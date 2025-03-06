11 най-добри софтуера за записване на срещи за 2025 г.

Всички сме били в тази ситуация – седим на среща, кимаме с глава, но тайно се чудим дали се случва нещо продуктивно. Идеи се обсъждат, решения се вземат, а ние си тръгваме с повече въпроси, отколкото отговори в половината от случаите.

Ето тук на помощ идва софтуерът за записване на срещи! Тези удобни инструменти записват всяка дума, така че никога повече няма да пропуснете важна подробност. Няма повече трескаво писане на бележки или притеснение за това, което е било казано.

Независимо дали става дума за сесия за мозъчна атака или важна актуализация, подходящият софтуер за записване на срещи ви позволява да останете ангажирани, докато той се занимава с документацията.

Готови ли сте да направите вашите срещи по-продуктивни и да намалите случаите, в които се налага да повтаряте нещо? Ето 11-те най-добри софтуера за записване на срещи, които ще ви помогнат да останете на път и да се освободите от стреса.

Какво е записващо устройство за срещи?

Записващото устройство за срещи записва аудио и видео съдържанието, за да можете да го прегледате по-късно. Това включва и двата типа – виртуални срещи и срещи на живо.

Освен това, такива инструменти могат да генерират транскрипти, да превеждат дискусиите на избрания от вас език и да се интегрират с друг софтуер във вашия работен процес.

За да използвате софтуер за записване на срещи, трябва да стартирате инструмента, преди да се присъедините към срещата (лично или виртуално), и това е всичко. От този момент нататък софтуерът ще записва всяка секунда от срещата – подобно на всеки инструмент за видеозапис. 📽️

Защо ви е необходим записващ уред за срещи?

Ако се колебаете дали да закупите записващо устройство за срещи за вашата организация, разгледайте неговите предимства:

Записва ключови детайли: Записва ключови аспекти от срещите, така че да можете да ги прегледате, ако не сте присъствали или когато е необходимо.

Генерира обобщения: Генерира писмени транскрипти, които обобщават разговора и ви помагат да създадете Генерира писмени транскрипти, които обобщават разговора и ви помагат да създадете протоколи от срещите.

Подобрява концентрацията: Автоматизира целия процес на водене на бележки, което позволява на участниците да се концентрират върху разговора.

🔍 Знаете ли, че... Само в САЩ ежедневно се провеждат около 11 милиона срещи. Това прави над 1 милиард срещи годишно! 🤯

Какво трябва да търсите в един записващ уред за срещи?

Един добър записващ инструмент за срещи трябва да прави и двете неща – да документира срещата и да я транскрибира. Но освен това, ето и няколко други функции, които трябва да търсите:

Леснота на употреба: Изберете записващо устройство за срещи, което е лесно за употреба и има изчистен интерфейс. За начало, оформлението трябва да е такова, че да можете да се присъедините, да започнете и да спрете записването без проблеми.

Качество на запис: Изберете инструмент, способен да записва срещи с високо качество. Уверете се, че както аудио, така и видео съдържанието са на най-високо ниво.

Точност на транскрипцията: Вземете инструмент с вградена функция за водене на бележки и проверете неговата точност. Това гарантира, че генерираните Вземете инструмент с вградена функция за водене на бележки и проверете неговата точност. Това гарантира, че генерираните бележки от срещите са без грешки.

Функции за редактиране: Изберете инструмент, който ви позволява да подрязвате и добавяте бележки към записите. Например, трябва да можете да маркирате ключови моменти, да изрежете излишните части и т.н.

Капацитет за съхранение: Потърсете инструмент, който запазва записаните срещи онлайн за лесен достъп. Допълнителни точки, ако предлага и множество опции за споделяне.

Интеграции с трети страни: Изберете инструмент, който поддържа интеграция с платформи на трети страни като Dropbox, Slack, Google Calendar и др., за да гарантирате минимално прекъсване на работния процес.

11-те най-добри инструмента за записване на срещи

Никога повече не пропускайте нито една дума – ето 11 от най-добрите софтуери за записване на срещи, които можете да използвате за записване на срещи:

1. ClickUp (Най-доброто приложение за онлайн срещи и сътрудничество, базирано на изкуствен интелект)

Приложението за работа ClickUp се отличава като всеобхватна платформа за срещи и сътрудничество. Натъпкано с функции, задвижвани от изкуствен интелект , то е идеално за записване и споделяне на онлайн срещи – без проблеми, само резултати.

AI Notetaker на ClickUp превръща срещите от дълги дискусии в продуктивни сесии, фокусирани върху действията. AI автоматично записва ключова информация – като решения, идеи и задачи за действие – създавайки ясни и кратки обобщения, които се интегрират безпроблемно в текущите проекти. Това гарантира, че всяка среща ефективно допринася за по-добри работни процеси и ефикасност на екипа.

Ето някои от предимствата:

Централизирано съхранение на записи: Всички материали от срещите, като стенограми, аудиозаписи и резюмета, се съхраняват безопасно в един частен документ за лесно справяне и извличане. Освен това, интелигентното маркиране подобрява организацията и улеснява търсенето на информация.

Автоматизирано управление на задачите: Задачите бързо се превръщат в възложени, проследими задачи в ClickUp, което гарантира отчетност и насърчава навременното проследяване.

Подобрена комуникация: Резюметата и задачите за действие се публикуват автоматично в избрани чат канали, което улеснява бързата комуникация и държи всички в течение.

Оптимизирана интеграция с календара: Благодарение на безпроблемната интеграция с календара получавате цялостен поглед върху бележките от срещите, което ви позволява да дадете приоритет на важните срещи и да генерирате автоматични отчети.

Бърз достъп до информация: Автоматизираните транскрипции осигуряват пълно търсене на записите от всяка среща, което позволява бърз достъп до важната информация и спомага за по-добрата координация в екипа.

С AI Notetaker на ClickUp можете значително да подобрите ефективността на срещите, да подобрите управлението на проектите и да подобрите цялостното сътрудничество в екипа.

ClickUp Meetings е най-доброто решение за всички виртуални срещи. Независимо дали искате да си водите бележки или да документирате срещите.

Можете също да редактирате, добавяте бележки и задавате задачи директно от коментарите. Освен това, създавайте списъци със задачи като професионалист в областта на продуктивността и използвайте командата „/“ за незабавни резултати. Това е като ваш дигитален асистент – само че по-бърз.

Освен това, ClickUp разполага с функция за записване и споделяне на виртуални срещи.

ClickUp Clips е надежден заместител на инструменти като Loom, Zoom и др. и ви позволява да записвате онлайн срещи. Активирайте го, за да записвате екрана си и да го споделяте с колегите си.

Създавайте и обобщавайте стенограми от срещи с едно единствено натискане на бутона с ClickUp Brain

ClickUp Brain — собствената AI система на платформата — генерира бележки и стенограми от срещи за нула време. Мощна и добре обучена, тя също така обобщава стенограмата, извлича от нея задачи за действие и ги възлага на лицето, отговорно за изпълнението на задачата.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при запознаването с програмата поради огромния брой функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Един потребител на Capterra харесва колко добре организиран е ClickUp. Той също така го намира за много адаптивен и подходящ за сътрудничество:

ClickUp поддържа задачите на нашия екип много добре организирани. Можете да категоризирате видовете задачи, статуса и ритъма на всяка задача. Има и функция за проследяване на времето за всяка задача, което е огромно предимство. Чудесно за сътрудничество в екип и управление на всички задачи.

ClickUp поддържа задачите на нашия екип много добре организирани. Можете да категоризирате видовете задачи, статуса и ритъма на всяка задача. Има и функция за проследяване на времето за всяка задача, което е огромно предимство. Чудесно за сътрудничество в екип и управление на всички задачи.

2. Microsoft Teams (Най-добрата интегрирана платформа за записване на срещи)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams не е традиционен софтуер за записване на срещи, а инструмент за групов чат, който помага на отдалечените екипи да сътрудничат по-ефективно. Основните му функции включват PPT презентации в реално време, дискусии на бяла дъска и генериране на надписи.

MS Teams обаче предлага и основни функции за записване на срещи. За начало, той ви позволява да записвате виртуални срещи с бележки, генерирани от изкуствен интелект. Тези записи улавят аудио, видео и дейности по споделяне на екрана, така че да не пропуснете нито едно важно решение или момент.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Сътрудничество по документи по време на срещи за незабавна работа в екип

Персонализирайте настройките за срещи, за да отговарят на различни случаи на употреба.

Осигурете защита на данните на корпоративно ниво с безопасни и съвместими инструменти.

Интегрирайте безпроблемно с Microsoft 365

Ограничения на Microsoft Teams

Може да имате проблеми с точността на транскрипцията

Разширените функции, като съхранение на записи, изискват платен план.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Micorosft 365 Personal: 6,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец

Microsoft Teams Essential: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 680 отзива)

Capterra: 4,5/5 (9760+ отзива)

Един потребител на G2 счита, че едно от най-добрите качества на MS Teams е лекотата на употреба и удобството на платформата:

Харесвам Microsoft Teams, защото е лесен за използване и удобен. Това е добър софтуер за разговори и чат с много хора на една платформа, особено ако сте част от екип или проект.

Харесвам Microsoft Teams, защото е лесен за използване и удобен. Това е добър софтуер за разговори и чат с много хора на една платформа, особено ако сте част от екип или проект.

3. Fireflies. ai (Най-добрата платформа за транскрипция на срещи и автоматизация на задачи)

Fireflies. ai е софтуер за цялостно управление на срещи. Той помага с всичко – от записване на срещи до транскрибиране и обобщаване.

С Fireflies. ai можете да записвате срещи в Zoom или Google Meet, да получавате транскрипти, да запазвате съдържание и да записвате бележки в CRM системата си. То дори извлича автоматично задачите за действие, така че вече няма нужда от ръчни задачи! Освен това можете да изтегляте и споделяте записите.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Автоматизирайте транскрипцията с AI за точни бележки от срещите

Преглеждайте обобщенията от срещите чрез лесен за използване табло.

Идентифицирайте ключовите моменти от срещите с помощта на изкуствения интелект.

Търсете в записите от срещите с помощта на разширено филтриране.

Ограничения на Fireflies. ai

Няма поддръжка на транскрипция в реално време за всички езици

Качеството на записа може да се влоши в шумна среда.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (580+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (10 отзива)

4. Otter. ai (Най-добрата платформа за записване на бележки от срещи в реално време)

Ако търсите инструмент за срещи, който документира всяка дума, изречена в микрофона, опитайте Otter. ai. Този AI асистент за срещи служи и като бележник, записвайки всеки важен детайл и създавайки точни AI бележки и резюмета.

Освен това Otter е напълно автоматизиран. Той автоматично се присъединява към всяка онлайн среща и записва разговорите, докато не спрете ръчно записа. Освен това той добавя бележки към ключови моменти, задава задачи и ги споделя с колегите, за да ускори работния процес.

Най-добрите функции на Otter. ai

Транскрибирайте срещите в реално време с идентификация на говорителите

Синхронизирайте устройствата си, за да имате достъп до съдържанието на срещите отвсякъде.

Търсете съдържание от срещи, използвайки времеви отметки и подчертани ключови думи.

Подобрете чистотата на звука, за да подобрите точността на транскрипцията в шумна среда.

Ограничения на Otter. ai

Не предлага разширени функции за редактиране

Безплатният план предлага ограничен брой минути за транскрипция.

Цени на Otter. ai

Basic: Безплатно завинаги

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

5. Zoom (най-добрата платформа за запис на видео и аудио срещи в HD качество)

чрез Zoom

Zoom предлага пълен набор от решения за работното място, базирани на изкуствен интелект. Въпреки това, той е най-известен с инструмента си за онлайн срещи.

Той ви позволява да създавате дневен ред за срещи, обобщения на срещи в реално време и др. Платформата твърди, че потребителите могат да създават транскрипти и за лични срещи.

Една от най-забележителните му характеристики е AI помощникът, който генерира обобщения на срещите, следващи стъпки, запитвания и др.

Най-добрите функции на Zoom

Записвайте HD видео и аудио срещи с облачно съхранение

Провеждайте виртуални срещи с интерактивни функции като анкети и чат.

Добавяйте бележки и използвайте бели дъски по време на срещите за сътрудничество

Ограничения на Zoom

Ограничена точност на транскрипцията за езици, различни от английски

Разширени функции като съхранение на записи, достъпни само с платени планове

Цени на Zoom

Частни лица и бизнес

Основно: Безплатно

Pro: 13,33 $/месец на потребител

Бизнес: 18,32 $/месец на потребител

Предприятие

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 990 отзива)

Capterra: 4,6/5 (14 110+ отзива)

Повечето екипи, работещи от разстояние, започнаха да използват Zoom по време на пандемията от Covid-19 и никога не погледнаха назад – този преглед на Capterra показва защо:

Невероятен инструмент за свързване чрез интернет, особено когато работите дистанционно.

Невероятен инструмент за свързване през интернет, особено когато работите дистанционно.

6. Google Meet (най-добрата платформа за записване на срещи в екосистемата на Google)

чрез Google Meet

Google Meet е вашият избор за видеоразговори, записване на аудио, видео и екранна активност като професионалист. Освен това, с Gemini можете да си водите бележки и да получавате транскрипции.

