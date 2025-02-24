10-те най-добри AI PDF екстрактори за извличане на информация през 2025 г.

Хенри Форд е казал: „Ако всички вървим напред заедно, успехът ще дойде от само себе си.“

За много професионалисти PDF документите са в центъра на сътрудничеството.

Проучване на Adobe установи, че 75% от предприятията считат PDF файловете за съществени за сътрудничеството в рамките на техните организации.

Но без подходящите инструменти работата с PDF файлове може да се превърне в търсене на игла в купа сено от 2,5 трилиона документа. (Да, точно толкова PDF файла се генерират годишно!)

Въведете PDF екстрактори на данни – интелигентни решения, които извличат PDF данни, като извличат структурирани данни от неструктурирани PDF документи.

Нека разгледаме някои от най-добрите AI PDF екстрактори на данни, които можете да използвате за извличане на информация и сътрудничество в екип.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък списък с нашите 10 най-добри AI PDF екстрактора, чийто процес на извличане на данни е едновременно ефективен и лесен за използване: ClickUp: Най-добър за управление на документи с изкуствен интелект Adobe PDF Extract API: Най-доброто решение за автоматизация на документи на корпоративно ниво Nanonets: Най-добър за автоматизиране на работни процеси с голям обем данни Extracta. ai: Най-добър за сигурно и просто извличане на данни от документи Tenorshare AI: Най-добър за обобщаване на дълги PDF файлове Google Cloud Document AI: Най-доброто за генерираща обработка на документи, задвижвана от AI PDF-Extract-Kit: Най-добър за разбор на документи с отворен код и персонализирани проекти Docparser: Най-добър за извличане и персонализиране на данни без кодиране Parsio: Най-добър за AI-базиран анализ на имейли и документи DocHub: Най-добър за сигурно и съвместно редактиране на PDF файлове

Какво трябва да търсите в PDF екстрактора на данни?

PDF файловете може да са чудесни за споделяне и съхранение на данни, но нека си признаем – те не са точно създадени за бърз анализ на данни.

Въведете PDF екстрактор на данни – те превръщат неструктурирани данни от различни източници и типове данни в полезни информации. Или, ако сте технически гений, можете да проявите творчество с AI-ориентирано извличане на данни (и други усъвършенствани техники) и да подготвите структурирани данни за автоматизация и отчитане. ✅

Нуждаете се само от активна интернет връзка и инструмент за извличане на данни от PDF файлове, който се интегрира безпроблемно във вашия работен процес.

С милиарди PDF файлове, които се разпространяват ежедневно, бизнеса се нуждае от инструменти, които да обработват извличането на данни от PDF файлове в големи обеми с минимална човешка намеса.

📌 Ето какво трябва да имате предвид при избора на PDF екстрактор на данни: Точност на OCR: Чете текст от сканирани PDF файлове

Методи за извличане на данни: Опции за извличане на базата на ключови думи или конкретно местоположение

Групова обработка: Извлича данни от няколко PDF файла едновременно

Настройваеми правила: Създавайте модели за уникални нужди от данни

API интеграция: Автоматизира работните процеси чрез свързване с други инструменти като Google Sheets.

Функции за сигурност: Защитава чувствителните данни с криптиране и контрол на поверителността

💡 Професионален съвет: Потърсете функции като анализ на оформлението, формати на файлове с данни и данни от таблици или разпознаване на таблици, за да сте сигурни, че вашият PDF екстрактор може да се справи със задачата. Тези инструменти гарантират, че вашите операции ще протичат гладко.

10-те най-добри PDF екстрактори на данни

1. ClickUp (Най-добър за управление на документи с изкуствен интелект)

Започнете да използвате ClickUp Brain С ClickUp Brain можете лесно да извличате данни от PDF файлове и да обобщавате информация.

И така, имате PDF файл и сте извлекли данните. Чудесно! Но работата свършва ли дотук? Разбира се, че не. Сега идва истинската работа: анализиране на данните, съхранение и организиране на цялата информация в нещо използваемо.

Това е много и нека си признаем: имате нужда от инструмент, който да прави всичко това под един покрив.

ClickUp е истинското „всичко в едно приложение за работа” , което комбинира управление на знания, чат и сътрудничество в една платформа.

Всеки мениджър знае колко е трудно да се справя с безкрайни файлове, разпръснати в случайни папки. Къде е договорът с клиента? Какво се случи с черновия вариант на предложението? С помощта на AI функции ClickUp ви помага да намерите файловете си, да ги обобщите и да ги споделите с екипа и клиентите си.

ClickUp Потребителски полета

ClickUp Custom Fields ви позволява да добавяте етикети, категории или конкретни точки с данни, като имейли на клиенти или статуси на одобрение. Основната им цел е да организират задачите и да персонализират работното ви пространство, така че всички ваши файлове да могат лесно да се сортират и достъпват с едно кликване.

Лесно добавяйте важни етикети и информация към всичките си файлове с ClickUp Custom Fields

ClickUp Connected Search

Когато трябва да намерите този труднооткриваем пакет, ClickUp Connected Search ви помага да намерите документите си от цялото работно пространство, спестявайки ви ценно време.

Можете лесно да намерите документите си от цялото си работно пространство с Connected Search на ClickUp

Освен това, в Connected Search можете да задавате въпроси и да получавате изчерпателни отговори в реално време за вашата работа, като освобождавате знанията, затворени в изолирани системи.

Но това не е всичко. Ръчните задачи често могат да бъдат досадни и да повлияят на производителността ви. Ето защо ClickUp Automations са спасители. С автоматизацията на задачите можете автоматично да възлагате задачи, да актуализирате статуси и да изпращате напомняния, освобождавайки екипа си да се съсредоточи върху цялостната картина.

Освен това, настройката без код на ClickUp ви позволява да създавате персонализирани работни процеси за минути. Добавете поддръжката на ClickUp за интеграции с над 1000 инструмента (включително OCR инструменти) и ще имате инструмент, който наистина прави всичко.

ClickUp Brain

Накрая, нека поговорим за ClickUp Brain, AI-базирания асистент, който ви дава усещането, че имате още един член в екипа.

Независимо дали създавате задачи от бележки от срещи, обобщавате PDF файловете си или предоставяте кратки актуализации по проекти, ClickUp Brain улеснява вземането на решения.

Можете също да използвате AI възможностите на ClickUp Brain, за да създавате и възлагате задачи на вашите колеги. Имате нужда от член на екипа, който да изпрати PDF файл на вашия клиент? Просто попитайте ClickUp Brain и наблюдавайте как магията се случва в реално време!

📌 Пример: Представете си, че задавате въпрос за клиент или проект и веднага получавате отговор въз основа на историята на проекта, чатовете или данните за задачите. Това е магията на обобщенията в реално време и контекстуалните отговори – всичко това е създадено, за да поддържа екипа ви синхронизиран и информиран.

Най-добрите функции на ClickUp

Адаптивни потребителски полета : Лесно категоризирайте и извличайте данни, за да съответстват на работните процеси

Интелигентни OCR интеграции: Извличайте данни от сканирани PDF файлове

Автоматизация: Спестете часове, като Спестете часове, като автоматизирате повтарящи се задачи като ръчно въвеждане на данни.

Лесна интеграция: Синхронизирайте с над 1000 инструмента като Google Sheets, Salesforce, HubSpot и Figma.

Визуални табла: Проследявайте напредъка на проекта и визуализирайте данните

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, на новите потребители може да им е трудно да се ориентират в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: ClickUp постоянно се откроява като най-добрият избор за управление на проекти, като много потребители на Reddit хвалят неговия богат на функции дизайн и добро съотношение цена-качество. Потребителите, които са преминали от други платформи, ценят инструментите и полезното обслужване на клиенти.

2. Adobe PDF Extract API (най-доброто решение за автоматизация на документи на корпоративно ниво)

Чрез Adobe Developer

Adobe PDF Extract API е вашият инструмент за AI-базирано решение, което извлича структурирани данни ефективно. Този API използва AI на Adobe Sensei, за да извлича съдържание и структура от PDF файлове, което позволява лесно извличане на данни от текст, изображения и таблици. 📊

Независимо дали са оригинални или сканирани, те генерират резултати в структуриран JSON формат, идеален за разработчици и фирми, които искат да автоматизират работните процеси и да повишат производителността.

Най-добрите функции на Adobe PDF Extract API

Точно извлича текст, сложни таблици и фигури

Предоставя формати JSON, CSV и XLSX за последващи приложения

Идентифицира данни от таблици и извежда изображения на таблици

Включва готови за употреба SDK за Java, Python, Node. js и . NET

Ограничения на Adobe PDF Extract API

Ефективното използване на API често изисква експертни познания на разработчика или умения за кодиране.

Мащабирането на услугата може бързо да стане скъпо при случаи на използване на големи обеми

Постигането на разширени персонализации може да изисква допълнителни слоеве или скриптове, които надхвърлят основните настройки.

Цени на Adobe PDF Extract API

Безплатен план: 0 $ (500 безплатни транзакции с документи на месец)

Цени за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe PDF Extract API

G2 : 4,5/5 (3430+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3850 отзива)

📌 Консенсус в Reddit: Adobe PDF Extract API е чудесен за обработка на сложни PDF набори от данни, особено такива с таблици, фигури и графики. Потребителите на Reddit често подчертават неговата превъзходна производителност при анализиране на таблици и подреждане на фигури с контекстуален текст, което е от решаващо значение за напреднали случаи на употреба като RAG пипалини или обучение на модели.

🔗Прочетете също: Как да използвате AI за документация

3. Nanonets (Най-добър за автоматизиране на работни процеси с голям обем данни)

Чрез Nanonets

Nanonets са като мултифункционален инструмент за AI автоматизация – те поддържат интелигентна автоматизация на документи с лекота на употреба. AI платформата без код улеснява дори сложните задачи.

Представете си колко трудно е ръчното събиране и въвеждане на данни, ако вашите бизнес процеси получават PDF файлове и стотици имейли ежедневно. (Уф!) Например, той може да синхронизира данните от фактурите с QuickBooks, да маркира просрочените плащания и да уведоми вашия екип, като по този начин намалява човешките грешки и спестява часове наред усилия.

Независимо дали става въпрос за обработка на фактури, заснемане на данни от таблици или управление на големи обеми данни, Nanonets гарантира, че работните процеси остават бързи, точни и автоматизирани. ⚡

Най-добрите функции на Nanonets

Записва информация от фактури и разписки без предварително дефинирани шаблони

Бързи одобрения на автоматизацията и сигнализиране на аномалии

Оптимизира операциите по веригата на доставки с по-бързо обработване на поръчките

Прехвърлете данните в CRM, WMS или ги експортирайте като CSV, XML или XLS.

Ограничения на Nanonets

Обработката на много големи обеми документи може да повиши значително цената.

Настройването и коригирането на шаблони за сложни документи може да отнеме много време.

Цени на Nanonets

Стартово ниво : 0 $/месец (първите 500 страници са безплатни, след това 0,3 $/страница)

Pro : Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Nanonets

G2 : 4,8/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (65+ отзива)

📌 Консенсус в Reddit: Nanonets OCR предлага впечатляваща гама от OCR услуги, включително възможности за преобразуване на ръчен текст в текстов, което първоначално поражда високи очаквания. Потребителите в Reddit ценят изтънчения му потребителски интерфейс и лекотата на употреба.

