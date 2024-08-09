Как мениджърите от поколението на хилядолетието променят начина, по който работим

Преди няколко месеца видеоклип в TikTok, озаглавен „POV: Имате мениджър от поколението на милениума”, стана вирусен.

Скечът показва спокоен мениджър, който моли служител да не работи, докато е болен, и го насърчава да използва личното си време за лични дела. Той също така подчертава важността на фокусирането върху психическото и физическото здраве, за да се предотврати изчерпването.

Видеото предизвика значителни дискусии в интернет (в продължение на почти седмица!), като зрителите похвалиха мениджърите от поколението на хилядолетието за интереса им към създаването на по-добра работна среда.

Макар че, разбира се, това е комедийно преувеличение, скечът подчертава някои черти на мениджърите от поколението на хилядолетието.

И така, какво предизвиква уважение и възхищение у милениалите на ръководни позиции? Какви нови елементи въвеждат в работата, които по-старите поколения може би не са усвоили?

В тази статия се разглежда как мениджърите от поколението на хилядолетието променят работната култура. Да започнем!

Характеристики на мениджърите от поколението на хилядолетието

„Милениалите не искат да им се казва какво да правят. ”

„Милениалите са прекалено заети с допълнителните си занимания, за да се интересуват от работата от 9 до 5.“

„Милениалите имат чувство за право.“

Всяка седмица се появяват нови мнения за поколението, което се очаква да съставлява 75% от работната сила до 2025 г.

Въпреки всичко това, все повече и повече представители на поколението на хилядолетието (родени между 1981 и 1996 г.) заемат мениджърски позиции в организациите. И те не само управляват работната сила от своето поколение и възрастовата група Gen-Z, но и ръководят работници от поколението Gen-X и професионалисти от поколението на бейби бумърите.

Влизането на милениалите в мениджмънта определено направи работното място по-интересно. Те внасят своите уникални ценности и знания в мениджмънта, може би повече от всяко друго поколение.

Ето как мениджър от поколението на хилядолетието описва своя стил на управление.

Нека разгледаме някои от общите характеристики на мениджърите от поколението на хилядолетието:

1. Поставяне на високи цели

Милениалите са известни с амбициозните си очаквания. Ако даден проект или задача не отговарят на високите им стандарти, те ще настояват за подобрения или ще поставят по-взискателни цели.

Книгата „Младеж, работа и бъдеще: проблеми и перспективи“ споменава, че милениалите са уникални; те са склонни да вярват, че да работиш усърдно е по-важно, отколкото смятат бейби бумърите.

2. Технологично грамотни

Милениалите отдавна са критикувани за своята обсебеност от екраните, но израстването им в среда на технологии всъщност им дава предимство. Те са в своя собствена лига, винаги търсещи следващото голямо нещо, което да оптимизира процесите и да постигне по-бързи резултати.

В 14-тото годишно глобално проучване на PwC сред главни изпълнителни директори се посочва: „Една от определящите характеристики на поколението на милениалите е тяхната близост с дигиталния свят. Те са израснали в среда, в която широколентовият интернет, смартфоните, лаптопите и социалните медии са нещо нормално, и очакват незабавен достъп до информация. Това е първото поколение, което навлиза на пазара на труда с по-добро разбиране за ключовите бизнес инструменти от по-възрастните работници. ”

3. Честност и прозрачност

Мениджърите от поколението на хилядолетието ценят и честността, като дават пряка обратна връзка, насочена към подобрение, а не към критика. Опитът им с незабавна обратна връзка им помага да дават конструктивни съвети, които са едновременно директни и подкрепящи.

4. Работата в екип прави мечтите им реалност

Милениалите ценят сътрудничеството и работата в екип, въпреки че работят добре и самостоятелно. Отгледани с „медали за участие“, те пренасят тази нагласа на работното място, създавайки системи, които насърчават продуктивната работа в екип. Те омаловажават традиционните йерархии, за да използват разнообразните умения на колегите си и да разпределят ресурсите съответно.

5. Оптимисти с кауза

Въпреки че са подложени на строга критика, милениалите остават силно мотивирани и оптимистични по отношение на работата си. Тяхната мотивация им помага да се справят с предизвикателствата и да се стремят към успех. Ентусиазмът на милениалите се превръща в силна работна етика и желание да окажат положително влияние. Типично за тях е да поемат амбициозни проекти или да водят нови инициативи с нагласа „мога да го направя“.

6. Визионери, водени от ценности

Милениалите придават голямо значение на развитието на личните си ценности и гледат на света по различен начин от предишните поколения. Те са по-отворени и ангажирани с приемането, което спомага за създаването на приобщаваща и позитивна работна среда.

Според доклада Workmonitor 2022 на Randstad, 43% от милениалите не биха се присъединили към работодател, чиито социални и екологични ценности не съответстват на техните. Освен това, 56% от младите служители са склонни да напуснат работата си, ако тя пречи на начина, по който искат да водят живота си.

7. Майстор на всички занаяти

Мениджърите от поколението на хилядолетието са професионалисти в многозадачността, балансирайки множество проекти с финес на жонгльор. Те процъфтяват в динамични среди, умело преминавайки от една задача към друга. Но нека бъдем реалисти – този талант понякога ги води в лабиринта на разсейванията, особено с постоянно присъстващата привлекателност на социалните медии и известията.

Проучванията показват, че мениджърите от поколението на милениума се възприемат по-скоро като генералисти, отколкото като специалисти, тъй като имат разнообразно образование и широка база от знания.

8. Любопитството е част от тяхното ДНК

Не на последно място, мениджърите от поколението на хилядолетието са движени от любопитство. Статуквото не им е достатъчно; те постоянно търсят да научават повече и да се усъвършенстват. Това ненаситно любопитство води до иновации и по-добро вземане на решения, което ги прави безценни на работното място. Те са от типа хора, които проучват нови умения, поемат нови предизвикателства и насърчават екипите си да правят същото.

Как да успеете като мениджър от поколението на хилядолетието?

Милениалите са най-многобройното поколение на работното място от 2016 г. насам. Те предлагат свежа перспектива и положително отношение, което оживява работното място. Младежката им енергия е идеална за повишаване на производителността и подобряване на настроението, когато нещата започнат да стават скучни.

Въпреки че всяко ново поколение мениджъри се сблъсква с предизвикателството да разбере какво означава да бъдеш успешен в тази роля, мениджърите от поколението на милениума имат някои уникални препятствия.

Да, поколенческата разлика е много реална! Служителите от поколението на бейби бумърите трудно приемат младите мениджъри на сериозно, а липсата на традиционен опит може да бъде проблем за позиции, които обикновено се заемат от хора с повече години стаж.

Създаването и управлението на екип може да бъде предизвикателство за мениджърите от поколението на хилядолетието, когато има различни възрастови групи и стилове на работа. Следващите стратегии и съвети обаче могат да помогнат на мениджърите от поколението на хилядолетието да успеят:

1. Вярвайте, че екипът ще постигне резултати

Доверете се на служителите, че ще бъдат продуктивни, независимо от работната им среда – фокусирайте се върху резултатите, а не върху отработените часове. Последните няколко години показаха, че служителите могат да бъдат ефективни извън традиционната офис среда. Разрешаването на дистанционна работа осигурява по-голям баланс и гъвкавост и изгражда доверие.

Инструментите за продуктивност и сътрудничество в екипа, като ClickUp, могат да помогнат за управлението на хибридни и отдалечени работни сили. ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, предназначен за оптимизиране на операциите.

С решението за управление на проекти ClickUp мениджърите могат да визуализират работния процес и да възлагат задачи на членовете на екипа, да организират проекти и да си сътрудничат ефективно. То също така помага за планиране на проекти, автоматизиране на задачи, идентифициране на пречки и др.

Разпределяйте задачи на екипа си и ускорявайте проектите си с помощта на решението за управление на проекти ClickUp

Повишете ефективността на работата си, като планирате задачите си с ClickUp Tasks

Освен това, таблата за управление на ClickUp предоставят информация в реално време за напредъка на проектите и представянето на служителите, което улеснява проследяването на производителността.

Визуализирайте ежедневния напредък по задачите и времето, прекарано за всяка задача, с ClickUp Dashboard

2. Ръководи с подход „свобода за експериментиране“

Практикуването на автономност на работното място отговаря на амбициите на днешните служители. Ролята на мениджъра в този сценарий е да премахва препятствия и да предоставя насоки и насърчение, а не да се занимава с микромениджмънт. Даването на възможност на екипите да поемат отговорност за своите проекти стимулира тяхното желание да постигат резултати.

Да дадете възможност на екипа да намери свои собствени решения често води до повишена гордост и чувство за принадлежност към работата. Вместо да давате директни отговори, споделянето на опит ще насърчи служителите да прилагат наученото самостоятелно. Този подход може да доведе до изненадващи и иновативни резултати.

3. Оценявайте и награждавайте екипа си

Поддържането на високо морално състояние включва признаване и поощряване на усилията на екипа. Един от начините да постигнете това е да поставите ясни цели и да следите напредъка.

За щастие, шаблоните за определяне на цели могат да предоставят начин за дефиниране на целите, като изясняват какво означава успех за всеки член на екипа. Те позволяват на мениджърите да поставят конкретни, измерими цели и след това да проследяват напредъка към тях.

Например, шаблоните за цели, сигнали и мерки на ClickUp могат да ви помогнат да очертаете ключови показатели за ефективност (KPI) и етапи, което позволява на мениджърите да видят кой постига целите си и къде са необходими подобрения. Тази яснота помага за наблюдение на ефективността, което улеснява признаването и възнаграждаването на усилията и постиженията на екипа.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за цели, сигнали и мерки на ClickUp, за да определите целите на екипа и да проследявате ключовите показатели за ефективност.

4. Осигурете ясни пътища за кариерно развитие

Помогнете на членовете на екипа да се развиват професионално, като им поставите ясни и постижими кариерни цели. Обсъдете кариерните им амбиции и определете как да ги съгласувате с целите на екипа.

Когато целите за развитие са определени, провеждайте редовни срещи с членовете на екипа, за да видите как вървят нещата и да предложите подкрепа. Това гарантира, че екипът се движи към същите общи цели.

Използвайте ClickUp Goals, за да създадете измерими цели с ясни срокове и да проследявате напредъка автоматично. Функции като числови, парични и верни/неверни цели ви позволяват да измервате успеха по конкретни начини.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели на екипа и да проследявате напредъка

💡Съвет от професионалист: Изпробвайте шаблони за кариерна карта, за да помогнете на екипа си да определи и проследи личните си цели за обучение и професионално развитие.

5. Споделете по-голямата картина

Като мениджър от поколението на хилядолетието е от решаващо значение да комуникирате по-голямата визия на екипа или отдела. Подчертайте значимото въздействие, което компанията се стреми да създаде, било то чрез принос към обществото, иновативни продукти или създаване на ценни възможности в рамките на компанията.

Тези действия ще ви помогнат да съгласувате целите на организацията с ценностите на по-младите поколения, които дават приоритет на целите в кариерата си. Това започва с съвместно обсъждане на идеи.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи, да сътрудничите с екипа в реално време, да свържете работните процеси и да улесните по-бързото внедряване на иновации. Прикачете файлове, задачи и документи към Whiteboards, за да превърнете идеите в действие. Това кара екипа да се чувства включен и го насърчава да се фокусира върху по-голямата визия.

Сътрудничество с екипа ви и обмен на креативни идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

6. Култивирайте силна екипна култура

За да изградите култура на отворена комуникация, създайте среда, в която всеки член може да изрази своите опасения, без да се страхува от осъждане. Провеждайте редовни сесии, за да обсъждате напредъка, предизвикателствата и новите идеи. Уверете се, че тези срещи са структурирани, но достатъчно отворени, за да позволяват свободно протичащи групови дискусии.

Вземането на незабавни, по-малки действия също може да направи голяма разлика.

Шаблонът за корпоративна култура на ClickUp може да ви помогне да очертаете ефективна корпоративна култура. Той помага на мениджърите да визуализират и съгласуват дейностите, очакванията и ценностите на своя екип.

Изтеглете този шаблон Съгласувайте ценностите на екипа и насърчавайте ефективна екипна култура с шаблона за фирмена култура на ClickUp.

Започнете с обсъждане на ценностите на компанията и избройте ключовите характеристики. След това определете цели и инициативи за култивиране на тези ценности и ги приложете. Това помага за създаване на култура на доверие и мотивация на работното място.

💡Професионален съвет: Можете да използвате ClickUp Docs и за да напишете фирмените правила.

Как милениалите променят работната култура към по-добро?

Мениджърите от поколението на хилядолетието знаят, че кафемашините и масите за пинг-понг в стаята за почивка няма да повишат удовлетворението от работата или мотивацията на служителите. За това поколение е важно да има цел и напредък, а не само екстри.

Младите служители искат политиките, ценностите и програмите за развитие на компанията да съответстват на тяхната визия, идеали и светлото бъдеще, което планират. Така че, макар и машината за капучино да е хубаво нещо, това, което наистина мотивира милениалите, е кариерното развитие!

Ето някои забележителни начини, по които милениалите въвеждат промяна в поколенията на работното място:

1. Лидерство, основано на ценности, вместо старомодно управление

Традиционните лидери наблягаха на печалбите и крайните резултати, понякога за сметка на благосъстоянието на служителите или социалното въздействие. Милениалите предефинират работната култура с ценностно ориентиран стил на лидерство в екипа, фокусирайки се върху целта, автентичността и прозрачността.

Те правят значителна разлика в следните аспекти:

Целта е по-важна от печалбата

Компаниите, ръководени от милениали, са по-склонни да прилагат зелени инициативи или да подкрепят социални каузи. Милениалите поставят бизнес цели, които надхвърлят печалбите, с цел да окажат положително влияние върху обществото. Това е очевидно в подкрепата им за ESG (екологични, социални и управленски) инвестиции, които насърчават устойчиви и етични бизнес практики.

Автентичност и прозрачност

Като са отворени за предизвикателствата и успехите, мениджърите от поколението на хилядолетието създават култура на отговорност и подкрепа, насърчавайки своите екипи да бъдат също толкова честни и ангажирани.

Според проучването на Deloitte за поколението Z и милениалите от 2024 г., екологичната устойчивост е основен приоритет за милениалите.

2. Сътрудничество вместо конкуренция

По-рано работните места неволно насърчаваха конкуренцията, като подчертаваха индивидуалните показатели за производителност и класации. Това доведе до силозна менталност и офисни интриги, при които отделите или служителите бяха по-склонни да се надминават един друг, отколкото да работят за постигането на общи цели.

Милениалите променят правилата на играта в управлението на екипи, като поставят сътрудничеството и включването пред конкуренцията на работното място.

Истинската стойност на разнообразието

За милениалите разнообразието не е просто модна дума, а реално предимство. Мениджърът от поколението на милениалите знае, че обединяването на хора с различен произход и мнения може да доведе до по-креативни и ефективни решения. Вместо да бъде авторитарен, мениджърът от поколението на милениалите по-скоро действа като фасилитатор, помагайки на разнообразните си екипи да си сътрудничат и да управляват работната си натовареност безпроблемно.

Инклузивно лидерство

Лидерите от поколението на милениума се считат за инклюзивни по природа. Те ценят мнението на всеки и се стремят да създадат среда, в която всички гласове да бъдат чути. Тази инклузивност помага за изграждането на по-силни и по-сплотени екипи. Като включват всички в дискусиите и процесите на вземане на решения, те гарантират, че екипът се възползва от широк спектър от идеи и опит.

3. Непрекъсната обратна връзка вместо годишни оценки

В миналото обратната връзка от шефа или други членове на екипа обикновено се даваше по време на годишните прегледи, което можеше да бъде плашещо и често твърде късно, за да доведе до промени. Днес, с преминаването към по-равни и по-ориентирани към екипа структури, милениалите дават приоритет на постоянната комуникация на работното място.

Значението на редовната обратна връзка

Тъй като милениалите са израснали с мигновени съобщения и социални медии, те ценят своевременната обратна връзка. Причината е, че искат да продължават да се усъвършенстват и да гарантират, че работата им е в съответствие с целите на компанията.

Преодоляване на комуникационната пропаст

Милениалите ценят редовните проверки и ясните цели за изпълнение, като използват мениджърски методи като KPI (ключови показатели за ефективност) и OKR (цели и ключови резултати). Те вярват и в отворените диалози, които създават прозрачна работна среда.

4. Производителност вместо работно време

Милениалите промотират нови концепции за баланс между работата и личния живот и по-голяма гъвкавост на работното място. Пандемията ускори прехода от традиционния работен ден от 9 до 5 към гъвкаво работно време, промяна, за която милениалите се бореха още преди това.

За тях продуктивността не означава да прекарват дълги часове в офиса, а да създадат гъвкава работна среда, която действително може да повиши производителността.

Навигация в новата нормалност

Милениалите са водещи в насърчаването на моделите на дистанционна и хибридна работа. Те твърдят, че тези условия не само облекчават стреса, но и допринасят за по-балансиран начин на живот. Такъв подход позволява на служителите, особено на работещите родители, да имат по-голяма гъвкавост при управлението на личния и професионалния си живот.

23% от милениалите казват, че дистанционната и хибридната работа води до по-добра продуктивност, защото им позволява да се концентрират върху работата си, без да се разсейват от офисната среда. Освен това 69% от родителите милениали смятат, че хибридната работа е подобрила тяхното психично здраве.

Оптимизиране на производителността и благосъстоянието

Мениджърите от поколението на хилядолетието са силни застъпници на баланса между производителността и благосъстоянието на служителите. Те дават приоритет на психичното здраве и подкрепят инициативи , които насърчават положителна работна среда. Програмите, фокусирани върху благосъстоянието и ангажираността, стават все по-популярни.

Използване на технологиите

Приемането на технологиите е ключов компонент от подхода на милениалите към мениджмънта. Милениалите бързо възприемат и интегрират нови технологични инструменти, включително генеративна изкуствена интелигентност, за да повишат ефективността и производителността. Желанието им да използват най-модерни технологии оптимизира работните процеси и помага за постигането на по-добри резултати.

5. Умения пред строги офис правила

Кой се интересува от дрескода, когато истинският фокус трябва да бъде талантът и приносът?

Мениджърите от поколението на хилядолетието се отклоняват от строгите правила за облекло, като наблягат на уменията и качеството на работата. Те не се интересуват дали някой носи костюм или дънки; важното е стойността, която той носи на екипа.

Насърчаване на личното изразяване

Лидерите от поколението на хилядолетието вярват, че трябва да се дава възможност на служителите да изразяват себе си чрез избора си. Независимо дали някой предпочита сако, ежедневен пуловер или дори нещо по-неконвенционално, тези мениджъри разбират, че личното изразяване може да повиши увереността и удовлетворението от работата.

Предизвикателни норми за пола

Тези далновидни мениджъри разбиват традиционните очаквания за пола на работното място, като насърчават прозрачността и по-добри политики, като отпуск по време на менструация и отпуск по бащинство.

Повишете своите мениджърски умения с ClickUp

Милениалите не се придържат към традиционните стилове на управление; те предпочитат да правят нещата по свой собствен начин и се стремят да преодолеят поколенческите различия, да внесат положителни промени и да гарантират ползи за целия екип.

Ако и вие сте на път да станете мениджър от поколението на хилядолетието, вероятно сте придобили солидни умения в условията на икономическа несигурност и социално динамичен свят. Тези умения могат да ви помогнат да ръководите екипа си и да окажете положително влияние.

Един от начините за плавен преход към мениджърски роли е използването на нови и иновативни инструменти за управление като ClickUp. ClickUp помага за оптимизиране на проектите, подобряване на комуникацията и проследяване на напредъка, което улеснява ефективното управление на екипа ви и поддържането на всички в синхрон с вашите цели.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и направете следващата стъпка в кариерата си на лидер!