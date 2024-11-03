Топ 10 CRM за асоциации за повишаване на ефективността и сътрудничеството

Сърцето на всяка асоциация са нейните членове.

Но за да поддържате този темп, са необходими повече от добри намерения. Трябва съзнателно да проследявате членствата, да автоматизирате събирането на членски внос и да планирате събития и уебинари, като оставате верни на целта на вашата организация.

Прекарах много време в тестване на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и последното, което искате, е CRM система, която работи срещу вас, а не за вас. Трябва да можете да съхранявате и анализирате всичките си данни – като стратегии за задържане, възможности за продажби и маркетингови кампании – на едно централно място.

Добрата новина?

Много CRM софтуерни опции са специално разработени, за да се справят с уникалните предизвикателства, пред които сте изправени при управлението на взаимоотношенията с клиентите.

В тази публикация в блога са разгледани инструментите, които наистина работят. Да започнем.

Какво да търсите в CRM за асоциации?

Не всички CRM системи са еднакви. Ако искате инструмент, който наистина ви помага да вършите добре работата си, имате нужда от нещо, което отговаря на уникалните нужди на управлението на асоциация.

Но какво трябва да търсите?

Опции за персонализиране: Вашето CRM софтуерно решение трябва да ви позволява да персонализирате полета, работни процеси и отчети, за да се адаптират към уникалната структура на вашата асоциация и да се променят с нейното разрастване или промяна на фокуса.

Управление на членовете: Изберете инструмент, който ви позволява да управлявате подробни профили на членовете, включително информация за контакт, статут на членство, членски внос, участие в събития и други предпочитания.

Мобилна достъпност: Избраната от вас CRM система трябва да има мобилен интерфейс или специално приложение, за да можете да имате достъп до информацията за членовете, да актуализирате записите или да отговаряте на запитвания, докато сте в движение.

Отчети и анализи: Изберете платформа, която предлага надеждни възможности за отчитане, предоставяйки ви информация за тенденциите в членството, посещаемостта на събития, финансовото състояние и др.

Интеграция с други инструменти: Вашият CRM трябва да се интегрира безпроблемно с наличните ви технологии, като уебсайт, счетоводен софтуер и системи за обработка на плащания.

Интеграция на управлението на събития: Повечето асоциации организират събития като конференции, уебинари и обучения – изберете CRM инструмент, който ви позволява да обработвате регистрации, да проследявате участието на участниците и да управлявате последващите действия след събитието.

Бонус: Разгледайте 10-те най-добри примера за CRM софтуер и техните примери за употреба, за да оптимизирате работния си процес и да постигнете повече с по-малко усилия.

10-те най-добри CRM системи за асоциации

1. ClickUp (Най-добрият CRM и система за управление на проекти „всичко в едно“)

Изградете и поддържайте ефективни взаимоотношения с членовете ClickUp CRM

ClickUp не е типичен CRM; това е мощен инструмент за управление на проекти, който ви дава гъвкавост да създавате работни процеси, които отговарят на изискванията на вашата асоциация.

С ClickUp CRM можете лесно да визуализирате взаимоотношенията между членовете и да управлявате потенциалните клиенти. Аз използвам над 10 опции за преглед, като Kanban Board и Table View, за да управлявам всичко – от потенциални членове до подновяване на членството. Мога бързо да видя състоянието на всеки акаунт, без да се налага да преглеждам множество таблици или инструменти. Всичко, от което се нуждая, е на едно място.

ClickUp ви позволява да елиминирате изолираността и да ускорите комуникацията чрез интеграция с електронна поща. Изпращането на актуализации по проекти, проследяването на потенциални членове и дори сътрудничеството с вашия екип стават лесни в един единствен център.

Освен това, таблото за ефективност на ClickUp CRM е полезно при анализиране на ангажираността и удовлетвореността на членовете.

Над 50-те джаджи на таблото ви помагат да визуализирате тенденциите и да следите ключовите показатели за ефективност в различните отдели. Можете да използвате тази информация, за да вземете по-информирани решения за това къде да насочите усилията си, за да увеличите влиянието на асоциацията, да наберете капитал за дейности или да проверите ангажираността на клиентите.

Отчетите на платформата се допълват от друга ценна функция: Потребителски полета. Те ви позволяват да записвате уникални подробности за всеки член или проект, от географски данни до история.

Най-доброто при използването на ClickUp е, че не е нужно да изобретявате колелото отначало.

CRM шаблонът на ClickUp предлага готова рамка за управление на контакти, подновявания и събития на едно място. Седем статуса осигуряват прозрачност в напредъка на задачите, а пет функционални изгледа оптимизират работата.

Изтеглете този шаблон Подобрете системата за управление на вашата асоциация с CRM шаблона на ClickUp.

За по-опростен подход, разгледайте простия CRM шаблон на ClickUp. Въпреки че е подходящ за начинаещи, той предлага допълнителни статуси, изгледи и персонализирани полета, които ще ви помогнат да извлечете максимума от вашата CRM настройка.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs помага за поддържане на последователност във всички вътрешни процеси. Можете да го използвате за изготвяне на предложения за членове, създаване на SOP и изграждане на уикита за структуриране на критични данни за асоциацията.

Добавяйте коментари в ClickUp и уведомявайте членовете на екипа за незабавни действия по задачи, които изискват бърза реакция, като запитвания от доставчици или логистика на събития.

Обсъждайте стратегии и създавайте пътни карти с ClickUp Whiteboards ; добавяйте изображения, уеб връзки и проследими задачи за по-богато и интерактивно преживяване.

Използвайте зависимостите между задачите , за да дефинирате работните процеси, като маркирате задачи като одобрение на съдържание или планиране като „в очакване“ или „блокиращи“, за да гарантирате гладко изпълнение на проекта.

Създавайте таблици с богати данни и анализи, като използвате ClickUp Brain , и организирайте сложна информация – като договори с доставчици или графици на събития – в достъпни формати.

Задайте количествени цели с ClickUp Goals , за да анализирате напредъка, като разделите измеримите цели (например точки на контакт с управителите или посещаемост на събития) на практически стъпки.

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме известно време, за да овладеете над 100 мощни функции – за щастие, ClickUp предлага помощни документи, демонстрации и курсове за бързо обучение и адаптиране.

ClickUp Brain не е включен в плана Free Forever.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

2. WildApricot (Най-добър за автоматизация на членството в малки организации)

чрез WildApricot

WildApricot е софтуерно решение за управление на членове, което опростява подновяването на членството, регистрацията за събития и плащанията с минимална настройка. То е истинско благословение за малките асоциации, където времето е ограничено.

Едно от нещата, които ми харесаха в инструмента, е функцията за интеграция с електронна поща – изпращането на напомняния за подновяване или покани за събития е лесно на тази платформа.

Освен това всички данни на вашата асоциация се съхраняват безопасно в облака, което ви позволява да търсите, актуализирате и споделяте базата данни на членовете си с колегите си от всяко устройство.

Най-добрите функции на WildApricot

Персонализирайте формуляра за кандидатстване за членство с различни нива на членство, отстъпки и одобрения от администратора.

Използвайте разширеното търсене на контакти , за да намерите точната информация, която търсите за вашите членове.

Настройте различни данъци върху продажбите или ДДС – в зависимост от местоположението на вашите членове – и получавайте точни плащания.

Ограничения на WildApricot

Няма лесен начин да създадете и изпратите по имейл анкета след събитието на участниците, което е неудобно.

Обслужването на клиенти може да бъде непостоянно, като някои агенти са добре осведомени, а други се нуждаят от многократни обяснения.

Цени на WildApricot

Лично: 60 $/месец за 100 контакта

Група: 75 $/месец за 250 контакта

Community: 140 $/месец за 500 контакта

Професионален: 240 $/месец за 2000 контакта

Мрежа: 440 $/месец за 5000 контакта

Enterprise: 530 $/месец за 15 000 контакта

Глобално: 900 $/месец за 50 000 контакта

Оценки и рецензии за WildApricot

G2: 3,9/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

3. MemberClicks (най-добър за опростени процеси за подновяване на членството)

чрез MemberClicks

MemberClicks, създаден за асоциации, камари и нестопански организации, има едно огромно предимство: персонализиране на кампаниите за подновяване , които се адаптират според ангажираността на членовете.

Това означава, че този софтуер за управление на членството може да разработва съобщения и оферти въз основа на това колко активен или неактивен е бил даден член.

Искате да автоматизирате потвържденията за получаване, потвържденията за събития и имейлите с напомняния? Можете да изпращате общи имейли или целеви съобщения. MemberClick е съвместим с PCI, което прави обработката на онлайн плащанията безопасна и сигурна.

Най-добрите функции на MemberClicks

Създайте формуляри за кандидатстване за членство за вашия уебсайт

Получете незабавен поглед върху посещаемостта и резултатите от събитията в реално време с вградените табла за управление.

Дефинирайте работен процес за напомняне за членски внос, който изпраща на членовете ви автоматични напомняния и имейли, когато наближава датата за подновяване.

Ограничения на MemberClicks

Платформата не е много лесна за използване и изисква обучение за работа с нея.

Не приема всички форми на плащане, което може да бъде разочароващо.

Цени на MemberClicks

MC Professional: Персонализирано ценообразуване

MC Trade: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за MemberClicks

G2: 3. 8/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 450 отзива)

4. YourMembership (Най-добър за дизайн, базиран в облака, и автоматизация на управлението на асоциации)

чрез YourMembership

Не мислете за YourMembership като за поредния CRM инструмент за асоциации. Той ви дава възможност да управлявате бази данни с членове, събития и имейл кампании, както и да създадете уебсайт за членовете, без да наемате уеб разработчик.

Това би било чудесна функционалност, ако уебсайтовете са от централно значение за ангажираността на вашите членове. Имате нужда да промотирате събитие или искате да създадете специална кампания за вашите професионални и търговски асоциации? С YourMembership създаването на интуитивно уеб преживяване е лесно като детска игра.

Най-добрите функции на YourMembership

Създавайте и изпращайте фактури автоматично или с едно кликване

Конфигурирайте многостепенни модели на членство, включително индивидуално и организационно членство.

Създайте персонализирана регистрационна процедура за участници, лектори и спонсори, като показвате само подходящи билети и сесии от събитието.

Ограничения на YourMembership

API-то е нестандартно, което прави интеграцията с трети страни трудна и скъпа.

Терминологията е объркваща, като инструментът използва нестандартни имена за обичайни функции в бранша.

Цени на YourMembership

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за YourMembership

G2: 3. 3/5 (22+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 170 отзива)

5. Cvent (Най-подходящ за управление на големи събития и логистика на асоциации)

чрез Cvent

Ако вашата асоциация организира много събития, Cvent е ясен победител. Много интересно беше как той управлява всеки аспект от жизнения цикъл на едно събитие, от персонализирани регистрационни формуляри до анализи след събитието.

Можете да регистрирате участниците в лични срещи или да записвате автоматично участниците във виртуални срещи. Този софтуер за управление на асоциации ви позволява също така да синхронизирате автоматично нови потенциални клиенти и съществуващи контакти с вашата CRM платформа.

Освен това, той гарантира съвместимост и последователност въз основа на вашия технологичен стек и CRM процес.

Най-добрите функции на Cvent

Улеснете срещите между участници, спонсори, служители и изложители с планиране на срещи.

Споделяйте данни за членовете между екипите чрез изчерпателен списък с интеграции на софтуер за продажби и маркетинг.

Събирайте навременна обратна връзка, за да повишите цялостния успех на бизнеса си с помощта на първокласен инструмент за създаване на анкети.

Ограничения на Cvent

Персонализирането за уникални събития може да бъде сложно поради ограниченията на Cvent.

Няма централизирана система за управление на работните поръчки, което затруднява работата, когато са замесени много потребители.

Цени на Cvent

Професионален: Индивидуални цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Cvent

G2: 4. 3/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 950 отзива)

6. Naylor Association Solutions (Най-подходящ за задоволяване на широки комуникационни нужди)

чрез Naylor Association Solutions

Ако вашата асоциация произвежда много съдържание (като списания или бюлетини за членовете) и искате да следите неговата ефективност, Naylor няма да ви разочарова.

CRM маркетинговият софтуер се синхронизира с вашите бюлетини, публикации и дори рекламни програми, разкривайки как членовете ви взаимодействат с вашето съдържание. Naylor също се интегрира с най-добрите маркетингови инструменти като MailChimp, MonkeySurvey и Zoom.

Най-добрите функции на Naylor Association Solutions

Генерирайте приходи, които не са от членски внос, от спонсори и рекламодатели с промоции за събития и управление.

Позиционирайте вашата асоциация като лидер в областта с блог платформата и онлайн потребителската общност на Naylor.

Бързо визуализирайте и разберете данните с динамични предварително създадени отчети.

Ограничения на Naylor Association Solutions

Няма опция за обединяване на дублиращи се записи, което е проблем, като се има предвид, че дублиращите се записи неизбежно се появяват във всяка система.

Функциите за отчитане и организационна настройка ограничават управлението на данните

Цени на Naylor Association Solutions

Необходимо: До 2500 записи

Go: До 5000 записи

Предимства: До 15 000 записи

Premier: До 45 000 записи

Цените започват от 195 долара на месец.

Оценки и рецензии за Naylor Association Solutions

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Salesforce (най-добър за пълна персонализация с подробна информация за данните)

чрез Salesforce

Когато мислим за CRM стратегия за продажби, трудно е да не се сетиш за Salesforce.

Но ще бъдете изненадани да разберете, че той може да бъде полезен за асоциациите при изграждането на взаимоотношения с членовете.

Неговите персонализирани табла са безценни. Можете да извличате данни в реално време за активността на членовете, участието в събития или дори набирането на средства и да ги показвате на едно място. Подходящ е за асоциации с комплексни нужди от данни и голяма членска база.

Най-добрите функции на Salesforce

Създайте персонализирани системи за управление на вашата асоциация с разширени функции като отчети за данните на членовете и портали за членовете.

Използвайте интерфейсите и таблата за управление на Salesforce с функция „плъзгане и пускане“, за да навигирате лесно в CRM, дори ако не сте технически подготвени.

Персонализирайте съобщенията си за членовете с брандирани шаблони за имейли и формуляри за анкети.

Ограничения на Salesforce

Бавните скорости и периодичните прекъсвания нарушават дейността, особено при работа с големи масиви от данни.

Мобилната версия не разполага с ключови функции за управление на членството, което затруднява бързите актуализации и промени в движение.

Цени на Salesforce

Enterprise: 60 $/месец на потребител

Неограничен: 100 $/месец на потребител

Einstein 1 for Sales: 300 $/месец на потребител

Einstein 1 for Service: 300 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 22 700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 500 отзива)

8. iMIS® (Най-добър за приоритизиране на данни в реално време и обединени изгледи на членовете)

iMIS® е система за управление на ангажираността, която поддържа управлението на асоциации, съюзи и членство.

Можете да създадете единна визия за всеки член, включваща всичко – от участието му в събития до историята на даренията. Вградената система за оценка на ангажираността ви помага да идентифицирате кои членове са силно ангажирани и кои са изложени на риск от отпадане.

Мисля, че това е вид инструмент, който ви дава полезна информация с един поглед – без излишни усложнения.

Най-добрите функции на iMIS®

Управлявайте всички финансови и счетоводни задачи на вашата асоциация директно чрез системата.

Създайте незабравими преживявания за членовете, като използвате гъвкави ценови опции, микросайтове и мобилни функции.

Осигурете L&D предимства на членовете си с оптимизирано удостоверяване, лицензиране и CRM сертификати

Ограничения на iMIS®

Въпреки че данните са лесно достъпни, за създаването на форматирани отчети е необходим външен автор на отчети.

Намирането на определени функции и изпълнението на задачи може да бъде предизвикателство в началото.

Цени на iMIS®

iMIS® Professional: Индивидуални цени

iMIS® Enterprise: 7200 USD/година (за минимум 3 потребители)

Рейтинги и отзиви за iMIS®

G2: 4. 1/5 (180+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

9. Aptify (Най-добрият CRM с възможност за мащабиране за асоциации с много клонове)

чрез Aptify

Ако вашата асоциация е разпространена в различни региони, трябва да опитате Aptify. Той разполага с всички необходими инструменти, табла и отчети, които ще ви помогнат да управлявате сложните си операции безпроблемно.

Гъвкавото управление на членските внос на Aptify е особено полезно. Независимо дали управлявате членства на различни нива, различни цени за клонове или сложни структури на членски внос, Aptify се справя с лекота.

Най-добрите функции на Aptify

Подкрепете вашата асоциация, независимо от местоположението ви, с възможности за работа на различни езици, валути и часови зони.

Персонализирайте порталите за членовете, надграждайте и добавяйте модули, без да се налага да преизграждате основната система.

Насладете се на водещата в бранша сигурност, мащабируемост и производителност, предоставени от Microsoft Azure.

Ограничения на Aptify

Той работи изключително бавно, като задачи като изготвяне на списъци, синхронизиране на кампании и генериране на отчети отнемат много време.

Често се блокира, което води до загуба на данни, ако програмата бъде затворена.

Цени на Aptify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aptify

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Personify ThreeSixty (Най-добър за проследяване на ангажираността на членовете в дългосрочен план)

чрез Personify ThreeSixty

Personify ThreeSixty подпомага вашата асоциация с невероятно решение за съвместна работа с CRM. Бях изумен да видя как системата събира данни от всяко взаимодействие – регистрация за събитие, изтегляне на съдържание или дарение – и ги свързва с профила на члена.

Personify360 предоставя подробна информация, необходима за да разберете вашите членове.

Personify ThreeSixty най-добри функции

Проследявайте с лекота напредъка на кампаниите за набиране на средства, както и събраните и дарени средства.

Управлявайте транзакции, разходи, отложени приходи, сторнирания и други, като използвате GAAP стандартите.

Създайте нови, прости и безплатни продукти за срещи и управлявайте регистрираните участници в срещите.

Ограничения на Personify ThreeSixty

Това изисква използването на контроли за електронния бизнес, които са объркващи и не са подходящи за управлението на асоциации.

Съобщенията за грешки са досадни; промените трябва да се отменят ръчно, преди да напуснете страницата, което може да забави работния процес.

Персонализирайте цените на ThreeSixty

Персонализирани цени

Personify ThreeSixty оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 3,7/5 (25+ отзива)

Свържете се, подкрепете и разраствайте вашата асоциация с надежден CRM софтуер

Успехът на вашата асоциация зависи от връзките, които изграждате, а не от технологиите, с които се борите.

Подходящият CRM трябва да остава на заден план и тихо да си върши работата, за да можете вие да се съсредоточите върху вашата: ангажиране на членовете и напредък в мисията ви. Надяваме се, че софтуерните решения, които обсъдихме, ще ви покажат колко гладко могат да протичат вашите операции.

Разбира се, ClickUp извежда управлението на асоциации на ново ниво с богатите си функции и възможности. Всичко, от което се нуждаете – проекти, задачи, шаблони, изкуствен интелект и автоматизация – е на едно място. Но не се доверявайте само на думите ми. Опитайте го сами – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.