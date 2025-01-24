13-те най-добри AI инструмента за управление на екипи през 2025 г.

Бихте ли избрали елегантен нов лаптоп или квадратен настолен компютър от 90-те години с една трета от процесорната мощност? Или по-добре, бихте ли предпочели да изпращате текстови съобщения или да разчитате на пощенски гълъби?

„Какви въпроси са това?“

Точно така – кой би избрал остарял и по-малко ефективен начин на работа?

Защо тогава толкова много екипи все още се придържат към традиционните методи за управление на екипи, които изискват повече време и усилия и могат да доведат до недоразумения?

Това, от което се нуждаете, са AI инструменти за управление на екипа.

🧠 Знаете ли, че: 77% от проектните мениджъри казват, че изкуственият интелект е оказал положително влияние върху работата им.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, ние сме тук, за да ви помогнем. Разгледайте тази селекция от 13-те най-добри AI инструмента за повишаване на производителността и подобряване на сътрудничеството в екипа ви.

Когато общувате с екипа си или представяте AI инструменти на висшестоящите, ще чуете сложни термини като предсказуема аналитика и алгоритми за машинно обучение.

Разбира се, тези инструменти ще ви помогнат в дългосрочен план, но не трябва да се фокусирате върху тях от самото начало.

💡 Съвет от професионалист: Започнете с нещо просто – идентифицирайте проблемите в работния процес, които забавят вас и вашия екип.

Независимо дали става въпрос за приоритизиране на задачи, проследяване на проекти или подобряване на сътрудничеството в екипа, изберете инструмент, който се справя с тези проблеми. Допълнителни точки, ако AI инструментът добавя някои бонус функции (като автоматизирано управление на задачи или множество интеграции с приложения) и е толкова интуитивен, че се чудите как сте работили с други инструменти за управление на проекти.

Някои ключови цели, към които да се стремите в идеалния AI инструмент за управление на екипи:

Интуитивен и лесен за използване

Управлявайте проекти, процеси за управление на задачи и подзадачи като професионалист.

Поддържа ангажираността на екипа, без да се губи в сложността

Опростява комуникацията по проекти и задачи

Предлага опции за интеграция, които да се адаптират към вашия бизнес.

Други неща, които трябва да се имат предвид, са колко добре възпроизвежда или подобрява човешкия принос, дълбочината на функционалността на AI и, да бъдем честни, цената.

Намерете инструмент, който отговаря на тези изисквания, и ще спестите време, ще намалите повтарящите се рутинни задачи и лесно ще повишите производителността.

Знаете ли, че автоматизираните задачи могат да ви спестят цели 2 часа и 24 минути на ден?

Убедени ли сте колко страхотно би било това за вашия екип? Нека разгледаме 13-те най-добри AI инструмента, които могат да ви помогнат да постигнете това.

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти с изкуствен интелект и сътрудничество в екип)

Най-добрият начин да избегнете конфликти в екипа е да държите всеки от членовете му отговорен.

Но възможно ли е изобщо да проследявате ръчно напредъка на всеки, без да се побъркате? Да, ако използвате ClickUp.

Днес работата е разбита, като 60% от времето ни прекарваме в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти. ClickUp решава този проблем, като се превръща във вашето универсално приложение за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно, като автоматизира задачите за вашия екип.

Но преди да се впуснете в задачите, екипът ви се нуждае от ясна цел.

ClickUp Goals ви позволява да разделите големите цели на по-малки, изпълними стъпки в ежедневни, седмични или дори годишни графици.

Започнете да използвате ClickUp Визуализирайте и количествено измерете целите на екипа си с ClickUp Goals, за да сте винаги в крак с целите си.

Можете също да създавате списъци за проверка, за да приоритизирате задачите, като по този начин се уверявате, че всички знаят кое е най-важно.

Когато става дума за приоритизиране на задачите, нищо не се справя по-добре от вградения AI на ClickUp, ClickUp Brain.

Той анализира минали данни и крайни срокове, за да предложи най-подходящите задачи, обобщава актуализациите и генерира нови задачи за секунди. Тези предложения могат да се превърнат незабавно в изпълними задачи в ClickUp, които са в пълно съответствие с вашите цели.

Започнете да използвате ClickUp Brain Позволете на ClickUp Brain да ви помогне да идентифицирате приоритетните задачи и да ги организирате съответно.

Можете също да използвате шаблона за план за управление на екипа на ClickUp, за да организирате проекта си и да помогнете на екипа си да се съобрази с това, което е най-важно за колективния успех.

Сега остава само да съобщите тези задачи на екипа си. Красотата на ClickUp се крие в способността му да интегрира целите директно във функциите. Това означава, че никой не се чуди защо прави нещо – всичко е кристално ясно.

ClickUp Brain лесно постига това, като превръща целите, имейлите и съобщенията в задачи с едно натискане на бутон. А най-хубавото е, че тази информация е лесно достъпна за вас – просто задайте въпрос на Brain на обикновен английски и за секунди ще получите нужната информация от работното си пространство.

Свържете задачите и целите в ClickUp, за да сте винаги в синхрон и информирани

Говорейки за съобщения – с ClickUp Chat можете да маркирате членове на екипа, да задавате приоритети и дори да споделяте актуализации, файлове или кратки бележки. Това е като да имате приложение за незабавни съобщения, вградено в системата за управление на екипа. Това е перфектната рецепта за безпроблемно сътрудничество в екипа.

Останете винаги свързани с екипа си с ClickUp Chat

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщение : Бързо обобщавайте дълги теми, актуализации на проекти или документи за незабавен контекст.

Транскрипция на срещи : Преобразувайте дискусиите от срещите в документи, които могат да се използват, с помощта на сътрудничество в реално време.

Незабавна комуникация : Използвайте ClickUp Chat, за да споделяте актуализации, файлове и връзки безпроблемно.

Полезна обратна връзка : Добавяйте коментари директно във файловете или задачите, за да осигурите точна и полезна обратна връзка.

Интеграции: Свържете се със Slack, Zoom и Google Workspace за : Свържете се със Slack, Zoom и Google Workspace за централизирана комуникация

🧠 Знаете ли, че: Проучвания показват, че неефективното сътрудничество коства на 64% от служителите поне три часа седмично, а 20% губят до шест часа в загубено време.

Ограничения на ClickUp

Широкият спектър от опции за персонализиране може да бъде прекалено голям за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител/месец

Бизнес : 12 долара на потребител/месец

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

✨ Отзиви на потребители: Потребителите ценят неговата всеобхватна природа, съчетаваща управление на проекти, организация на знания и AI-базирана помощ в едно безпроблемно преживяване. Както мнозина казват, „ClickUp се адаптира към вашия работен процес, а не обратното. ”

2. Asana (Най-доброто за интуитивно управление на задачите)

чрез Asana

Когато крайните срокове наближават и работата се натрупва, Asana организира всичко и дори автоматизира скучните задачи.

Този инструмент свързва стратегическите цели с ежедневните задачи, като гарантира, че всеки знае какво е важно.

Освен това, той разполага с мощни AI функции, които намаляват ръчната повтаряща се работа, помагайки на екипите да се фокусират върху други важни задачи.

Най-добрите функции на Asana

Свържете стратегическите цели със задачите, като поддържате фокуса на екипа върху целите на компанията.

Автоматизирайте работните процеси, за да намалите натовареността и да повишите производителността.

Достъп до над 300 интеграции, включително Slack, Google Drive и Microsoft Teams.

Подобрете екипната работа чрез коментари, актуализации в реално време и видимост на личните задачи.

Използвайте готови шаблони, за да стартирате проекти и да управлявате задачите ефективно.

Ограничения на Asana

Богатството от функции може да направи простите задачи по-сложни, отколкото е необходимо.

Към дадена задача може да бъде назначен само един потребител, което може да затрудни сътрудничеството при споделени отговорности.

