Slack срещу WhatsApp: коя чат апликация е по-подходяща за работа?

На работното място навременната и ясна комуникация поддържа всичко и всички в правилната посока: всеки знае плана и своята роля в него, проектите протичат гладко, сроковете се спазват и нещата се свършват.

Тук инструменти като Slack и WhatsApp блестят. Те помагат за комуникацията в екипа, но са по-различни, отколкото си мислите.

Как се сравняват двете приложения и кое от тях е по-подходящо за вашия екип? Нека ви разясним – и не се притеснявайте, имаме и друга опция, ако нито едно от двете не ви допада.

Какво е Slack?

чрез Slack

Историята на Slack е всичко друго, но не и обикновена. Това, което започна като чат функция в онлайн игра през 2002 г., днес е предпочитаното средство за комуникация за бизнеса навсякъде. Да не говорим за вътрешната комуникация – според тях 80% от компаниите в класацията Fortune 100 използват Slack за комуникация с външни заинтересовани страни.

Това е като виртуален център, където можете да чатите, да споделяте файлове, да изпращате медийни файлове (защото кой не обича добрите меми?) и да се включвате във видеоразговори, без да напускате приложението.

Функции на Slack

Slack е създаден с мисъл за екипите, като улеснява комуникацията и съвместната работа.

Някои от основните му характеристики включват:

1. Канали и низове от разговори

чрез Slack

Каналите в Slack са специални пространства за конкретни теми, проекти или екипи. Те са лесни за разпознаване: публичните канали имат хаштаг (#), а частните канали имат икона на катинар (🔒). Първите са отворени за всички, а вторите са защитени и достъпът до тях е само с покана.

Можете да ги организирате, като използвате ясни имена (като проект-, екип- или отдел-) и архивирате старите канали, за да поддържате реда. Можете също така автоматично да добавяте нови членове към тези по подразбиране, за да ги запознаете с работата.

За по-лични разговори можете да използвате директни съобщения. Можете също да групирате отговорите си в низове, подобни на тези, които виждате в X (Twitter).

💡Професионален съвет: Ако искате да превключите към каналите за миг, просто натиснете Command + K или T (Mac) или CTRL + K (Windows), въведете няколко букви от името на канала и сте готови.

2. Бързи срещи с Huddles

чрез Slack

Помните ли онези бързи разговори на бюрото в офиса? Slack Huddles пренесе това онлайн с аудио разговори за спонтанни дискусии в екипа. Можете да започнете такава в всеки канал или директно съобщение с едно кликване, а колегите могат да се присъединят или да напуснат според нуждите.

Huddles поддържат простотата с разговори само с глас по подразбиране, но можете да активирате видео. Те са чудесни за сътрудничество, като предлагат функции като споделяне на няколко екрана и курсори на живо за задачи като редактиране или отстраняване на проблеми. Можете дори да реагирате с емотикони или да започнете разговори по време на разговора.

👀Знаете ли? В Slack можете да напомните на себе си или на някой друг за събитие, среща, краен срок, съобщение, файл или нещо друго, като използвате /reminder, последвано от мястото, предмета и времето.

3. Споделяне и съхранение на файлове

чрез Slack

Споделянето на файлове в Slack е просто и надеждно, което ви помага да го превърнете в нещо като централен хъб. Можете да качвате файлове с размер до 10 GB (при платените планове), като ги плъзгате, пускате или поставяте в чатове, с удобни прегледи за PDF файлове, изображения, видеоклипове и др.

В Slack ще намерите и мощни филтри за търсене, които улесняват намирането на важна информация. Можете да закачите или маркирате с звездичка вашите файлове и да имате достъп до тях, дори ако първоначалният споделящ ги напусне.

4. Интеграции

Slack може да се свърже с над 2600 приложения и услуги. Можете лесно да интегрирате популярни инструменти като Google Workspace, Microsoft Office и Zoom, за да споделяте файлове, да се присъединявате към срещи или да управлявате календари директно от Slack.

Инструменти за разработка и управление на проекти като GitHub, Jira и Trello могат да публикуват актуализации, като държат екипите в течение, без да се налага да превключват между приложения. Можете да създавате персонализирани работни потоци без кодиране за различни процеси, като използвате Workflow Builder.

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 8,75 $/потребител на месец

Business+: 15 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Можете да добавите Slack AI към всички платени планове за допълнителни 10 $/потребител/месец.

Какво е WhatsApp?

чрез WhatsApp

WhatsApp започна като прост начин за изпращане на съобщения до приятели. Но днес се превърна в едно от най-популярните приложения за съобщения в света – с не по-малко от 3 милиарда потребители!

Неговата привлекателност се крие в лекотата на употреба: регистрирайте се с телефонния си номер и сте готови. Можете да изпращате текстови и гласови съобщения, да споделяте изображения, видеоклипове и документи или да провеждате гласови и видео разговори. Можете дори да създавате групови чатове, за да съберете всички заедно, независимо дали става дума за проекти, екипи или семейно планиране.

С криптиране от край до край, мобилни устройства и съвместимост с настолни компютри, WhatsApp е просто, сигурно и гъвкаво приложение за всякаква комуникация.

Функции на WhatsApp

Някои от функциите на WhatsApp включват:

1. Чат и разговори един на един

чрез WhatsApp

WhatsApp поддържа комуникацията проста. Чатът, гласовите и видео разговорите са идеални за лични разговори или бързи проверки. Приложението извлича контактите директно от телефона ви, така че можете да видите кой вече е в WhatsApp и да поканите тези, които не са.

Можете да изпращате текстови съобщения, гласови съобщения и дори да маркирате с звездичка или препращате важни съобщения за лесно справяне. WhatsApp вече разполага с бутон за редактиране, с който можете да променяте текстовете си след изпращане. Не сте доволни от дадено съобщение? Можете да го изтриете за всички, но не забравяйте – и двете опции са достъпни само за кратко след натискане на бутона „Изпрати“.

Приложението WhatsApp Business включва и допълнителни функции, като настройка на автоматични отговори и споделяне на продуктови каталози, което улеснява поддържането на връзка с вашите клиенти.

💡Професионален съвет: Ако имате Siri или Google Assistant, използвайте ги, за да изпращате WhatsApp съобщения без да използвате ръцете си!

2. Групи и списъци за разпространение

чрез WhatsApp

Груповите чатове в WhatsApp (или просто групи) са споделено пространство, където членовете на вашия екип могат да си сътрудничат, да споделят новини и да обсъждат конкретни проекти или теми. За отдел, работна група или сесия за мозъчна атака, групите държат всички в течение, без да е необходимо да се изпращат отделни вериги от имейли.

От друга страна, списъците за разпространение ви позволяват да изпращате едно и също съобщение на няколко души едновременно – без да създавате групов чат. Това е бърз начин да споделяте съобщения или актуализации, като същевременно запазвате разговорите си частни и отделни. Това е особено полезно за ефективно достигане до големи екипи или различни аудитории.

3. Плащания в приложението с WhatsApp Pay

чрез WhatsApp

Въпреки че е ограничено до няколко избрани държави, WhatsApp Pay опростява вашите бизнес операции, като ви позволява да изпращате и получавате пари директно в чат разговори.

Например, клиент, който разглежда продуктовия ви каталог в WhatsApp, намира нещо, което му харесва, и решава да го купи. Вместо да споделя банковите си данни или да отиде на външен уебсайт, той просто натиска бутона „Плати“ в чата, въвежда сумата и оторизира плащането с ПИН код или биометрична проверка.

Цялата транзакция се извършва на място и получавате разписките си в чата.

👀Знаете ли, че WhatsApp Pay (засега) е достъпна само в Индия и Бразилия – страните с най-голям брой изтегляния на приложението WhatsApp Business.

4. Споделяне и съхранение

WhatsApp ви позволява да изпращате изображения, видеоклипове, аудио файлове, документи (включително PDF, Word, Excel и PowerPoint) и контакти. Можете също така да споделяте местоположението си на живо с GPS актуализации в реално време за определен период от време (до 8 часа), което улеснява координацията с мобилните екипи.

WhatsApp не е чисто услуга за съхранение в облак. Цялото съдържание, което споделяте, заема място на телефона ви и се архивира в облака. Можете да управлявате това, като архивирате съобщения, файлове и медийни файлове ръчно. Можете също да изберете да не запазвате автоматично медийни файлове в галерията на телефона си и да запазвате само тези, от които се нуждаете.

💡Професионален съвет: Активирайте функцията „Изчезващи съобщения“, за да изтривате автоматично чатовете след определено време. По този начин няма да се налага да се притеснявате за ръчното изчистване на пространство.

Цени на WhatsApp

Редовно приложение: Безплатно

Бизнес приложение: Безплатно

Бизнес API: Плащане за разговор

Slack срещу WhatsApp: сравнение на функциите

Ето общ преглед на различните функции на Slack и WhatsApp:

Функции Slack WhatsApp/WhatsApp Business Гласови и видео разговори (включително индивидуални и групови разговори) Да Да Ограничение на историята на съобщенията До 90 дни в безплатния план Неограничен Споделяне на екран Да Да Анотации по време на споделяне на екрана Да Не Групови чатове Да. Канали за дискусии по различни теми и персонализирани групи за по-лични разговори. Да. Групите и списъците за разпространение могат да се използват за масово изпращане на съобщения до голям брой хора. Функция за търсене Да. Разполага с разширени филтри за търсене, за да намирате файлове и съобщения Да. Основни функции за търсене в чатове Споделяне на файлове Да. Може да споделяте всякакъв вид файлове с размер до 10 GB. Да. Може да споделяте всякакъв вид файлове с размер до 2 GB. Споделяне на местоположение Не Да. Може да споделяте местоположението си на живо до 8 часа. Плащания в приложението Не; може да се интегрира с инструменти за плащане като PayPal Да. Може да изпращате и получавате пари в рамките на приложението. Съхранение Да. До 20 GB в платен план Да. Съхранява всичко в устройството Известия Да. Висока степен на персонализация Да. Незабавна и основна Сигурност Да. Разполага с криптиране на данни и няколко сертификата. Да. Предлага криптиране от край до край. Интеграции Обширна; свързва се с над 2600 приложения Ограничено; свържете се с HubSpot и няколко платформи Мобилни и настолни приложения Да Да Цени Безплатни и платени планове, започващи от 8,75 $/потребител/месец Безплатно; след 1000 разговора се прилагат регионални тарифи за API

Нека разгледаме по-отблизо това сравнение между функциите:

Характеристика № 1: Настройка и потребителски интерфейс

Slack предлага интерфейс с висока степен на персонализация, но в началото настройването му може да ви се стори малко сложно. Преди да могат да използват платформата, потребителите трябва да създадат работни пространства и канали и да зададат роли на потребителите.

След като бъде настроен, интерфейсът е лесен за навигация, като разговорите заемат по-голямата част от екрана, а страничната лента е за канали, теми и контакти. Slack предлага и редица опции за персонализиране, включително теми, емоджита и дори създаване на персонализирани емоджита.

WhatsApp, от друга страна, дава приоритет на простотата. Настройката е бърза и лесна, като се изисква само телефонен номер и потвърждение. Интерфейсът е минималистичен, с чатове, показвани вляво, и активния разговор вдясно на десктопа.

Мобилното приложение предлага изчистен дизайн с лесни за ползване раздели за обаждания и актуализации на статуса. Създаването на групи е лесно, а WhatsApp Business добавя продуктови каталози към познатия интерфейс. И основното приложение, и WhatsApp Business предлагат опции за персонализиране на фона на чата.

🏆 Победител: WhatsApp. Всеки може да настрои WhatsApp за минути и да започне да чати. Slack отнема повече време – първо трябва да имате служебен имейл, да поканите членове и да настроите работно пространство, което често кара потребителите да избират по-лесни алтернативи.

Характеристика № 2: Бизнес комуникация

Slack е създаден за ефективна комуникация в екип. Той предлага функции като форматиране, организиране и планиране на съобщения. Освен това предлага опции за управление на групи с публични или частни канали, персонализирани разрешения и роли на членовете.

Той предлага индивидуални гласови и видео разговори с споделяне на екран, анотации и запис за срещи. По-големите срещи обаче изискват платени планове.

WhatsApp се фокусира върху бързи и надеждни съобщения, с потвърждения за прочитане, индикатори за писане и ясни гласови и видео разговори. Въпреки че версията за настолни компютри вече включва разговори и споделяне на екрана, тя може да има проблеми и да липсват функции за сътрудничество, като например добавяне на бележки по време на разговори.

Приложението Business добавя автоматизирани съобщения, бързи отговори и етикети за организиране на чатове. Групите могат да бъдат големи, с до 1024 членове, и включват инструменти като администраторски контроли, анкети и списъци за разпространение. WhatsApp предлага също така проверени профили, статистика за съобщенията и поддръжка на meerdere устройства за управление на чатове с клиенти на meerdere устройства.

🏆 Победител: Равенство. Slack е чудесен за екипи, особено за технологични компании, които работят заедно в едно пространство. За продажби и управление на много чатове с клиенти WhatsApp е по-бърз и спестява време при организирането.

Характеристика № 3: Известия

Slack предлага обширен контрол над известията, като ви позволява да избирате кои известия да получавате и да персонализирате настройките им. Можете да зададете конкретни часове за известия или да получавате мобилни известия, когато не сте активни на настолния си компютър. За да се концентрирате върху работата си, можете да използвате функцията „Не ме безпокойте“, за да спрете временно известията.

Системата за известия на WhatsApp е по-опростена, но все пак предлага някои възможности за персонализиране. Можете да изберете да получавате известия за индивидуални чатове, групови чатове и обаждания, а дори и да изберете персонализирани тонове за известия или мелодии.

Приложението показва статуса на доставка и прочитане на съобщенията, а бизнес потребителите могат да настроят приоритетни известия и автоматични отговори. За да си осигурите тишина, можете да заглушите чатове, групи или обаждания за по-дълъг период от време.

🏆 Победител: Slack. С повече опции за персонализиране, Slack е по-подходящ за натоварени работни условия. WhatsApp не предлага такава дълбочина и гъвкавост с простотата си.

Функция № 4: Споделяне и съхранение на файлове

Slack опростява споделянето на файлове за отдалечени екипи, като ви позволява да споделяте файлове до 10 GB от вашето устройство или приложения като Dropbox. Той автоматично запазва и архивира файлове, съобщения и медийни файлове в облака. Пространството за съхранение варира в зависимост от плана, като безплатната версия предлага 5 GB и съхранява файловете в продължение на 90 дни, докато платените планове предоставят 10 GB или 20 GB на потребител.

WhatsApp поддържа споделяне на файлове до 2 GB, включително PDF файлове, изображения, видеоклипове и GIF файлове. То ви позволява също да споделяте контакти и местоположения, но не работи с файлове от Google Suite. WhatsApp съхранява съобщения, файлове и медийни файлове на вашия телефон, които могат да изискват ръчно или автоматично архивиране, за да се предотврати загуба на данни.

🏆 Победител: Slack. Бизнес файловете обикновено са важни и големи. Използването на Slack за обмен на такива файлове, без да се притеснявате за проблеми със съхранението, е разумно решение.

Характеристика № 5: Интеграции

Slack се интегрира с над 2600 приложения, като Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira и Trello. Това позволява автоматизиране на задачите, споделяне на файлове и преглед директно в каналите. Ботовете на Slack се занимават с актуализациите и предупрежденията; екипите могат да създават персонализирани работни процеси или приложения.

Интеграциите на WhatsApp се фокусират предимно върху обслужването на клиенти и продажбите. Бизнесите могат да синхронизират продуктовите си каталози с Facebook Shops, да използват API за свързване с CRM системи и да автоматизират отговорите или работните процеси.

🏆 Победител: Slack. Вероятно вашият екип вече разчита на набор от инструменти, които са от съществено значение за ежедневните операции. Slack лесно може да се впише в този набор, докато WhatsApp може да отстъпи значително в сравнение с алтернативите си.

Slack срещу WhatsApp в Reddit

За да разберем дебата Slack срещу WhatsApp, проверихме Reddit за реални, по-автентични мнения – и отзивите са разнопосочни.

Хората харесват Slack заради колко добре подрежда нещата, като всички чатове и дискусии са на едно място и лесно се намират с помощта на инструмента за търсене.

mrbkkt1, който управлява ресторант, казва:

Slack ми даде възможност всички служители да комуникират и да съхраняват всички съобщения на едно място. Сега мога да публикувам графици, които хората могат да виждат от телефоните си, вместо да изпращам групови или индивидуални съобщения. Сега мога да публикувам бележки онлайн, вместо да ги разпечатвам и да ги поставям на таблото.

Slack ми даде възможност всички служители да комуникират и да съхраняват всички съобщения на едно място. Сега мога да публикувам графици, които хората могат да виждат от телефоните си, вместо да им изпращам групови или индивидуални съобщения. Сега мога да публикувам бележки онлайн, вместо да ги разпечатвам и да ги поставям на видно място.

Междувременно, някои хора предпочитат WhatsApp заради неговата бързина и удобство, особено за работа с клиенти. Както коментира kevin4076,

Избирайки Slack, вие принуждавате клиентите си да изтеглят и настроят още едно приложение, докато вероятно вече имат инсталиран WhatsApp. Изборът на WhatsApp би означавал по-малко неудобства за клиентите ви.

Избирайки Slack, вие принуждавате клиентите си да изтеглят и настроят още едно приложение, докато вероятно вече имат инсталиран WhatsApp. Изборът на WhatsApp би означавал по-малко неудобства за клиентите ви.

Повечето хора обаче разбират, че двете приложения отговарят на различни работни нужди. Затова, вместо да правят прибързани заключения, много потребители на Reddit, като fumo7887, първо обмислят целта.

Как се използва? Всяко средство има своите предимства и недостатъци, но всичко зависи от това, за какво искате да го използвате. Група приятели? Колеги? Съседи? Отворена общност?

Как се използва? Всяко средство има своите предимства и недостатъци, но всичко зависи от това, за какво искате да го използвате. Група приятели? Колеги? Съседи? Отворена общност?

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Slack и WhatsApp

Slack и WhatsApp са чудесни за поддържане на връзка между екипите, но повечето работни места се нуждаят от нещо повече от просто приложение за чат. Преминаването между различни инструменти за комуникация, проекти и задачи може да бъде объркващо и да отнема ценно време.

Ето тук се включва ClickUp!

Това е повече от просто средство за комуникация – това е приложението за всичко, свързано с работата – то обединява управлението на проекти, документи и комуникацията в екипа на едно място, подкрепено от изкуствен интелект от ново поколение за по-интелигентна автоматизация и търсене.

Ето как ClickUp може да промени начина, по който работите:

ClickUp’s One Up #1: Чатът като път към по-добра работа в екип

ClickUp Chat е вграден инструмент, който комбинира съобщенията с управлението на проекти. Той е проектиран да подобри работния ви процес, като пренася разговорите директно във вашия работен център.

За разлика от Slack или WhatsApp, където чатовете често се загубват или се отделят от реалните задачи, ClickUp Chat свързва дискусиите с практически задачи и проекти, което прави работата в екип безпроблемна.

С помощта на вградения AI на ClickUp, той комбинира управлението на проекти и знания в едно цяло, лесно свързвайки разговорите с задачи, документи и проекти – превръщайки комуникацията в екипа (и сътрудничеството в реално време ) в естествена част от съществуващия ви работен процес.

Функциите на ClickUp Chat ви позволяват да:

Чатвайте директно в Spaces или Lists, за да поддържате дискусиите свързани с правилните задачи или проекти.

Превърнете всяко съобщение в чата в задача с едно кликване, като заснемете контекста и създадете задачи автоматично, за да не пропуснете нищо важно.

Използвайте AI CatchUp , за да обобщите пропуснатите чатове, и AI CleanUp , за да извлечете задачи за действие от съобщенията, което ще ви помогне да останете фокусирани и да избегнете претоварване с информация.

