Безплатни шаблони за предизвикателството „75 Hard“

Ако сте фитнес ентусиаст или искате да подобрите значително начина си на живот, програмата 75 Hard е строга програма за дисциплина и решителност.

И макар 75 Hard Challenge да не е лесно, с подходящите инструменти можете да го преодолеете. Събрахме няколко шаблона за 75 Hard, които ще ви помогнат да постигнете значителен напредък в пътуването си към промяна в начина на живот.

С тези шаблони можете да поддържате организация, да следите напредъка си и да се уверите, че изпълнявате всяка от ежедневните задачи на програмата.

Какво представляват шаблоните 75 Hard?

Шаблоните 75 Hard са организационни инструменти, предназначени да помогнат на хората да управляват и проследяват напредъка си по време на предизвикателството 75 Hard.

Предизвикателството „75 Hard“ включва изпълнението на ежедневни задачи, свързани със здравето и благосъстоянието, без отклонения в продължение на 75 последователни дни. То се счита за „преобразуващо предизвикателство за психическа издръжливост“, което оказва положително влияние върху самочувствието ви.

Тези задачи обикновено включват две 45-минутни тренировки (едната трябва да е на открито), изпиване на 4 литра вода, прочитане на 10 страници от нехудожествена книга, спазване на диета и правене на снимка на напредъка.

Шаблоните 75 Hard работят като всеки ефективен шаблон за проследяване на навици, като предоставят структуриран формат за регистриране на тези дейности, настройване на напомняния и визуализиране на напредъка.

Какво прави един добър шаблон за 75 Hard?

Един добър шаблон за 75 Hard трябва да бъде:

Изчерпателни : Обхващат всички съществени елементи на предизвикателството: тренировки, диета, прием на вода, четене и снимки на напредъка, за да ви помогнат да отслабнете, ако това е вашата цел.

Гъвкави : Позволяват персонализиране според индивидуалните нужди и предпочитания. Трябва също да проследяват визуалния напредък, за да мотивират потребителите през 75-дневното предизвикателство. Макар че много високо успешни личности и организации следват строги графици и режими, повечето биха искали да адаптират подхода си специално към своите цели.

Мотивационни : Включват място за размисли, поставяне на цели и проследяване на напредъка и ви помагат да останете отговорни.

Прости и ясни: Лесни за разбиране и използване, дори за тези, които са нови в воденето на дневник или проследяването. Трябва да включват раздели за записване на всяка от ежедневните задачи, настройка на напомняния, проследяване на приема на вода, записване на снимки на напредъка и отбелязване на евентуални отклонения.

Визуално привлекателни: Вашият шаблон за 75 Hard трябва да насърчава последователното му използване.

Ето няколко примера за личности и организации, известни с дисциплинирания си начин на живот и високите си постижения, които може би са включили елементи, подобни на предизвикателството „75 Hard“:

Военните и специалните сили преминават през интензивни тренировъчни програми, за да изтласкат хората до границите на възможностите им. Резултатът е подобрено физическо и психическо здраве и умения за работа в екип.

Спортистите често следват строги тренировъчни програми , включващи физически натоварвания, психическо здраве и концентрация, както и диетични ограничения. Въпреки че се различават по някои детайли, тези режими споделят интензивността и дисциплината на 75 Hard. Резултатите включват физическа подготовка, психическа издръжливост и цялостно атлетично и личностно развитие.

Успешните бизнес мениджъри и предприемачи следват дисциплинирани рутинни навици, включващи ранно ставане, упражнения, хранене и непрекъснато учене, за да увеличат производителността си, да се фокусират и да подобрят уменията си за вземане на решения.

Безплатни шаблони за 75 Hard

Ето няколко лесни за употреба шаблона, които могат да ви помогнат да започнете с 75 Hard Challenge:

1. Шаблон за предизвикателството „75 Hard Wellness Challenge“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Придържайте се към 75-дневното предизвикателство с шаблона ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Шаблонът ClickUp 75 Hard Wellness Challenge е задължителен за вашето 75 Hard пътуване. Този шаблон ви позволява да организирате всички аспекти на предизвикателството на едно място.

Например: Можете да създадете задача с име „Изпийте 4 литра вода“ и да зададете ежедневно повтарящо се напомняне в шаблона си за 75 Hard. Можете дори да използвате функцията за проследяване на времето, за да следите приема на вода през деня.

Платформата ClickUp ви позволява да документирате пътуването си с бележки и снимки; можете дори да споделите напредъка си с приятели, които също изпълняват предизвикателството.

💡Бързи съвети:

Разделете задачите си на конкретни времеви интервали в началото на всеки ден. Например, планирайте първата си тренировка сутрин, а втората – вечер.

Използвайте функцията за напомняне, за да зададете аларми за ключови дейности, като пиене на вода на редовни интервали и време за четене.

Използвайте секцията с бележки, за да отразите ежедневния си опит. Това може да бъде мотивационен инструмент и да ви помогне да разпознаете модели или предизвикателства .

Редовно проверявайте инструментите за визуален прогрес, за да останете мотивирани, като виждате напредъка си.

2. Шаблон за дневник за упражнения на ClickUp

Изтеглете този шаблон Записвайте всяка тренировка с подробни бележки, като използвате шаблона за тренировъчен дневник на ClickUp.

Шаблонът за тренировъчен дневник на ClickUp ви помага да записвате подробностите за двете си ежедневни тренировки, включително вида упражнения, продължителността и интензивността.

Този шаблон ви позволява да:

Записвайте всяка тренировка с подробни бележки, за да следите напредъка си.

Бързо намирайте конкретни упражнения , използвано оборудване и други подробности.

Проследявайте различни показатели като серии, повторения, продължителност и вдигнато тегло.

Например, запишете тренировката си на открито като „Тичане“, продължителност „45 минути“, интензивност „умерена“ и добавете бележка за метеорологичните условия.

Като водите подробен дневник на упражненията, можете да сте сигурни, че отговаряте на физическите изисквания на 75 Hard Challenge и да следите напредъка си във физическата форма с течение на времето.

💡Бързи съвети:

Адаптирайте дневника, за да отговаря на различни видове тренировки и дейности. Добавете бележки за всяка тренировка, като например предизвикателствата, с които сте се сблъскали, или постиженията си.

Планирайте тренировките си, като запишете очакваните дейности и продължителност, преди да започнете.

След всяка тренировка незабавно записвайте подробностите, за да гарантирате точността.

Редовно преглеждайте дневниците си с упражнения, за да видите подобренията и да идентифицирате областите, които се нуждаят от корекции.

Използвайте секцията за бележки, за да записвате вариациите в тренировките, за да избегнете монотонността и да поддържате интереса към предизвикателството.

3. Шаблон за план за действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Ефективно разбийте сложните задачи на постижими цели с шаблона за план за действие на ClickUp.

Шаблонът за план за действие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и изпълнявате ежедневните си задачи ефективно. Този шаблон ви позволява да изброите всички задачи, които трябва да изпълните ежедневно, да определите приоритети и да разпределите времеви интервали за всяка дейност.

Например: Създайте задачи като „Прочети 10 страници от книга“, „Приготви здравословни ястия“ и „Направи снимки на напредъка“. Определете конкретно време за всяка задача и ги отбелязвайте, когато ги изпълните.

Те съдържат и раздел за бележки и размисли, който ще ви помогне да останете фокусирани и мотивирани през цялото предизвикателство.

Използването на ежедневен план за действие има няколко предимства:

Помагат ви да поставите постижими цели и да ги разделите на управляеми стъпки.

Предоставя ясна пътна карта , която да ви насочва в действията ви и да ви държи на правилния път.

Подчертава ключовите задачи и ги приоритизира за оптимална ефективност.

Повишава мотивацията да постигнете целите си бързо.

💡Бързи съвети:

Маркирайте задачите според приоритета им, за да сте сигурни, че най-важните дейности ще бъдат изпълнени първи. Отделете конкретно време за всяка задача, за да поддържате организация. Например, дайте приоритет на задачите, които изискват повече физическа или умствена енергия, като тренировка на открито или четене, когато се чувствате най-енергични.

Преглеждайте ежедневните си задачи всяка сутрин, подреждайте ги по важност според графика си и преглеждайте задачите в ежедневния си план за действие в ClickUp. Ако имате ангажимент, който може да попречи на втората ви тренировка, можете да коригирате графика си, като преместите тренировката на по-ранен час.

Отделете конкретно време за всяка задача, като се уверите, че задачите с висок приоритет се изпълняват първи.

В края на всеки ден прегледайте плана си за действие, за да видите какво е постигнато и какво се нуждае от корекция.

Ако възникне неочаквано събитие, като дълго работно събрание или спешен случай, и пропуснете планираното време за тренировка, използвайте гъвкавостта на шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp, за да коригирате графика си. Може би можете да замените тренировката с друга задача или да я отложите за по-късно.

Поставяне на SMART цели с ClickUp Brain

Управлявайте 75 Hard тренировки в ClickUp

ClickUp е мощен инструмент, който ви помага да се придържате към програмата 75 Hard.

Ето как:

Организирайте ежедневните изисквания в управляеми ClickUp задачи :

Планирайте и организирайте ежедневните си тренировки с ClickUp Tasks.

разделете ги по-подробно според вида тренировки (например сутрешно тичане на открито, вечерна сесия с тежести, Вместо просто да изброите „две 45-минутни тренировки“,(например сутрешно тичане на открито, вечерна сесия с тежести, упражнения за невропластичност и т.н.). Това улеснява планирането на деня ви и осигурява разнообразие в тренировъчната ви програма.

Настройте зависимости между задачите, за да създадете логичен поток в деня си. Например, може да планирате да прочетете 10 страници след , за да създадете логичен поток в деня си. Например, може да планирате да прочетете 10 страници след сутрешния си ритуал, за да използвате това време за възстановяване.

Използвайте ClickUp Automations , за да зададете напомняния, които да ви помогнат да поддържате последователност:

Настройте автоматизации за ежедневните си тренировки с ClickUp Automations.

Създайте повтарящи се задачи за ежедневните изисквания. ClickUp ви позволява да настроите тези задачи да се повтарят всеки ден, така че да не се налага да ги въвеждате ръчно всеки път.

Персонализирайте напомнянията така, че да се активират в стратегически моменти през деня, за да сте сигурни, че спазвате рутината си. Можете дори да зададете напомняния за конкретни задачи, като например да пиете вода на всеки няколко часа, за да поддържате темпото.

Визуализирайте и проследявайте напредъка си с ClickUp Dashboards :

Визуализирайте ежедневния си напредък с таблата за управление на ClickUp.

Използвайте списъците за проверка във всяка задача , за да отбелязвате ежедневните си постижения, като всяка тренировка, изпитата бутилка вода и прочетената глава, за да имате ясна визуална представа за напредъка си.

Създайте табло, за да следите цялостния си напредък през 75-те дни. Използвайте ленти за напредък, диаграми и статистики за завършени задачи, за да следите колко сте напреднали и какво ви остава да направите.

Останете мотивирани и празнувайте победите с ClickUp Milestones :

Превърнете тренировките си в важни събития с ClickUp Milestones.

Разделете програмата 75 Hard на по-малки фази или етапи , като седмични или двуседмични цели. Този подход може да бъде изключително мотивиращ, тъй като се фокусира върху отбелязването на по-малки победи по пътя към крайната цел.

Прикачете лични награди към тези етапи в ClickUp, като любимо ястие или ден за релаксация, за да се мотивирате и да поддържате темпото.

Документирайте пътуването си с ClickUp Docs :

Документирайте предизвикателството 75 Hard в ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Docs, за да записвате ежедневните си преживявания. Размислете как е минал всеки ден, какво сте научили и как сте се чувствали. Това може да бъде безценно за поддържане на умствената концентрация и може да служи като мотивация, когато нещата станат трудни.

Качете снимки на напредъка си, екранни снимки на статистиките от тренировките си или мотивационни цитати или статии, които ви вдъхновяват. Съхраняването на всичко на едно място улеснява прегледа на пътя, който сте изминали, споделянето му с приятели и визуализирането на постигнатото.

Персонализирайте работното си пространство:

Добавете ClickUp Custom Fields , за да следите конкретни показатели като изгорени калории на ден, общо количество изпита вода или часове сън. Това ви помага да свържете вашите дейности с това как се чувствате и как се представяте, като ви дава по-дълбока представа за вашия напредък. като изгорени калории на ден, общо количество изпита вода или часове сън. Това ви помага да свържете вашите дейности с това как се чувствате и как се представяте, като ви дава по-дълбока представа за вашия напредък.

Персонализирайте вашето работно пространство в ClickUp с теми и персонализирани икони, които съответстват на вашето 75 Hard пътуване. Това добавя елемент на забавление и поддържа вашето работно пространство в съответствие с вашите цели. с теми и персонализирани икони, които съответстват на вашето 75 Hard пътуване. Това добавя елемент на забавление и поддържа вашето работно пространство в съответствие с вашите цели.

Да се впуснете в предизвикателството 75 Hard е сериозен ангажимент, но с подходящите инструменти можете да направите процеса по-гладък и по-лесно управляем.

Тези безплатни шаблони 75 Hard от ClickUp ви предоставят всичко необходимо, за да поддържате организация, да следите напредъка си и да останете мотивирани по време на цялото пътуване.

Използвайте тези шаблони и други функции на ClickUp, за да постигнете фитнес целите си и успешно да завършите предизвикателството „75 Hard“.