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво : 10,99 $ на потребител/месец

Разширено: 24,99 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,4/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

✨ Отзиви на потребители: Asana е похвалена за лекотата на използване, гъвкавостта и гладките AI функции. Интеграцията ѝ с популярни приложения като Slack и Everhour повишава производителността, а персонализираните оформления и функции за отчитане отговарят на различни нужди на екипа.

3. Notion AI (Най-доброто за управление на знания и документация на екипа)

чрез Notion AI

Представете си следното: нов служител има 20 въпроса относно работния процес на вашия екип, а половината от екипа е прекалено зает, за да отговори. Въведете Notion AI, вашия личен AI асистент за управление на знанията.

Това ви позволява да централизирате документацията на екипа, да създавате споделени уикита и да управлявате разрешенията, така че всеки член да знае какво да прави и кога.

Освен това, функцията за въпроси и отговори, задвижвана от изкуствен интелект, позволява на членовете на екипа да задават въпроси на обикновен език и да получават точни, цитирани отговори, като по този начин се елиминират забавянията, причинени от търсене или недоразумения.

🧠 Знаете ли, че: Недобрата комуникация е причина за 28% от пропуснатите срокове, което подчертава важността на структурираните канали за комуникация за осигуряване на съгласуваност и ефективност в екипа.

Най-добрите функции на Notion AI

Централизирайте и организирайте информацията за екипа в леснодостъпни уикита.

Разпределяйте задачи, споделяйте актуализации и управлявайте разрешенията за ефективна координация на екипа.

Използвайте персонализирани шаблони за въвеждане в работата, управление на процесите и планиране на екипа.

Свържете се с инструменти като Slack и GitHub, за да осигурите безпроблемна интеграция на работния процес.

Ограничения на Notion AI

Може да бъде прекалено сложно за екипи, които за първи път използват инструменти за управление на знанията.

Може да забави работата при обработка на големи бази данни

За повечето функции е необходим постоянен достъп до интернет.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс : 10 долара на потребител/месец

Бизнес : 15 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2 : 4,7/5 (5930+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2430 отзива)

✨ Отзиви на потребители: Notion е високо ценен за своята гъвкавост, лекота на използване и иновативни AI възможности, които улесняват управлението на знанията и организацията на задачите. Неговите шаблони, AI Writing Assistant и интеграцията с инструменти като Slack подобряват сътрудничеството, както за професионални задачи, така и за лични проекти.

🧠 Знаете ли, че: 41% от служителите се затрудняват повече с междуотделното сътрудничество, отколкото с работата в рамките на своите екипи, което подчертава необходимостта от премахване на организационните бариери за по-добра координация.

4. Wrike (Най-доброто за усъвършенствана визуализация на проекти)

чрез Wrike

Представете си няколко екипа, които работят по различни аспекти на един проект, всеки с свои работни процеси и приоритети. Въпреки това напредъкът на всеки е съгласуван и видим на една платформа. Това е Wrike в действие.

Wrike се отличава със способността си да централизира проекти, да автоматизира повтарящи се задачи и да предоставя динамични инструменти за визуализация, като диаграми на Гант и табла Канбан. Екипите могат да персонализират работните процеси, да създават проекти и да използват AI-базирани анализи, за да вземат решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Wrike

Адаптирайте работните процеси към конкретните нужди на екипа и проекта.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като одобрения и известия за по-голяма ефективност.

Позволете директно коментиране на файлове и задачи, за да оптимизирате обратната връзка и актуализациите.

Свържете се с инструменти като Microsoft Teams, Slack и Adobe Creative Cloud.

Ограничения на Wrike

Премиум функциите могат да бъдат скъпи за индивидуални потребители или малки екипи.

При някои интеграции, като Outlook, може да има забавяния в известяването.