Сътрудничество на живо с видеоразговори и споделяне на екрана чрез SyncUps . То ви позволява да чатите с 200 души едновременно, да свързвате задачи и да ги възлагате на вашите колеги, да планирате срещи и дори да проверявате натовареността на екипа директно в чата.

Споделяйте актуализации и файлове, като ги свързвате директно с проекти

Освен това, ако някога ви се наложи да хвърлите бърз поглед върху проектите си, докато чатите, можете да превключите към изглед на проекта и да продължите дискусиите си.

ClickUp’s One Up #2: Записвайте разговори за комуникация в реално време

Записвайте екрана си с ClickUp Clips и споделяйте записите с екипа си за задълбочени дискусии.

Независимо дали документирате процеси, обяснявате стъпки за отстраняване на проблеми или предоставяте актуална информация за проекти, ClickUp Clips ви позволява да заснемете всичко във видео с или без кадри от уеб камера за повече контекст.

След като видеото бъде записано, то се транскрибира автоматично с помощта на ClickUp Brain. Това означава, че няма да пропуснете нищо от видеото. Можете бързо да търсите ключови думи в транскрипта, за да намерите веднага важните части.

След това можете да прикачите тези клипове към задачи и проекти или да ги споделите с колегите си, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница. Вашият екип също може да:

Оставете коментари под видеото за бърза обратна връзка.

Превърнете клиповете в задачи, за да превърнете идеите в резултати

Достъп до всички записани клипове на централизирано място, наречено Clips Hub

Разпределяйте задачи и отговорности на конкретни членове с Assigned Comments (Присвоени коментари)

Независимо дали става дума за клипове или съобщения в чата, можете да превърнете всяко от тях в изпълними задачи и да ги разпределите на конкретни членове на екипа с функцията Assigned Comments на ClickUp. По този начин всяка задача или заявка има ясен собственик и нищо не се пропуска.

Когато всички коментари са събрани на едно място, е лесно да следите напредъка и да се фокусирате върху приоритетите. Можете да превърнете коментарите в задачи и да се уверите, че проектите ви продължават да напредват, без да пропускате важни детайли.

ClickUp’s One Up #4: Сътрудничество в реално време

Реализирайте идеите си, като ги запишете с ClickUp Whiteboards и сътрудничите визуално с екипа си отвсякъде.

Вместо да търсите празна бяла дъска в офиса, просто използвайте ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи онлайн.

Това цифрово платно позволява на вашия екип да обменя идеи, да сътрудничи и да превръща идеите в действие, независимо къде се намирате. С инструменти като свободно рисуване и създаване на форми можете да реализирате вашите концепции и да планирате работни потоци или процеси за максимална яснота.

Следете дейността на членовете на екипа си в реално време с функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

Когато идеите ви са готови за реализация, можете незабавно да ги превърнете в задачи и да ги възложите на подходящите членове на екипа. Можете също така да следите отблизо дейностите им в реално време с помощта на функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

Можете да видите кога вашият екип разглежда или редактира задачи, създавайки по-свързана и ефективна работна среда. Това поддържа екипите в синхрон с незабавни актуализации на споделените задачи и намалява постоянните разговори, тъй като всеки знае кой върху какво работи.

Освен това, ако вече използвате Slack и все пак искате да се възползвате от предимствата на ClickUp, просто използвайте интеграцията на ClickUp със Slack и готово.

Останете свързани с екипа си с ClickUp!

И Slack, и WhatsApp са чудесни за незабавни съобщения и поддържане на връзка с вашите екипи.

Slack се грижи за всички ваши професионални нужди, като обединява екипите и организира всички ваши съобщения и файлове на едно място. Междувременно WhatsApp добавя личен привкус към комуникацията в екипа чрез незабавни чатове и разговори.

Но какво, ако искате нещо, което е комбинация от двете? Нещо, което можете да използвате, за да чатите и да свършите работата си.

Решението е ClickUp – всеобхватна платформа за продуктивност, която събира всичко необходимо на едно място, включително комуникацията.

Опитайте ClickUp още днес.