💡 Професионален съвет: Nanonets автоматично заснема таблици като професионалист, така че вие преглеждате само това, което е важно, ако закупите стартовия план с 500 безплатни страници.

4. Extracta. ai (Най-добър за сигурно и просто извличане на данни от документи)

Независимо дали работите с фактури, автобиографии или резюмета от срещи, Extracta. ai прави извличането на данни от документи сигурно и светкавично бързо.

Просто качи документа си, посочи нуждите си и остави Extracta. ai да се погрижи за останалото.

🍪 Бонус: Вашите данни са напълно криптирани, отговарят на изискванията на GDPR и никога не се използват за обучение.

Най-добрите функции на Extracta. ai

Извличайте данни от различни документи

Автоматично разпознава и организира информацията

Извличайте полезна информация за по-интелигентно вземане на решения

Ограничения на Extracta. ai

Тъй като е сравнително нов, той може да няма някои от напредналите функции, присъщи на утвърдените решения.

Цени на Extracta. ai

Безплатен пробен план: 0 $/месец , първите 50 страници безплатно

План с плащане по потребление: 0,10 $ на страница

Персонализирани решения: Персонализирани цени

Extracta. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Tenorshare AI (най-добър за обобщаване на дълги PDF файлове)

Чрез Tenorshare AI

Знаете ли, че повече от 50% от офис служителите прекарват повече време в търсене на файлове (включително PDF файлове ), отколкото в действителна работа? Това време би могло да бъде използвано, за да свършите повече от половината от работата си.

И ето защо – Tenorshare AI! Инструмент, който ви помага да преминавате бързо през дълги PDF файлове, да извличате ключова информация и да спестявате време – и всичко това, докато пазите данните си в безопасност.

Най-добрите функции на Tenorshare AI

Подчертава ключовите моменти за по-бързо четене и разбиране

Задавайте въпроси за документа и получавайте незабавни отговори

Използва SSL криптиране, за да запази данните в безопасност

Ограничения на Tenorshare AI

Не може да обработва сканирани или базирани на изображения PDF файлове

Дневното качване и броят на страниците могат да бъдат недостатъчни за по-активните потребители.

Фокусира се предимно върху обобщаването и може да не е подходящ за сложни работни среди.

Цени на Tenorshare AI

Безплатна версия: 0 $/месец, качване на 3 PDF файла на ден, ограничение от 30 страници на файл

Платена версия: 4,99 $/месец

Tenorshare AI оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Google Cloud Document AI (Най-добър за генеративна обработка на документи с изкуствен интелект)

Чрез Google Cloud Document AI

Google Cloud Document AI, базиран на машинно обучение, лесно извлича данни от PDF файлове и прави извличането на данни относително лесно.

Този инструмент използва моделите на Google за извличане на структурирани данни от PDF файлове, фактури и други документи. Разработчиците могат да използват и персонализирани екстрактори, подходящи за конкретни типове документи, което може да подобри точността на извличането на данни.

Най-добрите функции на Google Cloud Document AI

Извлича данни от сложни документи с минимално обучение

Настройте моделите за конкретни типове документи

Ускорява създаването на набори от данни, намалява времето за внедряване

Автоматично преминаване към актуализирани базови модели за постоянна производителност

💡 Професионален съвет: Искате да усъвършенствате обработката на документи? Използвайте Custom Extractor, за да потвърдите резултатите от извличането и да адаптирате моделите към вашите специфични нужди – без да са необходими специални познания по програмиране!

Ограничения на Google Cloud Document AI

Конфигурирането и персонализирането на пипалините често изисква умения на разработчик.

Сложните цени могат да се окажат скъпи за големи обеми

Цени на Google Cloud Document AI

Плащане по потребление: Цените варират в зависимост от типа процесор и функционалността.

Рейтинги и рецензии за Google Cloud Document AI

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📌 Консенсус в Reddit: Document AI е високо ценен за надеждното извличане на текст и генериране на метаданни, особено за големи и разнообразни PDF бази данни. Въпреки че точността му се оценява високо, цената може да бъде недостатък, което кара някои потребители да търсят алтернативи като Gemini.

7. PDF-Extract-Kit (Най-добър за разбор на документи с отворен код и персонализирани проекти)

Чрез PDF Extract Kit

PDF-Extract-Kit е идеален за разработчици и изследователи, които търсят инструмент с отворен код за извличане на информация от PDF файлове.

Този набор от инструменти използва усъвършенствани модели, за да осигури висококачествено анализиране на сложни и разнообразни документи. Той е и общностно ориентиран, което го прави безплатно решение, което от време на време получава актуализации от разработчиците.

Най-добрите функции на PDF-Extract-Kit

Включва LayoutLMv3 за разпознаване на оформление, YOLOv8 за разпознаване на формули и PaddleOCR за извличане на текст.

Правила за анализиране – персонализирайте извличането на данни с гъвкави правила

Лесно комбинирайте или настройвайте компоненти с минимално кодиране, за да създавате приложения.

Поддържа приложения, вариращи от конвертиране на PDF в Markdown до помощници за документи.

Отворено за принос от изследователи и инженери

Ограничения на PDF-Extract-Kit

Отвореният му код предполага познания по машинно обучение и Python.

Модулната архитектура изисква време, за да бъде разбрана и ефективно приложена.

За разлика от търговските инструменти, поддръжката от общността може да бъде по-малко навременна и изчерпателна.

Цени на PDF-Extract-Kit

Отворен код: 0 $/месец, безплатно за изтегляне и използване

Оценки и рецензии за PDF-Extract-Kit

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Docparser (най-добър за извличане и персонализиране на данни без кодиране)

Чрез Docparser

Знаете ли, че 80% до 90% от бизнес данните са неструктурирани ? Docparser, решение без код, може да ви помогне да превърнете тези хаотични данни в полезна информация.

Независимо дали работите с фактури, договори или изображения, интуитивният интерфейс и функции на Docparser опростяват процеса на извличане на данни от PDF файлове.

Например, неговата функция за интелигентно разпознаване на оформлението използва предварително създадени функции за извличане на конкретни данни от PDF файлове, което го прави полезен за фирми, които искат да извличат само конкретна информация от своите документи.

Най-добрите функции на Docparser

Използвайте предварително създадени правила, за да извличате конкретни данни като дати, имейл адреси и номера на фактури.

Създайте персонализирани работни процеси за извличане

Обработвайте документи с различни структури, използвайки един единствен парсер.

Подобрете и завъртете изображенията за по-голяма точност при извличането на данни.

Ограничения на Docparser

Създаването на персонализирани правила за несъвместими документи може да бъде трудоемко.

С нарастването на обема на анализиране или броя на анализаторите, цените могат да станат непосилни.

При много сложни или необичайни оформления може да се наложи човешка намеса.

Цени на Docparser

Стартово ниво : 39 $/месец

Професионален : 74 $/месец

Бизнес: 159 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Docparser

Capterra : 4,8/5 (над 110 рецензии)

G2: 4,6/5 (над 50 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: Потребителите на Reddit имат разнопосочни, но предимно положителни мнения за Docparser като надежден инструмент за дигитализиране и преобразуване на хартиени документи в структурирани формати на бази данни като SQL и NoSQL. Потребителите подчертават неговите зонални OCR възможности, които изискват настройка на шаблони за всеки документ. Макар че това го прави идеален за проекти с еднотипни документи, управлението на многобройни оформления може да отнеме много време без допълнителна помощ.

💡 Професионален съвет: Работите с документи с несъвместими формати? Използвайте многоформатните парсери на Docparser, за да ги обработвате без ръчни настройки.

