране на интерфейса за сортиране на карти, предназначен за участниците

Функциите за сътрудничество в реално време изостават от инструментите от типа „бяла дъска“

Функциите за отчитане изискват експертна интерпретация, за да се извлекат полезни заключения.

Цени на UXtweak

Безплатно

Базов: 125 евро/месец (около 135,42 долара)

Персонализирано: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии на UXtweak

G2: 4,7/5 (35+ отзива)

Capterra: 4/8/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за UXtweak?

Един потребител на G2 казва:

Инструментът за тестване на дърво на UX Tweak е изключително полезен. Просто създавате навигацията си и след това задавате няколко въпроса. Изпращате теста на няколко тестващи лица чрез имейл. Чрез страницата с резултати на UX Tweak можете да проследите точно как потребителите са разбрали навигацията ви.

Инструментът за тестване на дърво на UX Tweak е изключително полезен. Просто създавате навигацията си и след това задавате няколко въпроса. Изпращате теста на няколко тестващи лица чрез имейл. Чрез страницата с резултати на UX Tweak можете да проследите точно как потребителите са разбрали навигацията ви.

🔍 Знаете ли, че... Първият уебсайт (създаден от Тим Бърнърс-Лий през 1991 г.) имаше само една страница с черен текст на бял фон – без изображения, без стил, без навигация. Беше чисто функционален, без да се обръща внимание на формата!

4. Maze (Най-добър за бързо тестване на прототипи)

чрез Maze

Maze подхожда към сортирането на карти като към един от компонентите на бързата валидация на дизайна. Платформата се интегрира с инструменти за дизайн като Figma и Sketch, създавайки безпроблемен работен процес от концепцията до тестването.

Ще оцените как проучванията за сортиране на карти се съчетават с тестове за използваемост и анкети, като предоставят контекст за решенията за категоризация. Maze набляга на скоростта и достъпността – участниците се включват в проучванията без акаунти, а изследователите получават предварителни резултати, докато тестовете продължават.

А ако имате нужда да обосновете своята информационна архитектура, подробните отчети на Maze превръщат поведението на участниците в конкретни препоръки.

Най-добрите функции на Maze

Създайте логика на разклоняване в тестовете за сортиране на карти, която се адаптира в зависимост от това как участниците категоризират конкретни елементи.

Генерирайте топлинни карти, показващи с кои карти участниците са имали най-големи затруднения, като идентифицирате потенциални проблеми с етикетирането или категоризацията.

Споделяйте интерактивни отчети със заинтересованите страни, които им позволяват да разгледат данните, а не само да виждат статични резултати.

Сегментирайте данните на участниците въз основа на демографски характеристики или модели на поведение, за да определите как различните групи потребители организират информацията.

Ограничения на Maze

Функциите за сортиране на карти предлагат по-малко специализирани опции в сравнение със специализираните платформи.

Инструментите за анализ се фокусират повече върху визуализацията, отколкото върху статистическата значимост.

Ограничени възможности за модериране на сесиите на участниците в сравнение със специализираните инструменти за проучване

Работният процес, зависещ от интеграцията, създава трудности при работа извън поддържаните инструменти за дизайн.

Цени на Maze

Безплатни

Стартово ниво: 99 $/месец

Организация: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Maze

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Maze?

Един потребител на G2 казва :

Maze не само предоставя възможност за тестване на разработен продукт, но и дава възможност за тестване на прототипи в процес на разработка. Това помага за получаване на информация за потребителското преживяване в ранния етап на цикъла на разработка на продукта.

Maze не само предоставя възможност за тестване на разработен продукт, но и дава възможност за тестване на прототипи в процес на разработка. Това помага за получаване на информация за потребителското преживяване в ранния етап на цикъла на разработка на продукта.

🧠 Интересен факт: Бутонът „Отмени“ доведе до трансформация в потребителското преживяване. Първата широко използвана версия се появи през 1980 г. в компютъра Lisa на Apple, спасявайки завинаги потребителите от собствените им грешки.

5. Optimal Workshop (Най-добър за анализ на ниво научно изследване)

чрез Optimal Workshop

Optimal Workshop разглежда сортирането на карти като наука, предлагайки надеждна статистическа анализа на поведението на участниците. Платформата е специализирана в проучвания на информационната архитектура, с инструменти, специално проектирани както за проучвателни, така и за валидиращи тестове. Можете да изпълнявате отворени, затворени и хибридни сортирания на карти, а след това да анализирате резултатите чрез множество методи за визуализация.

Изследователите особено ценят стандартизираните функции за набиране и подбор на участници, които гарантират последователно качество на данните в различните проучвания.

Най-добрите функции на Optimal Workshop

Сравнете резултатите в различни демографски сегменти, за да установите как се различават менталните модели между различните групи потребители.

Генерирайте стандартизирани отчети, които подчертават статистическата значимост на вашите заключения, добавяйки достоверност към вашите препоръки.

Комбинирайте сортирането на карти с интегрирано тестване на дърво и тестване на първия клик, за да оцените информационната си архитектура от различни ъгли.

Поддържайте архив с предишни проучвания и резултати, за да проследявате как се развиват менталните модели на потребителите с промените в продукта ви.

Ограничения на Optimal Workshop

Ценовата структура става скъпа за екипи, които се нуждаят от множество едновременни проучвания.

По-стръмна крива на обучение за извличане на максимална полза от разширените функции за анализ

По-малко интуитивен интерфейс в сравнение с по-новите, по-визуално ориентирани инструменти за сортиране на карти

Ограничени възможности за интеграция с други инструменти за дизайн и прототипиране

Цени на Optimal Workshop

Индивидуален: 199 $/месец

Екипи: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Optimal Workshop

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли? Функцията за автоматично възпроизвеждане на Netflix беше създадена, за да задържи интереса на потребителите, но предизвика толкова силна негативна реакция, че се наложи да бъде въведена опция за деактивирането ѝ. Перфектен пример за UX, който се нуждаеше от корекции!

6. xSort (Най-добър за изследвания на настолни компютри)

чрез xSort

xSort използва различен подход като приложение за изтегляне, а не като уеб услуга. Това приложение за macOS се фокусира изключително върху сортирането на карти, без абонаментни такси или ограничения за участниците. Изследователите оценяват опростения интерфейс, който елиминира разсейването на участниците, като същевременно осигурява надеждно събиране на данни.

Офлайн функционалността гарантира, че тестването продължава независимо от интернет връзката, което прави xSort практичен за полеви проучвания. Той предлага поддръжка за индивидуални и групови сесии за сортиране, с опции за обединяване на резултатите за цялостен анализ.

Най-добрите функции на xSort

Провеждайте сесии офлайн на място, а след това синхронизирайте данните си, когато се върнете онлайн – идеално за тестване на места с ненадежден интернет.

Експортирайте необработените си данни в различни формати, включително PDF или CSV файлове, което ви позволява да извършвате персонализирани анализи в предпочитаните от вас статистически инструменти.

Превключвайте между индивидуален и групов режим на сортиране, за да се адаптирате към различни изследователски контексти, без да сменяте платформи.

Създайте комплекти карти, които могат да се използват многократно и поддържат последователна терминология в множество проучвания, като по този начин гарантирате, че вашите изследвания се основават на предишни резултати.

Ограничения на xSort

Достъпни само за потребители на macOS, което ограничава достъпността за изследователски екипи, работещи с Windows.

Липсват функции за синхронизация в облака, които се срещат в уеб-базираните алтернативи.

Минимални актуализации през последните години, тъй като фокусът на разработчиците се е изместил

Липсват функции за сътрудничество за разпределени изследователски екипи

Цени на xSort

Безплатно

Оценки и рецензии за xSort

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Менюто „хамбургер“ (три хоризонтални линии) е изобретено през 1981 г. за ранна компютърна интерфейс. То се използва широко в мобилните приложения през 2010-те години, но е критикувано за това, че скрива важни опции за навигация.

7. kardSort (Най-добър за бързи проучвания)

чрез kardSort

kardSort свежда сортирането на карти до най-важното. Тук няма да намерите сложни функции – само просто сортиране на карти, което не ви пречи. Този уеб-базиран инструмент намалява времето между вземането на решение за провеждане на проучване и събирането на първите резултати.

Освен това, изчистеният интерфейс на kardSort почти не се нуждае от обяснение. Платформата набляга на простотата в настройката и анализа, което я прави идеална за екипи, които се нуждаят от бързи прозрения, без да имат опит в проучванията.

Най-добрите функции на kardSort

Споделяйте проучвания чрез прости линкове, до които участниците имат достъп, без да се налага да създават акаунти или да следват сложни инструкции.

Вижте резултатите в реално време, докато участниците завършват сортирането, което ви позволява да забележите тенденциите в ранния етап на изследователския процес.

Клонирайте съществуващи проучвания, за да създавате бързо вариации, спестявайки време при тестване на малки промени в информационната ви архитектура.

Ограничения на kardSort

Ограничени възможности за визуализация за анализ в сравнение с алтернативите, фокусирани върху изследвания

Минимални функции за подбор или квалификация на участниците

Опростеният интерфейс понякога жертва полезни опции за персонализиране.

Цени на kardSort

Безплатно

Оценки и рецензии за kardSort

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. UserZoom (Най-добър за корпоративни UX програми)

чрез UserZoom

UserZoom вгражда сортирането на карти в цялостна платформа за проучване на потребителското преживяване в предприятието. Инструментът свързва резултатите от сортирането на карти с по-широки проучвателни инициативи, създавайки непрекъсната обратна връзка между информационната архитектура и други показатели за потребителското преживяване. Ще получите надеждно управление на участниците с подробно демографско филтриране и автоматизирано разпределение на стимули.

Имате заинтересовани страни, които трябва да бъдат убедени? Професионалните функции за отчитане на UserZoom превръщат данните от проучванията в презентации, готови за представяне пред ръководството. Екипите особено ценят акцента, който платформата поставя върху управлението на проучванията и спазването на нормативните изисквания за чувствителни индустрии.

Най-добрите функции на UserZoom

Свържете резултатите от сортирането на карти с други показатели за потребителското преживяване, като успешното изпълнение на задачи и резултатите от скалата за използваемост на системата, като предоставите контекст за вашите решения относно информационната архитектура.

Набирайте участници от техния панел или импортирайте своя собствена база от потребители, заедно с въпросник за подбор и автоматизирана обработка на стимули.

Планирайте автоматизирани проучвания, които проследяват как се развиват менталните модели на потребителите с развитието на вашия продукт.

Прилагайте функции за сигурност и съответствие на корпоративно ниво, когато тествате с чувствителни групи потребители или в регулирани индустрии.

Ограничения на UserZoom

Необходима е значителна инвестиция за пълноценно използване на възможностите на платформата.

Сложен процес на настройка в сравнение със специализираните инструменти за сортиране на карти

Прекалено много за екипи, които се нуждаят само от спорадични проучвания за сортиране на карти

Изисква специфични изследователски умения, за да се използват ефективно разширените функции.

Цени на UserZoom

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UserZoom

G2: 4. 2/5 (140 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Първият графичен потребителски интерфейс (GUI) е създаден в Xerox PARC през 70-те години на миналия век. По-късно Apple и Microsoft адаптират концепцията, революционизирайки начина, по който хората взаимодействат с компютрите.

9. FigJam (Най-добър за работни процеси, интегрирани в дизайна)

чрез Figma

FigJam внася сортирането на карти директно в екосистемата на дизайна. Тази съвместна бяла дъска съществува успоредно с вашите Figma дизайни, създавайки естествена връзка между проучването и реализацията.

Всичко остава свързано. Дизайнерите ценят факта, че упражненията за сортиране на карти могат незабавно да предоставят информация за навигационните структури и йерархиите на информацията, без да се налага смяна на контекста. Непринуденият интерфейс в стил „лепящи се бележки“ прави участието по-скоро като уъркшоп, отколкото като формално проучване.

Най-добрите функции на FigJam

Преминавайте директно от упражнения за сортиране на карти към wireframes и дизайни, като запазвате контекста между различните фази.

Генерирайте идеи в реално време със заинтересованите страни и членовете на екипа по време на анализа на сортирането на карти, обсъждайки резултатите, докато сесията е все още свежа.

