How to Handle Toxic People at Work: 10 Strategies for Success

Повечето от нас са имали опит в работата с токсични хора в офиса.

Проучване на Американската психологическа асоциация показа, че 76% от работниците, които са били изложени на токсичност на работното място, смятат, че тяхното психично здраве е било засегнато от работата.

Влиянието на токсичните хора на работното място може да бъде далеко достигащо и често много вредно за целия екип и организация, от понижен морал на екипа и повишени нива на стрес до намалена продуктивност и по-висока текучество на персонала.

Но кои са тези токсични хора? Знаете какви са те – това са онези, които постоянно (съзнателно или не) нараняват другите с поведението си.

Те правят двусмислени коментари или действат от завист.

Те обичат да клюкарстват и да критикуват.

Те обвиняват другите, че не си вършат работата, и винаги имат извинения за това, че не си вършат своята.

И списъкът продължава.

Изтощително е да се справяте с такъв труден човек, но може да не успеете да го избегнете, ако работите с него.

И така, как да се справяте ефективно с токсичните хора на работното място?

Ще обсъдим как да се справяте с токсични хора на работното място. Ще ви покажем и начини да ги разпознавате, да поставяте граници и да се справяте с трудни ситуации.

⏰ 60-секундно резюме Токсичните хора могат да повлияят сериозно на психичното здраве, като водят до стрес и тревожност. Тяхното присъствие често води до понижаване на морала в екипа, намаляване на производителността и по-висока текучество на персонала.

Обърнете внимание на признаци като клюкарстване, критикуване, измисляне на извинения и отправяне на нетактични коментари. Тези поведения могат да нарушат хармонията в екипа и да създадат враждебна работна среда.

Често срещани типове са „подмазвачът/потискачът“, който ласкае началниците, но подкопава колегите; „микромениджърът“, който потиска автономността; „манипулаторът“, който манипулира реалността; и „булдозерът“, който използва влиянието си, за да доминира.

Установете твърди граници, за да сведете до минимум взаимодействието с токсични колеги. Използвайте стратегии като метода „сива скала“, за да изглеждате незаинтересовани и да се откъснете от негативните взаимодействия.

Фокусирайте се върху личностното си развитие, като се запишете в обучителни програми и се включите като доброволец в междуотделни проекти. Това не само подобрява уменията ви, но и намалява излагането ви на токсични хора.

Изградете мрежа от колеги и ментори, които да ви подкрепят. Споделянето на опит и търсенето на съвети може да ви донесе облекчение и ценни познания за справянето с токсични ситуации.

Интегрираните функции за чат и сътрудничество на ClickUp помагат за поддържането на прозрачност и отчетност.

Използвайте изгледите на ClickUp, като например изгледи „Списък“ и „Табло“, за да организирате задачите и да държите служителите отговорни. Това възпира токсичното поведение, като избягване на отговорности или присвояване на чужда работа.

Гант и Timeline Views на ClickUp позволяват справедливо разпределение на натоварването, намаляват стреса и предотвратяват токсичното поведение. Отворената комуникация чрез ClickUp Docs спомага за създаването на положителна работна среда.

Функциите на ClickUp за откриване на сътрудничество и история на задачите предотвратяват недоразуменията и манипулациите, като осигуряват професионална и подкрепяща работна среда

Как да разпознаете токсичните хора на работното място

Всяко работно място се състои от хора с различна трудова история, стил на работа и личност. Въпреки че всеки носи своята уникална личност на работното място, има няколко начина, по които можете да разпознаете токсичен колега.

Признаци и поведение на токсични хора на работното място

Преди да се научим как да се справяме с токсични хора на работното място, трябва да разберем как да ги разпознаваме. Макар че следният списък не е изчерпателен, той е добра отправна точка за разпознаване на токсични служители.

Лесно се обиждат

Винаги искайте да сте прави

Опитайте се да контролирате ситуацията

Избягвайте нетактични коментари

Агресивно конкурентни

Саботиране на работата на други хора

Винаги се оплаквате или мрънкате

Често обвинявате другите, че са в грешка

Постоянно налагат мнението си на другите

Конкретни типове токсични хора на работното място

Такива хора могат да бъдат разделени в различни категории, като например:

1. Подмазвачът/тиранинът

Забелязали ли сте как някой колега хвали висшестоящите, но по-късно, в тяхно отсъствие, критикува членовете на екипа, включително и вас, за дребни грешки? Това е типичен пример за „подмазвач/критикар“.

Такива хора искат да се представят в добра светлина с всички възможни средства, дори ако това означава да поставят под съмнение опита на екипа си пред висш ръководител, да се предлагат доброволно за агресивни цели или да приписват заслугите за работата на друг човек.

В екипа ще откриете, че те поставят нереалистични срокове, натрупват допълнителна работа или правят саркастични забележки. Те се опитват да докажат, че са шефове, като затрудняват живота на всички останали.

2. Микромениджърът

Били ли сте някога в ситуация, в която сте прекарали часове в работа по доклад, само за да видите как вашият ръководител преглежда всяка реда и предлага незначителни промени, които ви карат да се съмнявате в компетентността си?

Иронията на микромениджъра е, че ако имате такъв, вероятно работите най-усилено и постигате най-малко. Те възлагат работа в неразумно време. Всички задачи, големи или малки, са еднакво спешни и трябва да бъдат изпълнени веднага.

При микромениджъра няма автономност или независимост при вземането на решения. Постоянно ви се искат актуализации. Микромениджърът се фокусира върху дребни детайли, вместо върху цялостната картина. Най-лошото е, че в началото дори не дава практични съвети, а бързо намира недостатъци.

3. Манипулаторът

Представете си, че работите по важен проект и изведнъж целите, към които сте се стремили, се променят за една нощ. Когато изразявате загриженост, вашият мениджър настоява: „Винаги сме се стремили към тези цели, просто не сте обръщали внимание“. Оставате объркани и се съмнявате в разбирането си за целите на проекта.

Или сте били някога на екипно събитие и сте открили, че има дрескод, за който никой не ви е казал? Влизате и се чувствате напълно не на мястото си, а когато по-късно повдигнете въпроса, колегата ви се прави на изненадан, което ви кара да се чудите дали не сте пропуснали бележката, когато всъщност тя никога не е била споделена.

Най-токсичните от всички, манипулаторите обичат да контролират хората, като изкривяват тяхното усещане за реалността. Те използват властта си, за да се налагат винаги като прави, което затруднява другите да ги оспорят. Те също така имат лоша работна етика и ниска емоционална интелигентност.

4. Булдозерът

Били ли сте някога в ситуация, в която представяте идеите си на мениджъра си, но колегата ви напълно ви отхвърля и вместо това представя нова програма, вярвайки, че неговият подход или решение е правилният път?

Булдозерите са добре свързани служители, които не се страхуват да използват влиянието си, за да получат това, което искат. Те установяват властта си рано, например като поемат контрола през първите пет минути на среща, когато всички се представят или се настаняват. Те вярват в заплашването или принуждаването на колегите си, за да постигнат целите си.

Те не се колебаят да заобикалят организационните норми или да пренебрегнат въздействието на действията си върху динамиката и морала на екипа. Те могат дори да отидат зад кулисите при висшите ръководители, за да повлияят на нещата в своя полза. Булдозерите никога не правят компромиси.

Как да се справяте с токсични хора на работното място

Деструктивното поведение на служителите, независимо дали става дума за колега или мениджър, може да остави всеки в шок или демотивиран. Ето как да се справяте с токсични хора на работното място, за да запазите контрол над професионалния си живот:

1. Поставете ясни граници, за да се отделите

Това, че работите с токсичен човек, не означава, че не можете да поставите граници в отношенията си с него. Изработете стратегия за изход и обмислете предварително няколко реплики, които можете да използвате при нужда.

Ето няколко идеи:

Ако сте затънали в токсичен разговор, използвайте извинение , за да си тръгнете. Можете да кажете: „Съжалявам, но трябва да приключа с това до час. Можем ли да поговорим по-късно?“ или „Съжалявам, трябва да отида на среща. Можем ли да продължим по-късно?“

научете се да отговаряте по следния начин: „Благодаря ви за напътствията. Добре е да научавам нещо ново всеки ден.“ Покажете, че сте отворени към конструктивна критика, но че ще поемате отговорност за работата си. Ако вашият ръководител започне да контролира всяка ваша стъпка по следния начин: „Благодаря ви за напътствията. Добре е да научавам нещо ново всеки ден.“ Покажете, че сте отворени към конструктивна критика, но че ще поемате отговорност за работата си.

