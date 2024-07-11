Как да бъдете по-асертивни на работното място: основни съвети за постигане на успех

Член на вашия екип предлага краен срок за проект, за който знаете, че няма да е възможно да бъде спазен, предвид изискванията на работата. В този случай можете:

Да мълчите. Това ще доведе до лошо качество на работата, повишен стрес и изчерпване. Изразете се уважително и обяснете защо спазването на такъв краен срок може да повлияе негативно на качеството. Това ще отговори директно на притеснението и ще покаже вашата готовност за сътрудничество.

Ясно е, че вторият отговор е по-разумният избор. Той е и по-асертивният.

Асертивността на работното място означава да изразявате открито мислите и нуждите си, като същевременно уважавате другите. Тя ви помага да отказвате задачи, с които не можете да се справите, да молите за помощ, когато е необходимо, и да сътрудничите по-добре.

Но как да бъдете по-асертивни на работното място? Какви ползи носи това и как да го приложите в реални ситуации?

Да разберем!

Концепцията за асертивност

Асертивността е основно комуникационно умение, което променя професионалните и личните взаимоотношения. Знанието как да бъдете по-асертивни на работното място подобрява удовлетворението от работата и психическото здраве, което води до по-пълноценен живот. Става въпрос за балансиране между изразяването на вашите нужди и граници и силна работна етика, без да бъдете агресивни или пасивни.

Въпреки това, асертивността понякога може да бъде объркана с агресивност. Разбирането на критичната разлика между двете е от съществено значение, ако искате да бъдете по-асертивни.

Асертивност срещу агресивност

Асертивното и агресивното поведение са два различни подхода в общуването, които могат да повлияят на динамиката на работното място. Ето как:

Асертивността включва изразяване на мислите ви, без да бъдете груби или нечувствителни към другите. Този подход е ясен, директен и внимателен, като насърчава взаимното уважение.

Агресивността пренебрегва чувствата на другите и често включва враждебност. Тя означава да изразявате идеите си по начин, който нарушава правата на другите чрез доминиране.

Агресията на работното място създава напрежение, понижава морала и пречи на производителността. Справянето с това токсично поведение е от съществено значение за здравословната работна среда.

Да предположим, че получавате обратна връзка, която не е конструктивна. В тази ситуация асертивният отговор би бил: „Благодаря ви за обратната връзка, но би било по-полезно, ако тя беше конструктивна. Нека се съсредоточим върху конкретни начини, по които мога да се подобря. ”

Този уважителен подход има за цел да разреши проблема, създавайки по-здравословна динамика на работното място. Той намалява конфликтите и създава по-обещаваща професионална репутация.

Но агресивният подход може да звучи така: „Постоянната ти критика е неприемлива и изобщо не помага. Трябва да спреш да ме нападаш!“

Този отговор само ще изостри конфликта.

Какво е положителна асертивност?

Позитивната асертивност е златната среда между агресивното и пасивното поведение. Става въпрос за това да отстоявате уверено себе си и правата си, като същевременно уважавате правата на другите.

Докато агресивният човек налага своята воля за сметка на другите, пасивният пренебрегва собствените си нужди, за да избегне конфликти или дискомфорт. Асертивността ви позволява да се изразявате, без да сте арогантен или покорни.

Този баланс между двете поведения подхранва доверието и прозрачния разговор, което води до положителна работна среда. Ролята на асертивното поведение се простира далеч отвъд простото изграждане на взаимоотношения. Ето някои ключови аспекти, в които асертивността ви помага да станете по-добри:

Комуникация: Помага ви да изразявате мнението си ясно и уверено

Вземане на решения: Помага за вземането на добре обосновани решения

Решаване на конфликти: Подобрява способността ви да се справяте с и да разрешавате спорове

Лидерство: Съставлява същността на уважителното и ефективно лидерство

Делегиране : Помага за разпределяне на задачите и определяне на правилни очаквания

Управление на стреса: Дава ви възможност да се справяте с проблемите директно и да избягвате стреса от натрупването на неудовлетвореност.

Ролята на самочувствието и увереността в асертивността

Самочувствието е основата на асертивността. Ставате по-уверени, когато вярвате в способностите си и цените приноса си.

Тази увереност и самоуважение ви помагат да поставите здрави граници, да общувате ясно и да се справяте с предизвикателствата. Тя също така ви насърчава да взимате решения и да отстоявате правата си, създавайки положителен цикъл на овластяване и растеж.

Но от друга страна, пасивното поведение може да навреди на самочувствието и увереността ви. Избягването на самоизразяването и неотстояването на собственото мнение ви кара да се чувствате по-нисши и стресирани, което води до пропуснати възможности. Тази зависимост от одобрението на другите прави самочувствието ви нестабилно.

Пасивността също води до негодувание и неудовлетвореност към другите и към себе си, което допълнително подкопава самочувствието ви. Тя също създава модел на зависимост, при който се чувствате неспособни да действате без външна подкрепа или насоки.

Ето защо умението да бъдете по-асертивни на работното място е от решаващо значение за увереното справяне с лични и професионални ситуации.

Предимствата на асертивността на работното място

Асертивността на работното място има много предимства. Тя формира положителна работна култура, подобрява динамиката в екипа и ви прави по-добър лидер. Помислете за тези убедителни предимства:

Създава положителна работна култура

Екипите, които се чувстват сигурни да изразяват своите идеи и притеснения, без да се страхуват от осъждане, са по-проактивни. Асертивното поведение насърчава отворената комуникация и взаимното уважение. Когато всички се чувстват ценени и чути, удовлетворението от работата се повишава и сътрудничеството процъфтява.

Повишава ефективността на лидерството

Асертивните личности притежават ефективни лидерски навици. Те вдъхновяват своите екипи, разрешават конфликти и изграждат сплотени екипи. Този подход дава възможност на всеки да даде най-доброто от себе си и също така носи на лидера естественото уважение на екипа.

Контролира тормоза на работното място

Тормозът на работното място вреди на морала, понижава производителността и уврежда организационната култура. Асертивното поведение е най-добрата ви защита. То ви позволява да се справяте с проблемите директно, създавайки по-безопасна атмосфера, в която всички се уважават.

Подобрява динамиката в екипа

Асертивната комуникация между членовете на екипа позволява ясно и прозрачно споделяне на мисли по взаимно уважителен начин. Тази прозрачност води до по-добро решаване на проблеми, по-голяма иновативност и по-силна сплотеност на екипа. Този кооперативен стил на работа намалява недоразуменията и конфликтите.

Стимулира личностното и професионалното развитие

С уверени комуникационни умения можете да се застъпите за себе си с увереност. Това ви помага да търсите възможности и да отстоявате нуждите си, за да проправите пътя за растеж. Този подход ускорява вашата траектория на растеж.

Едно проучване изследва как асертивността и справянето със стреса влияят върху изчерпването при новите медицински сестри. В проучването са участвали 645 медицински сестри от 17 болници. Измерени са асертивността на медицинските сестри, стиловете им на справяне със стреса, удовлетвореността от работата и нивата на изчерпване.

Резултатите показаха, че асертивността, заедно със здравите механизми за справяне, оказва положително влияние върху удовлетворението от работата и намалява изтощението. От друга страна, неподходящата асертивност (прекалената агресивност) и нездравословните механизми за справяне водят до неудовлетвореност, което от своя страна допринася за изтощението.

Това проучване подчертава важността на асертивността за справянето с предизвикателствата на работното място и за дългосрочния успех в кариерата ни.

Съвет от професионалист: Прочетете за „7-те навика на високоефективните хора“, за да се самоусъвършенствате и да достигнете нови висоти.

Как да станете по-асертивни на работното място

Можете да научите как да бъдете по-асертивни на работното място с постоянна практика във времето. За да ви помогнем в това, ето 11 експертни стратегии, които ще ви помогнат да подобрите комуникационните си умения на работното място.

