10 безплатни шаблона за презентации за създаване на убедителни презентации

Убедителната презентация помага на бизнеса да генерира потенциални клиенти, да сключи сделки с клиенти и да си осигури финансиране от инвеститори. Лошата презентация има обратния ефект.

Но как да намерите идеалния презентационен пакет, който да отговаря на вашите нужди всеки път? Използвайте шаблони за презентационни пакети!

Използването на готови за употреба и персонализирани шаблони за презентации ускорява и улеснява процеса. Добрата новина е, че много от тези безплатни шаблони са лесно достъпни онлайн.

В тази статия сме подбрали списък с 10-те най-добри шаблона за презентации за различни платформи. Да започнем!

Какво представляват шаблоните за презентации?

Шаблоните за презентации са готови за употреба и могат да се персонализират. Те се използват от бизнеса за създаване на презентации за продажби за клиенти или за финансиране за инвеститори.

Можете да създавате шаблони за презентации, като използвате различни инструменти за презентации, като Microsoft PowerPoint и Google Slides. Те обикновено включват дизайнерски макети за създаване на слайдове по различни теми, обхванати в презентациите за продажби или инвеститори.

Какво прави един шаблон за презентация добър?

Шаблоните за презентации могат да бъдат кратки или подробни, в зависимост от конкретните бизнес изисквания.

В някои случаи може да се наложи да използвате кратки шаблони за презентации, за да представите бизнеса или продукта си на потенциален клиент или инвеститор по време на непланирана среща. В случай на планирани бизнес срещи ще ви бъдат необходими шаблони за подробни презентации пред клиенти.

Шаблоните за презентации трябва да включват някои основни елементи на продажбената презентация, независимо от дължината и формата. Потребителите могат да използват някои или всички от тях, но те трябва да присъстват.

Ето някои ключови елементи, които трябва да присъстват в един добър шаблон за презентация:

Общ преглед на продукта : Какъв е основният ви продукт или бизнес идея и кой е вашият целеви пазар?

Предимства на продукта : Ключовите характеристики, предимства и уникална стойност на вашия продукт, които дават на потенциалните клиенти причина да го купят.

Проблеми на клиентите : Ясен списък с проблемите на клиентите, които продуктът помага да се решат.

Общ преглед на компанията : Кратък преглед на компанията и нейните предложения

Бизнес модел : обяснение на бизнес модела на компанията; това е особено полезно за шаблон за презентация на стартиращ бизнес.

Пазарен дял на компанията : Данни за текущия и целевия пазарен дял на компанията, за предпочитане в сравнение с основните й конкуренти.

Сравнение с конкурентите : няколко слайда, сравняващи компанията с конкурентите й по отношение на функции, стойностно предложение, цена и др.

Стратегия за растеж и финансов план: Стратегическият и финансов план за растеж на компанията и финансовите прогнози

Освен шаблони за презентации, можете да използвате и AI инструменти за създаване на презентации за продажби.

ClickUp Mind Maps също са полезни при визуализирането на плана ви за растеж пред потенциални инвеститори. Добавяйте, премахвайте или реорганизирайте възли, създавайте връзки и очертавайте работни процеси, за да демонстрирате вашите продажбени процеси.

Очертайте подробни процеси на продажби и презентации с помощта на ClickUp Mind Maps

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp for Startups, за да създавате различни видове презентации за клиенти и инвеститори. От мозъчна атака за идеи за продажбени презентации до създаване на подробни работни процеси за продажби, то помага във всички аспекти на вашия стартиращ бизнес, което го прави едно от най-добрите инструменти за стартиращи компании.

10 шаблона за презентации, които да използвате през 2024 г.

Независимо дали се стремите към начален кръг на финансиране или серия от кръгове на финансиране, добрият презентационен пакет може да убеди потенциалните инвеститори. Ще разгледаме различни видове шаблони за презентационни пакети за клиенти и инвеститори, за да можете да изберете най-подходящия за вас. Дори ако искате да създадете свой собствен презентационен пакет, можете да се вдъхновите от тези изпитани и проверени примери за презентационни пакети, за да привлечете вниманието на аудиторията си.

1. Шаблон за презентация на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте презентация, която веднага привлича вниманието и кара хората да се ангажират с вас, като използвате шаблона за презентация на ClickUp.

Елеваторната презентация е кратко и интригуващо описание на идея, марка или продукт. Целта е да създадете презентация, която можете да представите на някого, когото срещнете в асансьора, и да го заинтригувате достатъчно, за да обсъдите подробно по-късно.

Шаблонът ClickUp Elevator Pitch улеснява създаването на презентация чрез обсъждане на идеи с вашия екип. Той използва прост табличен формат, за да събере идеи от различни членове на екипа. След това обсъждате идеите и създавате презентация, която оказва силно въздействие за две минути или по-малко.

Шаблонът е напълно персонализируем, което ви позволява да го адаптирате според вашите нужди. Ако търсите едностранични шаблони, това е най-добрият вариант за вас.

Основни характеристики

Обсъдете идеи с екипа си и запишете най-важните точки от презентацията си за продажби.

Създайте кратко представяне, което можете да използвате пред всички бизнес контакти, потенциални клиенти или потенциални бизнес партньори, с които се срещате по време на работа.

Персонализирайте шаблона и го адаптирайте към вашия бизнес.

Пример за употреба: За да създадете кратко представяне, което можете да покажете на хора, които срещате на път, за две минути или по-малко (например, по време на пътуване с асансьора).

Съвет от професионалист: Презентациите в асансьора изискват нещо повече от убедителни аргументи в полза на вашата компания. Важно е не само съдържанието на презентацията, но и начинът, по който я представяте. Ако смятате, че вашите презентационни умения са малко ръждясали, ето няколко книги, които можете да прочетете, за да се върнете в играта.

2. Шаблон за презентация на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте убедителна презентация, която ще ви помогне да спечелите клиенти за вашия бизнес, като използвате шаблона за презентация на ClickUp.

Шаблонът за презентация на ClickUp е идеален за професионалисти в областта на продажбите, които се нуждаят от бърз и ефективен начин за създаване на персонализирани презентации за срещи с клиенти.

Той използва проста структура от заглавие, съдържание и призив за действие, за да създаде убедителни презентации, които печелят клиентите. Изброяването на частите на една добра презентация улеснява процеса на нейното създаване.

Все пак, ако имате нужда от помощ при създаването на презентация, можете да се възползвате от генеративната изкуствена интелигенция с ClickUp Brain. Тя ще генерира автоматично перфектна презентация за продажби въз основа на вашите конкретни указания.

Шаблонът за презентация на ClickUp ви помага да превърнете различните стъпки в процеса на продажбите в изпълними задачи. Можете да възложите тези задачи на конкретни членове на екипа, да зададете крайни срокове и да проследявате напредъка на всеки потенциален клиент.

Основни характеристики

Обсъдете идеите си с екипа си и работете съвместно върху този шаблон на ClickUp Docs.

Напишете убедителни презентации с ясен акцент, за да привлечете вниманието на потенциалните клиенти.

Пример за употреба: За да създадете убедителни презентации за продажби с ясен акцент и призив за действие.

3. Шаблон за презентация на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за презентации на ClickUp, за да създадете убедителни презентации за клиенти.

Шаблонът за презентации на ClickUp е идеален за създаване на впечатляващи презентации за срещи с клиенти. Както всеки търговец знае, презентациите могат да спечелят сделки или да загубят ценни потенциални клиенти.

С помощта на този шаблон можете лесно да създадете подробни презентационни слайдове, за да предадете стойността на вашия продукт на потенциалните клиенти. Той ви дава достатъчно място, за да подчертаете ясно пазарните възможности и потенциала си за растеж. Можете дори да го използвате, за да обсъдите вашата стратегия за навлизане на пазара и финансовите си прогнози.

Той предлага персонализирани дизайни за различни елементи, които трябва да бъдат включени в презентациите за клиенти, като например уводна страница, дневен ред за срещата и основните страници със съдържание за продукта или темата на дискусията.

Основни характеристики

Използвайте цветово кодиране за различни типове слайдове, за да създадете добре структурирани презентации.

Работете с изгледа на презентационната дъска, за да планирате и организирате презентацията си.

Създайте напълно персонализирана презентация, използвайки различните опции за дизайн.

Пример за употреба: Това е полезно за подготовката на подробни презентации за клиенти в слайдове. Предоставя подробни инструкции за създаване на презентация за клиенти, което я прави достъпна дори за начинаещи.

4. Шаблон за годишен отчет на ClickUp

Изтеглете този шаблон Дайте стратегическа посока на вашия бизнес и определете бизнес приоритетите за годината, като използвате шаблона ClickUp Annual One Pager Template.

Стратегията и ценностите на вашата компания са критични компоненти, които трябва да бъдат включени в презентациите за продажби, тъй като помагат на потенциалните клиенти да разберат какво представлява вашият бизнес.

Шаблонът ClickUp Annual One Pager е полезен при комуникиране на ценностите, стратегията и годишните приоритети на вашата компания. Всяка промяна в основната стратегия и посока на бизнеса трябва да бъде документирана и достъпна; този шаблон може да ви помогне в това.

Когато правят презентация, професионалистите в продажбите трябва да са запознати с общите бизнес цели и приоритети. Този шаблон ще ви помогне да комуникирате стратегията си и да предоставите тази информация на екипа си по продажбите.

Има и опция за изброяване на основните ценности на компанията и тяхното усъвършенстване според нуждите.

Основни характеристики

Провеждайте годишни срещи и използвайте този шаблон, за да обсъдите краткосрочната и дългосрочната стратегия на компанията.

Избройте ценностите, визията и мисията на вашата компания, за да предоставите на екипите по продажбите яснота за това, за което се борите.

Очертайте годишните цели и приоритети на вашата компания.

Пример за употреба: Този шаблон е идеален за представяне на цялостната стратегия, годишните цели и насоките на дадена компания.

5. Шаблон за презентация в PowerPoint

Опростен шаблон за презентация в PowerPoint чрез Microsoft

Този шаблон за презентация в PowerPoint има 13 слайда, с които можете да създадете подробна презентация за клиенти. Той обхваща, наред с другото, обща информация за компанията, обзор на продуктите, предимства на продуктите и стратегия за растеж на компанията.

Дизайнът е семпъл, но елегантен. Освен това може да бъде персонализиран, за да отговаря на изискванията на вашата марка. Например, можете да използвате цветовете на вашата марка и да добавите брандинга си безпроблемно.

Основни характеристики

Персонализирайте презентацията, като използвате хиляди снимки, графики и шрифтове от библиотеката на Microsoft.

Покажете на потенциалните клиенти стойността на вашия продукт, като създадете подробни слайдове за проблемите, които той решава.

Пример за употреба: За да създадете презентация за продажби на базата на PPT, с минимален дизайн, за срещи с клиенти, където се нуждаете от подробна презентация, за да сключите сделки за продажби.

6. Шаблон за презентация в PowerPoint

Шаблон за презентация в PowerPoint за технологични компании чрез Microsoft

Този шаблон за презентация в PowerPoint Tech Pitch Deck Template от Microsoft е създаден специално за технологични компании. Той използва формата „проблем и решение“, за да покаже на потенциалните инвеститори какви предизвикателства решава даден продукт и защо трябва да инвестират в него.

С тяхна помощ можете ясно да подчертаете иновативните характеристики и основните предимства на вашия технологичен продукт.

Втората част от шаблона се фокусира върху предоставянето на информация за компанията, включително нейния бизнес модел, конкуренти и данни за пазарното сравнение.

Най-хубавото е, че ви предоставя формат за представяне на ясна стратегия за растеж и двугодишен план за действие на компанията, което е чудесно за убеждаване на инвеститорите в нейния потенциал.

Основни характеристики

Използвайте висококачествените визуализации и теми, свързани с технологиите, и просто добавете съдържание, за да създадете подробни презентации за продажби.

Използвайте ги, за да покажете подробния финансов план и план за растеж на вашата компания.

Пример за употреба: Идеален за създаване на PowerPoint презентации за технологични компании, които искат да получат финансиране от инвеститори.

7. Шаблон за презентация в PowerPoint за търговия на дребно

Шаблон за презентация в PowerPoint за търговски компании чрез Microsoft

Третият шаблон за презентация в PowerPoint в нашия списък е съобразен с нуждите на търговските компании. Шаблонът за презентация в PowerPoint за търговски компании е много подобен по структура на шаблона за технологичната индустрия, посочен по-горе, но използва цветове, визуални елементи и съобщения, които отговарят на нуждите на търговските компании.

Първо се описва проблем в бранша, а след това се представя вашият продукт като идеално решение. Следват слайдове с характеристиките и предимствата на продукта, преди да се премине към раздела с обща информация за компанията.

Последната секция обхваща подробности за компанията, обзор на пазара, пазарното позициониране на компанията, стратегията за растеж и бъдещите планове.

Като цяло, това е подробен шаблон за презентация, който предоставя цялата информация, от която един инвеститор би имал нужда.

Основни характеристики

Създавайте впечатляващи презентации с богатата визуална библиотека на PowerPoint.

Използвайте темата и визуалните елементи така, както са, ако вашата компания се занимава с търговия на дребно с облекло, или ги персонализирайте с визуални елементи на вашата марка.

Пример за употреба: За създаване на изчерпателни PowerPoint презентации за инвеститори за търговски компании с цел осигуряване на финансиране за бизнеса.

8. Шаблон за презентация на технологичен стартъп за Google Slides от SlidesGo

Шаблон за презентация на технологичен стартъп чрез SlidesGo

Шаблонът за презентация на технологичен стартъп за Google Slides от SlidesGo е създаден специално за технологични стартъпи. Цветовете, визуалните елементи и цялостният дизайн отразяват факта, че това е презентация за технологична компания.

Той се различава от повечето други шаблони за презентации в този списък, тъй като е фокусиран върху дизайна, а не върху съдържанието. Ще получите множество опции за дизайн за създаване на тип слайд, но няма да имате референция за съдържанието.

Те обхващат всички основни слайдове, които бихте искали да включите в презентацията си, като например обзор на продукта, обзор на пазара и информация за конкурентите, и предлагат 2-3 варианта за дизайн на слайдовете за всеки от тях.

Някои други полезни слайдове включват SWOT анализ на компанията, казуси, клиентски отзиви и награди, спечелени от компанията или продукта. Това е един от най-добрите примери за презентация на стартираща компания, който е добре да имате под ръка, независимо в какъв етап от пътуването си се намирате.

Основни характеристики

Изберете между сини, зелени, розови, лилави и оранжеви цветови схеми.

Изберете от множество дизайнерски опции за всеки тип слайд.

Използвайте над 500 икони, Flaticons и други визуални ресурси за персонализиране на презентацията.

Покрийте всички съществени елементи на една успешна презентация, като изберете от 25 опции за слайдове.

Цитирайте изказвания на експерти от бранша или отзиви на клиенти, за да покажете какво казват хората за вашата компания или продукти, като използвате слайдовете „цитати“.

Пример за употреба: Идеален за екипите по продажбите на технологични стартиращи компании, за да обяснят своите иновативни идеи или концепции за продукти на потенциални купувачи. Може да бъде персонализиран и за презентация пред инвеститори.

9. Шаблон за презентация на стартиращ бизнес в реалния живот за Google Slides от SlidesGo

Шаблон за презентация на стартиращ бизнес от реалния живот чрез SlidesGo

Шаблонът Real Life Startup Pitch Deck е идеален за тези, които имат известни познания по дизайн и обичат да създават персонализирани презентации.

В края на презентацията ще намерите пълен списък с шрифтове, цветове и визуални елементи, използвани в слайдовете, както и други опции. Можете да използвате тези ресурси, за да персонализирате презентацията или да я използвате такава, каквато е.

Той съдържа всички важни слайдове за компанията и нейния продукт, както и за проблемите, които той решава. Също така обхваща пазарен анализ и информация за конкурентите. Като цяло, този пример за презентация оставя много място за експериментиране.

Основни характеристики

Персонализирайте и използвайте 34-те слайда, които съдържат подробна информация за компанията, продукта и пазара.

Представете видео демонстрация на продукта в рамките на презентацията си.

Възползвайте се от библиотеката с визуални ресурси в края, за да персонализирате презентацията.

Пример за употреба: Този шаблон е полезен за стартиращи компании, които искат да създадат подробни презентации за потенциални клиенти. Най-подходящ е за напреднали потребители, които биха искали да използват ресурсите в края.

10. Прост шаблон за презентация за Google Slides от SlidesGo

Google Slides Simple Pitch Deck Template чрез SlidesGo

Този прост шаблон за презентация от SlidesGo може да се използва от различни видове компании, тъй като не е проектиран с оглед на конкретен тип.

Той съдържа над 20 слайда, които обхващат информация за продукта, компанията и пазара, за да убеди потенциалните клиенти да закупят от компанията. С някои промени той може да се превърне и в презентация за инвеститори, за да се осигури финансиране за бизнеса.

Подобно на предишните два шаблона за презентации на SlidesGo, и този включва ресурси за персонализиране на презентацията в края.

Основни характеристики

Използвайте 20-те дизайна на слайдове, за да създавате презентации в Google Slides или Microsoft PowerPoint.

Представете подробно сравнение с конкурентите, включително сравнение на функциите.

Покажете растежа на вашата компания до момента, използвайки различни дизайни на слайдове.

Персонализирайте презентацията, като използвате богатата библиотека с ресурси с над 500 икони и Flaticons.

Пример за употреба: Полезно за различни видове компании за създаване на подробни презентации за продажби или инвеститори в Google Slides.

Спечелете с подходящия шаблон за презентация

Всички изброени по-горе шаблони са чудесни за създаване на успешни презентации. Някои са предназначени за бизнеса в конкретна ниша, докато други са с по-широк обхват.

Ние сме подбрали шаблони за презентации от ClickUp, PowerPoint и Google Slides, така че можете да изберете подходящия за вашите нужди.

Ако имате акаунт в ClickUp, можете да интегрирате тези шаблони с различни други функции, като ClickUp CRM, Automation и много други, за да помогнете на екипите по продажбите да бъдат по-продуктивни, да създават убедителни презентации и да управляват работните процеси.

И така, какво чакате? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.