Ако вашият токсичен колега прави саркастични коментари за вас в група, останете спокойни и кажете: „Нека се концентрираме върху резултатите от проекта засега.“

Във всеки сценарий казвате нещо обективно, за да разредите обстановката, без да бъдете груб. Ако е възможно, ето и други неща, които можете да направите, за да сведете до минимум взаимодействието си с токсичния служител:

Променете графика си (или работното си време)

Поискайте промяна на мястото си или дори на екипа

Комуникирайте по имейл колкото се може повече, вместо да се срещате лице в лице

2. Използвайте метода „сивата скала”

Това е психологическа стратегия за справяне с хора, които са емоционално манипулативни или токсични. Наречена е на концепцията да станеш толкова безинтересен и безразличен, колкото сив камък.

Можете да приложите този метод „сива скала“, като:

Използване на монотонен глас, за да направите разговора скучен и по-малко ангажиращ

Избягвайте зрителен контакт, за да покажете на човека, че не сте заинтересовани от повече взаимодействие, отколкото е необходимо

Насочване към банални теми, които е малко вероятно да предизвикат интерес или емоционални реакции, ако бъдат наложени в разговора

Когато поддържате емоционална дистанция и изглеждате скучни като сив камък, лишавате токсичните хора от горивото, от което се нуждаят, за да продължат своето негативно поведение спрямо вас.

3. Създайте личен филтър за въздействие

Този филтър включва набор от въпроси или критерии, които преминавате след взаимодействие с токсичен служител, за да оцените неговото действително въздействие върху работата ви и благосъстоянието ви. Това помага да се намали емоционалното и психическо въздействие на тези взаимодействия върху вас.

Ето как можете да приложите тази техника:

Определете какво е наистина важно за вас. Критериите могат да включват въпроси като „Засяга ли това качеството на работата ми?“ или „Оказва ли това влияние върху професионалните ми взаимоотношения?“

След среща с токсичен служител, попитайте се дали взаимодействието отговаря на някой от предварително определените ви критерии

Ако взаимодействието не минава през вашия филтър, съзнателно решете да го оставите да си отиде; кажете си, че не си заслужава да губите енергия за него.

Този метод засилва контрола ви върху това как реагирате и обработвате взаимодействията, давайки ви възможност да запазите самообладание и професионализъм.

4. Използвайте сократически въпроси

Сократическият метод на разпитване включва дисциплиниран и обмислен диалог между две или повече лица. Когато имате работа с токсичен колега, използвайте този метод, за да оспорите неговата негативност или проблематични твърдения, без да го конфронтирате директно.

Ето един пример:

Вашият токсичен колега често се оплаква от решенията на екипа, твърдейки, че винаги е изключен от процеса на вземане на решения.

Можете да намалите токсичността в разговора, като задавате проникновени въпроси, които ги насърчават да обяснят своите мисли и поведение.

Вие: Споменахте, че се чувствате изключен от вземането на решения. Кои решения, по-конкретно?

Токсичен колега: Не ме попитаха за графика на проекта.

Вие: Разбрах. Как вашият принос би могъл да промени времевата линия?

Токсичен колега: Аз бих предложил нещо по-реалистично.

Вие: Интересно. Каква е вашата идея за времевата рамка и защо? Как можем да включим вашите идеи в бъдеще?

Ако този разговор не доведе до положителен резултат, поне ги изтъкнете и ги помолете да обосноват поведението си косвено.

5. Превърнете взаимодействията си с токсичния служител в игра

Превърнете разговорите си с такъв човек в лична игра. Поставете си цели да запазите самообладание, за да се справяте с тях по-лесно.

Например, поставете си за цел да направите три дълбоки вдишвания, преди да отговорите на негативни емоции или коментари. Ако останете спокойни във всички разговори през седмицата, наградете се с нещо, което ви харесва (като чаша кафе от най-високо качество или допълнителна почивка).

Или си поставете за цел да намерите поне една точка на съгласие с токсичния човек по време на срещи или неформални разговори. Това ще ви помогне да се справите с токсичността по положителен начин, да намалите тревожността на работното място и да подобрите междуличностните си умения.

