Топ 10 на най-добрите AI инструменти за създаване на презентации

Всички сме виждали моменти от Shark Tank, в които дори най-добрите идеи се провалят по шокиращ начин. Някои от тези „ауч“ моменти биха могли да бъдат избегнати с добре структурирана презентация.

Разбира се, повечето от нас няма да се изправят пред светлините на прожекторите и камерите , когато се представят професионално. Но залогът е голям, а часовникът тиктака, когато правите презентация!

Продаването на бизнес идеи или убеждаването на потенциални работодатели за броени секунди е плашеща перспектива. Повечето от нас вероятно биха се затруднили или биха били сериозно неподготвени.

Но не се притеснявайте! Решението е просто – AI приложение, което превръща разпръснатите ви мисли в завладяваща презентация, която дори Марк Къбин би аплодирал.

Какво да търсите в генераторите на кратки презентации

Първото впечатление може да е всичко; имате една възможност – а понякога и само няколко секунди – да го направите значимо. Ето какво трябва да търсите в генератора на презентации, който ще ви гарантира успех:

Опции за персонализиране: Намерете такава, която ви позволява да адаптирате презентацията към вашите специфични нужди, бранш, целева аудитория и желания тон.

Удобен за ползване интерфейс: Използвайте генератор, който е интуитивен и лесен за навигация, дори и за потребители, които не са запознати с технологиите.

Ценни съвети: Потърсете полезни отзиви, предложения и съвети, за да усъвършенствате презентацията си и да я направите по-впечатляваща.

Опции за персонализиране: Изберете инструменти, които предлагат Изберете инструменти, които предлагат персонализирани шаблони от една страница и гъвкавост по отношение на тон, стил и дължина на генерираните презентации.

Сътрудничество: Изберете инструмент за създаване на презентации, който позволява сътрудничество в реално време, което е чудесно, когато работите с екипи.

💡Съвет от професионалист: Използвайте трите „С“ за убедителна презентация – яснота, краткост и убедителност – за да направите презентацията си запомняща се. Избягвайте жаргона, бъдете кратки и завършете с силно призив за действие, за да я направите запомняща се.

10-те най-добри генератори на презентации

Сега, когато вече знаете какво да търсите, ето кратък списък с 10-те най-добри инструмента за създаване на презентации на пазара.

1. ClickUp (Най-доброто решение за лесни презентации, генерирани от изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Brain Създайте печеливши презентации за секунди с ClickUp Brain.

Вашият генератор на презентации трябва да бъде толкова бърз, колкото и вашата презентация, и също толкова персонализиран. Това звучи като задача за ClickUp!

ClickUp е повече от просто генератор на презентации – това е приложение, което опростява целия процес. От обсъждане на идеи до създаване на презентации и изпращането им, можете да го използвате, за да свършите всичко на едно място.

Искате да създадете бързо презентация? ClickUp Brain създава персонализирана презентация за вас, точно такава, каквато я искате.

Просто въведете цялата необходима информация – вашите квалификации и опит, цели, уникални продаваеми предложения и т.н. – и изберете тона на персонализираното представяне. А най-хубавото е, че може да черпи информация от вече съществуващите ви задачи, бележки от срещи или дори чатове, което прави представянето уместно и гарантира, че нищо важно няма да бъде пропуснато!

AI може да е чудесен партньор за тренировки, но нищо не може да се сравни с човешката обратна връзка и добрата стара работа в екип.

ClickUp Docs може да ви помогне да подобрите презентацията си, като ви даде възможност да си сътрудничите с екипа си.

Независимо дали записвате първите си чернови или съавторствате окончателната си презентация, Docs е мястото, където можете да усъвършенствате идеите си в реално време с екипа си и да общувате с тях, докато работите.

След като презентацията ви е готова, не е необходимо да я изтегляте или да превключвате раздели, за да я изпратите. Вместо това можете да споделите своите изпипани презентации директно по имейл в ClickUp.

Изтеглете този шаблон Създайте персонализирана презентация още сега с шаблона за кратки презентации на ClickUp.

За да започнете бързо, опитайте да използвате шаблона за кратки презентации на ClickUp. Той е идеален за начинаещи и помага с всичко – от идеята до създаването.

Ето как това може да подобри вашата презентация:

Обсъдете идеите си с екипа си в Doc и финализирайте презентацията си съвместно.

Създайте шаблони за задачи в ClickUp и ги персонализирайте с подробности за продукта или услугата, които представяте.

Използвайте списъците за проверка на ClickUp , за да проследите всичко, което трябва да репетирате преди презентацията си, от езика на тялото до тона на гласа!

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете свои шаблони за презентации – и да изпълните други изисквания – за секунди.

Използвайте персонализирани полета в задачите, за да проследявате важни елементи на презентацията, като целева аудитория, уникална стойностна предложения и ключови изводи.

Достъп до цялата си информация в мобилното приложение на ClickUp, когато сте в движение.

Упражнявайте и записвайте презентацията си директно и я споделяйте с колегите си в ClickUp, използвайки ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да изпитат затруднения при усвояването на определени функции.

Някои функции може да отнемат повече време за зареждане.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🧠Интересен факт: Проучвания показват, че средната продължителност на вниманието на човека е само 48 секунди – спрямо 75 секунди през 2012 г. – което прави кратките презентации от решаващо значение за привличане на вниманието.

2. Galaxy. ai (Най-подходящ за силно персонализирани презентации)

Отличните идеи понякога са трудни за обяснение в 30 секунди, нали? Е, Galaxy.ai се опитва да промени това.

Galaxy. ai е AI асистент, който предоставя над 1500 инструмента за всичко – от писане до създаване на изображения и видео. Този инструмент ви помага да създадете кратки презентации, които отразяват вашата личност с всяка дума.

Най-добрите функции на Galaxy. ai

Отговорете конкретно на проблемите и интересите на аудиторията с генериране, фокусирано върху нея.

Изберете предпочитания от вас тон на гласа и настройте презентацията, за да отразява вашия уникален стил. Инструментът генерира две версии на презентацията ви, така че можете да изберете най-подходящата.

Достъп до предварително създадени шаблони, пригодени за конкретни индустрии като технологии, здравеопазване и финанси.

Използвайте вашите бази данни за пазарни проучвания или анализи на социалните медии, за да персонализирате вашите презентации.

Ограничения на Galaxy. ai

Аналитичните функции са достъпни само в платените версии.

Въпреки че изкуственият интелект е усъвършенстван, има случаи, в които генерираното съдържание може да изисква ръчно персонализиране.

Цени на Galaxy. ai

Безплатно завинаги

Платена версия: 49 $/месец

Galaxy. ai оценки и рецензии

G2: Оценки не са налични

Capterra: Няма налични оценки

3. WriterBuddy (Най-подходящ за първи презентации)

чрез Writ erBudd y

WriterBuddy е удобен AI асистент, създаден да подпомага професионалното писане с над 40 инструмента. Този AI генератор на презентации е идеален за потребители без опит в изготвянето на презентации.

Той предлага лесен за използване интерфейс, който позволява на всеки да създава оригинални и убедителни презентации бързо и лесно.

Най-добрите функции на WriterBuddy

Използвайте AI-базираните инструменти, за да създадете персонализирани, високо ефективни презентации, вдъхновени от най-добрите практики в бранша.

Персонализирайте презентацията си, за да съответства на маркетинговата стратегия на вашия продукт , с до 10 опции, базирани на вашата информация.

Създавайте презентации на над 20 езика за глобална привлекателност.

Работете с 2000 безплатни кредита на месец и над 40 шаблона за съдържание.

Ограничения на WriterBuddy

След като изчерпите 2000-те месечни кредита, няма да можете да създавате безплатни презентации.

Твърде многото опции за персонализиране могат да объркат някои потребители.

Цени на WriterBuddy

Безплатно завинаги

Базов пакет: 15 $/месец

Pro: 29 $/месец

Неограничен: 49 $/месец

Оценки и рецензии за WriterBuddy

G2: Оценки не са налични

Capterra: Няма налични оценки

💡Съвет от професионалист: Съчетайте инструмента си за създаване на презентации с AI CRM инструменти, за да следите всеки потенциален клиент и да персонализирате съответно вашите последващи действия и презентации.

4. Voilà (Най-доброто за опростени презентации)

чрез Voilà

Имате ли затруднения да обясните бизнес идеята си на аудиторията си? Voilà ви помага да превърнете сложни концепции в ясни и кратки послания.

Voilà е най-добрият AI асистент, който генерира текст и изображения и чете URL адреси на уебсайтове. Фокусът му върху ефективната комуникация го прави отличен генератор на презентации за мрежови контакти и представяния.

Най-добрите функции на Voilà

Избягвайте жаргона и превърнете сложните идеи в ясни, привличащи вниманието послания.

Създавайте презентации на над 50 езика

Усъвършенствайте вашите уникални предложения за добавена стойност, за да поддържате вашия маркетинг на ниво.

Персонализирайте и създавайте неограничен брой презентации толкова често, колкото е необходимо.

Ограничения на Voilà

Безплатната версия използва основен AI, което може да повлияе на точността.

Ефективността на генерираната презентация зависи в голяма степен от качеството и яснотата на информацията, предоставена от потребителя.

Цени на Voilà

Безплатно завинаги

Премиум: 8 $/месец

Ultimate: 16 $/месец

Воала оценки и рецензии

G2: Оценки не са налични

Capterra: Няма налични оценки

5. Texta. ai (Най-доброто за създаване на презентации в стила на ChatGPT)

Търсите ли инструмент, в който да използвате вашите ChatGPT подсказки? Тогава този е за вас. Въпреки че е проектиран предимно за дълги текстове като блогове, Texta.ai ви помага да създадете и впечатляващи презентации.

Предприемачите и търсещите работа могат да използват лесния за употреба интерфейс, за да създадат добре изработена презентация, която ефективно комуникира техните идеи и уникални предимства.

Най-добрите функции на Texta. ai

Насочете AI инструмента, за да усъвършенствате и създадете перфектната презентация за вас – той се учи и адаптира бързо.

Изберете от специфични за бранша шаблони, за да разграничите медицинските си презентации от маркетинговите.

Получете съвети и идеи, подходящи за начинаещи, за да направите презентацията си привлекателна, дори и да сте начинаещ в използването на AI инструменти.

Елиминирайте роботизираното звучене с AI humanizer, което прави презентацията ви естествена и достъпна.

Ограничения на Texta. ai

Предложенията на инструмента могат да се повтарят от време на време.

Може да се окаже скъпо за лична употреба.

Цени на Texta. ai

Безплатно завинаги

7-дневен безплатен пробен период

Индивидуален: 9 $/месец

Екип: 39 $/месец

Цена: 79 $/месец

Texta. ai оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

6. Typli. ai (Най-подходящ за подробни презентации)

Typli.ai е още един AI асистент, който ви предоставя над 184 AI инструмента за писане, които обхващат всичко – от дълги статии до кратки текстове.

Този безплатен генератор на презентации е идеален за стартиращи компании, предприемачи и професионалисти, които искат да оставят трайно впечатление.

Най-добрите функции на Typli. ai

Позволете на Typli. ai да подобри презентацията ви, като добави ценни сегменти, които надхвърлят простото разчитане на вашите данни.

Използвайте помощни инструменти като AI Summarizer или Bullet Point Generator, за да усъвършенствате бизнес случая си.

Достъп до историята на вашите презентации, за да прегледате и използвате отново някоя от предишните си идеи.

Ограничения на Typli. ai

Безплатната версия ви позволява да въведете само 500 символа.

Не предлага избор на език.

Цени на Typli. ai

Безплатно: До 1000 генерирани думи

Основен пакет: 12,99 $/месец

Pro: 49,99 $/месец

Плюс: 19,99 $/месец

Typli. ai оценки и рецензии

G2: Оценки не са налични

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

7. Taskade (Най-доброто решение за съвместно създаване на презентации)

чрез Taskade

Уморени ли сте от самостоятелните презентации? Taskade е преди всичко инструмент за управление на проекти, който ви помага да създадете ефективна презентация заедно с екипа си.

Фокусът върху сътрудничеството в реално време и подпомаганото от изкуствен интелект мозъчно буряне ви помага да усъвършенствате основното си послание.

Най-добрите функции на Taskade

Персонализирайте шаблона си за кратко представяне , за да отговаря на вашите нужди, и го използвайте като основа за създаване на перфектното представяне.

Сътрудничество в реално време с вашия екип в споделено работно пространство за незабавна обратна връзка и обмен на идеи.

Нека изкуственият интелект ви помогне с мозъчна атака, за да генерирате идеи и да усъвършенствате посланията въз основа на мненията на екипа.

Проследявайте задачите, свързани с разработването на презентацията, за да сте сигурни, че всичко е готово преди деня на представянето.

Ограничения на Taskade

AI асистентът е достъпен само за платени потребители.

Това може да не е най-добрият избор за начинаещи, които се нуждаят от повече помощ при създаването на първите си презентации.

Цени на Taskade

Безплатно завинаги

Taskade Pro: 10 $/месец на потребител

Taskade за екипи: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Taskade

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

8. Angel Match (Най-подходящ за презентации пред инвеститори)

чрез Angel Match

Angel Match е специализирана платформа, която свързва стартиращи компании с обширна мрежа от над 110 000 ангелски инвеститори и рискови капиталисти.