Сътрудничеството и оптимизирането на работния процес с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp

1. Общувайте като професионалист

Прозрачността и прямотата ви помагат да изразявате мнението си и да сътрудничите по-добре. Изразявайте идеите си ясно и директно пред колегите си и комуникирайте проактивно.

Използвайте изрази с „аз“, за да изразите собственото си мнение, без да обвинявате другите. Например, вместо „Вие не вярвате в моите идеи“, кажете „Чувствам се подценен, когато не вземате предвид моите идеи“. Този подход намалява защитната реакция и насърчава конструктивния диалог.

Опитайте се да намалите комуникационните бариери, особено ако работите дистанционно. Мощен инструмент за управление на проекти като ClickUp ви помага да се свързвате и да си сътрудничите безпроблемно с екипа си, независимо от местоположението или часовата зона.

Съвет от професионалист: Избягвайте недоразуменията на работното място, като използвате функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp, за да проследявате взаимодействията в реално време. Проверявайте кога член на екипа разглежда, коментира или редактира задача в реално време.

Забравете за жонглирането с множество приложения за съобщения или разчитането на разпръснати имейл вериги – участвайте в дискусии в реално време с екипа си, използвайки Chat View на ClickUp. Обменяйте идеи, задавайте въпроси и получавайте разяснения по възникнали въпроси. Имате нужда да разрешите проблем, без да чакате с часове (или дни) за отговор по имейл? Използвайте Chat View!

ClickUp Chat view съхранява всички ваши коментари в работната среда на ClickUp

Освен това можете да създавате задачи и да ги възлагате на конкретни членове на екипа директно от чата, като използвате функцията „Възлагане на коментари“ на ClickUp. Това помага на всички да се придържат към плана и гарантира отчетността.

2. Използвайте различни стилове на комуникация

Разбирането и използването на различни стилове на комуникация подобрява вашата асертивност. Адаптирайте подхода си в зависимост от ситуацията и човека, с когото общувате.

Например, ако колега предпочита директна комуникация, бъдете откровени и ясни. За тези, които ценят по-сътрудническия процес, се уверете, че сте изслушали, преди да изразите своето мнение.

ClickUp Views ви позволява да съгласувате стила си на комуникация и управление на проекти с предпочитанията на екипа ви и различните комуникационни нужди. Използвайте изгледа „Списък“, за да категоризирате задачите в „Пространства“ или „Папки“, сортирани по статус. Ако предпочитате визуален подход, изгледът „Табло“ на ClickUp ви позволява да премествате задачите с плъзгане и пускане, което прави гъвкавото управление лесно. С помощта на етикети, коментари и задачи можете да гарантирате, че работата продължава независимо от различните стилове и скорости на комуникация.

Използвайте ClickUp View, за да визуализирате задачите в различни категории и да комуникирате по начин, който предпочитате

3. Познавайте правата си и ги отстоявайте

Познаването на правата ви помага да останете твърди в убежденията си и да говорите за себе си, без да се чувствате нервни. Изразявайте мнението си, когато са засегнати вашите права, граници или принос.

Например, ако постоянно се оказвате затрупани с повече работа от колегите си, е време да се изкажете. Можете да кажете: „Забелязах, че моята работна натовареност е много по-голяма от тази на другите в екипа. Можем ли да преразгледаме разпределението на задачите, за да бъде то справедливо и управляемо за всички?“

Тази основа е от решаващо значение за развиването на умения за асертивност и за гарантиране, че колегите ви уважават и ценят вашия принос.

4. Приемете обратната връзка; не се страхувайте от нея

Асертивният човек приветства обратната връзка, защото тя му помага да расте и да се подобрява. Критиката не е заплаха, а възможност да подобрите уменията си и да станете по-уверен в себе си.

Приемайте обратната връзка с смирение, независимо дали е положителна или отрицателна. Ако не сте съгласни, изразете мнението си, без да се защитавате.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да направи работата ви по-ефективна

Консолидирайте всички отзиви на едно място, за да избегнете загуба на информация при превода. ClickUp Docs елиминира необходимостта от разпръснати коментари в имейли, документи или приложения за съобщения. Представете си, че получавате отзиви за маркетингово предложение директно в ClickUp Doc, като всичко е организирано и лесно за намиране.

Обратната връзка винаги е свързана с конкретното съдържание, към което се отнася. Можете да маркирате части от текст, изображения или видеоклипове и да оставяте коментари директно в документа. Няма повече разпръснати съобщения или изгубени файлове – насърчавайте прозрачната комуникация.

Изтеглете този шаблон Създайте ефективна обратна връзка с шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да съберете структурирана обратна връзка от членовете на екипа. Събирайте и организирайте идеи, насърчавайки култура на непрекъснато усъвършенстване и отворена комуникация. Използвайте този шаблон, за да оптимизирате обратната връзка, да съберете полезни идеи и да укрепите културата. Отидете отвъд просто „добро“ или „лошо“ с опции като „Възможности за развитие“ и „Разпределение на работата“ с този напълно персонализируем шаблон.

5. Вярвайте в себе си, избягвайте съмненията

Самосъмнението подкопава увереността ви и способността ви да бъдете асертивни. Когато се съмнявате в себе си и в решенията си, е по-трудно да се застъпите за себе си. Как да се преборите с този проблем?

Осъзнайте постиженията си и си припомнете силните си страни. Помислете за миналите си успехи и уменията, които сте развил. Изграждането на самочувствие ще подобри способността ви да се налагате.

6. Не позволявайте да ви контролират прекалено

Микромениджмънтът може да подкопае увереността ви и да попречи на производителността ви. Когато някой постоянно следи всяка малка подробност от работата ви, е трудно да се чувствате доверени и мотивирани.

Това постоянно наблюдение създава стрес и ви пречи да използвате пълния потенциал на вашите умения. За да избегнете микромениджмънта, поставете ясни граници и изразете нуждата си от независимост.

Например, ако вашият мениджър често присъства на срещите ви с клиенти без видима причина, можете да кажете:

„Оценявам участието ви, но се чувствам уверен да се справя сам с срещите с клиенти. Можем ли да се споразумеем, че ще ви информирам след всяка среща, вместо да присъствате на тях? Това ще ми позволи да изградя по-силни взаимоотношения с клиентите и да управлявам отговорностите си по-ефективно.“

Получете цялостен поглед върху всичките си текущи задачи с ClickUp Timeline View

Вижте колко работа има всеки член на екипа ви с помощта на ClickUp Timeline View. Това ви позволява да се уверите, че натоварването е балансирано и да избегнете преумората. Чрез визуализиране на проекта си можете лесно да коригирате крайните срокове и приоритетите, за да поддържате нещата в ред и екипа си доволен. Timeline View ви дава възможност да вземате решения, основани на данни, за успешни проекти и мотивиран екип.

7. Усъвършенствайте изкуството да казвате „не“

Отказът от допълнителни задачи, когато сте претоварени, е решението за избягване на изчерпване и намалена продуктивност. Казването на „не“ когато е необходимо ви помага да управлявате натоварването си, да се фокусирате върху отговорностите си и да поддържате здравословен баланс между работата и личния живот.

Когато откажете, бъдете ясни и твърди и учтиво обяснете защо не можете да поемете допълнителната работа или отговорност.

Можете да кажете „не“, без да използвате думата „не“. Например, да предположим, че ви помолят да поемете нов проект, когато вече се чувствате претоварени.

Можете да кажете: „Бих искал да помогна, но реалистично погледнато, няма да мога да отделя необходимото внимание на този проект, предвид настоящите ми срокове.“

Или предложете по-късен срок, в който бихте могли да помогнете. Това показва, че сте внимателен и ориентиран към намиране на решение, като същевременно отстоявате своите нужди.

8. Упражнявайте се, упражнявайте се и отново упражнявайте се

Упражнявайте асертивни отговори в различни ситуации, за да изградите увереност и самодисциплина. Този навик ви подготвя за по-големи предизвикателства и укрепва способността ви да се защитавате.

Започнете с нискорискови сценарии, за да изразите своите нужди и мнения. Например, по време на обяд с екипа, изразете предпочитанията си. Можете да кажете: „Бих искал да опитам новия италиански ресторант.“ Такива социални ситуации предоставят безопасно пространство, в което да усъвършенствате своите асертивни умения.

Ролевите игри също помагат да се подготвите за реални взаимодействия и намаляват тревожността. Упражнявайте се с доверен приятел или дори пред огледалото. По този начин можете да се подготвите за асертивност в различни ситуации.

9. Използвайте позитивен и силен език

Използването на позитивен език за формулиране на вашите послания предотвратява недоразумения и насърчава конструктивния диалог. Отговаряйте с позитивни невербални сигнали и уверена поза на тялото, като например установяване на зрителен контакт, изправено стоене или седене и спокойно говорене.

Изберете думи, които изразяват вашата гледна точка, без да звучат конфронтационно. Например, избягвайте да казвате: „Ти не ме слушаш. ”

Вместо това кажете: „Цена отворените дискусии и оценявам, когато вземате предвид моите идеи. ”

Този подход насърчава другите да изслушат вашата гледна точка. Освен това улеснява отворения разговор, без да поставя другия човек в отбранителна позиция.

10. Останете спокойни под натиск

Управлението на чувствата ви в ситуации с голямо напрежение е от жизненоважно значение за асертивната комуникация. Вместо да реагирате импулсивно, запазете спокойствие, когато мислите и отговаряте.

Практикувайте техники като дълбоко дишане и съзнателност. Те ще ви помогнат да останете стабилни и уверени, дори в предизвикателни обстоятелства.

Представете си, че сте на напрегнато събрание. Вместо да ставате агресивни, запазете спокойствие и самоувереност. Решавайте конфликтите, без да позволявате на емоциите да замъгляват преценката ви. Например, кажете: „Разбирам, че има несъгласие, но нека се съсредоточим върху намирането на решение. ”

11. Развивайте устойчивост и се адаптирайте към промените

Устойчивостта ви позволява да се възстановите от неуспехите, като запазите самочувствието си дори в неблагоприятни ситуации. Тази убеденост е от съществено значение, за да се защитите и да отстоявате мнението си.

Бъдете устойчиви, приемете промените и разглеждайте неуспехите като възможности за растеж. С тази адаптивна нагласа се справяйте с несигурностите и предизвикателствата с хладнокръвие и решителност.

12. Разберете неасертивните хора

Осъзнайте, че някои колеги може да не са естествено асертивни. Опитайте се да ги насърчите да изразяват и отстояват себе си, когато възникне такава възможност. Например, по време на среща можете да се обърнете към пасивен човек и да кажете: „Виждам, че не сте споделили мнението си. Вашето мнение е ценно и бих искал да чуя мислите ви.“ Това насърчава участието и изгражда увереност у по-тихите членове на екипа.

Как да бъдете по-асертивни на работното място: сценарии от реалния живот

Асертивността променя вашите професионални взаимодействия, било то по време на срещи или при справяне с прекъсвания. Ето няколко примера за това как асертивните хора се справят с често срещани проблеми на работното място:

Сценарий 1: Заслужавате увеличение на заплатата, но шефът ви не го е забелязал

Проблем: Работите усърдно и смятате, че заслужавате увеличение на заплатата. Но шефът ви не го е забелязал и вие се притеснявате да повдигнете въпроса. Липсата на признание води до разочарование и намалена мотивация.

Решение: Насрочете среща с вашия мениджър, за да представите доказателства за вашите постижения. Изложете аргументите си спокойно и уверено и ги подкрепете с данни. Например, можете да кажете: „Допринесох за успеха на нашия екип, като увеличих продажбите с 20%. Това оправдава обсъждането на потенциално увеличение на заплатата.“

Сценарий 2: Исканията на колега претоварват графика ви

Проблем: Колега постоянно ви моли за помощ и прекъсва работния ви процес. Това постоянно прекъсване води до стрес и недоволство, което се отразява на производителността ви.

Решение: Останете твърди и учтиво откажете, като предложите компромис. „Аз съм фокусиран върху моите срокове и не мога да ви помогна с това. Мога обаче да ви насоча към базата от знания, където можете да намерите необходимата информация. ”

Сценарий 3: Справяне с остра критика с професионално, асертивно поведение

Проблем: Получавате остра критика от колега, която ви се струва лична и несправедлива. Това накърнява самочувствието ви и създава враждебна работна среда.

Решение: Избягвайте конфронтацията, поддържайте зрителен контакт и търсете конструктивна обратна връзка. „Оценявам вашето мнение. Моля, дайте ми конкретни примери, за да разбера как да се подобря?“

Сценарий 4: Срещите извън работното време нарушават баланса ви

Проблем: Вашият мениджър често насрочва срещи извън работното ви време. Това ви причинява стрес, влияе на психическото ви здраве и намалява производителността ви.

Решение: Бъдете уверени в себе си и комуникирайте своята наличност. „Аз съм ангажиран с нашите проекти и искам да се уверя, че давам най-доброто от себе си. Можем ли да насрочим срещите в рамките на моето работно време, за да поддържаме качеството на работата?“

Сценарий 5: Жестовете на един колега ви карат да се чувствате некомфортно

Проблем: Поведението или езикът на тялото на един колега ви карат да се чувствате некомфортно. Той прави неподходящи коментари или нарушава личното ви пространство. Но вие трябва да разберете как да контролирате ситуацията, без да предизвиквате конфликт.

Решение: Отнесете се към поведението с уважение, но по директен и асертивен начин. „Чувствах се неудобно от коментара ви на вчерашната среща. Моля, поддържайте професионално отношение в общуването ни. “

Управление на взаимоотношенията чрез асертивна комуникация

Изграждането на силни работни взаимоотношения изисква ясна комуникация, взаимно уважение и здрави граници. Асертивността е от жизненоважно значение за поддържането на тези елементи и за воденето на професионални разговори. Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат:

Поставете граници: Комуникирайте своите граници, за да запазите времето и енергията си. Професионалните граници ви гарантират, че ще се фокусирате върху задачите, без да се чувствате претоварени. Това ще спомогне за балансирана работна среда.

Справяне с пасивното поведение: Подходете към пасивния човек с empatiя и насърчете отворения диалог. Разберете неговата гледна точка и го подканете да сподели мислите си.

Управлявайте негативните емоции: Изразявайте чувствата си, за да предотвратите стрес и конфликти. Асертивността ви помага да се справяте с негативните емоции, създавайки хармонична и ефективна работна атмосфера.

Дайте конструктивна обратна връзка: Дайте ясна, конкретна обратна връзка, фокусирана върху поведението. Това насърчава култура на растеж и подобрение, без да изглежда като лична атака.

Бъдете последователни: Последователността в асертивното ви поведение изгражда доверие сред колегите. Надеждността в отговорите ви помага да поддържате професионални отношения.

Готови ли сте да приемете асертивността за успех в кариерата?

Асертивността е вашият билет към успеха на работното място и извън него. Овладяването на тази важна умение подобрява комуникацията, изгражда по-силни взаимоотношения и дава тласък на кариерата ви. Ще можете да поставяте граници, да се справяте с трудни поведения и да управлявате емоциите си, за да създадете уважителна среда.

Но не забравяйте, че това е процес на непрекъснато развитие и учене. Възползвайте се от всяка възможност да практикувате и усъвършенствате способността си да се налагате. Търсете обратна връзка и правете корекции по пътя.

Докато се учите и практикувате как да бъдете по-асертивни на работното място, използвайте силата на ClickUp. Използвайте този надежден инструмент, за да управлявате задачите, да комуникирате по-добре и да осигурите съгласуваност в екипа. Той ви помага да бъдете организирани и асертивни, което улеснява успеха във всяка ситуация.

Готови ли сте да поемете контрола и да видите как кариерата ви се издига? Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата, която това прави в професионалното ви развитие!