9. Parsio (Най-добър за AI-базиран анализ на имейли и документи)

Ако управлението на имейли и документи ви се струва трудна задача, Parsio може да ви бъде полезен. Той може автоматично да извлича данни от имейли, PDF документи и прикачени файлове.

С функции като OCR, задвижван от AI, и множество интеграции, Parsio може да извлича данни от ръчно написани документи и изображения и да предоставя достъп до тях чрез над 6000 приложения.

Най-добрите функции на Parsio

Автоматично извличане на данни от входящи имейли

Използвайте OCR и GPT, за да извличате данни от сканирани PDF файлове, ръчно написан текст и изображения.

Маркирайте данните или оставете AI да свърши работата – идеално за документи с фиксиран формат.

Форматирайте и усъвършенствайте анализираните данни, преди да ги експортирате

Свържете се с над 6000 приложения чрез Zapier, Make или Pabbly Connect.

Изтеглете анализираните данни като XLSX, CSV, JSON или ги прехвърлете директно в Google Sheets.

Ограничения на Parsio

Сложните или ръчно написани документи може да се наложи да бъдат коригирани ръчно.

Преобразуването на анализирани данни в определени специализирани формати може да бъде трудно

Цени на Parsio

Sandbox : 0 $/месец, 30 кредита

Стартово ниво : 49 $/месец, 1000 кредита/месец

Растеж : 149 $/месец, 5000 кредита/месец

Бизнес: 299 $/месец, 12 000 кредита/месец

Оценки и рецензии за Parsio

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

10. DocHub (Най-добър за сигурно и съвместно редактиране на PDF файлове)

Чрез DocHub

DocHub е PDF редактор с много функции, фокусиран върху съответствие и сигурност, който предлага набор от функции за управление, редактиране и споделяне на PDF файлове.

Интуитивният му дизайн и усъвършенстваните интеграции са полезни за всеки работен процес, в който се използват много документи.

Най-добрите функции на DocHub

Напълно съвместими с GDPR, CPRA и HIPAA, с PCI DSS и SOC 2 сертификати за максимална защита на данните.

Добавете текст, изображения, подчертавания, печати и коментари към вашия PDF файл

Преподреждайте, завъртайте, изтривайте или обединявайте PDF файлове с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Работи с Gmail, Google Drive и Dropbox за безпроблемно импортиране и експортиране

Достъпвайте и редактирайте документи, докато сте в движение, без да се нуждаете от специално приложение.

Ограничения на DocHub

Добавянето на няколко файла едновременно може да бъде трудоемко.

Ограничените квоти за подписи и попълнени документи може да не отговарят на всички нужди на потребителите.

Цени на DocHub

Безплатно : 0 $/месец

Pro: 14 $/месец (безплатен пробен период от 30 дни)

Оценки и рецензии за DocHub

G2 : 4,6/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 250 рецензии)

🚀 Интересен факт: Имате нужда да добавите бележки към PDF файлове на рядък език? Универсалната езикова поддръжка на DocHub ви гарантира, че можете да редактирате и да си сътрудничите, независимо от азбуката!

🔗 Прочетете също: Топ 10 софтуера за автоматизация на документи

Не се ограничавайте само с извличането на данни – оптимизирайте ги с ClickUp

Както е казал Алберт Айнщайн: „В хаоса открийте простотата“.

В днешната бизнес среда постигането на тази простота изисква инструменти, които дават приоритет на ефективността, точността и по-интелигентните работни процеси.

И точно това предлагат PDF екстракторите на данни. Идеалните PDF екстрактори на данни разкриват ценна информация, автоматизират работните процеси и оптимизират задачите за вас и вашия екип.

Сред тях ClickUp блести с управлението на документи, задвижвано от AI, персонализирани полета и безпроблемна интеграция с OCR инструменти! Не става въпрос само за управление на документи, а за създаване на работен процес, който работи за вас.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp и извличайте, редактирайте и споделяйте всички данни, от които се нуждаете, от вашите PDF файлове!