Топ 10 софтуерни решения за управление на одити за оптимизирани вътрешни одити

Когато одитният комитет иска актуализации, лесно е да се почувствате претоварени, опитвайки се да държите всичко под контрол.

Но има нещо, което може да улесни работата ви. Запознайте се с софтуера за управление на одити!

Тези инструменти ви помагат да планирате, изпълнявате и одитирате проекти по-ефективно, като автоматизират много ръчни задачи, които обикновено забавят работата. Независимо дали работите по вътрешен одитен доклад, годишен одит, проследяване на съответствието или управление на одитни контролни списъци, софтуерът поддържа всичко организирано на едно място, като същевременно гарантира, че сте в съответствие с изискванията и сте защитени.

Софтуерът за управление на вътрешни одити ви позволява да планирате и провеждате одити, да възлагате задачи, да документирате констатациите и да генерирате подробни одитни доклади.

Това е като да имате допълнителен член на екипа, който никога не пропуска краен срок и проверява два пъти всеки детайл за вас. В тази статия аз и моят екип сме изброили 10-те най-добри софтуерни решения за управление на одити за вашите вътрешни одити, заедно с най-добрите им характеристики, ограничения и подробности за цените.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на одити

През годините съм използвал много софтуерни решения за управление на одити, за да намеря това, което работи най-добре за мен.

Най-добрият софтуер за вътрешен одит обикновено има следните характеристики:

Анализ и картографиране на рамката : Добрият софтуер за управление на одити трябва да може да анализира регулаторните рамки и да картографира припокриващите се изисквания.

Анализ на данни за анализ на пропуските : Вашите настоящи контролни механизми вероятно няма да отговарят на всички изисквания за съответствие. В този случай вашият софтуер за вътрешен одит трябва да проведе анализ на пропуските, за да разкрие недостатъците и да предложи къде трябва да се предприемат мерки.

Проследяване на коригиращите действия : След като разберете къде имате недостатъци, софтуерът трябва да проследява вашите коригиращи действия. Независимо дали поправяте контролите или внедрявате нови политики, той ще ви помогне да видите напредъка и да избегнете паниката „Не забравих ли нещо?“.

Получаване на доказателства от заинтересованите страни : Ръчно търсите доказателства за одит? Не, благодаря! Подходящият софтуер за одит трябва да обработва заявките в една система, като поддържа всичко организирано, за да не се налага да търсите изгубени имейли или забравени чат съобщения.

Сътрудничество с одиторския екип : Когато вашият одиторски екип е разпръснат в различни часови зони, комуникацията е от ключово значение. Вашият софтуер за управление на одити трябва да предоставя сигурна платформа за сътрудничество, която да държи всички на една и съща страница, без безкрайни вериги от имейли.

Разпределяне на задачи, предупреждения и ескалация: Трудно е да се помнят крайните срокове, особено когато настъпи сезонът на одитите. Вашият софтуер трябва да разпределя задачи, да изпраща леки (или не толкова леки) напомняния и да ескалира просрочените задачи.

10-те най-добри софтуерни решения за управление на одити

След като разгледахме какво да търсим в софтуера за вътрешен одит, екипът ми в ClickUp и аз проучихме и съставихме списък с инструментите, които наистина ни впечатлиха с функционалността си.

Тези инструменти надхвърлят основните функции и предлагат характеристики, които правят вътрешните одити по-малко стресиращи. Нека ги разгледаме.

1. ClickUp (най-добър за персонализирани работни процеси за одит и проследяване на задачи)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което гарантира, че вашият одитен процес е перфектен с главно П.

Нашето пътуване започва с шаблона за вътрешен одит на ClickUp, създаден, за да ви помогне да управлявате всяка фаза от одита.

Изтеглете този шаблон Създайте положителна и продуктивна работна среда, като внедрите този шаблон.

Можете лесно да проследявате информация, да управлявате процесите по съответствие и да създавате повтарящи се работни потоци, които ви спестяват време при бъдещи одити. От организирането на данните от одитите до сътрудничеството със заинтересованите страни, този списък за проверка на ClickUp опростява целия процес.

След като сте определили своя списък с задачи, функциите за управление на задачите на ClickUp ви помагат да изпълните отделните действия.

ClickUp Управление на задачите

ClickUp Task Management променя правилата на играта (и е основната причина, поради която ClickUp е предпочитаният инструмент за управление на одити от моя екип) – възлагането на задачи за одит, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка никога не е било по-лесно.

Освен това, ClickUp Automations ви помага да избегнете повтарящата се рутинна работа, като автоматизира проследяването и напомнянията. То може да ескалира просрочените задачи, като поддържа отчетността на вашия екип.

Следете процеса на одит за съответствие с помощта на ClickUp Reminders

Нуждаете се от място, където да съхранявате всички тези документи и одитни доклади?

ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да организирате и споделяте одитни доказателства, политики за съответствие и вътрешни одитни доклади на едно сигурно място. То ви позволява също да следите ревизиите на документи с проследяване на версиите, като гарантира, че всяка промяна се записва.

Създайте централизирано хранилище за вашите вътрешни доказателства с ClickUp Docs

Сътрудничеството също е улеснено, независимо дали работите с одиторски екип в различни часови зони или координирате дейността си с външни заинтересовани страни.

ClickUp Chat

Функцията за чат в реално време на платформата, ClickUp Chat, ви позволява да комуникирате безпроблемно с екипа си. Сега можете да прикачвате файлове и да споделяте актуализации и обратна връзка, без да преминавате между различни приложения с Chat.

Опростете комуникацията с одиторите за съответствие и оптимизирайте своя одитен процес

ClickUp Whiteboards

Ако се нуждаете от визуално представяне на вашия одит план, белите дъски на ClickUp ви позволяват да планирате стратегии съвместно, като ви предлагат цялостен поглед върху ситуацията.

Създайте цялостен план за намаляване на риска с ClickUp Whiteboards

ClickUp Dashboards

Накрая, за тези, които искат незабавни анализи, ClickUp Dashboards предоставя анализи в реално време, които ви помагат да проследявате ключови показатели като напредъка на одита, отворените задачи и състоянието на съответствието.

Проследявайте напредъка на одита за съответствие в различни области с таблата за управление на ClickUp

Ако все още се притеснявате, че може да пропуснете някои задачи, шаблонът за корпоративни одити на ClickUp превръща платформата в ефективен инструмент за управление на съответствието за одитни задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на задачите : Създавайте, възлагайте и проследявайте задачите без усилие. Можете дори да зададете повтарящи се задачи за редовни одити и да получавате автоматични напомняния, когато наближават крайните срокове.

Съхранение на документи : Съхранявайте всички документи, доклади и доказателства, свързани с одита, на едно място с ClickUp Docs. Освен това функцията за контрол на версиите гарантира ясна одитна следа.

Автоматизация : Автоматизирайте работните процеси по одити, като възлагане на задачи и напомняния за последващи действия, като намалите ръчните задачи и поддържате гладкото протичане на процеса.

Бели дъски : Визуално начертайте работните си процеси по одит и сътрудничеството в реално време с екипа си, като използвате белите дъски на ClickUp – идеални за мозъчна атака и усъвършенстване на стратегиите.

Отчети и табла : Получавайте информация в реално време за напредъка на вашите одити с помощта на персонализирани табла, които ви позволяват да проследявате KPI, просрочени задачи и състоянието на съответствието с едно поглед.

Инструменти за сътрудничество: Общувайте с екипа си директно в ClickUp, като използвате функцията за чат, споделяйте файлове и държите всички в течение, без да превключвате между приложенията.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение : Овладяването на богатите функции на ClickUp може да отнеме време.

Мобилна функционалност: Макар мобилното приложение на ClickUp да е полезно, понякога може да бъде по-малко отзивчиво от версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Знаете ли, че... Очаква се глобалният пазар на софтуер за управление на одити да достигне 2987 милиона долара до 2029 г. Тази огромна цифра не е изненадваща, като се има предвид колко важни са одитите за финансовите отдели.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Най-доброто за управление на инспекции и отчитане в реално време)

чрез SafetyCulture

Функциите на SafetyCulture (iAuditor) може да си заслужават да бъдат проучени, ако вашият бизнес изисква чести инспекции. Този инструмент опростява провеждането на редовни одити, отбелязването на проблеми и тяхното разрешаване, като същевременно поддържа екипа ви в синхрон.

Удобното е, че SafetyCultur ви позволява да създавате персонализирани контролни списъци за минути. Приложението е мобилно, което означава, че можете да провеждате инспекции, да събирате данни и да задавате коригиращи действия от телефона си.

Най-добрите функции на SafetyCulture (iAuditor)

Контролни списъци за инспекции : Преобразувайте хартиените контролни списъци или Excel таблиците в интелигентни, персонализирани формуляри за инспекции с помощта на инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Коригиращи действия : възлагайте задачи за проследяване въз основа на отбелязани елементи от инспекцията, определяйте приоритети и задавайте крайни срокове – дори на потребители без акаунти в iAuditor.

Отчитане в реално време : Генерирайте незабавно фирмени отчети след инспекции и ги споделяйте с екипите или клиентите директно от приложението.

Функция Heads Up : Комуникирайте важни актуализации и споделяйте интересни видеосъобщения с екипите, независимо къде се намират.

Аналитичен табло: Преглеждайте в реално време резултатите и тенденциите в различните екипи с автоматична синхронизация между мобилните устройства и настолната платформа.

Ограничения на SafetyCulture (iAuditor)

Ограничени офлайн възможности : Въпреки че iAuditor работи добре онлайн, някои потребители са отбелязали ограничения във функционалността при провеждането на инспекции в райони с лоша свързаност.

Ограничения за устройствата: Броят на устройствата, разрешени за всеки премиум акаунт, е ограничен и потребителите не могат лесно да го увеличат, без да надстроят плана си.

Цени на SafetyCulture (iAuditor)

Безплатно : 0 $ на потребител

Премиум : 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SafetyCulture (iAuditor)

G2 : 4,6/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 отзива)

3. SAP (Най-подходящ за мащабна интеграция и управление на риска)

чрез SAP

Ако вашата организация е дълбоко вкоренена в екосистемата на SAP, SAP Audit Management може да бъде вашето решение за одитни процеси.

SAP (Systems, Applications, and Products) е екосистема, която се отнася до мрежата от свързани с SAP продукти, услуги, партньори и клиенти, които работят заедно.

С фокус върху интеграцията, този инструмент работи лесно с приложенията SAP Risk Management и SAP Process Control. Харесва ми, че опростява задачи като документиране, създаване на одитни доклади и организиране на електронни работни документи.

Въпреки това, SAP Audit Management може да не е подходящ за по-малките предприятия или за тези, които използват ERP системи, различни от SAP. И макар да предлага широки възможности за персонализиране, за потребителите, които не са запознати с богатия набор от функции на SAP, е необходимо да преминат през период на обучение.

Най-добрите функции на SAP

Интеграция с екосистемата на SAP : безпроблемна интеграция с SAP Risk Management и Process Control, предлагаща унифицирано решение за одит за организации, които вече използват инструменти на SAP.

Мобилни възможности : позволява на одиторите да записват документация и да създават одитни доклади, използвайки мобилни устройства с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Планиране на одити и управление на ресурсите : Оптимизира планирането на одити, разпределението на ресурсите и графиците, за да оптимизира използването на персонала.

Автоматизирано отчитане : генерира бързо резултати от одитите с помощта на стандартизирани шаблони и намалява повторението на констатациите с автоматизирано проследяване на проблемите.

Оценка на риска в реално време: Предоставя анализи на одитите в реално време, помагайки на одиторите да избират въпроси с висока стойност и да получат по-задълбочени познания за рисковете.

Ограничения на SAP

Ограничена полезност за системи, различни от SAP : Въпреки че е отличен за потребители на SAP, може да се наложи използването на допълнителни инструменти за фирми, които използват други ERP системи.

Скъпо за по-малки организации : поради богатите си функции, цената може да бъде непосилна за МСП, което го прави по-подходящ за по-големи предприятия.

Крива на обучение: Въпреки че потребителският интерфейс е интуитивен, овладяването на пълния набор от функции, особено за нови потребители, може да отнеме време.

Цени на SAP

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на SAP

G2 : 4,2/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 310 отзива)

4. TeamMate (Най-добър за персонализиране и ангажиране на заинтересованите страни)

чрез TeamMate

Хареса ми, че персонализираните работни процеси и интеграции на TeamMate позволяват използването му в широк спектър от индустрии. Освен това TeamMate+ Audit предоставя цялостно решение за управление на вътрешни одити, включително оценка на риска, планиране на одита, изпълнение и проследяване на проблеми, всичко това от една платформа.

Най-добрите функции на TeamMate

Персонализирани работни процеси : Конфигурирайте работните процеси, шаблоните и таблата за одит, за да отговарят на уникалните нужди на вашата организация, и ги адаптирайте в съответствие с развитието на вашия екип.

Ангажираност на заинтересованите страни : Създавайте аудиторски доклади, които са визуални, кратки и съобразени с нуждите на заинтересованите страни, за да постигнете по-голямо въздействие на одита.

Информация, базирана на данни : Използвайте инструменти за анализ на данни, за да извършите 100% тестване на покритието и да идентифицирате скрити рискове с помощта на усъвършенствани компютърни инструменти за одит (CAAT).

Комбинирана гаранция : Извършвайте оценки на риска и тестове за контрол в едно приложение, като споделяте информация на високо ниво между екипите, запазвайки независимостта си.

Интеграция с MS Office и SAP: Безпроблемна интеграция с популярни инструменти за управление на данни, генериране на отчети и осигуряване на гладко сътрудничество.

Ограничения на TeamMate

Ограничени предварително създадени отчети : Въпреки че са силно персонализирани, интегрираните отчети на платформата са донякъде ограничени по отношение на броя на наличните полета, което налага на потребителите да отделят време за създаване на свои собствени.

Бавна поддръжка на клиенти : Потребителите са съобщили за дълги времена за отговор на въпроси, свързани с поддръжката, което може да забави внедряването или отстраняването на проблеми.

Липсващи функции от TeamMate AM: Някои функции от по-старата платформа TeamMate AM все още не са интегрирани в TeamMate+, което разочарова дългогодишните потребители.

Цени на TeamMate

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за TeamMate Audit Solutions

G2 : 4,2/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 50 отзива)

5. Pentana от Ideagen (Най-доброто решение за неограничен брой одити и гъвкави работни процеси)

чрез Pentana

Независимо дали замествате ръчни процеси или остарял софтуер, Pentana by Ideagen предлага цялостна система за одит с неограничен брой одити и без скрити разходи.

Една от отличителните характеристики на Ideagen е способността му да отразява структурата на вашата организация, което улеснява навигацията във вашия свят от местоположения, процеси и субекти.

Следва да се отбележи обаче, че няколко потребители са отбелязали проблеми с използваемостта на отчетите в таблото, като посочват объркване с начина, по който отчетите са маркирани. Освен това липсата на предупредителни известия в отчетите в таблото е често срещана жалба сред потребителите.

Най-добрите функции на Pentana by Ideagen

Неограничен брой одити : Извършвайте толкова одити, колкото е необходимо през годината, без допълнителни разходи, като се възползвате от гъвкавостта да се адаптирате към променящите се рискове.

Гъвкави работни процеси : Следвайте всяка одитна рамка с постъпкови работни процеси, включително поддръжка за гъвкави спринтове и стандарти на IIA.

Отразява вашата организация : Лесно навигирайте в система, която отразява вашата йерархия на местоположения, процеси и субекти за по-добър контрол.

Унифициран отговор на риска : Интеграцията с Ideagen Risk Management обединява отчетите за одити и рискове, като осигурява цялостен надзор.

Атрактивни отчети: Представяйте бързи, подробни отчети и табла, които привличат вниманието на заинтересованите страни и улесняват възприемането на данните от одита.

Ограничения на Pentana by Ideagen

Удобство на използване на отчетите в таблото : Потребителите считат, че маркирането на отчетите по дати на одит, а не по планове за одит, е объркващо и неефективно.

Липса на предупредителни известия : Липсата на предупредителни известия в отчетите на таблото за управление затруднява потребителите да се информират за важни промени.

Цялостно преживяване на потребителя: Някои потребители са изразили недоволство от цялостната функционалност и преживяването на потребителя на функцията за отчитане на таблото.

Цени на Pentana от Ideagen

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Pentana от Ideagen

G2 : 4,3/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. MetricStream (Най-добър за AI-базирани анализи и рискови одити)

чрез MetricStream

Софтуерът за вътрешен одит MetricStream се отличава с това, че предлага рисков подход към вътрешните одити, който е съобразен с целите на организацията и многоизмерните рискове. Една от отличителните характеристики на MetricStream е управлението на проблеми, базирано на изкуствен интелект, което използва машинно обучение за бързо идентифициране на проблеми при одита и препоръчване на планове за действие.

Освен това, той предлага централизирана платформа за управление на различни дейности, свързани с управлението, риска и съответствието (GRC).

Макар MetricStream да се отличава с предоставянето на задоволителни инструменти за управление на риска и одит, неговата стръмна крива на обучение и предизвикателствата, свързани с персонализирането, могат да затруднят работата на новите потребители. Освен това, някои потребители считат, че функциите за отчитане са ограничени, особено при генерирането на специфични или ad-hoc отчети.

Най-добрите функции на MetricStream

Управление на проблеми с помощта на изкуствен интелект : Използва машинно обучение за идентифициране на проблеми при одита, класифицирането им и препоръчване на планове за действие, ускорявайки процеса на разрешаване.

Централизирана одитна среда : дефинирайте и поддържайте одитируеми субекти, управлявайте взаимоотношенията между елементите на данните и актуализирайте одитни библиотеки в съответствие с развитието на вашия бизнес.

Планиране на одити въз основа на риска : Извършвайте оценки на риска, като използвате централизирана рамка за риска, за да оптимизирате плановете за одит и да се фокусирате върху областите с висок риск.

Проследяване на времето и управление на ресурсите : Използвайте диаграми на Гант и отчети за работното време, за да разпределяте ресурсите и да проследявате графиците за одит в реално време по ефективен начин.

Изчерпателни отчети за одит: Генерирайте персонализирани отчети за одит с достъп в реално време до данни за одит, проследяване на състоянието и интуитивни табла.

Ограничения на MetricStream

Стръмна крива на обучение : Интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители, като често изисква обширно обучение и въвеждане в работата.

Предизвикателства при персонализирането : Въпреки че са силно конфигурируеми, внедряването на персонализирани работни процеси и отчети може да бъде технически сложно и да изисква външна поддръжка.

Ограничения при отчитането: Създаването на специфични или ad-hoc отчети може да бъде трудоемко и да изисква допълнителни усилия за извличане и форматиране на необходимите данни.

Цени на MetricStream

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на MetricStream

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. AuditBoard (Най-доброто решение за съвместно управление на риска и повишаване на ефективността)

чрез AuditBoard

AuditBoard свързва екипите за одит и риск със заинтересованите страни, данните и процесите, за да открива и управлява повече рискове. С акцент върху подхода „свързан риск“, платформата на AuditBoard безпроблемно интегрира дейностите по одит, съответствие и риск.

Въпреки това, някои потребители изразяват недоволство от липсата на локална опция и от периодичните прекъсвания, причинени от ъпгрейди на функциите.

Най-добрите функции на AuditBoard

Съвместно управление на риска : Безпроблемно свържете екипи, заинтересовани страни и данни в областта на одита, риска и съответствието за цялостен подход към управлението на риска.

Повишаване на ефективността : Клиентите отчитат 281% възвръщаемост на инвестициите за три години благодарение на автоматизираните работни процеси, персонализираните модули и специално създадените инструменти, които улесняват процесите на одит и съответствие.

Удобен за ползване интерфейс : Чистият и интуитивен дизайн на платформата улеснява потребителите при навигацията и персонализирането на полетата, като осигурява безпроблемно потребителско изживяване.

Интеграция с SOX и модули за управление на риска : AuditBoard интегрира одит и SOX гаранции, осигурявайки ефективен, базиран на риска одит в различни отдели.

Поддръжка на клиенти: Високо оценена за отзивчивата и полезна поддръжка на клиенти, която гарантира, че екипите извличат максимална полза от платформата.

Ограничения на AuditBoard

Няма опция за локална инсталация : AuditBoard е само облачно базирано, което може да бъде недостатък за организации, които се нуждаят от локални решения.

Прекъсвания при актуализиране на функции : Някои потребители са съобщили за незначителни прекъсвания по време на актуализирането на функции, но тези проблеми обикновено се разрешават бързо.

Загуба на първоначална функционалност при определени ъпгрейди: Потребителите отбелязват, че внедряването на нови модули като Risk Oversight първоначално е довело до известна загуба на функционалност, въпреки че с времето са направени подобрения.

Цени на AuditBoard

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на AuditBoard

G2 : 4,6/5 (над 1010 отзива)

Capterra: 4,7/5 (310+ отзива)

8. Workiva (Най-доброто решение за интегрирано финансово отчитане и сътрудничество в реално време)

чрез Workiva

Workiva е платформа, базирана на облак, която обединява одит, риск, ESG и финансова отчетност под един цифров покрив. Мисля, че способността ѝ да интегрира данни от различни източници и да предлага автоматизирани работни процеси я поставя в този списък.

С хиляди готови за употреба шаблони, автоматизация на одиторските задачи и възможност за сътрудничество между отделите, Workiva е идеален за организации, които се нуждаят от управление на сложни одити.

Въпреки че Workiva предлага широка функционалност, някои потребители изразиха загриженост относно проблеми с производителността, включително забавяне и бавна скорост на качване.

Най-добрите функции на Workiva

Сътрудничество в реално време : Планирайте, тествайте и докладвайте одиторската работа на една платформа, като елиминирате размяната на имейли и разпръснатите файлове на работния плот.

Аудиторски анализи : Достъп до пълни набори от данни с мощни аналитични инструменти, позволяващи на одиторите да идентифицират изключения и да оптимизират бързо своите процеси.

Автоматизация на работните процеси : Автоматизирайте събирането на доказателства, оценката на риска и задачите по отчитане, за да спестите време и да се съсредоточите върху работата с добавена стойност.

Интегрирано финансово отчитане : свържете одита, ESG и финансовото отчитане, за да осигурите по-голяма прозрачност и да намалите ръчната работа.

Удобен за ползване интерфейс: интуитивният дизайн улеснява одиторите да си сътрудничат, да споделят документи и да генерират отчети в реално време.

Ограничения на Workiva

Проблеми с производителността : Някои потребители са съобщили за бавна скорост на качване и проблеми при преминаване между страници, особено на платформата NextGen.

Висока цена : Абонаментните разходи на Workiva са по-високи в сравнение с други софтуери за управление на одити, което може да бъде недостатък за по-малките организации.

Стръмна крива на обучение: Платформата изисква повече ресурси за обучение поради своите обширни функции, което може да бъде прекалено за нови потребители.

Цени на Workiva

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Workiva

G2 : 4,6/5 (над 1170 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

9. AuditBond от Diligent (най-доброто решение за мащабируеми работни процеси и интегрирани анализи)

чрез AuditBond

Изпробвах AuditBond By Diligent и неговият фокус върху ефективността е очевиден в стандартизираните шаблони, матриците за риск, които могат да се използват многократно, и функциите за автоматизация. Освен това, той е създаден така, че да се адаптира към вашата организация.

Вградените в AuditBond най-добри практики, табла в реално време и аналитични функции позволяват на вашия екип да предоставя навременни анализи, които стимулират стратегически промени. Въпреки това, при използването на този инструмент е налице първоначална крива на обучение, особено за екипи, които не са запознати с усъвършенстваните аналитични функции.

Най-добрите функции на AuditBond от Diligent

Мащабируеми работни процеси : Автоматизирайте и стандартизирайте работните процеси по одит, от планирането до отчитането, с помощта на шаблони за многократна употреба, матрици за риска и пренос на проекти.

Интегрирани анализи : Анализирайте 100% от данните си с вградени конектори към платформи като SAP, Oracle и Concur, което ви дава пълна видимост върху оперативните контроли и съответствието с нормативните изисквания.

Табла в реално време : проследявайте статуса на одитите, констатациите и усилията за отстраняване на нередностите в персонализирани табла, които предоставят информация в реално време за вземане на стратегически решения.

Сътрудничество и отчитане : Повишете прозрачността и сътрудничеството с вградени имейли, напомняния и отчети с едно кликване, за да държите заинтересованите страни информирани.

Управление на проблеми: Консолидирайте проблемите от различните одити и автоматизирайте последващите действия, напомнянията и уведомленията, за да гарантирате навременното им разрешаване.

Ограничения на AuditBond от Diligent

Стръмна крива на обучение : Някои потребители отбелязват крива на обучение при внедряването на по-напреднали функции, като анализи и машинно обучение.

Ограничения при мобилни устройства и офлайн режим: Въпреки че предлага мобилни приложения и офлайн функционалност, някои потребители са имали проблеми при работа на терен в райони с лоша връзка.

AuditBond от Diligent ценообразуване

Индивидуални цени

AuditBond от Diligent – оценки и отзиви

G2 : 4,3/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

10. Onspring (Най-добър за автоматизация и гъвкавост на GRC без кодиране)

чрез Onspring

Непрограмисти! Тази система за управление на одити може да ви заинтересува. Onspring е облачна платформа за GRC (управление, риск и съответствие), която дава възможност на бизнеса да премине от таблици и ръчни процеси към нещо по-модерно.

С безкодова среда Onspring позволява на потребители без технически познания да създават приложения, записи и работни потоци чрез конфигурации с плъзгане и пускане, елиминирайки необходимостта от ресурси за разработка.

Onspring се отличава с лесния си за използване интерфейс и всеобхватната си поддръжка, въпреки че някои потребители отбелязват, че кривата на обучение може да бъде стръмна и че функционалностите му са по-ограничени в сравнение с предишните инструменти в списъка.

Най-добрите функции на Onspring

Администриране без кодиране : Лесно създавайте приложения, работни потоци и отчети, без да се нуждаете от технически познания или ресурси за разработчици.

Отчитане в реално време : Автоматизирайте централизирането на данни, анализа и отчитането в реално време, за да подобрите вземането на решения в програмите си за GRC.

Цялостен пакет GRC : От : От управление на риска и съответствието до одити и надзор на доставчиците, Onspring покрива всички нужди на управлението в една платформа.

Безпроблемна интеграция : свържете Onspring със съществуващите системи, като по този начин създадете единен източник на информация за рисковете и спазването на нормативните изисквания в цялото предприятие.

Оторизирано от FedRAMP: Onspring GovCloud предоставя сигурна, съответстваща на изискванията платформа за федералните агенции за управление на техните GRC нужди.

Ограничения на Onspring

Крива на обучение : Новите потребители може да имат затруднения при конфигурирането на платформата според индивидуалните си нужди, а някои от тях споделят, че срещат трудности при изготвянето на отчети.

Основни функции, готови за употреба: Стандартният софтуер може да ви се стори елементарен на пръв поглед и да изисква допълнителна персонализация, за да отговори на конкретните нужди на вашия бизнес.

Цени на Onspring

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Onspring

G2 : 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Одитът приключи – ClickUp ви улеснява живота

Както някога е казал бившият президент на САЩ Роналд Рейгън: „Вярваме в одита, но проверяваме“.

За да спестите време, вече можете да подобрите своя одитиращ процес с ClickUp.

Повярвайте ми, когато дойде време за одит, функции като персонализирани работни процеси, проследяване на задачи, съхранение на документи и автоматизация ви помагат да се уверите, че всичко е на едно място и че спазвате изцяло всички приложими нормативни изисквания и най-добри практики.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес !