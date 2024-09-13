Стратегии за управление на човешките ресурси за строителни компании

Изграждането на успешна строителна компания е нещо повече от просто сглобяване на тухли и хоросан. То изисква създаването на солидна основа (игра на думи!) с подходящите хора и стратегическо планиране.

Както във всеки друг сектор, разработването на солидни HR стратегии за строителна компания е от жизненоважно значение за изграждането на силен и устойчив бизнес. Помислете за всичко – от набирането на персонал до въвеждането в работата и управлението на представянето на служителите.

Задържането на таланти, развитието на служителите и спазването на протоколите за безопасност също са от решаващо значение за успешните проекти и цялостното състояние на строителната компания.

В тази публикация ще разгледаме значението на ефективните HR стратегии за строителна компания. Ще говорим и за предизвикателствата, характерни за строителния сектор, и как да ги преодолеете с умни стратегии, за да гарантирате просперитета на вашата компания. Прочетете, за да научите повече!

Значението на човешките ресурси в строителните компании

Както във всяка друга индустрия, ефективните практики в областта на човешките ресурси (HR) са от решаващо значение за успеха на строителните компании. HR играе ключова роля в управлението на работната сила, осигуряването на безопасност и подкрепата на общите цели на компанията.

Ето кратко обяснение защо стабилното управление на човешките ресурси е от съществено значение в строителството:

Оптимизиране на разходите за труд : Специалистите по човешки ресурси, с помощта на : Специалистите по човешки ресурси, с помощта на HR технологиите , спомагат за оптимизиране на разходите за труд. Те правят това, като активно контролират нивата на персонала, обучението за придобиване на умения, разпределението на ресурсите и управлението на работната сила.

Привличане и задържане на таланти : Отделът по човешки ресурси помага на компаниите да следват ефективни практики в областта на човешките ресурси, за да привличат и задържат най-добрите таланти. Това включва предлагане на конкурентни заплати или обучение на строителни работници

Създаване на положителна работна среда : Отделът по човешки ресурси помага за създаването на положителна работна среда, като същевременно комуникира ценностите и мисията на строителната компания. Той повишава морала на служителите, укрепва репутацията на марката и поддържа : Отделът по човешки ресурси помага за създаването на положителна работна среда, като същевременно комуникира ценностите и мисията на строителната компания. Той повишава морала на служителите, укрепва репутацията на марката и поддържа подходяща култура

Поддържане на конкурентно предимство : Отделите по човешки ресурси инвестират в развитието на уменията на строителните работници. Това води до създаването на висококвалифицирана и мотивирана работна сила, която стимулира растежа на строителните компании.

Повишаване на производителността: Високо ангажираната и мотивирана работна сила е също толкова продуктивна. Това допринася за навременното завършване на строителните проекти, като същевременно се поддържат стандартите за качество.

Приоритизиране на практиките за безопасност : Мениджърите по човешки ресурси играят ключова роля във въвеждането, прилагането и налагането на мерки и протоколи за безопасност. Те осигуряват редовно обучение по безопасност за работниците, като същевременно поддържат спазването на правилата за безопасност.

Управление и намаляване на рисковете: Мениджърите по човешки ресурси също така идентифицират и намаляват рисковете, свързани с травми, трудови спорове и спазване на нормативните изисквания. Това допълнително ниво на управление на риска защитава служителите и спестява време и пари на строителната компания.

Спазване на трудовото законодателство: Отделите по човешки ресурси гарантират спазването на трудовото законодателство по отношение на извънредния труд, минималната работна заплата и други нормативни и безопасни изисквания.

Като цяло, HR в строителството помага за изграждането на процъфтяваща работна среда за работниците на обекта и в офиса, като по този начин проправя пътя за дългосрочен успех.

Често срещани предизвикателства в областта на човешките ресурси в строителния сектор

Проучванията показват, че най-добрите служители могат да бъдат до 400% по-продуктивни от средностатистическите служители, особено в сложни роли. Това прави наемането на подходящите хора от решаващо значение във всяка индустрия, но в строителството то има още по-голямо влияние върху успеха и безопасността на проектите.

Ето някои конкретни предизвикателства в областта на човешките ресурси, с които се сблъскват строителните компании:

Недостиг на квалифицирани кадри: Едно от основните предизвикателства, забавящи растежа на строителния сектор, е нарастващият недостиг на квалифицирани кадри. Към това допринасят няколко фактора, сред които застаряващата работна сила, намаляващият брой млади хора, които се насочват към занаятчийски професии, и възприятието, че строителството вече не е доходна кариера. Това е особено често срещано в специализирани занаяти като дърводелство, водопроводни и електроинсталационни работи, за да споменем само някои от тях.

Застаряваща работна сила: Строителният сектор е изправен пред недостиг на таланти, тъй като много работници са на прага на пенсиониране, а няма достатъчно нови кадри, които да ги заменят. През последните 20 години броят на работниците на възраст 65 и повече години в САЩ е Строителният сектор е изправен пред недостиг на таланти, тъй като много работници са на прага на пенсиониране, а няма достатъчно нови кадри, които да ги заменят. През последните 20 години броят на работниците на възраст 65 и повече години в САЩ е нараснал с 117% , като същият ръст се наблюдава и при тези на възраст 75 и повече години. Това подчертава необходимостта от по-добро планиране на приемствеността и привличане на по-млади работници в сектора.

Нестабилност на работните места: Цикличният характер на строителния сектор, съчетан със сезонните колебания и несигурността на работата, води до нестабилност на работните места, което от своя страна води до висока текучество на персонала.

Високи нива на травматизъм и смъртност : Строителният сектор е свързан с много рискове за безопасността и високи нива на травматизъм и смъртност. Такъв риск остава дори ако отделът по човешки ресурси гарантира спазването на всички изисквания, тъй като квалифицираните работници биха предпочели по-безопасни възможности за работа.

Отдалечени местоположения на проекти: Някои строителни проекти могат да се намират в отдалечени райони, което затруднява привличането и задържането на таланти. Строителната компания би трябвало да осигури жилищни условия или да поеме тежестта на предизвикателствата, свързани с пътуването до работното място.

Културни различия и езикови бариери: Човешките ресурси в строителството трябва да се справят с културните различия и езиковите бариери, тъй като строителните екипи включват работници с различен произход

Управление на сложни проекти: Управлението на бюджетите за строителство, справянето с изискванията за ресурси, проследяването на кратките срокове и промените в обхвата правят строителните проекти трудни, което се отразява и на човешките ресурси.

Съпротива срещу промените: Строителният сектор традиционно е бавен в приемането на нови технологии. Въпреки че операциите постепенно възприемат иновациите, HR практиките все още изостават в пълното интегриране на тези напредъци.

Общи стратегии за управление на човешките ресурси за строителни компании

Независимо дали сте строителен проектен мениджър, който ръководи проектния си екип, или специализиран мениджър по човешки ресурси, който се занимава с ежедневните дейности, ви е необходим стратегически подход, който да отговаря на уникалните предизвикателства в бранша.

Ето някои ефективни HR стратегии, които строителните компании могат да вземат под внимание:

Набиране и назначаване на персонал

Ефективният процес на набиране на персонал, последван от гладко въвеждане в работата, помага за привличането и задържането на квалифицирани работници.

Ето как можете да привлечете и задържите интереса на най-добрите таланти и новоназначените служители:

Целенасочено набиране на персонал: Сътрудничество с професионални училища или синдикати, участие в събития, посещение на кариерни изложения или използване на борси за работа, специфични за строителния сектор, за целенасочено набиране на квалифицирани работници

Оценки на базата на умения: Излезте извън рамките на традиционните автобиографии и провеждайте оценки на базата на умения, за да филтрирате квалифицирани кандидати с подходящ опит и набор от умения.

Цялостно въвеждане в работата: Изгответе обширна програма за въвеждане в работата, която запознава новите служители с корпоративната култура, протоколите за безопасност, очакванията по проектите и всички други аспекти на работата във вашата строителна компания. Този подход помага за преодоляване на често срещаните Изгответе обширна програма за въвеждане в работата, която запознава новите служители с корпоративната култура, протоколите за безопасност, очакванията по проектите и всички други аспекти на работата във вашата строителна компания. Този подход помага за преодоляване на често срещаните предизвикателства при въвеждането в работата и гарантира, че новите служители се интегрират безпроблемно във вашата компания.

Обучение на служителите и развитие на уменията

Предвид наложителната нужда от таланти и квалифицирани кадри в строителния сектор, инвестирането в обучението и развитието на уменията на служителите е от решаващо значение за дългосрочната устойчивост.

Ето как отделите по човешки ресурси могат да се справят с този проблем:

Сътрудничество с технически училища: Сътрудничество със специализирани или технически училища или въвеждане на вътрешни програми за стаж, за да се предложи продължаващо обучение и подкрепа на следващото поколение квалифицирана работна ръка

Проследявайте и насърчавайте кръстосаното обучение: Проследявайте обучението на служителите и насърчавайте кръстосаното обучение между тях за подобряване и разширяване на уменията. Това ще спомогне за създаването на гъвкава работна сила, която може да запълни пропуските в уменията по време на сезонни колебания.

Задължителни програми за обучение: Направете програмите за обучение задължителни, за да насърчите култура на непрекъснато учене и усъвършенстване. Свържете тези програми за обучение и сертификати с възможности за кариерно развитие, за да ги стимулирате допълнително.

Ангажираност и задържане на служителите

Значимото ангажиране на служителите спомага за изграждането на силна фирмена култура, особено когато имате разнородни членове на екипа с различен произход.

В същото време това компенсира и проблема с високата текучество на персонала в строителния сектор. Проектните мениджъри или мениджърите по човешки ресурси могат да ги обединят, като използват стратегиите за задържане на служителите, посочени по-долу:

Насърчавайте отворената комуникация: Създайте среда на отворена комуникация между служителите, ръководството и отдела по човешки ресурси. Организирайте общи събрания или провеждайте анкети, за да съберете обратна връзка от служителите. Уверете се, че комуникацията ви се разпространява на езиците, с които вашите служители се чувстват най-удобно.

Въведете програми за признание: Стартирайте програма за признание и оценка, която публично признава и отбелязва усилията и постиженията на служителите – както големите, така и малките. Свържете ги с възможности за кариерно развитие.

Подкрепете баланса между работата и личния живот: Разработете стратегии, които предлагат здравословен баланс между работата и личния живот, като например гъвкави условия на работа на строителните обекти в зависимост от изискванията на строителния проект.

С ClickUp за строителни екипи можете безпроблемно да планирате, управлявате и проследявате проекти от начало до край, като гарантирате ефективно ангажиране и оптимизирани HR процеси на едно място. Това повишава общата ефективност на проекта и подобрява комуникацията и задържането на екипа в дългосрочен план.

Заплати и социални придобивки

Конкурентното възнаграждение и социалните придобивки са от решаващо значение за привличането и задържането на най-добрите кадри в строителния сектор. Това обаче изисква и балансиране на паричния поток.

Нека разгледаме някои стратегии, които могат да ви помогнат да постигнете перфектния баланс:

Анализирайте тенденциите в заплащането: Проучете текущите модели на заплащане и заплатите в регионалната строителна индустрия и намерете начини да направите конкурентно предложение, което да привлече квалифицирани кандидати.

Въведете стимули, базирани на резултатите: Разработете програми за стимулиране, базирани на резултатите, които награждават желани качества като спазване на правилата за безопасност, постигане на цели, по-висока производителност и др.

Включете допълнителни ползи: Вземете предвид допълнителни ползи, като дневни или пътни надбавки, за строителните работници, които пътуват до строителните обекти.

Безопасност на служителите и спазване на нормативните изисквания

Безопасността и спазването на правилата не могат да се третират като нещо второстепенно.

Независимо дали става въпрос за осигуряване на благосъстоянието на служителите или за спазване на трудовото законодателство, както е предписано от Администрацията за безопасност и здраве при работа (OSHA), отделът по човешки ресурси на строителните фирми може да демонстрира своята ангажираност чрез следните стратегии:

Инвестирайте в обучение по безопасност: Осигурете подходящо оборудване и инициативи за обучение по безопасност, за да насърчите култура на безопасност.

Създайте комитет по безопасност: Създайте Комитет по безопасност , състоящ се от служители от различни отдели, за да идентифицирате потенциалните опасности и да ги отстраните своевременно.

Провеждайте редовни одити: Извършвайте редовни одити за безопасност и внезапни инспекции на строителните обекти, за да гарантирате спазването на правилата за безопасност на служителите и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Сътрудничество със синдикатите

Строителството е една от най-синдикализираните индустрии в САЩ. Представителите на човешките ресурси в строителните компании трябва да притежават уменията да изграждат силни отношения на сътрудничество със синдикатите.

Ето някои HR стратегии за строителна компания, които ще ви помогнат да работите по-добре със синдикатите и да подобрите резултатите за всички:

Приемете справедливи процеси : Поддържайте колективните преговори справедливи и уважителни. Стремете се да намерите взаимно приемливи решения и да разработите стабилен механизъм за разрешаване на конфликти

Дайте приоритет на комуникацията: Създайте и поддържайте отворен канал за комуникация с представителите на синдикатите и поддържайте прозрачност на вашите решения и политики

Работете съвместно за постигане на общи цели: Сътрудничество с представителите на синдикатите за постигане на взаимно важни цели, като безопасност на служителите, справедливи политики за наемане и уволняване, удовлетвореност на служителите и др. Този подход насърчава по-справедлив процес и може да намали потенциалните спорове или недоволства.

Технологични решения

Технологията може да бъде липсващото звено, което свързва HR процесите, морала на служителите, ефективността на работното място, целенасочената комуникация и редица други аспекти в строителните компании.

Използвайте платформи за сътрудничество като ClickUp, за да планирате и изпълнявате HR стратегии за строителни компании

От софтуер за управление на строителни проекти до специализиран софтуер за управление на човешките ресурси – ето няколко начина да подобрите управлението на човешките ресурси с помощта на технологиите:

Използвайте софтуер за управление на човешките ресурси: Въведете софтуер за управление на човешките ресурси, за да оптимизирате процесите по набиране, назначаване, заплащане, отчитане на присъствието и управление на производителността. С подходящия инструмент дори един-единствен мениджър по човешките ресурси може да отговори на нуждите на голям, разпръснат екип.

Инвестирайте в комуникационни инструменти: Използвайте комуникационни инструменти, за да свържете работниците на място, дистанционните служители, офис персонала и HR персонала на една унифицирана платформа

Въведете инструменти за управление на проекти: Използвайте инструмент за управление на проекти, за да следите строителните проекти, да управлявате изискванията за работна ръка и ресурси и да подобрите цялостната ефективност на проектите.

Допълнителен съвет: Имате затруднения с цялостните HR процеси? Използвайте платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp, за да оптимизирате наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите с централизиран хъб и персонализирани изгледи за лесно управление.

Как да оптимизирате HR процесите в строителството

На пръв поглед може да изглежда, че строителните компании и HR отделите се нуждаят от различни инструменти, за да отговорят на разнообразните си нужди – специални системи за управление на проекти и отделни решения за управление на човешките ресурси. Въпреки че този подход е често срещан, той може да доведе до фрагментиран и тромав работен процес.

Ами ако можете да опростите този процес, като замените множество системи с едно единствено, интегрирано решение? Тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp е многофункционален, всеобхватен инструмент за продуктивност, достатъчно мощен, за да замести цялата ви технологична база (или поне част от нея).

Ето кратко описание на това как можете да използвате ClickUp като инструмент за вашата HR стратегия:

Опростете привличането и назначаването на таланти

ClickUp предлага няколко шаблона, които възпроизвеждат типичния процес на набиране на персонал. Персонализирайте ги, за да управлявате процеса на набиране на персонал, да проследявате кандидатурите, да планирате интервюта и да подбирате квалифицирани работници.

Управлявайте ефективно HR процесите с ClickUp за строителни компании

ClickUp Tasks улеснява набирането на персонал за строителния сектор, като създава списъци със задачи за обяви за работа, оценка на кандидати, планиране на интервюта и проверка на препоръки. Тази функция позволява проследяване в реално време и гарантира, че всеки етап от процеса на наемане е добре организиран и ефективно изпълнен, което прави наемането на изпълнители по-рационално и ефективно.

И това не е всичко – можете да създадете списък за въвеждане в работата (или, отново, да използвате съществуващ шаблон), за да се уверите, че новите служители имат приятно въвеждане в работата и се вписват в съответните си екипи.

Изтеглете този шаблон Поддържайте резерв от таланти и наемайте квалифицирани работници, като използвате шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp опростява процеса на привличане на таланти с редица функции, включително обяви за работа, проследяване на кандидати, карти за оценка на интервюта и формуляри за кандидатстване за работа. Това ви позволява да оптимизирате процесите по набиране и назначаване на персонал, като ги направите по-ефективни и организирани.

По този начин ви помага да:

Лесно създавайте и управлявайте обяви за работа

Следете статуса и напредъка на кандидатурите

Използвайте карти за оценка за последователни оценки

Въведете контролни списъци за гладка интеграция на новите служители

Оптимизирайте целия процес на наемане от начало до край

По същия начин, с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp, можете да съгласувате екипа си с структуриран и ефективен процес за въвеждане на нови служители.

Дайте приоритет на непрекъснатото обучение и развитие

Непрекъснатото обучение и развитие са от съществено значение за поддържане на актуалните знания на служителите относно стандартите в бранша и подобряване на техните умения.

ClickUp Docs ви позволява да създавате и управлявате подробни, визуално привлекателни документи и уикита. За HR в строителството, той е особено ефективен при организирането на SOP, актуализирането на политиките и съхранението на важни документи на едно място. Интеграцията му с Google Drive допълнително опростява управлението и споделянето на документи.

Създавайте и управлявайте обучителни материали без усилие с ClickUp Docs

В строителния си бизнес можете да ги използвате, за да:

Създайте и организирайте съдържание за обучение и центрове за знания

Актуализирайте материалите ефективно

Интегрирайте обучението в работните процеси

Освен това, ClickUp Form View подобрява оценките след обучението, като ефективно записва отговорите и разпределя задачите. То ви помага да създавате персонализирани и лесни за попълване формуляри, които се свързват директно с проследими задачи за бързо действие и оптимизирано проследяване.

Това гарантира, че обратната връзка се разглежда незабавно, което позволява ефективни корекции в програмите за обучение и навременни последващи действия.

Създавайте динамични и персонализирани анкети без усилие с ClickUp Form View

Фокусирайте се върху ангажираността и комуникацията на служителите

В строителния сектор, където екипите често са разпръснати по различни обекти, мобилното приложение на ClickUp подобрява ангажираността и комуникацията на служителите. То позволява на членовете на екипа да поддържат връзка, да получават актуализации в реално време и да имат достъп до важни документи отвсякъде, като по този начин се гарантира, че всички са синхронизирани и мотивирани.

Подобрете комуникацията в екипа без усилие с ClickUp Chat View

С ClickUp Chat View можете да развиете култура на открита и прозрачна комуникация в екипа си. Той предлага вградена функция за чат, която позволява на членовете на екипа да комуникират и да си сътрудничат в реално време, независимо от местоположението им.

Освен това, с функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp можете да се уверите, че коментарите, които изискват действие, се присвояват на подходящите членове на екипа, като по този начин се предотвратява пропускането на важни задачи.

В строителния сектор това може значително да подобри координацията между отдалечените и местните екипи, като гарантира, че комуникацията остава ясна и убедителна.

Изтеглете този шаблон Изпитайте безпроблемни процеси на въвеждане в работата и задълбочени прегледи на представянето с помощта на шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp.

С шаблона за ангажираност на служителите на ClickUp можете да оптимизирате и подобрите всеки аспект от управлението на служителите. Този шаблон обхваща всичко – от подробни профили на служителите и безпроблемно въвеждане в работата до задълбочени прегледи на представянето и ангажиращи проучвания.

Това ви позволява да:

Създайте и поддържайте подробни профили за всеки член на екипа

Въведете гладки процеси за въвеждане на нови служители

Използвайте структурирани прегледи, за да оцените и подобрите представянето на служителите

Събирайте обратна връзка и идеи, за да повишите ангажираността на екипа

Създайте проактивна и ангажираща работна среда

Усъвършенствайте управлението на отдалечената работна сила

Отдалечените екипи изискват ефективна координация и комуникация, за да се гарантира непрекъснатостта на проекта, спазването на стандартите за безопасност и навременното изпълнение на задачите.

Оптимизирането на HR процесите за дистанционните работници помага да се преодолее разликата между персонала на място и извън мястото на работа, като се гарантира, че всички са съгласувани с целите на компанията и изискванията на проекта.

Сътрудничество с отдалечени екипи и обмен на идеи на ClickUp Whiteboards

С ClickUp Whiteboards става лесно да обменяте идеи, да планирате и да работите заедно, дори когато членовете на екипа са на различни места. Можете да го използвате, за да поддържате връзка и ангажираност между всички, като гарантирате ефективно сътрудничество между отдалечени и локални екипи.

Функциите за проследяване на времето по проекти на ClickUp, включително безплатно разширение за Chrome за проследяване на времето в различни прозорци, са идеални за строителния сектор. Уникалният изглед „Работна натовареност“ предоставя изчерпателен преглед на планираните задачи на всеки член на екипа на седмична или месечна база. Това помага за управлението на графиците по проектите, балансирането на работната натовареност и гарантирането, че всички членове на екипа са съгласувани с целите на проекта.

Идентифицирайте капацитета и разпределяйте ресурсите ефективно, за да предотвратите прекомерното или недостатъчното им използване с помощта на изгледа „Работна натовареност“ на ClickUp.

Освен това, интеграцията на ClickUp с Zoom добавя ниво на сътрудничество, което ви позволява да провеждате срещи директно в платформата. Това е особено полезно в строителството за координиране между различни обекти и осигуряване на ясна комуникация в реално време между членовете на екипа.

От друга страна, ClickUp Brain използва изкуствен интелект, за да прогнозира нуждите от работна ръка, което ви позволява да вземате информирани решения и да планирате ефективно ресурсите.

Освен това можете да интегрирате ClickUp с различни инструменти ( над 1000! ) за безпроблемна цифрова екосистема. Независимо как го използвате, ClickUp със сигурност ще подобри ефективността и ще укрепи комуникацията и сътрудничеството. Той увеличава вашите възможности да преодолеете предизвикателствата, свързани с човешките ресурси в строителния бизнес.

Оптимизирайте вашите HR стратегии с ClickUp

Ефективното управление на човешките ресурси може да бъде факторът, който отличава високопроизводителните строителни компании от посредствените.

Посочените по-горе HR стратегии са отлична отправна точка за строителните компании, за да се справят с често срещаните предизвикателства, да поддържат силна и ангажирана работна сила и да подобрят общата си производителност.

В строителния сектор отделът по човешки ресурси влияе върху растежа и устойчивостта на организацията, като прогнозира нуждите от работна ръка, назначава нови служители и подпомага професионалното развитие.

Комплексният набор от инструменти на ClickUp е проектиран да подобри HR процесите чрез автоматизирано управление на задачите и интеграция с други инструменти. Той дава възможност на строителните компании да увеличат ефективността си, да подобрят комуникацията и да постигнат дългосрочен успех.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp и променете вашите HR операции още днес!