50 забавни вица за работа, които създават весела работна атмосфера

Кой казва, че работата не може да бъде забавна?

Разбира се, всички сме имали дни, в които бихме предпочели да лежим в леглото и да гледаме любимия си документален сериал, но добавянето на малко хумор и споделянето на няколко вица с колегите може да премахне част от понеделнишката депресия!

Една добра шега има потенциала да разчупи леда на работното място. Тя може да разреди напрегнатите ситуации и да олекоти настроението. И е особено полезен начин за укрепване на връзките в екипа и за насърчаване на единството на работното място, особено за отдалечени екипи.

Така че, независимо дали искате да повишите енергията на следващата си среща, имате нужда от бързо ободряване по време на дългия следобед или просто искате да развеселите колегите си, тези 50 подходящи за работа вица са тук, за да ви помогнат. 👇

50 забавни вица, които да споделите на работното място

Шегите на работното място са чудесен начин да се свържат хората и да се сплотят. За да укрепите тази връзка, изберете подходящи за работата шеги, които са забавни, уважителни и създават положителна, здравословна работна среда.

Прекарваме почти половината от живота си на работа, така че няколко леки шеги могат да бъдат от голяма полза.

Според проучване на HBR, служителите, които се смеят на комедийни клипове, са с 10% по-продуктивни от тези, които не го правят.

Вицове за шефа ви

Когато разказвате вицове пред шефа си, изберете лек хумор, който запазва имиджа ви на професионалист.

Ето няколко забавни вица, които може да се харесат на вашия мениджър:

Компютърът ми работи толкова бавно напоследък, че мисля, че му трябва почивка за кафе. Защо служителят донесе стълба в офиса на шефа? Защото чу, че за тази работа е нужен някой, който да се издигне. Бях решил да се откажа от всичките си лоши навици за новата година, но после си спомних, че никой не харесва отказващите се. Нарекох твърдия си диск „Работа”. По този начин, когато се срине, мога да кажа: „Съжалявам, не мога; работата ми се срина”. Мисля, че работата ми започва да влияе на мозъка ми. Напоследък изпитвам нужда да подредя бурканите в хладилника си по дата на годност. Паролата ми за електронната поща отново беше хакната. Няма проблем обаче, актуализирах я на „неправилна“, така че сега, когато я забравям, компютърът ми я напомня.

Вицове, които да споделите с колегите си

Сред стреса на работа и кратките срокове, няколко усмивки могат наистина да разчупят напрежението. Следващия път, когато си вземете почивка от работа, за да пиете кафе и да си вземете чаша вода, опитайте някои от подходящите за работа вицове по-долу, за да обърнете тези намръщени лица наопаки и да си направите приятели на работа. Или може би дори на следващото си интервю за работа, ако ситуацията го позволява!

Може би работните места в нашия офис са толкова сигурни, защото никой не ги иска. Каква е любимата цитата на прокрастинатора? Просто изчакай и ще видиш! Разлях кафе върху доклада си и сега трябва да го направя отново. Говоря за кафето си. (Тази шега би могла да се получи добре с кафе маниака в офиса. ) Защо стажантът напусна? Защото не можеше да понесе напрежението да е единственият, който знаеше как да използва кафемашината! (И тази също!) Винаги, когато си мисля, че работата ми става по-лесна, списъкът ми с задачи ми се присмива.

Вицове, подходящи за работа

Хуморът на работното място има за цел да сближи екипа и да направи работата ви по-приятна.

Последното, което искате, е неподходяща или неподходяща шега, която да обиди някого. Шегите ви трябва да избягват чувствителни теми или език, който може да накара хората да се почувстват некомфортно.

Придържайте се към уважителен, лек хумор, който всички могат да оценят. По този начин вие спомагате за създаването на здравословна работна среда и приветлива атмосфера, в която всеки се чувства приет и уважаван.

Ето няколко подходящи за работа вицове, които ще ви помогнат да се сближите с колегите си, без да преминавате границите. Да, знаем, че някои от тях са малко банални, но всичко, което кара хората да се чувстват по-добре, е добро!

Мислех, че искам кариера, но се оказа, че просто исках заплата Шеф: Има пропуск в подаденото от теб! Аз: О, съжалявам, сигурно съм натиснал Enter два пъти. Ако отначало не успеете, предефинирайте успеха!

Шеф: Много съм впечатлен от работата ти. Искам да ти дам повишение. Аз: Благодаря, шефе. И каква е новата ми длъжност? Шеф: Клиентът! Как проектният мениджър запазва хладнокръвието си? Като държи всички прозорци отворени. Не мога да повярвам, че ме уволниха от фабриката за календари; всичко, което направих, беше да си взема един ден почивка. Казах на шефа си, че ще започна презентацията си с шега. Затова сложих списъка си със задачи на първия слайд.

Сигурни сме, че тези вицове ще ви разсмеят.

💡Професионален съвет: Опитайте да комбинирате забавни вицове за работа с някои виртуални дейности за изграждане на екип, за да покажете, че цените членовете на екипа си.

Вицове с сух хумор

Сухият хумор е чудесен за разведряване на напрежението в стресови дни. Той обикновено е фин и по-малко вероятно да обиди някого, така че е подходящ за професионална среда. Сухият хумор също показва бързо мислене, което прави взаимодействията по-приятни и допринася за усилията за изграждане на екип.

Тези вицове се разказват най-добре с изражение на лицето и безразличен тон на гласа.

Шефката ми ме помоли да разкажа виц. Казах й колко е заплатата ми. Не знам защо се ядоса. Мениджър: Какво научихте от тази среща? Аз: Батерията на лаптопа ми е дълготрайна и мога да спя с отворени очи.

Дайте ми двусмислие или ми дайте нещо друго. Какво е любимото хоби на телбода? Да прави връзки. Не работя добре под напрежение... или при каквито и да било други обстоятелства. Когато се съмнявате, мърморете. Не ми пречи да ходя на работа; трудното е 8-часовото чакане, за да се прибера вкъщи.

Шеги за офиса, бащински шеги и игри на думи

Това са класическите шеги. Те работят в почти всяка ситуация, независимо дали става дума за безкрайна среща или за социално събиране след работа, където всички се чувстват малко срамежливи. Тези едноизречни шеги със сигурност ще предизвикат смях или, в най-лошия случай, превръщане на очите от слушателите.

Опитайте следното:

Тук-тук... кой е там? Лист... лист кой?... остави ме на мира. Тук-тук... кой е там? Пари... пари кой? ... не, благодаря. Харесвам орехи. Тук-тук... Кой е там?... Аз-Уанда... Аз-Уанда кой?... Аз-Уанда защо принтерът винаги се забива? Тук-тук... Кой е там?... Маруля... Коя маруля?... Маруля вътре, имаме работа за вършене! Тук-тук... Кой е там?... Ани... Коя Ани?... Ани знае кога ще се върне шефът? Защо чашата за кафе получи награда? Защото е най-„прекрасният” служител. Какво каза банана на много добрия лекар? Не се обелвам добре. Защо плашилото спечели Нобелова награда? Защото беше изключителен в своята област.

Едноизреченски и банални вицове за работа

Казват, че хуморът е признак на интелигентност, но пробвали ли сте някога да разкажете банална шега на някого?

Опитайте тези вицове на работа и вижте как баналността кара хората да се смеят, дори когато не искат!

Не съм магьосник, но мога да направя вашите продажбени цели да изчезнат! Как се нарича фалшива макаронена изделия? Импаста. Току-що ме уволниха от работата ми във фабриката за клавиатури. Казаха ми, че не работя достатъчно смени. Защо служителят в офиса започна да носи острилка за моливи? За да бъде на висота. Мислех да си намеря работа като огледало, но не се виждам да я върша. Какво се случи, когато пиратът се опита да рецитира азбуката? Загуби се на буквата „ц“.

Вицове за работни срещи и четвъртък и петък

Дългите срещи могат да бъдат изтощителни във всеки ден от седмицата. Но срещите, насрочени в края на седмицата, могат да накарат много от нас да въздишат, когато погледнат календарите си.

Опитайте тези вицове, за да направите срещите в четвъртък и петък по-приятни. Те могат да бъдат също толкова ефективни и при видеоконференции, за да поддържат интереса на дистанционните служители.

Какво общо имат срещите и кафето? И двете те държат буден, но само едното от тях работи. Ако всеки ден е подарък, бих искал да получа разписка за понеделник. Искам да го разменя за друг петък (без срещи!). Не заспивам! Просто съм напълно съгласен с всичко, което казваш. Тук-тук. Кой е там?…Джъстин…Джъстин кой?…Джъстин, време е за срещата! Най-големият ми проблем с срещите е, че въпреки името им, те рядко са свързани с мен.

Вицове за различни отдели и роли

Всички можем да се възползваме от малко глупост в живота си. Вашият ИТ специалист или представител на отдел „Човешки ресурси” не са по-различни. Опитайте тези вицове, специфични за отдел, върху тях!

Защо компютърните програмисти предпочитат тъмен режим? Защото светлината привлича бъгове. Казах на ИТ специалиста, че ми трябва парола от осем символа. Той ми предложи „Снежанка и седемте джуджета“. Защо счетоводителите са винаги спокойни? Те знаят как да балансират тревогите си. Казах на колегите си, че имам една шега за сигурността на работното място, но те казаха, че може да е твърде рисковано. Как се забавляват строителните работници? Те вдигат покрива. Колко компютърни програмисти са необходими, за да сменят една електрическа крушка? Никой. Това е хардуерен проблем.

Надяваме се, че сте се разсмяли малко, след като прочетохте този списък.

Макар това да е само списък с класически вицове, които можете да разкажете на работното място, нищо не може да се сравни с оригиналността. Затова не се колебайте да опитате няколко остроумни шеги следващия път, когато сте на почивка. Бъдете уважителни и лековати и накарайте хората да се усмихнат.

Написване и споделяне на шеги на работното място

Вицовете са един от начините да поддържате екипа си щастлив. Друг начин са най-модерните инструменти, които им помагат да извлекат максимума от работния си ден.

ClickUp е мощен софтуер за ангажираност на служителите, който помага на организациите да подобрят удовлетвореността, производителността и задържането на служителите. С изчерпателен набор от инструменти и шаблони, ClickUp е отличен избор за организации, които искат да създадат по-продуктивна, удовлетворена и лоялна работна сила.

Ето как функциите на ClickUp могат да бъдат използвани, за да добавят малко хумор и повече енергия на работното място.

ClickUp Brain е проектиран да помага на потребителите да бъдат по-продуктивни и ефективни, като им предоставя различни функции и възможности, базирани на изкуствен интелект.

Използвайте помощника за писане на ClickUp Brain, за да напишете забавни вицове за работното място.

Определете целта, тона и целевата аудитория на вашите шеги, като се уверите, че те са уместни и интересни.

Създавайте висококачествени вицове за работа, използвайки усъвършенствани езикови модели, независимо дали търсите каламбури за работа, вицове, специфични за даден отдел, или ситуационен хумор.

Давайте обратна връзка в реално време и предложения за подобрения, докато пишете, за да сте сигурни, че вицовете ви са възможно най-забавни и изпипани.

Проверете за правописни, граматически и пунктуационни грешки и предложете синоними, преформулировки и корекции на тона, за да подобрите шегите си.

С помощта на ClickUp Brain можете бързо да създадете остроумен хумор, който е в унисон с вашия екип, добавяйки моменти на лекота към работния ден и насърчавайки баланса между работата и личния живот.

Освен това, ClickUp Docs е мощен инструмент за създаване и организиране на документи, уикита и бази от знания в работната среда на вашия екип.

В работната си среда в ClickUp можете да:

Създайте нова уики страница с име „Вицове за работа“, която да служи като централен център за комедийното съдържание на вашия екип.

Създайте подстраници или раздели за различни видове вицове, като например „Класики от офиса“, „Каламбури и едноизреченски вицове“, „Неудобни моменти“ и „Празнични шеги“.

Създайте подстраници в ClickUp Docs, за да съхранявате най-забавните си вицове и да поддържате творческия си порив.

Насърчавайте колегите си да добавят любимите си вицове за работното място, да създават нови страници, да редактират съществуващото съдържание и да оставят коментари за допълнителен контекст.

Използвайте коментарите в ClickUp Docs, за да споделяте вицове и да си сътрудничите с екипа си за още повече смях.

Включете изображения, меми или анимирани GIF файлове, за да предадете хумора визуално.

Използвайте форматиране, за да подчертаете ключовите моменти и важните детайли

Добавете малко стил към вашите банални вицове, като използвате богато форматиране и команди със слеш в ClickUp Docs.

Категоризирайте вицовете по тема, отдел или автор чрез системата за етикетиране на ClickUp и улеснете търсенето и филтрирането на съдържание.

Като организирате вицове за работа в ClickUp Docs, създавате жив документ, който насърчава забавна и ангажираща култура на работното място.

Накрая, чатът на ClickUp позволява разговори и актуализации в реално време в рамките на вашия екип.

ClickUp Chat е идеалното място за споделяне на забавни вицове и забавни разговори, които изграждат приятелство.

Тази функция поддържа:

Съобщения в реално време, @споменавания, прикачени файлове и богато форматиране като емоджита и кодови блокове

Използвайте /slash команди в чат прозореца на ClickUp, за да получите достъп до различни функции.

Добавяне на изгледи на чата на ниво пространство, папка или списък, за да се създадат отделни канали за чат за различни екипи, проекти или клиенти

Публикувайте забавни меми, GIF-ове или изображения, които ще се харесат на екипа ви.

Споделете любимите си меми за работа и чисти вицове в чат прозореца на ClickUp и разсмейте колегите си.

Определяне на канал за „шегата на деня“ или „най-смешната история“, където хората могат да допринасят и да гласуват за най-добрите

Чрез постигането на баланс между продуктивност и забавление, Chat View може да бъде мощен инструмент за укрепване на взаимоотношенията и поддържане на ангажираността на всички.

ClickUp се интегрира и с приложения за комуникация в екип като Slack, което позволява на екипите да имат достъп до всичко необходимо от една платформа.

Интегрирайте работното си пространство в ClickUp със Slack, за да получавате известия всеки път, когато член на екипа сподели виц.

Интеграцията между ClickUp и Slack помага за оптимизиране на работните процеси и поддържане на организация в работата, като гарантира, че екипът ви може да остане продуктивен, докато се забавлява.

Гарантиране, че хуморът на работното място е приобщаващ и уважителен

Разказването на вицове на работното място може да повиши морала на екипа, да намали стреса и да повиши общата удовлетвореност от работата. Важно е обаче да се избягват строго вицове, които се основават на или дори намекват за някаква форма на дискриминация на базата на възраст, религия, раса, пол, националност, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друга характеристика. Уверете се, че вашата работна среда има политика на нулева толерантност към неуважението и дискриминацията, дори ако разказвачът на вица не е имал такова намерение.

Възможно е да видите добронамерени закачки в някои професионални екипи, но никога не е приемливо да карате някого да се чувства неуважаван или некомфортно с вашите шеги.

Не искате да ви запомнят като Майкъл Скот от The Office, който разказва крайно неподходящи, неприлични вицове и не обръща внимание на реакциите на колегите си.

Вместо това, хуморът на работното място трябва да обединява екипите, а не да създава различия. Опитайте се да развивате инклузивен, лесен за възприемане хумор. А ако една шега се обърка или бъде възприета негативно, незабавно се извинете, отречете се и обяснете намерението си. Колкото е важно да поддържате лека и забавна работна среда, толкова важно е и да разбирате въздействието на шегата.

Умереност в хумора на работното място

Като организация е важно да уравновесявате поведението на работното място с чувствителност. Ето няколко начина, по които можете да уравновесите хумора на работното място и да насърчите здравословна среда:

Уверете се, че политиките на работното място ясно посочват, че дискриминацията на основата на пол, раса, религиозна или национална принадлежност, етническа принадлежност или друга характеристика е забранена и нарушението й ще доведе до строги последствия.

Провеждайте обучение за поведение на работното място за новите служители, за да ги запознаете с културата на компанията, и включете изчерпателен списък с неща, които трябва и не трябва да се правят.

Организирайте семинари за използването на хумор на работното място. Това може да помогне на служителите да разберат ползите от хумора и да научат как да го използват ефективно.

Напомнете на лидерите, че са ролеви модели. Ако лидерите използват позитивен хумор, действията им вероятно ще служат като социални сигнали за служителите им.

Имайте предвид, че служителите не трябва да бъдат задължавани или принуждавани да участват в дейности, основани на хумор. Идеята е да се улесни сплотяването на екипа и психологическата сигурност, така че никой служител да не се чувства принуден или под натиск да участва.

Прочетете също: 35 примера за баланс между работата и личния живот, които повишават морала и производителността

