Как да приложите стратегии за растеж, водени от продукта, за SaaS

Нека си признаем: не, продуктът не се продава сам. Дори най-добрите продукти в света се нуждаят от значителни усилия в областта на маркетинга, продажбите и дистрибуцията.

Но тук има уловка: компаниите, които създават страхотни продукти, изграждат своя маркетинг и продажби около продукта – бизнес стратегия, наречена ръст, основан на продукта. В света на Software-as-a-Service (SaaS) ръстът, основан на продукта (PLG), е една от най-популярните, но и най-трудно постижими стратегии.

И така, какъв е секретът на ръста, воден от продукта? За да разберем, трябва да влезем в свещените порти на PLG SaaS. Да започваме. 🚀

Какво е ръст, основан на продуктите (PLG)?

Продуктово ориентираният растеж е SaaS маркетингова стратегия, която използва продукта като основа за инициативи за навлизане на пазара. Цялата организация, включително продажбите, маркетинга, успеха на клиентите, дизайна и разработката, се съгласува, за да създаде привлекателни продукти, които стимулират растежа.

Критичните характеристики на продуктово ориентираната стратегия включват:

Самообслужване : Потребителите откриват и използват продукта самостоятелно, без да е необходимо организацията да се намесва.

UX-ориентиран : Продуктите са проектирани да предоставят незабавна стойност на клиентите, като ги привличат още при първото изпробване.

Freemium абонамент : Целта на безплатния пробен период е да накара потребителите да преминат към платени версии в резултат на доброто потребителско преживяване.

Демократични решения : Продуктово ориентираните компании разчитат на обратната връзка от съществуващите клиенти, за да вземат решения, свързани с дизайна/разработката.

Защита на интересите на клиентите: PLG разчита на устната реклама, вирусността и онлайн откриването, за да привлича и задържа платежоспособни клиенти.

Как се появи PLG?

Продуктово ориентираният растеж е резултат от няколко исторически и нововъзникващи промени на софтуерния пазар.

Решения за покупка: На първо място, решенията относно организационния софтуер днес са демократизирани. Потребителите имат по-голямо влияние върху това, какви инструменти купуват организациите. Екипите, а понякога дори и отделни лица, избират свои собствени набори от инструменти, за да вършат работата си по-бързо и по-добре.

Тенденции в UX: Дните на грозния, неизползваем софтуер за предприятия отстъпиха място на модерни, ориентирани към потребителя дизайни – отличителен белег на днешните B2B технологии. UX се превърна в ключов фактор за диференциация.

Модели на абонамент: Днес почти всички софтуери се заплащат чрез периодични абонаменти. Това премахва финансовите пречки за изпробване на различните ни опции, преди да вземем решение.

Нагласа за самообслужване или липса на обслужване: Gartner установи, че ако нуждите на клиентите от поколението Z и милениалите не бъдат задоволени чрез самообслужване, те ще използват продукта по-малко, никога повече няма да купуват от компанията и ще говорят негативно за продукта.

В отговор на тези пазарни тенденции организациите се обърнаха към стратегии за маркетинг на растежа, които ангажираха потребителите, им позволиха да купуват независимо, предоставиха впечатляващо потребителско преживяване и ги насърчиха да преминат към по-висока версия. Така се роди PLG.

Какво означава да бъдеш продуктово ориентирана SaaS компания?

Продуктово ориентираната компания е уникална с това, че почти всеки е отговорен за растежа. Ето как.

Унифицирана организационна структура: PLG, като стратегия, обединява цялата организация. Тя премахва бариерите между продукта, продажбите, маркетинга и т.н., за да мобилизира цялата компания към растеж.

Комуникация, фокусирана върху продукта: Когато продуктът е основният двигател на растежа, стратегията се измества от традиционните продажби и маркетинг към създаването на платформа, която ефективно представя продукта.

Например, като част от пускането на пазара, мултифункционален екип би сътрудничил за създаването на съдържание, ориентирано към клиента, като например:

Добре проектиран, привлекателен уебсайт, който се фокусира върху продукта

Демонстрации на продукти, базирани на конкретни случаи

Персонализирани целеви страници, фокусирани върху различните предложения за стойност за различни потребителски профили

Оптимизирани пробни версии

Лесна (често безплатна) регистрация

Непрекъснато усъвършенстване: PLG екипите съвместно усъвършенстват UX чрез експериментиране. Те изучават поведението на потребителите, приемането, отказването и т.н., за да изработят стратегии за смекчаване на рисковете.

Предефиниран маркетинг и продажби: В компаниите, ориентирани към продуктите, особено в B2B SaaS софтуера за предприятия, ролята на маркетинга се фокусира върху продуктовото обучение, потребителското преживяване и ангажираността на клиентите, докато екипите по продажбите се фокусират върху персонализирани решения и допълнителни продажби.

С какво растежът, воден от продукта, се различава от другите традиционни стратегии за растеж?

Традиционните стратегии за растеж разграничават продажбите от продукта. При растеж, насочен към продажбите или към клиентите, екипът по продукта създава продукта, а екипът по маркетинг/продажби го пуска на пазара. Продуктово ориентираният растеж променя това и по този начин се различава от другите SaaS маркетингови стратегии по няколко начина.

Параметър Воден от продукта Воден от продажбите Воден от клиентите Двигател Продукт Екип по продажбите Обратна връзка и удовлетвореност на клиентите Въвеждане Самообслужващи продуктови ръководства Демонстрации и инсталации, ръководени от екипа по продажбите Настройка и приемане, ръководени от екипа за успех на клиентите Разходи за привличане на клиенти Нисък поради входящи и самообслужващи се клиентски пътувания Високи, включително разходите за продажби Средно, с по-голям фокус върху задържането и повтарящите се приходи Мащабируемост Високо: Вирусността на продукта води до по-голямо приемане Умерено: Приемането е ограничено от капацитета на екипа по продажбите Високо: Удовлетвореността на клиентите може да доведе до органичен растеж Разработване на продукти Итеративен и базиран на данни от използването на продукта Въз основа на обратна връзка от продажбите и удовлетвореността на клиентите Въз основа на пряка обратна връзка от клиенти Взаимоотношения с клиентите Връзката е с продукта, с минимална взаимодействие с обслужването на клиенти (ако е необходимо). Връзката е с търговските представители, често тя е близка и сътрудническа. Връзката е с екипите за успех на клиентите чрез непрекъснато взаимодействие.

Макар че тези три стратегии изглеждат различни една от друга, те не се изключват взаимно. Някои от най-успешните организации прилагат хибриден подход, като използват и комбинират най-добрите части от тези модели в зависимост от текущата ситуация.

Например, инструмент за производителност може да използва PLG за индивидуални/малки бизнес клиенти и подход за растеж, насочен към продажбите, за предприятия, които търсят персонализиране и поддръжка.

B2B SaaS бизнесите често започват като компании, ориентирани към продажбите, и бавно преминават към ориентирани към продукта, когато маркетингови стратегии като SEO, социални медии, съдържание и др. набират популярност онлайн.

Независимо дали използвате PLG самостоятелно или в комбинация с други методи, имайте предвид, че вашата стратегия се нуждае от основа.

Стълбовете на ръста, воден от продукта

Продуктово ориентираният растеж разчита на софтуера, за да привлича, ангажира и задържа клиенти. Продуктът стимулира вирусността, привличането, ангажираността и лоялността. За да постигнат това, компаниите трябва да изграждат своя продукт върху следните три стълба.

Подходът, насочен към продукта, се състои в това вашите потребители да открият момента на прозрението. Това стимулира въвеждането на продукта, използваемостта и вирусността.

1. Дизайн, ориентиран към потребителя

За да привлечете и задържите клиентите си, трябва да отговорите на техните нужди и да решите най-належащите им проблеми. За да започнете с това, създайте фантастично потребителско преживяване по време на цялото пътуване на клиента.

Инвестирайте в проучвания на потребителското преживяване, за да създадете интуитивни продукти.

Наблюдавайте моделите на използване на продукта, за да разберете по-добре клиентите си.

Улеснете въвеждането за потребителя. Например, може да искате да избегнете празна страница при регистрацията и да предложите шаблони/заместващи символи, които потребителите да персонализират.

Проучете отпаданията, напусканията и намаляването на използването през целия жизнен цикъл на клиента.

2. Фокус върху стойността

SaaS инструментите обикновено предлагат планове за плащане при ползване или месечни договори с автоматично подновяване. Това означава, че клиентът може да напусне по всяко време с много малки разходи. За да се задържи клиент в такива сценарии, продуктът трябва да предоставя стойност последователно и редовно.

Използвайте freemium или безплатни пробни цени , за да дадете на потребителите си възможност да изпробват продукта без предварителни разходи.

Усъвършенствайте „Аха момента“ на продукта – момента, в който той предоставя стойност всеки път, когато потребителят влезе в системата.

Създайте продукт, който предлага добавена стойност за клиента, и добавете нови функции, за да увеличите стойността за клиента.

3. Намерение за излизане на пазара

За да постигнете едновременно развитие и растеж, е необходимо двустранно сътрудничество. Насърчавайте го целенасочено.

Инвестирайте в ресурси, за да правите бързи итерации и да създавате продукти в отговор на обратната връзка от клиентите.

Съгласувайте продажбите, маркетинга, продукта и инженерството. Това може да бъде толкова просто, колкото използването на едно и също виртуално работно пространство/инструмент за управление на проекти.

Изградете практика за продуктов маркетинг

Продуктово ориентираните стълбове също насърчават растежа на SaaS, като разширяват горната част на продажбения фуния и насърчават повече потребители да се придвижат надолу, като предоставят стойност от самото начало и улесняват виждането на резултатите. Но това не е всичко.

Предимства на ръста, основан на продуктите

Проверени факти: Неотдавнашно проучване установи, че 91% от компаниите планират да увеличат инвестициите си в ръст, воден от продуктите. 75% от висшите ръководители в B2B SaaS компаниите са „загрижени за конкуренцията от PLG компаниите“ и с право!

1. Намалете разходите за привличане на клиенти (CAC)

За начало, PLG значително намалява разходите за привличане на клиенти. С безплатни пробни версии, самообслужване при регистрация, ангажираност, основана на съдържание, автоматизация и ограничени взаимодействия с екипа по продажбите, PLG компаниите намаляват разходите за персонал и общите разходи. Това намалява CAC.

Например, Zoom предлага безплатна версия с ограничения в употребата, което намалява бариерите за изпробване. Продуктът е интуитивен и лесен за употреба. Когато потребителите са впечатлени от опита, те сами правят ъпгрейд, без да се налага да разговарят с търговски представител.

2. По-бърз и по-мащабируем растеж на клиентската база

Bain & Company установи, че компаниите, които използват стратегия за растеж, водена от продукта, реализират по-високи приходи от тези, които не го правят. И това е по замисъл.

При ръста, воден от продукта, разширяването на потребителската база не зависи от броя на продавачите, които наемате. Така бизнесът може да привлече повече потребители с по-малко ресурси и да постигне по-бърз растеж. Освен това, PLG компаниите създават по-широк обхват чрез вирусно съдържание, устата реклама, препоръки от клиенти, ъпгрейди и др.

3. По-кратък цикъл на продажбите

Силната стратегия за растеж, водена от продукта, създава бизнес модел, който е по-малко зависим от сложни и скъпи процеси на продажба. В PLG пътуването потенциалният клиент:

Търси/чува за даден продукт Прочетете за него, разгледайте рецензиите Регистрирайте се за безплатен пробен период Опитайте продукта Превръща се в плащащ клиент чрез платен ъпгрейд

Стъпки 1-4, т.е. потенциалните клиенти, които се превръщат в квалифицирани за продукта лийдове, могат да се случат толкова бързо, колкото за един ден или дори за една сесия на уебсайта, без да се налага да се разчита на наличието на търговец.

Макар че стъпка 5 може да отнеме седмици или дори месеци, тя е потвърждение на стойността, която клиентът получава от продукта. Това създава повторяеми приходи, увеличавайки стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV).

4. По-висок потенциал за приходи

В сравнение с компаниите, които използват традиционни стратегии за растеж, бизнесите, водени от продукти, имат с 60% по-висок среден приход на потребител (ARPU). Като позволявате на потребителите да откриват, изпитват, ангажират се и разпространяват информация за продукта, вие им предоставяте по-значим източник на удовлетворение и чувство за принадлежност.

5. По-високи приходи на служител

В SaaS бизнеса, броят на служителите е един от най-големите разходи. Наемането и задържането на висококвалифицирани служители е скъпо. За да измерят ефективността и възвръщаемостта на инвестициите в разходите за служители, SaaS компаниите измерват средния приход на служител (ARPE).

Продуктово ориентираният растеж минимизира разходите за персонал, като позволява откриване, самообслужване и автоматизация. Това увеличава приходите на служител в сравнение с бизнесите с големи екипи за продажби и обслужване на клиенти.

6. Намалете отлива на клиенти

PLG, по своята същност, разчита на силата на продукта за привличане и задържане на клиенти чрез постоянната стойност, която продуктът предоставя. В резултат на това клиентът взема решението за покупка самостоятелно и постепенно.

Така няма риск да бъдете подложени на натиск или повлияни от продавач. Вероятността купувачът да съжалява за покупката е по-малка. Това намалява отлива на клиенти и поддържа стойността на клиента за целия му живот.

Ако горните причини ви се струват достатъчно добри, за да приложите стратегия за растеж, водена от продукта, във вашата организация, ето как можете да го направите.

Как да приложите PLG в SaaS

В основата си растежът, воден от продукта, се състои в съгласуване на начина, по който се извършват дейностите, свързани с продукта, маркетинга, продажбите и успеха на клиентите. За да се постигне това, е необходим стратегически подход и надежден инструмент за управление на продукти като ClickUp. Нека видим как можете да приложите PLG във вашата SaaS организация.

1. Проектирайте продукта така, че да предоставя незабавна стойност

За да бъде един продукт привлекателен, той трябва да решава проблема на клиента веднага, веднага след като той се регистрира за пробна версия. Можете да постигнете това чрез:

Опростяване на основните функции, като ги правите интуитивни и лесни за използване

Оптимизиране на „момента на прозрението“ – точката на стойност

Намалете сложността, поддържайте чист потребителски интерфейс и безпроблемно преживяване

Улеснете прехода от друг продукт чрез интеграции и импортиране

Опитайте лесното и съвместно картографиране на пътуването на клиентите с ClickUp

Продуктовите екипи използват ClickUp Whiteboards, за да визуализират пътя на потребителите и да идентифицират важните моменти по него. Оттук те предприемат подход отгоре-надолу, за да създадат функции и да задълбочат възможностите.

По същество, добрата визуализация на пътя на клиента помага на целия екип за растеж, включително продуктовия, да се съгласува с третия стълб на PLG: намерение за излизане на пазара.

2. Цена за стойност

След като създадете страхотен продукт, предлагайте го безплатно, така че потребителите да плащат само ако видят стойност в него. Можете да направите това с:

Freemium модел : Потенциалните клиенти изпробват безплатно базовата версия на продукта и плащат само за разширени функции/ъпгрейди.

Безплатен пробен период : Потенциалните клиенти използват продукта безплатно за ограничен период от време.

Допълнителни продажби в рамките на продукта: Когато потребителите взаимодействат с продукта, покажете им възможности за допълнителни продажби на подходяща цена и в подходящ момент.

Отличен пример за това е Figma. Продуктът предлага ограничени функции в безплатната версия, като приканва професионалните дизайнери да преминат към по-скъпа версия, за да получат достъп до повече функции. Въпреки това, той позволява на други потребители, като мениджъри, рецензенти и др., безплатен достъп до платформа, базирана на браузър, което улеснява сътрудничеството и го прави безплатно.

При тази ценова структура клиентите виждат, че плащат точно за това, от което се нуждаят, т.е. за отлични възможности за дизайн, функция, която постоянно носи добавена стойност.

3. Усъвършенствайте процеса на въвеждане

Безпроблемното въвеждане е в основата на ръста, воден от продукта. Направете го просто, лесно и самообслужващо.

Обучавайте

Hubspot е перфектният пример за SaaS стартъп, който е изграден около образованието на потенциални клиенти. CRM SaaS платформата създава разнообразно съдържание не само в своите блогове и доклади, но и чрез уебинари, обучителни програми и сертификати.

Вдъхновете се от Hubspot, за да създадете значителни ресурси под формата на видеоклипове, подкасти, бели книги, казуси и др., за да информирате потенциалните клиенти за пътя, по който да поемат. Използвайте софтуер за продуктов маркетинг, за да се уверите, че потенциалните клиенти разполагат с цялата необходима информация с едно натискане на бутон.

ClickUp Tasks за управление на съдържателния маркетинг за PLG

ClickUp Tasks е чудесен начин да управлявате вашия канал за съдържание, за да подпомогнете PLG. Организирайте графика си за съдържание с етикети, персонализирани полета, персонализирани статуси и други с ClickUp.

Овладейте

Уникалната продажна точка на маркетинга, насочен към продукта, е способността да привличате потребители без да им помагате. Осигурете интуитивен и приятен процес на самообслужване при регистрацията за вашите потребители. Разстелете червения килим и те ще по него.

По-голямата част от потребителите от поколението на милениумите и поколението Z искат да изпробват продукта сами. Оставете ги на мира да го направят. Ако е необходимо, използвайте инструмент за въвеждане като Pendo. io и Userflow, за да улесните този процес.

Slack е друг изключително успешен пример за SaaS. Самият продукт е лесен за разбиране и използване. Slack подобрява това преживяване с бот, който предлага насоки за започване, без намесата на търговец. Стратегията на Slack за PLG интегрира поддръжка за започване в самия продукт.

Ангажирайте се

В някои случаи потенциалните клиенти може да се нуждаят от подкрепа. Ако продуктът е сложен или потребителят не е запознат с подобен софтуер, той може да потърси помощ. За тези потребители създайте подсказки, които да ги насочват по време на регистрацията.

За всяка повторна употреба, създайте вградени в приложението уроци с обиколки на продукта и достъп до съвети, където потребителите могат да научат за продукта на свой собствен темп. Уверете се, че не претоварвате потребителите си с прекалено много функции или прекалено много информация в началото. За тези, които се нуждаят от това, предложете и персонализирани демонстрации.

4. Създайте системи за събиране на обратна връзка от клиентите

Овладейте основите. Създайте анкети и въпросници, за да събирате обратна връзка за използването.

Например, проучването за нетния индекс на препоръчителност (NPS) може да ви помогне да разберете дали актуализациите на продукта са повлияли на потребителското преживяване.

Лесни и ефективни анкети за обратна връзка за продуктите с ClickUp

ClickUp Forms е лесен начин за създаване и провеждане на такива проучвания. Създавайте прости въпросници, споделяйте ги по сигурен начин, събирайте релевантни данни и, ако е необходимо, ги преобразувайте директно в задачи.

В допълнение към анкетите, създайте инструменти за проследяване на поведението на потребителите.

Използвайте инструменти за уеб анализи, за да разберете пътя на потребителите

Използвайте продуктовата аналитика, за да разберете колко време се прекарва във функциите, точките на отпадане, поведението на кохортите и т.н.

Извършете A/B тестове на различни потоци за въвеждане, карусели и съобщения.

Следете социалните медии и форумите на общността, за да научите какво казват потребителите за продукта.

5. Възможна е съвместната работа между мултифункционални екипи

Основата на PLG е продуктът и растежът да функционират като едно цяло. Въпреки това, повечето компании, включително SaaS, организират своите служители в екипи по маркетинг, продажби, успех на клиентите и продукти – с други думи, по традиционния начин. Така че често липсва контекст, което се отразява на консенсуса.

Избегнете това, като съберете всички PLG екипи в едно виртуално работно пространство като ClickUp.

План: Записвайте бележки от срещи и обратна връзка в ClickUp Docs. Провеждайте мозъчна атака в ClickUp Mind Maps. Използвайте ClickUp Dashboards, за да проследявате представянето по показатели, които са важни за вас.

ClickUp Chat: Модерно приложение за чат, което обединява разговорите и задачите!

Сътрудничество: Използвайте ClickUp Chat, за да водите разговори в контекста. Обсъждайте наблюдения, обратна връзка, идеи и други, директно в папките на проектите, които сте създали в ClickUp.

Имате нещо за вършене? Няма проблем, създайте задачи, списъци и други директно от чата и започнете.

Автоматизирайте натоварената работа с ClickUp Brain

Автоматизирайте: Оптимизирайте и автоматизирайте рутинната работа. Използвайте ClickUp Brain, за да намирате отговори на работни въпроси, да автоматизирате актуализации и stand-ups, да редактирате съдържание и да обобщавате по-дълги документи. Освободете мултифункционалния екип, за да се фокусира върху творческите аспекти на PLG стратегията.

Колкото и ефективен да е, растежът, воден от продукта, е и сложен. Той изисква културни, поведенчески и логистични промени в цялата организация. Това е първото от няколкото предизвикателства, с които вероятно ще се сблъскате.

Преодоляване на предизвикателствата и определяне на успешна PLG стратегия

Ето някои от често срещаните предизвикателства, с които може да се сблъскате при прилагането на стратегия за растеж, водена от продукта, и начини за преодоляването им.

Моментът на прозрението дойде твърде късно

Предизвикателство: В PLG достигането на „момента на прозрението” от страна на клиента е от решаващо значение за неговото приемане и задържане. Ако клиентът не стигне дотам достатъчно бързо, цялата PLG стратегия ще се провали.

🛠️ Решение: Предотвратете това чрез задълбочени проучвания и продуктов дизайн, ориентиран към потребителя. Фокусирайте се върху създаването на „аха“ моменти за всеки персонаж и подобрявайте това последователно.

Самообслужването се провали

Предизвикателство: Макар че клиентите от това поколение предпочитат самообслужването, те са склонни да напуснат, ако не могат да намерят нещо сами. Например, ако не могат да намерят информация за импортиране на данни от друг инструмент, може да се откажат от регистрацията си.

🛠️ Решение: Избягвайте това с правилния баланс между самообслужване и поддръжка на клиенти. Като първа стъпка, създайте автоматизиран работен процес в приложението, за да насърчите потребителите да проучват функциите и да им предоставяте съвети.

Можете да използвате и бот за тази цел. Но винаги се уверявайте, че имате на разположение насоки за въвеждане, в случай че клиентът се нуждае от тях.

Неоптимална продължителност на пробния период

Предизвикателство: Безплатните пробни версии за неограничен период от време не са рентабилни. Пробните версии с кратък срок не са полезни за потребителя. Успешната SaaS компания трябва да определи перфектната ценова стратегия.

🛠️ Решение: Провеждайте експерименти, за да достигнете до подходящата стратегия за ценообразуване/пробни версии. Създавайте ограничени по време оферти/достъп, за да разберете реакцията. Например, можете да създадете оферта за Черния петък, предлагаща 90-дневно удължаване на пробната версия на AI.

Неподходящ организационен дизайн

Предизвикателство: Всяка организация е изградена като съвкупност от екипи. С разрастването на екипите се образуват естествени силози, които пречат на потока на информация. В PLG това може да доведе до разминавания в клиентското преживяване.

🛠️ Решение: Избягвайте това с помощта на работни пространства за сътрудничество. Споделяйте данни открито и прозрачно. Изградете култура на документиране.

Обратна връзка, която не е била взета под внимание

Предизвикателство: Добрата PLG стратегия е циклична и повтаряща се. Малките продуктови екипи наблюдават внимателно клиентите, разговарят с тях и събират обратна връзка. С разрастването на бизнеса механизмите за обратна връзка се разпръскват, което създава разкъсвания в цикъла.

🛠️ Решение: Изградете и усъвършенствайте системи за събиране на обратна връзка. Изградете общност, в която клиентите могат да споделят идеи, да задават въпроси и да си оказват подкрепа. Участвайте в SaaS конференции, за да получите обратна връзка от колеги.

Включете обратната връзка като част от ретроспективите за разработване на продукти. Използвайте тези данни, за да създадете пътна карта за продукта.

Продуктово ориентираният растеж за SaaS е, в много отношения, растеж, ориентиран към потребителя. Той предлага убедителна стойностна предложения. След като предизвикателствата бъдат преодолени, този подход може да спомогне за по-доброто приемане на продукта, ангажираността и растежа в конкурентната среда на стартиращите компании.

Приемане на прехода към SaaS решения, ориентирани към потребителя, чрез PLG

Продуктово ориентираният растеж фундаментално промени SaaS ландшафта. Той премести фокуса от изходящи продажби към привличане на клиенти. Приемането на тази промяна изисква:

Фокус върху потребителя : Преориентиране на всеки отдел в организацията, за да се фокусира върху потребителя

Вирусност на продукта : Създаване на продукт, който отговаря на нуждите на клиентите, така че те да започнат да го препоръчват и използват.

Интелигентност на данните : Събиране и извличане на стойност от преки, непреки и данни от трети страни, за да се вземат информирани решения, свързани с продукта.

Автоматизация : Възможност продуктът да стимулира приемането чрез автоматизация и изкуствен интелект

Ориентация към стойността: Създаване на преживявания, които доставят стойност незабавно и последователно

Повишете нивото на вашата стратегия за растеж, водена от продукта, с ClickUp

Моделът на растеж, воден от продукта, е стратегия за навлизане на пазара, която се основава на солидните основи на един стабилен продукт. В PLG самият продукт действа като двигател за маркетинг, продажби и успех на клиентите, подкрепен от външни промоции.

Самообслужването на Slackbot, безплатната версия на Zoom и образователното съдържание на Hubspot ни показаха, че ръстът, воден от продукта, работи. Всъщност, това може да е единственият начин да продължим напред, тъй като пазарът и поведението на потребителите се развиват.

За да изработите силна стратегия за навлизане на пазара, се нуждаете от цялостен набор от софтуерни инструменти за ръководен от продукта растеж. ClickUp е точно това. Неговите цялостни възможности за управление на проекти и автоматизация ще подкрепят всеки аспект на PLG чрез мащабиране. И още нещо? Той включва и персонализирани шаблони за планове за растеж, с които да проектирате вашите дейности.

Опитайте сами. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.