15-те най-добри приложения за управление на екипи за 2025 г.

Управлението на растящи екипи носи уникални предизвикателства – координиране на актуализации, избягване на ненужни срещи и осигуряване на безпроблемно сътрудничество.

Като професионалист в управлението на екипи и проекти с дългогодишен опит, съм видял от първа ръка как подходящите инструменти могат да повишат производителността на екипа. Те не само организират задачите, но и променят начина, по който екипите комуникират и работят заедно.

Въз основа на моя опит и проучванията на моя екип, аз внимателно оцених множество приложения за управление на екипи, за да определя 15-те най-добри варианта, които наистина дават резултати. Разгледайте списъка, за да намерите приложението, което отговаря перфектно на нуждите на вашия екип и подобрява сътрудничеството.

Какво трябва да търсите в приложенията за управление на екипи?

Намирането на ефективно приложение за управление на екип не означава да изберете най-популярния инструмент, а да намерите този, който е подходящ за вас и вашия екип. Ето какво е необходимо в един инструмент, който наистина подпомага продуктивността на вашия екип, без да добавя сложност:

Леснота на употреба: Инструментът за управление на екипа трябва да е интуитивен и лесен за употреба, за да може екипът ви да се адаптира бързо към него.

Функции за управление на задачите: Намерете инструмент, който ви позволява лесно да възлагате, проследявате и приоритизирате задачите, за да установите ясни отговорности и да подобрите координацията.

Инструменти за сътрудничество: Уверете се, че приложението за управление на екипи разполага с богати комуникационни функции, като чат, споделяне на файлове или актуализации в реално време.

Възможности за интеграция: Изберете инструмент, който работи добре в сътрудничество с другите, които вече използвате.

Отчети и анализи: Едно добро приложение ще ви даде информация за Едно добро приложение ще ви даде информация за управлението на екипната производителност , напредъка по проектите и евентуални пречки, за да можете да вземате решения въз основа на данни.

Мащабируемост: Накрая, изберете приложение, което може да расте заедно с вашия екип, независимо дали днес сте малка група или в бъдеще ще сте по-голям екип.

15-те най-добри приложения за управление на екипи

Ето най-добрите приложения за управление на екипи, които предлагат добавена стойност – подобрено проследяване на проекти, по-добра координация на екипа или вградени канали за комуникация.

1. ClickUp (Най-доброто за всестранно управление на екипа и задачите)

Съберете разговорите, задачите и проектите на една платформа и осигурете безпроблемно сътрудничество и комуникация с ClickUp Chat.

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно. ClickUp Project Management разполага с много инструменти, които поддържат екипа ви добре свързан и наясно с ролите и отговорностите си.

Една от отличителните характеристики на софтуера за управление на проекти ClickUp е ClickUp Chat. Получавате пространство за незабавни съобщения точно там, където се намират вашите задачи, което позволява на членовете на екипа да обсъждат идеи, да споделят бързи актуализации и да задават въпроси, без да напускат работното си място. Можете да актуализирате задачите и да виждате статуса им в реално време директно от чат средата.

С ClickUp цялата комуникация в екипа ви се осъществява на едно място. Няма повече превключване!

Обичам ClickUp Whiteboards за сесиите за мозъчна атака в екипа. Те са отличен инструмент за визуално сътрудничество за разработване на стратегии и планиране на идеи.

ClickUp разполага и с друга функция за сътрудничество в реално време – ClickUp Docs. Тук записвам всичките си идеи и свързвам документите си с работните процеси. Това създава изключително пространство за обратна връзка, което подобрява удовлетвореността на клиентите и служителите.

ClickUp разполага с няколко удобни шаблона, които ускоряват управлението на екипа с минимални усилия. Шаблонът за план за управление на екипа на ClickUp организира работата на вашия екип чрез разпределяне на задачи, определяне на етапи и проследяване на крайни срокове. Независимо дали ръководите малък или голям екип, този шаблон помага да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Изтеглете този шаблон Планирайте, организирайте и разпределяйте задачи с шаблона за управление на екип на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте автоматизирани обобщения на проектите и актуализации на напредъка, за да поддържате екипа си пред целите му и бързо да управлявате закъсненията с вградения AI на ClickUp, ClickUp Brain.

Създайте автоматизирани работни процеси и подобрете сътрудничеството с множество интеграции като Zoom, Slack и Google Workspace.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като разпределяне на задачи или актуализиране на статуса с ClickUp Automations.

Напълно персонализирайте начина на възлагане и проследяване на задачите с ClickUp Tasks

Лесно задавайте и проследявайте целите си с помощта на ClickUp Goal Tracking и OKR шаблоните.

Ограничения на ClickUp

Големият брой опции за гъвкавост и персонализиране може да изисква известно време за усвояване.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Asana (най-доброто за управление на екипи чрез игри)

чрез Asana

Asana е подходящ избор, ако търсите лесен за използване и гъвкав софтуер за управление на екипи. Изглежда, че Asana е превърнала приложението си в игра, за да ви мотивира всеки път, когато завършите задача! То също така намалява чувството на претовареност; можете лесно да разделите сложни проекти на управляеми задачи, да ги възложите на членовете на екипа и да проследявате напредъка.

Той предлага разнообразни изгледи – като списъци, табла и времеви линии – и ви позволява да задавате приоритети на задачите, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Asana

Намалете повтарящата се работа, като настроите персонализирана автоматизация.

Наблюдавайте капацитета на екипа в реално време за управление на натоварването

Визуализирайте плана на проекта си с времева линия с функция „плъзгане и пускане“

Ограничения на Asana

Ако се нуждаете от функционалности за повтарящи се задачи, може да останете разочаровани.

Понякога уведомленията се губят в пощенската кутия

Трудно е да се разбере коя информация е достъпна за кого, когато се работи по различни задачи.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 10,99 долара

Разширено: 24,99 $

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

3. Monday.com (Най-доброто за персонализирано управление на екипи)

Независимо дали управлявате прости задачи или сложни проекти, Monday.com гарантира, че всичко е ясно, организирано и напредва. Използвайки визуалния си интерфейс и възможностите за автоматизация, можете да опростите сътрудничеството по проектите дори за големи екипи и сложни проекти.

Лесният за използване интерфейс на този инструмент ви позволява да персонализирате изцяло работата му според нуждите на вашия екип. Друга отличителна характеристика е функцията за търсене. Не е нужно да прекарвате часове в търсене на важен файл.

Monday.com – най-добрите функции

Персонализирани работни процеси, които се адаптират към процесите на вашия екип

Цветни табла и диаграми, които ви помагат да визуализирате всеки аспект от вашия проект

Автоматизация за обработка на рутинни задачи като актуализации на статуса и известия

Ограничения на Monday.com

Налични са ограничени показатели за отчитане, а персонализирането на отчетите е ограничено.

Оформлението е малко объркващо, което затруднява проследяването на веригата от събития на различните задачи.

Създаването на автоматизации или поддържането на последователни променливи във всички области е досадно.

Цени на Monday.com

Безплатни завинаги

Основен пакет: 27 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен план: 36 $/месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 57 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Monday.com – оценки и отзиви

G2: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

4. MeisterTask (Най-доброто за централизирано управление на екипа)

чрез MeisterTask

MeisterTask е централизирана и лесна за използване софтуерна програма за управление на работата за ръководители на екипи. Тя помага да се изясни лесно състоянието на проекта, да се създаде база от знания за заинтересованите страни и да се проследява уверено напредъка на проекта. Приложението разполага и с система от карти, която ви позволява да добавяте дати и да ги споделяте с други, за да улесните процесите.

Отличителната черта на този софтуер е сигурността на данните, която дава спокойствие, че данните на компанията са в безопасност.

Най-добрите функции на MeisterTask

Ускорете проектите с помощта на специално създадени шаблони, за да ускорите работата.

Улеснете сътрудничеството в реално време с коментари, споменавания и прикачени файлове, за да държите всички в течение.

Спестете време и минимизирайте грешките, като настроите автоматизация, която задейства действия.

Ограничения на MeisterTask

Функциите за отчитане и анализ на приложението са ограничени.

Няма календар на работния процес, който да предоставя пълна картина на продуктивността на проекта.

Цени на MeisterTask

Basic: Безплатно

Pro: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12,5 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

5. Bitrix24 (Най-доброто за незабавна и ефективна комуникация)

чрез Bitrix24

Широката гама от функции за сътрудничество на Bitrix24 му спечели място сред 15-те най-добри приложения за управление. То предлага всичко необходимо за продуктивно сътрудничество и комуникация в екипа, от чат и онлайн срещи до съхранение на файлове и автоматизация на работния процес.

С това получавате и работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, което да ви служи като партньор за мозъчна атака и да ви помага да генерирате оригинални идеи и текстове. А най-хубавото е, че този софтуер е лесен за използване, дори ако сте начинаещ в използването на приложения за управление на екипи.

Най-добрите функции на Bitrix24

Вграден софтуер за управление на задачите за създаване, възлагане и проследяване на задачи

Подобрена свързаност с поток от дейности, където членовете на екипа могат да коментират, харесват и споделят актуализации.

Безпроблемна комуникация и актуализации в реално време с различни форми на комуникация

Ограничения на Bitrix24

Обслужването на клиенти не е на ниво, в случай че се затрудните при управлението на задачите си.

Инструментът е сравнително скъп в сравнение с други приложения за управление на екипи.

Цени на Bitrix24

Цени от 61 $/месец (Източник: Capterra

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

6. Slack (Най-доброто за категоризирано управление на екипи)

чрез Slack

Slack събира всичко – разговори, файлове и инструменти – на едно място.

Това, което ме впечатли, е, че ви позволява да създавате различни канали за различни проекти, така че всички от даден екип са винаги синхронизирани и работният процес е организиран. Освен това можете да стартирате събрание, за да чатите на живо с екипа си, и дори да запишете клип, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Slack

Създайте специални пространства за различни екипи, проекти или теми за конкретни разговори.

Управлявайте задачи, проследявайте напредъка и сътрудничеството, без да напускате Slack, благодарение на неговата съвместимост с над 2400 приложения.

Търсете в минали разговори и обмени, за да имате достъп до всичко

Ограничения на Slack

Понякога е възможно да се загубите сред различните канали и да изгубите следата на разговорите.

Трудно е да се следи различните пароли за всеки канал в Slack.

Цени на Slack

Pro: 17,25 $ на човек на месец

Business+: 22,50 $ на човек на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

7. Trello (Най-доброто за управление на отдалечени екипи)

чрез Trello

Целта на Trello е „Всичко да е на едно място – дори ако екипът ви не е“. Функциите му за дистанционно сътрудничество ви помагат да създадете и поддържате екип с висока производителност.

Той е обогатен с табла, списъци и карти, за да ви даде ясна представа за текущите задачи и процеса на работа. Най-хубавото е, че предлага страхотна функционалност за малки екипи дори в безплатния си план. Можете да създавате различни работни пространства, което ви помага да бъдете по-организирани.

Най-добрите функции на Trello

Следете задачите, като получавате представа за процеса с изгледа на времевата линия.

Получете ясна представа за предстоящите събития с календарния изглед.

Съхранявайте цялата информация, като използвате карти, за да представите цялата информация за дадена задача.

Ограничения на Trello

Ограничени функции за отчитане и проследяване на времето, които не позволяват да бъде софтуер „всичко в едно“

Интерфейсът на приложението може да бъде сложен за разбиране, когато работите по няколко проекта едновременно.

Цени на Trello

Безплатно: Завинаги

Стандартен: 5 $/потребител/месец

Премиум: 10 $/потребител/месец

Enterprise: 17,50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

8. Podio (Най-доброто за управление на екипи с малко кодиране)

чрез Podio

Ако искате бизнес решение с малко кодиране, което да улесни управлението на екипа и комуникацията, Podio е отговорът. И още нещо? Podio работи в синхрон с ShareFile, Dropbox и Google Drive, за да ви предостави безпроблемен достъп до вашите файлове от всяка платформа, която желаете.

Този инструмент може да се похвали и с 99,99% наличност през миналата година, което го прави сигурен избор. Можете също да създавате свои джаджи, които да отговарят на вашите нужди, и дори да ги персонализирате и експериментирате с тях, без да е необходимо да имате големи технически познания.

Най-добрите функции на Podio

Създавайте отчети с различни прегледи, за да визуализирате проектите си без усилие.

Управлявайте пътуването на клиентите с интегрирани уеб формуляри и проследявайте всеки потенциален клиент

Максимизирайте прозрачността, като проследявате всички актуализации чрез потоците от дейности в работната среда.

Ограничения на Podio

Потребителският интерфейс на софтуера може да бъде объркващ за новите потребители и да затруднява навигацията.

Приложението няма функция за проследяване на времето, необходимо за изпълнението на всяка задача.

Цени на Podio

Безплатни завинаги

Плюс: 11,20 $/месец

Премиум: 19,20 $/месец

Оценки и рецензии за Podio

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

9. Teamwork (Най-доброто за подробни отчети и анализи)

чрез Teamwork

С Teamwork не е нужно да се чудите кой е отговорен за доставките или дали разпределението на ресурсите е правилно. Teamwork ви помага да балансирате капацитета на екипа, за да гарантирате здравословно използване на ресурсите в различните проекти.

Той се отличава с фокуса си върху видимостта на проектите, проследяването на времето и подробното делегиране на задачи, което го прави идеален за управление на сложни проекти. Можете да получите и редица добавки, които отговарят на вашите изисквания.

Най-добрите функции за работа в екип

Проследявайте времето, тарифите и изразходваните средства за оптимизиране на приходите.

Максимизирайте производителността на екипа, като получавате отчети за отработените часове на служителите, недостатъчното и прекомерното използване на ресурсите.

Подобрете планирането и изпълнението на проекти с шаблон за управление на проекти

Ограничения на работата в екип

Новият интерфейс е относително бавен за използване.

Няма функция за чат, за да комуникирате с екипа.

Цени за Teamwork

Deliver: 10,99 $/потребител/месец

Grow: 19,99 $/потребител/месец

Цена: 54,99 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

10. ProofHub (Най-доброто за управление на разнообразни екипи)

чрез ProofHub

Независимо дали сте екип от 4 или 40 души, дали се занимавате с маркетинг, разработка или сте творчески екип, това приложение ви помага да спестите време, да останете фокусирани и да увеличите производителността. То предоставя централизиран източник на информация за лесен достъп и осигурява максимална прозрачност с проследяване стъпка по стъпка.

Освен това можете да създавате шаблони, за да ускорите управлението на екипа и да поддържате организация. Друга забележителна черта на това приложение е мултиезичният му интерфейс и персонализираните роли за поддържане на поверителността.

Най-добрите функции на ProofHub

Разпределяйте и проследявайте задачите с ясни приоритети и крайни срокове

Визуални отчети и обобщения на проекти за по-добри прозрения

Визуализирайте напредъка на проекта с Board View, Table View и Gantt диаграми.

Ограничения на ProofHub

Има ограничен брой модули за обучение за приложението.

Мобилното приложение има ограничени функции.

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване на приложението не са толкова добри и е трудно да се навигира в функции като Kanan boards.

Цени на ProofHub

Essential: 45 $/месец, фактурирани ежегодно

Пълна контрол: 89 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

11. Basecamp (Най-доброто за управление на малки екипи)

чрез Basecamp

С Basecamp можете да създадете специална страница за всеки проект, на която да съхранявате всички важни подробности и ресурси. По този начин целият ви екип ще има достъп до всяка информация.

Basecamp поддържа и консолидирано фактуриране и опростява въвеждането на нови служители. Работи като едно приложение, което опростява организацията, фактурирането и въвеждането на нови служители във вашия екип.

Най-добрите функции на Basecamp

Достъп до централизирано, едностранично табло за проекти, задачи и графици

Проследявайте дали проектите вървят по план или се нуждаят от помощ с Mission Control.

Проследявайте времето директно в Basecamp с добавката TimeSheet.

Ограничения на Basecamp

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ, което понякога води до забавяния.

Поддръжката на клиенти е недостатъчна, в случай че се затрудните при използването на приложението.

Цени на Basecamp

Basecamp: 15 $/потребител на месец (фактурира се месечно)

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

12. Pumble (Най-доброто за всеобхватна комуникация в екипа)

чрез Pumble

Pumble е просто и лесно за използване приложение за управление на екипи. То е оборудвано и с много функции, като индивидуални съобщения, канали, теми и споделяне на файлове, за да направи вътрешната комуникация безупречна. Можете да започнете видеоконференция, да изпращате съобщения и да преглеждате историята на съобщенията с едно кликване.

Можете също да се свържете с екипа си чрез гласови и видео разговори. Това ви позволява да показвате демонстрации и да предоставяте поддръжка с функцията за споделяне на екрана.

Най-добрите функции на Pumble

Достъп до всички предишни разговори без ограничения в историята на съобщенията

Записвайте идеи и запазвайте бележки за себе си в DM

Качвайте няколко файла едновременно с просто плъзгане и пускане и ги споделяйте в каналите на Pumble или в директни съобщения.

Ограничения на Pumble

Приложението има ограничени функции за частно работно пространство.

Не позволява на потребителите да персонализират работното пространство със собствено лого или цветова схема.

Цени на Pumble

Безплатни завинаги

Pro: 2,49 $/потребител/месец

Бизнес: 3,99 $/потребител/месец

Enterprise: 6,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Pumble

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

13. Scoro (Най-доброто за цялостно управление на екипа)

чрез Scoro

Scoro е най-подходящ за консултантски агенции и професионални услуги. Той обединява продажбите, доставките и финансите и служи като изключителен софтуер за вътрешна комуникация.

Отличителната черта на Scoro, която привлече вниманието ми, е отчетът за използване. Той ви помага в управлението на ресурсите, като ви помага да откриете недостига на ресурси, преди той да се случи, така че да можете проактивно да вземете решения за аутсорсинг или наемане на персонал.

Най-добрите функции на Scoro

Централизирана визия за проекти, задачи и финанси за пълен контрол

Консолидира фактурирането с предварително зададени шаблони и проследяване на времето

Получете информация, необходима за вземане на стратегически решения, като проследявате основните KPI за управление на проекти.

Ограничения на Scoro

Има лека крива на обучение за разбиране на различните персонализации, предлагани от Scoro.

PDF шаблоните за поръчки за покупка, фактуриране и оферти са ограничени.

Цени на Scoro

Essential: 26 $/потребител/месец

Стандартен: 37 $/потребител/месец

Pro: 63 $/потребител/месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

14. Google Meet (най-доброто за безопасно виртуално сътрудничество)

чрез Google Meet

За мнозина Google Meet е най-добрият избор, когато става въпрос за виртуално сътрудничество. Той е изключително лесен за използване – можете да организирате среща на екипа само с няколко кликвания. Освен това се интегрира безпроблемно с Google Workspace, така че планирането на срещи, споделянето на документи и сътрудничеството в реално време стават почти без усилие.

Ако сигурността е важна за вас (за мен винаги е), Google Meet я осигурява. Приложението е изключително сигурно, с криптиране на видеоразговорите и данните от срещите, така че можете да сте сигурни, че личните данни на вашия екип са защитени.

Най-добрите функции на Google Meet

Интеграция с Google Docs, Sheets и Slides за сътрудничество в реално време

Записвайте срещи и ги съхранявайте директно в Google Drive

Свържете се на над 65 езика с преведени надписи

Използвайте Gemini, за да си водите бележки от срещите

Ограничения на Google Meet

Качеството на съдържанието може да бъде непостоянно, което понякога пречи на важни срещи.

Надписите понякога са неточни, което може да доведе до объркване.

Цени на Google Meet

Безплатно: Поканете до 100 участници и провеждайте срещи с продължителност до 60 минути. Няма ограничение за времето за мобилни разговори и индивидуални разговори.

Налични като част от абонамента за Google Workspace за по-големи срещи

Business Starter: 7,20 $/потребител/месец

Business Standard: 14,40 $/потребител/месец

Business Plus: 21,60 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

15. nTask (Най-доброто за сътрудничество в екип, съобразено с индивидуалните нужди)

чрез nTask

Това приложение е за вас, ако управлявате проект със строги бюджети и времеви ограничения. NTask предоставя проследяване на разходите до завършване, за да ви помогне да следите всяка секунда и да поддържате бюджета в ред.

Получавате и цялостни услуги за управление на екипа с множество функции, включително диаграми на Гант, табла Канбан, проследяване на проблеми и отчитане. Накрая, функцията за файлове ви позволява да запазите някои задачи за по-късно, докато се концентрирате върху задачите с най-висок приоритет.

Най-добрите функции на nTask

Контролирайте достъпа с гъвкави роли и разрешения, като например само за преглед като гост и разрешения за задачи.

Свържете се с екипа си, за да обсъдите важни проекти, като използвате вградената функция за чат.

Управлявайте финансите, методите за фактуриране и задачите от начало до край

Ограничения на nTask

Мобилното приложение не е актуализирано и понякога може да работи бавно.

Поддръжката на клиенти е лоша и може да забави работата, ако се затрудните някъде при използването на приложението.

Цени на nTask

Безплатно: 7-дневен пробен период

Премиум: 3 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 8 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Подобрете управлението на екипа с ClickUp

Подходящото приложение за управление на екипи може напълно да промени работата на вашия екип. С функции, които автоматизират ежедневните задачи, организират работните процеси и дори управляват бюджети и фактури, тези инструменти ви помагат да се съсредоточите върху стратегическите цели, вместо върху рутинните задачи.

ClickUp обединява всичко, от което се нуждаете, на една платформа – можете да създавате задачи, да изграждате персонализирани работни процеси, да използвате готови шаблони и да комуникирате с екипа си в реално време.

С добри умения за управление на екип и мощен инструмент като ClickUp можете без усилие да координирате екипа си, да опростите задачите и да поддържате проектите в правилната посока.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да обедините всичките си инструменти за управление на екипа в една интуитивна платформа.