Няма вградена функция за чат; изисква комуникационни инструменти на трети страни.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 10 долара на потребител/месец

Бизнес : 24,80 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,2/5 (над 3730 отзива)

Capterra: 4,3/5 (2740+ отзива)

Прочетете също: Ефективни стратегии за управление на съвместната работа за екипи

5. Trello (Най-доброто решение за просто и визуално управление на задачите)

чрез Trello

Представете си Trello като система за лепящи се бележки за дигиталната ера.

Това е добър вариант за екипи, които търсят лесен начин да управляват задачите си, без да усложняват работните си процеси. С помощта на табла, списъци и картички Trello предлага визуален начин за проследяване на напредъка и организиране на задачите по начин, който е интуитивен за всички.

Освен това поддържа актуализации в реално време, автоматизация без кодиране и интеграции с популярни инструменти като Slack и Google Drive.

Най-добрите функции на Trello

Визуализирайте задачите с интуитивна система от табла, списъци и карти.

Отразявайте промените в задачите незабавно, като държите всички членове на екипа в течение.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с вградената автоматизация Butler на Trello.

Свържете се с инструменти като Slack, Google Drive и Microsoft Teams.

Намерете достъпни ценови планове, подходящи за индивидуални потребители и малки екипи.

Ограничения на Trello

Липсват инструменти като диаграми на Гант и изчерпателни отчети за сложни проекти.

Проблеми с по-големи екипи или голям обем задачи

Необходими са приложения на трети страни или Power Ups, за да се попълнят функционалните пропуски.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 USD на потребител/месец

Премиум : 10 долара на потребител/месец

Enterprise: 17,50 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 650 отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 310+ отзива)

✨ Отзиви на потребители: Trello е широко похвален за интуитивните си табла в стил Kanban, които улесняват организацията на задачите и сътрудничеството. Потребителите ценят неговата гъвкавост, функциите за управление на екипа и възможността за интегриране с инструменти като Slack. Функции като автоматизацията Butler спестяват време, а простотата на Trello го прави предпочитан както за лична, така и за професионална употреба.

Прочетете също: Как да използвате AI за управление на операциите

6. Monday.com (Най-доброто за персонализирани работни процеси и координация на екипа)

Monday.com е платформа за управление на проекти с висока степен на персонализация, предназначена за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии.

От проследяване на индивидуални задачи до управление на проекти на корпоративно ниво, Monday предлага набор от инструменти, като персонализирани табла, автоматизация на базата на правила и интеграции с над 200 приложения.

Най-добрите функции на Monday.com

Адаптирайте таблата за проекти, за да отговарят на специфичните нужди на вашия екип.

Спестете време, като автоматизирате повтарящи се задачи и процеси с помощта на Monday AI.

Достъп до над 200 шаблона за бързо създаване на проекти

Дръжте всички членове на екипа в течение с безпроблемно проследяване на задачите и споделени табла.

Свържете се с инструменти като Slack, Google Drive и Microsoft Teams за оптимизирани операции.

Ограничения на Monday.com

Опциите за филтриране могат да се усещат като ограничаващи за някои потребители.

Мобилната версия няма всички функции, които има десктоп приложението.

Monday AI е достъпна само в плановете от по-висок клас, което ограничава достъпа за основните потребители.

Цени на Monday.com

Безплатно

Базов : 9 $ на потребител/месец

Стандартен : 12 USD на потребител/месец

Pro : 19 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 680 отзива)

Capterra: 4,6/5 (5360+ отзива)

7. Taskade (Най-доброто решение за лесно сътрудничество в екип и работни процеси, подобрени с изкуствен интелект)

чрез Taskade

Taskade е всеобхватна платформа за продуктивност, създадена да подобри сътрудничеството и да оптимизира управлението на проекти. С функции като сътрудничество в реално време, потребителите могат да комуникират безпроблемно чрез интегриран чат и видеоразговори, докато управляват задачите си.

AI Workflow Generator автоматизира рутинните задачи, а персонализираните AI агенти помагат при създаването на съдържание и организирането на документи. Лесният за използване интерфейс, гъвкавите настройки и инструментите за сътрудничество го правят силен конкурент за по-малки екипи или такива, които тепърва започват с управлението на проекти.

Най-добрите функции на Taskade

Автоматизирайте задачите и генерирайте съдържание с интегрирани AI функции.

Визуализирайте проектите по-добре с помощта на списъци със задачи, мисловни карти, диаграми, Kanban табла и календари.

Организирайте проекти с персонализирани работни пространства и папки.

Ограничения на Taskade

Липсват диаграми на Гант и инструменти за проследяване на времето за сложни проекти

Качването на прекалено много документи може да доведе до проблеми или забавяне.

Необходима е интернет връзка за всички функции.

Цени на Taskade

Безплатно

Taskade Pro : 8 долара на потребител/месец

Taskade for Teams: 16 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Taskade

G2 : 4,6/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (65+ отзива)

🧠 Знаете ли, че: Неясната комуникация стресира 80% от служителите, а 46% от тях прекарват до 40 минути дневно в разясняване на неясноти, което се отразява на производителността и благосъстоянието им.

8. Motion (Най-доброто за автоматично планиране и оптимизиране на задачи с помощта на изкуствен интелект)

чрез Motion

Ако вашият екип е жертва на безкрайни списъци със задачи, припокриващи се срокове и срещи, които отнемат половината ден, Motion може да ви помогне.

Motion автоматично преразпределя задачите, оптимизира работните процеси и прогнозира сроковете за изпълнение, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: да свършите работата.

С помощта на AI-базираното планиране и автоматизация на работните процеси, Motion дава възможност на екипите да избегнат хаоса на ръчното планиране.

Най-добрите функции на Motion

Максимизирайте ефективността на екипа чрез автоматично приоритизиране и планиране на задачите.

Опростете повтарящите се процеси и намалете ръчната работа.

Визуално проследявайте напредъка на проекта и крайните срокове.

Получете ценна информация за графиците на екипа и приоритетите на задачите.

Свържете се с инструменти като Zoom, Google Calendar и Zapier за безпроблемни работни процеси.

Ограничения на движението

Малко опции за персонализиране на изгледа на проектите и задачите

Случайни проблеми могат да повлияят на използваемостта

Мобилното приложение няма толкова функции, колкото версията за компютър.

Ценообразуване на Motion

Индивидуален : 19 $ на потребител/месец

Business Standard : 12 долара на потребител/месец

Business Pro: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Motion

G2 : 4,0/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,3/5 (45+ отзива)

✨ Отзиви на потребители: Motion е спечелил признание за функцията си за автоматично планиране, която елиминира умственото натоварване при приоритизиране на задачите и помага на потребителите да постигат ефективно както малки, така и големи цели. Функции като предупредителни сигнали за пропуснати срокове, динамично препланиране и тригери за проекти добавят стойност към работните процеси на потребителите.

9. Todoist (Най-доброто решение за просто управление на задачи с поддръжка на различни платформи)

чрез Todoist

Известен с изчистения си, минималистичен интерфейс, Todoist помага на отделни лица и екипи да управляват безпроблемно задачите си на различни устройства.

Отличителната черта на Todoist е въвеждането на естествен език, което позволява на потребителите да създават и добавят задачи към списъци с фрази като „предай доклада утре в 15:00 ч.“.

Той функционира и като AI инструмент за сътрудничество с общи проекти, задачи и инструменти за проследяване на производителността, което го прави универсален за лична и професионална употреба.

Най-добрите функции на Todoist

Синхронизирайте безпроблемно задачите между различни устройства, включително настолни компютри, мобилни устройства и разширения за браузъри.

Създавайте проекти, присвоявайте етикети и определяйте приоритети за ефективно управление на задачите.

Задавайте цели и следете напредъка с визуални диаграми и статистики.

Ограничения на Todoist

Някои основни функции са достъпни само с платени планове.

Не е подходящо за потребители, които се нуждаят от разбивка на задачите на по-подробно ниво.

Цените могат да бъдат високи за по-големи групи.

Цени на Todoist

Начинаещи : Безплатно

Pro : 4 долара на потребител/месец

Бизнес: 6 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2530 отзива)

Прочетете също: Как да подобрите уменията си за управление на екип

10. Lattice (Най-доброто за оценка на представянето и ангажираността на служителите)

чрез Lattice

Силно ангажираните служители са жизнената сила на успешните организации – проучвания дори показват, че компаниите с високо ангажирани служители могат да отбележат 21% ръст в печалбите си.

За да поддържате това, се нуждаете от платформа за оценка на представянето, обратна връзка от служителите, поставяне на цели и проучвания за ангажираността.

Въведете Lattice. Функцията OKRs and Goals помага на бизнеса да съгласува индивидуалните и екипните цели с целите на компанията, докато инструменти като 1:1s и анкети за ангажираност насърчават продуктивни дискусии и значима обратна връзка.

Най-добрите функции на Lattice

Проследявайте напредъка към приоритетите на компанията с прозрачни, измерими цели.

Улеснете продуктивните срещи с предложени дневен ред и действия за изпълнение.

Събирайте обратна връзка от служителите и анализирайте тенденциите, за да подобрите удовлетвореността на работното място.

Провеждайте структурирани прегледи, използвайки документирани примери за справедливи оценки.

Визуализирайте и разберете ключовите показатели за работната сила, за да вземете информирани стратегически решения.

Ограничения на решетката

Автоматизираните анкети могат да изглеждат излишни и да водят до загуба на ангажираност.

Липсват модули за изчисляване на заплатите и отчитане на работното време за цялостно управление на човешките ресурси.

Възможно е да не предлагат обширна директна поддръжка за организации с по-малко от 50 служители.

Цени на Lattice

Управление на талантите : 11 долара на потребител/месец

Ангажираност : Допълнение за 4 долара на потребител/месец

Grow : Допълнение за 4 долара на потребител/месец

Компенсация : Допълнение за 6 долара на потребител/месец

HRIS Core: 5 долара на потребител/месец (цена за ранни записвания)

Оценки и рецензии за Lattice

G2 : 4,7/5 (3890+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 отзива)

чрез Slack

През годините Slack предефинира начина, по който екипите комуникират и поддържат съгласуваност.

Първоначално пуснат като инструмент за съобщения, Slack се превърна в мощна платформа, която комбинира екипната комуникация с функции за управление на задачи, споделяне на актуализации и интегриране на работни процеси.

Независимо дали проследявате напредъка чрез списъци или автоматизирате работните процеси с Workflow Builder, Slack поддържа екипите свързани и продуктивни – всичко това в едно цифрово работно пространство.

Най-добрите функции на Slack

Поддържайте дискусиите организирани по проекти, отдели или теми с помощта на специални канали.

Проследявайте и управлявайте задачите директно в Slack за по-добра отчетност с помощта на списъци.

Автоматизирайте повтарящи се процеси като одобрения и актуализации на статуса.

Свържете се с приложения като Google Drive, ClickUp и Jira за безпроблемно сътрудничество.

Провеждайте дискусии на живо или споделяйте кратки видео актуализации, за да намалите претоварването с имейли.

Ограничения на Slack

Големите организации може да считат управлението на множество канали за хаотично

Липсват диаграми на Гант или табла Канбан, което налага интеграции за напреднало управление на проекти.

Уведомленията могат лесно да отклонят вниманието, особено в активни работни пространства.

Разходите могат да се увеличат значително с нарастването на екипа.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $ на потребител/месец

Business+ : 15 долара на потребител/месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (33 745+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (23 481+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Използвайте персонализирания табло на ClickUp, за да визуализирате показателите на проекта с диаграми и графики, да филтрирате данни с интерактивни инструменти и да проследявате напредъка на едно място.

