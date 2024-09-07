Как да наемете международни служители: Практическо ръководство за професионалисти в областта на подбора на персонал

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави общи съвети и най-добри практики за наемането на международни служители. Тя не е предназначена да замести професионалните правни или финансови съвети.

Знаете ли, че Google има над 100 000 служители извън САЩ? Но защо технологична компания, базирана в Калифорния, би искала да наеме глобален екип от международни служители?

Ето защо: глобалният екип им помага да получат достъп до по-голям и по-богат резерв от таланти, осигурява конкурентно предимство, въвежда нови перспективи и култури, позволява навлизане на неизползвани международни пазари и помага за подобряване на производителността с екипи, които работят денонощно.

С голяма разлика в часовите зони, те поемат точно оттам, където сте спрели. Както можете да си представите, това означава, че вашата организация може да работи два пъти по-бързо, за да завърши проектите.

Глобалното присъствие е едно от многото предимства на наемането на работници на международно ниво.

Освен това, наемането на чуждестранни работници помага на 86% от малките и средни предприятия да управляват разходите си и да запълват свободни работни места. Тази стратегия помага и на 58% от малките и средни предприятия, които се борят с недостиг на квалифицирани кадри.

В тази статия ще обсъдим защо трябва да наемате международни работници, различните канали за набиране на персонал и как можете да опростите този процес с помощта на инструмента за управление на проекти ClickUp.

Защо да наемете международен служител?

Американският автор Джим Колинс някога е казал: „Хората не са най-важният ви актив. Най-важни са подходящите хора.“

Ето четири причини, поради които работодателите търсят да наемат „подходящите“ дистанционни служители отвъд границите:

1. По-голямо разнообразие, по-добри резултати

Разнообразието се превърна в модна дума в цялата индустрия, но то е много повече от това.

Проучване на McKinsey от 2020 г. установи, че компаниите, които са лидери в етническото и културно разнообразие, превъзхождат конкурентите си с 36% по отношение на рентабилността.

Причината е проста. По-широк избор от таланти, свежи идеи и специализирани умения. Това също помага на служителите и новоназначените да гледат благосклонно на компаниите, които са по-ангажирани с разнообразието, равнопоставеността и включването (DEI).

Естествено, служителите избират компании с прогресивна DEI. Не е ли това печеливша ситуация както за служителите, така и за компаниите?

2. Дистанционните чуждестранни служители повишават производителността на организацията

Естествено е, че когато наемате чуждестранни работници, това увеличава производителността на служителите във всички часови зони по света и спомага за задържането им, особено ако работното ви място е предимно дистанционно.

С толкова много на карта, много малки и средни предприятия търсят начини да превърнат независимите чуждестранни изпълнители в чуждестранни служители на пълен работен ден, за да се възползват от тази огромна възможност.

Знаете ли, че: Глобалната временна работна сила е генерирала 171,5 трилиона долара през 2021 г. и се очаква да достигне 465,2 трилиона долара до 2031 г. 2. Глобалното наемане на служители отваря врати за нови таланти.

Като преминават отвъд националните граници, за да наемат чуждестранни работници, компаниите получават достъп до по-широк кръг от квалифицирани чуждестранни служители.

3. Разширявайте се по-бързо с чуждестранни работници

Бизнесът винаги е в търсене на нови региони, в които да разшири своята дейност.

Преместването на съществуващи служители в тези нови локации обаче може да бъде неприятно. За тях наемането на чуждестранни служители е идеалното решение, тъй като позволява на компаниите да получат местно предимство в тези региони.

Процесът на наемане на международни служители

Ако сте убедени в предимствата на наемането на международни служители, сега нека разберем „как“.

С толкова много борси за работа, портали, географски региони и вероятно хиляди идеални кандидати, от които да избирате – какъв е най-добрият възможен начин да наемете глобални таланти?

Ето няколко стъпки, които можете да следвате:

Стъпка 1: Изгответе подробно описание на длъжността

Най-важната част от наемането на международни служители е да знаете кого търсите. По-добрите описания на длъжността водят до положителни отговори от 75% от кандидатите.

Когато става въпрос за международни обяви за работа, малко проучване може да ви бъде от голяма полза. Проверете как други местни или международни компании във вашата индустрия изготвят своите обяви за работа (за малко вдъхновение).

Не забравяйте да определите изрично необходимите квалификации, умения и опит.

След това ще се фокусира върху културната адаптивност, езиковите умения и уменията за междукултурно сътрудничество.

След като определите профила на идеалния кандидат, трябва да решите от коя международна локация (или локации) искате да наемете чуждестранен служител.

💡Съвет от професионалист: Преди да се впуснете в конкретни чужди държави, задайте си следния въпрос: Каква е толерантността на вашата компания към разликите в часовите зони?

Какви конкретни умения или опит търсите?

Какъв е вашият бюджет за заплати и социални придобивки?

Има ли конкретни индустрии или сектори, към които искате да се насочите?

Няколко други неща, които трябва да имате предвид, са местните трудови закони, разрешенията за работа и визовите разпоредби, за да се гарантира спазването на законите. За целта можете да използвате ресурси като доклада „Къде да наемете“ на Remote.

Стъпка 3: Международните канали за набиране на персонал могат да бъдат от полза

Глобалните борси за работа често са чудесно място, от което да започнете процеса на международно набиране на персонал. Те ви помагат да филтрирате международните кандидати въз основа на индустрията и професионалните мрежи, така че да можете да достигнете до глобален резерв от таланти.

Сътрудничеството с агенции за подбор на персонал, специализирани в международното наемане, също може значително да подобри процеса на наемане.

Ако планирате да работите с международна агенция за подбор на персонал, изберете я въз основа на два фактора:

Вашата индустрия

Страната, в която бихте искали да наемете служители

Например: Агенциите за подбор на персонал, специализирани в ИТ служители от Индия, могат да ви помогнат да наемете най-добрите местни таланти в ИТ индустрията там, в сравнение с агенция, която набира кандидати от различни индустрии в световен мащаб.

Как да разберете, че сте наели подходящия човек?

Няма един лесен отговор, но много HR специалисти по подбор на персонал ще ви кажат, че езикът на тялото и увереността на кандидата са добри показатели за това дали той е подходящ за позицията.

Това не може да се прецени чрез имейли или текстови съобщения. А видео интервю? Макар да не е толкова добро, колкото интервюто лице в лице, то е най-близката алтернатива.

Особено след като започнете процеса на интервюта, видеоразговорите могат да ви помогнат да имитирате средата на личните взаимодействия.

🧠 Знаете ли, че: Статистиките показват, че видео технологията се използва от поне 60% от мениджърите по наемане на персонал и специалистите по подбор на кадри. Проучване сред 506 компании разкри, че 47% използват видео интервюта, за да съкратят срока за наемане, а 22% биха го взели под внимание за интервюиране на кандидати, които не са местни.

Разбиране на разходите и правните аспекти на наемането на международни служители

След като разгледахме процеса на наемане на международни служители, е време да преминем към най-важната (и сложна) част от нашата дискусия – разходите и правните аспекти, свързани с международното наемане.

Заплатите зависят от страната на служителя.

Въпросът е следният: софтуерен инженер в Сан Франциско може да има по-висока заплата от такъв в Манила, Филипините, поради по-високите разходи за живот в САЩ. Това прави важно за работодателите да предлагат конкурентни пакети за възнаграждение, за да привличат и задържат местни таланти.

Когато наемате международни служители, обаче, трябва да коригирате заплатата в зависимост от разходите за живот в страната на служителя. Този подход гарантира справедливост и поддържа покупателната способност на чуждестранните служители в различни региони.

Ролята на работните разрешения и визите при наемането на международни служители

В Европейския съюз синята карта е обичайно разрешение за работа за висококвалифицирани граждани извън ЕС, докато визата H-1B е широко разпространена в Съединените щати за специализирани работници.

Ако все още не сте запознати с необходимите работни разрешения и визи, е важно да се консултирате и да сътрудничите с имиграционни специалисти или правни експерти, преди да вземете решение за международен план за наемане на служители.

🧠 Не забравяйте: Изискванията варират значително в зависимост от страната и като работодател трябва винаги да гарантирате спазването на изискванията в процеса на наемане.

Глобалните решения за изчисляване на заплатите могат да опростят управлението на заплатите

Добре, приключихте с интервютата, избрахте кандидатите и определихте структурата на заплатите им, но сега сте затруднени с следващия въпрос.

Как плащате на международните си служители?

Управлението на заплатите и данъците върху доходите на глобалната работна сила често може да бъде значително предизвикателство за компаниите. Това се дължи на разликите в международните закони за заетостта и данъчните разпоредби в различните страни.

Решението може да бъде толкова просто, колкото да използвате глобален доставчик на услуги за изчисляване на заплати, който да управлява заплатите ви в различни страни. Проучете внимателно и обмислете да си партнирате с глобален доставчик на решения за изчисляване на заплати, който може да ви гарантира спазването на местните разпоредби и е специалист в данъчните закони на всяка страна. Решения като Deel и Papaya Payroll са отлични за управление на глобални ведомости за заплати.

Правни изисквания: сертифициране на труда и спазване на данъчното законодателство

Наемането на чуждестранни работници е свързано със значителни правни отговорности.

Например: Компаниите трябва внимателно да се ориентират в процесите на сертифициране на работната сила, като програмата PERM на Министерството на труда на САЩ, за да се уверят, че не отнемат работни места от квалифицирани американски работници.

Нека не забравяме и данъчните закони, които могат да се различават от страна в страна. Това означава, че страната на вашия международен служител вероятно има различни данъчни правила от вашата страна.

И тук отново, наемете или ползвайте услугите на надежден юрист или адвокатска кантора, за да сте сигурни, че всичко, което правите, е напълно законно.

Сътрудничеството с официален работодател (EOR) може да промени изцяло ситуацията във вашата компания, тъй като той ще се заеме с всички данъчни декларации и административни задачи.

Това може да помогне на вас и вашите международни служители да се съсредоточите върху това, което е важно за вас – да си свършите работата!

Разбиране на трудовото законодателство

Когато наемате служители, за да изградите глобален екип, искате да сте сигурни, че им осигурявате справедливо работно място.

А какво разбираме под „справедливо работно място“?

Всяка страна е различна. Затова местните трудови закони, правилата за минималната работна заплата, работното време и начинът, по който чужденците ползват социалните придобивки, варират.

Например, в Европа има Директива за работното време, която изисква 11 часа непрекъсната почивка на всеки 24 часа. Междувременно японската култура следва по-строги трудови закони.

За да сте сигурни, че спазвате най-актуалните версии на нормативните актове, отново се консултирайте с експерт. Консултирайте се с юридически специалисти, които редовно преглеждат местните и чуждестранните закони за сертифициране на труда.

Прочетете също: Ключови показатели за ефективност в областта на човешките ресурси – 10 ключови показатели за ефективност в областта на човешките ресурси и примери

Справяне с предизвикателствата при наемането на международни служители

Наемането на международни служители може да бъде сравнително лесен процес за вас, ако следвате стъпките правилно, но може да има и някои предизвикателства.

Повечето от тях са договорни и правни предизвикателства, които могат да бъдат решени чрез наемането на опитен имиграционен адвокат или наемането на правен консултант. Нека ги разгледаме и видим как можем да се справим с предизвикателствата.

Риск от неправилна класификация

Рискът от неправилна класификация възниква, когато чуждестранните служители са неправилно класифицирани като независими изпълнители.

Последиците са пагубни – неправилно класифицираните служители може да се наложи да платят значителни глоби и санкции, а в тежки случаи могат да загубят лиценза си за работа в страната.

Тази неправилна класификация може да възникне поради укриване на данъци, съкращаване на разходите за социални придобивки на чуждестранните служители или неразбиране на различните трудови и данъчни закони.

Например, в Съединените щати данъчната служба налага санкции на работодатели, които неправилно класифицират работниците си, а разходите за неспазване на изискванията могат да бъдат значителни, често надхвърлящи десетки хиляди долари.

Как да се ориентирате в това: За да избегнат тези рискове, компаниите могат да работят с официален работодател (EOR), който разбира местните регулации и може да помогне за осигуряване на съответствие с глобалните правила за заплащане и местните трудови регулации.

Риск от постоянен обект

Постоянното представителство (PE) е малко технически термин, затова нека го разберем с един пример.

Да предположим, че сте наели международни служители от Дубай. Вие нямате физически офис в Дубай, така че вашите служители живеят и работят от домовете си. Ако обаче правителството на Дубай установи, че тези служители работят за вашата компания от значителен период от време, това може да доведе до получаване на статут на постоянен обект (PE).

Как това може да навреди на вашата организация? Рискът от PE може да доведе до двойно данъчно облагане, при което компанията се облага с данък както в родната си страна, така и в чуждата страна, в която оперира.

Развитието на дистанционната работа накара правителствата да бъдат по-бдителни по отношение на прилагането на регулациите за постоянното представителство. Например, в Германия наличието на дистанционен работник понякога може да създаде постоянното представителство, което прави компанията обект на местни корпоративни данъчни ставки, които могат да достигнат до 30%.

Как да се ориентирате в това: За да намалите този риск, консултирайте се с експерти по местното данъчно законодателство. Едновременно с това работете с юридическо лице или професионална организация на работодатели (PEO).

Рискове, свързани с интелектуалната собственост

Ето защо трябва да бъдете внимателни по отношение на интелектуалната собственост (ИС): тя може да ви струва много пари.

Колко струва? Патентните спорове могат да ви струват между 2,3 и 4 милиона долара (или повече!).

Защитата на интелектуалната собственост (ИС) е от решаващо значение при наемането на международни служители, тъй като законите за ИС се различават значително в различните страни. Без подходящи споразумения местните служители могат да предявят претенции за права върху ИС.

Например, в Китай кражбата на интелектуална собственост е сериозен проблем, като според доклад от 2019 г. тя струва на американската икономика между 225 и 600 милиарда долара годишно.

Как да се ориентирате в това: За да защитят интелектуалната си собственост, компаниите трябва да включат специални клаузи в трудовите договори, в които ясно да се очертава собствеността върху интелектуалната собственост. Особено внимателни трябва да бъдат отрасли като технологиите, финансите и производството.

Преодоляване на пречките при преместването и изискванията за пребиваване

Всяка страна има свои собствени правила по отношение на преместването.

Например: във Великобритания, за да получите виза от тип Tier 2 (обща), трябва да отговаряте на определени изисквания за заплата и да докажете, че длъжността не може да бъде запълнена от местен работник.

Как да се ориентирате в това: Предоставете изчерпателни пакети за преместване, които включват помощ при кандидатстване за виза, намиране на жилище и настаняване в новата среда. Можете също да си сътрудничите със специалисти по преместване и юридически лица, запознати с местното трудово законодателство, за да сте сигурни, че действате в съответствие със закона.

Най-добри практики и стратегии за успешно наемане на международни служители

Сега, когато имаме добра представа за всички процеси и стъпки за успешно наемане на международни служители, нека бързо да разгледаме някои от най-добрите практики.

Опция Предимства Недостатъци Открийте местно юридическо лице или наемете чуждестранно дъщерно дружество (а). Установява ангажирано местно присъствие (б). Изгражда доверие в местната бизнес общност (в). Повишава познаваемостта на марката (г). Осигурява международен опит за настоящия персонал (а). Изисква значителни капиталови инвестиции (б). Отнема много време за настройка (в). Включва многобройни административни задачи (г). Високи текущи оперативни разходи Съвместно наемане с професионална организация за наемане на персонал (PEO) (а). Оптимизира управлението на човешките ресурси (б). Осигурява достъп до изчерпателни социални придобивки за чуждестранни служители, работещи дистанционно (в). Гарантира местна експертиза и съответствие с нормативните изисквания (а). Може да бъде скъпо за по-големи организации (б). Споделената отговорност означава по-малко контрол върху решенията на HR и мениджмънта Използвайте работодател по документи (EOR) (а). Позволява ефективно назначаване на чуждестранни работници (б). Улеснява по-бързото навлизане на пазара и изпълнението на проекти (в). Намалява оперативните разходи и административната сложност (г). Гарантира спазването на местните закони за заетостта (а). Качеството на услугата варира; изисква избор на реномиран EOR Наемете независим изпълнител (а). Осигурява гъвкавост (б). Осигурява достъп до специализирани умения и опит (в). Икономически ефективно, тъй като плащате само за предоставените услуги (а). Ограничена дългосрочна ангажираност и лоялност (б). Възможни правни и данъчни усложнения (в). По-малко пряк контрол върху работния процес и графика

Помислете за вашата глобална стратегия за възнаграждения

За вашия бизнес е от жизненоважно значение да измислите и разработите глобална стратегия за възнаграждения.

Това включва управлението на преки финансови плащания като заплати, бонуси и надбавки. То включва също така управлението на непреки финансови ползи като здравна и животозастраховка, платен отпуск и др.

При изготвянето на вашата глобална стратегия за възнаграждения може да ви е от полза да имате предвид тези съвети. Редовно преглеждайте и коригирайте глобалната си стратегия за възнаграждения, за да сте в крак с международните регулации и очакванията на служителите.

Запознайте се с международните правила за съответствие, за да определите параметрите за плащане.

Не забравяйте да отчетете колебанията в обменния курс при плащанията си.

Планирайте цялата комуникация, свързана с възнагражденията, така че да бъде ясна, конкретна и уместна.

Ролята на ClickUp в улесняването на международното наемане на служители

Може би не го очаквате, но най-трудната част от наемането на международни служители е да следите процеса.

Ето защо нашите колеги от отдел „Човешки ресурси“ залагат на софтуер за управление на таланти като ClickUp, който им помага да проследяват всяка стъпка от процеса на набиране на персонал и много други неща!

Ето пет начина, по които ClickUp опростява международното наемане на служители:

Проследявайте напредъка на кандидатите и управлявайте различните етапи на интервюто

Интеграция на система за проследяване на кандидатури (ATS) : Лесно интегрирайте ClickUp с ATS, за да проследявате напредъка на кандидатите от кандидатстването до наемането.

Потребителски полета : ClickUp позволява на специалистите по подбор на персонал да управляват етапите на интервюто, контактната информация на чуждестранните работници, крайните срокове и др.

Управление на кандидатите: Използва задачи, за да преминават кандидатите през различните етапи на процеса на набиране на персонал чрез визуално представяне на техния статус.

Управление на проекти

Функцията за прогрес на задачите в ClickUp ви позволява да персонализирате работния си процес

Разпределяне и проследяване на задачите : Разпределя конкретни задачи по набирането на персонал на членовете на екипа, като гарантира яснота и отчетност.

Автоматизация : Автоматично разпределя задачи, задейства актуализации на статуса и променя приоритетите, за да поддържа процеса на набиране на персонал в правилната посока.

Управление на времето: Проследява натовареността на екипа, като използва приблизителни оценки за времето и инструмент за отчитане на времето, за да измерва ефективно производителността.

Планиране и координиране на интервюта

Планирайте по-добре процеса на набиране на персонал с календара и напомнянията на ClickUp

Календар : Планира задачи и ги синхронизира с външни календари в различни часови зони, за да се избегне двойно записване.

Автоматични напомняния: Изпраща автоматични напомняния както на интервюиращите, така и на кандидатите, което го прави много ефективен : Изпраща автоматични напомняния както на интервюиращите, така и на кандидатите, което го прави много ефективен инструмент за набиране на персонал , намаляващ броя на лицата, които не се явяват на интервю.

Сътрудничество в екипа и обратна връзка

Водете разговори в реално време с членовете на екипа с ClickUp Chat View

Коментари и прикачени файлове към задачите : Сътрудничество с членовете на екипа, коментари към задачите и прикачени файлове с документи, като автобиографии и бележки от интервюта.

Събиране на обратна връзка: Събирайте обратна връзка от интервюиращите и мениджърите по наемането в рамките на задачата, което опростява процеса на вземане на решения.

Шаблони и персонализиране

Процедури за интервю

Изтеглете този шаблон Спестете време, като използвате практичния шаблон за стандартна оперативна процедура за интервюта на ClickUp.

Шаблони : Запазете папки или списъци като шаблони, например : Запазете папки или списъци като шаблони, например шаблони за назначаване на нови служители шаблони за ATS , за да ги използвате отново, като по този начин гарантирате последователна структура на задачите по набирането на персонал.

Потребителски полета и описания на задачите : Персонализирайте полетата за задачите, за да управлявате различни аспекти на процеса на наемане, като например карти за оценка на интервюто и оценки на кандидатите.

Организация на задачите : Поставете задача за всеки кандидат в подходящия списък, попълнете съответните полета и прикачете приложенията.

Стандартизирана оценка: Използвайте : Използвайте шаблон за оценка на интервюто , за да поддържате единен стандарт за оценка за всички кандидати и позиции.

Бонус: Ето някои безплатни шаблони за човешки ресурси, които се използват от екипите за управление на таланти по целия свят.

Дистанционно въвеждане в работата

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дистанционно въвеждане в работата е най-доброто ръководство за гладко наемане на служители.

Първо, шаблона ClickUp Remote Onboarding. Той служи и като софтуер за въвеждане, който ви помага да проследявате целия процес на набиране на персонал от първия ден и съдържа много полезни функции, като например:

Персонализиран списък с задачи

Красиви визуални времеви линии

Супер лесни инструменти за сътрудничество, които могат да ви помогнат да включите други лица, вземащи решения

Всичко това и още много други неща правят ClickUp лесен за използване софтуер за набиране на персонал, който е идеален за екипи от всякакъв размер.

Набиране и наемане на персонал

Изтеглете този шаблон Организирайте процеса си по привличане на таланти с шаблона „Набиране и наемане на персонал“.

Наемането включва цяла поредица от стъпки. Ако ви е трудно да следите всички стъпки, не сте сами.

Не е тайна, че мениджърите по човешки ресурси мразят да използват множество приложения, за да проследяват напредъка на кандидатите – това е тромаво и сложно. За тях (и вероятно за вас) шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp ще работи като сън.

Изтеглете този шаблон Опростете процеса на набиране на таланти с шаблона „Наемане на кандидати“.

Имате затруднения с управлението на кандидатите?

След това опитайте шаблона „Наемане на кандидати“ на ClickUp. Това е готов за употреба, напълно персонализируем работен пространство, който предлага множество функции за всички ваши нужди, свързани с наемането на персонал.

Ако обаче току-що сте започнали и се нуждаете от нещо по-просто, тогава по-добре опитайте списъка за наемане на служители на ClickUp. Той е подходящ за начинаещи и предлага достатъчно възможности за персонализиране, за да ви помогне да преминете лесно през основните процеси по наемането.

Наемайте по-добре с ClickUp

Независимо дали става въпрос за наемане на международни или местни служители, мениджърите по човешки ресурси имат много роли, които да изпълняват. От изготвянето на длъжностни характеристики до провеждането на интервюта, избора на кандидати и писането на безкрайни вериги от имейли – това може да изглежда безкрайно.

Кандидатите също се сблъскват с неидеални процеси на наемане. 54% от кандидатите се отказват от процеса на наемане по средата поради лоша комуникация от страна на мениджъра по наемането. Това може да бъде особено трудно за компании, които търсят да наемат глобални таланти.

Но има начин да се избегне това.

Софтуерът за управление на проекти като ClickUp може да се окаже безценен в процеса на наемане. Екипите по човешки ресурси го използват, за да проследяват кандидатите, да управляват крайните срокове, да планират интервюта и да си сътрудничат с други лица, вземащи решения.

Освен това, с ClickUp Brain те получават AI-базирани анализи, които им позволяват да създават подробни отчети и анализи, което води до по-добри решения, основани на данни. Готови ли сте да промените начина, по който наемате таланти? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и изживейте бъдещето на набирането на персонал.