13-те най-добри приложения за срещи за 2025 г.

Срещите, независимо дали ги обичате или мразите, са от решаващо значение за извършването на работата. Но нека бъдем честни: колко често напускате среща с усещането, че тя е могла да бъде заместена от имейл?

Или, още по-лошо, прекарайте първите няколко минути в борба с проблеми при споделянето на екрана, прекъснати връзки и неизбежния въпрос „Чувате ли ме?“

Приложенията за срещи са се развили далеч отвъд хостинга на виртуални стаи. Те предлагат премиум функции за безпроблемно планиране, сътрудничество в реално време и AI-базирани анализи, за да направят разговорите по-продуктивни и ангажиращи.

Но при толкова много опции, кой инструмент наистина подобрява работните процеси? В този блог ще разгледаме 13 от най-добрите приложения за срещи, за да ви помогнем да намерите идеалното решение, независимо дали ръководите отдалечен екип или управлявате разрастващ се бизнес. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Ето обобщение на 13-те най-добри приложения за срещи + за какво са най-подходящи: ClickUp (Най-доброто приложение за онлайн срещи и сътрудничество) Zoom (най-доброто за видеоконференции в голям мащаб) Google Meet (най-доброто за безпроблемна интеграция с Google Workspace) Microsoft Teams (Най-доброто за всеобхватно сътрудничество и комуникация в екипа) 1 Webex Meetings (Най-доброто за сигурни и надеждни корпоративни срещи) Jitsi (Най-доброто решение за видеоконферентна връзка с отворен код) Livestorm (Най-доброто за уебинари и онлайн събития) Slack (най-доброто за съобщения и интеграции в екипа) Whereby (Най-доброто за незабавни видеоконференции без изтегляне) ClickMeeting (Най-доброто за персонализирани уебинари и онлайн срещи) Meeting Owl (най-подходящо за хибридни срещи с 360-градусово видео) Otter (Най-доброто за транскрипция в реално време и водене на бележки) RingCentral (Най-добрата платформа за комуникация „всичко в едно“)

Какво трябва да търсите в приложенията за срещи?

Макар че най-важният фактор, който трябва да търсите в приложенията за срещи, е способността им да се адаптират към вашия работен процес, има и някои задължителни характеристики.

Нека разгледаме някои функции, на които трябва да обърнете внимание, когато вземате решение. 👀

Качество на видеото и аудиото: Потърсете инструменти, които осигуряват високо качество на видеото и аудиото, за да избегнете прекъсвания по време на срещите. Допълнителен бонус биха били усъвършенствани функции като интелигентно елиминиране на шума.

Възможности за интеграция: Изберете приложения за срещи, които се интегрират с инструменти за продуктивност като Google Calendar и други приложения на Google Workspace като Gmail.

Функции за управление на срещи: Изберете приложения за срещи, които предлагат опции за записване за по-късно справка и стаи за почивка, за да разделите малките срещи на по-малки групи.

Мерки за сигурност: Дайте предимство на приложенията за срещи с надеждна сигурност, като криптиране от край до край и настройки за поверителност, за да защитите чувствителната информация, споделяна по време на групови срещи.

Опции за персонализиране: Потърсете приложения за срещи с виртуални фонове, филтри и регулируеми оформления, за да създадете персонализирано преживяване при срещите.

13-те най-добри приложения за срещи

В тази секция ще разгледаме 13-те най-добри приложения за срещи, като ще подчертаем най-добрите им функции, лекотата на използване и начина, по който се интегрират във вашия работен процес.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто приложение за онлайн срещи и сътрудничество)

ClickUp е мощна платформа за управление на проекти и сътрудничество в екип.

Ако сте част от отдалечен, мултифункционален екип, ClickUp Meetings е най-добрият инструмент за организиране на различни аспекти на видеоконференция.

Този софтуер за управление на срещи предлага централизирана платформа за водене на бележки, управление на дневен ред, определяне на задачи и осигуряване на отчетност сред членовете на екипа.

Нека разгледаме някои функции на ClickUp, които можете да използвате за провеждане на гладки и ангажиращи срещи. 🤩

Изглед на календара на ClickUp

Планирайте проверки и синхронизирайте графици безпроблемно с ClickUp Calendar View.

Визуализирайте графика си без усилие с календарния изглед на ClickUp. Той ви позволява да виждате ежедневните, седмичните или месечните задачи, за да се подготвите за срещи и да спазите сроковете.

Можете да филтрирате задачите, за да се съсредоточите върху приоритетите и да проследявате напредъка. Освен това интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ ви позволява да правите настройки в движение.

Интеграцията на ClickUp с Zoom ви позволява да започнете среща директно от ClickUp Tasks, което прави дистанционната работа по-ефективна и сътрудническа. Освен това, интеграцията на ClickUp с Google Calendar осигурява безпроблемна синхронизация на графика.

Напомняния в ClickUp

Създавайте бързо напомняния директно от коментарите с ClickUp Reminders.

Искате да забравите за седмичните срещи? ClickUp Reminders ще се погрижи за това.

То ви позволява да добавяте прикачени файлове, да задавате крайни срокове и да създавате повтарящи се графици, които да съответстват на вашия работен процес. Задавайте напомняния на членовете на екипа, за да насърчите сътрудничеството и отговорността.

ClickUp Docs

Записвайте бързи бележки от срещите с колегите си, като използвате ClickUp Docs.

ClickUp Docs е безценен за документиране на протоколи от срещи и гарантиране, че дискусиите се записват, организират и са лесно достъпни. Възможностите му за сътрудничество в реално време позволяват на няколко членове на екипа да работят едновременно върху един и същ документ.

Превърнете подробните дискусии в ясни и практични идеи с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Brain е вашият личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който опростява процеса на създаване и организиране на подробни бележки от срещи.

Той извлича ключови подробности по време на или след срещите, като ви предоставя незабавен достъп до задачи, коментари или документи на екипа. Няма повече ръчно търсене – само изчерпателни и прецизни бележки от срещите.

Шаблони за срещи на ClickUp

ClickUp предлага и редица шаблони, които улесняват управлението на срещите.

За начало, шаблонът за срещи на ClickUp централизира точките от дневния ред, бележките и последващите действия на едно място, елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти. В допълнение, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp ви гарантира, че лесно ще записвате ключовите точки от дискусиите и задачите за действие.

Накрая, шаблонът за дневен ред на ClickUp осигурява ясна структура на срещите, помагайки на участниците да останат съгласувани и подготвени.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирана комуникация: Съхранявайте всички разговори, свързани със срещите, на едно място, като интегрирате чатове, задачи и проекти за допълнителен контекст.

Интеграция на задачи: Свържете дискусиите от срещите директно с изпълними задачи; решенията, взети по време на срещите, се свързват незабавно с проектите и напредъка.

Персонализирани известия: Настройте известията, за да се фокусирате върху актуализациите и последващите действия по срещите, като същевременно минимизирате разсейването.

Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект: Използвайте Използвайте изкуствен интелект за създаване на бележки от срещи или резюмета от дискусии, за да държите всички в течение.

Динамични опции за обратна връзка: Използвайте аудио или видео клипове, за да споделяте актуална информация, да обяснявате идеи или да давате обратна връзка в работната среда.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Потребителите може да сметнат, че приложението за телефон е по-малко интуитивно.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡 Професионален съвет: Шаблонът за бележки от срещи ви спестява време с предварително структурирания си формат за записване на важни подробности по време на срещите.

2. Zoom (най-доброто за видеоконференции в голям мащаб)

чрез Integrated Research

Zoom е известен с висококачествените си възможности за видеоконферентна връзка, идеални за мащабни срещи.

То предлага функции като стаи за почивка, споделяне на екран, транскрипции в реално време и безпроблемна интеграция с инструменти за продуктивност, включително Slack и Google Calendar. Удобният за ползване интерфейс на Zoom го прави идеален избор за виртуално сътрудничество и продуктивни срещи.

Най-добрите функции на Zoom

Насладете се на висококачествен звук, видео, потискане на шума и персонализирани фонове.

Чат с членовете на екипа си преди, по време и след срещите с Team Chat.

Сътрудничество с екипа ви чрез Zoom и табла за бележки, документи, бележки и дори уеб браузъри на трети страни.

Повишете достъпността чрез многоезични субтитри и преводи

Ограничения на Zoom

Той изисква много ресурси, особено на по-стари устройства, което води до периодични забавяния или сривове.

Въпреки че функциите за сигурност са подобрени, те изискват допълнителна настройка.

Цени на Zoom

Безплатно

Pro: 15,99 $/месец за 1-9 потребители

Бизнес: 21,99 $/месец за 10-250 потребители

Business Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

🤝 Приятелско напомняне: Избягвайте „умората от Zoom“, като насърчавате почивки и разпределяте срещите през деня.

3. Google Meet (най-доброто за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез The Keyword

Google Meet се интегрира безпроблемно с приложенията на Workspace, което го прави добър избор за потребители, които разчитат на екосистемата на Google. Неговите функции включват субтитри на живо, споделяне на екран и планиране чрез Google Calendar, което гарантира безпроблемно провеждане на срещите за екипите.

Google Meet се настройва автоматично, за да оптимизира качеството на видеото и аудиото, дори при променящи се мрежови условия.

Най-добрите функции на Google Meet

Планирайте времето си и се присъединявайте към срещи чрез Google Calendar или Gmail.

Използвайте AI-базирани субтитри на живо за транскрипция в реално време по време на разговори

Споделяйте целия си екран, конкретен прозорец или раздел на браузъра, за да представяте документи или мултимедия.

Използвайте инструментите на домакина, за да заглушите участниците, да премахнете присъстващи или да закрепите активните говорители за по-гладко протичане на срещата.

Изберете от множество оформления като странична лента, фокус или мозаечен изглед, за да се адаптирате към динамиката на срещата си.

Ограничения на Google Meet

За безплатните акаунти срещите с трима или повече участници са ограничени до 60 минути.

То позволява споделянето на само един екран едновременно, което затруднява презентациите, които изискват многократни сравнения или визуални помощни средства.

Той не разполага с чакалня за участниците, което води до проблеми със сигурността или дезорганизация по време на срещите.

Цени на Google Meet

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 800 рецензии)

4. Microsoft Teams (Най-доброто за всеобхватно сътрудничество и комуникация в екипа)

чрез Microsoft

Microsoft Teams комбинира видеоконферентни разговори с мощни инструменти за сътрудничество, като споделяне на файлове, интегрирани приложения на Office 365 и канали за дискусии в екип.

То се отличава с безпроблемното съчетание на чат, задачи и срещи, създавайки единна платформа за комуникация и сътрудничество в екипа. Това помага на вашите екипи да останат съгласувани по отношение на резултатите от срещите и насърчава по-добрата отчетност.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Провеждайте сигурни уеб конференции и уебинари за до 1000 участници и излъчвания за до 10 000 души.

Подобрете процеса на вземане на решения с Microsoft 365 Copilot в Teams, като използвате интелигентни подсказки за визуализиране и усъвършенстване на идеите без усилие.

Записвайте срещите, включително видео, аудио и споделяне на екрана, и ги съхранявайте безопасно в облака за лесен достъп по-късно.

Персонализирайте комуникацията с персонализирани емоджита и се ангажирайте интерактивно, използвайки реакции на живо.

Ограничения на Microsoft Teams

Случайни проблеми със синхронизацията, когато екипите влизат в системата както от настолни, така и от мобилни устройства

Забавяне при получаване на потвърждения за прочитане и предаване на текстове

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9600 отзива)

5. Webex Meetings (Най-доброто за сигурни и надеждни корпоративни срещи)

чрез Cisco

Webex е предпочитано приложение за сигурни корпоративни срещи. То предлага криптирани видеоразговори, приложения за срещи, базирани на изкуствен интелект, и интерактивни функции като виртуални бели дъски.

Неговите инструменти за транскрипция и превод, базирани на изкуствен интелект, правят срещите достъпни за разнообразни екипи. Webex поддържа интерактивни функции като анкети, сесии с въпроси и отговори и виртуално вдигане на ръка, които насърчават ангажираността.

Най-добрите функции на Webex Meetings

Използвайте Webex Assistant за гласови команди, за да се присъедините към срещи, да споделяте екрани и др.

Участвайте в срещи директно от уеб браузъра си, без да се налага да изтегляте софтуер или плъгини.

Използвайте заключването на заседателните зали, автоматичното заключване на лични стаи и FedRAMP оторизацията за високи изисквания за сигурност.

Получете шумопотискане в реално време, което филтрира смущаващите фонови звуци.

Ограничения на Webex Meetings

Качеството на звука може да бъде засегнато от по-бавни мрежови връзки, което води до по-малко надеждно преживяване.

Стаите за почивка не могат да се създават от уеб приложението, а потребителите не могат да преминават към настолното приложение, докато са в активна сесия за почивка.

Цени на Webex Meetings

Безплатно

Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител

Webex Suite: 25 $/месец на потребител

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex Meetings

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5700+ отзива)

🧠 Интересен факт: Видеоразговорите ви помагат да останете фокусирани! Докато 57% от служителите признават, че извършват няколко задачи едновременно по време на телефонни разговори, само 4% правят същото по време на видеоконференции, което доказва, че лицето в лице взаимодействието, дори и виртуално, може да направи чудеса за ангажираността.

6. Jitsi (Най-доброто решение за видеоконферентна връзка с отворен код)

чрез Jitsi

Jitsi е отворен код, високо персонализируем инструмент за видеоконферентна връзка. Поддържа криптирани видеоразговори, споделяне на екран и интеграция с различни платформи, което го прави идеален за разработчици и организации, търсещи гъвкавост без компромис с безопасността.

Инструментът поддържа мащабни внедрявания с Jitsi Videobridge, който ефективно пренасочва видео потоците, за да намали натоварването на сървъра.

Най-добрите функции на Jitsi

Получете напълно безплатни срещи без ограничения във времето за ежедневни срещи с Jitsi Meet.

Адаптирайте и разширете функциите на инструмента според гъвкавите си нужди с неговата отворена функционалност.

Споделяйте текстови документи в Etherpad по време на срещи

Получавайте статистически данни за времето за говорене на участниците, чатете в браузърната версия и заключвайте стаята с парола.

Ограничения на Jitsi

Не запазва историята на чата, ако затворите и отворите отново раздела.

Мобилното приложение е бавно, изглежда недоработено и няма функции, които са налични в десктоп версията.

Няма индивидуални стаи за почивка или виртуална бяла дъска.

Цени на Jitsi

Безплатно

Оценки и рецензии за Jitsi

G2: 4,3/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

📖 Прочетете също: 10 шаблона за индивидуални срещи за мениджъри в Excel и Word

7. Livestorm (Най-доброто за уебинари и онлайн събития)

чрез Livestorm

Livestorm е предназначено за уебинари и онлайн събития. То предлага функции като регистрационни формуляри, анкети на живо и анализи. Освен това предоставя атрактивна платформа за организиране на интерактивни събития и обсъждане на дневния ред на срещите.

След събитието можете да предоставите достъп до съдържанието си при поискване, което позволява на регистрираните участници да гледат уебинарите, когато им е удобно. Освен това функции като чат на живо, въпроси и отговори и реакции на аудиторията помагат да се поддържа интереса на участниците по време на уебинарите и събитията.

Най-добрите функции на Livestorm

Персонализирайте срещите с функции като споделяне на файлове, персонализиран дизайн на стаята и други.

Достъп до подробна информация за всеки контакт, включително име, имейл и присъствие.

Изпращайте автоматични покани за календара на регистрираните за събитието

Активирайте субтитри за отговорите си на над 100 езика по време на уебинари.

Ограничения на Livestorm

Необходимо е превключване на разделите, за да видите коментарите по време на презентациите.

По-бавна работа на Firefox, Safari, Opera и Edge

Цени на Livestorm

Pro: 99 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Livestorm

G2: 4. 4/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

8. Slack (Най-доброто за съобщения и интеграции в екипа)

чрез Slack

Slack се фокусира върху обмена на съобщения в екипа, но подобрява срещите с интеграции като Zoom и Google Meet. То ви позволява да споделяте файлове, да създавате теми за дискусии и да преминавате от чатове към видеоразговори, като по този начин осигурява ефективна комуникация.

С Slack можете да персонализирате настройките за известия, за да избегнете разсейването, като получавате актуализации само за най-важните разговори или събития.

Най-добрите функции на Slack

Обменяйте видеосъобщения, изпращайте аудиозаписи и споделяйте екрани с „Huddles“.

Създавайте значими и забавни взаимодействия с емоджи реакции, цветни фонове и други ефекти.

Достъп до връзки, документи и съобщения, споделени по време на събрание, след като то приключи.

Ограничения на Slack

Ограничението за групови срещи е 15 участници едновременно, което е ограничаващо за по-големи организации и обширни срещи.

Няма вградени функции за записване на срещи.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+Pro: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid Plan: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 30 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... До 2025 г. се очаква 50% от виртуалните събития на предприятията да се провеждат на платформите за видеоконференции, които организациите вече използват ежедневно, което ще оптимизира комуникацията и организирането на събития.

9. Whereby (Най-доброто за незабавни видео срещи без изтегляне)

чрез Whereby

Whereby се отличава с простотата и удобството си, което го прави добър избор за бързи и безпроблемни срещи.

Функции като споделяне на екран, режим „картина в картина“ и възможности за запис повишават продуктивността. Освен това Whereby се интегрира с приложения като Trello и YouTube, което позволява на потребителите да си сътрудничат ефективно по време на срещите.

Най-добрите функции на Whereby

Присъединете се към среща, без да изтегляте приложението, директно от браузъра си.

Персонализирайте стаята си в Whereby с индивидуални имена, URL адреси и брандинг.

Провеждайте ефективни занятия, събития и семинари с Breakout Groups

Интегрирайте с Miro за неговите бели дъски, Google Docs, YouTube и Outlook.

Ограничения на Whereby

Липсват функции като селективно споделяне и споделяне на аудио

На камерата не се показват повече от 12 души.

Липсва вградена функция за запис във безплатната версия и използва добавки.

Цени на Whereby

Безплатно

Pro: 8,99 $/месец на потребител

Бизнес: 11,99 $/месец на потребител

Whereby оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

10. ClickMeeting (Най-доброто за персонализирани уебинари и онлайн срещи)

чрез Capterra

ClickMeeting е многофункционален инструмент за малки срещи и мащабни уебинари. Той предлага инструменти за персонализиране преди срещата, като чакални с брандиране и регистрационни формуляри.

Освен това, това приложение за планиране предлага функции за взаимодействие на живо, като модерация на чата, анкети, сесии за дискусии и възможност за гледане на YouTube видеоклипове по време на споделяне на екрана на живо.

Най-добрите функции на ClickMeeting

Назначавайте презентатори, провеждайте частни чатове и модерирайте дискусиите си.

Планирайте срещи за избрана дата и час; можете да поканите до 40 участници.

Събирайте данни с анкети на живо, сесии с въпроси и отговори, коментари и дискусии на живо в чата.

Ограничения на ClickMeeting

Само осем презентатори могат да използват микрофони и камери, въпреки че има 14 места.

Необходими са актуализирани браузъри, тъй като по-старите версии могат да причинят проблеми.

Цени на ClickMeeting

Безплатно

На живо: 32 $/месец

Автоматизирано: 48 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ClickMeeting

G2: 4. 2/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

🧠 Интересен факт: Видеосъобщението може да направи комуникацията по-лична и ангажираща, тъй като ви позволява да споделяте както думите, така и израженията си в реално време, което спомага за по-дълбока връзка.

11. Meeting Owl (Най-доброто за хибридни срещи с 360-градусово видео)

чрез Owl Labs

Приложението Meeting Owl, разработено от Owl Labs, е придружаващо приложение, което подобрява хибридните срещи и допълва 360-градусовата видеокамера на компанията.

Налично както за iOS, така и за Android, приложението предлага лесен за използване интерфейс за достъп до разширени функции и наблюдение на производителността на устройството.

Най-добрите функции на Meeting Owl

Именувайте и управлявайте множество Meeting Owls в рамките на вашата организация.

Създайте потапящо преживяване, за да преодолеете разстоянието между участниците на място и тези, които присъстват дистанционно.

Активирайте или деактивирайте функции като Presenter Enhancer, за да дадете приоритет на говорителите в кадъра.

Интегрирайте ги с инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom, Microsoft Teams и Webex за хибридни работни среди.

Ограничения на Meeting Owl

Ограничено до устройства с iOS и Android, без версия за настолни компютри.

Работи само с хардуер Meeting Owl.

Цени на Meeting Owl

Безплатно

Оценки и рецензии за Meeting Owl

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Otter (Най-доброто за транскрипция в реално време и водене на бележки)

чрез Otter

Otter е идеално за записване на подробни протоколи от срещи с транскрипция и водене на бележки. Използва идентификация на говорителите и времеви отметки, за да гарантира яснота и организация.

Можете да добавяте бележки към транскрипти, да подчертавате ключови моменти и да споделяте бележки с членовете на екипа. Функцията за търсене в архива гарантира, че потребителите могат бързо да намерят минали дискусии.

Най-добрите функции на Otter

Позволете на OtterPilot да се присъединява автоматично към срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Team за автоматизирани бележки от срещи, обобщения и задачи за изпълнение.

Получавайте отговори и създавайте съдържание като имейли и актуализации на статуса с Otter AI Chat във всички срещи.

Комбинирайте разговори на живо с асинхронни актуализации с AI Channels.

Ограничения на Otter

Има грешки в транскрипцията при бързо говорещи, хора с силен акцент, изразителни думи или нередовни речеви модели.

Липсват разширени функции като вградени анкети или функции за въпроси и отговори по време на сесии на живо.

Цени на Otter

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter

G2: 4,4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Като част от добрите маниери при виртуални срещи, дръжте микрофона си изключен, освен когато говорите, за да намалите фоновия шум и разсейването.

13. RingCentral (Най-добрата платформа за комуникация „всичко в едно“)

чрез RingCentral

RingCentral е всеобхватна комуникационна платформа, която комбинира видеоразговори, съобщения и телефонни услуги. Тя се интегрира с популярни инструменти като Slack и Microsoft Teams, което я прави универсален избор за разнообразни организационни нужди.

Платформата предоставя подробни анализи за проследяване на качеството на разговорите, ангажираността по време на срещите и активността на потребителите, като помага на екипите да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение. Освен това RingCentral предлага функции за кол център, като автоматизирано разпределение на разговорите, интерактивен гласов отговор (IVR) и анализи за подобряване на ефективността на обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на RingCentral

Създавайте транскрипти и субтитри по време на срещите, както и обобщения, акценти и изводи след срещите.

Участвайте в срещи от настолни и мобилни браузъри и мобилни приложения.

Сътрудничество на интерактивни бели дъски и бележки от срещи

Получете динамични контроли за домакини, чакални и цялостно криптиране за сигурност.

Ограничения на RingCentral

Приложението за телефон е трудно за настройка и отнема много време.

Бавна интеграция с Salesforce

Цени на RingCentral

Основен пакет: 30 USD/месец на потребител за 1-5 потребители

Разширено: 35 USD/месец на потребител за 1-5 потребители

Ultra: 45 USD/месец на потребител за 1-5 потребители

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (350+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Обикновено един служител участва в поне 8 срещи седмично. За мениджърите и ръководителите този брой често се удвоява, тъй като те трябва да съчетават синхронизиране на екипа, сесии за стратегическо планиране и обсъждания с клиенти.

ClickUp: инструментът, който отговаря на всички ваши очаквания

С развитието на приложенията за срещи, изборът на подходящото за вашия екип е по-важен от всякога.

Най-добрите приложения за срещи трябва да предлагат уникални функции и да се интегрират безпроблемно с вашите съществуващи инструменти, като осигуряват гладка комуникация и лесно проследяване на задачите.

ClickUp надхвърля основните интеграции, като предлага конвергенция на всички инструменти, от които се нуждае вашият екип. С инструменти като ClickUp Meetings за оптимизирани дневен ред, ClickUp Docs за съвместно водене на бележки и ClickUp Brain за AI-базирани прозрения, то променя начина, по който екипите планират, документират и действат въз основа на резултатите от срещите.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