Генераторът на презентации е проектиран да помага на основателите на стартиращи компании да създават бързо убедителни шаблони за презентации, които ефективно комуникират техните бизнес идеи на потенциални инвеститори.

Най-добрите функции на Angel Match

Създайте персонализирана презентация, като добавите подробности като името на вашия стартъп, отрасъл, целева аудитория и тон.

Създавайте неограничен брой презентации с лекота, използвайки лесен за употреба интерфейс – не са необходими технически познания.

Достъп до профилите на инвеститорите, за да адаптирате презентацията си към техните интереси и опит за максимален ефект.

Ограничения на Angel Match

Няма безплатен план

Шаблоните не са достъпни в базовия план, което представлява предизвикателство за стартиращите компании.

Цени на Angel Match

Базов пакет: 59 $/месец

Растеж: 99 $/месец

Премиум: 199 $/месец

Оценки и рецензии на Angel Match

G2: Оценки не са налични

Capterra: Няма налични оценки

9. Thanos (Най-добър за ангажиращи презентации)

чрез Thanos

Какво би станало, ако Танос имаше над 400 камъка на безкрайността, вместо само 6? Това е плашеща мисъл, но този Танос е различен. В този случай той разполага с над 400 AI инструмента.

Докато Камъните на безкрайността дават на собственика им пълен контрол над времето, пространството, реалността, ума, силата и душата, тези инструменти ви дават контрол над съдържанието и създаването на презентации.

Най-добрите функции на Thanos

Адаптирайте презентациите си за различни сценарии, от контакти на конференции до интервюта за работа и срещи с инвеститори.

Изберете от различни тонове, като неформален или формален, за да съответстват на настроението на вашата аудитория или събитие.

Повишете креативността си с подсказки и предложения, които ви вдъхновяват да мислите извън рамките.

Ограничения на Thanos

Този пряк подход може да не е подходящ за потребители, които търсят презентации, специфични за дадена индустрия.

Качеството на презентацията зависи до голяма степен от въведените данни.

Цени на Thanos

Безплатно завинаги

Базов пакет: 25 $/месец

Pro: 49 $/месец

Оценки и рецензии за Thanos

G2: Оценки не са налични

Capterra: Няма налични оценки

10. HyperWrite (Най-подходящ за презентации за интервюта)

чрез HyperWrite

HyperWrite използва набор от инструменти, предназначени да опростят писането с помощта на изкуствен интелект.

Генераторът на кратки презентации HyperWrite е идеален за търсещи работа, работодатели и кариерни консултанти, които искат да направят добро първо впечатление.

Най-добрите функции на HyperWrite

Предоставете подробности за работата, за която кандидатствате, за да създадете презентация, перфектно съобразена с ролята.

Разчитайте на усъвършенстваните модели GPT-4 и ChatGPT, за да създадете презентация, която подчертава вашите уникални предимства.

Персонализирайте презентацията си с разширението HyperWrite Chrome, за да постигнете стил и тон, които наистина ви подхождат.

Ограничения на HyperWrite

Разширените функции изискват абонамент.

Цени на HyperWrite

Ограничен безплатен достъп

Премиум: 19,99 $/месец

Ultra: 44,99 $/месец

Оценки и рецензии за HyperWrite

G2: Рейтингите не са налични

Capterra: Оценки не са налични

💡Съвет от професионалист: Не се фокусирайте само върху представянето на презентацията си с думи. Уверете се, че излъчвате увереност чрез интелигентен език на тялото, уверена стойка, впечатляващо облекло и въздействащ тон.

Бъдете перфекционист в представянето с ClickUp

Искате да отворите врати към клиента или работата на вашите мечти? Може да ви отнеме само тридесет секунди. Макар идеята за създаване на перфектна презентация да звучи плашещо, това не е невъзможно.

Най-хубавото е, че дори не е нужно да сте отличен писател. Просто трябва да имате подходящите генератори на презентации – с изкуствен интелект всичко е възможно! Софтуерът за управление на проекти ClickUp се отличава като вашето цялостно решение за създаване на презентации, които са толкова професионални, колкото и персонализирани. Не само това, но можете да управлявате всичките си чернови на презентации на едно място, да получавате идеи и обратна връзка, за да ги усъвършенствате, и да се представите с най-доброто си лице – всичко това от един и същ инструмент.

От генериране на свежи идеи с AI до сътрудничество в реално време, ClickUp е помощникът, от който се нуждаете. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp сега.