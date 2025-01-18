Топ 10 AI преписвачи, които ще преобразят вашето писане през 2025 г.

Чудили ли сте се някога дали вашите AI инструменти наистина отразяват гласа на вашата марка? Генеративната AI безспорно промени създаването на съдържание.

85% от маркетолозите вече го използват за своите стратегии, а 76% го използват за създаване на основно съдържание.

Въпреки това, много маркетинг специалисти се сблъскват с наложително предизвикателство: как да персонализират съдържанието си, като останат верни на гласа на марката си. Или може би трябва да изпратите съобщение в групов канал за пропуснат краен срок, но не искате да излезете прекалено груб.

Това е дилемата на съвременния комуникатор: да постигне желания тон, без да прекарва часове в пренаписване на параграфи.

AI преписвачите на тон са тук, за да запълнят тази празнина – предоставяйки персонализирано, специфично за аудиторията съдържание, като същевременно остават верни на идентичността на вашата марка.

Това ръководство разглежда инструментите, които правят това възможно, като правят вашето писане ефективно и последователно. Нека разгледаме най-добрите AI инструменти за пренаписване на тон, за които трябва да знаете. 🚀

Какво да търсите в AI преработвател на тон?

Ефективният AI инструмент за пренаписване на текстове трябва да направи процеса на писане по-ефективен, като същевременно гарантира изпипан и подходящ тон на крайния резултат. Ето какво трябва да имате предвид, когато търсите ефективен инструмент:

Предварително зададени тонове: Бързо превключвайте текста си на професионален, неформален или убедителен тон с едно кликване – идеално за адаптиране на имейли, предложения или блогове към вашата аудитория.

Адаптиране на стила: Усъвършенствайте структурата на изреченията и избора на думи, за да съответстват на конкретен стил на писане, като опростяване на документи с много жаргон или добавяне на топлота към отговорите на клиентите.

Пренаписване на големи обеми: Качете няколко параграфа или цели документи, за да ги пренапишете наведнъж, спестявайки часове редактиране на дълги доклади или кампании.

Възможности за интеграция: Използвайте преработвателя директно в инструменти като Google Docs, Microsoft Word или Slack, като гарантирате безпроблемни редакции в рамките на съществуващия си работен процес.

Маркирайте и пренапишете: Изберете и пренапишете само частите от текста, които се нуждаят от корекции в тона, като например коригиране на прекалено формални изречения в иначе неформален чернови вариант.

Проверка за оригиналност: Уверете се, че преработената версия е уникална и без плагиатство, особено за съдържание като блог публикации или маркетингови материали.

Запазване на форматирането: Запазете точките, заглавията и други структурни елементи, като избегнете досадното преформатиране след пренаписването.

Вариации на изречения: Получете няколко преработени варианта на едно изречение, за да изберете този, който най-добре съответства на вашите Получете няколко преработени варианта на едно изречение, за да изберете този, който най-добре съответства на вашите комуникационни цели.

🔍 Знаете ли, че... 55% от бизнеса прогнозират, че през 2024 г. повечето хора ще използват AI вместо търсачките, за да намерят отговори. Тази промяна показва нарастващата зависимост от AI за лесни за ползване, разговорни подходи към информацията.

10-те най-добри AI преписвачи на тон

AI преписвачите на тон помагат на бизнеса и професионалистите в областта на комуникациите да подобрят писането си, като същевременно поддържат последователност и яснота. По-долу се впускаме в най-добрите налични опции:

1. ClickUp (Най-доброто за създаване на съдържание с изкуствен интелект)

Пишете по-бързо и усъвършенствайте вашите имейли, маркетингови текстове и други с ClickUp AI

ClickUp Brain използва усъвършенствана обработка на естествен език, за да промени начина, по който екипите създават съдържание и усъвършенстват тона.

Да предположим, че изготвяте вътрешен доклад, който трябва да бъде професионален, но и лесен за четене. Вместо да прекарвате часове в коригиране на параграфи, интегрираният асистент за писане на ClickUp усъвършенства тона ви за секунди, като прави съдържанието ви ясно и лесно за четене.