6. Направете професионалното развитие свой приоритет

Дръжте се зает и продуктивен на работното място.

Насочете енергията и вниманието си към работата или проектите, които са от полза за кариерното ви развитие. Например:

подобряват вашите умения . Това ще ви направи по-ценен за настоящия ви екип и ще ви отвори врати към нови проекти, където ще взаимодействате по-малко с токсични колеги и ще се радвате на по-голяма Запишете се в обучителни програми, семинари или онлайн курсове, които. Това ще ви направи по-ценен за настоящия ви екип и ще ви отвори врати към нови проекти, където ще взаимодействате по-малко с токсични колеги и ще се радвате на по-голяма гъвкавост на работното място.

Заявете се доброволец за нови проекти , особено такива, които са междуотделни или включват работа с различни екипи. Това разнообразява вашия професионален опит в организацията и може да намали излагането ви на конкретен токсичен колега.

Участвайте в конференции, семинари и събития в бранша. Силна професионална мрежа може да ви предостави подкрепа и съвети, което потенциално може да доведе до други възможности за работа.

Получете безплатен шаблон

Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp ще ви помогне да поемете контрол над пътя си към развитие.

Това ви помага да:

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, и определете реалистични очаквания

Проследявайте напредъка към целите си и размишлявайте върху успехите си

Лесно организирайте ресурсите, задачите и графиците на едно място

7. Потърсете професионална медиация

Ако ситуацията не се подобри, предложете посредничество чрез отдел „Човешки ресурси“, мениджър или дори колега, за да решите продължаващите конфликти.

Например, ако искате да завършите проект навреме, но се сблъсквате с предизвикателства поради токсичното поведение или липсата на сътрудничество от страна на даден служител, професионалната медиация може да ви помогне да насочите проблема в продуктивна посока.

Чрез този стратегически подход вие и токсичният служител можете да обсъдите своите притеснения, очаквания и пречки в контролирана среда, ръководени от неутрален медиатор.

Дори и да не се получи нищо положително, поне ще информирате медиатора за проблема и за това как поведението на другия човек води до забавяния.

8. Изградете си система за подкрепа

Не страдайте в мълчание.

Всеки се сблъсква с токсичност в някакъв момент от живота си. Изграждането на доверие в екипа ще ви помогне да облекчите стреса, да останете силни и да поддържате здравословна перспектива на работното място.

Говорете с близки колеги, приятели или семейството си за това, което преживявате. Понякога изразяването на чувствата си по отношение на ситуацията може да ви помогне да се почувствате по-добре и по-малко претоварени. Освен това, хората, с които говорите, могат да ви дадат ценни съвети или идеи за справяне със ситуацията.

9. Поддържайте положително отношение

Токсичните хора могат да изкарат всеки от равновесие, защото поведението им е ирационално. Не се поддавайте на емоциите си и не им отговаряйте емоционално. Останете позитивни.

10. Грижете се за себе си

Не забравяйте: грижата за себе си не е лукс, а услуга, която правите на себе си. Развийте подходящи механизми за справяне, за да останете силни в стресова ситуация.

Хранете се здравословно, спите достатъчно, правете упражнения и се хидратирайте. Можете също да започнете да водите личен дневник, да медитирате или да се занимавате с арт терапия, за да обработвате емоциите си конструктивно и да внесете спокойствие в ежедневието си.

Когато имате толкова много творчески изяви, към които да се обърнете, ще бъдете заети и следователно няма да се концентрирате винаги върху токсичния служител.

Получете безплатен шаблон

Имате нужда от помощ, за да се грижите за себе си? Шаблонът за план за самогрижа на ClickUp може да ви помогне да продължите да полагате усилия в тази насока.

Помага ви да идентифицирате областите от живота си, които се нуждаят от внимание, и ви предоставя пътна карта за това как да дадете приоритет на грижата за себе си. Използвайте изгледа „Списък за грижа за себе си“, за да проследявате и наблюдавате лесно целите си за грижа за себе си. Изгледът „Календар за грижа за себе си“ ще ви помогне да планирате кога да постигнете целите си и да останете на правилния път.

