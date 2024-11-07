Над 25 подсказки за ChatGPT за маркетинг

Маркетинг специалистите винаги имат много задачи – провеждане на кампании, създаване на съдържание, свързване с аудиторията и поддържане на данни. Балансирането на всички тези задачи може да се усеща като постоянна надпревара. Ами ако имаше начин да облекчите натоварването си и да постигнете по-добри резултати? Gen AI може да ви помогне в това.

AI инструменти като ChatGPT бързо се превръщат в незаменими за маркетолозите. Първоначално проектиран за неформални разговори, отговаряне на въпроси и прости взаимодействия, ChatGPT вече може да ви помогне да генерирате идеи, да пишете убедителни текстове, да усъвършенствате стратегиите си и да бъдете винаги една крачка напред.

Благодарение на поредица от итерации, той се превърна от умен асистент в пълноценен двигател за съдържание. Сега той е незаменим инструмент за маркетинг специалистите по целия свят.

Разгледайте над 25 подсказки за ChatGPT, създадени специално за маркетинг специалисти. Повишете производителността си, стимулирайте креативността си и опростете работата си.

Разбиране на подсказките на ChatGPT

Подсказките за ChatGPT са потребителски входни данни, предназначени да насочват изхода на изкуствения интелект. Те могат да варират от конкретни заявки за съдържание, като „Напишете имейл за пускане на продукт на пазара“, до по-широки въпроси, ориентирани към проучвания, като „Какви са най-новите тенденции в маркетинга в социалните медии?“.

Колкото по-прецизен е вашият подсказ, толкова по-конкретен и ефективен ще бъде отговорът, който ChatGPT ще ви даде.

За маркетолозите ChatGPT предлага огромни предимства:

Той може бързо да генерира идеи, чернови и проучвания, освобождавайки време за стратегически задачи.

Експериментирайки с подсказките, маркетинг специалистите могат да открият нови гледни точки и идеи, които може би не са взели под внимание.

Това помага да се гарантира, че вашите съобщения са съгласувани между платформите, като се създават подсказки за многократна употреба за сходни маркетингови кампании.

Той може да ви помогне при анализирането на тенденции, ключови думи и обратна връзка от клиенти, като ви предостави основа за вземане на решения, базирани на данни.

Но не забравяйте – не всички подсказки са еднакво ефективни. За да работи добре, маркетинговата подсказка трябва да има следните характеристики: 📌Език, ориентиран към действие: Използването на команди като „генерирай“, „създай“ или „изброи“ изяснява намерението и желания формат на отговора. 📌Яснота: Ясните и конкретни подсказки водят до по-релевантни и точни отговори. 📌Краткост: Поддържането на фокуса на подсказките помага на ChatGPT да не се отклонява от темата и да предоставя отговори, които са по темата. 📌Контекстуални подробности: Предоставянето на контекст, като целева аудитория или цели на кампанията, подобрява релевантността на резултатите от ChatGPT.

🤖 Ако сте ентусиаст на изкуствения интелект, ето подробно обяснение на езиковия модел на ChatGPT и как работи!

Най-добрите подсказки на ChatGPT за маркетинг специалисти

👉🏼 Според скорошно проучване на Salesforce, 71% от маркетолозите вярват, че генеративната изкуствена интелигенция ще им помогне да елиминират натоварената работа и ще им позволи да се фокусират повече върху стратегическата работа.

ChatGPT е перфектен пример за това как изкуственият интелект може да оптимизира повтарящите се задачи, давайки ви възможност да мислите в по-голям мащаб. За да ви помогнем да започнете, ето списък с над 25 маркетингови подсказки, които можете да добавите към своя арсенал.

💡Съвет от професионалист: За да направите тези подсказки по-ефективни, обмислете да споделите с ChatGPT вашите маркетингови и бранд насоки, идеалния профил на клиента, желания стил и тон и т.н. Това ще помогне на ChatGPT да персонализира отговорите, за да отразят личността на вашия бранд. Въпреки това, бъдете внимателни по отношение на поверителността и сигурността на данните и се уверете, че не споделяте поверителна информация!

Подсказки за създаване на съдържание

Създаването на постоянно ново и актуално съдържание е предизвикателство. Тези подсказки помагат за генерирането на блог публикации, статии и съдържание за социални медии, което ви позволява да запазите гласа на вашата марка, като същевременно се възползвате от стратегиите за маркетинг на съдържание, базирани на изкуствен интелект.

Напишете увлекателно въведение, следвайки рамката за копирайтинг PAS, за блог публикация на тема [тема] и как бизнеса може да се адаптира към [тенденция/проблем]. Използвайте интересни данни от скорошни проучвания, изследвания или новини, за да започнете с привличащ вниманието увод. Избройте 10 съвета за съдържателен маркетинг за бизнеса в [индустрия], за да подобрите процента на отваряне на имейли с 10%. Начертайте календар с съдържание за пускането на [продукт/услуга] през следващите три месеца. Календарът с съдържание трябва да включва комбинация от блог публикации, електронни книги, казуси и технически документи, разпределени така, че да имат максимален ефект. Фокусирайте се върху съотношение 3:1 между образователно и ориентирано към продажбите съдържание.

Подсказки за ангажираност в социалните медии

Използвайки ChatGPT за социални медии, можете да стимулирате разговори, да реагирате на тенденции и да взаимодействате с вашите последователи, за да укрепите ефективно вашето онлайн присъствие.

Напишете текст за социалните медии, с който да обявите нов [продукт/услуга], като подчертаете [предимство 1], [предимство 2] и [уникална продажна точка]. Завършете с призив за действие, с който да предложите 20% отстъпка за продукта за следващите 7 дни. Създайте пет публикации в X (по-рано Twitter), които да промотират нашето събитие на [тема], което ще привлече [целевата аудитория]. Предложете три интересни въпроса в LinkedIn, които ще започнат разговори на тема [тема от бранша] сред [целеви професионалисти]. Напишете публикация във Facebook, в която да промотирате новата ни [електронна книга] на тема [тема] и да насърчите последователите да си я изтеглят. Дайте им предварителен поглед върху съдържанието, както следва, и го направете достатъчно привлекателно, за да ги накарате да предприемат незабавно действие: [Точка 1], [Точка 2], [Точка 3]

Подсказки за обслужване на клиенти

Ефективното обслужване на клиенти е от съществено значение за лоялността към марката и задържането на клиенти. Тези подсказки ще насочат ChatGPT в изработването на съпричастни и полезни отговори на често задавани въпроси.

Напишете професионален отговор на клиент, който е имал [проблем], като се фокусирате върху разрешаването на проблема и запазването на лоялността му. Бъдете съпричастни и любезни и предложете подкрепа, ориентирана към намиране на решение. Създайте шаблон за благодарност към клиентите, които оставят отзиви, като им предложите 10% отстъпка при следващата им покупка. Напишете скрипт за чатбот, който отговаря на често задавани въпроси за [тип продукт], включително [функция 1], [функция 2] и [политика].

Подсказки за рекламни текстове

Създаването на привличащи вниманието рекламни текстове изисква както творчество, така и проницателност. Използвайте тези подсказки, за да се възползвате от изкуствения интелект за реклама и да генерирате убедително съдържание, съобразено с целите на кампанията на различни платформи.

Напишете реклама в Google за [продукт/услуга], като се фокусирате върху това как тя помага на [целевата аудитория] да реши [проблем]. Направете я кратка, ясна и ангажираща. Дайте ми 5 различни версии за тестване. Създайте реклама във Facebook с заглавие и текст, които промотират [функция] на [продукт] за [целева аудитория]. Уверете се, че тя започва с привлекателен улов и има солидно CTA. Напишете реклама в LinkedIn за уебинар на тема [тема], като се фокусирате върху ползата за лидерите в [индустрия]. Изтъкнете [лектора] и подчертайте неговия опит в индустрията и професионалните му постижения, за да изградите доверие и авторитет.

Напишете рекламен текст за края на сезона на [тип продукт], като подчертаете [полза 1] и [полза 2]. Напишете заглавие, което привлича вниманието, за ретаргетинг реклама, насочена към клиенти, които са посетили страницата с цените на [продукт], но не са направили покупка, с акцент върху предлагането на допълнителна стойност или стимул. Дайте ми 3 версии, всяка от които фокусирана върху различен стимул.

Подсказки за имейл маркетинг

👉🏼 Имейл маркетинга остава един от най-ефективните маркетингови канали, генерирайки 36 долара възвръщаемост на инвестицията за всеки изразходван 1 долар.

Използвайте тези конкретни подсказки на ChatGPT, за да използвате изкуствен интелект за персонализирани имейл кампании, от бюлетини до промоционално съдържание, като по този начин гарантирате, че вашите съобщения ще се открояват.

Напишете персонализирано, остроумно заглавие и текст на имейл за благодарствен имейл след като клиент закупи [продукт], като го насърчите да остави отзив на [уебсайт]. Създайте промоционален имейл за ограничена оферта за [продукт], като създадете усещане за спешност с две уникални съобщения за призив за действие за A/B тест. Създайте последващо имейл съобщение, за да привлечете отново клиенти, които не са отворили последните имейли, като им предложите отстъпка/ексклузивно съдържание. Напишете имейл за поддържане на интереса на потенциални клиенти, които са проявили интерес към [продукт], но все още не са го закупили.

Подсказки за пазарно проучване

Да бъдете в крак с пазарните тенденции е от решаващо значение за успеха на кампанията. Тези подсказки позволяват изкуствен интелект да извършва проучвания и да предоставя ценна информация за тенденциите в бранша, анализи на конкурентите и предпочитанията на потребителите, които да ви помогнат да определите стратегията си.

Създайте анкета с 10 въпроса, за да съберете обратна връзка от клиентите за [продукт/услуга], като се фокусирате върху тяхното преживяване.

Избройте ключовите тенденции в индустрията за тази година и съвети за това как бизнес лидерите в [индустрията] могат да останат начело. Направете конкурентен анализ на [продукт] в сравнение с [продукт на конкурента], като посочите подробно предимствата, недостатъците, цените и оценките.

Подсказки за SEO и анализ на ключови думи

Оптимизацията за търсачки (SEO) е от основно значение за видимостта в интернет, но проучването и анализа на ключови думи може да отнеме много време. Използвайте тези подсказки, за да генерирате идеи за ключови думи, да оптимизирате съдържанието и да се уверите, че вашите маркетингови ресурси са лесни за търсене и съответстват на текущите SEO практики.

Създайте списък с дълги ключови думи, свързани с [продукт], с цел да привлечете повече трафик към страницата на продукта. Напишете мета описание за блог публикация на тема [тема], насочено към [конкретна аудитория] и насърчаващо кликовете. Дайте ми варианти за SEO заглавие за блог на тема [тема] за [целева аудитория]. Създайте списък с често задавани въпроси за [продукт], за да оптимизирате раздела с често задавани въпроси и да подобрите видимостта при търсене.

Приложения и примери от реалния свят

Подсказките на ChatGPT за дигитален маркетинг се оказаха нещо повече от просто модна дума – те се превръщат в ключов инструмент за постигане на осезаеми бизнес резултати. Сега, след като намерихте подходящите шаблони за AI подсказки за маркетинг, нека разгледаме как някои далновидни компании използват ChatGPT и AI.

1. Expedia използва ChatGPT за персонализиране на препоръките 🔦Маркетинг екипът на Expedia използва ChatGPT за създаване на персонализирани препоръки и съдържание за пътувания. Екипът използва и генерирани от изкуствен интелект прозрения, базирани на поведението на потребителите, за да адаптира маркетинговите послания и промоционалните материали. 2. GoodWine използва ChatGPT, за да идентифицира предпочитанията на клиентите 🎨GoodWine, онлайн търговец на вино, интегрира ChatGPT, за да персонализира взаимодействията с клиентите. Маркетинг екипът използва AI, за да анализира данните за клиентите, включително минали покупки и предпочитания, за да генерира персонализирани препоръки за вина, които се показват на видно място на началната страница. Това значително е повишило конверсионните проценти, като е предоставило на клиентите персонализирано преживяване. 3. Coca-Cola използва ChatGPT за създаване на впечатляващи рекламни текстове и съобщения 📣Гигантът в производството на безалкохолни напитки си сътрудничи с консултантската компания Bain & Company, за да използва ChatGPT за засилване на маркетинговите си усилия. Компанията планира да използва ChatGPT заедно с инструмента за генериране на изображения DALL-E, за да създава персонализирани рекламни текстове, визуални елементи и съобщения, които да резонират по-ефективно с индивидуалните клиенти.

Най-добри практики за използване на ChatGPT в маркетинга

Ето някои най-добри практики и трикове за ChatGPT, които да имате предвид, когато интегрирате изкуствен интелект в маркетинговите си работни процеси:

Бъдете конкретни с подсказките

Колкото по-подробни са вашите подсказки, толкова по-добре ChatGPT може да разбере задачата. Затова, когато формулирате маркетингови подсказки за ChatGPT, предоставете контекст, като например вашата целева аудитория, тон на изразяване, ключови точки и желания резултат.

Например, вместо да кажете „Напишете реклама за AI инструменти“, опитайте „Напишете Facebook реклама за нов AI продукт, насочена към влиятелни лица в социалните медии, с акцент върху ефективността и автоматизацията“.

Адаптирайте отговорите към гласа на вашата марка.

ChatGPT може да се адаптира към различни тонове и стилове, затова винаги дефинирайте гласа на вашата марка, преди да генерирате съдържание. Посочете дали искате тонът да бъде професионален, неформален, закачлив или друг стил, който съответства на идентичността на вашата марка.

Можете също да обучите ChatGPT да съответства на уникалната личност на вашата марка, като предоставите примерни резултати или описания на предпочитания от вас тон.

Използвайте ChatGPT за мозъчна атака и генериране на идеи.

Вместо да използвате ChatGPT само за изготвяне на окончателно съдържание, той може да бъде изключително полезен за мозъчна атака.

Попитайте го за идеи за съдържание, идеи за имейл кампании, концепции за дигитални кампании или предложения за публикации в социалните медии. Това може да вдъхнови екипа ви да мисли творчески и да разшири идеите, генерирани от изкуствения интелект, за да ги приспособи към вашата стратегия.

Експериментирайте с A/B тестове

Една от основните силни страни на ChatGPT е способността му да генерира бързо множество варианти на съдържание.

Използвайте това в своя полза, като създавате A/B тестове за всичко – от целева страница до реклами, теми на имейли и надписи в социалните медии, за да видите кои версии резонират по-добре с вашата аудитория. Този подход ще ви помогне да оптимизирате ефективността на съдържанието чрез информация в реално време.

Използвайте ChatGPT за анализ на конкурентите и пазара.

Можете да подканите ChatGPT да генерира идеи въз основа на търсенията, дейностите на конкурентите или пазарните тенденции. Това може да ви помогне да идентифицирате пропуските на пазара или начините за позициониране на вашата марка.

Те могат да ви помогнат и да създадете конкурентен бенчмаркинг, който да информира продуктовите екипи, като идентифицира функции за предстоящи версии, а търговските екипи – за конкурентите в сделките.

За да разкриете напълно потенциала на ChatGPT във вашата маркетингова стратегия, интегрирайте го с подходящите инструменти, като например:

ClickUp : Мощна платформа за управление на проекти, която комбинира инструменти за управление на задачи и сътрудничество с генерирането на съдържание на ChatGPT за подобрени работни процеси, проследяване на производителността и управление на крайните срокове (повече за това скоро!). Мощна платформа за управление на проекти, която комбинира инструменти за управление на задачи и сътрудничество с генерирането на съдържание на ChatGPT за подобрени работни процеси, проследяване на производителността и управление на крайните срокове (повече за това скоро!). Hootsuite за социални медийни платформи: Създавайте публикации с ChatGPT, след което планирайте, публикувайте и анализирайте ангажираността с Hootsuite. Тази комбинация оптимизира стратегиите за социални медии, като предоставя информация за аудиторията в реално време. SurferSEO за SEO: ChatGPT създава съдържание, а SurferSEO гарантира, че то е оптимизирано за търсене. Идеално за подобряване на блог публикации, мета описания и уеб страници за SEO ефект. Mailchimp за имейл маркетингови кампании: Използвайте ChatGPT, за да създадете персонализирано имейл съдържание и теми, след което автоматизирайте кампаниите, проследявайте ангажираността и сегментирайте аудиторията с Mailchimp за ефективно достигане до потребителите.

Как ClickUp може да подкрепи маркетинговите инициативи

Използвате ли ChatGPT, но бихте искали да може да прави повече? Опитайте да добавите ClickUp към вашите маркетингови инструменти.

Докато ChatGPT е добър инструмент за генериране на съдържание, ClickUp for Marketing предлага всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена да помогне на маркетинговите екипи да обмислят, планират и изпълняват кампании по-ефективно.

А ClickUp Brain, неговият AI асистент, е напълно интегриран в платформата. Това означава, че той може да ви предложи контекстуализирани отговори в реално време на всички ваши запитвания, вместо общите отговори, които са най-доброто, което външните инструменти могат да предложат.

Използвайте ClickUp Marketing като всеобхватна алтернатива на ChatGPT.

Ето къде ClickUp Brain превъзхожда ChatGPT: Той се интегрира безпроблемно и с други AI маркетингови инструменти и платформи!

ClickUp Brain интегрира изкуствен интелект директно в работните процеси, като предоставя информация в реално време, съобразена с контекста.

Идеален е за съвместни маркетингови задачи – от управление на задачи до проследяване на ефективността.

За разлика от ChatGPT, ClickUp поддържа цялостни, междуфункционални работни процеси на едно място.

Прочетете нататък, за да откриете какво още може да ви предложи ClickUp в подкрепа на всички ваши маркетингови инициативи.

Автоматизирайте повтарящи се задачи, свързани с маркетинга

Една от най-мощните функции на ClickUp е ClickUp Automation. Чрез автоматизираните работни процеси на ClickUp екипите могат да автоматизират разпределянето на отговорностите за създаването и разпространението на съдържание като публикации в блогове, актуализации в социалните медии или имейл кампании.

Използвайте готови шаблони от библиотеката на ClickUp Automation, за да автоматизирате всяка задача или действие.

С над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация, ClickUp позволява на маркетолозите да автоматизират действия като задаване на задачи, актуализиране на статуса и дори имейл кампании. Екипите могат да отделят по-малко време за натоварени задачи като планиране на публикации в социалните медии или актуализиране на статуса на задачите и повече време за стратегическо планиране и творчество.

Удвоете силата на Gen AI

ClickUp Brain, AI двигателят на Clickup, разполага с инструмент за писане, наречен AI Writer for Work. С помощта на този инструмент маркетинг специалистите могат лесно да генерират и усъвършенстват AI подсказки, за да създават всичко – от блог публикации до имейл кампании.

Създавайте висококачествено съдържание по-бързо с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Той адаптира съдържанието към стила на вашата марка, като прави генерирането на съдържание по-гладко и по-ефективно.

Той може да действа и като мениджър на знания и да предоставя бърз достъп до релевантна информация от вашите задачи, документи и предишни проекти. Можете лесно да събирате информация или да извличате минали съдържания, като съхранявате всичко на едно място за бърза справка.

Задавайте въпроси за задачи, документи или хора, за да намерите бързи отговори от вашата база от знания с ClickUp Brain.

Визуализирайте ефективността и проследявайте ключовите показатели.

Маркетинг специалистите използват таблата на ClickUp, за да визуализират данни и да проследяват ефективността на проекти, задачи и екипи. Тези табла могат да предоставят информация в реално време за ефективността на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Независимо дали става въпрос за проследяване на броя на потенциалните клиенти, генерирани от публикации в блогове, имейл кампании или подсказки в социалните медии, таблата на ClickUp улесняват визуализирането на тези показатели в един единствен изглед.

Маркетинг специалистите могат бързо да видят как подсказките стимулират конверсиите или къде са необходими корекции, за да се подобрят резултатите.

Проследявайте напредъка и конверсията на приоритетните маркетингови инициативи в един единствен изглед с таблата на ClickUp.

Функцията AI Insights, поддържана от ClickUp Brain, допълнително подобрява възможностите ви за проследяване на данни. Маркетинг специалистите могат да задават специфични въпроси на AI и да получават незабавен анализ въз основа на релевантни данни от всеки табло.

Това е особено полезно за едновременно проследяване на ефективността на няколко кампании, генерирани от изкуствен интелект, като спестява време, което иначе би било необходимо за ръчно събиране и анализиране на данни.

Интегрирайте безпроблемно с други приложения

ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, което позволява на маркетинговите екипи да подобрят работните си процеси и да свържат любимите си платформи на едно място. Независимо дали управлявате задачи, проследявате времето или сътрудничите на няколко екипа, тези интеграции гарантират, че всичко протича гладко.

Интеграцията с Google Drive, Dropbox и OneDrive улеснява прикачването и управлението на файлове в рамките на задачите – вече не е необходимо да превключвате между приложенията.

Интегрирането на ClickUp с Google Calendar или Outlook гарантира, че вашите маркетингови задачи са винаги синхронизирани. Интеграциите с Zoom и GoogleMeet позволяват на екипите да организират или вграждат срещи и записи директно в задачите.

Синхронизирайте Google Calendar с ClickUp, като използвате ClickUp Integrations.

ClickUp API позволява на екипите да създават персонализирани интеграции, съобразени с техните уникални нужди, като гарантира, че независимо от това какво съдържа вашият технологичен стек, всичко работи безпроблемно. Тези мощни интеграции позволяват на маркетолозите да автоматизират работните си процеси, да спестят време и да се фокусират върху постигането на резултати.

Открийте бъдещето на маркетинга с AI

Изкуственият интелект вече започна да променя маркетинговите стратегии, а инструменти като ChatGPT и ClickUp Brain са водещи в тази област. Чрез интегрирането на изкуствен интелект във вашите маркетингови работни процеси вие не само автоматизирате задачите, но и отваряте нови възможности за творчество, прозрения и ангажираност.

Независимо дали усъвършенствате стратегията си за съдържание, повишавате производителността или подобрявате клиентското преживяване чрез персонализация, нашите най-добри подсказки за ChatGPT за маркетинг помагат на маркетолозите да работят по-умно и по-ефективно.

Бъдещето на маркетинга ще зависи в голяма степен от тези, които могат да овладеят силата на изкуствения интелект.