Създайте визуални връзки между сортираните карти и действителните компоненти на дизайна, показвайки как проучването влияе пряко върху решенията за интерфейса.

Поддържайте постоянен визуален архив на резултатите от проучванията, който остава свързан с дизайн файловете, върху които са оказали влияние.

Ограничения на FigJam

Липсват специални инструменти за анализ, специално предназначени за сортиране на данни с карти.

Липсват функции за официално набиране и управление на участници

Анализът разчита повече на качествени наблюдения, отколкото на количествени показатели.

За максимална ефективност е необходимо да се включите в екосистемата на Figma.

Цени на FigJam

Безплатно

Професионална версия: 5 $/месец на потребител

Организация: 5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за FigJam?

Един потребител на G2 казва:

Той има някои страхотни функции, като секции за лепящи се бележки, много шаблони за често срещани задачи на бяла дъска, AI обобщения на лепящи се бележки, а също и много забавни функции, като Polaroid widget и други интерактивни игри и widget-и.

Той има някои страхотни функции, като секции за лепящи се бележки, много шаблони за често срещани задачи на бяла дъска, AI обобщения на лепящи се бележки, а също и много забавни функции, като Polaroid widget и други интерактивни игри и widget-и.

🧠 Интересен факт: Законът на Якоб гласи, че потребителите прекарват по-голямата част от времето си на други сайтове, така че очакват вашият да работи по същия начин. Прекаленото отклоняване от обичайните модели на потребителско преживяване може да разочарова хората, вместо да ги зарадва.

10. UserZoom GO (Най-добър за създаване на насочени проучвания)

чрез UserZoom GO

UserZoom GO преодолява сложността на проучванията на потребителското преживяване с опростен подход към сортирането на карти. За разлика от своя корпоративен събрат, тази платформа се фокусира върху стартирането и провеждането на проучвания, без да жертва методологичната строгост. Интерфейсът ви води през всяко решение с контекстуална помощ и предложения.

Той включва доказани модели от хиляди предишни проучвания в готови за употреба шаблони. Мислете за него като за проучване с помощни колела – достатъчно изчерпателно, за да даде значими резултати, но и достатъчно опростено за екипи, които не разполагат със специализирани изследователи.

Най-добрите функции на UserZoom GO

Следвайте шаблоните, които ви водят през процеса на създаване на проучването, като гарантират методологична надеждност.

Прегледайте автоматизирани анализи, които подчертават ключовите заключения, без да се изискват задълбочени статистически познания, което прави проучванията достъпни за всички членове на екипа.

Разпратете проучвания на участниците чрез различни канали, включително имейл, споделяне на линкове и интегрирания панел за участници.

Разширете подхода си от бързи проучвания до по-формални изследвания с нарастването на зрелостта на проучванията.

Ограничения на UserZoom GO

По-малка гъвкавост за персонализирано цялостно потребителско преживяване в сравнение с пълната платформа UserZoom.

Ограничена интеграция с инструменти за дизайн в сравнение с платформите, предназначени за дизайн

Функциите за отчитане се фокусират върху достъпността, а не върху изчерпателни статистически данни.

Цени на UserZoom GO

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UserZoom GO

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли? „Необичайната долина” се отнася и за UX. Ако AI чатбот или виртуален асистент звучи почти като човек, но не съвсем, потребителите го намират за плашещ, а не за полезен – затова компании като Apple и Google поддържат внимателен баланс с Siri и Google Assistant.

Clickup: интелигентният начин за сортиране

Сортирането на карти е чудесно за разбиране на потребителите, но да се борите с всички тези данни? Не е толкова забавно. Подходящият инструмент ви помага да събирате информация, да анализирате модели и да правите нещо с резултатите.

ClickUp поема тежките задачи с Whiteboards за картографиране на идеи, Docs за структуриране на проучванията и Automations за обработка на повтарящите се задачи. Плъзгайте, пускайте и пренареждайте карти в реално време, съхранявайте всичките си бележки на едно място и оставете ClickUp да сортира, маркира и уведомява екипа ви автоматично. По-малко рутинна работа, повече „аха!“ моменти.