Имате нужда да подобрите екипната работа? Запазете записите в Google Drive или ги споделете по имейл, за да улесните обратната връзка и безпроблемното сътрудничество.

Най-добрите функции на Google Meet

Сътрудничество в реално време с Google Docs, Sheets и Slides

Показвайте субтитри на живо и автоматична транскрипция по време на срещите

Синхронизирайте с Google Calendar за безпроблемно планиране на срещи.

Осигурете сигурни и криптирани срещи с защита на корпоративно ниво.

Ограничения на Google Meet

Ограничена точност на транскрипцията

Няма офлайн достъп до записите от срещите

Цени на Google Meet

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 2690 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 850 отзива)

Един потребител на G2 предпочита Google Meet заради неговата интерактивност и казва:

Google Meet е отлично решение за срещи. То предлага по-добри фонови ефекти от повечето други платформи за срещи, а интерактивните му инструменти, като анкети и въпроси и отговори, спомагат за по-активното участие. Работи безпроблемно с Google Workspace и можете да настроите Google Meet директно от календара си.

Google Meet е отлично решение за срещи. То предлага по-добри фонови ефекти от повечето други платформи за срещи, а интерактивните му инструменти, като анкети и въпроси и отговори, спомагат за по-активното участие. Работи безпроблемно с Google Workspace и можете да настроите Google Meet директно от календара си.

7. Krisp (Най-добрата платформа за записване на срещи с шумопотискане и яснота на гласа)

чрез Krisp

Krisp е едно място, което отговаря на всички ваши нужди по време на срещи. Функцията AI Noise Cancellation премахва фоновия шум от аудиозаписа, като поддържа чист звук, а AI Accent Localization помага при разговори с чуждестранни клиенти.

Освен това, той генерира транскрипции, бележки и резюмета – точно като всеки класически рекордер, но много по-усъвършенстван.

Най-добрите функции на Krisp

Отделете отделни звукови записи за всеки говорител по време на групови срещи.

Оптимизирайте качеството на гласа с настройки в реално време за по-гладка комуникация.

Повишете яснотата, като филтрирате фоновите шумове в шумни среди.

Ограничения на Krisp

Безплатният план предлага ограничени функции за шумопотискане.

Възможно е да се наблюдава понижено качество на звука в изключително шумни среди, въпреки функцията за отстраняване на шума.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro: 16 $/месец

Бизнес: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,8/5

8. Riverside. fm (Най-добрата платформа за запис на дистанционни срещи и интервюта със студийно качество)

Ако искате да подобрите качеството на вашите видеоконференции, Riverside.fm е вашият отговор. Този инструмент е лесен за използване, интуитивен и насочен предимно към създаването на записи на срещи със студийно качество.

Riverside. fm прави нещата прости – записва и транскрибира срещи. Но освен това ви позволява да редактирате генерираното резюме на срещата, да маркирате с цветове важната информация, да премахнете фоновия шум и т.н.

Освен това, той ви позволява да излъчвате срещата директно в LinkedIn и Facebook. Можете също да я изтеглите и споделите по-късно, след като приключи.

Най-добрите функции на Riverside.fm

Редактирайте и създавайте изпипани записи с инструменти за редактиране в реално време.

Предлагайте видео качество на студийно ниво с резолюция до 4K.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за подкастинг и платформи за стрийминг.

Архивирайте записите автоматично в облака за сигурно съхранение.

Ограничения на Riverside.fm

Не предлага вградена поддръжка за транскрипция или субтитри.

Необходими са премиум планове за достъп до разширени функции за редактиране.

Цени на Riverside.fm

Безплатно

Стандартен: 19 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Riverside. fm оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 3/5

9. Skype (Най-добрата платформа за записване на срещи за малки екипи)

чрез Skype

Вероятно сте чували за Skype, платформа за видеоразговори за екипи в различни часови зони. Но знаете ли, че тя предлага и функции за записване на срещи?

Да, Skype ви позволява да записвате всеки видеоразговор, който провеждате на платформата. Ако се trata de una llamada de difusión, Skype la grabará automáticamente sin necesidad de permiso manual.

Преди да започне записът, всички участници получават уведомление, а записите са достъпни за изтегляне в продължение на 30 дни.

Най-добрите функции на Skype

Записвайте видео и аудио по време на разговори за изчерпателно съдържание на срещите.

Споделяйте незабавно записаните срещи с екипа си.

Активирайте неограничена продължителност на запис за групови разговори

Улеснете международните разговори за трансгранични срещи

Ограничения на Skype

Липсват разширени функции за транскрипция или водене на бележки

Качеството на звука може да се влоши по време на по-големи срещи.

Цени на Skype

Абонамент за САЩ: 3,59 $/месец

Абонамент за Северна Америка: 8,39 $/месец

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4,3/5 (над 23 440 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Един потребител на Capterra специално харесва ефективността на Skype и казва:

Skype е актуален и мощен през 2024 г. Той се развива в съответствие с бизнес нуждите и има добра репутация в целия свят. Използвам го заради неговата стабилност.

Skype е актуален и мощен през 2024 г. Той се развива в съответствие с бизнес нуждите и има добра репутация в целия свят. Използвам го заради неговата стабилност.

10. Webex (Най-сигурната платформа за записване на срещи с високо качество)

чрез Webex

Webex е известен с богатия си набор от функции за записване на срещи, но най-добрите му характеристики са автоматизацията и високото качество.

Записва всички срещи в професионално HD качество. Освен това,

Webex използва мощна изкуствена интелигентност, за да поддържа транскрипция в реално време, субтитри, премахване на шума, оптимизация на гласа и други функции по време на разговорите ви.

Най-добрите функции на Webex

Създавайте виртуални заседателни зали с персонализирани настройки

Активирайте чат в реално време и споделяне на файлове по време на срещи

Осигурете цялостно криптиране за сигурни записи на срещи.

Интегрирайте безпроблемно с инструментите на Cisco за управление на предприятието.

Ограничения на Webex

Транскрипцията може да бъде неточна при силни акценти.

Интерфейсът може да бъде объркващ за новите потребители.

Цени на Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител

Webex Suite: 25 USD/месец на потребител

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex

G2: 4,3/5 (над 19 940 отзива)

Capterra: 4,4/5 (7400+ отзива)

11. GoTo Meeting (Най-добрата професионална платформа за записване на срещи с функции за споделяне)

чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting е софтуер за съвместни конферентни срещи. С него можете да организирате сигурни онлайн срещи с екипа си в различни страни.

Що се отнася до функциите за записване на срещи, те са доста основни. GoTo Meetings ви позволява да записвате срещи с точни транскрипти, генерирани от изкуствен интелект. Освен това можете да запазвате записаното съдържание в облака и да го споделяте чрез различни канали като имейл, Slack и др.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Провеждайте срещи с персонализирани шаблони и настройки

Управлявайте записите с лесни за достъп и организиране инструменти.

Споделяйте файлове и екрани в реално време по време на срещи за по-добро сътрудничество.

Интегрирайте с CRM инструменти, за да опростите работните процеси след срещите.

Ограничения на GoTo Meeting

Ограничен капацитет за съхранение на записи

Липсват възможности за извличане на бележки с помощта на изкуствен интелект

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 14 $/месец на организатор

Бизнес: 19 $/месец на организатор

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 350 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 11 640 отзива)

Потребител на Capterra харесва GoTo Meeting заради качеството на запис, строгите протоколи за поверителност и лесната настройка:

Видеото и аудиото изглеждат и звучат доста прилично. Акцентът на платформата върху поверителността на потребителите е особено привлекателна характеристика. Успехът на всяко решение на проблем на потребителя зависи от това колко бързо може да бъде приложено. Всички срещи са в безопасност.

Видеото и аудиото изглеждат и звучат доста прилично. Акцентът на платформата върху поверителността на потребителите е особено привлекателна характеристика. Успехът на всяко решение на проблем на потребителя зависи от това колко бързо може да бъде приложено. Всички срещи са безопасни и надеждни.

✨ Специални споменавания ScreenApp: Преобразува записването на екрана и транскрибира срещите

Evernote : Съхранява и организира подробни стенограми и точки за действие.

Zoho Meeting: Организира и записва срещи с вградени инструменти за сътрудничество.

Вземете най-добрия AI асистент за срещи – използвайте ClickUp!

Тези 11 инструмента осигуряват солидна основа за ефективно сътрудничество, от транскрипция и водене на бележки до извличане на задачи за действие с помощта на изкуствен интелект.

Софтуерът за записване на срещи подобрява сътрудничеството в екипа и повишава производителността, като гарантира, че няма да пропуснете нито един важен детайл или задача. Макар да изглежда като нещо допълнително, той е от съществено значение за гладката комуникация.

ClickUp краде шоуто с своята платформа „всичко в едно“. Тя безпроблемно съчетава записване на срещи, управление на задачи, проследяване на проекти и комуникация в екипа в едно ефективно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект.

Побързайте – регистрирайте се в ClickUp още днес!