Независимо дали искате да направите официален имейл по-топъл или да изпипате неформално съобщение, AI се адаптира безпроблемно към вашите нужди. От създаването на нови идеи до маркетингови материали, можете да използвате Brain, за да сте сигурни, че гласът на вашата марка резонира с вашата аудитория.

Научете повече Сътрудничейте и редактирайте съдържанието си в ClickUp Docs, без да се налага да сменяте интерфейса.

Сътрудничеството е още една революционна промяна с ClickUp Docs.

Да предположим, че вашият екип обсъжда идеи за маркетингова кампания, така че няколко членове на екипа могат да работят едновременно върху един документ. В същото време AI помага в реално време, като предлага подобрения, обобщава бележки или дори генерира творчески текстове въз основа на предоставената информация.

Освен при създаването на съдържание, гъвкавостта на ClickUp AI блести и в маркетингови приложения. Помага ви да съставяте имейли, като постигате перфектния баланс между убедителност и достъпност.

Готовите шаблони и предложенията, генерирани от изкуствен интелект, улесняват копирайтинга, писането на казуси и прессъобщения. Те ви позволяват да поддържате последователен тон и послания във всички канали.

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте тона и структурата в ClickUp Docs, за да създадете изпипано съдържание.

Сътрудничество по документи, подобрени с AI, по-бързо чрез ClickUp Tasks с различни категории с персонализирани етикети и подзадачи.

Свържете отговорите в чата с задачите и документите по вашия проект, за да бъде всеки член на екипа информиран с ClickUp Chat

Използвайте уникални шаблони на ClickUp за задачи, имейли и проекти, съобразени с конкретни нужди.

Поддържайте ясни цели в екипа си с ClickUp Goals , който предлага задачи, цели и други показатели, за да поддържате конкретността на съдържанието си.

Достъп до над 100 предварително създадени подсказки за задачи, свързани с маркетинг, продажби и управление на проекти.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение

Разширените AI инструменти са достъпни само с платения добавка ClickUp Brain.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Ето защо потребителите обичат ClickUp:

ClickUp е най-добрата платформа за управление на задачи, екипи, работни процеси, съдържание и др. Дори получих значка за проверен активен потребител на ClickUp. Лекотата, с която могат да се създават и преместват карти, както и да се създават нови подзадачи, ме очарова.

ClickUp е най-добрата платформа за управление на задачи, екипи, работни процеси, съдържание и др. Дори получих значка за проверен активен потребител на ClickUp. Лесността, с която могат да се създават и преместват карти, както и да се създават нови подзадачи, ме очарова.

🔍 Знаете ли? Маркетолозите, които използват AI и автоматизирани инструменти като чатботове, отчитат значително по-голям успех – 25% от тези с „ефективни“ стратегии използват AI, срещу едва 5% с „неефективни“ стратегии.

2. Voilà (Най-доброто за всеобхватна AI продуктивност)

чрез Voilà

Voilà е многофункционален AI-базиран асистент, който работи на различни платформи, за да опрости писането, мозъчната атака и проучванията.

Интегрира се директно в браузъра и приложенията ви, което ви позволява да извлечете максимума от вашите документи, уебсайтове, изображения и YouTube видеоклипове. Независимо дали създавате съдържание, обобщавате информация или генерирате визуални елементи, Voilà се адаптира към вашия работен процес.

Най-добрите функции на Voilà

Пренаписвайте, обобщавайте и превеждайте съдържание директно от уеб страници или документи.

Създавайте професионални имейли и отговори с ефективни шаблони, базирани на изкуствен интелект.

Обобщавайте и извличайте съдържание от YouTube видеоклипове и PDF файлове.

Ограничения на Voilà

Възможностите за автоматизация са ограничени в сравнение с конкурентите.

Проверката на граматиката и правописа в реално време не е напълно автоматизирана.

Цени на Voilà

Безплатно

Премиум: 8 $/месец на потребител

Ultimate: 16 $/месец на потребител

Екипи: Започва от 16 $/месец на потребител

Воала Рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Искате ли съдържанието ви да се откроява? Усъвършенствайте изкуството на редактирането на съдържание, генерирано от AI, за да постигнете изтънчени, хуманизирани резултати, които резонират с вашата аудитория.

3. Galaxy. AI (Най-добър за гъвкаво пренаписване на тон с възможност за персонализиране)

Galaxy. ai предлага страхотен AI инструмент за пренаписване на тон, предназначен да адаптира тона на текста ви към всяка аудитория или ситуация, като същевременно запазва основното послание.

Независимо дали пишете приятелски имейл, изготвяте професионален доклад или отговаряте на клиенти, този инструмент гарантира, че вашето съобщение ще достигне до аудиторията ви. Множеството предварително зададени тонове и разширените възможности за персонализиране го правят идеален за компании, които се стремят да поддържат последователност в комуникацията си.

Най-добрите функции на Galaxy. AI

Пренаписвайте текстове мигновено с различни опции за тон, като приятелски, съпричастен или професионален.

Персонализирайте тона с конкретни инструкции за индивидуални резултати.

Анализирайте настоящия тон и го коригирайте, за да постигнете плавен преход към желания стил.

Ограничения на Galaxy. AI

Ограничена поддръжка за езици, различни от английски.

Безплатната версия на преписвача на параграфи включва ограничение на броя символи за преписване на текст.

Цени на Galaxy. AI

Безплатно

Премиум: 15 $/потребител на месец

Galaxy. AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📈 Бонус съвет: Открийте най-добрите инструменти и софтуер за копирайтинг, за да създавате убедително и въздействащо съдържание, което стимулира конверсиите.

4. Storylab. AI (Най-добър за пренаписване на творчески маркетингови текстове)

AI Tone Changer на StoryLab.ai прави вашите текстове по-гладки и по-увлекателни за секунди. Изберете от 13 различни стила, като професионален, остроумен или приключенски, и вижте как вашият текст се променя мигновено.

Просто е – копирайте, поставете, изберете тон и готово. Идеален за реклами, публикации в социални мрежи или всякакво съдържание, което се нуждае от свеж поглед. С поддръжка на над 17 езика, лесно е да се свържете с всякаква аудитория.

Най-добрите функции на Storylab. AI

Преобразувайте тона на съдържанието с 13 предварително зададени стила на писане, включително убедителен, остроумен и разказвателен.

Адаптирайте рекламни текстове, заглавия на блогове или публикации в социални мрежи за различни платформи и аудитории.

Преработете съществуващото съдържание, като му придадете свеж тон за нови кампании.

Storylab. Ограничения на изкуствения интелект

Ограничено до 3 безплатни изпълнения на месец в безплатния план.

Изисква ръчно избор на предварително зададени тонове за всеки препис.

Цени на Storylab. AI

Безплатно

Pro: 15 $/потребител на месец

Неограничен: 19 $/потребител на месец

Storylab. AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. TextCortex (Най-добър за професионално усъвършенстване на тона)

чрез TextCortex

TextCortex е мощен AI преобразувател на тон, който предлага гъвкавост за професионална и лична комуникация. Неговата уникална характеристика е способността му да се адаптира към нюансирани настройки на тона с над 12 предварителни настройки, като „спешно“, „весело“ или „официално“.

Това, което наистина отличава TextCortex, е способността му да се справя със сложни задачи. Той се справя с всичко – от преразказване на PDF документи и разширяване на кратки входни данни в подробни изходни данни до адаптиране на стиловете на писане към гласа на марката на вашата компания.

Най-добрите функции на TextCortex

Гарантирайте комуникация в съответствие с бранда с помощта на точния Omnipresent Writing Assistant.

Персонализирайте стила на писане, за да отговаря на специфичните за компанията личности или брандинг.

Качете PDF файлове за преразказване и пренаписване на тон директно в платформата.

Ограничения на TextCortex

Автоматизираните предложения за специфично за индустрията съдържание може да изискват ръчни корекции.

Ограничен брой шаблони, специфични за дадена индустрия, което ги прави по-малко подходящи за нишови пазари.

Цени на Textcortex

Безплатно

Премиум: 29,99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за TextCortex

G2: 4,7/5 (над 640 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 180 рецензии)

💡 Професионален съвет: Не знаете как да постигнете баланс между AI и съдържание, написано от хора? Оценете предимствата и недостатъците на съдържанието, генерирано от AI, в сравнение с това, създадено от хора, за да разберете как те работят заедно.

6. Grammarly (Най-доброто за AI-подобрена корекция и редактиране на тон)

чрез Grammarly

Grammarly предефинира подхода ни към тона и качеството на писането. Неговият AI-базиран преобразувател на тон е като личен редактор, готов да адаптира вашите думи, за да пасват на всеки контекст.

Независимо дали става дума за убедителна презентация, искрено извинение или официален доклад, функцията за разпознаване на тон на инструмента маркира несъответстващите тонове, още преди да натиснете бутона „Изпрати“.

С предложения в реално време, интегрирани в платформи като Gmail и Google Docs, той се вписва в работния ви процес, което го прави идеален за всички – от студенти до мениджъри на висши позиции.

Най-добрите функции на Grammarly

Откривайте и коригирайте тона автоматично, за да съответства на професионална или неформална обстановка.

Пренаписвайте текстове за конкретни тонове, като например официален, уверен или съпричастен.

Интегрирайте се безпроблемно с приложения като Gmail, Slack и Microsoft Word.

Ограничения на Grammarly

Затруднения с документи, съдържащи няколко езика или специализирани термини

Понякога интерпретира неправилно контекста, което води до по-неточни предложения.

Цени на Grammarly

Безплатно

Pro: 30 $/потребител на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 9700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7100 рецензии)

📝 Бонус съвет: Усъвършенствайте писането си с лекота – открийте 10-те най-добри AI граматически проверяващи и редактиращи инструменти.

7. Hyperwrite (Най-добър за изкуствен интелект, подпомагащ изследвания и гъвкавост при писането)

чрез HyperWrite

HyperWrite съчетава творческо писане с проучване в реално време, предоставяйки изпипана проза и подкрепени с цитати идеи. Адаптира се към вашите нужди с инструменти като Flexible AutoWrite и Magic Editor.

Способността му да имитира вашия глас чрез персонализирани персонажи ще ви даде усещането, че пишете сами, само че по-бързо.

Интегрира се безпроблемно във вашия работен процес чрез разширения за браузъра. Това е особено полезно за професионалисти, които трябва да балансират писането с задачи, изискващи много проучвания.

Най-добрите функции на Hyperwrite

Персонализирайте поведението на AI с до 10 персонажа, за да съответства на вашия стил на писане.

Провеждайте изследвания в реално време с подкрепени с цитати прозрения от милиони източници.

Използвайте инструменти като Flexible AutoWrite за създаване и пренаписване на съдържание по заявка.

Ограничения на Hyperwrite

Автоматичните предложения понякога могат да отнемат 2–3 секунди, за да се появят.

Плановете Premium и Ultra може да са твърде скъпи за случайни потребители.

Цени на Hyperwrite

Премиум: 19,99 $/потребител на месец

Ultra: 44,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Hyperwrite

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Writetone (Най-добър за гъвкаво персонализиране на тона и AI-базирана помощ)

чрез Writetone

Инструментът за пренаписване на тон с изкуствен интелект на Writetone предефинира начина, по който потребителите адаптират писането си за различни аудитории и контексти. С над 90 опции за тон, той ви позволява да преминавате безпроблемно между професионален, разговорен или убедителен тон, гарантирайки, че съдържанието ви ще има резонанс.

Интуитивният му интерфейс и способността му да усъвършенства тона в редица задачи, свързани с писането, от блогове до бизнес презентации, гарантират, че всяка дума, която пишете, е в пълно съответствие с вашите цели.

🧠 Интересен факт: Най-ранният известен пример за изкуствен интелект може да бъде проследен до гръцката митология. Хефест, богът на изобретенията, създал Талос, гигантски златен робот, предназначен да защитава остров Крит. Тази митична фигура се счита за една от първите концепции за изкуствен интелект, предшестваща съвременната технология с векове!

Най-добрите функции на Writetone

Хуманизирайте съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, с HumanGPT, за да заобиколите детекторите за изкуствен интелект.

Получете незабавни граматически проверки и инструменти за корекция , за да гарантирате безгрешно писане.

Обобщавайте дълги текстове или PDF файлове в кратко и лесно за възприемане съдържание.

Ограничения на Writetone

Безплатният план предлага ограничени функции и реклами, което може да затрудни използването му.

Премиум и усъвършенстваните инструменти могат да бъдат скъпи за случайни потребители.

Цени на Writetone

Безплатно

Плюс: 7,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Writetone

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Ефективността на генеративната AI не се измерва само с обема – 84% от маркетолозите твърдят, че тя подобрява качеството на съдържанието им. Инструменти като AI преписвачите усъвършенстват и хуманизират генерирания от AI текст, като гарантират, че всеки текст съответства на желания тон и послание.

9. Copy. AI (Най-доброто за пренаписване на текст с изкуствен интелект на корпоративно ниво в голям мащаб)

Copy. AI е AI инструмент за пренаписване на изречения, който трансформира пренаписването на тона с GTM AI платформата си, проектирана да оптимизира вашата стратегия за навлизане на пазара. Copy. ai се интегрира дълбоко в работните процеси по продажби, маркетинг и операции, за да пренапише съдържанието в контекстуално перфектни тонове.

Независимо дали създавате убедителни продажбени послания или подобрявате ABM (Account-Based Marketing) стратегии, той гарантира, че цялата комуникация е в синхрон с гласа на вашата марка.

С функции като глас на марката и информационна база, този AI генератор на съдържание гарантира последователност във всички резултати, независимо от формата или канала.

Най-добрите функции на Copy. AI

Пренаписване на тон с изкуствен интелект, интегрирано в работните процеси по продажби, маркетинг и операции.

Поддържайте последователност с персонализирани дефиниции на гласа на марката.

Пренаписвайте съдържание с контекстуална осведоменост за силно персонализирана комуникация.

Ограничения на Copy. AI

Стръмна крива на обучение за нови потребители поради богатия набор от функции.

Изисква време за овладяване на напреднали работни процеси и интеграции.

Цени на Copy. AI

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/потребител на месец

Разширено: 249 $/потребител на месец

Copy. AI оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 60 рецензии)

10. Wordtune (Най-добър за гъвкаво и интуитивно пренаписване на текстове с AI)

чрез Wordtune

Wordtune е безплатен AI инструмент за пренаписване на параграфи, който опростява пренаписването на тона, за да адаптира вашите текстове към всеки контекст. Независимо дали усъвършенствате професионален имейл, пренаписвате академично съдържание или правите по-неформално съобщение за социалните медии, AI на Wordtune гарантира, че вашият тон е точен.

Отличителната му характеристика е способността да пренаписва изречения в различни стилове – официален, неформален, разширен или кратък – с едно кликване.

Wordtune предлага алтернативи и предоставя опции, съобразени с контекста, като гарантира, че смисълът остава непроменен, докато тонът се променя.

Най-добрите функции на Wordtune

Пренаписвайте изречения в различни тонове, включително формален, неформален и кратък.

AI Humanizer за адаптиране на съдържание, генерирано от AI, към писане, подобно на човешкото

Превеждайте фрази от други езици и ги пренаписвайте на английски.

Ограничения на Wordtune

Безплатната версия ограничава ежедневното пренаписване до 10 изречения.

Резултатите за сложни или дълги изречения понякога могат да бъдат по-малко впечатляващи.

Цени на Wordtune

Basic : Безплатно

Разширено : 13,99 $/потребител на месец

Без ограничения: 19,99 $/потребител на месец

Екипи: 15,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Wordtune

G2 : 4,6/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 70 рецензии)

💡 Професионален съвет: Искате да намалите времето, което отделяте за създаване на съдържание? Научете как да автоматизирате процеса на създаване на съдържание и да освободите време за стратегия и творчество!

