Задачно-ориентиран стил на лидерство: стратегии, предимства и недостатъци

Ако производителността е най-важният ви приоритет като лидер, трябва да научите повече за задачно-ориентираното лидерство.

Успоредно с иновационните и ориентирани към морала подходи към лидерството, задачно-ориентираното лидерство набляга на изпълнението на задачите. 🏆

Става въпрос за поставяне на ясни цели, определяне на роли и отговорности и осигуряване на необходимите ресурси и подкрепа за постигането на тези цели.

Мислете за него като за гръбнака на всяка успешна организация. Защото когато всеки знае какво трябва да прави, как това се вписва в по-голямата картина и разполага с необходимите инструменти за успех, производителността се повишава значително.

В тази статия ще обясним значението на задачно-ориентираното лидерство и как лидерите могат да го практикуват. Да започнем! 🎢

Какво е задачно ориентирано лидерство?

Задачно-ориентираното лидерство е стил на управление, който дава приоритет на изпълнението на задачите, като се фокусира конкретно върху постигането на цели, подобряването на ефективността на задачите и постигането на измерими резултати.

Той включва определяне на ясни цели, ефективно делегиране и създаване на рационализирани процеси за овластяване на екипа и изпълнение на задачите.

Книгата „The Bass Book of Leadership“ определя задачно-ориентираното лидерство като поведенчески подход, който набляга на постигането на конкретни цели чрез планиране, координиране и мониторинг.

Този стил на лидерство се фокусира върху техническите аспекти на работата и необходимостта от постигане на висока производителност.

Не е ли това, на което се фокусират всички стилове на лидерство? Не съвсем.

Нека разберем как задачно-ориентираното лидерство се различава от другите видове лидерство:

Задачно ориентирано лидерство срещу ориентирано към взаимоотношенията лидерство

Ориентиран към задачите: Фокусира се върху целите, ефективността и резултатите.

Ориентиран към взаимоотношенията: Дава приоритет на морала на екипа, комуникацията и междуличностните взаимоотношения.

Задачно ориентирано лидерство срещу трансформационно лидерство

Ориентиран към задачите: Набляга на текущите цели и производителността.

Трансформационен: Вдъхновява промяна , иновации и дългосрочна визия

Задачно ориентирано лидерство срещу автократично лидерство

Ориентиран към задачите: Лидерът взема решения въз основа на целите и ефективността.

Автократичен: Лидерът взема решения едностранно, без да се съобразява с мнението на другите.

Задачно-ориентирано лидерство срещу либерално лидерство

Ориентиран към задачите: Осигурява ясна посока и се фокусира върху внимателното наблюдение на напредъка.

Laissez-faire: Предлага минимални насоки, позволявайки на членовете на екипа да работят независимо.

Ето кратко сравнение между задачно-ориентираното лидерство и другите стилове на лидерство:

Аспект Задачно-ориентирано лидерство Лидерство, ориентирано към хората Трансформационно лидерство Лидерство от типа „лаиссез-феър“ Автократично лидерство Основен фокус Изпълнение на задачи, постигане на цели и ефективност Благополучие, развитие и мотивация на членовете на екипа Вдъхновяваща промяна и дългосрочен растеж Предоставете автономия на членовете на екипа при вземането на решения. Контрол, вземане на решения и послушание Процес на вземане на решения Централизиран, воден от лидера Сътрудничество, включване на мнението на екипа Лидерът взема решения едностранно Децентрализирано, членовете на екипа вземат свои собствени решения Лидерът взема решения едностранно Силни страни Висока ефективност, ясни очаквания, последователност Ясната автономност насърчава творчеството и независимостта. Дългосрочен растеж и иновации Ясна автономност, насърчава креативността и независимостта Бързо вземане на решения Процес на поставяне на цели Конкретни, измерими цели Целите на екипа са съобразени с индивидуалните нужди Широки, визионерски цели Поставяне на индивидуални цели Поставяне на цели без участието на екипа Идеално приложение Проекти с кратки срокове, високопроизводителни среди Екипи, които се нуждаят от силна междуличностна подкрепа и висока ангажираност на служителите Кризисни ситуации, в които са необходими бързи и решителни действия Екипи от висококвалифицирани, мотивирани професионалисти Кризисни ситуации, в които са необходими бързи и решителни действия

Всеки стил има своите силни страни и е подходящ за различни ситуации. Задачно-ориентираното лидерство се отличава в среда с високо напрежение и кратки срокове , където ясната посока и ефективността са от решаващо значение.

Отличен пример за задачно ориентирано лидерство е One Ford Strategy на Алън Мулали . Основният фокус на Мулали беше да рационализира глобалните операции на Ford и да увеличи рентабилността, за което той постави четири основни цели:

Обединете всички служители на Ford в един глобален екип

Използвайте уникалните познания и активи на Ford в областта на автомобилостроенето.

Произвеждайте автомобили и камиони, които хората искат и ценят

Осигурете необходимото финансиране, за да платите за всичко това.

Той постигна тези цели, като редовно инспектираше производството на Ford и ускоряваше производството на модели, които клиентите вече ценяха.

Системата за управление „Амеба“, прилагана от Japan Airlines, е друг пример за ефективно задачно ориентирано и мултифункционално лидерство. Тя следва концепцията за „управление от всички“. Организацията е разделена на малки единици и всеки служител има определена отговорност за управлението на тази единица. Този подход позволява ефективно използване на ресурсите и насърчава ефективността и отчетността.

Качествата на задачно-ориентираното лидерство

Нека видим качествата, които са ви необходими, за да станете лидер, ориентиран към задачите:

1. Организиран и ориентиран към детайлите

Организационната ефективност и внимание към детайлите са двете ключови характеристики на задачно ориентираното лидерство, които помагат на лидерите да управляват сложни проекти без усилие. То включва систематично планиране, установяване на стандартни процеси и ефективен контрол на качеството.

FedEx е чудесен пример за организирано и ориентирано към детайлите лидерство. Основните му принципи са определяне на качеството за клиента, идентифициране на основните причини за решаване на предизвикателствата, измерване на напредъка и анализиране на резултатите, както и оптимизиране на бизнес резултатите чрез предоставяне на стойност на клиентите – всичко това изисква ефективност и прецизност.

2. Ясна комуникация

Успешните лидери, ориентирани към задачите, разчитат на ясна комуникация. Трябва да давате конкретни инструкции, да поставяте прецизни очаквания, да изяснявате целите и да се уверявате, че всички разбират своите роли и отговорности.

3. Фокусирайте се върху целите

Задачно-ориентираното поведение се състои в поставянето на SMART цели и постигането им чрез стратегическо управление на задачите. Независимо какво се случи, вие никога не се отклонявате от целите.

Винаги съм имал предвид целта и винаги съм общувал с хората за това какво ще бъдем, когато излезем от тази ситуация, как ще изглеждаме като компания, когато излезем от този обрат, преустроихме компанията в устойчива компания, в която те биха могли да бъдат част в бъдеще.

💡 Съвет от професионалист: Можете да използвате ClickUp Goals, за да останете фокусирани върху поставянето на измерими цели, определянето на срокове и автоматизирането на проследяването на напредъка.

Задавайте, проследявайте и измервайте вашите SMART цели с ClickUp Goals

4. Решителен и високоефективен

С основната си цел да свършат работата, лидерите, ориентирани към задачите, често трябва да вземат бързи решения, за да постигнат желаните резултати.

Те приоритизират задачите, разпределят ресурсите ефективно и гарантират, че работата напредва без ненужни забавяния. Решителността им поддържа проектите в правилната посока и в строги срокове.

5. Силни в решаването на проблеми

Когато възникнат препятствия, задачно ориентираните лидери са умели в намирането на решения. Подхождайте към проблемите методично – анализирайте ситуацията и прилагайте практични решения, за да преодолеете предизвикателствата и да продължите напред с проекта.

За да изпълните задачите, трябва да сте бързи в реакциите си, за да се справите с всички възникнали проблеми по пътя.

6. Управление на времето

Задачно-ориентираното лидерство не се отнася само до постигането на цели. То изисква ефективност и познания за техниките за управление на времето, за да се постигнат най-добри резултати.

Така че, ориентираните към задачите лидери трябва да знаят как да приоритизират задачите и да поставят точни срокове за ефективното им изпълнение.

7. Високи стандарти и очаквания:

Като лидер, ориентиран към задачите, трябва да поставите високи стандарти за себе си и за екипа си. Трябва да се стремите към съвършенство във всяка задача и да мотивирате екипа си да реализира пълния си потенциал.

💡Професионален съвет: Използвайте шаблони за управление на задачите, за да подобрите оперативната ефективност.

Задачно ориентирано лидерство срещу личностно ориентирано лидерство

Лидерското поведение оказва дълбоко влияние върху динамиката на екипа и цялостния успех. Можете да бъдете лидер, ориентиран към задачите, но можете да бъдете още по-ефективен, като го съчетаете с подход, ориентиран към хората, когато е необходимо.

Нека разберем как тези два метода взаимодействат и кога да ги използваме:

1. Балансиран подход

Ако искате да станете влиятелен лидер, опитайте да комбинирате елементите на задачно-ориентираното и хората-ориентираното лидерство. Правилният баланс гарантира, че задачите се изпълняват ефективно, като същевременно се поддържат висок морал и ангажираност на екипа.

Например, по време на критична фаза на проекта с кратки срокове, можете да възприемете подход, ориентиран към задачите, за да се уверите, че всичко върви по план. Но трябва да преминете към подход, ориентиран към хората, за да отпразнувате постиженията, да развивате нещата и да се погрижите за благосъстоянието на екипа по време и след завършването на проекта.

2. Гъвкавост, обусловена от контекста

Контекстът често определя кой стил на лидерство да се подчертае. В среда с високо напрежение и кратки срокове, лидерите, ориентирани към задачите, осигуряват структурата и фокуса, необходими за постигане на целите. От друга страна, лидер, ориентиран към взаимоотношенията, може да насърчи иновациите и сътрудничеството в творческите индустрии или по време на дейности за изграждане на екип.

Като лидер, вие трябва да оцените непосредствените нужди на вашия екип и проекта, за да определите най-подходящия стил.

Оптимизирайте разпределението на ресурсите си с помощта на Workload View на ClickUp

3. Развитие на служителите

Можете да използвате подход, ориентиран към задачите, за да развиете конкретни умения и компетенции в екипа си, като поставите ясни цели и очаквания. Едновременно с това можете да възприемете подход, ориентиран към хората, за да подкрепите личностното развитие и удовлетворението от работата, като гарантирате, че екипът ви се чувства ценен и мотивиран.

Например, можете да дадете подробна обратна връзка за дадена задача (ориентирана към задачите), докато обсъждате кариерните амбиции и плановете за личностно развитие (ориентирани към хората) с вашия екип.

Трябва да се стремите да станете лидер, който ръководи екип, без да бъде прекалено строг. Вашите отношения с екипа трябва да се основават на взаимно уважение – членовете на екипа ви слушат, защото знаят, че сте най-подходящият човек да ги ръководи, а не защото са длъжни да го правят.

Теорията за обмена между лидера и членовете на екипа (LMX) може да ви помогне да определите качеството на взаимоотношенията ви с членовете на екипа. Според тази теория повечето лидери развиват уникални взаимоотношения с всеки член, категоризирани в вътрешни групи (висококачествени взаимоотношения) и външни групи (нискокачествени взаимоотношения).

Ето разбивка на двата различни стила на лидерство:

Задачно-ориентирано лидерство в LMX:

Лидерите, ориентирани към задачите, се фокусират върху развиването на висококачествени LMX взаимоотношения, като ясно дефинират роли и отговорности, определят очаквания и предоставят редовна обратна връзка за представянето.

Този подход може да създаде чувство на надеждност и доверие в рамките на групата или сред хората, които работят в тясно сътрудничество с лидера.

Членовете на групата често получават по-подробни указания и възможности да работят по важни задачи под ръководството на задачно ориентиран лидер, което укрепва статуса им в групата.

Въпреки това, членовете на външната група могат да се почувстват пренебрегнати, ако се фокусирате прекалено върху задачите, без да вземете предвид техните нужди и принос.

Лидерство, ориентирано към хората, в LMX:

Лидерите, ориентирани към хората, се отличават в изграждането на висококачествени LMX взаимоотношения, като насърчават отворената комуникация, доверието и взаимното уважение. Трябва да дадете приоритет на разбирането на личните и професионалните стремежи на членовете на екипа, като създадете подкрепяща и приобщаваща среда.

Този подход ще ви помогне да интегрирате повече членове на екипа в групата, тъй като служителите се чувстват ценени и признати за уникалния си принос.

Въпреки това, чисто ориентираният към хората подход понякога може да доведе до неясни граници по отношение на очакванията към задачите и отчетността, което може да се отрази на общата производителност.

Като разберете принципите на теорията LMX, можете да развиете висококачествени взаимоотношения с членовете на екипа си, като се възползвате от ключовите предимства на двата стила на лидерство.

Снимка: Лидерство, ориентирано към задачите, срещу лидерство, ориентирано към хората Нека видим кога лидерите трябва да прилагат всеки от стиловете на лидерство: Задачно-ориентирано лидерство: Кратки срокове: Когато сроковете са кратки и точното изпълнение е от решаващо значение

Проекти с висока степен на риск: За инженерни, финансови или други проекти, при които грешките могат да имат значителни последствия.

Рутинни и структурирани задачи: В роли, които изискват последователни процедури и стандарти, като производство или логистика. Лидерство, ориентирано към хората: Креативни области: В индустрии, където иновациите и креативността са от съществено значение, като например маркетинг, дизайн или научни изследвания.

Развитие на екипа: По време на периоди, фокусирани върху изграждане на екип, обучение и професионално развитие

Дългосрочни проекти: Когато е от решаващо значение да се поддържа мотивацията и ангажираността във времето, като например при продължителни изследователски проекти или непрекъснато предоставяне на услуги.

Силни страни и стратегии на задачно-ориентираното лидерство

Лидерството, ориентирано към задачите, проявява най-добрите си качества в среди, където е от решаващо значение да се постигнат конкретни цели, да се спазват срокове и да се поддържа висока производителност. Този стил на лидерство е особено ефективен в:

Рутинни и структурирани задачи: В по-сложни работни роли като анализ на данни или инженерство, където последователността и спазването на процедурите са от решаващо значение. Поставяне и постигане на цели за подобряване на динамиката в екипа: Поставянето на ясни цели е в основата на задачно ориентираното лидерство. Можете значително да подобрите динамиката в екипа, като определите конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време (SMART) цели за мениджърите и екипа. Подобряване на екипа: Лидерството, ориентирано към задачите, насърчава непрекъснатото усъвършенстване в екипите. Като се фокусирате върху задачите и тяхното ефективно изпълнение, можете да идентифицирате области за подобрение и да приложите Лидерството, ориентирано към задачите, насърчава непрекъснатото усъвършенстване в екипите. Като се фокусирате върху задачите и тяхното ефективно изпълнение, можете да идентифицирате области за подобрение и да приложите лидерски стратегии за по-добри резултати. Повишаване на самоефективността и мотивацията: Лидерството, ориентирано към задачите, може значително да повиши самоефективността и мотивацията на екипа, като осигурява структура и яснота.

Прилагане на задачно ориентирано лидерство с ClickUp

Въпреки че задачно-ориентираното лидерство помага за постигането на цели, особено в сложни работни роли, то изисква щателно планиране, определяне на цели и задачи, установяване на процеси, делегиране на работа и непрекъснато проследяване на напредъка. Управлението на всичко това може да бъде предизвикателство, ако ръководите голям екип.

Софтуерът за управление на задачи като ClickUp може да ви помогне да приложите успешно задачно ориентираното лидерство. ClickUp е цялостно решение за продуктивност, сътрудничество и управление на задачи, което ви помага да поставяте цели, да визуализирате напредъка по задачите, да планирате пътни карти за проекти и да автоматизирате работния си процес.

Нека разгледаме как можете да използвате ClickUp, за да подобрите ефективността на работата си и да постигнете целите си лесно.

Поставете цели и задачи

Задачно-ориентираното лидерство включва поставянето на конкретни цели и тяхното постигане. ClickUp Goals ви помага да постигнете успех по-бързо, като поставяте измерими цели, определяте ясни срокове и проследявате напредъка автоматично.

Той ви позволява лесно да управлявате всички цели на едно място, да добавяте подзадачи и да виждате процента на напредъка, за да сте в течение с цялостния напредък на проекта. Можете дори да категоризирате целите, да създавате отделни папки за всяка цел и да добавяте уникални описания, за да вашият екип разбере „защо“ зад целта.