12. Workday (Най-доброто решение за цялостно управление на човешките ресурси и финансите)

чрез Workday

За компании, специализирани в човешки ресурси, финансово планиране и заплащане, Workday предлага лесен за използване интерфейс и специфични за индустрията възможности за персонализиране, които отговарят на нуждите на организации от различни сектори.

С фокус върху адаптивността, той позволява на компаниите да управляват организационните промени без усилие, използвайки инструменти за плъзгане и пускане и моделиране в реално време.

Освен това мобилните приложения на Workday за изчисляване на заплати, разпределяне на ресурси и задачи, свързани с човешките ресурси, дават възможност на служителите и мениджърите да поддържат връзка отвсякъде.

Най-добрите функции на Workday

Създавайте и променяйте организационни диаграми с функцията „плъзгане и пускане” за безпроблемно преструктуриране.

Създайте уникални модели за надзорни, матрични или географски организации, които да съответстват на вашата бизнес йерархия.

Получете полезна информация за производителността на служителите и разходите чрез динамични табла.

Високо оценени мобилни приложения за iOS и Android позволяват управление на заплатите, отчитане на работното време и управление на задачите на човешките ресурси.

Над 600 предварително създадени интеграции, включително доставчици на услуги за изчисляване на заплати като ADP, осигуряват безпроблемна свързаност на данните.

Ограничения на работния ден

Workday не оповестява цените публично, като изисква от фирмите да поискат индивидуална оферта.

Честите сривове, особено при проследяването на времето, остават нерешени въпреки обратната връзка от потребителите.

Цени на Workday

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Workday

G2 : 4,0 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,5 (над 1500 отзива)

13. Jira (Най-подходящ за разработка на софтуер и проследяване на проблеми)

чрез Jira

Искате ли виртуален команден център, който проследява всяка задача, предвижда потенциални затруднения и без усилие координира екипа ви? Тогава разгледайте Jira.

Създаден от Atlassian с мисията да подпомага Agile екипите, Jira се превърна в мощен инструмент за управление на проекти от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Jira

Адаптирайте работните процеси, за да отговарят на изискванията на всеки екип или проект.

Създавайте, приоритизирайте и следете проблеми с богати функции като персонализирани полета и прикачени файлове.

Справяйте се с всичко – от малки задачи на екипа до сложни задачи на ниво предприятие.

Използвайте персонализирани табла за вземане на решения въз основа на данни.

Свържете се без усилие с инструменти като Slack, Zoom и Figma.

Ограничения на Jira

Може да се окаже прекалено сложно за начинаещи поради богатата на функции настройка.

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи или стартиращи компании.

Някои потребители считат навигацията за по-малко интуитивна в сравнение с по-опростени инструменти.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен : 7,53 $ на потребител/месец

Премиум : 13,53 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4. 2 (770+ отзива)

Capterra: 4,4 (14 990+ отзива)

Не се задоволявайте само с това да следвате тенденциите – изберете ClickUp!

Да се съберем е началото. Да останем заедно е напредък. Да работим заедно е успех.

Мъдри думи, по които да се живее, но нека си признаем – ефективната съвместна работа е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Вземете например VMware. Компанията се бореше с разпръснати заявки за проекти в множество канали, несъгласувани работни процеси и ограничена видимост, което водеше до хаотични предавания и забавяния. Ето какво се случи след това: ClickUp опрости работните процеси за VMWare с автоматизация, базирана на изкуствен интелект, стандартизира процесите чрез шаблони и предостави на ръководството данни, базирани на анализи чрез табла за управление, което доведе до 8-кратно подобрение в приемането и приоритизирането на проекти. Друга успешна история идва от ICM.S, където 90% от проектните мениджъри са заявили, че са много доволни от гъвкавостта на ClickUp в сравнение с предишните им инструменти.

Когато разгледате функциите му, ClickUp има смисъл. С автоматизирани работни процеси, съгласуване на целите, приоритизиране на задачите и сътрудничество в реално време, не е чудно, че той е водещ инструмент както за управление на проекти, така и за управление на задачи.

Готови ли сте да преминете към следващата стъпка? Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата.