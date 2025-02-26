Безплатни шаблони за диаграми на Гант в Excel за управление на проекти

Шаблоните за диаграми на Гант в Excel са надеждни помощници за поддържане на проектите ви в правилната посока. Те използват познатите функции на Microsoft Excel, за да ви предоставят визуален план на времевата рамка на вашия проект. 📊

Независимо дали сте проектен мениджър, който балансира множество крайни срокове, собственик на малък бизнес, който организира екипа си, или фрийлансър, който се занимава с заявки на клиенти, тези шаблони се адаптират към вашите уникални нужди.

За да ви помогнем да изберете, подбрахме най-добрите безплатни шаблони за диаграми на Гант в Excel, които можете да видите по-долу.

Но първо нека разгледаме какво трябва да имате предвид, когато избирате безплатен шаблон за диаграма на Гант.

Какво прави един добър Excel шаблон за диаграма на Гант?

Когато избирате шаблон за диаграма на Гант, се стремете към такъв, който балансира функционалността с лекотата на използване. Ключовите характеристики, които трябва да имате предвид, са:

Удобен за ползване дизайн: Търсете шаблони с ясно обозначени полета и интуитивна навигация за лесно въвеждане на данни, като падащи менюта за избор на етапи на задачите или Търсете шаблони с ясно обозначени полета и интуитивна навигация за лесно въвеждане на данни, като падащи менюта за избор на етапи на задачите или нива на приоритет.

Ясна, регулируема времева линия : Изберете шаблон, който визуално представя задачите по проекта ви и автоматично коригира времевата линия, когато променяте времето, необходимо за изпълнение на задачите.

Възможности за проследяване на напредъка: Изберете Изберете шаблон за диаграма на Гант , който използва формули в Excel за изчисляване на процента на завършени задачи в реално време и включва ленти за напредък, за да покаже текущото състояние.

Персонализирано оформление : Изберете шаблон, който ви позволява да променяте колоните, като начални и крайни дати, за да се уверите, че отговарят на конкретните нужди на вашия проект.

Индикатори за зависимост между задачите: Намерете шаблон, който използва стрелки или свързващи линии, за да покаже как забавянията в една задача се отразяват на другите, като по този начин прави взаимоотношенията между задачите по-ясни.

Безплатни шаблони за диаграми на Гант в Excel

Въпреки че Excel не предлага вградени опции, създаването на диаграма на Гант в Excel е лесно с няколко прости стъпки.

Но ако предпочитате да пропуснете настройката, разгледайте нашия подбрани списък с най-добрите безплатни шаблони за диаграми на Гант в Excel по-долу.

1. Шаблон за диаграма на Гант от Vertex42

чрез Vertex42

Шаблонът за диаграма на Гант от Vertex42 е създаден, за да улесни планирането на проекти. Той включва структура за разпределение на работата, разделяща етапите на задачи, а задачите – на подзадачи. Можете също да назначите отговорници за задачите, да проследявате процента на изпълнение и да персонализирате времевата линия, например като изберете от коя седмица да започнете.

За по-голяма ефективност, настройте зависимостите между задачите в Excel таблицата си, като използвате персонализирани формули. Например, свържете началната дата на дадена задача с крайната дата на предходната задача. Съветите в шаблона предлагат полезни указания за прилагането на тези формули.

Идеален за: Проектни мениджъри, които търсят прост инструмент за управление на проекти, който оптимизира управлението на задачите и натоварването.

2. Шаблон за планиране на проекти на Gantt от Microsoft

чрез Microsoft

Шаблонът Gantt Project Planner на Microsoft е удобен инструмент за проектни мениджъри, които искат да поддържат обща представа за графиците и етапите.

Този безплатен Excel шаблон ясно визуализира действителните дати на започване и напредъка на всяка задача, като дори подчертава кога задачите се изпълняват извън графика на проекта. Можете да модифицирате диаграмата, като промените продължителността на задачите или коригирате датите на започване, за да отразите промените в проекта.

Идеален за: Малки и големи екипи, които търсят по-голяма прозрачност и отчетност в своите проекти.

3. Шаблон за проследяване на проекти на Gantt от Microsoft

чрез Microsoft

Шаблонът Gantt Project Tracker на Microsoft е задължителен за ръководителите на екипи, които искат да оптимизират работния процес по управление на проекти и да гарантират, че всички са отговорни и синхронизирани.

С вградения калкулатор и условно форматиране, оформлението бързо отбелязва задачите, които са в закъснение или предсрочно изпълнени, като ви дава незабавен поглед върху състоянието на проекта. Освен това, диаграмата ви помага да визуализирате зависимостите между задачите, като ви дава по-голям контрол над графика на проекта.

Можете да използвате този шаблон заедно с шаблон за приоритизиране на проекти, за да управлявате ефективно няколко проекта.

Идеално за: Проектни мениджъри, които търсят лесно за използване решение за проследяване на задачите по определени категории и назначени служители.

4. Шаблон за динамична диаграма на Гант от Microsoft

чрез Microsoft

Създаден за динамични, повтарящи се проекти, шаблонът Agile Gantt Chart Template на Microsoft е идеален за екипи, които се нуждаят от гъвкавост и чести актуализации.

Това, което отличава този Excel шаблон, е неговата адаптивност. Когато задачите или сроковете се променят, шаблонът се актуализира автоматично, като ви гарантира, че винаги разполагате с най-актуалната информация.

Освен това включва вградени теми за персонализиране, икони за отбелязване на проблеми и цветни ленти за сигнализиране на статуса – дали задачата е в процес на изпълнение, с нисък или среден риск, или не е възложена.

Идеален за: Екипи, които работят по Agile работни процеси и търсят гъвкав шаблон за проследяване на работните процеси и извършване на необходимите корекции.

5. Шаблон за диаграма на Гант за обучение на служители от Template.net

Шаблонът за диаграма на Гант за обучение на служители от Template.net помага на специалистите по човешки ресурси и мениджърите да проследяват програмите за обучение на екипа от различни координатори. Неговият гъвкав дизайн и автоматични изчисления на степента на завършеност ви дават визуална информация в реално време за напредъка на обучението.

Независимо дали планирате семинари за малки групи или големи екипи, този прост шаблон за диаграма на Гант ви помага да поддържате всичко организирано.

Идеален за: HR специалисти, които въвеждат програми за обучение и наблюдават ангажираността.

6. Шаблон за диаграма на Гант за изследователски проект от Template.net

Шаблонът за диаграма на Гант за изследователски проекти от Template.net помага на изследователите и проектните мениджъри да планират и управляват ефективно своите изследователски дейности.

Шаблонът разделя процеса на проучване на конкретни задачи – от преглед на литературата до изготвяне на доклад – като предлага ясна визуализация на сроковете и зависимостите.

Една от отличителните му характеристики е автоматичното подчертаване на датите за начало и край на проекта, което ви помага да не изпускате от поглед целите си. Той включва и автоматизирани калкулатори за прогнози и бюджети на проекти, което улеснява оптимизацията на ресурсите.

Идеален за: Професионалисти, участващи в различни фази на планиране на изследвания.

7. Шаблон за диаграма на Гант на часова база от Template.net

Шаблонът за часова диаграма на Gantt от Template.net е идеален за ръководители на екипи и свободни професионалисти, които се нуждаят от визуализация на задачите, зависимостите и ресурсите по часове за точно планиране.

Вградените формули в шаблона помагат за незабавна оценка на разходите, което опростява бюджетирането. Той включва и инструменти за проследяване на състоянието на поръчките, за да следите етапите на доставка и плащане.

Идеален за: Фрийлансъри, които отчитат времето, прекарано в конкретни задачи, за точно фактуриране.

8. Шаблон за диаграма на Гант за план за набиране на персонал от Template.net

Създаден за екипите по човешки ресурси, шаблонът за диаграма на Гант за план за набиране на персонал от Template.net опростява целия процес на наемане. Той разпределя основните етапи на набирането на персонал – от публикуването на обяви за работа до назначаването – в изпълними задачи, като предоставя визуален преглед на графиците и взаимоотношенията в проекта ви.

Шаблонът включва отделни листа за диаграма на Гант, план за набиране на персонал (включително лица, на които са възложени задачи, и дати на започване/приключване) и стандартни оперативни процедури за лесна организация.

Идеален за: HR екипи, които управляват цялостния процес на набиране на персонал.

Шаблоните за диаграми на Гант в Google Sheets и Excel са чудесно място, от което да започнете своето пътуване в управлението на проекти. Но с разрастването на екипа ви и удължаването на сроковете, ще започнете да усещате затруднения – тези таблици могат да ви помогнат само до определен момент.

Ограничения при използването на Excel за шаблони за диаграми на Гант

Използвате Excel шаблон за диаграма на Гант за управлението на проекти? Запознайте се с предизвикателствата:

Липса на разширени функции: Excel не разполага с функции като Excel не разполага с функции като сътрудничество в реално време , подробни отчети и интегрирани зависимости между задачите, което означава, че ще се налага постоянно да изпращате по имейл най-новата версия на всички.

Трудно за сложни проекти: Управлението на множество задачи и графици може да стане тромаво, което води до хаос и объркване.

Ограничено визуално представяне : визуалните инструменти на Excel могат да показват състоянието на проекта, но им липсват интуитивни изгледи като : визуалните инструменти на Excel могат да показват състоянието на проекта, но им липсват интуитивни изгледи като Kanban табла или мисловни карти, което ограничава ефективния анализ на работния процес.

Необходими ръчни актуализации: Въпреки че са донякъде персонализируеми, Excel шаблоните изискват значителни ръчни актуализации, което увеличава риска от грешки, ако не се управляват внимателно.

Разгледайте някои алтернативи на Excel, които са създадени за по-сложни проекти и процеси.

Алтернативи на шаблоните за диаграми на Гант в Excel

Не всички софтуери за създаване на диаграми на Гант са еднакви. За надеждно планиране на проектите ви е необходим софтуер за диаграми на Гант с разширени функции за автоматизация и сътрудничество – и тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, създадена да консолидира вашите работни процеси. От управление на задачи и интеграции до инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, ClickUp Workspace предлага всичко, от което се нуждаете, на едно място.

Гант диаграмата на ClickUp е ключов компонент от нашите шаблони за управление на проекти. Но ние не спираме дотук. Ние предлагаме и изцяло ново ниво на видимост на проектите с алтернативи на Гант диаграмата, като Kanban табла, календарни изгледи и други.

По-долу са нашите най-харесвани безплатни шаблони за управление на проекти с диаграми на Гант.

Шаблон за времева линия на ClickUp Gantt

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за времева линия на ClickUp Gantt, за да визуализирате задачите си в седмични, месечни и годишни времеви линии, всичко това в интуитивен интерфейс.

Шаблонът за времева линия на ClickUp Gantt е лесен за използване инструмент за начинаещи, който ви помага да поддържате бизнес операциите си в правилната посока. Той предоставя ясна представа за дневния, месечния и годишния напредък.

На първо място, Weekly Gantt View предлага ясна времева линия на вашите проекти, организирайки ги по начални и крайни дати за всяка седмица. Можете да коригирате продължителността на задачите, като плъзгате и пускате лентите директно върху диаграмата.

След това има месечен Gantt изглед, който ви позволява да проследявате напредъка на проекта за целия месец, и годишен Gantt изглед, който дава обща представа за всички ваши задачи и етапи за годината.

Накрая, изгледът Обобщен списък групира всички ваши задачи по статус, което улеснява откриването на задачи в процес на изпълнение и предстоящи крайни срокове с един поглед.

Идеален за: Оперативни мениджъри, които се нуждаят от ясен преглед на дневните и годишните дейности, и бизнес анализатори, които проследяват оперативната ефективност във времето.

Шаблон за диаграма на Гант за строителство ClickUp

Изтеглете този шаблон Разделете строителния си проект на фази и проследявайте последователно напредъка им на една времева линия, като използвате шаблона за диаграма на Гант за строителство на ClickUp.

Независимо дали строите етаж или небостъргач, използването на диаграма на Гант за вашия строителен проект е умен начин да управлявате вашите етапи.

И точно това прави шаблона за диаграма на Гант за строителството на ClickUp.

Създаден за потребители с средно ниво на опит, този шаблон представя вашите строителни дейности на една Gantt времева линия, заедно с подробностите и зависимостите им. Има и изглед „Списък с дейности“, който се синхронизира директно с тази диаграма.

Вградените формули помагат за оценяване на продължителността на задачите, което ви позволява да планирате последователността на изпълнението и да предвидите нуждите от ресурси.

Ако имате нужда да организирате чертежите и проектите си, документът за персонализирани строителни проекти е удобно място за това.

Идеален за: Строителни мениджъри, които се занимават с големи строителни проекти, и собственици на жилища или изпълнители, които надзирават ремонти.

ClickUp Шаблон за диаграма на Гант за управление на водопад

Изтеглете този шаблон Наблюдавайте всеки етап от жизнения цикъл на проекта си с помощта на шаблона за диаграма на Гант за управление на водопадния модел на ClickUp.

Шаблонът за диаграма на Гант за управление на водопадния модел на ClickUp е създаден за екипи, които работят по методологията на водопадния модел, при която задачите трябва да бъдат изпълнени в предварително определена последователност.

Този шаблон за средно ниво включва специални папки за всеки етап от жизнения цикъл на проекта, което ви помага да изясните ролите на екипа и да проследявате напредъка по етапи. Той включва и прости, и сложни примери за проекти, които да ви послужат за ориентир.

Има и изглед „Диаграма на Гант“, който показва последователния напредък на задачите ви. За по-гладка работа в екип можете да добавяте бележки, важни събития и етикети директно към задачите.

Идеален за: Екипи за разработка на софтуер, работещи в последователни фази на проекта, и мениджъри на ИТ проекти, които контролират сложни, линейни работни процеси.

Шаблон за диаграма на Гант за IT пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Вижте всичките си ИТ инициативи и тяхната взаимозависимост в една времева линия, като използвате шаблона за диаграма на Гант за ИТ пътна карта на ClickUp.

Шаблонът за диаграма на Гант за IT пътна карта на ClickUp помага на IT екипите да планират, проследяват и комуникират стратегически инициативи в цялата компания. Проектиран за начинаещи, той комбинира функциите на пътните карти и диаграмите на Гант за цялостно управление на проекти.

Изгледът на диаграмата на Гант, който се намира в раздела „План на проекта“, организира визуално задачите ви по времева ос, като ви помага да напредвате навреме. Изгледът „Приоритетни инициативи“ показва задачите ви заедно с ключова информация като разположение (дали са „желателни“ или „задължителни“), въздействие, необходими усилия и др.

А изгледът „Team Bandwidth“ (Капацитет на екипа) предлага ясна картина на разпределението на натоварването, като гарантира, че задачите са разпределени равномерно между членовете на екипа.

За да оптимизирате още повече работните процеси, използвайте контекстно-ориентираната автоматизация на ClickUp Brain, за да подобрите вашите ИТ операции. Настройте автоматизация, която задейства AI инструмента да извлича данни от минали проекти или SOP при ключови етапи.

Идеално за: ИТ мениджъри, които искат да съгласуват инициативите на своя екип с бизнес целите.

ClickUp Чеклист за тестване на приемането от потребителите Шаблон за диаграма на Гант

Изтеглете този шаблон Визуализирайте и управлявайте задачите си за тестване с шаблона за диаграма на Гант за списък за тестване на приемане от потребители на ClickUp.

Ако искате да структурирате процеса на тестване преди пускането на продукт или приложение, шаблонът за диаграма на Гант за тестване за приемане от потребители (UAT) на ClickUp е тук, за да ви помогне. Този шаблон позволява на реални потребители да потвърдят, че всичко функционира както е предвидено.

Диаграмата на Gantt в шаблона графично показва вашите UAT задачи и тяхната зависимост, като ви помага да проследите как всеки тестов случай е свързан с конкретни обратни връзки и етапи на одобрение.

Има и изглед „Етапи и стъпки на UAT“, който групира задачите по статус и има ленти за напредък, които се актуализират автоматично за всяка задача.

Този шаблон е най-подходящ за напреднали потребители.

Идеален за: QA екипи, които искат да гарантират функционалността на продукта и удовлетвореността на потребителите.

Повишете нивото на управлението на проектите си с шаблоните за диаграми на Гант на ClickUp

Използването на Excel за диаграми на Гант може да е класически избор, но ClickUp го подобрява, като вгражда диаграмите на Гант в по-голямата картина на управлението на вашия проект.

Просто въведете данните си и превключвайте между различните изгледи – списъци, табла, диаграми на Гант (и други). Тази гъвкавост подобрява екипната работа и ви помага да използвате по-добре ресурсите си.

Това, което отличава ClickUp, са неговите усъвършенствани възможности за автоматизация и интеграция.

Независимо дали сте начинаещ или опитен проектен мениджър, ClickUp разполага с надежден инструмент за диаграми на Гант, който отговаря на вашите нужди. А най-хубавото е, че тези шаблони са напълно безплатни. 💰

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да управлявате проектите си по-добре.