Бъдете в крак с ежедневните си задачи и общите си цели с ClickUp Goals

Разпределяйте задачи

След като сте определили целите, следващата стъпка е да делегирате задачи за постигането им. ClickUp Tasks ви помага да възлагате задачи на членовете на екипа с подробни описания, отговорности и крайни срокове.

Можете също да добавяте задачи към конкретни цели, за да проследявате лесно напредъка, да определяте приоритети на задачите, да свързвате задачи и да проследявате зависимостите между тях.

Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка с ClickUp Tasks

Искате да опростите още повече управлението на задачите? Опитайте шаблона за управление на задачи на ClickUp. Той ви помага да проследявате задачите с най-висок приоритет в персонализирани изгледи, включително списък, календар и табло. Можете да визуализирате и организирате задачите въз основа на статуса, отдела и нивото на приоритет. С този шаблон можете да управлявате списъка си със задачи в три категории – действия, идеи и забавени задачи – и да получите по-добра видимост на задачите си.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за управление на задачи на ClickUp, за да визуализирате задачите и да оптимизирате работния процес.

Шаблонът за управление на задачи на ClickUp ви помага да:

Оптимизирайте работните процеси

Планирайте, разпределяйте и изпълнявайте задачи

Постигнете по-добра видимост на задачите

Сътрудничество безпроблемно

Ефективната комуникация е голямо предизвикателство при изпълнението на проекти, но ClickUp Chat я опростява. Можете да отворите прозорец за чат до задачите си, за да общувате с членовете на екипа си.

Искате да възлагате задачи директно от чата? Използвайте @mentions и възлагайте коментари, за да държите екипа си в течение за важни действия. Можете дори да споделяте линкове към проекти и да вграждате видеоклипове и уеб страници в чата, за да подобрите дискусиите, свързани с проекта, и да се уверите, че екипът ви разполага с цялата информация.

Използвайте ClickUp Chat, за да комуникирате с екипа си в реално време за актуализации на статуса

Има още! Можете да обсъждате идеи с екипа си в реално време, да създавате пътна карта за проекта или да записвате насоки за проекта с помощта на ClickUp Docs. То ви позволява да добавяте коментари, да възлагате задачи и да създавате задачи директно от документите.

Сътрудничество в реално време с вашия екип с помощта на ClickUp Docs

Проследявайте напредъка

Важно е да следите непрекъснато напредъка, за да идентифицирате препятствия и да подобрите ефективността на работата. Можете да използвате таблата на ClickUp, за да визуализирате напредъка по задачите и да проследявате крайните срокове. Персонализираното табло ви помага дори да видите натоварването на екипа, за да можете да управлявате по-добре ресурсите. Освен това можете да проследявате времето, прекарано за всяка задача, и да управлявате крайните срокове съответно.

Визуализирайте напредъка по целите и подобрете ефективността на екипа с CickUp Dashboards

💡Професионален съвет: Научете как да създадете табло за задачи !

Автоматизирайте задачите

Разпределянето на задачи и проследяването на проекти е досадна работа. Можете обаче да опростите работния си процес с ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp. Той предоставя автоматизирани обобщения на проекти и актуализации на задачи. Освен това можете да използвате ClickUp Brain, за да автоматизирате действия въз основа на конкретни тригери.

Получавайте незабавни отговори на въпросите си и автоматизирайте напредъка по задачите с ClickUp Brain

Можете да задавате всякакви въпроси на ClickUp Brain, а той проверява всички задачи и табла, за да ви даде подходящи отговори. Например, можете да попитате кои проекти изостават и да получите подходяща информация.

Възможни недостатъци на задачно-ориентираното лидерство

Въпреки че задачно-ориентираното лидерство има много предимства, то има и потенциални недостатъци, които лидерите трябва да познават и да отстраняват, за да поддържат здравословна и продуктивна работна среда. Ето някои от очакваните недостатъци, заедно с решения за всеки от тях:

1. Предизвикателства при задържането на служителите

Задачно-ориентираният подход към лидерството, ако не се прилага разумно, понякога може да доведе до недоволство сред служителите и висока текучество. Фокусът върху задачите и крайните срокове ограничава възможностите за развитие и може да подкопае емоционалните и социални нужди на служителите, като ги кара да се чувстват недооценени и неценени.

Решения: Балансирайте с практики, ориентирани към хората: Включете подход на лидерство, ориентиран към хората, за да покажете искрен интерес към благосъстоянието и личностното развитие на служителите. Редовно проверявайте с членовете на екипа си тяхното удовлетворение от работата и кариерните им амбиции.

Признание и награди: Въведете система за награждаване на служителите за тяхната упорита работа и постижения. Можете да го направите чрез устни похвали, бонуси или възможности за кариерно развитие.

Предлагайте възможности за професионално развитие: Предоставяйте възможности за професионално развитие и кариерно израстване, като програми за обучение, семинари или менторство.

2. Възможност за ниско морално състояние

„Само работа и никакви забавления правят Джак скучен човек. ”

Строгото фокусиране върху задачите и крайните срокове може да доведе до стрес и изчерпване, което да понижи морала на екипа. Служителите могат да се почувстват като зъбни колела в машина, а не като ценни сътрудници.

Решения: Насърчавайте баланса между работата и личния живот: Насърчавайте здравословния баланс между работата и личния живот, като зачитате личното време и насърчавате почивките. Гъвкавите и хибридни условия на работа могат да помогнат за облекчаване на стреса.

Създайте положителна работна среда: Създайте подкрепяща и положителна работна среда, като отбелязвате успехите, насърчавате работата в екип и стимулирате отворената комуникация.

Осигурете подкрепа: Предложете на служителите достъп до ресурси за психично и емоционално здраве, като консултантски услуги или програми за благосъстояние.

3. Ограничена креативност и иновативност

Задачно-ориентираното лидерство може да потисне творчеството и иновациите, като набляга на рутината и спазването на процедурите, а не на творческото решаване на проблеми.

Решения: Насърчавайте иновациите: Отделете време за сесии за мозъчна атака и насърчавайте членовете на екипа да предлагат нови идеи и решения. Въведете система за награди за иновативно мислене.

Гъвкав подход: Бъдете отворени към гъвкави подходи и позволете на членовете на екипа да експериментират с различни методи за постигане на целите.

Създайте политики, благоприятни за иновациите: Разработете политики, които подкрепят иновациите, като например отделяне на време за научноизследователска и развойна дейност или предоставяне на ресурси за творчески проекти.

4. Комуникационни пропуски

Фокусирането предимно върху задачите може да доведе до комуникационни пропуски, при които членовете на екипа се чувстват изключени от важни дискусии или се нуждаят от разяснения относно своите роли и отговорности.

Решения: Редовни срещи: Провеждайте редовни срещи с екипа, за да се уверите, че всички са на една и съща вълна и имат възможност да изразят своите притеснения или да зададат въпроси.

Отворени канали за комуникация: Поддържайте отворени канали за комуникация чрез инструменти като вградения чат на ClickUp и коментари, специфични за задачите, за да улесните постоянния диалог.

Ясна документация: Документирайте процесите, очакванията и актуализациите ясно и ги направете достъпни за всички членове на екипа.

5. Прекалено наблягане на краткосрочните цели

Лидерите, ориентирани към задачите, могат да дадат приоритет на краткосрочните цели за сметка на дългосрочната визия и стратегия, което потенциално може да попречи на цялостния растеж и развитие.

Решения: Балансирайте краткосрочното и дългосрочното планиране: Интегрирайте дългосрочното стратегическо планиране с поставянето на краткосрочни цели. Уверете се, че непосредствените задачи са в съответствие с по-широката визия на бизнеса.

Редовни прегледи: Провеждайте редовни прегледи, за да оцените краткосрочния напредък и дългосрочните бизнес цели. Коригирайте плановете според необходимостта, за Провеждайте редовни прегледи, за да оцените краткосрочния напредък и дългосрочните бизнес цели. Коригирайте плановете според необходимостта, за да проследявате задачите и да се уверите, че те са в съответствие с цялостната стратегия.

Ангажирайте се със стратегическо мислене: Насърчавайте стратегическото мислене сред членовете на екипа и ги включвайте в дискусии за дългосрочно планиране.