Как да се справяте с токсични хора на работното място: обобщение Определете граници и сведете до минимум взаимодействието

Бъдете „сивата скала“ – незаинтересован и безразличен

Оценете тяхното действително влияние върху вас

Предизвикайте тяхната негативност

Мотивирайте се да останете спокойни

Фокусирайте се върху личностното си развитие

Потърсете помощ

Изградете подкрепяща мрежа

Останете позитивни

Практикувайте техники за самопомощ и справяне с проблемите

Ролята на мениджърите в ограничаването на влиянието на токсичните служители

Ако сте мениджър или ръководител на екип, не можете да не знаете какво се случва в екипа ви. Ще се съгласите, че когато токсичното поведение остане без последствия, това изпраща послание, че такова поведение се толерира, което води до спад в общото морално състояние и производителността на екипа.

Освен това, вашите високопроизводителни служители могат да сменят екипа си или да напуснат организацията в търсене на по-здравословна работна среда, което да доведе до повишена текучество.

Ето какво можете да направите, за да ограничите влиянието на токсичните служители:

1. Документирайте токсичното поведение

Опишете подробно какво се случва, за да създадете доклад, в случай че се наложи да предприемете действия срещу служителя. За начало, поговорете с всички членове на екипа и ги помолете да споделят подробности за инциденти, при които са били свидетели на токсично поведение от страна на колега.

Съберете имейли и примери, които показват как токсичният служител подкопава или обижда колегите си.

Потърсете насоки в наръчника за служители.

Не предприемайте действия въз основа на слухове; разчитайте на доказателства, за да ескалирате въпроса. Трябва да сте сигурни, че имате работа с последователен модел на токсично поведение, а не с изолирани инциденти като моментна лоша настроение или еднократен изблик.

2. Идентифицирайте източника на проблема

След като документирате токсичното поведение, свържете се със служителя, за да разберете мотивите зад действията му. Например, може да откриете, че човекът работи извънредно, което смята за ненужно, и изразява недоволството си пред колегите си.

Или, ако не разполагат с подходящите умения или обучение, те могат да губят време в офиса или да критикуват другите от завист. Чувството на заплаха от успеха на колега също може да доведе до токсично поведение, като клюкарстване или подкопаване на другите.

3. Намерете и приложете решения

След като подготвите почвата, намерете решение за токсичния служител и екипа. В зависимост от ситуацията, обмислете дали коригиращите мерки могат да помогнат.

Например, ако забележите, че токсичният служител се кара с другите и като цяло е демотивиран на работа поради лошите възможности за обучение, запишете го на семинари, където да може да усъвършенства уменията си, да работи по нови проекти и да се чувства по-удовлетворен.

Ако тези усилия не дадат резултат, обмислете възможността да преместите служителя в друг проект, длъжност или екип.

Например, те могат да бъдат преместени от екип за разработка на софтуер с висока степен на риск към проект за поддръжка на стари системи, където взаимодействието им с основния екип е минимално и влиянието върху важни резултати може да бъде ограничено.

4. Бъдете готови да вземате трудни решения

Дори след като сте обсъдили проблема с токсичния служител и сте приложили решение, ситуацията може да не се подобри. Ако не забележите промяна в поведението му, може да се наложи да прекратите трудовото му правоотношение.

Това е трудна стъпка, но е важна, ако искате да защитите екипа си и да им позволите да се концентрират върху работата си, без да бъдат травмирани от токсичността на някого.

Да научите как да се справяте с токсични хора на работното място означава да се ориентирате в сложни междуличностни отношения и проблеми, свързани с културата на екипа. Макар че технологията сама по себе си не може да реши тези проблеми, тя може да ви помогне да управлявате комуникацията и обратната връзка по-ефективно.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често се разпространяват в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация и поддържането на прозрачност.

Например, функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp улеснява професионалната съвместна работа, осигурява прозрачност и предотвратява недоразумения.

Той ви информира, ако ваш колега едновременно разглежда задача, добавя нов коментар или редактира документи в реално време. Можете също да получавате автоматична и незабавна обратна връзка за нови коментари, промени в статуса и всичко, свързано с дадена задача. Тъй като всички действия са видими в историята на задачите, няма място за манипулации или друго токсично поведение.

С помощта на ClickUp Chat можете да оптимизирате комуникацията в екипа с канали за чат в реално време. Добавете всеки към работните разговори с @mentions и задавайте коментари, за да поддържате екипа си, включително и тези, които създават проблеми на работното място, да продължават да работят по задачите.

Сътрудничество и изясняване на разговорите с ClickUp Chat, където можете да добавяте коментари, да маркирате своя екип и да чатите в реално време от всяко устройство

Мениджърите и отговорниците за задачите могат да създават незабавно задачи за изпълнение и да ги възлагат на други или на себе си, като използват функцията „Възлагане на коментари“ на ClickUp. По този начин увеличавате отговорността на екипа си и премахвате всякаква възможност за разногласия или конфликти по отношение на работата или крайните срокове.

Лесно добавяйте коментари към екипа в рамките на задача в ClickUp, за да превърнете бързо мислите си в действия

Друг ефективен начин да видите точно къде се намира всяка задача в работния процес е чрез ClickUp Views.

ClickUp List View позволява на вас и вашия екип да преглеждате задачите в определени пространства, папки или списъци, организирани по статус във всяко ниво на йерархията. Има и ClickUp Board View с възможности за плъзгане и пускане за гъвкаво управление на екипа.

Правилната организация на задачите улеснява поемането на отговорност от страна на служителите за техния принос (или липсата на такъв). Тя също така отказва токсичните колеги да се отклоняват от отговорностите си или да претендират, че работата на други членове на екипа е тяхна.

Gantt View на ClickUp ви позволява да оцените обективно всички дейности на екипа, като идентифицирате пречките и проблемните области, които могат да бъдат приписани на токсично поведение.

С помощта на Timeline View можете да оцените натоварването на всеки член от екипа, така че разпределението на работата да остане справедливо и никой да не бъде подложен на ненужен стрес.

Покажете индивидуални или екипни графици в хронологичен или азбучен ред или по дата на падеж или начало, като използвате изгледа ClickUp Timeline, за да следите важните задачи

Можете да коригирате графиците и приоритетите, за да смекчите негативното въздействие върху крайните срокове на проектите и морала на екипа, като използвате данни, за да вземете информирани решения.

Накрая, създайте среда на открита комуникация, като използвате ClickUp Docs за документиране на проекти и дискусии, което позволява на членовете на екипа да изразяват конструктивно своите опасения или предложения.

Създавайте документи съвместно с екипа си, използвайки ClickUp Docs

Превърнете дискусиите в изпълними задачи, за да се уверите, че добрите идеи се признават и изпълняват, което може да помогне за изключване на негативните поведения, като се фокусирате върху положителните приноси.

Как да се справяте с токсични хора на работното място

Понякога в кариерата си ще се налага да работите с токсични хора. Трябва да разберете, че тяхното поведение отразява тяхното вътрешно състояние, а не вашата стойност.

Не можете да ги промените, но от вас зависи да решите как да се справите със ситуацията и да продължите напред. Надяваме се, че всички стратегии в този блог ще ви помогнат да научите как да се справяте с токсични хора на работното място. Предприемете необходимите стъпки, за да създадете положителна нагласа за себе си в динамиката на работното място.

Софтуерът за съвместна работа и комуникация като ClickUp може да ви помогне да поддържате професионализъм на работното място, като осигурява прозрачност и създава отговорност.

Често задавани въпроси

1. Как да се справяте с токсични хора?

Научете се как да се справяте с токсични хора на работното място. Поставете ясни граници, за да защитите психическото си здраве. Общувайте ясно и категорично, без да влизате в конфликти. Ограничете взаимодействията и излагането на тяхната негативност. Потърсете подкрепа от доверен колега или ментор и, ако е необходимо, ескалирайте проблема до отдел „Човешки ресурси“ или ръководството, след като документирате всички случаи на токсично поведение.

2. Как да надхитрите токсичен колега?

Можете да предприемете следните стъпки, за да се справите с токсичен колега:

Избягвайте да се ангажирате с клюки или конфликти.

За да създадете мрежа за подкрепа, се фокусирайте върху изграждането на положителни взаимоотношения с колеги и началници.

Развивайте уменията и квалификациите си, като посещавате работни срещи и семинари.

Предложете се доброволно да работите по проекти с други отдели.

Мислете за кариерното си развитие, а не за това, което казват другите.

3. Как реагирате на токсични хора на работното място?

Как да се справяте с токсични хора на работното място: